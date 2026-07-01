НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, ис­сле­до­ва­тель и рес­тав­ра­тор па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, академик (1857 год) и почетный воль­ный общ­ник (1882 год) пе­тербургской Академии художеств.

Окон­чил Московское двор­цо­вое ар­хитектурное училище (1852 год).

Ра­бо­тал пре­имущественно в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье. Был од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков и ак­тив­ным при­вер­жен­цем рус­ско­го сти­ля, спо­соб­ст­во­вал его рас­про­стра­не­нию не толь­ко в цер­ков­ном, но и в гражданском строи­тель­ст­ве: спро­ек­ти­ро­вал «По­го­дин­скую из­бу» - московский дом М.П. По­го­ди­на (1850-е годы) и гос­ти­ни­цу в Боль­шом Чер­кас­ском пе­ре­ул­ке (1874 год), уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции ар­хитектурного от­де­ла По­ли­тех­нической (1872 год) и Все­российской (1882 год) вы­ста­вок в Мо­ск­ве.

За­ни­мал­ся оформ­ле­ни­ем за­лов Ис­то­рического му­зея (1900-1910 годы). Спро­ек­ти­ро­вал и по­стро­ил ко­ло­коль­ню церковь Бо­го­яв­ле­ния в До­ро­го­ми­ло­ве (1874 год), Ка­зан­скую церковь у Ка­луж­ских во­рот (1876-1886 годы), ча­сов­ню Бо­го­люб­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри у Вар­вар­ских во­рот (1890 год, все - не сохр.) и церковь Трои­цы на Ша­бо­лов­ке (1885 год) (все - в Мо­ск­ве); Тро­иц­кий со­бор Бер­лю­ков­ской пус­ты­ни (1879 год), ко­ло­коль­ню и тра­пез­ную при со­бо­ре Влахерн­ско­го мон. в Де­де­нё­во (1884 год) и др. куль­то­вые со­ору­же­ния в Под­мос­ко­вье. Осу­ще­ст­вил пе­ре­строй­ку церкви Св. Ха­ри­то­ния в Ого­род­ни­ках (1880 год, не сохр.), За­пас­но­го двор­ца (1901 год, совм. с А.Ф. Мейс­не­ром), за­ни­мал­ся при­спо­соб­ле­ни­ем па­лат Авер­кия Ки­рил­ло­ва (все - в Мо­ск­ве) для нужд Императоского Московского ар­хео­ло­гического общества (ИМАО).

Со­вер­шил на­учную экс­пе­ди­цию в Аб­ха­зию (1886 год) и при­нял уча­стие в раз­ра­бот­ке Про­грам­мы для ар­хео­ло­гического изу­че­ния Кав­ка­за. Ис­сле­до­вал и рес­тав­ри­ро­вал многие па­мят­ни­ки древне-русского зод­че­ст­ва: По­кров­ский со­бор что на Рву (храм Ва­си­лия Бла­жен­но­го), сте­ны и баш­ни Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, Су­ха­ре­ву баш­ню, церковь Св. мч. Три­фо­на в На­пруд­ной, церковь Св. Мар­ти­на Ис­по­вед­ни­ка, ан­самбль Но­во­де­вичь­е­го мон., Ус­пен­ский со­бор во Вла­ди­ми­ре, сте­ны Смо­лен­ско­го и Сер­пу­хов­ско­го крем­лей и др. Н.В. Никитин внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в ста­нов­ле­ние на­учного зна­ния о древне- русском зод­че­ст­ве: про­во­дил на­тур­ные об­сле­до­ва­ния и со­ста­вил опи­са­ния боль­шо­го чис­ла московских и про­винциальных па­мят­ни­ков, опуб­ли­ко­вал их в сбор­ни­ках тру­дов ИМАО.

Один из уч­ре­ди­те­лей Мо­с­ков­ско­го ар­хи­тек­тур­но­го об­ще­ст­ва (1867 год), его сек­ре­тарь (до 1879 года) и председатель (1879-1894 годы); один из ста­рей­ших чле­нов ИМАО, то­ва­рищ председатель Ко­мис­сии по со­хра­не­нию древ­них па­мят­ни­ков (1906 год).