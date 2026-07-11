Никарáгуа

Никарáгуа (Республика Никарагуа) — самая большая страна в Центральной Америке (130,4 тыс. кв. км), граничит с Гондурасом на севере, Коста-­Рикой на юге, омывается на западе Тихим океаном, на востоке Карибским морем. Численность населения — 6,5 млн человек (2019), столица — Манагуа (1,4 млн человек). Многонациональное население включает метисов (более 70 %), белых (около 17 %), афроникарагуанцев (около 9 %), представителей коренного населения (мискито, матагальпа‑­какаопера, сумо, гарифона, рама, ото-манге, науа), часть которых говорит на своих родных языках и на английском языке, около 5 %. Официальный язык — испанский. Н. — унитарная республика, в административном отношении разделена на 15 департаментов и 2 автономных округа, которые включают 153 муниципалитета. Форма правления — президентская республика. Президент (глава государства и правительства) избирается сроком на 5 лет. С 2007 президент Н. — Д. Ортега . Высшим законодательным органом является однопалатный парламент (Национальная ассамблея).

Согласно одной из версий происхождения названия Н., его придумали по имени вождя одного из могущественных племен Никарао, с которым столкнулся испанских конкистадор Хиль Гонсалес де Авила в ходе вторжения в страну в 1522 с добавлением окончания «agua» ( исп. «вода»), указывавшего на то, что там есть два больших озера и множество других водоемов.

Доколумбова эпоха. По представлениям современных археологов, палео­индейцы заселили земли Н. около 12–14 тыс. лет назад. Свидетельства обитания в данной области людей в древние времена (погребения, своеобразная керамика, земляные насыпи, каменные орудия труда, топоры, зернотерки) позволили археологам разбить древнюю историю обитателей Н. на 7 основных периодов: «палеоиндейский» (10 000 до н. э. — 8000 до н. э.), «архаический» (8000 до н. э. — 2000 до н. э.), Ороси (2000 до н. э. — 500 до н. э.), Темписке (500 до н. э. — 300 н. э.), Багасес (300–800), Сапоа (800–1350), Ометепе (1350–1550).

Самая ранняя керамика на тихоокеанском побережье датируется рубежом III–II тысячелетий до н. э. В эпоху Темписке керамические артефакты связаны с распространением раннеземледельческой культуры.

Богатая археологическими находками зона находится вдоль побережья Тихого океана, а также поблизости от озер Манагуа, Никарагуа (раскопки в Сан-­Хорхе, Санта-­Исабель, Айяла, Лос-­Анхелес), и входит вместе с ­п-овом Никойя (Коста-­Рика) в историческую область Гран-­Никойя. К ней примыкает центральная горная местность (альтиплано). Историческое развитие равнинной зоны, примыкающей к Атлантическому океану, шло обособленно от тихоокеанской зоны. В истории Гран-­Никойи периоды Сапоа и Ометепе рассматриваются как основные этапы «мезоамериканизации» Н., связанной с миграцией различных племен с территории центральной Мексики: туда пришли манге или ото-манге (в совокупности известные как чоротега), а впоследствии никарао (народ языковой группы науа). Чоротега мигрировали на территорию в Н. приблизительно в 800 н. э. с территории нынешнего мексиканского штата Чьяпас. Никарао, которые были связаны с цивилизацией тольтеков, также пришли с территории Чьяпас около 1200.

Карибское побережье было заселено этническими группами, говорящими на макро-­чибчанском языке (мискито, рама, маянна, матагальпа). Они мигрировали как по территории Центральной Америки, так и в современную Сев. Колумбию. Их основными занятиями были охота, собирательство, рыболовство и подсечно-­огневое земледелие.

Считается, что в IV–VI вв. происходило укрупнение и централизация племен, возникали крупные поселения с земельными насыпями. Они были центрами торговли, что подтверждается наличием как местных полихромных изделий (роспись красным и черным по кремовой или оранжевой обмазке), сосудов на трех ножках в виде женских грудей, так и привозных изделий из обсидиана. В период Сапоа насыпи стали облицовываться камнем. С IX в. складывается местный стиль каменных скульптур. В результате грабительских раскопок 1‑й половины ХХ в. были обнаружены золотые украшения, каменные навершия булав или жезлов, полихромная керамика.

