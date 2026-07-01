НИКИТИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ
НИКИТИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.
Из купеческой семьи. Окончил юридический факультет Московского университета (1899 года). Присяжный поверенный, участник политических судебных процессов, член объединения «Молодая адвокатура» под руководством Н.К. Муравьёва.
С 1899 года член РСДРП (с 1903 года меньшевик). В 1902 году в Нижегородской тюрьме отбывал наказание за революционную деятельность. Член Московского отдела Русского технического общества (1903-1917 годы), тов. председателя Музея содействия труду в Москве (с 1912 года ). Вошёл в состав комиссии Государственной думы по расследованию обстоятельств Ленского расстрела 1912 года (пред. - А.Ф. Керенский). Юрисконсульт Московского союза потребительских обществ (1913-1917 годы).
Во время Февральской революции 1917 года избран председателем Комитета общественных организаций Москвы; с марта председатель Московского совета рабочих депутатов и начальник милиции Москвы, с апреля член Президиума исполкома Московского совета, с 25 июня (8 июля) заместель председателя Московской городской управы. Сторонник жёстких мер по наведению порядка в стране, требовал разоружения отрядов Красной гвардии, по его распоряжению в июле проводилась конфискация оружия у радикально настроенных рабочих в Москве.
С 24 июля (6 августа) министр почт и телеграфов во 2-м коалиционном составе Временного правительства, с 1(14) сентября член Директории, с 25 сентября (8 октября) одновременно министр внутренних дел и председатель Особого совещания по разгрузке Петрограда. В сентябре предписал задерживать все телеграммы, связанные с забастовкой железнодорожников, приравняв действия забастовщиков к измене Родине, за что общее собрание почтово-телеграфных служащих Петрограда выразило ему недоверие, а ЦК партии меньшевиков отмежевался от его действий. 20 октября (2 ноября) выступил с заявлением о необходимости продолжения участия России в войне до тех пор, пока она не вернёт оккупированных территорий.
С начала Октябрьской революции 1917 года Предпарламент по призыву А.М. Никитин одобрил применение вооруженных силы против восставших. 25 октября (7 ноября) А.М. Никитин арестован в Зимнем дворце вместе с другими министрами и заключён в Петропавловскую крепость, из которой освобождён как социалист 29 октября (11 ноября).
До 12(25) ноября участвовал в заседаниях подпольного Временного правительства, сторонник организации вооруженного сопротивления большевикам; 17(30) ноября вместе с др. министрами подписал обращение Временного правительства «Ко всем гражданам Российской Республики». На следующий день арестован и выслан в Кронштадт, однако уже в декабре вошёл в состав Петроградского стачечного комитета городских служащих. В январе 1918 года уехал в Ростов-на-Дону, работал в кооперативных учреждениях, был председателем Комитета по делам кооперации Юга России.
В мае 1920 года арестован, доставлен в Москву, в сентябре по обвинению в контрреволюционной деятельности приговорён к расстрелу, заменённому 15 годами лишения свободы, в 1921 году помилован и освобождён. Жил в Москве, был одним из руководителей кооперативного изд-ва «Никитинские субботники» (действовало в 1922-1931 годы), основанного при участии членов одноименного литературного объединения женой А.М. Никитин, литературным критиком и литературоведом Евдоксией Фёдоровной Никитиной (1895-1973 годы).
В августе - декабре 1930 года А.М. Никитин находился под арестом по обвинению в принадлежности к антисоветской группе. Вновь арестован в марте 1938 года по обвинению в участии в деятельности контрреволюционной террористической организации, приговорён к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР, расстрелян. В 1991 году реабилитирован.