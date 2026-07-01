НИКИФОР ВРИЕННИЙ
НИКИФОР ВРИЕННИЙ (Νιϰηφόρος Βρυέννιος) - византийский историк и полководец времени Комнинов.
Был соратником имп. Алексея I Комнина в борьбе за престол, в 1097 году женился на его дочери, Анне Комнине, и получил титул кесаря.
В 1118 году (после смерти Алексея I) Анна и её мать, Ирина Дукена, безуспешно пытались провозгласить Никифора Вриенния императором.
Никифор Вриений продолжил военную карьеру при императоре Иоанне II Комнине.
Неоконченные воспоминания Никифора Вриенния - «Материалы для истории», созданы после 1118 года описывают период с 1070 по 1079 годы. Исторические события представлены в них как борьба за власть между могущественными родами.
Восхваление Алексея I сочетал со скрытой критикой. В литературном отношении структура произведения близка к роману.
Сочинения:
Histoire / Ed. P. Gautier. Brux., 1975;
Исторические записки. СПб., 1858. М., 2008.