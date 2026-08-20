НИКИТИН АФАНАСИЙ
НИКИТИН АФАНАСИЙ - Афанасий сын Никитин, тверской купец, первый русский путешественник в Индию, автор «Хожения за три моря» («Хожение...»).
О биографии А. Никитина до его путешествия в Индию известно мало. По всей видимости, он занимался международной торговлей, т. к. посещал Османскую империю, Молдавское княжество, Великое княжество Литовское и др. страны.
О путешествии А. Никитина известно главным образом из «Хожения...», которое не содержит ни одной абсолютной календарной даты, в связи с чем при установлении хронологии событий исследователи ориентировались на ряд косвенных указаний. В 1856 году И.И. Срезневский предложил датировать путешествие А. Никитина 1466-1472 годы (эта датировка более чем на 100 лет стала господствующей). В 1978 году на основе анализа восточных источников и русских материалов, сопоставления исторических и календарных данных Л.С. Семёнов определил, что А. Никитин находился в Индии в 1471-1474 годы, а выехал из русских земель в 1468 году.
Двигаясь вниз по Волге, А. Никитин остановился в Троицком Макарьеве Калязине монастыре, затем проследовал через Углич, Кострому, Плёс в Нижний Новгород. Там А. Никитин вместе с 6 тверскими купцами дождался приезда из Москвы посла Ширвана Хасан-бека, с которым проследовал дальше на юг. Под Хаджи-Тарханом (ныне Астрахань) караван из двух судов (посольского и купеческого) был ограблен татарами.
Желание поправить свои дела с помощью посреднической торговли заставило А. Никитина искать новые рынки. Через Дербент и Баку А. Никитин попал в Персию, пересёк всю страну - от Чапакура (где А. Никитин провёл полгода) на южном побережье Каспия через Сари, Амоль, Кашан, Йезд до Ормуза (на берегу Персидского залива Индийского океана). Услышав от мусульманских купцов рассказы о сказочно богатой Индии, А. Никитин отправился в плавание по Индийскому океану.
Через 6 недель, в начале июня 1471 года, А. Никитин сошёл на берег в индийском порту Чаул. В том же году А. Никитин посетил города Пали, Умри, Джуннар и прибыл в столицу Бахманийского султаната г. Бидар. Из Бидара он совершил поездку в Кулонгир, Гулбаргу и Аланд, затем вернулся в Бидар. В 1472 году А. Никитин, сблизившийся с индусами, совершил путешествие к их священному храму в Парвати. По мнению большинства исследователей, А. Никитин сумел сохранить в Индии православную веру, но некоторые учёные (напр., американская исследовательница Г.Д. Ленхофф) предполагают, что А. Никитин был вынужден перейти в мусульманство (это маловероятно, хотя в целях безопасности А. Никитин представлялся в Индии мусульманским именем Юсуф Хоросани). В апреле 1473 года А. Никитин покинул Бидар и, посетив Гулбаргу, Каллур (где прожил 5 месецев), Райчур и Коилконду, вновь через Гулбаргу и Аланд отправился на западное побережье Индии, в порт Дабхол.
В январе 1474 года отплыл из Дабхола в Ормуз, но из-за погодных условий корабль оказался у берегов Восточной Африки (в «земле Эфиопской»; территория совр. Сомали) и лишь затем через Маскат добрался до Ормуза. Оттуда через персидские города Лар, Шираз, Йезд, Исфахан, Кашан, Кум, Сава (Саве), Султания (Сольтание), Тебриз и территорию Османской империи. А. Никитин добирался к порту Трапезунд (Трабзон) на Чёрном море. В Трапезунде турецкий паша приказал конфисковать у А. Никитина товары (по-видимому, драгоценные камни), привезённые из Индии. В ноябре 1474 года А. Никитин доплыл из Трапезунда до Каффы (ныне Феодосия), где зимой 1474/1775 года, скорее всего, составил на основе путевых заметок и воспоминаний «Хожение...», предназначавшееся главным образом для купеческой аудитории.
Умер весной 1475 году по пути на родину, не добравшись до Смоленска. Рукопись сочинения А. Никитина была доставлена в Москву дьяку Казны В. Мамыреву русскими купцами, ехавшими вместе с А. Никитиным из Каффы.
