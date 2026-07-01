НИКИФОР ВЛЕММИД

НИКИФОР ВЛЕММИД (Νιϰηφόρος Βλεμμύδης) - ви­зантийский фи­лософ, бо­го­слов, пи­са­тель, учё­ный. По­лу­чил пре­крас­ное об­ра­зо­ва­ние, в том числе ме­ди­цин­ское.

За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью (гла­ва фи­лосовской шко­лы в Ни­кее с 1238 года); сре­ди его уче­ни­ков - ис­то­рик Ге­ор­гий Ак­ро­по­лит и император Фео­дор II Лас­ка­рис, для ко­то­ро­го Никифор Влеммид на­пи­сал «Цар­скую ста­тую» (рус. пер. 2003 год) - на­став­ле­ние по управ­ле­нию го­су­дар­ст­вом.

В 1239-1240 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Гре­ции и Ма­ке­до­нии, со­би­рая ру­ко­пи­си на­учного и фи­лосовского со­дер­жа­ния.

Сре­ди со­чи­не­ний Никифора Влеммида, вклю­чав­ших ас­ке­тические тру­ды, фи­лосовские трак­та­ты, со­чи­не­ния по гео­гра­фии, ме­ди­ци­не, наи­бо­лее из­вест­ное - ав­то­био­гра­фия в 2 час­тях, в ко­то­рой обо­ст­рён­ный ин­те­рес к собственной лич­но­сти со­еди­ня­ет­ся с чер­та­ми агио­гра­фического жан­ра.

Сочинения:

Curriculum vitae et carmina / Ed. A. Hei­senberg. Lipsiae, 1896;

Autobiographia seu cur­riculum vitae / Ed. J. A. Munitiz. Turnhout; Leuven, 1984.