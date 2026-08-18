НИКИШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Российский этнолог. Доктор исторических наук (2005), профессор (2007), заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ (2006-2013).

Родился 12 марта 1949 года в городе Спасске-Дальнем. Окончил исторический факультет МГУ в 1976 году, защитив дипломную работу на тему «Этнические процессы в раннесредневековой Польше». В 1982 году под руководством профессора Г.Е. Маркова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-функциональный подход в британской социальной антропологии (1920-1940-е гг.)». В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему «Становление и теоретическое развитие британской социальной антропологии в XIX – XX вв.». В 2006 году возглавил кафедру этнологии исторического факультета МГУ.

Автор около 100 научных публикаций. В область научных интересов входили англоязычная антропология, этнография народов Австралии и Океании, история первобытного общества, этнография российского крестьянства.

Сочинения:

Антропология и традиционные формы общения. — ИФРЭ Москва, 2001. (совместно с И.П. Аносовым)

История британской социальной антропологии. — Издательство Санкт-Петербургского университета СПб, 2007. — С. 496.

Крестьянское правосудие (составление, комментарий, глоссарий). — Современные тетради Москва, 2003. — С. 402.

Проблемы этнографического изучения русского крестьянства (соционормативная культура). Учебно-методическое пособие. — Новый хронограф Москва, 2010. — С. 161. (совместно с И.П. Перстневой и А.В. Туторским)

Степной закон: обычное право казахов, киргизов и туркмен. — Старый сад Москва, 2000.

Традиционный этикет народов России. XIX – начало ХХ вв. — Старый сад Москва, 1999.

Этнология. — ООО "Академический проект" Москва, 2005. — С. 300. (совместно с Э.С. Львовой и В.В. Пименовым)

Изучение истории британской социальной антропологии // Личность. Культура. Общество. Вып. 2 (41). — Т. 10. — 2008. — С. 139–152.

История социальной (культурной) антропологии // Сборник примерных программ дисциплин федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения по социологии и социальной антропологии. Часть III. Специальность 350100 Социальная антропология. Квалификация – социальный антрополог. ОПД. Ф.01 – ОПД. Ф.15. — Международный университет бизнеса и управления Москва, 2003.

Начало истории // Мировая история. Сост. А.В. Волкова. — Т. 6. — РОСМЭН-ПРЕСС Москва, 2011. — С. 6–13.

Российская идентичность в свете идей классического евразийства // Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации). — Ижевск, 2009. — С. 485–497.

Столкновение образов России: идентичность в контексте конкурирующих мифо-идеологий // Антропология социальных перемен: сборник статей. К 70-летию Валерия Александровича Тишкова. — РОССПЭН Москва, 2011. — С. 513–530.

Традиционный этикет тюрко-язычных народов Европейской части России // Татарский мир. ДӨньясы. — 2004. — № 19-20.

Этноэтикет народов Кавказа // Кавказ. История, народы, культуры, религии. — Москва, 2007. — С. 315–368.