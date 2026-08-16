Нике́йские собо́ры

Нике́йские собо́ры — церковные соборы, проходившие в г. Никея в Вифинии (ныне Изник, Турция). Из их числа наибольшее значение имеют два Вселенских собора:

Первый Вселенский собор (I Никейский) (14 июня 325 — 25 августа 325) был созван императором Константином I Великим для преодоления внутрицерковного конфликта, вызванного распространением учения Ария . В работе собора, по разным данным, принимали участие от 250 до 320 епископов. Заседания проходили в императорском дворце, первое заседание было открыто самим императором. Записей заседаний, вероятно, не велось. На соборе было осуждено арианство, а сам Арий предан анафеме и сослан. Среди других важнейших решений собора — составление Никейского символа веры (краткого изложения основ вероучения), определение преимущества епископов четырех крупнейших метрополий (Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской) над всеми остальными, установление времени совместного ежегодного празднования Пасхи (в соответствии с времяисчислением, принятым в Александрийской церкви, в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия).

Седьмой Вселенский собор (II Никейский) (24 сентября 787 — 23 октября 787) был созван императрицей Ириной по совету константинопольского патриарха Тарасия преимущественно для борьбы с ересью иконоборчества . Собор проходил в никейском соборе Св. Софии, заключительное заседание состоялось в Константинополе в императорском дворце Магнавра. Греческий оригинал актов собора сохранился во многих рукописях. Собор высказался за восстановление практики иконописания и иконопочитания, постановив, что иконам следует почтительно поклоняться, но не «служить», т. к. служить следует одному Богу. Почитание икон при этом относится не к их веществу (материи), а только к изображаемым на них первообразам.

Лит. : Деяния Вселенских соборов, изданные в русском переводе. Изд. 3‑е. Казань, 1892–1913. Т. 1, 7; Карташев А. В. Вселенские Соборы. Париж, 1963. А. В. Кузнецов.