К концу XV в. западная часть Н. была заселена коренными народами, близкими по культуре к мезо­американским цивилизациям ацтеков и майя. Племена Чоротега и никарао дополнялись племенем субтиаба, мигрировавшим с территории нынешнего мексиканского штата Герреро около 1200, народами, живущими на побережье Карибского моря (мискито, рама, маянна, матагальпа), а также населением колоний, созданных ацтеками с XIV в. Накануне испанского завоевания население в зоне Тихого океана составляло более 500 тыс. человек. На атлантическом побережье испанцы описывали полукочевой образ жизни племен ульва и кукра, которые не имели четкой социальной иерархии. Как считают современные ученые, на самом деле там присутствовали племена четырех языковых групп: мискитос, улуа, сумо-тауаксы и матагальпы.

Колониальный период. В сентябре 1502, во время своего четвертого путешествия, Х. Колумб , направляясь на юго-восток к Панамскому перешейку, стал первым европейцем, достигшим территории нынешней Н. Он исследовал Москитовый берег (по названию населявших его индейцев мискито) на атлантическом побережье Н., но не встретил там местных жителей. 20 лет спустя испанцы вернулись в Н., на этот раз в ее юго-западную часть. Первая попытка завоевать Н. была предпринята конкистадором Хилем Гонсалесом де Авилой, который высадился в Панаме в январе 1520. В 1522 Авила во главе отряда из 500 мужчин и 17 женщин отправился в район нынешнего департамента Ривас в Н. Там он столкнулся с коренным племенем науа, возглавляемым вождем Макуилмикизтли, чье имя было ошибочно занесено в хроники как «Никарао». После покорения столицы племени Куаухкаполька Авила беседовал с вождем через двух привезенных местных переводчиков, выучивших испанский. После исследования западных плодородных долин и грабежа золота Авила и его отряд подверглись нападению со стороны вождя (касика) чоротегов Дирианхена. Испанцы пытались обратить племена в христианство, и племя Никарао было крещено, но Дирианхен продолжал относиться к испанцам враждебно и погиб в схватке в 1523.

В 1524 конкистадор Франсиско Эрнандес де Кордова основал Гранаду (Santiago de Granada) — старейший город в Центральной Америке (на берегу оз. Никарагуа), а также неподалеку от тихоокеанского побережья Леон (Santiago de los Caballeros de León). На верфях впоследствии строились галеоны, а портовые причалы обеспечивали транспортные потоки между Мексикой, Испанской Америкой и Филиппинами. В 1609 Леон был уничтожен во время извержения вулкана Момотомбо и землетрясения, но впоследствии восстановлен в 32 км от разрушенного города, руины которого называют Леон-­Вьехо. Уже при Авиле из Н. стали вывозить золото и рабов в Панаму.

В построенных городах Кордова возвел оборонительные сооружения и боролся против вторжений других конкистадоров. За то, что он бросил вызов своему командиру Авиле (современные историки считают, что это было следствием оговора), Кордову схватили и публично обезглавили в 1526. В столкновениях между различными группами конкистадоров (так называемая «Вой­на капитанов») победу одержал Авила, которого назначили губернатором Ямайки . Но затем обвинили в убийстве конкистадора Кристобаля де Олида и отправили в Испанию, где его следы затерялись (известно лишь, что Авила умер в 1529).

Стычки между конкистадорами за свою долю в грабеже колоний не мешали им методично уничтожать коренное население и его культуру. Многие коренные жители погибли от европейских инфекционных заболеваний, усугубленных жестоким отношением со стороны испанцев, которые лишали их средств к существованию. Десятки тысяч были захвачены в плен и вывезены в 1526–1540 в качестве рабов в Панаму и Перу (рабство индейцев окончательно запрещено только Новыми законами в 1542). Не имея женщин в своих отрядах, завоеватели брали девушек науа и чоротега в качестве наложниц, положив начало смешению коренного и европейского населения, ныне известному под названием «метисы», которые составляют большинство населения современной Н. Большинство коренного населения было истреблено, небольшие племена остались на Карибском побережье.

С 1523 территория Н. была административно включена в состав королевской аудиенсии Санто-­Доминго, в 1539 — аудиенсии Панама, с 1570 — генерал-­капитанства Гватемала. Москитовый берег, где сохранилось коренное население, обрел автономию, находясь с середины XVII в. по 1859–1860 под британским протекторатом.

