Нике́йская импе́рия

Нике́йская импе́рия — принятое в ис­ториографии наименование греческого государства (1204–1261) с центром в г. Никея (ныне Изник, Турция), которое возникло в апреле 1204 в Вифинии после захвата Константинополя участниками IV крестового похода и распада Византийской империи (см. Крестовые походы ). Современники называли Н. и. Ромейским (Римским) царством ( греч. Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) или Романией ( лат. Romania). Н. и. оказалась самым жизнеспособным из греческих государств, образовавшихся на территории Византии . Основана зятем императора Алексея III Ангела Комнина — деспотом Феодором I Ласкарисом , который после падения Константинополя бежал в Вифинию, успешно противостоял крестоносцам, занял города Никея, Нимфей, Пруса и др., на основании родства с Алексеем III провозгласил себя императором (осень — зима 1204/1205). На протяжении всего своего существования Н. и. вела успешные вой­ны с соседями — Латинской империей , Эпирским царством , Болгарским царством, Трапезундской империей , Иконийским султанатом. Главными целями императоров Н. и. были возвращение Константинополя и реставрация Византии. Экономика Н. и. опиралась на богатые малоазийские города, крупные императорские хозяйства на плодородных землях и транзитную торговлю. Основой военной организации было сословие акритов — свободных крестьян-­воинов, поселения которых располагались в приграничных районах Малой Азии. Административная система Н. и. была унаследована от Византии, придворные и правительственные должности занимали члены аристократических семей и родственники правящей фамилии. Почти сразу в Никее и Магнисии (ныне Маниса) началась чеканка монеты. В конце 1204 — начале 1205 латиняне предприняли наступление на Н. и. и захватили несколько приморских городов. Феодор Ласкарис заключил союз с болгарами, которые разбили в апреле 1205 вой­ско крестоносцев под Адрианополем (Эдирне). Поражение латинян позволило укрепить границы Н. и., Никея стала центром притяжения для православного духовенства, служилого и поместного сословия со всех бывших земель Византийской империи. Туда переехали многие интеллектуалы: энциклопедист Никифор Влеммид, историки Никита Хониат и Георгий Акрополит , риторы Константин Стильб и Георгий Вардан. Императоры Н. и. основывали школы и скриптории, поддерживали сохранение и развитие византийской культуры. В начале 1208 церковный собор в Никее избрал новым Константинопольским патриархом Михаила IV Авториана. В день Пасхи 6 апреля 1208 патриарх короновал Феодора Ласкариса как византийского императора. В 1207 и 1214 Феодор одержал победы над Трапезундской империей, которая под властью Алексея Великого Комнина претендовала на роль наследницы Византии, и захватил западную Пафлагонию. В 1211 отвоевал у Иконийского султаната Антиохию. В 1214 заключил договор с Латинской империей, скрепленный в 1216 браком между Феодором и Марией, дочерью латинского императора ­Пьера де Куртене. В 1216 был заключен мирный договор с Иконийским султанатом, в 1219 — с Венецианской республикой . Мир с соседями позволил укрепить положение Н. и. и вести прибыльную транзитную торговлю. Зять и преемник Феодора I Ласкариса, Иоанн III Дука Ватац (1222–1254), усилил вой­ско и построил новый флот, добился значительных успехов в борьбе с Латинской империей. К 1225 он освободил почти всю Малую Азию, занял острова Лесбос, Хиос, Родос. В 1233 окончательно изгнал латинян из Малой Азии и закрепился на европейском берегу. В 1246 отвоевал у Болгарии бóльшую часть Фракии и Македонии, затем заключил с Болгарским царством союз. В 1246 без боя занял Фессалоники. После победы в 1254 над Эпиром границы Н. и. на Балканах достигли Адриатического моря. Желая усилить свои позиции, в 1253–1254 Иоанн III вел переговоры об унии с папой Иннокентием IV . После недолгого правления сына Иоанна III, Феодора II Ласкариса (1254–1258), императором стал малолетний Иоанн IV Ласкарис (1258–1261), но реальная власть принадлежала полководцу Михаилу VIII Палеологу , который стал регентом и затем соправителем. В битве при Пелагонии (1259) никейские вой­ска нанесли сокрушительное поражение объединенному вой­ску Эпира, Ахейского княжества, Латинской империи, Сицилийского королевства и королевства Сербии. Ахейский князь Гий­ом II Виллардуэн был взят в плен и в качестве выкупа передал Н. и. свои земли на Пелопоннесе. По условиям Нимфейского договора с Генуей (март 1261) Михаил VIII предоставил генуэзским купцам торговые привилегии в обмен на военную помощь против Венеции и Латинской империи. В ночь с 24 на 25 июля 1261 никейский полководец Алексей Стратигопул при поддержке греческого населения занял Константинополь. Латиняне бежали из города. 15 августа Михаил VIII совершил триумфальный въезд в Константинополь и был вторично коронован в соборе Св. Софии как византийский император. Византийская империя со столицей в Константинополе была воссоздана, Н. и. прекратила существование и вошла в ее состав. В декабре 1261 император Михаил VIII приказал ослепить Иоанна IV и стал править единолично.

Лит. : История Византии. В 3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. Т. 3. М., 1967; Angold M. A. Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Lascarids of Nicaea, 1204–1261. London, 1975; Карпов С. П., Жаворонков П. И. Особенности социально-­экономического и политического развития греческих земель в эпоху политической раздробленности и латинского владычества // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 12–45; Шукуров Р. М. Великие Комнины и Восток (1204–1461). СПб., 2001. А. В. Кузнецов .