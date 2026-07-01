НИКИФОР ГРИГОРА (греч. Νιϰηφόρος Γρηγοράς)

Византийский историк, философ, эрудит, один из наиболее разносторонних ученых XIV в.

Получив базовое образование от родного дяди, митрополита Иоанна Ираклейского, Н.Г. ок. 1314/5 г. прибыл в Константинополь. Здесь Н.Г. стал учеником патриарха Иоанна XIII Глики, преподававшего логику и риторику, а также Феодора Метохита, читавшего лекции по астрономии и философии. Позднее Н.Г. основал собственную школу при монастыре Хора, где он имел доступ к богатой библиотеке Метохита. Во время первой гражданской войны 1321-8 гг. Н.Г. поддерживал Андроника II, а во второй 1341-7 гг. являлся сторонником Иоанна VI Кантакузина. Однако, активно выступив против исихазма и Григория Паламы, принявший постриг Н.Г. оказался в опале, а на поместном соборе в Константинополе был анафематствован и посажен под домашний арест (1351).

Среди массы трактатов, житий и писем, авторству Н.Г. принадлежит «Римская история» – масштабный труд из 37 книг, обнимающий период 1204-1359 гг. Затронутая эпоха, впрочем, освещена неравномерно: времени до 1320 г. уделено лишь 7 книг, тогда как события, свидетелем которых был сам Н.Г. изложены в мемуарном стиле и значительно подробнее (30 книг). Восполняя пробелы трудов Георгия Акрополита и Георгия Пахимера, сочинение Н.Г. акцентирует внимание на идейно-теологической и внутрицерковной борьбе, но при этом не упускает из виду социально-политическую проблематику. В течение ряда лет Н.Г. неоднократно расширял и переделывал «Римскую историю» и так и не успел завершить работу, которая подверглась еще и позднейшему редактированию. Вместе с тем труд Н.Г. представляет собой значительную фактическую ценность и существенно дополняет современные исторические сочинения, в частности, мемуары Иоанна VI.

Сочинения:

История ромеев. В 3 т. / Пер. с греч. Р.В. Яшунского, вступ. ст. Л.А. Герд. СПб., 2013-2014.

Автор статьи: А. Н. Слядзь