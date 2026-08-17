НИКИТИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1967 г. Окончил Саратовский государственный унивреситет в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Британский колониализм в Уганде 1894-1962 гг. (межцивилизационное взаимодействие) (Саратов, 1994).

Кандидат исторических наук, доцент. Работал на кафедре истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета.

Член Российской Ассоциации африканистов.

Область интересов : Британский колониализм; межцивилизационный диалог.

Сочинения: Колониализм в Африке: проблемы историографии и методологии. Саратов, 1995;

Христианские миссионеры в доколониальной Буганде: цивилизаторы или агенты колонизации?// Классическое востоковедение и классический ориентализм: Сб. науч. работ. М., 2003;

Колониальное взаимодействие Запада и Востока: новые подходы к изучению // История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы: программы специализированных курсов и тексты лекций: В 2 ч. Ч. 1: Философия и востоковедение. М., 2003;

Study of Colonialism in Africa in Post-Modern Epoch: “Colonial Discourse Theory” and new research priorities// Africa in the Context of North-South Relations. Moscow, 2002.