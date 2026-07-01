НИКАРАГУА
НИКАРАГУА (República de Nicaragua) - республика Никарагуа.
Общие сведения
Никарагуа - государство в Центральной Америке. На западе омывается Тихим ок., на востоке - Карибским морем. Граничит на севере с Гондурасом, на юге - с Коста-Рикой. Площадь 130,37 тыс. км2 (в т. ч. внутренние воды 10,03 тыс. км2). Население 6,07 млн.человек (середина 2012 года). Столица - Манагуа. Официальный язык - испанский. Денежная единица - золотая кордоба. В адмиистративном отношении Никарагуа разделена на 15 департаментов и 2 автономных округа (включают 153 муниципалитета), которые объединены в 3 региона (табл.).
Никарагуа - член ООН (1945 год), МВФ (1946 год), МБРР (1946 год), ОАГ (1948 год), Организации центрально-американских государств (1951 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Никарагуа - унитарное государство. Конституция принята 19 ноября 1986 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и правительства - президент, избираемый сроком на 5 лет.
Высший законодательный орган - однопалатный парламент (Национальная ассамблея). Состоит из 92 депутатов, из них 90 избираются населением прямым всеобщим голосованием; кроме того, депутатами становятся уходящий в отставку по истечении мандатного срока правления президент страны и кандидат в президенты, занявший на последних выборах второе место по числу голосов. Срок полномочий парламента 5 лет.
Правительство - Совет министров, назначаемый президентом.
В Никарагуа существует многопартийная система. Ведущие партии: Сандинистский фронт национального освобождения, Конституционная либеральная партия, Никарагуакский либеральный альянс.
Природа
Берега Никарагуа в основном низменные, слабо расчленённые и непригодные для строительства крупных портовых сооружений; у Тихого океана - выровненные, абразионные, лишь на севере Тихоокеанского побережья глубоко вдаётся в сушу южная бухта зал. Фонсека. Карибское побережье, простирающееся с севера на юг, лагунное с песчаными косами и множеством коралловых островков и рифов.
Рельеф.
Северная и центральная части страны занимает нагорье (высота до 1750 м, гора Киламбе), представляющее собой обширную древнюю складчато-глыбовую область, глубоко расчленённую реками. Нагорье сужается к югу, его юго-западный склон круто обрывается к глубокой низменной впадине-грабену, протянувшейся параллельно берегу Тихого ок., б. ч. которой занимают озёра Манагуа и Никарагуа (сток в Карибское м. по р. Сан-Хуан). Вдоль западной части впадины поднимается цепь многочисленных потухших и действующих вулканов, формируя сейсмичный район Никарагуа [вулканы Косигуина (859 м), Сан-Кристобаль (1745 м), Момотомбо (1280 м), Момбачо (1345 м), Консепсьон на о. Ометепе в оз. Никарагуа (1610 м) и др.]. На востоке прямолинейный лагунный Карибский берег обрамляет широкая полоса (до 130 км) аллювиально-морской низменности, по масштабам самая значительная в Центральной Америке, - Москитовый берег. Вдоль Тихого ок. на юго-восток от зал. Фонсека также протягивается низменность.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Территория Никарагуа расположена в пределах Центральноамериканского сегмента тектонич. Антильско-Карибской области. Бо́льшую, северо-восточную, часть страны занимает палеозойский блок Чортис, основание которого образовано метаморфическими и интрузивными породами, чехол представлен юрско-меловыми терригенно-карбонатными отложениями (песчаники, конгломераты, известняки), которые частично перекрыты эоцен-голоценовыми вулканическими породами от основного до кислого состава. Имеются интрузии гранитоидов мелового - палеоценового возраста. Юго-западным ограничением блока Чортис является рифтогенный прогиб, к которому приурочены впадины озёр Манагуа и Никарагуа. В западной части Никарагуа развиты вулканогенно- терригенные формации верхнего мела - миоцена. Вдоль Тихоокеанского побережья протягивается плиоцен-четвертичный вулканический пояс, сформированный над зоной поддвига (субдукции) океанической литосферной плиты Кокос под Центральную Америку в Центральноамериканском глубоководном жёлобе. Вулканич. пояс включает весьма активные стратовулканы (Телика, Консепсьон и др.), сложенные лавами и туфами базальтов, андезитов, дацитов, а также шлаковые конусы, пирокластического поля, трещинные и щитовые вулканы. Для юго-западной части Никарагуа характерна интенсивная сейсмичность; сильные разрушительные землетрясения произошли в 1931 году (магнитуда 6; 2500 погибших), 1951 год (магнитуда 5,8; 1000 погибших), 1972 год (магнитуда 6,2; 5000 погибших), 1992 (магнитуда 7,6; 116 погибших). Сильные землетрясения случаются также вблизи Тихоокеанского побережья страны.
