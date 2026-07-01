НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский общественный деятель, крупный чиновник, историк литературы, мемуарист, академик Пе­тербургской Академии наук (1855 год), тайный советник (1865 год).

Из кре­по­ст­ных кре­сть­ян графа Н.П. Ше­ре­ме­те­ва (отец А.В. Никитенко в юно­сти со­сто­ял в певче­ской ка­пел­ле гра­фа, учил­ся в шко­ле при ней, позд­нее слу­жил в имени­ях Ше­ре­ме­те­вых). Окон­чил Во­ро­неж­ское уезд­ное училище (1818 год), слу­жил до­маш­ним учи­те­лем, за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, с 1822 года жил в Ост­ро­гож­ске, ра­бо­тал сек­ре­та­рём ме­ст­но­го от­де­ле­ния Российского биб­лей­ско­го общества. В 1824 году про­чи­тал речь о зна­че­нии биб­лей­ских об­ществ, был вы­зван в Санкт -Пе­тер­бург . При под­держ­ке князя А.Н. Го­ли­цы­на по­лу­чил воль­ную и по­сту­пил на фи­лоско-юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (окон­чил в 1828 году). Жил на квар­ти­ре кн. Е.П. Обо­лен­ско­го, был дру­жен с К.Ф. Ры­лее­вым и зна­ком со мно­ги­ми де­каб­ри­ста­ми. В 1826 году де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти сочинением «О пре­одо­ле­нии не­сча­стий» («Сын оте­че­ст­ва», № 12).

Слу­жил в кан­це­ля­рии по­пе­чи­те­ля Санкт-Пе­тербургского учеб­но­го ок­ру­га (1827-1835 годы). С 1830 года чи­тал курс по­ли­тической эко­но­мии в Санкт-Пе­тербургском университете; с 1832 года адъ­юнкт-профессор, с 1834 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор, в 1850-1864 годы ор­ди­нар­ный профессор русской сло­вес­но­сти. Пре­по­да­вал так­же в Ау­ди­тор­ской шко­ле (1833-1839 годы), офи­цер­ских клас­сах Артиллерийского училища (1835-1838 годы), Рим­ско-ка­то­лической ду­хов­ной ака­де­мии (1843-1877 годы), Ека­те­ри­нин­ском институте и Алек­сан­д­ров­ском училище (1848–57).

Од­но­вре­мен­но цен­зор Санкт-Пе­тербургского цен­зур­но­го комитета (1833-1848 годы). Стро­го сле­дуя по­ло­же­ни­ям Цен­зур­но­го ус­та­ва 1828 года, А.В. Никитенко в сво­ей дея­тель­но­сти стре­мил­ся ог­ра­дить пра­ва пи­са­те­лей от про­из­во­ла цен­зур­ных чи­нов­ни­ков, ви­дел в цен­зо­ре по­сред­ни­ка ме­ж­ду пи­са­те­лем и пра­ви­тель­ст­вом. Был чрез­вы­чай­но ос­то­ро­жен в сво­ей цен­зор­ской прак­ти­ке, од­на­ко про­пус­тил в пе­чать «Мёрт­вые ду­ши» Н.В. Го­го­ля (1842 год), ис­клю­чив «По­весть о ка­пи­та­не Ко­пей­ки­не», в 1847 году по­мог Д.В. Гри­го­ро­ви­чу в «про­дви­же­нии» че­рез цен­зу­ру по­вес­ти «Ан­тон-Го­ре­мы­ка», в 1856 году со­дей­ст­во­вал вы­хо­ду «Сти­хо­тво­ре­ний» Н.А. Не­кра­со­ва. В 1834-1848 годы А.В. Никитенко - цен­зор журнала «Биб­лио­те­ка для чте­ния», в 1839 и 1841-1844 годы - журнала «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки». От­ветственный редактор жур­на­лов «Сын оте­че­ст­ва» (1840-1841 годы, при фак­тическом ре­дак­тор­ст­ве Н.А. По­ле­во­го, за­тем О.И. Сен­ков­ско­го) и «Со­вре­мен­ник» (1847-1848 годы), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го лек­си­ко­на» А.А. Плю­ша­ра и был его цен­зо­ром.

Редактор «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния» (1834-1860 годы). C 1853 года со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре наодного про­све­ще­ния, бли­жай­ший по­мощ­ник А.С. Но­ро­ва, до­бил­ся уве­ли­че­ния нор­мы чис­лен­но­сти сту­ден­тов для Санкт-Пе­тербургских и Московских университетов, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке по­ста­нов­ле­ния об от­прав­ке мо­ло­дых учё­ных в за­гра­нич­ные ко­ман­ди­ров­ки для при­го­тов­ле­ния к про­фес­сор­ско­му зва­нию, один из ини­циа­то­ров ли­к­ви­да­ции «Бу­тур­лин­ско­го ко­ми­те­та». В 1858 году со­ста­вил про­ект ус­та­ва Общества для по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся ли­те­ра­то­рам и учё­ным (Литовский фонд; ут­вер­ждён в 1859 году). Член Главного управ­ле­ния цен­зу­ры (1860-1862 годы), член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (1862-1869 годы). Уча­ст­ник под­го­тов­ки цен­зур­ной ре­фор­мы, за­вер­шив­шей­ся из­да­ни­ем Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1865 года. С 1861 года со­став­лял еже­год­ные «От­чё­ты» От­де­ле­ния русского язы­ка и сло­вес­но­сти АН, с 1865 года член Комитета прав­ле­ния АН.