Колониальная экономика строилась на вывозе какао-­бобов и продуктов животноводства. Широко применялись методы принудительного труда в отношении коренного населения (энкомьенда). С конца XVI в. для работ на плантациях индиго, сахарного тростника и какао стали завозить чернокожих рабов из Африки.

К 1821 в Н. проживало 207,3 тыс. человек. Территория Н. в XVII–XVIII вв. неоднократно подвергалась нападениям пиратов (самые крупные рейды совершались в 1665, 1676, 1685, 1688, 1700). Чаще всего это были британские флибустьеры, такие как Г. Морган, которые считали г. Гранаду на «сладком озере» Никарагуа своей главной добычей. Они также обосновались на восточном побережье, нападая с Москитового берега на испанские поселения.

Вой­на за независимость. Во время Вой­ны за независимость Северной Америки 1775–1783 шла острейшая борьба между Британией и Испанией за власть над колониями в Центральной Америке. В британской флотилии одним из кораблей командовал 20‑летний капитан Г. Нельсон . В 1779 он участвовал в сражении на р. Сан-­Хуан в Н. Его корабль с десантом из 1 тыс. человек (во главе с генералом Дж. Даллингом) поднялся по устью реки и после двухнедельной осады добился капитуляции испанской крепости Кастильо-­Вьехо. Однако британцы были вынуждены ретироваться полгода спустя из-за тропических болезней, приведших к гибели многих участников экспедиции. Сам Нельсон тяжело переболел желтой лихорадкой и дизентерией, и в 1780 отплыл в Британию.

В ходе вой­н за независимость в Испанской Америке глава генерал-­капитанства Гватемалы Г. Гайнса провозгласил в сентябре 1821 независимость этой административной единицы от испанской метрополии (соответствующая декларация была подписана делегатами Чьяпас, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Коста-­Рики). Гайнса стал главой Временного консультативного совета, обещав созвать в марте 1822 конгресс Центральной Америки. Однако в декларации оставался нерешенным вопрос об отношениях с недавно созданной Мексиканской империей.

В октябре 1821 император Мексики Агустин I (Агустин де Итурбиде) направил Гайнсе послание с предложением присоединить Гватемалу к Мексике. Ранее он уже приглашал делегатов от Центральной Америки вой­ти в учредительные органы нового государства. В то же время стало известно, что многочисленная мексиканская армия направлялась к границе с Гватемалой. В этих условиях было принято решение о вхождении Гватемалы в состав Мексиканской империи.

Однако после свержения мексиканской монархии в марте 1823, представители от регионов Центральной Америки приняли решение о создании собственного суверенного федеративного государства. Соединенные Провинции Центральной Америки (с 1824 Федеративная Республика Центральной Америки) существовали с 1823 по 1840. В республику вошли Н., Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Коста-­Рика и Лос-­Альтос. В 1824 была принята конституция, которая отменяла рабство, установила свободу печати, упразднила дворянские титулы. Во главе федерации стоял избираемый президент, а законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту.

Отношения внутри республики накалялись вследствие интриг со стороны Великобритании (которая удерживала под своей властью восточную часть Н.) и США. Им было выгодно расколоть федерацию на слабые мини-государства, чтобы установить там свои порядки (помимо того в отношении Н. долгое время прорабатывался план строительства трансокеанского канала). Во время президентства Ф. Морасана (1830–1839) разразилась гражданская вой­на, и Н. первой вышла из состава федерации в 1838. Затем об отделении заявили Гондурас, Коста-­Рика и Гватемала. Государство Лос-­Альтос поделили между Гватемалой и Мексикой. Окончательно Федеративная республика распалась в 1840.

