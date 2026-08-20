НИКИФОР I ГЕНИК

Византийский император в 802-11 г.

Патрикий Никифор происходил из Писидии (юго-запад Малой Азии) и, возможно, имел арабские корни. Будучи логофетом геникона (откуда и прозвище), Никифор 31 октября 802 г. совершил бескровный дворцовый переворот, приведший к свержению императрицы Ирины.

Воцарение Никифора Геника вызвало недовольство в войсках: летом 803 г. антиправительственное восстание поднял стратиг фемы Анатолик патрикий Вардан Турок. Будучи приверженцем низложенной Ирины, Вардан враждебно встретил нового василевса – ставленника константинопольской бюрократии – и в июле 803 г. объявил себя императором. Мятеж быстро разрастался, но когда он докатился до Хрисополя (Ускюдар), оказавшегося неприступным для бунтовщиков, в повстанческом лагере открылось дезертирство, и 9 сентября 803 г. Вардан Турок предпочел сложить оружие и постричься в монахи. Впрочем, на «мировую» Никифор I пошел лишь притворно и в декабре 803 г. приказал схватить и ослепить Вардана, а сочувствовавшая ему военная провинциальная знать пострадала от имущественных конфискаций.

Внутренняя политика Никифора Геника ознаменовалась, прежде всего, наладкой налоговой системы и борьбой за финансовую дисциплину: василевс на личном опыте хорошо знал методы обогащения византийской казны и ее функционирование. Как представитель столичной бюрократии Никифор I был заинтересован в сбережении и увеличении прослойки мелких свободных собственников, напрямую подчинявшихся центру и тесно связанных с ним податным механизмом. В условиях расстройства фиска Никифор отменил многие таксационные льготы и учредил новые налоги: так, в середине 800-х гг. Константинополь возобновил подымную подать (капникон), ставшую наравне с поземельным сбором (каноном) важнейшей формой налогообложения. Отстаивая приоритеты имперской казны, Никифор Геник внедрил практику аллиленгия и попытался превратить в государственную монополию ростовщичество.

Другой сферой социальной жизни, преобразованной Никифором I, явилась армия: ради укрепления фемного ополчения и особенно кавалерии император в 809 г. ввел систему складничества, при которой крестьянские общины в преддверии кампании были обязаны выплачивать определенную сумму за каждого целиком экипированного солдата. Распространявшиеся и на фемные подразделения, и на регулярные соединения (тагмы) новые правила комплектования вооруженных сил, хотя и нарастили численность войск, в то же время снизили их боевой потенциал. В данном вопросе Никифор продолжил политику Ирины по сокращению армейских расходов: исключительно потребностями фиска продиктовано намерение количественно пополнить войска даже с понижением их качества и при наименьших затратах для казны. Больше того, не доверявший профессиональным военным Никифор Геник сознательно шел на «вымывание» армейских кадров случайными новобранцами. В 807-08 гг. после подавления очередного военного мятежа (взбунтовались не только стратиоты на Балканах, но и тагмы в Константинополе) неблагонадежный рядовой и младший командный состав подвергся масштабной чистке. Между тем ок. 803-06 гг. компетенция стратигов была расширена: они получили право вмешиваться в дела гражданской администрации фем, до этого сохранявшей некоторую независимость от военной вертикали. Таким образом, к началу IX в. завершился процесс сосредоточения власти на местах в руках предводителя регионального ополчения: фема приняла «классический» вид как военно-административный округ.

Никифор I следовал линии на реставрацию иконопочитания, но ужесточение экономической политики в немалой степени затронуло церковно-монашескую группировку и натолкнулось на ее решительное сопротивление. В 809 г. вождь радикальных клерикалов Феодор Студит и его единомышленники были осуждены на поместном соборе, что вновь спровоцировало церковную распрю, только уже не по поводу почитания икон, а в связи с углублением императорской опеки над церковью и ее хозяйственными институтами.

Стремясь усилить позиции Византии на Балканах, Никифор реорганизовал имперское управление созданием фем Фессалоника, Диррахий, Кефалония и, вероятно, Пелопоннес, а также инициировал новый этап переселений, в том числе еретиков-павликиан (см. Михаил III), которым василевс покровительствовал, несмотря на свое православное исповедание. Колонизация жителями Малой Азии славянизированных областей Балканского полуострова (810 г.) означала возращение под контроль империи его южной части и улучшила положение Константинополя на западе Фракии, на Пелопоннесе и в Македонии. Схожие шаги по повышению обороноспособности восточных рубежей успеха не принесли: обострение отношений с Багдадским халифатом привело в 806 г. к разгрому византийцев, взятию арабами Тианы (Кемерхисар) – важного опорного пункта, защищавшего доступ во внутренние районы Анатолии, – разграблению окрестностей Анкиры (Анкара) и разрушению крепостей, ранее выстроенных Никифором Геником.

Коренной внешнеполитической проблемой, стоявшей перед Никифором I, являлось урегулирование связей с Каролингской империей. В 803 г. жестом доброй воли Карл Великий уступил ромеям права на Венецию и Далмацию, переданные им еще перед коронацией 800 г. В том же 803 г. прошли переговоры о легитимации Константинополем императорского достоинства Карла Великого, но свидание в Ахене византийской и франкской делегаций кончилась ничем. По заданию Никифора ромейские дипломаты не дали четкого ответа на этот принципиальный для короля франков вопрос и фактически отложили его «в долгий ящик». Впрочем, когда в 805-10 гг. Венеция и Далмация отпали от Византии и переметнулись к франкам, Никифор I в октябре 810 г. направил в Ахен новое посольство: теперь речь шла об обмене Венеции, Далмации и Истрии на признание императорского титула Карла Великого. Франко-ромейское соглашение было достигнуто уже после трагической гибели Никифора Геника.

Упрочение византийских владений на Балканах Никифор I задумал увенчать победоносной кампанией против Болгарии и летом 811 г. нанес превентивный удар по ее территории. Первоначально войскам, во главе которых встал сам царь, сопутствовала удача: ромеи сожгли болгарскую столицу Плиску, в первый раз разграбленную ими еще в 809 г. Захваченный врасплох хан Крум запросил мира, но Никифор отказался и продоложил наступление. Преследуя отступавших болгар, византийцы двинулись к Сердике (Софии), и по дороге оказались заперты в Вырбишском горном проходе (в долине р. Камчия). Полагая, что триумф близок, василевс потерял бдительность и попал в смертельную западню: 26 июля 811 г. почти вся ромейская армия была перебита болгарскими войсками. В страшной резне погиб и Никифор I, из черепа которого, по преданию, хан Крум сделал чашу, оковав ее серебром.

От неизвестной по имени жены Никифор Геник имел двоих детей – сына-преемника Ставракия и дочь Прокопию, вышедшую замуж за Михаила Рангаве.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884.

Иллюстрации:

Император Никифор I Геник (вверху) и его сын-соправитель Ставракий (солид, 803-11);

Император Никифор I в руках хана Болгарии Крума (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 50, XIV в.);

Празднование ханом Болгарии Крумом разгрома византийцев в Вырбишской теснине (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 51, XIV в.).

Автор статьи: А. Н. Слядзь