Важнейшие полезные ископаемые Никарагуа - руды золота и серебра. Известно несколько десятков золоторудных жильных месторождений, б. ч. которых приурочена к вулканическими формациям (месторождения Лимон, Санта-Панча и Ринкон-де-Гарсия, Ла-Либертад, Санто-Доминго, Ла-Индия, Ла-Рейна и др.). Имеются золотополиметаллич. месторождения (Сьюна, группа месторождений Бонанса). Руды большинства золоторудных и золотополиметаллич. месторождений содержат также серебро. В недрах Никарагуа заключены крупные запасы природных строительных материалов (известняки, мраморы, гипс, ангидрит, глины, пески, вулканические породы). Имеются месторождения и проявления руд меди (Росита, Эль-Кобре и др.), железа (Монте-Кармело и др.), сурьмы, ртути, прибрежно-морской россыпи магнетита, ильменита (на Тихоокеанском побережье). Шельф Карибского м. перспективно нефтегазоносен.
Климат Никарагуа повсеместно жаркий: к северо-востоку от впадины-грабена тропический пассатный, к юго-западу – субэкваториальный. Ср. месячные температуры 24–32 °C (в горах понижаются до 16–22 °C). Осадки выпадают в основном в период с июня по октябрь. Восточные и северо-восточные наветренные по отношению к пассату склоны нагорья и Москитовый берег получают 2000-6500 мм осадков в год, подветренные юго-западные районы – 1000-1500 мм. Наиболее благоприятное время на Тихоокеанском побережье и в центральных районах Никарагуа - сухое и прохладное начало зимы. На Атлантическом побережье комфортно круглый год, за исключением очень пыльных апреля и мая.
Внутренние воды.
Для Никарагуа характерна густая речная сеть. С восточных склонов в Карибское м. стекают относительно длинные и полноводные реки, порожистые в горах, частично судоходные на низменности: пограничная с Гондурасом Коко, Принсаполька, Рио-Гранде-де-Матагальпа, Рио-Эскондидо, Сан-Хуан, по которой проходит граница с Коста-Рикой и осуществляется сток из озёр Манагуа и Никарагуа, образуя практически сквозной путь из Тихого ок. в Атлантический. Реки, текущие с зап. склонов нагорья в Тихий ок., короткие и бурные.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 196,6 км3, водообеспеченность - 34,7 тыс.м3/человек в год. Ежегодный водозабор 1,6 км3, из них 67% расходуется на нужды сельского хозяйства, 29% - на жилищно-коммунальное водоснабжение и 4% потребляют промышленные предприятия.
Почвы, растительный и животный мир.
Леса в Никарагуа занимают около 40% территории. Восточная низменность и предгорья (район Баха-дель-Карибе) покрывают влажные тропические, преимущественно вечнозелёные, леса на красно-жёлтых и красных латеритных (ферраллитных и ферритных) почвах. Для них характерны различные пальмы, эспавель - анакардиум высокий, каучуконосы рода кастиллоа, ликвидамбар, авокадо, красное дерево каоба (махагони). Москитовый берег вдоль Карибского м. обрамляет широкая полоса низменностей, б. ч. заболоченных, обильно заросших мангровыми лесами и почти непроходимыми джунглями. Эта область не привлекала внимание испанских конкистадоров, поэтому здесь сохранились участки флоры и фауны, характерные для доколумбовой Америки. Значительные участки заняты саваннами, восточные склоны (с высоты 600-800 м) и центральная часть нагорья покрыты смешанными, преимущественно хвойно-жестколистными, лесами на горных красных почвах. В них преобладают дубы и сосны, встречаются лавр, мирт, орех ногаль. На западных склонах нагорья произрастают сухие, преим. летне-зелёные, сильно сведённые леса на горных красных почвах. В северной части впадины-грабена и на прилегающих нижних склонах нагорья, в притихоокеанской полосе распространены ксерофильные леса и кустарники (с изобилием кактусов) на коричнево-красных латеризованных почвах.
