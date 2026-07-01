НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ
НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ - российский фольклорист, педагог.
Окончил Петроградский университет (1917 год).
Преподавал в Казанском высшем педагогическом институте (с 1919 года), в Ленинградской промакадемии (1930-1936 годы). Профессор Ленинградского педагогического института (с 1936 года).
Печатался с 1920 года.
Сделал много записей фольклора (опубликованы частично в 1961 году).
Автор работ «К вопросу о морфологическом изучении народной сказки» (1928 год), «Сказка, её бытование и носители» (1930 год); трудов по западно-европейскому фольклору, текстологии, палеографии и др.
Осуществил научное издание записей А.Ф. Гильфердинга.
В книге «Этнография в школе» (1926 год) выдвинул идею этнографического метода в педагогике, нацеленного на сближение научных знаний с жизненными впечатлениями и традиционными народными представлениями с целью формирования творческого отношения учащихся к окружающему миру.
Погиб во время блокады.