Текст «Хожения...» сохранился в 7 списках конца XV-XVII веков, принадлежащих к 3 изводам (редакциям): Летописному (Архивский список Софийской 2-й летописи, первая треть XVI века; Эттеров список Львовской летописи, середина XVI века; Воскресенский список, середина XVI века); Троицкому (Ермолинскому) (рукопись из сборника Троице-Сергиева монастыря конца XV века; фрагменты текста в сборнике конца XV века, РГБ); Сухановскому (сборник с хронографом, середина XVII века; сборная рукопись из собрания В.М. Ундольского, середина XVII века).
Одни исследователи (А.И. Андреев, Я.С. Лурье, С.Н. Кистерев и др.) считают более близким к протографу «Хожения...» Летописный извод, в особенности относящийся к нему Эттеров список Львовской летописи; другие (К.Н. Сербина, В.Б. Перхавко и др.) отдают предпочтение Троицкому изводу, в котором хорошо заметна литературная правка его редактора, но вместе с тем сохранилась важнейшая информация, отсутствующая в Летописном изводе. Летописный и Троицкий (Ермолинский) изводы восходят к двум различным спискам конца XV века, сделанным с оригинала «Хожения...», хранившегося в Казне. В XVII веке на основе Троицкого (Ермолинского) извода был создан Сухановский извод. Впервые внимание исследователей к «Хожению...» привлёк в 1817 году Н.М. Карамзин; в 1821 году П.М. Строев опубликовал его полный текст. Первое отдельное научное издание памятника вышло в 1948 году. «Хожение...» А. Никитина переведено на английский, итал., нем., чеш. и др. языки.
В «Хожении...» А. Никитин описал особенности климата Индии (в частности, сезон дождей) и необычные для русского человека сроки сельско-хозяйственных работ, значение быков в хозяйстве индусов. Большое внимание А. Никитин уделил архитектуре и укреплениям индийских городов; сильное впечатление произвёл на него дворец султана в Бидаре, богато орнаментированный резьбой по камню. А. Никитин ярко описал общественный строй, социальные отношения, верования, быт и обычаи народов Бахманийского султаната в Центр. Индии. Показал присущие средне-вековому индийскому обществу социальные контрасты: богатство знати и бедность низов, кастовость и неоднородность населения. Немало внимания в «Хожении...» уделено условиям торговли и ценам на товары. Наряду с реальной информацией, А. Никитин записывал и сведения легендарного характера. Для мировоззрения А. Никитина характерны веротерпимость, широта взглядов, горячая любовь к родине. Отдельными чертами близкое паломническим «хожениям» (перечни географических пунктов и расстояний между ними, традиц. формулы: «земля обильна вельми» и др.) произведение А. никитина отличает глубоко личный характер повествования; это путевой дневник, передающий переживания и настроения автора. Лексика «Хожения...» в значительной мере отражает народную речь, вместе с тем в тексте встречаются араб., перс., тюрк. слова, свидетельствующие о знакомстве А. Никитина с этими языками. «Хожение...», довольно быстро ставшее достоянием русских книжников, существенно расширило их географический кругозор.
Издания:
Софийский временник или Русская летопись с 862 по 1534 г. М., 1821. Ч. 2;
Хожение за три моря Афанасия Никитина. 1466–1472 гг. / Под ред. Б. Д. Грекова, В. Т. Адриановой-Перетц. 2-е изд. М.; Л., 1958;
Хожение за три моря Афанасия Никитина / Издание подгот. Я. С. Лурье, Л. С. Семенов. Л., 1986;
Хожение за три моря Афанасия Никитина. Тверь, 2003.
Дополнительная литература:
Срезневский И.И. Хожение за три моря Афанасия Никитина. СПб., 1857;
Минаев И.П. Старая Индия. Заметки на Хожение за три моря Афанасия Никитина. СПб., 1882;
Гарина К. Хождения за три моря Афанасия Никитина. М., 1905;
Баранов Л.C. Афанасий Никитин – первый русский путешественник в Индию. Калинин, 1939;
Кунин К.И. Путешествие Афанасия Никитина. М., 1949;
Водовозов Н.В. Записки Афанасия Никитина об Индии XV века. М., 1955;
Ильин М.А. Афанасий Никитин – первый русский путешественник в Индию. Калинин, 1955;
Осипов A.M., Александров В.А., Гольдберг Н.М. Афанасий Никитин и его время. 2-е изд. М., 1956;
Кучкин В.А. Судьба «Хожения за три моря» Афанасия Никитина в древнерусской письменности // Вопросы истории. 1969. № 5;
Виташевская М.Н. Странствия Афанасия Никитина. М., 1972;
Семенов Л.С. О датировке путешествия Афанасия Никитина // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. 9;
он же. Путешествие Афанасия Никитина. М., 1980.