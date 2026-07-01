НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ - российский предприниматель, коллекционер.
Мещанин. Старообрядец Белокриницкого согласия, в доме его отца находилась тайная молельня.
Вёл оптовую торговлю хлебом.
Уполномоченный Горбатовского городского общественного управления и помощник городской старосты (1898-1901 годы).
Собрал около 800 рукописных и свыше 350 старопечатных книг XV-XVIII веков. Член Нижегородской губернской учёной архивной комиссии (1888 год), пожертвовал ей несколько ценных книг и рукописей. Член-соревнователь Общества истории и древностей российских при Московском университете (1897 год), подарил его библиотеке 14 рукописей.
Коллекции Н.П. Никифорова были открыты для учёных, их изучали нижегородские любители старины и собиратели - А.С. Гациский и Г.И. Родзевич, С.А. Белокуров, В.Н. Бенешевич (описал русский список Кормчей книги XVI века, получивший название Никифоровского).
После смерти Н.П. Никифорова основную часть его собрания рукописей приобрёл московский антиквар и книгопродавец М.П. Востряков, с 1921 года она хранится в Историческом музее в Москве (судьба старопечатных книг из собрания Н.П. Никифорова неизвестна).
Собирательством занимался сын Н.П. Никифорова, Пётр Николаевич [16(28) декабря 1869 год - 22 мая 1938 год], старообрядческий священник, предположительно унаследовавший часть коллекции отца; в 1935 году сослан в Красноярский край, в 1938 году арестован, расстрелян, в 1959 году реабилитирован (его обширное собрание книг и рукописей XIV-XX веков хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей РГБ).