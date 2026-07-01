НИКИФОРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

НИКИФОРОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский революционер и советский государственный деятель.

С 1904 года по при­зы­ву слу­жил на Балтийском фло­те в Гвардейском эки­па­же, член РСДРП.

В 1905 году ма­ши­нист мин­но-ма­шин­ной ко­ман­ды на императорской ях­те «По­ляр­ная звез­да», в ок­тяб­ре уча­ст­во­вал в вос­ста­нии мат­ро­сов на ях­те, в под­го­тов­ке вос­ста­ния мат­ро­сов и сол­дат в Крон­штад­те, по­сле его по­давле­ния пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние.

Аги­та­тор-ор­га­ни­за­тор РСДРП в Кры­му, Са­ма­ре, Уфе и др. го­ро­дах.

В январе - октябре 1908 года в за­клю­че­нии в крым­ских тюрь­мах. Бе­жал в Си­бирь, один из ру­ко­во­ди­те­лей во­енных ор­га­ни­за­ции РСДРП в Ир­кут­ске. В 1910 году вновь аре­сто­ван, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной 20 го­да­ми ка­тор­ги. Ос­во­бо­ж­дён по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года, член Вла­ди­во­сток­ско­го комитета и член Даль­не­во­сточ­но­го крае­во­го бю­ро РСДРП(б), член Ир­кут­ско­го и заместитель председателя Вла­ди­во­сток­ско­го со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. С декабря 1917 года председатель Вла­ди­во­сток­ско­го ВРК, пред. При­мор­ско­го об­ла­ст­но­го Со­ве­та ра­бо­че­го кон­тро­ля.

С при­хо­дом к вла­сти на Даль­нем Вос­то­ке ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских пра­ви­тельств на­хо­дил­ся в тюрь­ме (1918-1920 годы). По­сле по­бе­ды РККА председатель Даль­не­во­сточ­но­го край­ко­ма, член Даль­не­во­сточ­но­го бю­ро ЦК РКП(б) (1920-1922 годы), гла­ва бю­ро фи­нан­со­во-эко­но­мического со­ве­та Временного пра­ви­тель­ст­ва При­мор­ской об­ла­ст­ной зем­ской упра­вы (1920 год), председаетль СМ Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки (1921-1922 годы), про­вёл там де­неж­ную ре­фор­му на ос­но­ве зо­ло­то­го стан­дар­та, ввёл во­енный на­лог на бур­жуа­зию для нужд На­род­но-ре­во­люционной ар­мии ДВР.

За­тем в Мо­ск­ве, начальник Го­хра­на, начальник управ­ле­ния Нар­ко­ма­та внеш­ней тор­гов­ли (1922-1925 годы). Пол­пред СССР в Мон­го­лии (1925-1927 годы). Председатель Гос­пла­на при Сред­не­ази­ат­ском эко­но­мическом совете (1928-1930 годы), член Под­го­то­вительной ко­мис­сии СНК СССР (1929-1931 годы), заместитель нар­ко­ма снаб­же­ния (1931-1936 годы). За­тем на пен­сии.

В Великую Отечественную вой­ну за­ни­мал­ся под­го­тов­кой ди­вер­си­он­ных ан­ти­фа­шист­ских от­ря­дов в Мо­ск­ве (до мая 1942 года), за­тем на Даль­нем Вос­то­ке уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пар­тизан­ско­го дви­же­ния на слу­чай вой­ны с Япо­ни­ей.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний о ре­во­люционнух со­бы­ти­ях и Гражданская вой­не 1917-1922 годы, а так­же пьес, рас­ска­зов, ис­то­рических очер­ков, днев­ни­ков, пу­те­вых за­ме­ток и пр. (ны­не в Российском государственном ар­хи­ве со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

В го­ды боль­ше­ви­ст­ско­го под­по­лья. М., 1952;

За­пис­ки пре­мье­ра ДРВ. М., 1963;

Ок­тябрь в При­мо­рье. М., 1968.