НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский общественный деятель, крупный чиновник, историк литературы, мемуарист, академик Петербургской Академии наук (1855 год), тайный советник (1865 год).
Из крепостных крестьян графа Н.П. Шереметева (отец А.В. Никитенко в юности состоял в певческой капелле графа, учился в школе при ней, позднее служил в имениях Шереметевых). Окончил Воронежское уездное училище (1818 год), служил домашним учителем, занимался самообразованием, с 1822 года жил в Острогожске, работал секретарём местного отделения Российского библейского общества. В 1824 году прочитал речь о значении библейских обществ, был вызван в Санкт-Петербург. При поддержке князя А.Н. Голицына получил вольную и поступил на филоско-юридический факультет Санкт-Петербургского университета (окончил в 1828 году). Жил на квартире кн. Е.П. Оболенского, был дружен с К.Ф. Рылеевым и знаком со многими декабристами. В 1826 году дебютировал в печати сочинением «О преодолении несчастий» («Сын отечества», № 12).
Служил в канцелярии попечителя Санкт-Петербургского учебного округа (1827-1835 годы). С 1830 года читал курс политической экономии в Санкт-Петербургском университете; с 1832 года адъюнкт-профессор, с 1834 года экстраординарный профессор, в 1850-1864 годы ординарный профессор русской словесности. Преподавал также в Аудиторской школе (1833-1839 годы), офицерских классах Артиллерийского училища (1835-1838 годы), Римско-католической духовной академии (1843-1877 годы), Екатерининском институте и Александровском училище (1848–57).
Одновременно цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета (1833-1848 годы). Строго следуя положениям Цензурного устава 1828 года, А.В. Никитенко в своей деятельности стремился оградить права писателей от произвола цензурных чиновников, видел в цензоре посредника между писателем и правительством. Был чрезвычайно осторожен в своей цензорской практике, однако пропустил в печать «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (1842 год), исключив «Повесть о капитане Копейкине», в 1847 году помог Д.В. Григоровичу в «продвижении» через цензуру повести «Антон-Горемыка», в 1856 году содействовал выходу «Стихотворений» Н.А. Некрасова. В 1834-1848 годы А.В. Никитенко - цензор журнала «Библиотека для чтения», в 1839 и 1841-1844 годы - журнала «Отечественные записки». Ответственный редактор журналов «Сын отечества» (1840-1841 годы, при фактическом редакторстве Н.А. Полевого, затем О.И. Сенковского) и «Современник» (1847-1848 годы), участвовал в подготовке «Энциклопедического лексикона» А.А. Плюшара и был его цензором.
Редактор «Журнала Министерства народного просвещения» (1834-1860 годы). C 1853 года состоял для особых поручений при министре наодного просвещения, ближайший помощник А.С. Норова, добился увеличения нормы численности студентов для Санкт-Петербургских и Московских университетов, участвовал в подготовке постановления об отправке молодых учёных в заграничные командировки для приготовления к профессорскому званию, один из инициаторов ликвидации «Бутурлинского комитета». В 1858 году составил проект устава Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным (Литовский фонд; утверждён в 1859 году). Член Главного управления цензуры (1860-1862 годы), член совета министра внутренних дел (1862-1869 годы). Участник подготовки цензурной реформы, завершившейся изданием Временных правил о печати 1865 года. С 1861 года составлял ежегодные «Отчёты» Отделения русского языка и словесности АН, с 1865 года член Комитета правления АН.
В своих лекциях и публикациях А.В. Никитенко ратовал за самобытность литературы, за сближение критики и поэзии, за расцвет литературы «под сению науки». Одним из первых предпринял попытку разработать периодизацию истории русской литературы на основе изучения «состояния общества» в связи с важнейшими событиями в его истории («Опыт истории русской литературы», кн. 1, 1845 год). Взгляды А.В. Никитенко оказали влияние на формирование культурно-исторической школы в отечественном литературоведении. Поборник «постепенного» развития общества, А.В. Никитенко отрицал любые «крайности» в области политики, считал основополагающими принципами прогресса «гласность, законность и развитие способов нар. воспитания и образования». В начале 1860-х годов А.В. Никитенко критически оценил деятельность А.И. Герцена и «ультрапрогрессистов» в России, отрицательно отнёсся к студенческим волнениям и особенно к Польскому восстанию 1863-1864 годов, свои надежды на дальнейшие преобразования связывал исключительно с инициативами верховной власти. Выступил против принципов «реальной критики» Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и их последователей («Мысли о реализме в литературе», 1872 год).
Член РГО (с 1850 года), член правления Общества посещения бедных (с 1850 года), в 1870-х годах - член Славянского комитета, Общества любителей христианского просвещения, ряда благотворительных обществ. Ценную библиотеку А.В. Никитенко (ок. 2 тыс. томов, в т. ч. первые издания сочинений кн. П.А. Вяземского, А.И. Герцена, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, В.А. Жуковского, Н.Г. Чернышевского и др. с дарственными надписями авторов) в 1880 году приобрёл Томский университет.
Автор мемуарно-биографических очерков о графе Д.Н. Блудове (1864 год), М.П. Вронченко (1867 год), А.И. Галиче (1869 год), А.С. Норове (1870 год), граф М.М. Сперанском (1872 год), К.Ф. Рылееве (опубликован в 1988 году) и др. Важнейшая часть творческого наследия А.В. Никитенко - «Дневник». Ранние записи А.В. Никитенко в 1851 году переработал в сочинение «Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был"». Собственно «Дневник» охватывает период 1826-1877 годов и содержит ценнейшие сведения по истории русской общественно-литературной жизни, журналистике и цензуре за полстолетия. Впервые «Моя повесть…» и «Дневник» опубликован в журнале «Русская старина» в 1888-1892 годы, отдельное издание - «Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был". Записки и дневник (1826-1877 годы)» (т. 1–3, 1893 год; 2-е изд.: т. 1–2, 1904-1905 годы, комментарий М.К. Лемке). «Дневник» выпущен отдельным изданием в 1955-1956 годы (т. 1–3, комментарий И.Я. Айзенштока), переиздан в 2004-2005 годы (по изданиям в 1904 и 1955-1956 годы).