Животный мир Никарагуа сходен с фауной Бразильской подобласти Неотропической обл., но имеет также примесь северо-американских представителей, имеются эндемики (гл. обр. среди грызунов, летучих мышей и птиц). Характерны широконосые обезьяны, олени рода мазам, пекари, тапиры, ягуар, броненосцы, вампиры. Очень разнообразны птицы (попугаи, колибри, кецаль, тинаму, туканы). Птица гуардабарранко является национальный символом страны. Многочисленны ядовитые змеи, игуаны, ядозубы, разнообразен мир насекомых. В оз. Никарагуа водятся пресноводные акулы и меч-рыба.
Охраняемые природные территории (всего 78) занимают около 20% площади страны. Напр., национальный парк Масая, вокруг одноим. вулкана вблизи Манагуа, где охраняются природные комплексы тропич. и горных листопадных лесов и альпийских лугов на склонах вулканического хребта. Флора парка насчитывает свыше 2 тыс. растений, в т. ч. редкий цветок сакуанхоче (плюмерия красная) - национальный символ страны, а также множество различных видов орхидей. В фауне представлены: койот, енот-носуха, скунс, девятипоясный броненосец, трёхпалый муравьед, белохвостый олень, ягуар, оцелот, пума; из птиц - попугаи (ара, амазон и др.) и редко встречающиеся квезал, красный аракс. Из пресмыкающихся водятся игуана и разнообразные змеи. Наиболее крупный биосферный заповедник - Босавас. Здесь сосредоточено 10% богатства тропической флоры и фауны Северной и Южной Америки. В стране созданы особо охраняемые территории, организованные для сохранения отдельных эндемичных видов, напр. заповедник Вулкан Момбачо, где под охраной находятся некоторые виды саламандр и диких орхидей.
Население
Среди никарагуанцев метисы составляют свыше 70%, белые - около 10%, афроникарагуанцы (на востоке) - около 10%. Индейцы насчитывают 311,7 тыс. человек, или 6% (2005 год, перепись): на северо-востоке проживают мискито (120,8 тыс. человек) и родственные им народы матагальпа-какаопера (15,2 тыс. человек) и сумо (10,5 тыс. человек), на востоке - гарифона (3,3 тыс. человек), на юго-востоке - рама (4,2 тыс. человек; группа чибча), на юго-западе - утратившие свой язык индейцы ото-манге (чоротега-манге - 46 тыс. человек, субтиава - 19,9 тыс. человек) и науа (никарао - 11,1 тыс. человек).
В XIX - начале XXI веков население Никарагуа возросло более чем в 11 раз (0,5 млн. человек в 1906 году; 1,05 млн. человек в 1950 году; 1,88 млн. человек в 1971 году; 4,48 млн. человек в 1995 году; 5,48 млн. человек в 2005 году; данные переписей). Для Никарагуа характерны более благоприятные демографические показатели, чем для большинства стран Латинской Америки. В конце XX века темпы естеств. прироста населения замедлились, гл. обр. из-за снижения рождаемости (23,1 на 1000 жителей в 2011 году; 24,9 в 2005-2010 годы; 35,4 в 1990-1995 годы; средний показатель для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 10,0 в 2010 году). Уровень смертности 4,6 на 1000 жителей (2011 год; 4,8 в 2005-2010 годы; 6,5 в 1990-1995 годы; ниже среднего для стран региона); младенческая смертность 21,8 на 1000 живорождённых (2012 год; 48 в 1990-1995 годы). Возрастает средняя продолжительность жизни - 74,5 года в 2011 году (72,9 в 2005-2010 годы; 66,05 в 1990-1995 годы; соответственно мужчины - 69,9 и 63,5 года; женщины - 76 лет и 68,7 года). Показатель фертильности 2,5 ребёнка на 1 женщину (2011 год; 4,5 в 1990-1995 годы). Население страны молодое: средний возраст 23,4 года (2012 год). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) составляет 30,8%, населения в трудоспособном возрасте (15-65 лет) 64,6%, лиц старше 65 лет 4,6% (2012 год). Число женщин и мужчин примерно равное. С начала 1990-х годов наблюдается возрастающий миграционный отток населения (в среднем около -3,4 на 1000 жителей в 2012 году), гл. обр. мужчин трудоспособного возраста. По оценкам, около 1 млн. граждан Никурагуа трудятся в других странах (в т. ч. в Коста-Рике ок. 0,6 млн. человек, в США около 0,35 млн. человек, а также в Мексике, Сальвадоре). Средняя плотность населения 46,6 чел./км2 (2012 год). Территория страны заселена неравномерно. Более половины населения Никурагуа сконцентрировано в пределах Тихоокеанского региона (средняя плотность населения 158 чел./км2; основных сгусток население - в его центральной части, в департаментах Манагуа и Масая), более трети - в Центрально-Северном регионе (свыше 78 чел./км2); наименее плотно заселён Атлантич. регион (около 12 чел./км2). В городах проживает 58,3% население (2010 год). Крупнейшие города (тыс. человек, 2012 год): Манагуа (928,6), Леон (147,2), Эстели (102,9), Типитапа (98,4), Матагальпа (96,1), Масая (92,7), Чинандега (92,2), Гранада (83,0).
