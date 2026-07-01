НИКИТИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКИТИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский филолог, исследователь древнегреческой и византийской литературы; академик (1898 год), вице-президент Петербургской Академии наук (1900-1916 годы).
Родился в семье священника. Учился в Новгородской, затем в Санкт-Петербургских духовных семинариях.
В 1867 году поступил в Императорский историко-филологичекий институт в Санкт-Петербурге, образование завершил в Лейпциге.
С 1875 года профессор Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине; с 1879 года преподавал в Санкт-Петербургском университете (ординарный профессор с 1886 года), в 1890-1897 годы ректор, в 1897-1900 годы декан историко-филологического факультета.
Автор работ по античной эпиграфике, творчеству Феокрита, Демосфена, Аристофана, Плутарха и др., а также византинистике. Заметный вклад в науку об античности внесло исследование П.В. Никитина «К истории афинских драматических состязаний» (1882 год) об организации театральных представлений в Афинах.
Сочинения:
Об основах критики текста эолических стихотворений Феокрита. К., 1876;
Иоанн Карпафийский и Патерики. СПб., 1911;
О житии Стефана Нового. СПб., 1912;
К литературе так называемого Agrafa. СПб., 1913.