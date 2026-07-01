НИКИТИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКИТИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский фи­ло­лог, ис­сле­до­ва­тель древнегреческой и ви­зантийской литературы; академик (1898 год), ви­це-пре­зи­дент Петербургской Академии наук (1900-1916 годы).

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Нов­го­род­ской, за­тем в Санкт-Пе­тербургских ду­хов­ных се­ми­на­ри­ях.

В 1867 году по­сту­пил в Императорский ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гичекий институт в Санкт-Пе­тер­бур­ге, об­ра­зо­ва­ние за­вер­шил в Лейп­ци­ге .

С 1875 года профессор Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического института кн. Без­бо­род­ко в Не­жи­не; с 1879 года пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербургском университете (ор­ди­нар­ный профессор с 1886 года), в 1890-1897 годы рек­тор, в 1897-1900 годы де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета.

Ав­тор ра­бот по ан­тич­ной эпи­гра­фи­ке, твор­че­ст­ву Фео­кри­та , Де­мос­фе­на, Ари­сто­фа­на, Плу­тар­ха и др., а так­же ви­зан­ти­ни­сти­ке. За­мет­ный вклад в нау­ку об ан­тич­но­сти вне­сло ис­сле­дова­ние П.В. Никитина «К ис­то­рии афин­ских дра­ма­ти­че­ских со­стя­за­ний» (1882 год) об ор­гани­за­ции те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний в Афи­нах.

Сочинения:

Об ос­но­вах кри­ти­ки тек­ста эо­ли­че­ских сти­хо­тво­ре­ний Фео­кри­та. К., 1876;

Ио­анн Кар­па­фий­ский и Па­те­ри­ки. СПб., 1911;

О жи­тии Сте­фа­на Но­во­го. СПб., 1912;

К ли­те­ра­ту­ре так на­зы­вае­мо­го Agrafa. СПб., 1913.