Экономически активное население 2,8 млн. человек (2011 год). Среди имеющих работу в сфере услуг занято 53,2% (в т. ч. торговля 23,2%, коммунальные, социальные и личные услуги 20,9%, транспорт и связь 4,3%, финансовые услуги 3,9%), сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве 28,7%, промышленности 13,4%, строительстве 4,7% (2010 год). Уровень безработицы 6,3% (2011 год; официальные данные).
Религия
Около 82% населения - христиане, в т. ч. около 58,5% - католики. На востоке страны проживают протестанты (евангелисты - 21,6%, моравские братья - 1,6%, пятидесятники, баптисты и др.), а также свидетели Иеговы - 0,9%. Около 2% составляют приверженцы др. религий (мусульмане, буддисты, иудаисты и др.). Около 16% не причисляют себя ни к одной религии (2005 год, перепись). Действуют 1 митрополия и 6 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшие протестантские организации: Ассамблеи Бога в Никарагуа (основана в 1912 году, самостоятельно - с 1936 года), Моравская церковь (основана в 1974 году), Национальное баптистское содружество Никарагуа (современый статус с 1974 год) и др.
Исторический очерк
Территория Никарагуа до испанского завоевания. Древнейшие свидетельства обитания человека на территории Никарагуа - отпечатки человеческих ног в вулканич. глине из Акауалинка (район в г. Манагуа), которые датируют около рубежа V и IV тысячилетий до н. э. Развитие на равнинах, связанных с Атлантическим ок., в основном шло обособленно от культур равнин, выходящих к Тихому океану [вместе с п-овом Никоя (Коста-Рика) они входят в исторической области Гран-Никоя (Гран-Никойя)]. Особая историко-культурная область, периодически имевшая связи с культурами региона Гран-Никоя, выделяется в центральной горной зоне (альтиплано).
Наиболее ранняя керамика на побережье Тихого океана датируется рубежом III и II тысячилетий до н. э. (комплекс Ороси; около 2000-500 годов до н. э.). С творцами керамического комплекса Темписке (около 500 года до н. э. - 300 год н. э.) связано распространение раннеземледельческой культуры. На севере побережья, вдоль совр. границы с Гондурасом, до III века н. э. существовал местный вариант мезоамериканской керамики типа Усулутан. Такая посуда в сочетании с импортной (с территории Гондураса) характерна также для поселений на перешейке Ривас (между оз. Никарагуа и Тихим ок.) и на территории современного департамента Гранада.
В IV-VI веках на севере тихоокеанского побережья и на перешейке Ривас происходит формирование вождеств (период Багасес; около 300-800 годов). В их развитии важную роль играли связи с центрами Комаягуа (территория Гондураса) и Келепа (территория Сальвадора), а через них - с Копаном. Центры вождеств - крупные (иногда до сотен га) поселения с земляными насыпями вокруг площадей. Здесь концентрировались импортные обсидиан (с месторождения Иштепек, на территории Гватемалы), керамика (около 600 распространяется полихромная, типа Улуа). Местная полихромная керамика (роспись красным или чёрным по кремовому или светло-оранжевому ангобу) представлена маммиформами (сосудами на трёх полых ножках в виде женских грудей), сосудами со сложным профилем.
Упадок северных центров периода Багасес, очевидно, связан с упадком центров на территории Гондураса (Копан) и Сальвадора (Келепа). На более южных территориях в период Сапоа (около 800-1350 годы) отмечается демографический рост, возникновение новых политич. центров. Земляные насыпи начинают облицовываться камнем. В керамике распространяется стиль «никоя полихромный» (роспись оранжевой, красной, серой и чёрной красками по бело-кремовому ангобу). С 9 в. складываются местные стили каменной скульптуры. Историческая традиция, записанная в раннеколониальное время, сообщает, что в конца I - начла II тысячилетий на территорию Никарагуа из Мезоамерики мигрировали никарао (народ группы науа), а также манге, или чоротега (подгруппа манге группы ото-манге). Однако бесспорных археологич. свидетельств миграций нет. Возможно, военных отряды пришельцев были небольшими и составили элиту новых политических объединений.
