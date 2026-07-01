НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ
НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ - российский живописец.
Сын священника Никиты Никитина, служившего в Измайлове под Москвой. Первоначальное художесвтенное образование получил, возможно, в типографской школе при Оружейной палате в Москве. С 1711 года жил в Санкт-Петербурге. В 1716-1719 годы [вместе с братом, Романом Никитичем Никитиным (после 1680 года, Москва - 1753 год, там же)] пенсионер Петра I в Риме, Венеции и Флоренции (где учился в АХ у Т. Реди). По возвращении в Россию (1720 год) введён в придворный штат как «гофмалер персонного дела» (1721 год). Вместе с царским двором посещал Ригу, Ревель, Марциальные Воды. Участвовал в подготовке торжеств в Москве по случаю коронации Екатерины I (1725 год).
Портретист, один из основоположников русской светской живописи. Уже в ранних портретах И.Н. Никитина отходит от условных приёмов парсуны, стремится точно передать характерные черты модели. Исполненные до отъезда в Италию «Портрет девочки (Елизаветы Петровны?)» (1712-1713 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург), портреты царевны Прасковьи Ивановны (1714 год, ГРМ), цесаревны Анны Петровны (не позднее 1716 год, ГТГ), царевны Наталии Алексеевны (не позднее 1716 года, ГРМ) выдают влияние барочного искусства (с элементами рококо) голл. художника К. де Брёйна, работавшего по приглашению императора Петра I в Измайлове в те годы, когда И.Н. Никитин жил там. В Италии написал барочные парадные портреты (парные) Петра I и его супруги Екатерины (1717 год, галерея Уффици, Флоренция). В портретах зрелого периода (1720-е годы) И.Н. Никитин добивается яркости индивидуальной характеристики модели, убедительности передачи материальной осязаемости предметного мира, звучности колорита, в котором преобладают тёплые, золотисто-коричневые тона [«Пётр I на смертном ложе» (1725 год, ГРМ); портреты гр. Г.И. Головкина (1720-е годы, ГТГ; см. иллюстрации к статье о нём), барона С.Г. Строганова (1726 год, ГРМ); «Портрет напольного гетмана» (1726-1727(?) годы, ГРМ)].
После воцарения Анны Ивановны И.Н. Никитин фактически был лишён возможности работать, жил в Москве. В августе 1732 года арестован за хранение тетради с пасквилем на Феофана Прокоповича, находился в одиночном заключении в Петропавловской крепости до 1737 гда. В ноябре 1737 года был бит плетьми и сослан в Тобольск «на вечное житье»; в начале 1742 года помилован императрицей Елизаветой Петровной. Умер на пути из Тобольска в Москву.
Среди учеников - А.И. Серебряков, П.Р. Никитин, М.Л. Колокольников.