Первые десятилетия независимости. После обретения независимости в 1838 началось острое соперничество между либеральной элитой Леона, отражавшей интересы буржуазии, и консерваторами Гранады, представлявшими крупных земле­владельцев. Оно нередко перерастало в военные конфликты, особенно в 1840–1850‑е. Их острота несколько снизилась после признания в 1852 Манагуа столицей Н. Внутриполитические распри подогревались Великобританией и США, которые боролись за свой контроль над зоной предполагаемого трансокеанского канала. Рассчитывая нейтрализовать попытки соперника монополизировать строительство канала и в то же время не допустить заключения концессии любой другой страной, англичане и американцы подписали в 1850 компромиссный договор Клейтона — Булвера. США пытались привлечь к подписанию договора Россию, однако правительство Николая I ответило отказом. По договору обе державы обязались не колонизировать какую‑либо территорию Центральной Америки и не доминировать над ней. В итоге Британия ушла с Москитового берега в 1859 и в 1860 передала протекторат над ним Гватемале и Н. Однако США усиливали свое влияние на Н., следствием чего стало сожжение поселения Грейтаун на Москитовом берегу в 1854 военным кораблем США в ответ на стычку посла США Солона Борланда с толпой горожан, возмущенных недавним убийством американцами местного лоцмана. Этот инцидент характеризовал наступление нового этапа в отношениях между США и Латинской Америкой, который позже назовут «дипломатией канонерок».

С началом калифорнийской «золотой лихорадки» в 1848 авантюристы со всего света избрали своим излюбленным маршрутом путешествие в Калифорнию через Н. (р. Сан-­Хуан и оз. Никарагуа) и затем по Тихому океану. Наличие большого числа полукриминального плебса создало благоприятные условия для осуществления «авантюры Уиль­яма Уокера». Приглашенный либералами для участия в вооруженном конфликте с консерваторами, американец Уокер захватил в 1855 Гранаду, затем объявил себя президентом Н. и получил официальное признание от американского президента Ф. Пирса, который одобрил этот насильственный переворот как «действие по возрождению страны». С целью «улучшения финансового положения» Уокер узаконил рабо­владение и намеревался установить свою власть над всей Центральной Америкой. Однако в 1857 потерпел поражение от объединенных вооруженных сил Н., Коста-­Рики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы и вынужден был ретироваться из страны (после нескольких неудачных попыток оккупации территорий в Центральной Америке, Уокер был захвачен вой­сками Гондураса и в 1860 расстрелян).

После победы над Уокером между консерваторами и либералами Н. наметился консенсус. Президентом страны стал генерал Т. Мартинес (1857–1867), который открыл 35‑летний период правления консерваторов, власть которых поддерживалась американцами.

В 1893–1909 у власти находился либерал Х. С. Селая. При нем была принята прогрессивная конституция 1893, установлен контроль над Москитовым берегом, переименованным в «департамент Селая». Реформы президента изменили облик Н. Были построены новые железные дороги, портовые сооружения, телеграфная сеть, создан торговый флот Н., поощрялось производство кофе. Принятый Трудовой кодекс расширял права граждан, власти узаконили обязательное начальное образование, отделение церкви от государства, проведение статистических исследований и переписи населения. Созданная профессиональная армия участвовала в военных акциях по расширению территории Н. с целью воссоздания Центральноамериканской федерации.

Все эти меры дополнялись политикой ограничения всевластия американского капитала в экономической жизни страны. Чтобы сократить это влияние, Селая договорился о получении крупного займа от Великобритании. Более того, он обратился к японским предпринимателям с предложением о постройке трансокеанского канала (тем самым разрушая американскую монополию). И последней каплей стала поддержка бойкота местных предпринимателей всесильной американской «United Fruit Company» (получившей в Латинской Америки прозвище «Спрут»), владевшей 15 % банановых плантаций в Н. США сделали ставку на военный переворот и сколотили силы мятежников во главе с генералом Х. Х. Эстрадой и лидером консерваторов Э. Чаморрой, которые в октябре 1909 обвинили президента в коррупции и незаконном обогащении и подняли мятеж, получивший название «Прибрежной революции» (Revolución de la Costa). Правительственные вой­ска выступили на подавление мятежа, однако взрыв военного транспорта на реке Сан-­Хуан остановил наступление. Следствие обвинило американских граждан Л. Кеннона и Л. Гроуса в осуществлении этой диверсии, и по приговору военного трибунала они были расстреляны. Сразу же госсекретарь США Ф. Нокс направил правительству Никарагуа ноту, в которой обвинял президента Селаю в нарушении Центральноамериканского договора 1907, «попрании принципов демократии», создании репрессивного политического режима. Селая объявлялся персоной нон грата.

