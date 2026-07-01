НИКИТИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

НИКИТИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.

Из ку­печеской семьи. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1899 года). При­сяж­ный по­ве­рен­ный, уча­ст­ник по­ли­тических су­деб­ных про­цес­сов, член объ­е­ди­не­ния «Мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра» под руководством Н.К. Му­равь­ё­ва .

С 1899 года член РСДРП (с 1903 года мень­ше­вик). В 1902 году в Ни­же­го­род­ской тюрь­ме от­бы­вал на­ка­за­ние за ре­во­люционную дея­тель­ность. Член Московского от­де­ла Русского технического общества (1903-1917 годы), тов. пред­се­да­те­ля Му­зея со­дей­ст­вия тру­ду в Мо­ск­ве (с 1912 года ). Во­шёл в со­став ко­мис­сии Государственной ду­мы по рас­сле­до­ва­нию об­стоя­тельств Лен­ско­го рас­стре­ла 1912 года (пред. - А.Ф. Ке­рен­ский). Юрис­кон­сульт Мо­с­ков­ско­го сою­за по­тре­би­тель­ских об­ществ (1913-1917 годы).

Во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года избран пред­се­да­те­лем Комитета об­щественных ор­га­ни­за­ций Мо­ск­вы; с мар­та председатель Московского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов и начальник ми­ли­ции Мо­ск­вы, с ап­ре­ля член Пре­зи­диу­ма ис­пол­ко­ма Московского со­ве­та, с 25 ию­ня (8 ию­ля) заместель председателя Московской городской упра­вы. Сто­рон­ник жё­ст­ких мер по на­ве­де­нию по­ряд­ка в стра­не, тре­бо­вал ра­зо­ру­же­ния от­ря­дов Крас­ной гвар­дии, по его рас­по­ря­же­нию в ию­ле про­во­ди­лась кон­фи­ска­ция ору­жия у ра­ди­каль­но на­стро­ен­ных ра­бо­чих в Мо­ск­ве.

С 24 ию­ля (6 августа) ми­нистр почт и те­ле­гра­фов во 2-м коа­лиционном со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва, с 1(14) сен­тяб­ря член Ди­рек­то­рии, с 25 сентября (8 октября) од­но­вре­мен­но ми­нистр внутренних дел и председатель Осо­бо­го со­ве­ща­ния по раз­груз­ке Пет­ро­гра­да. В сен­тяб­ре пред­пи­сал за­дер­жи­вать все те­ле­грам­мы, свя­зан­ные с за­бас­тов­кой же­лез­но­до­рож­ни­ков, при­рав­няв дей­ст­вия за­бас­тов­щи­ков к из­ме­не Ро­ди­не, за что об­щее со­б­ра­ние поч­то­во-те­ле­граф­ных слу­жа­щих Пет­ро­гра­да вы­ра­зи­ло ему не­до­ве­рие, а ЦК пар­тии мень­ше­ви­ков от­ме­же­вал­ся от его дей­ст­вий. 20 октября (2 но­ября) вы­сту­пил с за­яв­ле­ни­ем о не­об­хо­ди­мо­сти про­дол­же­ния уча­стия Рос­сии в вой­не до тех пор, по­ка она не вер­нёт ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий.

С на­ча­ла Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Пред­пар­ла­мент по при­зы­ву А.М. Никитин одоб­рил при­ме­не­ние воо­руженных си­лы про­тив вос­став­ших. 25 октября (7 но­ября) А.М. Никитин аре­сто­ван в Зим­нем двор­це вме­сте с другими ми­ни­ст­ра­ми и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, из ко­то­рой ос­во­бо­ж­дён как со­циа­лист 29 октября (11 но­ября).

До 12(25) но­ября уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях под­поль­но­го Временного пра­ви­тель­ст­ва, сто­рон­ник ор­га­ни­за­ции воо­руженного со­про­тив­ле­ния боль­ше­ви­кам; 17(30) но­ября вме­сте с др. ми­ни­ст­ра­ми под­пи­сал об­ра­ще­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва «Ко всем гра­ж­да­нам Российской Рес­пуб­ли­ки». На сле­дую­щий день аре­сто­ван и вы­слан в Крон­штадт, од­на­ко уже в де­каб­ре во­шёл в со­став Пет­роградского ста­чеч­но­го комитета городских слу­жа­щих. В январе 1918 года уе­хал в Рос­тов-на-До­ну, ра­бо­тал в коо­пе­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, был пред­се­да­те­лем Комитета по де­лам коо­пе­ра­ции Юга Рос­сии.

В мае 1920 года аре­сто­ван, дос­тав­лен в Мо­ск­ву, в сен­тяб­ре по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му 15 го­да­ми ли­ше­ния сво­бо­ды, в 1921 году по­ми­ло­ван и ос­во­бо­ж­дён. Жил в Мо­ск­ве, был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей коо­пе­ра­тив­но­го изд-ва «Ни­ки­тин­ские суб­бот­ни­ки» (дей­ст­во­ва­ло в 1922-1931 годы), ос­но­ван­но­го при уча­стии чле­нов од­но­именного литературного объ­е­ди­не­ния же­ной А.М. Никитин, литературным кри­ти­ком и ли­те­ра­ту­ро­ве­дом Ев­док­си­ей Фё­до­ров­ной Ни­ки­ти­ной (1895-1973 годы).

В августе - декабре 1930 года А.М. Никитин на­хо­дил­ся под аре­стом по об­ви­не­нию в при­над­леж­но­сти к ан­ти­со­вет­ской груп­пе. Вновь аре­сто­ван в мар­те 1938 года по об­ви­не­нию в уча­стии в дея­тель­но­сти контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР , рас­стре­лян. В 1991 году реа­би­ли­ти­ро­ван.