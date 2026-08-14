НИКИФОР I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

Константинопольский патриарх в 806-12 гг., прославленный в лике святителей.

Никифор I – сын асекрита Феодора, сосланного за иконопочитание Константином V. После кончины василевса Никифор возвратился в Константинополь и, пойдя по стопам отца, поступил на службу императорским секретарем к Ирине и Константину VI.

Со смертью константинопольского патриарха Тарасия (25 февраля 806 г.) Никифор I возглавил столичную кафедру на Пасху 12 апреля 806 г. Будучи талантливым богословом Никифор являлся светским человеком, царским чиновником высокого ранга, и, как и предшественник, не имел касательства к духовенству. Этот факт вызвал сугубое неприятие монашества, чей вождь – Феодор Студит – занял непримиримую позицию и к новому предстоятелю, и к императору Никифору I Генику, выдвинувшему Никифора на патриаршество.

Гибель василевса Никифора во время экспедиции в Болгарию 26 июля 811 г. спровоцировала военный и политический кризис. Сын и преемник Никифора Геника Ставракий избежал судьбы отца и чудом выбрался из боя, но получил тяжелое ранение. Болезнь прогрессировала, и Ставракию не удалось удержать власть: 2 октября 811 г. при личном участии патриарха Никифора он был низложен, а престол перешел к Михаилу I Рангаве. По требованию патриарха Михаил I, как ставленник клерикальных ортодоксов, подписал клятву в приверженности иконопочитанию и обязался противостоять различным ересям, а также не посягать на имущественно-юрисдикционные права церкви, урезанные Никифором Геником. Однако разгром ромеев в войне с болгарами резко обострил ситуацию на Балканах и привел к скорому падению правительства Михаила Рангаве, не сумевшего наладить оборону империи. На фоне поражений, нанесенных византийцам ханом Болгарии Крумом, 11 июля 813 г. Михаил I отрекся от трона в пользу стратига фемы Анатолик Льва Армянина – василевса Льва V.

Лев Армянин относился к тем представителей армейских кругов Малой Азии, которые симпатизировали иконокластам (иконоборцам) и спор между иконоборцами и иконопочитателями (иконодулами) разгорелся вновь (см. Лев III, Ирина). По восшествии на престол Лев V не только не дал письменной присяги в верности ортодоксии, но и начал готовить почву для реставрации иконоборчества. Наметившееся торжество иконокластов натолкнулось на отчаянное сопротивление в церковной среде, где обе фракции – радикальная под предводительством Феодора Студита, и умеренная, вдохновлявшаяся Никифором I, выступили единым фронтом. Впрочем, клерикальная оппозиция оказалась бессильна перед антииконодульской решимостью Льва V, а накануне иконоборческого собора 13 марта 815 г. Никифор был смещен и отправился в изгнание в один из основанных им монастырей на азиатском берегу Босфора. Находясь в опале, Никифор I не прекратил ревностной борьбы с иконокластами и стал автором критико-богословских сочинений, в частности, трехтомной книги «Опровержений» (ок. 818-20 гг.), где бывший патриарх оспаривает религиозную доктрину Константина V и осуждает его внутреннюю и внешнюю политику.

Переворот 25 декабря 820 г., повлекший убийство Льва V, обусловил корректировку официального курса при новом царе Михаиле II Травле. Михаил II реабилитировал многих активных иконодулов, таких как Никифор I и Феодор Студит, и позволил им вернуться из ссылки, но отказался от восстановления иконопочитания, запретив любые дискуссии и за, и против культа икон.

Никифор I скончался в монастыре св. Феодора на азиатской стороне Босфора в 828 г.

Наряду с теолого-полемическими работами перу Никифора принадлежит «Краткая история» («Бревиарий») о событиях 602-769 гг. «Бревиарий» тесно связан с «Хронографией» Феофана Исповедника, и хотя Никифор I умер на 10 лет позже Феофана, патриарх не был знаком с его трудом. Написанная, по-видимому, между 775-87 гг., «Краткая история» выдержана в антииконоборческом духе, но в отличие от «Хронографии», трактует иконоборчество не как верхушечный переворот, т.е. дело рук лишь впавших в ересь императоров, а как движение, охватившее широкие социальные слои. Не вдаваясь в детали теологических диспутов иконокластов и иконодулов, Никифор акцентирует внимание на проблемах международной политики василевсов. Прибегая к общему с «Хронографией» источнику, «Бревиарий» нередко почти дословно совпадает с ней, но в сравнении с Феофаном, Никифор I менее тенденциозен: «Краткая история» выглядит наиболее достоверным, правда, и не избавленным от пристрастности источником по истории Византии от Юстиниана II до Константина V. Несмотря на то, что «Хронография» в целом подробнее «Бревиария», сведения, содержащиеся у Феофана Исповедика и не упоминаемые Никифором, возможно, являются выдумкой.

Сочинения:

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. Реприт. изд. 1904-1907 гг. Минск, 2001.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980.

Иллюстрации:

Патриарх Никифор, попирающий иконоборца (Хлудовская псалтырь, ок. 850 г. Государственный исторический музей. Москва).

Автор статьи: А. Н. Слядзь