Накануне испанкого завоевания (период Ометепе: около 1350-1550 годов) население зоны тихоокеанского побережья составляло более 500 тыс. человек Никарао жили на перешейке Ривас и были разделены на неск. вождеств [Куаукаполька, Тесоатега (Текоатега), Тотоака, Теока, Мистега (Мастега) и др.], чоротега-манге - от зал. Фонсека по прибрежной равнине до современного г. Манагуа. В составе этих вождеств поселения управлялись наследственными вождями (у никарао) или советом старейшин, избиравшим вождя (у чоротега).
Наиболее изученным регионом в зоне альтиплано является Чонталес. Фаза Маялес (Майялес) I (около 500-200 годов до н. э.) характеризуется керамикой с бихромной и полихромной (красной и чёрной краской по неангобированной глине) росписью или с врезным орнаментом. Отмечаются связи с регионом Гран-Никоя. Погребения - в урнах. В фазу Маялес II (около 200 года до н. э. - 400 год н. э.) распространяется роспись чёрным, кофейным, белым, красным цветом по бежевому фону. Монохромная керамика украшена врезными прямыми, волнистыми или зигзагообразными линями. На фазе Куисала (около 400-800 годов) фиксируются остатки земляной архитектуры в виде невысоких (около 1 м) насыпей круглой или эллиптической формы (Эль-Тамариндо). Керамика - монохромная с врезным и штампованным орнаментом, бихромная красно-белая, полихромная (чёрная, тёмно-серая и кофейная роспись по белому фону). На фазе Потреро (около 800-1200 годы) число местной декорированной керамики значительно сокращается, распространяется керамика из Гран-Никоя. Архитектура представлена невысокими (до 1,5 м) круглыми насыпями (Эль-Кобано); появляется каменная скульптура. В фазу Монота (1200-1550 годы) по-прежнему доминируют типы керамики из Гран-Никоя, к концу периода появляются вещи европ. происхождения. На крупнейшем поселении Ла-Пачона (около 4 га) зафиксировано 30 бессистемно расположенных земляных насыпей эллиптической или овальной формы; вероятно, в центре находилась площадь. На фазе Куапа (1400-1600 годы) керамика тихоокеанского круга практически исчезает.
Наиболее ранняя керамика на атлантическом побережье относится к комплексу Ранняя Тронадора (около 2500-500 годов до н. э.), центр его распространения локализуется на территории Коста-Рики.
В 1970-х годах Р. Магнус (США) выделил 4 этапа развития культуры в районе лагуны Перлас и близ совр. г. Блуфилдс. Этап Ситейя (около 400 года до н. э. - рубеж н. э.) представлен кьёккенмедингами с керамикой (в т. ч. с полихромной геометрической росписью), каменными топорами-кельтами, зернотёрками, орудиями из кремня. Судя по новейшим исследованиям, кьёккенмединги на востоке территории Никарагуа образуют группы, в каждой из которых преобладают свои виды моллюсков; наиболее ранние памятники относятся ко второй половине II - началу I тысячилетия до н. э.; позднейшие - к I тысячилетия н. э. Для этапа Смалья (рубеж н. э. - около 400 года н. э.) характерны керамика с врезным и точечным орнаментом, кремнёвые орудия, зернотёрки. Для этапа Харкин (около 400-800/1200 годов) показательна в основном монохромная керамика, редко украшенная врезным или точечным орнаментом; для этапа Кукра-Пойнт (около 1200-1500 годов) - керамика с врезным и налепным орнаментом в виде геометрических фигур, змей, животных.
К I тысячилетию до н. э. происходит освоение земледельцами районов, удалённых от атлантического побережья, фиксируются признаки формирования вождеств. Расположенное близ Карибского м. поселение Каскаль-де-Флор-де-Пино (между VIII и V веков до н. э. - V век н. э.) достигает 6 га, выявлены 3 монументальные земляные платформы, использование базальтовых блоков и колонн. По керамике можно говорить о связях с Мезоамерикой (территория Белиза). Неподалёку, близ совр. г. Кукра-Хилл, в ходе грабительских раскопок в первой половине XX века были обнаружены золотые украшения, каменные навершия булав или жезлов, керамика в стиле «никойя полихромный» и др. К периоду появления испанцев сложные общества в зоне атлантического побережья уже исчезли. Испанские авторы описывали полукочевой образ жизни индейцев ульва и кукра, не имевших развитой социальной иерархии.
