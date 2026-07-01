НИКИФОР
НИКИФОР (Никифор I) - русский церковный деятель и писатель; митрополит Киевский (1104-1121 годы).
По происхождению грек. Назначен на Русскую митрополию византийским императором Алексеем I Комнином и патриархом Константинопольским Николаем III Грамматиком. Прибыл в Киев 6 декабря, возведён на кафедру 18 декабря 1104 года. О церковно-административной деятельности Никифора известно немного. Помимо многочисленных архиерейских рукоположений, Никифор участвовал в официальной общерусской канонизации прп. Феодосия Печерского (1108 год) и во втором перенесении мощей святых Бориса и Глеба в новую церковь в Вышгороде (2 мая 1115 год).
Автор полемических и гомилетических сочинений. Сохранились 4 поучения Никифора: адресованное «всему церковному народу» послание в неделю сыропустную, а также ещё 3 в форме посланий к князьям, из них 2 - к киевскому кн. Владимиру Всеволодовичу Мономаху, 1 - к владимиро-волынскому кн. Ярославу Святополчичу. Все сочинения были написаны по-гречески, дошли до нашего времени только в древне-русских переводах. В послании ко «всему церковному народу» обращает на себя особое внимание, наряду с общими призывами к посту и милосердию, осуждение «великого реза» (завышенных ростовщических процентов). Вероятно, оно написано под влиянием ситуации в Киеве в последние годы княжения кн. Святополка Изяславича (резоимание было ограничено ст. 53 Русской правды, созданной позднее - в начале киевского княжения Владимира Мономаха).
В сочетании с молчанием «Повести временных лет» об участии Никифора и высших представителей Русской церкви в похоронах кн. Святополка Изяславича 16 апреля 1113 года (тогда как среди встречавших Владимира Мономаха несколькими днями позднее они обозначены) обращение Никифора к теме ростовщичества даёт основание подозревать достаточно серьёзный конфликт между ним и кн. Святополком Изяславичем в конце жизни последнего. В пространном духовном поучении Никифора к Владимиру Мономаху явно сквозит сдержанная похвала митрополита. Для этого сочинения характерно тесное переплетение нравоучения и опирающихся на патристичекую и платоническую основу богословско- филос. рассуждений о человеческой природе, происхождении княжеской власти и её предназначении, что делает послание своего рода «княжеским зерцалом» (т. е. руководством государю).
Традицию полемики против «латинян» продолжает антилатинское послание к Владимиру Мономаху, написанное по просьбе князя разъяснить, «како отвръжени быша латина от святыя соборныя и правоверныя цьркве». Этот текст представляет собой перечень богослужебных, дисциплинарных и бытовых отличий Западной Церкви от Восточной. Содержательно и даже текстуально к этому поучению близко аналогичное, предназначенное для кн. Ярослава Святополчича (в сохранившихся списках князь ошибочно именуется Ярославом Муромским Святославичем) и существующее в пространной и краткой (здесь имя адресата опущено) редакциях. Вместе с тем полемика в поучении к владимиро-волынскому князю более развёрнута по сравнению с антилатанским посланием к Владимиру Мономаху - особенно в литургически и богословски принципиальном вопросе об опресноках. Обращение к Ярославу дополнительно мотивировано тем, что «земля Лядьская» (т. е. Польша) у него «в соседех есть».
Сочинения:
Послания // Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси, XI–XIII. СПб., 1992;
Чиста молитва твоя: поучение и послания древнерусским князьям. М., 2005;
Творения. М., 2006;
Соч. // Митрополит Никифор. СПб., 2007. С. 217–553.