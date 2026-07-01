НИКИФОР

НИКИФОР (Ни­ки­фор I) - русский цер­ков­ный дея­тель и пи­са­тель; ми­тро­по­лит Ки­ев­ский (1104-1121 годы).

По про­ис­хо­ж­де­нию грек. На­зна­чен на Русскую ми­тро­по­лию ви­зантийским императором Алек­се­ем I Ком­ни­ном и пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ни­ко­ла­ем III Грам­ма­ти­ком. При­был в Ки­ев 6 декабря, воз­ве­дён на ка­фед­ру 18 декабря 1104 года. О цер­ков­но-административной дея­тель­но­сти Никифора из­вест­но не­мно­го. По­ми­мо мно­го­численных ар­хие­рей­ских ру­ко­по­ло­же­ний, Никифор уча­ст­во­вал в официальной об­ще­рус­ской ка­но­ни­за­ции прп. Фео­до­сия Пе­чер­ско­го (1108 год) и во вто­ром пе­ре­не­се­нии мо­щей свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в но­вую цер­ковь в Вы­шго­ро­де (2 мая 1115 год).

Ав­тор по­ле­ми­чес­ких и го­ми­ле­ти­чес­ких со­чи­не­ний. Со­хра­ни­лись 4 по­уче­ния Никифора: ад­ре­со­ван­ное «все­му цер­ков­но­му на­ро­ду» по­сла­ние в не­де­лю сы­ро­пу­ст­ную, а так­же ещё 3 в фор­ме по­сла­ний к князь­ям, из них 2 - к ки­ев­ско­му кн. Вла­ди­ми­ру Все­во­ло­до­ви­чу Мо­но­ма­ху, 1 - к вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му кн. Яро­сла­ву Свя­то­пол­чи­чу. Все со­чи­не­ния бы­ли на­пи­са­ны по-гре­чески, дош­ли до на­ше­го вре­ме­ни толь­ко в древне-русских пе­ре­во­дах. В пос­ла­нии ко «все­му цер­ков­но­му на­ро­ду» об­раща­ет на се­бя осо­бое вни­ма­ние, на­ря­ду с об­щи­ми при­зы­ва­ми к по­сту и ми­ло­сер­дию, осу­ж­де­ние «ве­ли­ко­го ре­за» (за­вы­шен­ных рос­тов­щи­че­ских про­цен­тов). Ве­ро­ят­но, оно на­пи­са­но под влия­ни­ем си­туа­ции в Кие­ве в по­след­ние го­ды кня­же­ния кн. Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча (ре­зои­ма­ние бы­ло ог­ра­ни­че­но ст. 53 Рус­ской прав­ды, соз­дан­ной позд­нее - в на­ча­ле ки­ев­ско­го кня­же­ния Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха).

В со­че­та­нии с мол­ча­ни­ем «По­ве­сти вре­мен­ных лет» об уча­стии Никифора и выс­ших пред­ста­ви­те­лей Русской церк­ви в по­хо­ро­нах кн. Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча 16 апреля 1113 года (то­гда как сре­ди встре­чав­ших Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха не­сколь­ки­ми дня­ми позд­нее они обо­зна­че­ны) об­ра­ще­ние Никифора к те­ме ро­стов­щи­че­ст­ва да­ёт ос­но­ва­ние по­до­зре­вать до­ста­точ­но серь­ёз­ный кон­фликт ме­ж­ду ним и кн. Свя­то­пол­ком Изя­сла­ви­чем в кон­це жиз­ни по­след­не­го. В про­стран­ном ду­хов­ном по­уче­нии Никифора к Вла­ди­ми­ру Мо­но­ма­ху яв­но скво­зит сдер­жан­ная по­хва­ла ми­тро­по­ли­та. Для это­го со­чи­не­ния ха­рак­тер­но тес­ное пе­ре­пле­те­ние нра­во­уче­ния и опи­раю­щих­ся на пат­ри­стичекую и пла­то­ническую ос­но­ву бо­го­слов­ско- фи­лос. рас­су­ж­де­ний о че­ло­ве­че­ской при­ро­де, про­ис­хо­ж­де­нии кня­же­ской вла­сти и её пред­на­зна­че­нии, что де­ла­ет по­сла­ние сво­его ро­да «кня­же­ским зер­ца­лом» (т. е. ру­ко­вод­ст­вом го­су­да­рю).

Тра­ди­цию по­ле­ми­ки про­тив «ла­ти­нян» про­дол­жа­ет ан­ти­ла­тин­ское по­сла­ние к Вла­ди­ми­ру Мо­но­ма­ху, на­пи­сан­ное по прось­бе кня­зя разъ­яс­нить, «ка­ко от­връже­ни бы­ша ла­ти­на от свя­тыя со­бор­ныя и пра­во­вер­ныя цьркве». Этот текст пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­чень бо­го­слу­жеб­ных, дис­ци­п­ли­нар­ных и бы­то­вых от­ли­чий За­пад­ной Церк­ви от Вос­точ­ной. Со­дер­жа­тель­но и да­же тек­сту­аль­но к это­му по­уче­нию близ­ко ана­ло­гич­ное, пред­на­зна­чен­ное для кн. Яро­сла­ва Свя­то­пол­чи­ча (в со­хра­нив­ших­ся спи­сках князь оши­боч­но име­ну­ет­ся Яро­сла­вом Му­ром­ским Свя­то­сла­ви­чем) и су­ще­ст­вую­щее в про­стран­ной и крат­кой (здесь имя ад­ре­са­та опу­ще­но) ре­дак­ци­ях. Вме­сте с тем по­ле­ми­ка в по­уче­нии к вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му кня­зю бо­лее раз­вёр­ну­та по срав­не­нию с ан­ти­латанским по­сла­ни­ем к Вла­ди­ми­ру Мо­но­ма­ху - осо­бен­но в ли­тур­ги­че­ски и бо­го­слов­ски прин­ци­пи­аль­ном во­про­се об оп­рес­но­ках. Об­ра­ще­ние к Яро­сла­ву до­пол­ни­тель­но мо­ти­ви­ро­ва­но тем, что «зем­ля Лядь­ская» (т. е. Поль­ша ) у не­го «в со­се­дех есть».

Сочинения:

По­сла­ния // По­ныр­ко Н. В. Эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Древ­ней Ру­си, XI–XIII. СПб., 1992;

Чис­та мо­лит­ва твоя: по­уче­ние и по­сла­ния древ­не­рус­ским князь­ям. М., 2005;

Тво­ре­ния. М., 2006;

Соч. // Ми­тро­по­лит Ни­ки­фор. СПб., 2007. С. 217–553.