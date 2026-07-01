НИКИФОР ВЛЕММИД
НИКИФОР ВЛЕММИД (Νιϰηφόρος Βλεμμύδης) - византийский философ, богослов, писатель, учёный. Получил прекрасное образование, в том числе медицинское.
Занимался преподавательской деятельностью (глава филосовской школы в Никее с 1238 года); среди его учеников - историк Георгий Акрополит и император Феодор II Ласкарис, для которого Никифор Влеммид написал «Царскую статую» (рус. пер. 2003 год) - наставление по управлению государством.
В 1239-1240 годы путешествовал по Греции и Македонии, собирая рукописи научного и филосовского содержания.
Среди сочинений Никифора Влеммида, включавших аскетические труды, филосовские трактаты, сочинения по географии, медицине, наиболее известное - автобиография в 2 частях, в которой обострённый интерес к собственной личности соединяется с чертами агиографического жанра.
Сочинения:
Curriculum vitae et carmina / Ed. A. Heisenberg. Lipsiae, 1896;
Autobiographia seu curriculum vitae / Ed. J. A. Munitiz. Turnhout; Leuven, 1984.