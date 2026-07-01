НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ

НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ - российский фольк­ло­рист, пе­да­гог.

Окон­чил Пет­роградский университет (1917 год).

Пре­по­да­вал в Ка­зан­ском выс­шем пе­да­го­гическом институте (с 1919 года), в Ле­нинградской про­ма­ка­де­мии (1930-1936 годы). Профессор Ле­нинградского пе­да­го­гического института (с 1936 года).

Пе­ча­тал­ся с 1920 года.

Сде­лал мно­го за­пи­сей фольк­ло­ра (опуб­ли­ко­ва­ны час­тич­но в 1961 году).

Ав­тор ра­бот «К во­про­су о мор­фо­ло­ги­че­ском изу­че­нии на­род­ной сказ­ки» (1928 год), «Сказ­ка, её бы­то­ва­ние и но­си­те­ли» (1930 год); тру­дов по западно-ев­ропейскому фольк­ло­ру, тек­сто­ло­гии, па­лео­гра­фии и др.

Осу­ще­ст­вил на­учное из­да­ние за­пи­сей А.Ф. Гиль­фер­дин­га .

В книге «Эт­но­гра­фия в шко­ле» (1926 год) вы­дви­нул идею эт­но­гра­фического ме­то­да в пе­да­го­ги­ке, на­це­лен­но­го на сбли­же­ние на­учных зна­ний с жиз­нен­ны­ми впе­чат­ле­ния­ми и тра­диционными народными пред­став­ле­ния­ми с це­лью фор­ми­ро­ва­ния творческого от­но­ше­ния уча­щих­ся к ок­ру­жаю­ще­му ми­ру.

По­гиб во вре­мя бло­ка­ды.