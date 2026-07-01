НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, кол­лек­цио­нер.

Ме­ща­нин . Ста­ро­об­ря­дец Бе­ло­кри­ниц­ко­го со­гла­сия, в до­ме его от­ца на­хо­ди­лась тай­ная мо­лель­ня.

Вёл оп­то­вую тор­гов­лю хле­бом.

Упол­но­мо­чен­ный Гор­ба­тов­ско­го городского об­щественного управ­ле­ния и по­мощ­ник городской ста­рос­ты (1898-1901 годы).

Со­брал около 800 ру­ко­пис­ных и свыше 350 ста­ро­пе­чат­ных книг XV-XVIII веков. Член Ни­же­го­род­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1888 год), по­жерт­во­вал ей несколько цен­ных книг и ру­ко­пи­сей. Член-со­рев­но­ва­тель Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских при Московском университете (1897 год), по­да­рил его биб­лио­те­ке 14 ру­ко­пи­сей.

Кол­лек­ции Н.П. Никифорова бы­ли от­кры­ты для учё­ных, их изу­ча­ли ни­же­го­род­ские лю­би­те­ли ста­ри­ны и со­би­ра­те­ли - А.С. Га­ци­ский и Г.И. Род­зе­вич, С.А. Бе­ло­ку­ров, В.Н. Бе­не­ше­вич (опи­сал русский спи­сок Корм­чей кни­ги XVI века, по­лу­чив­ший название Ни­ки­фо­ров­ско­го).

По­сле смер­ти Н.П. Никифорова основную часть его со­б­ра­ния ру­копи­сей при­об­рёл московский ан­тик­вар и кни­го­про­да­вец М.П. Вос­тря­ков, с 1921 года она хра­нит­ся в Ис­то­рическом му­зее в Мо­ск­ве (судь­ба ста­ро­пе­чат­ных книг из со­б­ра­ния Н.П. Никифорова не­из­вест­на).

Со­би­ра­тель­ст­вом за­ни­мал­ся сын Н.П. Никифорова, Пётр Ни­ко­лае­вич [16(28) декабря 1869 год - 22 мая 1938 год], ста­ро­об­рядческий свя­щен­ник, пред­по­ло­жи­тель­но унас­ле­до­вав­ший часть кол­лек­ции от­ца; в 1935 году со­слан в Крас­но­яр­ский край, в 1938 году аре­сто­ван, рас­стре­лян, в 1959 году реа­би­ли­ти­ро­ван (его об­шир­ное со­б­ра­ние книг и ру­ко­пи­сей XIV-XX веков хра­нит­ся в На­учно-ис­сле­до­вательском от­де­ле ру­ко­пи­сей РГБ).