В сво­их лек­ци­ях и пуб­ли­ка­ци­ях А.В. Никитенко ра­то­вал за са­мо­быт­ность литературы, за сбли­же­ние кри­ти­ки и по­эзии, за рас­цвет литературы «под се­нию нау­ки». Од­ним из пер­вых пред­при­нял по­пыт­ку раз­ра­бо­тать пе­рио­ди­за­цию ис­то­рии русской литературы на ос­но­ве изу­че­ния «со­стоя­ния об­ще­ст­ва» в свя­зи с важ­ней­ши­ми со­бы­тия­ми в его ис­то­рии («Опыт ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры», кн. 1, 1845 год). Взгля­ды А.В. Никитенко ока­за­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние куль­тур­но-ис­то­рической шко­лы в отечественном ли­те­ра­туро­ве­де­нии. По­бор­ник «по­сте­пен­но­го» раз­ви­тия об­ще­ст­ва, А.В. Никитенко от­ри­цал лю­бые «край­но­сти» в об­лас­ти по­ли­ти­ки, счи­тал ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми прин­ци­па­ми про­грес­са «глас­ность, за­кон­ность и раз­ви­тие спо­со­бов нар. вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния». В начале 1860-х годов А.В. Никитенко кри­тиче­ски оце­нил дея­тель­ность А.И. Гер­це­на и «ульт­ра­про­грес­си­стов» в Рос­сии, от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к сту­денческим вол­не­ни­ям и осо­бен­но к Польскому вос­ста­нию 1863-1864 годов, свои на­де­ж­ды на даль­ней­шие пре­об­ра­зо­ва­ния свя­зы­вал ис­клю­чи­тель­но с ини­циа­ти­ва­ми вер­хов­ной вла­сти. Вы­сту­пил про­тив прин­ци­пов «ре­аль­ной кри­ти­ки» Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва , Д.И. Пи­са­ре­ва и их по­сле­до­ва­те­лей («Мыс­ли о реа­лиз­ме в ли­те­ра­ту­ре», 1872 год).

Член РГО (с 1850 года), член прав­ле­ния Общества по­се­ще­ния бед­ных (с 1850 года), в 1870-х годах - член Славянского комитета, Общества лю­би­те­лей хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния, ря­да бла­го­тво­рительных об­ществ. Цен­ную биб­лио­те­ку А.В. Никитенко (ок. 2 тыс. то­мов, в т. ч. пер­вые из­да­ния со­чи­не­ний кн. П.А. Вя­зем­ско­го, А.И. Гер­цена, Н.В. Го­го­ля, И.А. Гон­ча­ро­ва, В.А. Жу­ков­ско­го, Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го и др. с дар­ст­вен­ны­ми над­пи­ся­ми ав­то­ров) в 1880 году при­об­рёл Том­ский университет.

Ав­тор ме­му­ар­но-био­гра­фических очер­ков о графе Д.Н. Блу­до­ве (1864 год), М.П. Врон­чен­ко (1867 год), А.И. Га­ли­че (1869 год), А.С. Но­ро­ве (1870 год), граф М.М. Спе­ран­ском (1872 год), К.Ф. Ры­лее­ве (опубликован в 1988 году) и др. Важ­ней­шая часть творческого на­сле­дия А.В. Никитенко - «Днев­ник». Ран­ние за­пи­си А.В. Никитенко в 1851 году пе­ре­ра­бо­тал в сочинение «Моя по­весть о са­мом се­бе и о том, "че­му сви­де­тель в жиз­ни был"». Соб­ствен­но «Днев­ник» ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од 1826-1877 годов и со­дер­жит цен­ней­шие све­де­ния по ис­то­рии русской об­щественно-литературной жиз­ни, жур­на­ли­сти­ке и цен­зу­ре за пол­сто­ле­тия. Впер­вые «Моя по­весть…» и «Днев­ник» опубликован в журнале «Рус­ская ста­ри­на» в 1888-1892 годы, отдельное из­да­ние - «Моя по­весть о са­мом се­бе и о том, "че­му сви­де­тель в жиз­ни был". За­пис­ки и днев­ник (1826-1877 годы)» (т. 1–3, 1893 год; 2-е изд.: т. 1–2, 1904-1905 годы, ком­мен­та­рий М.К. Лем­ке). «Днев­ник» вы­пу­щен отдельным из­да­ни­ем в 1955-1956 годы (т. 1–3, ком­мен­та­рий И.Я. Ай­зен­што­ка), пе­ре­из­дан в 2004-2005 годы (по из­да­ни­ям в 1904 и 1955-1956 годы).