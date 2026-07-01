НИКИТИН ИВАН САВВИЧ
НИКИТИН ИВАН САВВИЧ - русский поэт.
Из мещан, сын владельца свечного завода. В 1834-1839 годы учился в духовном училище, в 1839-1843 годы в духовной семинарии, откуда был исключён «по малоуспешности» и «по причине нехождения в класс» (после разорения отца вынужден был всё время отдавать торговле). С 1844 года содержал постоялый двор; в 1859 году открыл книжный магазин.
Первые сохранившиеся стихотворения И.С. Никитина относятся к 1849 году. Дебютировал в печати в 1853 году (стихотворение «Русь», 1851 год); с 1854 года, после публикаций в журналах «Библиотека для чтения» и «Москвитянин», его имя становится широко известным.
В раннем творчестве (1849-1854 годы), отмеченном влиянием А.В. Кольцова и М.Ю. Лермонтова, преобладает медитативная лирика; её ведущая тема - противоречие между гармоничной красотой природы и повседневной человеческой жизнью, полной горя и забот («Тишина ночи», 1849 год; «Зимняя ночь в деревне», 1853 год); стремление преодолеть это противоречие не только эстетически («Весна в степи», 1849 год; «Утро на берегу озера», 1854 год), но и духовно, приводит к повышенной значимости религиозных мотивов («Моление о чаше», «Сладость молитвы», оба 1854 года).
В зрелом творчестве И.С. Никитина, отчасти под влиянием Н.А. Некрасова, возобладали сюжетные стихотворения, сочетающие элементы песни и баллады («Бурлак», 1854 год; «Ехал из ярмарки ухарь-купец…», 1858 год, и др.). Главной темой становятся страдания городской и деревенской бедноты, показанные через индивидуальные судьбы и частные, но полные трагизма ситуации (стихотворения «Жена ямщика», 1854 год; «Пряха», 1858 год; «Портной», 1860 год). Стихотворения насыщены бытовыми деталями, этнографическими подробностями («Ночлег извозчиков», «Купец на пчельнике», оба 1854 года); подчёркивается антагонизм простонародья и власть имущих («Староста», 1856-1858 годы; «Мёртвое тело», 1858 год, «Старый слуга», 1859 год). В некоторых стихотворениях социальная критика предельно заостряется, принимая символически-обобщённую форму («Пахарь», 1856 год; «Нищий», 1857 год).
Стремление И.С. Никитина к эпической широте охвата действительности реализовано в поэме «Кулак» (1858 год), изображающей жизнь городского мещанства на примере судьбы нечистого на руку рыночного перекупщика («кулака») и его семьи, а также в поэме «Тарас» (1861 год), где И.С. Никитин создал характер крестьянина-правдоискателя, предвосхитивший некрасовских странников.
Мастер пейзажной лирики, И.С. Никтин воссоздал картины степной полосы России сквозь призму крестьянского миросозерцания («Буря», 1854 год; «Утро», 1854-1855 годы; «19 октября», 1855 год; «Гнездо ласточки», 1856 год; «Помнишь? - С алыми краями…», «В синем небе плывут над полями…», оба 1858 год; и др.).
Поэзия И.С. Никитина оказала влияние на творчество И.А. Бунина, М.В. Исаковского и др. Около 60 стихотворений И.С. Никитина положено на музыку, некоторые стали народными песнями. Единственное сочинение И.С. Никитина в прозе - автобиографическая повесть «Дневник семинариста» (1861 год).
Сочинения:
Полн. собр. соч. и писем. П., 1912–1915. Т. 1–3;
Соч. М., 1960–1961. Т. 1–4; Полн. собр. стихотворений. М.;
Л., 1965; Собр. соч. М., 1975. Т. 1–2.