НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКИТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский архитектор, исследователь и реставратор памятников архитектуры, академик (1857 год) и почетный вольный общник (1882 год) петербургской Академии художеств.
Окончил Московское дворцовое архитектурное училище (1852 год).
Работал преимущественно в Москве и Подмосковье. Был одним из основоположников и активным приверженцем русского стиля, способствовал его распространению не только в церковном, но и в гражданском строительстве: спроектировал «Погодинскую избу» - московский дом М.П. Погодина (1850-е годы) и гостиницу в Большом Черкасском переулке (1874 год), участвовал в организации архитектурного отдела Политехнической (1872 год) и Всероссийской (1882 год) выставок в Москве.
Занимался оформлением залов Исторического музея (1900-1910 годы). Спроектировал и построил колокольню церковь Богоявления в Дорогомилове (1874 год), Казанскую церковь у Калужских ворот (1876-1886 годы), часовню Боголюбской иконы Божией Матери у Варварских ворот (1890 год, все - не сохр.) и церковь Троицы на Шаболовке (1885 год) (все - в Москве); Троицкий собор Берлюковской пустыни (1879 год), колокольню и трапезную при соборе Влахернского мон. в Деденёво (1884 год) и др. культовые сооружения в Подмосковье. Осуществил перестройку церкви Св. Харитония в Огородниках (1880 год, не сохр.), Запасного дворца (1901 год, совм. с А.Ф. Мейснером), занимался приспособлением палат Аверкия Кириллова (все - в Москве) для нужд Императоского Московского археологического общества (ИМАО).
Совершил научную экспедицию в Абхазию (1886 год) и принял участие в разработке Программы для археологического изучения Кавказа. Исследовал и реставрировал многие памятники древне-русского зодчества: Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного), стены и башни Московского Кремля, Сухареву башню, церковь Св. мч. Трифона в Напрудной, церковь Св. Мартина Исповедника, ансамбль Новодевичьего мон., Успенский собор во Владимире, стены Смоленского и Серпуховского кремлей и др. Н.В. Никитин внёс существенный вклад в становление научного знания о древне- русском зодчестве: проводил натурные обследования и составил описания большого числа московских и провинциальных памятников, опубликовал их в сборниках трудов ИМАО.
Один из учредителей Московского архитектурного общества (1867 год), его секретарь (до 1879 года) и председатель (1879-1894 годы); один из старейших членов ИМАО, товарищ председатель Комиссии по сохранению древних памятников (1906 год).