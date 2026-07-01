НИКИФОРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
НИКИФОРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский революционер и советский государственный деятель.
С 1904 года по призыву служил на Балтийском флоте в Гвардейском экипаже, член РСДРП.
В 1905 году машинист минно-машинной команды на императорской яхте «Полярная звезда», в октябре участвовал в восстании матросов на яхте, в подготовке восстания матросов и солдат в Кронштадте, после его подавления перешёл на нелегальное положение.
Агитатор-организатор РСДРП в Крыму, Самаре, Уфе и др. городах.
В январе - октябре 1908 года в заключении в крымских тюрьмах. Бежал в Сибирь, один из руководителей военных организации РСДРП в Иркутске. В 1910 году вновь арестован, приговорён к смертной казни, заменённой 20 годами каторги. Освобождён после Февральской революции 1917 года, член Владивостокского комитета и член Дальневосточного краевого бюро РСДРП(б), член Иркутского и заместитель председателя Владивостокского советов рабочих и солдатских депутатов. С декабря 1917 года председатель Владивостокского ВРК, пред. Приморского областного Совета рабочего контроля.
С приходом к власти на Дальнем Востоке антибольшевистских правительств находился в тюрьме (1918-1920 годы). После победы РККА председатель Дальневосточного крайкома, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) (1920-1922 годы), глава бюро финансово-экономического совета Временного правительства Приморской областной земской управы (1920 год), председаетль СМ Дальневосточной республики (1921-1922 годы), провёл там денежную реформу на основе золотого стандарта, ввёл военный налог на буржуазию для нужд Народно-революционной армии ДВР.
Затем в Москве, начальник Гохрана, начальник управления Наркомата внешней торговли (1922-1925 годы). Полпред СССР в Монголии (1925-1927 годы). Председатель Госплана при Среднеазиатском экономическом совете (1928-1930 годы), член Подготовительной комиссии СНК СССР (1929-1931 годы), заместитель наркома снабжения (1931-1936 годы). Затем на пенсии.
В Великую Отечественную войну занимался подготовкой диверсионных антифашистских отрядов в Москве (до мая 1942 года), затем на Дальнем Востоке участвовал в подготовке партизанского движения на случай войны с Японией.
Автор воспоминаний о революционнух событиях и Гражданская войне 1917-1922 годы, а также пьес, рассказов, исторических очерков, дневников, путевых заметок и пр. (ныне в Российском государственном архиве социально-политической истории).
Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
В годы большевистского подполья. М., 1952;
Записки премьера ДРВ. М., 1963;
Октябрь в Приморье. М., 1968.