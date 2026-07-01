НИКИТИН ИВАН САВВИЧ

НИКИТИН ИВАН САВВИЧ - русский по­эт.

Из ме­щан, сын вла­дель­ца свеч­но­го за­во­да. В 1834-1839 годы учил­ся в ду­хов­ном учи­ли­ще, в 1839-1843 годы в ду­хов­ной се­ми­на­рии, от­ку­да был ис­клю­чён «по ма­ло­ус­пеш­но­сти» и «по при­чи­не не­хо­ж­де­ния в класс» (по­сле ра­зо­ре­ния от­ца вы­ну­ж­ден был всё вре­мя от­да­вать тор­гов­ле). С 1844 года со­дер­жал по­стоя­лый двор; в 1859 году от­крыл книж­ный ма­га­зин.

Пер­вые со­хра­нив­шие­ся сти­хо­тво­ре­ния И.С. Никитина от­но­сят­ся к 1849 году. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1853 году (стихотворение «Русь», 1851 год); с 1854 года, по­сле пуб­ли­ка­ций в жур­на­лах «Биб­лио­те­ка для чте­ния» и «Мо­ск­ви­тя­нин», его имя ста­но­вит­ся ши­ро­ко из­вест­ным.

В ран­нем твор­че­ст­ве (1849-1854 годы), от­ме­чен­ном влия­ни­ем А.В. Коль­цо­ва и М.Ю. Лер­мон­то­ва, пре­об­ла­да­ет ме­ди­та­тив­ная ли­ри­ка; её ве­ду­щая те­ма - про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду гар­мо­нич­ной кра­со­той при­ро­ды и по­все­днев­ной че­ло­ве­че­ской жиз­нью, пол­ной го­ря и за­бот («Ти­ши­на но­чи», 1849 год; «Зим­няя ночь в де­рев­не», 1853 год); стрем­ле­ние пре­одо­леть это про­ти­во­ре­чие не толь­ко эс­те­ти­че­ски («Вес­на в сте­пи», 1849 год; «Ут­ро на бе­ре­гу озе­ра», 1854 год), но и ду­хов­но, при­во­дит к по­вы­шен­ной зна­чи­мо­сти ре­лигиозных мо­ти­вов («Мо­ле­ние о ча­ше», «Сла­дость мо­лит­вы», оба 1854 года).

В зре­лом твор­че­ст­ве И.С. Никитина, от­час­ти под вли­я­ни­ем Н.А. Не­кра­со­ва , во­зоб­ла­да­ли сю­жет­ные сти­хо­тво­ре­ния, со­че­таю­щие эле­мен­ты пес­ни и бал­ла­ды («Бур­лак», 1854 год; «Ехал из яр­мар­ки ухарь-ку­пец…», 1858 год, и др.). Главной те­мой ста­но­вят­ся стра­да­ния го­род­ской и де­ре­вен­ской бед­но­ты, по­ка­зан­ные че­рез ин­ди­ви­ду­аль­ные судь­бы и ча­ст­ные, но пол­ные тра­гиз­ма си­туа­ции (сти­хо­тво­ре­ния «Же­на ям­щи­ка», 1854 год; «Пря­ха», 1858 год; «Порт­ной», 1860 год). Сти­хо­тво­ре­ния на­сы­ще­ны бы­то­вы­ми де­та­ля­ми, эт­но­гра­фическими под­роб­но­стя­ми («Ноч­лег из­воз­чи­ков», «Ку­пец на пчель­ни­ке», оба 1854 года); под­чёр­ки­ва­ет­ся ан­та­го­низм про­сто­на­ро­дья и власть иму­щих («Ста­рос­та», 1856-1858 годы; «Мёрт­вое те­ло», 1858 год, «Ста­рый слу­га», 1859 год). В не­ко­то­рых сти­хо­тво­ре­ни­ях со­ци­аль­ная кри­ти­ка пре­дель­но за­ост­ря­ет­ся, при­ни­мая сим­во­ли­че­ски-обоб­щён­ную фор­му («Па­харь», 1856 год; «Ни­щий», 1857 год).

Стрем­ле­ние И.С. Никитина к эпической ши­ро­те ох­ва­та дей­ст­ви­тель­но­сти реа­ли­зо­ва­но в по­эме «Ку­лак» (1858 год), изо­бра­жаю­щей жизнь городского ме­щан­ст­ва на при­ме­ре судь­бы не­чис­то­го на ру­ку ры­ноч­но­го пе­ре­куп­щи­ка («ку­ла­ка») и его се­мьи, а так­же в по­эме «Та­рас» (1861 год), где И.С. Никитин соз­дал ха­рак­тер кре­сть­я­ни­на-прав­до­ис­ка­те­ля, пред­вос­хи­тив­ший не­кра­сов­ских стран­ни­ков.

Мас­тер пей­заж­ной ли­ри­ки, И.С. Никтин вос­соз­дал кар­ти­ны степ­ной по­ло­сы Рос­сии сквозь приз­му кре­сть­ян­ско­го ми­ро­со­зер­ца­ния («Бу­ря», 1854 год; «Ут­ро», 1854-1855 годы; «19 ок­тяб­ря», 1855 год; «Гнез­до лас­точ­ки», 1856 год; «Пом­нишь? - С алы­ми края­ми…», «В си­нем не­бе плы­вут над по­ля­ми…», оба 1858 год; и др.).

По­эзия И.С. Никитина ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во И.А. Бу­ни­на, М.В. Иса­ков­ско­го и др. Около 60 сти­хо­тво­ре­ний И.С. Никитина по­ло­же­но на му­зы­ку, не­ко­то­рые ста­ли народными пес­ня­ми. Един­ст­вен­ное со­чи­не­ние И.С. Никитина в про­зе - ав­то­био­гра­фическая по­весть «Днев­ник се­ми­на­рис­та» (1861 год).

Сочинения:

Полн. собр. соч. и пи­сем. П., 1912–1915. Т. 1–3;

Соч. М., 1960–1961. Т. 1–4; Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний. М.;

Л., 1965; Собр. соч. М., 1975. Т. 1–2.