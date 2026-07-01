Ники́фор

Ники́фор (XI в. — (?).04.1121, Киев) — митрополит Киевский с 18 декабря 1104 до смерти в апреле 1121, грек по происхождению. В 1108 по настоянию игумена Киево-­Печерского монастыря Феоктиста и князя Святополка Изяславича «вписал в синодик» св. Феодосия Печерского , положив начало почитанию святого на Руси. В 1113 участвовал в торжественной встрече Владимира Мономаха , занявшего киевский престол после смерти Святополка и последовавших беспорядков. В мае 1115 возглавил перенесение мощей свв. Бориса и Глеба в новую каменную церковь в Вышгороде. Перу Н. принадлежат два послания к Владимиру Мономаху, условно называемые «Слово о посте и воздержании чувств» и «Слово о вере латинской», а также «написание на латыну», адресованное неизвестному князю (Ярославу Святополчичу волынскому?). Еще одно произведение («Поучение в неделю сыропустную») представляет собой переработку «Слова о посте...» и может быть атрибутировано также митрополиту Никифору II. Сочинения Н. против «латинян» стали значимой вехой в развитии антикатолической полемики на Руси.

Изд. : Творения митрополита Никифора / Изд. подгот. С. М. Полянским. М., 2006.

Лит. : Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.) / Пер. с нем. СПб., 1996. И. П. Смирнов.