НИКИШ АРТУР
НИКИШ АРТУР - австро-венгерский дирижёр и педагог.
Один из основоположников современной школы дирижирования.
Родился в семье бухгалтера - чеха; мать была венгеркой. Уже в детские годы проявил незаурядные музыкальные способности (в 1862 году записал по слуху увертюру к опере Дж. Россини «Вильгельм Телль», в 8 лет виртуозно играл на фортепиано). В 1873 году окончил Венскую консерваторию (классы скрипки Й. Хельмесбергера-старшего, фп. В. Шеннера, теории музыки Ф.О. Дессофа).
В 1874-1877 годы скрипач Венского придворного оркестра; принимал участие в первом исполнении 2-й симфонии А. Брукнера под управлением автора, в 1876 году под управлением Р. Вагнера играл на открытии 1-го Байрёйтского фестиваля. С 1878 года хормейстер, с 1879 году 1-й дирижёр Лейпцигской оперы; одновременно дирижировал в лейпцигском «Гевандхаузе».
Сохранились восторженные отзывы П.И. Чайковского, А.П. Бородина о его профессиональном мастерстве этого периода («чистота, точность, верность интонации, рельефность оттенков - изумительные»); Ф. Лист назвал его «избранником между избранными» (А. Никиш участвовал в открытии Общества Листа в Лейпциге).
В 1889-1893 годы возглавлял Бостонский симфонический оркестр, с которым концертировал по городам США. С 1893 года музыкальный руководитель Королевского оперного театра в Будапеште. С 1895 года главный дирижёр «Гевандхауза» и Берлинского филармонич. оркестра. Позднее возглавлял Гамбургские филармонические концерты, был приглашённым дирижёром оркестра «Консертгебау» (Амстердам) и Венского филармонического оркестра.
В 1905-1906 годы директор Лейпцигской оперы и Лейпцигской консерватории, где преподавал дирижирование.
Среди учеников: Е. Курц, Дж. Джорджеску, А. Коутс, К.С. Сараджев.
В 1904-1914 годы периодически работал с Лондонским симфоническим оркестром (в 1912 году совершил с ним турне по США). В 1913 году дирижёр-постановщик тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» в театре «Ковент-Гарден» (Лондон). Гастролировал также в Бельгии, Франции, Австрии, Швейцарии, Испании, Латинской Америке, России. Был знаком с музыкантами Беляевского кружка, посещал «Беляевские пятницы» в Санкт-Петербурге.
Один из крупнейших интерпретаторов музыки И. Брамса, А. Брукнера, Р. Вагнера, Р. Шумана и др. композиторов- романтиков. В 1888 году впервые исполнил в Санкт-Петербурге 5-ю симфонию П.И. Чайковского, который писал: «Господин Никиш спокоен и свободен от излишних движений, хладнокровен и в то же время очень строг… Он не пытается привлечь к себе внимания, но чувствуется, что большой оркестр, подобно инструменту в руках умелого мастера, полностью подчиняется своему руководителю».
Искусство А. Никиша оказало влияние на В. Фуртвенглера (возглавил Лейпцигский и Берлинский оркестры после смерти А.Никиша), английского дирижёра А. Боулта. А. Никиш поддерживал своих современников - Г. Малера, М. Регера, Р. Штрауса, исполняя в концертах их произведения.
Среди немногих сохранившихся аудиозаписей - первая в истории полная запись симфонии (Симфония № 5 Л. ван Бетховена, Берлинский филармонический оркестр, 1913 год).