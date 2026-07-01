НИКИТИН ГУРИЙ
НИКИТИН ГУРИЙ - Кинешемцев Гурий, древнерусский живописец.
Родился в семье костромского торговца Никиты Григорьева, cына Кинешемца. Сведений об обучении нет.
Г. Никитину приписывают участие в целом ряде стенописных работ 1650-х годов в Костроме, также церкви Троицы в Никитниках в Москве (1653 год).
Первое упоминание Г. Никитина в официальных документах московской Оруженной палаты относится к 1659 году; его имя фигурировало среди 15 костромичей, посланных в Москву в 1660 году для росписи Архангельского собора Московского Кремля.
Вместе с др. костромичами писал знамёна по тафтам, с др. иконописцами - иконы для царевны Ирины Михайловны. В 1660 году аттестован как иконописец 1-й статьи; в 1678 году рекомендован С.Ф. Ушаковым на должность жалованного иконописца как один из тех, кто «иконное письмо пишет самым добрым мастерством». Г. Никитин прежде всего был выдающимся мастером храмовых настенных росписей; он участвовал в росписи Троицкого собора Данилово-Троицкого монастыря в Переславле-Залесском (1662 год), писал фрески и местные иконы в московской церкви Григория Неокесарийского (1668 год), создал фресковые циклы в Успенском соборе в Ростове (1670-1671 годы), в церкви Ильи-пророка в Ярославле (1680-1681 годы), Троицком соборе Ипатьевского мон. в Костроме (1685 год), Преображенском соборе Спасо-Евфимиева мон. в Суздале (1689 год).
Отчасти используя и творчески перерабатывая мотивы гравюр из популярных в то время на Руси голландских библий, Г. Никитин с большим искусством сумел претворить дидактическое содержание монументальных композиций в ясную, убедительную форму, где условный пейзаж и архитектурные декорации помогают прочтению ветхозаветных и евангельских сюжетов. Колористическая гамма его росписей отмечена праздничной звучностью сочетаний золотисто-жёлтого, малинового, синего, зелёного тонов.
В 1677 году костромские мастера во главе с Г. Никитиным были вызваны в Москву и привлечены к работам по созданию лицевого Евангелия для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного; в этой работе принимали участие до 20 иконописцев и живописцев, выполнивших 1200 миниатюр. Создал также немало икон для церквей Москвы и Московского Кремля, Костромы, Ростовского кремля, Ярославля (единственная подписная работа - «Св. Троица», 1690 год, собрание Фонда Св. апостола Андрея Первозванного; на основании документальных сведений Г. Никитина приписывается также икона «Спас Вседержитель на престоле», 1686 год, Ярославский историко-художественый музей-заповедник).