Никарагуа от испанского завоевания до провозглашения независимости.
В сентябре 1502 года побережье Никарагуа было открыто Х. Колумбом. Завоевание Никарагуа связано с именем испанского конкистадора Хиля Гонсалеса Давилы, отряд которого (в составе 500 мужчин и 17 женщин) в 1523-1524 годы покорил территории двух самых известных никарагских касиков (индейских вождей): Никарао (от его имени происходит современное название страны) и Дирианхена. В 1524 году Давила основал города Леон и Гранада, начал вывозить золото и рабов в Панаму.
В 1523 году территория Никарагуа включена в состав аудиенсии Санто-Доминго, в 1539 году - аудиенсии Панама, в 1573 году - генерал-капитанства Гватемала. Коренное население Никарагуа было в значительной степени истреблено; крупная группа индейцев оставалась лишь на Карибском побережье, известном по названию населявших его мискито (москито) как Москитовый берег (с 1678 года по середину XIX века эти территории находились под британским протекторатом).
Главной отраслью экономики Никарагуа было сельское хозяйство; колония экспортировала какао-бобы и продукты животноводства. Широкое распространение получила энкомьенда, с XVII века (в незначительных масштабах) использовался труд негров-рабов. На территории Никарагуа не сложилось крупных городов - культурных и политич. центров; б. ч. городского населения составляли энкомендеро и испанские чиновники различных рангов. По переписи населения 1778 года, в Никарагуа проживали 106,9 тыс. человек; в 1821 году численность никарагуанцев возросла до 207,3 тыс. человек Никарагуа неоднократно подвергалась нападениям пиратов (1665, 1676, 1685, 1687, 1688, 1700 годы).
В период Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов глава генерал-капитанства Гватемалы испанец Г. Гайнса провозгласил 15 сентября 1821 года независимость стран Центральной Америки. В 1822 году Никарагуа была присоединена к Мексиканской империи А. де Итурбиде, в 1823-1838 годы входила в состав федерации Соединённые провинции Центральной Америки. В этот период в Никарагуа, как и в др. государствах Латинской Америки, сложились две политические партии - консерваторов (центр влияния - г. Гранада) и либералов (Леон), выражавшие соответственно интересы крупных землевладельцев и формирующейся буржуазии.
Никарагуа после провозглашения независимости.
В апреле 1838 года провозглашена независимая республика Никарагуа Новое государство сразу же превратилось в арену острого соперничества между Великобританией и США, которые рассматривали данный регион как идеальный для строительства межокеанского канала. Итогом противостояния Лондона и Вашингтона стал компромиссный Клейтона - Булвера договор 1850 года о нейтралитете проектируемого канала. Несмотря на подписанное соглашение, США не оставляли надежд упрочить свои позиции в Никарагуа. В 1854 году никарагское правительство под давлением Вашингтона было вынуждено подписать документ, разрешавший в случае необходимости проход войск США по никарагской территории. В 1855 году в Никарагуа вторглись вооруженные отряды американского авантюриста У. Уокера (см. Уокера авантюра), провозгласившего себя при поддержке консервативных сил президентом Никарагуа. В 1857 году в результате совместных военных действий Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики Уокер был изгнан из Центральной Америки.
После разгрома У. Уокера президентом страны стал генером Т. Мартинес (1857-1867 годы), в годы правления которого было достигнуто соглашение соперничающих политических центров Леона и Гранады о переносе столицы из Леона в г. Манагуа. В 1867-1893 году власть в Никарагуа находилась в руках консерваторов, поддерживаемых амер. администрацией. Попытка лидера либералов Х.С. Селае, занявшего в 1897 году президентский пост, провести в жизнь ряд прогрессивных реформ и ограничить проникновение американского капитала в экономику страны, встретила ожесточённое сопротивление консервативных сил; под их давлением Селае в 1909 году был вынужден уйти в отставку. С 1910 году президентский пост занимали амер. ставленники. В 1912 году Никарагуа оккупировали войска США (выведены в 1925 году, в 1927 году введены повторно); Никарагуа подписала Брайана - Чаморро договор 1914 года, согласно которому США обеспечивали себе монопольное право на постройку межокеанского канала на никараг. территории.
