НИКИФОР II ФОКА (греч. Νιϰηφόρος II Φωϰάς)

Византийский император в 963-69 гг., регент и соправитель Василия II и Константина VIII, второй муж императрицы Феофано, выдающийся военачальник.

Знатный каппадокийский род Фок, имевший вероятно армянские корни, завоевал большой авторитет в битвах второй половины IX в., но после неудачной попытки свержения Романа I Лакапина в 919 г. попал в опалу и был реабилитирован уже при Константине VII. Будучи сыном Варды Фоки, Никифор Фока в 954 г. принял его должность доместика схол Востока и стал командующим византийскими войсками в Азии с широкими полномочиями. Несколько позже аналогичного поста на Балканах (доместика схол Запада) удостоился младший брат Никифора Лев Фока.

Летом 960 г. под предводительством Никифора Фоки началась грандиозная экспедиция на Крит, увенчавшаяся 7 марта 961 г. разграблением арабской цитадели Хандак (Кандии), а также возвращением всего острова в лоно империи. Критский триумф, преподнесший чрезвычайно богатые трофеи и с помпой справленный в Константинополе, упрочил престиж Фоки. Его популярность возрастала пропорционально недовольству паракимоменом (главным спальничим, начальником китонитов – охранников императорских покоев, китона) Иосифом Врингой, руководившим Византией от имени бесталанного императора Романа II.

Начало 960-х гг. ознаменовалось новыми блестящими успехами на Востоке: в течение 961-62 гг. Никифор Фока занял узловую киликийскую крепость Аназарб и Германикею (Кахраманмараш), форсировал Евфрат, глубоко проник в Сирию (осень 962 г.). 23 декабря 962 г. пал Алеппо (Халеб) – столица «старого» неприятеля Византии, эмира Сейфа-ад-Даулы (см. Иоанн Куркуас). Хотя в Халебе удержаться не удалось, в городе была захвачена громадная добыча.

15 марта 963 г. внезапно скончался Роман II: престол перешел к его малолетним сыновьям Василию II и Константину VIII, регентом при которых стала их мать императрица Феофано. Надеясь обеспечить себя максимальной социальной поддержкой, молодая василиса обратилась к идее «пакта» с военной аристократией. Преодолев ожесточенное сопротивление Иосифа Вринги, Феофано в апреле 963 г. вызвала в Константинополь Никифора Фоку: в обмен на присягу детям-василевсам, синклит даровал ему чин стратига-автократора азиатских фем и право на решение ключевых кадровых вопросов. Тем не менее, взаимное недоверие паракимомена Иосифа и Никифора Фоки препятствовало складыванию правительственного блока, причем масла в огонь подлил сам Вринга: он рассчитывал расколоть армейскую верхушку, натравить ее против Фок и нейтрализовать угрозу со стороны Никифора. Впрочем, генералитет не пошел на поводу у прожженного каверзника Вринги и сохранил лояльность своему неформальному лидеру Никифору Фоке. Происки Иосифа, скорее, сплачивали старшее офицерство вокруг Фоки, который расценил маневры Вринги как признак слабости и более не утаивал политических амбиций, зародившихся давно, но до определенного момента скрывавшихся. Очевидная непопулярность администрации паракимомена Иосифа поощряла к энергичным действиям: опираясь на мощь вооруженных сил, Никифор 2 июля 963 г. провозгласил себя императором.

Выступив из ставки в Кесарии Каппадокийской (Кайсери), Никифор II прибыл к Константинополю, где 9 августа 963 г. вспыхнули столкновения с погромами и кровопролитием между клевретами Вринги и единомышленниками Фок. Душой фокистов являлся злейший враг и соперник паракимомена Иосифа евнух Василий Ноф – побочный сын императора Романа I, временщик в царствование Константина VII, не без участия Вринги впавший в немилость при Романе II. После нескольких дней уличных боев, Иосиф Вринга и его приспешники из синклита были арестованы и сосланы, а 16 августа Никифор Фока торжественно въехал в столицу и короновался. Повышая статус через породнение с Македонской династией, Никифор II стал опекуном и приемным отцом порфирородных царей Василия II и Константина VIII. Сверх того, Фока вернул в Константинополь первоначально удаленную из дворца Феофано: по слухам, Никифор прельстился ее ослепительной красотой. Несмотря на обет безбрачия, данный еще в молодые годы со смертью супруги Стефании, убежденное вегетарианство и подчеркнутую аскезу, василевс женился на вдове Романа II 20 сентября 963 г.

В лице Никифора II военная аристократия впервые за столетие взяла высшую власть, хотя и пошла на компромисс с константинопольской бюрократией. Эту «партию» вновь направлял Василий Ноф: много сделавший для воцарения Фок, он получил звание проэдра синклита. Одно из важнейших мест, и при дворе, и в войсках приобрел младший брат Никифора – куропалат (почетный командир дворцовой императорской стражи) и доместик схол Запада, логофет дрома Лев Фока, – а их отец престарелый Варда Фока снискал почетный титул кесаря.