Оккупация США, борьба А. Сандино, диктатура А. Сомосы. В ноябре 1909 военные корабли США были направлены к побережью Н., и США оправдали вмешательство, заявив, что «защищают жизни и имущество американцев». После безуспешных попыток сохранить власть Селая принял решение подать в отставку. С 1910 президентский пост занимали американские ставленники. В 1912 страну полностью оккупировала американская морская пехота (их вой­ска вывели в 1925, но в 1927 ввели повторно); Н. подписала в 1914 договор Брайана — Чаморро, согласно которому США обеспечивали себе монопольное право на постройку меж­океанского канала на территории Н.

С 1927 по 1933 под руководством А. С. Сандино велась партизанская вой­на против проамериканского режима Э. Чаморры и вой­ск США. Американская морская пехота была вынуждена уйти из Н. Их место заняла обученная американскими инструкторами и лояльная по отношению к США Национальная гвардия во главе с А. Сомосой . Была достигнута договоренность о прекращении партизанской борьбы Сандино, амнистии для всех его сторонников и выделении земель сельскохозяйственным общинам. Однако соглашение было вероломно нарушено: приглашенный в президентскую резиденцию для подписания мирного договора 21 февраля 1934 Сандино был схвачен и расстрелян солдатами Национальной гвардии. Позже та же участь постигла сотни его приверженцев, включая женщин и детей.

С 1937, после сфальсифицированных выборов к власти в Н. пришел Сомоса. Его клан установил в Н. военно-­полицейский режим. Диктатор отличался крайним антикоммунизмом, симпатизировал Гитлеру, но после вступления в вой­ну США объявил вой­ну Германии. Ни один солдат Н. не был отправлен на фронт, но Сомоса конфисковал имущество, принадлежавшее никарагуанцам немецкого происхождения. В 1945 Н. стала одной из первых стран, ратифицировавших Устав Организации Объединенных Наций.

В сентябре 1956 поэт Р. Лопес Перес совершил покушение на Сомосу. Поэт был застрелен на месте охранниками. Диктатора доставили в госпиталь, и спустя 8 дней он умер от полученных ран. Однако клан Сомосы оставался у власти вплоть до 1979. После смерти Сомосы президентом был назначен его сын Луис Сомоса Дебайле. В 1963 его сменил ставленник клана Рене Шик Гутьеррес. В 1967 президентское кресло занял младший сын Сомосы Анастасио Сомоса Дебайле, который продолжал политику полицейского террора и самообогащения, что ярче всего проявилось после землетрясения 1972, которое разрушило 90 % столицы страны. Вместо использования полученной гуманитарной помощи клан набивал свою мошну. К моменту свержения диктаторской власти в 1979 состояние семьи возросло до 1,5 млрд долл. Им принадлежали крупнейшие предприятия Н., банки, акции транснациональных корпораций.

Сандинистская революция. В 1961 лидер студенческого движения Карлос Фонсека (совместно с единомышленниками) создал «Движение за новую Н.», которое через два года преобразовалось в Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО). Он постоянно пополнялся радикальной молодежью, возмущенной политикой властей. В качестве образца для подражания использовался опыт Кубинской революции. Политическая программа сандинистов включала свержение диктатуры, создание правительства национального единства, освобождение Н. от господства США, передачу земли крестьянам, прогрессивное экономическое развитие.

В 1974 группа боевиков из СФНО захватила участников банкета на вилле миллионера Х. М. Кастильо, включая посла США и ряда других стран, и добилась удовлетворения своего требования о крупном выкупе за заложников, освобождении политических заключенных и отправке их на Кубу. Тактика партизан включала нападения на банки, представительства иностранных компаний, полицейские участки, вооруженную борьбу в горной местности, казни самых жестоких офицеров Национальной гвардии и чиновников клики, захват городов и поселков в провинции, организацию демонстраций протеста и забастовок. После серии всеобщих забастовок, баррикадных боев в Леоне и Манагуа Сомоса бежал в Майами (США), затем в Парагвай, где был убит сандинистами в 1980.

Новое правительство экспроприировало имущество семьи Сомосы, национализировало имущество лиц, бежавших из страны, банки и ряд транснациональных компаний, предприятия, созданные государством на иностранные инвестиции, объявило все природные ресурсы достоянием народа, установило государственную монополию на внешнюю торговлю, начало проведение аграрной реформы. Для удовлетворения основных, базовых потребностей никарагуанцев сандинисты создали так называемый «общественный сектор» в экономике. В политической жизни страны были восстановлены гражданские права и свободы.

