НИКИТА ЕВГЕНИАН
НИКИТА ЕВГЕНИАН - византийский писатель середины XII века.
Биография Никиты Евгениана почти неизвестна.
Его учеником и покровителем был великий друнгарий Стефан Комнин, дружеские отношения связывали Никита Евгениан с поэтом Феодором Продромом.
Никита Евгениан - представитель т. н. Комниновского возрождения в византийской культуре. Наряду с Феодором Продромом, Макремволитом Евстафием и Константином Манасси, предпринял попытку возродить жанр любовного романа, ориентируясь на позднеантичные образцы (романы Лонга, Гелиодора и Ахилла Татия).
Центральное произведение Никиты Евгениана - стихотворный роман в 9 книгах «Повесть о Дросилле и Харикле» («Τ&varia;α ϰατ&varia;α Δρόσιλλαν ϰαί Χαριϰλέα », рус. пер. 1969 год), написанный ямбическим триметром с незначит. вкраплениями гекзаметра (в трёх вставных песнях героев). Cозданный позднее и (до определённой степени) в подражание любовному роману «Роданфа и Досикл» Феодора Продрома, роман Никиты Евгениана сохраняет типичные для греческого романа сюжетные ходы и мотивы (пленение возлюбленных; явление героям во сне бога Диониса; плач героя по возлюбленной, которую он считает погибшей, и др.) и в то же время обогащает жанровую традицию бытовыми персонажами и даже пародийными эпизодами. Наряду с античными реминисценциями (Анакреонт, Феокрит), в романе встречаются цитаты из визант. авторов (Павел Силентиарий) и скрытые библейские аллюзии. Действие романа отнесено в неопределённое античное прошлое, однако некоторые реалии принадлежат более позднему периоду: «варварскими» народами, угрожающими грекам, оказываются одновременно и парфяне, и арабы.
Среди других произведений: эпиграммы, монодии (на смерть Феодора Продрома), эпиталама на обручение Стефана Комнина (около 1156/1157 года). Было высказано предположение, что Никите Евгениану принадлежит ряд сочинений, дошедших без указания авторства в венецианском кодексе Marcianus graecus XI 22: [22 письма и учёный сатирический памфлет «Анахарсис, или Анания» («’Ανάχαρσις ἢ ’Ανανίας », дословно «Радующийся или же печалящийся об Анне»)].
Сочинения:
De Drosillae et Chariclis amoribus / Ed. F. Conca. Amst., 1990;
A Byzantine novel «Drosilla and Charikles» / Transl. with introd. and explanatory notes by J. B. Burton. Wauconda, 2004.