В 1926 году либеральная партия Никарагуа подняла мятеж против американского ставленника президента Э. Чаморро, в 1927 году борьбу против американской интервенции возглавил А.С. Сандино. Во главе 6-тысячной народной армии он нанёс ряд поражений американцам и заставил их в 1933 году вывести свои войска из страны. В 1934 году при поддержке правительства США было организовано убийство Сандино; в 1936 году к власти в Никарагуа пришёл семейный клан Сомоса во главе с начальной Национальной гвардии ген. А. Сомосой, фактически установившим военно-полицейский режим.
В 1941 году Никарагуа объявила войну Германии, Италии и Японии, но непосредственно в военных действиях не участвовала. В послевоенные годы Никарагуа проводила активную внешнюю политику в Центрально-американском регионе, в основном ориентируясь на США. В 1955 году с территории Никарагуа было организовано вооруженное вторжение в Коста-Рику с целью вернуть к власти бывшего коста-риканского президента Р.А. Кальдерона Гуардию. В Никарагуа проходили подготовку кубинские оппозиционеры, предпринявшие неудачную попытку высадиться в начале 1961 года в районе Плая-Хирон. В 1965 году никарагские военные подразделения в составе бригады «межамериканских вооруженных сил» участвовали в урегулировании внутренего конфликта в Доминиканской Республике.
В 1956 году в результате покушения А. Сомоса был смертельно ранен, президентское кресло занял его сын Л. Сомоса Дебайле. В 1963-1966 годы на посту президента находился ставленник семейства Сомоса - Р. Шик Гутьеррес. В 1967 году главой государства стал второй сын А. Сомосы - Анастасио II Сомоса Дебайле.
В 1970-х годах клан Сомоса представлял собой фактически правительство страны. Президент А. II Сомоса Дебайле занимал ещё 8 важнейших гражданских постов и 2 воинские должности. Основные направления внутреней и внешней политики контролировали 9 его ближайших родственников; им принадлежали 50 крупнейших предприятий и компаний, 3 банка и акции ряда транснациональных корпораций.
В 1961 году для борьбы с диктатурой Сомосы молодыми выходцами из средних слоёв во главе с К. Фонсекой Амадором создано движение «Новая Никарагуа», через 2 года переименованное в Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО). Вокруг этого движения сложился общенациональный антидиктаторский фронт, поддерживаемый рабочими, крестьянами, отдельнми представителями национальной и даже крупной буржуазии, связанной с транснациональным капиталом. Фактически в Никарагуа была воспроизведена модель антидиктаторской борьбы периода Кубинской революции.
Программа-минимум, обнародованная в конце 1963 года, предполагала освобождение страны от экономического и политического господства американской монополий, свержение диктатуры, передачу земли крестьянам, независимое промышленное развитие, создание правительства национального единства во главе с СФНО. Идейной базой антидиктаторского фронта стало политическое наследие Сандино, пользовавшегося широкой популярностью в народе. В ходе многолетней борьбы СФНО превратился в главный объединяющий центр всех влиятельных политических сил Никарагуа.
В результате народного восстания 19 июля 1979 года диктатура Сомосы пала. Правительство национального возрождения, сформированное из сандинистов и представителей антисомосовской буржуазии, экспроприировало в течение короткого срока имущество клана Сомоса, ввело государственную монополию на внешнюю торговлю, начало проведение аграрной реформы, национализировало банки, объявило достоянием страны все природные ресурсы. Были восстановлены демократического права и свободы, декларировано проведение независимой внешней политики.
Сандинисты сделали ставку на развитие т. н. смешанной экономики. Были национализированы только предприятия, принадлежавшие сторонникам Сомосы или лицам, бежавшим из страны, а также экономич. объекты, созданные государством на иностранные инвестиции. Частный сектор, представленный как национальным, так и зарубежным капиталом, преобладал в сельском хозяйстве, фабрично-заводском производстве, внутреней торговле. Важной отличительной чертой государственого сектора в Никарагуа являлось наличие в нём т. н. общественного сектора, который должен был удовлетворять основные потребности населения страны.
Свержение диктатуры Сомосы было негативно воспринято американским правительством. Стремясь подорвать сандинистский режим, США оказывали военную помощь никарагский контрас - противникам сандинистов, финансировали деятельность оппозиц. правительству партий, движений и СМИ.
