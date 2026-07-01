НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ

НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ - российский жи­во­пи­сец.

Сын священника Ни­ки­ты Ни­ки­ти­на, слу­жив­ше­го в Из­май­ло­ве под Мо­ск­вой . Пер­во­на­чаль­ное ху­дожесвтенное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил, воз­мож­но, в ти­по­граф­ской шко­ле при Ору­жей­ной па­ла­те в Мо­ск­ве. С 1711 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1716-1719 годы [вме­сте с бра­том, Ро­ма­ном Ни­ки­ти­чем Ни­ки­ти­ным (по­сле 1680 года, Мо­ск­ва - 1753 год, там же)] пен­сио­нер Пет­ра I в Ри­ме, Ве­не­ции и Фло­рен­ции (где учил­ся в АХ у Т. Ре­ди). По воз­вра­ще­нии в Рос­сию (1720 год) вве­дён в при­двор­ный штат как «гоф­ма­лер пер­сон­но­го де­ла» (1721 год). Вме­сте с цар­ским дво­ром по­се­щал Ри­гу, Ре­вель, Мар­ци­аль­ные Во­ды. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке тор­жеств в Мо­ск­ве по слу­чаю ко­ро­на­ции Ека­те­ри­ны I (1725 год).

Порт­ре­тист, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков русской свет­ской жи­во­пи­си. Уже в ран­них порт­ре­тах И.Н. Никитина от­хо­дит от ус­лов­ных приё­мов пар­су­ны, стре­мит­ся точ­но пе­ре­дать ха­рак­тер­ные чер­ты мо­де­ли. Ис­пол­нен­ные до отъ­ез­да в Ита­лию «Порт­рет де­воч­ки (Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны?)» (1712-1713 годы, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), порт­ре­ты ца­рев­ны Пра­ско­вьи Ива­нов­ны (1714 год, ГРМ), це­са­рев­ны Ан­ны Пет­ров­ны (не позд­нее 1716 год, ГТГ), ца­рев­ны На­та­лии Алек­се­ев­ны (не позд­нее 1716 года, ГРМ) вы­да­ют влия­ние ба­роч­но­го искусства (с эле­мен­та­ми ро­ко­ко) голл. художника К. де Брёй­на, ра­бо­тав­ше­го по при­гла­ше­нию императора Пет­ра I в Из­май­ло­ве в те го­ды, ко­гда И.Н. Никитин жил там. В Ита­лии на­пи­сал ба­роч­ные па­рад­ные порт­ре­ты (пар­ные) Пет­ра I и его суп­ру­ги Ека­те­ри­ны (1717 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция). В порт­ре­тах зре­ло­го пе­рио­да (1720-е годы) И.Н. Никитин до­би­ва­ет­ся яр­ко­сти ин­ди­ви­ду­аль­ной ха­рак­те­ри­сти­ки мо­де­ли, убе­ди­тель­но­сти пе­ре­да­чи ма­те­ри­аль­ной ося­зае­мо­сти пред­мет­но­го ми­ра, звуч­но­сти ко­ло­ри­та, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют тё­п­лые, зо­ло­ти­сто-ко­рич­не­вые то­на [«Пётр I на смерт­ном ло­же» (1725 год, ГРМ); порт­ре­ты гр. Г.И. Го­лов­ки­на (1720-е годы, ГТГ; см. ил­лю­ст­ра­ции к ста­тье о нём), ба­ро­на С.Г. Стро­га­но­ва (1726 год, ГРМ); «Порт­рет на­поль­но­го гет­ма­на» (1726-1727(?) годы, ГРМ)].

По­сле во­ца­ре­ния Ан­ны Ива­нов­ны И.Н. Никитин фак­ти­че­ски был ли­шён воз­мож­но­сти ра­бо­тать, жил в Мо­ск­ве. В августе 1732 года аре­сто­ван за хра­не­ние тет­ра­ди с па­ск­ви­лем на Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча, на­хо­дил­ся в оди­ноч­ном за­клю­че­нии в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти до 1737 гда. В но­ябре 1737 года был бит плеть­ми и со­слан в То­больск «на веч­ное жи­тье»; в начале 1742 года по­ми­ло­ван императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной . Умер на пу­ти из То­боль­ска в Мо­ск­ву.

Сре­ди уче­ни­ков - А.И. Се­реб­ря­ков, П.Р. Ни­ки­тин, М.Л. Ко­ло­коль­ни­ков.