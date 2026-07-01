НИКИТИН ГУРИЙ

НИКИТИН ГУРИЙ - Ки­не­шем­цев Гу­рий, древнерусский жи­во­пи­сец.

Ро­дил­ся в се­мье ко­ст­ром­ско­го тор­гов­ца Ни­ки­ты Гри­горь­е­ва, cына Ки­не­шем­ца. Све­де­ний об обу­че­нии нет.

Г. Никитину при­пи­сы­ва­ют уча­стие в це­лом ря­де сте­но­пис­ных ра­бот 1650-х годов в Ко­ст­ро­ме, так­же церкви Трои­цы в Ни­кит­ни­ках в Мо­ск­ве (1653 год).

Пер­вое упо­ми­на­ние Г. Никитина в официальных до­ку­мен­тах московской Оруженной па­ла­ты от­но­сит­ся к 1659 году; его имя фи­гу­ри­ро­ва­ло сре­ди 15 ко­ст­ро­ми­чей, по­слан­ных в Мо­ск­ву в 1660 году для рос­пи­си Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.

Вме­сте с др. ко­ст­ро­ми­ча­ми пи­сал зна­мё­на по таф­там, с др. ико­но­пис­ца­ми - ико­ны для ца­рев­ны Ири­ны Ми­хай­лов­ны. В 1660 году ат­те­сто­ван как ико­но­пи­сец 1-й ста­тьи; в 1678 году ре­ко­мен­до­ван С.Ф. Уша­ко­вым на долж­ность жа­ло­ван­но­го ико­но­пис­ца как один из тех, кто «икон­ное пись­мо пи­шет са­мым до­б­рым мас­тер­ством». Г. Никитин пре­ж­де все­го был вы­даю­щим­ся мас­те­ром хра­мо­вых на­стен­ных рос­пи­сей; он уча­ст­во­вал в рос­пи­си Тро­иц­ко­го со­бо­ра Да­ни­ло­во-Троицкого монастыря в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском (1662 год), пи­сал фре­ски и ме­ст­ные ико­ны в московской церкви Гри­го­рия Не­оке­са­рий­ско­го (1668 год), соз­дал фре­ско­вые цик­лы в Ус­пен­ском со­бо­ре в Рос­то­ве (1670-1671 годы), в церкви Ильи-про­ро­ка в Яро­слав­ле (1680-1681 годы), Тро­иц­ком со­бо­ре Ипать­ев­ско­го мон. в Ко­ст­ро­ме (1685 год), Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре Спа­со-Ев­фимиева мон. в Суз­да­ле (1689 год).

От­час­ти ис­поль­зуя и твор­че­ски пе­ре­ра­ба­ты­вая мо­ти­вы гра­вюр из по­пу­ляр­ных в то вре­мя на Ру­си голландских биб­лий, Г. Никитин с боль­шим ис­кус­ст­вом су­мел пре­тво­рить ди­дак­тическое со­дер­жа­ние мо­ну­мен­таль­ных ком­по­зи­ций в яс­ную, убе­ди­тель­ную фор­му, где ус­лов­ный пей­заж и ар­хитектурные де­ко­ра­ции по­мо­га­ют про­чте­нию вет­хо­за­вет­ных и еван­гель­ских сю­же­тов. Ко­ло­ри­стическая гам­ма его рос­пи­сей от­ме­че­на празд­нич­ной звуч­но­стью со­че­та­ний зо­ло­ти­сто-жёл­то­го, ма­ли­но­во­го, си­не­го, зе­лё­но­го то­нов.

В 1677 году ко­ст­ром­ские мас­те­ра во гла­ве с Г. Никитиным бы­ли вы­зва­ны в Мо­ск­ву и при­вле­че­ны к ра­бо­там по соз­да­нию ли­це­во­го Еван­ге­лия для двор­цо­вой церкви Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го; в этой ра­бо­те при­ни­ма­ли уча­стие до 20 ико­но­пис­цев и жи­во­пис­цев, вы­пол­нив­ших 1200 ми­ниа­тюр. Соз­дал так­же не­ма­ло икон для церк­вей Мо­ск­вы и Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, Ко­ст­ро­мы, Рос­тов­ско­го крем­ля, Яро­слав­ля (един­ст­вен­ная под­пис­ная ра­бо­та - «Св. Трои­ца», 1690 год, со­б­ра­ние Фон­да Св. апо­сто­ла Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го; на ос­но­ва­нии до­ку­мен­таль­ных све­де­ний Г. Никитина при­пи­сы­ва­ет­ся так­же ико­на «Спас Все­дер­жи­тель на пре­сто­ле», 1686 год, Яро­слав­ский ис­то­ри­ко-ху­дожественый му­зей-за­по­вед­ник).