НИКИФОР I

НИКИФОР I - ви­зантийский им­пе­ра­тор (802-811 годы).

При императрице Ири­не ло­го­фет ге­ни­ко­на (ми­нистр фи­нан­сов), к вла­сти при­шёл в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та.

Ук­ре­пил государственные фи­нан­сы, уп­ро­чил ви­зантийское влия­ние в южной Фра­кии, Ма­ке­до­нии и Гре­ции пу­тём пе­ре­се­ле­ния гре­ков из Ма­лой Азии и хри­стиа­ни­за­ции сла­вян.

За­клю­чил мир с ха­ли­фом Ха­ру­ном ар-Ра­ши­дом на ус­ло­ви­ях вы­пла­ты да­ни. По­да­вил мя­теж в ар­мии во гла­ве с до­ме­сти­ком схол Вос­то­ка Вар­да­ном Тур­ком. По­ход 811 года про­тив болгарского хана Кру­ма по­сле пер­во­на­чаль­ных ус­пе­хов окон­чил­ся раз­гро­мом и ги­бе­лью Ни­ки­фо­ра I.