Внутренняя политика Никифора II – яркого представителя армейской элиты – была подчинена военным надобностям и поэтому не отделима от внешней. Выражая интересы землевладельческой знати, Фока в 967 г. отменил право протимисиса – преимущественной покупки крестьянами динатских имений при их отчуждении, – и предоставил такую возможность только самим динатам. Между тем Никифор II втрое увеличил стоимость стратиотских земельных наделов: теперь костяк ромейской армии составляли освобожденные от податей тяжеловооруженные конники – катафракты. Данный шаг узаконил дифференциацию деревни, распавшейся на две категории: обязанностью одной части крестьян являлись трудовая и тягловая повинности, другой – «налог кровью», несение военной службы. После реформ Никифора Фоки в рядах военно-служилого сословия осталась примерно треть от прежней стратиотской массы. Обилие трофеев, добытых в кампаниях 960-65 гг., а также масштабные территориальные захваты на Востоке укрепляли экономическую базу тяжелой кавалерии: материальное стимулирование и земельные раздачи в свежеприсоединенных областях благоприятствовали превращению этих солдат в средний слой военно-служилого сословия. Не упраздняя крестьянскую армейскую повинность, Никифор II боролся с продолжавшим существование земельным дефицитом: в 964 г. правительство опубликовало новеллу, которая запрещала основание новых и расширение старых монастырей. Покровительствуя нищему афонскому монашеству, Фока предписал, что по смерти того или иного епископа специальному императорскому чиновнику необходимо произвести опись епархиального имущества и конфисковать все, «превышавшее» потребности духовенства.

Изыскивая деньги на войну, империя не прекращала масштабных боевых операций на Востоке, принесших новые победы византийского оружия. К лету 965 г. были окончательно покорены Киликия (с Тарсом и Мопсуестией) и Кипр, что открывало путь в Сирию. К ее столице Антиохии (Антакья) Никифор Фока подходил дважды в 966 и 968 гг., но вынужденно отступал, и лишь 28 октября 969 г. войска под командованием Михаила Вурцы штурмом взяли город. На фоне фурора в Азии, обострилась обстановка в Италии и на Балканах. С возрождением имперской традиции на Западе в обличии Священной Римский империи (962 г.) влияние Германии в северной и средней Италии, где зона немецкого контроля сомкнулась с византийскими областями на юге Апеннинского полуострова, возросло. Одновременно, отказ Константинополя от выдачи дани (966 г.) осложнил отношения с болгарами, конфликт с которыми становился неизбежным. Василевса беспокоила потенциальная перспектива формирования антивизантийского альянса между Германией и Болгарией, но, сконцентрировавшись на восточном фронте, Никифор II не хотел войны на Балканах, и Константинополь поторопился найти союзника для превентивной атаки на Болгарию – киевского князя Святослава Игоревича. Святослав откликнулся на предложение ромеев и в 968 г. овладел значительной частью страны, но он вовсе не собирался реализовывать задачи имперской политики, имея целью долгосрочное закрепление за Русью нижнего течения Дуная. Так, неловкий дипломатический маневр привел к появлению на Балканах серьезного соперника Византии, непредвиденно «заменившего» в этом качестве Болгарию.

Милитаризация общественной жизни ухудшила финансово-экономическую ситуацию в империи. Во-первых, для покрытия военных расходов правительство прибегло к порче монеты, причем казна взимала налоги полновесным номиналом, а расплачивалась – облегченным (см. Номисма). Во-вторых, вследствие нескольких неурожайных лет подряд с 965 по 969 г. цена на хлеб выросла в 8 раз, и Константинополь оказался на грани голода. В-третьих, разбалансировка бюджета и нестабильность продовольственного снабжения обнажили коррумпированность клана Фок: брат василевса куропалат Лев спекулировал зерном, втридорога продавая его из государственных фондов. Эти факторы провоцировали народное возмущение, а то, что Никифор II, стремясь регулярно выплачивать солдатское жалование, еще и урезал ругу синклитикам – исконной опоре Македонской династии, – настроило против царя сановную знать. В итоге оппозиция проявилась в окружении Никифора II: доместик схол Востока Иоанн Цимисхий был заподозрен в антиимператорских злоумышлениях, снят со своего поста и назначен на гражданскую должность логофета дрома, но вскоре потерял и ее. Опасаясь недоброжелателей, Никифор затеял крупную перестройку Большого дворца, которая превращала его в неприступную цитадель, однако, строительные работы были завершены в канун трагической гибели василевса.

Иоанн Цимисхий – опальный, но не выдворенный в провинцию – заручился молчаливым согласием высшего чиновничества во главе с Василием Нофом и организовал дерзкий заговор против Никифора II. Перевороту в немалой степени способствовала причастность к нему приближенных императора и, прежде всего, его супруги Феофано. Дело в том, что василиса страстно полюбила Цимисхия и теперь пожертвовала ради него не только расположением к себе Никифора Фоки, но и политическим перспективами своих сыновей, на будущем которых смена режима не могла не сказаться. Развязка туго закрученной интриги наступила в ночь на 11 декабря 969 г.: Иоанн Цимисхий проник в царские покои и вместе с сообщниками зверски убил Никифора II. Выброшенное на улицу обезглавленное тело василевса сутки оставалось непогребенным, а затем его спешно и тайно похоронили в императорской усыпальнице в храме св. Апостолов.

Сочинения:

Никифор II Фока. Стратегика / Пер. и комм. А.К. Нефедкина. СПб., 2005.

Исторические источники:

Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко, комм. М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1988;

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Перев. с лат. и комм. И.В. Дьяконова. М., 2006;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Императоры-соправители Никифор II Фока (слева) и Василий II (гистаменон, 963-69);

Захват византийцами арабской крепости Хандак на Крите («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Падение Алеппо («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Вступление Никифора Фоки в Константинополь 16.08.963 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Взятие византийцами Антиохии («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь