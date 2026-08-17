Нике́йская импе́рия
Нике́йская импе́рия — принятое в историографии наименование греческого государства (1204–1261) с центром в г. Никея (ныне Изник, Турция), которое возникло в апреле 1204 в Вифинии после захвата Константинополя участниками IV крестового похода и распада Византийской империи (см. Крестовые походы). Современники называли Н. и. Ромейским (Римским) царством (греч. Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) или Романией (лат. Romania). Н. и. оказалась самым жизнеспособным из греческих государств, образовавшихся на территории Византии. Основана зятем императора Алексея III Ангела Комнина — деспотом Феодором I Ласкарисом, который после падения Константинополя бежал в Вифинию, успешно противостоял крестоносцам, занял города Никея, Нимфей, Пруса и др., на основании родства с Алексеем III провозгласил себя императором (осень — зима 1204/1205). На протяжении всего своего существования Н. и. вела успешные войны с соседями — Латинской империей, Эпирским царством, Болгарским царством, Трапезундской империей, Иконийским султанатом. Главными целями императоров Н. и. были возвращение Константинополя и реставрация Византии. Экономика Н. и. опиралась на богатые малоазийские города, крупные императорские хозяйства на плодородных землях и транзитную торговлю. Основой военной организации было сословие акритов — свободных крестьян-воинов, поселения которых располагались в приграничных районах Малой Азии. Административная система Н. и. была унаследована от Византии, придворные и правительственные должности занимали члены аристократических семей и родственники правящей фамилии. Почти сразу в Никее и Магнисии (ныне Маниса) началась чеканка монеты. В конце 1204 — начале 1205 латиняне предприняли наступление на Н. и. и захватили несколько приморских городов. Феодор Ласкарис заключил союз с болгарами, которые разбили в апреле 1205 войско крестоносцев под Адрианополем (Эдирне). Поражение латинян позволило укрепить границы Н. и., Никея стала центром притяжения для православного духовенства, служилого и поместного сословия со всех бывших земель Византийской империи. Туда переехали многие интеллектуалы: энциклопедист Никифор Влеммид, историки Никита Хониат и Георгий Акрополит, риторы Константин Стильб и Георгий Вардан. Императоры Н. и. основывали школы и скриптории, поддерживали сохранение и развитие византийской культуры. В начале 1208 церковный собор в Никее избрал новым Константинопольским патриархом Михаила IV Авториана. В день Пасхи 6 апреля 1208 патриарх короновал Феодора Ласкариса как византийского императора. В 1207 и 1214 Феодор одержал победы над Трапезундской империей, которая под властью Алексея Великого Комнина претендовала на роль наследницы Византии, и захватил западную Пафлагонию. В 1211 отвоевал у Иконийского султаната Антиохию. В 1214 заключил договор с Латинской империей, скрепленный в 1216 браком между Феодором и Марией, дочерью латинского императора Пьера де Куртене. В 1216 был заключен мирный договор с Иконийским султанатом, в 1219 — с Венецианской республикой. Мир с соседями позволил укрепить положение Н. и. и вести прибыльную транзитную торговлю. Зять и преемник Феодора I Ласкариса, Иоанн III Дука Ватац (1222–1254), усилил войско и построил новый флот, добился значительных успехов в борьбе с Латинской империей. К 1225 он освободил почти всю Малую Азию, занял острова Лесбос, Хиос, Родос. В 1233 окончательно изгнал латинян из Малой Азии и закрепился на европейском берегу. В 1246 отвоевал у Болгарии бóльшую часть Фракии и Македонии, затем заключил с Болгарским царством союз. В 1246 без боя занял Фессалоники. После победы в 1254 над Эпиром границы Н. и. на Балканах достигли Адриатического моря. Желая усилить свои позиции, в 1253–1254 Иоанн III вел переговоры об унии с папой Иннокентием IV. После недолгого правления сына Иоанна III, Феодора II Ласкариса (1254–1258), императором стал малолетний Иоанн IV Ласкарис (1258–1261), но реальная власть принадлежала полководцу Михаилу VIII Палеологу, который стал регентом и затем соправителем. В битве при Пелагонии (1259) никейские войска нанесли сокрушительное поражение объединенному войску Эпира, Ахейского княжества, Латинской империи, Сицилийского королевства и королевства Сербии. Ахейский князь Гийом II Виллардуэн был взят в плен и в качестве выкупа передал Н. и. свои земли на Пелопоннесе. По условиям Нимфейского договора с Генуей (март 1261) Михаил VIII предоставил генуэзским купцам торговые привилегии в обмен на военную помощь против Венеции и Латинской империи. В ночь с 24 на 25 июля 1261 никейский полководец Алексей Стратигопул при поддержке греческого населения занял Константинополь. Латиняне бежали из города. 15 августа Михаил VIII совершил триумфальный въезд в Константинополь и был вторично коронован в соборе Св. Софии как византийский император. Византийская империя со столицей в Константинополе была воссоздана, Н. и. прекратила существование и вошла в ее состав. В декабре 1261 император Михаил VIII приказал ослепить Иоанна IV и стал править единолично.
Лит.: История Византии. В 3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. Т. 3. М., 1967; Angold M. A. Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Lascarids of Nicaea, 1204–1261. London, 1975; Карпов С. П., Жаворонков П. И. Особенности социально-экономического и политического развития греческих земель в эпоху политической раздробленности и латинского владычества // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 12–45; Шукуров Р. М. Великие Комнины и Восток (1204–1461). СПб., 2001. А. В. Кузнецов.