НИКИТА ЕВГЕНИАН

НИКИТА ЕВГЕНИАН - ви­зантийский пи­са­тель середины XII века.

Био­графия Никиты Евгениана поч­ти не­из­вест­на.

Его уче­ни­ком и по­кро­ви­те­лем был ве­ли­кий друн­га­рий Сте­фан Ком­нин, дру­же­ские от­но­ше­ния свя­зы­ва­ли Никита Евгениан с по­этом Фео­до­ром Про­дро­мом.

Никита Евгениан - пред­ста­ви­тель т. н. Ком­ни­нов­ско­го воз­ро­ж­де­ния в ви­зантийской куль­ту­ре. На­ря­ду с Фео­до­ром Про­дро­мом, Мак­рем­во­ли­том Ев­ста­фи­ем и Кон­стан­ти­ном Ма­нас­си, пред­при­нял по­пыт­ку воз­ро­дить жанр лю­бов­но­го ро­ма­на, ори­ен­ти­ру­ясь на позд­не­ан­тич­ные об­раз­цы (ро­ма­ны Лон­га, Ге­лио­до­ра и Ахил­ла Та­тия).

Центральное про­из­ве­де­ние Никиты Евгениана - сти­хотворный ро­ман в 9 кни­гах «По­весть о Дро­сил­ле и Ха­рик­ле» («Τ&varia;α ϰατ&varia;α Δρόσιλλαν ϰαί Χαριϰλέα », рус. пер. 1969 год), на­пи­сан­ный ям­бическим три­мет­ром с не­зна­чит. вкра­п­ле­ния­ми гек­за­мет­ра (в трёх встав­ных пес­нях ге­ро­ев). Cо­здан­ный позд­нее и (до оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни) в под­ра­жа­ние лю­бов­но­му ро­ма­ну «Ро­дан­фа и До­сикл» Фео­до­ра Про­дро­ма, ро­ман Никиты Евгениана со­хра­ня­ет ти­пич­ные для греческого ро­ма­на сю­жет­ные хо­ды и мо­ти­вы (пле­не­ние воз­люб­лен­ных; яв­ле­ние ге­ро­ям во сне бо­га Дио­ни­са ; плач ге­роя по воз­люб­лен­ной, ко­то­рую он счи­та­ет по­гиб­шей, и др.) и в то же вре­мя обо­гаща­ет жан­ро­вую тра­ди­цию бы­то­вы­ми пер­со­на­жа­ми и да­же па­ро­дий­ны­ми эпи­зо­да­ми. На­ря­ду с ан­тич­ны­ми ре­ми­нис­цен­ция­ми (Анак­ре­онт, Фео­крит), в ро­ма­не встре­ча­ют­ся ци­та­ты из ви­зант. ав­то­ров (Па­вел Си­лен­тиа­рий) и скры­тые биб­лей­ские ал­лю­зии. Дей­ствие ро­ма­на от­не­се­но в не­оп­ре­де­лён­ное ан­тич­ное про­шлое, од­на­ко не­ко­то­рые реа­лии при­над­ле­жат бо­лее позд­не­му пе­рио­ду: «вар­вар­ски­ми» на­ро­да­ми, уг­ро­жаю­щи­ми гре­кам, ока­зы­ва­ют­ся од­но­вре­мен­но и пар­фя­не, и ара­бы.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: эпи­грам­мы, мо­но­дии (на смерть Фео­до­ра Про­дро­ма), эпи­та­ла­ма на об­ру­че­ние Сте­фа­на Ком­ни­на (около 1156/1157 года). Бы­ло вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что Никите Евгениану при­над­ле­жит ряд со­чи­не­ний, до­шед­ших без ука­за­ния ав­тор­ст­ва в ве­не­ци­ан­ском ко­дек­се Mar­cia­nus graecus XI 22: [22 пись­ма и учё­ный са­ти­рический пам­флет «Ана­хар­сис, или Ана­ния» («’Ανάχαρσις ἢ ’Ανανίας », до­слов­но «Ра­дую­щий­ся или же пе­ча­ля­щий­ся об Ан­не»)].

Сочинения:

De Drosillae et Chariclis amoribus / Ed. F. Conca. Amst., 1990;

A Byzantine novel «Dro­sil­la and Charikles» / Transl. with introd. and explanatory notes by J. B. Burton. Wauconda, 2004.