США развязали против Н. необъявленную вой­ну, сколотили и вооружили банды «контрас», финансировали антисандинистскую оппозицию и СМИ. В 1983 выяснилось, что ЦРУ тайно продавало оружие Ирану, а вырученные средства направлялись «контрас», несколько чиновников и военных США были осуждены за уголовные преступления. 30 тыс. сторонников законной власти в Н. погибли в вой­не с «контрас», которая длилась 8 лет. Несмотря на все трудности, в 1984 состоялись президентские выборы, на которых победу одержал лидер СФНО Д. Ортега .

Разруха и потери, связанные с борьбой против «контрас», а также резкое сокращение помощи со стороны СССР со второй половины 1980‑х привели к ухудшению экономического положения. К власти в 1990 пришла В. Чаморро от проамериканского Национального оппозиционного союза. Ее курс на полный пересмотр позиций сандинистов в социально-­экономической и политической сферах был продолжен неолиберальными деятелями, находившимися у власти 16 лет. В 1997 президентом стал кандидат от Конституционно-­либеральной партии Х. А. Алеман Лакайо, а в 2002 — представитель той же партии Э. Х. Боланьос Гейер.

На выборах 2006 победу вновь одержал Ортега. Он был переизбран президентом на выборах 2011, 2016 и 2021 (получив 76 % голосов избирателей). Экономическая политика строится на сочетании рыночных реформ и росте госсектора. Несмотря на сохранение рабочих отношений с МВФ, правительство Н. отказалось выполнить его рекомендацию повысить пенсионный возраст. В течение срока правления Ортеги среднегодовые темпы роста ВВП составляли 5,2 % (самый высокий показатель в Центральной Америке). С 2021 Н. приступила к масштабному исследованию вулканической деятельности на территории страны, мониторингу 21 действующего вулкана.

В начале 2020‑х произошло ухудшение показателей, связанное с эпидемией Ковид‑19 и изменениями в мировой экономической конъюнктуре. Власти США проводят против Н. политику экономических и персональных санкций, ограничивая возможность получения иностранных кредитов, закупок различных товаров. Правительство Н. активно разрабатывает планы строительства трансокеанского канала совместно с Китаем и Россией, который способен значительно улучшить экономическое положение Н.

Н. входит в число беднейших стран Западного полушария. ВВП — 14 млрд долларов США, 2098 долларов на душу населения (2021). 35,4 % никарагуанцев живут ниже черты бедности (5,5 долларов в день), в сельской местности около 50 %. Безработица составляет 6 %. В экономике на первом месте сфера услуг (46,3 % ВВП, включая торговлю, коммунальные услуги, транспорт, связь, финансовые услуги), на втором промышленность (27,2 %), затем сельское хозяйство (15,5 % — самый высокий показатель в Центральной Америке). Растет доля обрабатывающей промышленности, развивается иностранный туризм, за счет иностранных инвестиций модернизируется транспортная сеть. Значительный источник доходов — денежные переводы от никарагуанцев, работающих за рубежом (14,7 % от ВВП в 2021).

В экспорте (2021) на первом месте золото (667 млн долларов), затем кофе (440 млн долларов), мясо и мясопродукты (287 млн долларов). В импорте преобладают нефть и нефтепродукты, потребительские товары.

Смешение культурных традиций породило разнообразие в фольклоре, музыке литературе (Р. Дарио , А. Кортес, Э. Карденаль, С. Рамирес, О. Пенья). В Н., известной как «страна озер и вулканов», находится второй по величине тропический лес в Западном полушарии. Биологическое разно­образие, теплый тропический климат и действующие вулканы делают Н. все более популярным направлением международного туризма.

Н. — член-основатель ООН (1945), страна-­участница Неприсоединения движения (1979), Международного валютного фонда (1946), Международного банка реконструкции и развития (1946), Организации американских государств (1948), Организации центральноамериканских государств (ОЦАГ) (1951), Всемирной торговой организации (1995), АЛБА (2007).

Лит. : Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М., 1975; Newson L. A. Indian Survival in Colonial Nicaragua. Norman (Ok.), 1987; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века). М., 2004; Solaun M. U. S. Intervention and Regime Change in Nicaragua. Lincoln (Neb.), 2005; Martínez C. G. Nueva historia de Nicaragua. Managua, 2014; Wal­ker T. W. Revolution and Counterrevolution in Nicaragua. New York, 2019. Н. С. Иванов .