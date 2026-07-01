НИКИФОР ВРИЕННИЙ

НИКИФОР ВРИЕННИЙ (Νιϰηφόρος Βρυέννιος) - ви­зантийский ис­то­рик и пол­ко­во­дец вре­ме­ни Ком­ни­нов.

Был со­рат­ни­ком имп. Алек­сея I Ком­ни­на в борь­бе за пре­стол, в 1097 году же­нил­ся на его до­че­ри, Ан­не Ком­ни­не, и по­лу­чил ти­тул ке­са­ря.

В 1118 году (по­сле смер­ти Алек­сея I) Ан­на и её мать, Ири­на Ду­ке­на, без­ус­пеш­но пы­та­лись про­воз­гла­сить Никифора Вриенния им­пе­ра­то­ром.

Никифор Вриений про­дол­жил во­енную карь­е­ру при императоре Ио­ан­не II Ком­ни­не .

Не­окон­чен­ные вос­по­ми­на­ния Никифора Вриенния - «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии», соз­да­ны по­сле 1118 года опи­сы­ва­ют пе­ри­од с 1070 по 1079 годы. Ис­то­рические со­бы­тия пред­став­ле­ны в них как борь­ба за власть ме­ж­ду мо­гу­ще­ст­вен­ны­ми ро­да­ми.

Вос­хва­ле­ние Алек­сея I со­че­тал со скры­той кри­ти­кой. В литературном от­но­ше­нии струк­ту­ра про­из­ве­де­ния близ­ка к ро­ма­ну.

Сочинения:

Histoire / Ed. P. Gautier. Brux., 1975;

Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки. СПб., 1858. М., 2008.