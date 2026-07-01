Ники́та Хониа́т

Ники́та Хониа́т (Никита Акоминат; греч. Νιϰήτας Χωνιάτης, Νικήτας Ἀκομινάτος) (1155/1157, Хоны, Фригия — 1217, Никея) — византийский государственный деятель, историк и теолог. Родился в знатной семье Акоминатов в малоазийском городе Хоны, от названия которого произошло прозвище Хониат. Получил хорошее образование в Константинополе и начал государственную службу в Пафлагонии. Около 1180 Н. Х. вернулся в столицу и стал секретарем императора Алексея II Комнина (1180–1183), после переворота Андроника I Комнина (1183–1185) оставил службу. Во время первого царствования Исаака II Ангела (1185–1195) вновь стал секретарем императора, участвовал в его военных походах. Последовательно продвигался по служебной лестнице и занимал целый ряд высших должностей вплоть до логофета секретов (соответствует главе правительства). Был женат на представительнице знатной фамилии Велиссариотов. После падения Константинополя в 1204 вместе с семьей бежал в Селимврию и в итоге перебрался ко двору никейского императора Феодора I Ласкариса , где оставался до своей смерти.

Н. Х. — автор целого ряда произведений различных жанров: исторических, риторических и теологических. Центральное место в его творчестве занимает «История» (буквально «Временное повествование», греч. Χρονιϰὴ διήγησις) в 19 книгах — масштабное сочинение, рассказывающее о событиях византийской истории начиная с правления императора Иоанна Комнина (1118–1143) и до 1206. Разделение на книги соответствует периодам правления византийских императоров. «История» служит одним из основных источников по истории данного периода. Составлялась она в несколько этапов на протяжении длительного времени: работа над ней началась предположительно около 1185, первая версия появилась на рубеже XII и XIII вв., окончательный вариант был написан около 1210 в Никее. Первые книги основаны на сочинениях Иоанна Киннама и Евстафия Солунского, начиная с 1180‑х используются воспоминания автора, его беседы с участниками событий, письма и официальные документы. «История» написана вычурным языком, наполнена античными и библейскими образами и аллюзиями. Среди других сочинений Н. Х. сохранились письма и речи, а также объемный богословско-­полемический трактат, известный под названиями «Сокровищница православия» и «Догматическое всеоружие».

Соч. : Orationes et epistulae / Rec. I. A. van Dieten. Berolini–Novi Eboraci, 1972; Historia / Rec. I. A. van Dieten. Berolini–Novi Eboraci, 1975; История со времени царствования Иоанна Комнина / Пер. под ред. В. И. Долоцкого. В 2 т. Рязань, 2003.

Лит .: Успенский Ф. И. Византийский писатель Никита Акоминат из Хон. СПб., 1874; Бибиков М. В. Историческая литература Византии. СПб., 1998. С. 197–208; Каждан А. П. Никита Хониат и его время. СПб., 2005. А. В. Кузнецов.