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НИКИФОР I
НИКИФОР I - византийский император (802-811 годы).
При императрице Ирине логофет геникона (министр финансов), к власти пришёл в результате дворцового переворота.
Укрепил государственные финансы, упрочил византийское влияние в южной Фракии, Македонии и Греции путём переселения греков из Малой Азии и христианизации славян.
Заключил мир с халифом Харуном ар-Рашидом на условиях выплаты дани. Подавил мятеж в армии во главе с доместиком схол Востока Варданом Турком. Поход 811 года против болгарского хана Крума после первоначальных успехов окончился разгромом и гибелью Никифора I.
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