Развязанная в 1980 году контрас гражданская война привела к многочисленым жертвам. К началу 1988 года их число с обеих сторон превысило 25 тыс. человек. Сандинисты, несмотря на сложную внутриполитич. обстановку, остались верны демократич. принципам: в 1984 году были проведены президентские выборы, победу на которых одержал лидер СФНО Х.Д. Ортега Сааведра, в 1986 году принята Конституция Никарагуа.
Непрекращающаяся гражданская война, а также отток иностранного, прежде всего американского, капитала препятствовали осуществлению декларированных сандинистами реформ в экономической сфере. Правительство Х.Д. Ортеги Сааведры добилось определённых успехов лишь в области образования и здравоохранения, в сокращении безработицы и наделении землёй большого количества ранее безземельных крестьян. Эти успехи были во многом обусловлены экономической помощью - государственными и коммерческими кредитами, предоставленными СССР Никарагуа, которая стала в этот период вторым по значению (после Кубы) стратегическим партнёром Советского Союза в Латинской Америке. В 1980-х годов советско-никарагский товарооборот превышал 230 млн. долл. США в год.
Свёртывание советско-никарагских отношений в конце 1980-х годов (11 августа 1989 года прекращены военные поставки СССР в Никарагуа, в 1990 году завершилось действие кредитных соглашений, торгово-экономические связи были переведены на коммерческую основу) привело к обострению кризисных явлений в экономике страны. В этих условиях на президентских выборах 25 февраля 1990 года победу одержала кандидат от оппозиционной правительству партии Национальный оппозиционный союз - В. Барриос де Чаморро, вдова известного журналиста, владельца газеты «La Prensa» П. Х. Чаморро, убитого сомосовцами в 1978 году. С приходом к власти Барриос де Чаморро начался пересмотр практически всех законов и постановлений, принятых сандинистами в экономической и социальной сферах. В 1997 году Барриос де Чаморро у власти сменил Х.А. Алеман Лакайо, кандидат от Конституционной либеральной партии, в 2002 году пост президента занял представитель этой же партии Э.Х. Боланьос Гейер.
В 1990-2006 годы правительство страны придерживалось неолиберальной модели развития экономики, предполагавшей получение значительноф помощи от стран-доноров и международных финансовых организаций (ежегодно Никарагуа получала от 250 млн. до 900 млн. долл. США).
В 2006 году сандинисты вернулись к власти - президентом страны вновь стал Х.Д. Ортега Сааведра (переизбран в 2011 году). Он объявил о продолжении рыночных реформ при усилении роли государственного сектора и сохранил в силе все договорённости с МВФ. Политическая стабильность, а также финансовая помощь стран-доноров в целом способствовали улучшению экономического положения. При этом Никарагуа по-прежнему остаётся одной из беднейших стран Латинской Америки. Развиваются в основном отрасли агропромышленной сферы, в небольших количествах добываются золото и серебро. В стране сохраняется высокий уровень безработицы (50% трудоспособного населения), около 1,5 млн. человек работают за границей.
Дипломатические отношения с СССР установлены в 1944 году, в 1980 гду произведён обмен посольствами. В ноябре 2008 года в Каракасе в рамках Боливарианской альтернативы для Америк (с 2009 года Боливарианский альянс для народов нашей Америки, АЛБА) состоялась встреча президента РФ Д.А. Медведева и никарагского лидера Х.Д. Ортеги Сааведры. В декабре 2008 года Ортега Сааведра посетил Москву с рабочим визитом. В 2010 году росский-никарагский товарооборот составил 16,2 млн. долл. США. Россия экспортирует в основном чёрные металлы, транспортные средства, импортирует продовольств. товары (кофе и арахис) и табачную продукцию (сигары).
Хозяйство
Никарагуа - одна из самых бедных стран Латинской Америки (по оценкам, около 46% населения живёт за чертой бедности, конец 2000-х годов). Важный источник доходов многих семей - денежные переводы граждан Никарагуа, работающих за границей (822,8 млн. долл. в 2010 году). Основа экономики - сельское хозяйство; в начале XXI века растёт значение обрабатывающей промышленности, активно развивается иностранный туризм, модернизируется транспортная инфраструктура (в т. ч. за счёт иностранных инвестиций).
Прямые иностранные инвестиции в экономику Никарагуа составили 967,9 млн. долл. (2011 год; 434,2 млн. долл. в 2009 году), из них в обрабатывающую промышленность направлено 23,4%, энергетику 22,4%, сектор связи и телекоммуникаций - 16,6%, добывающую пром-сть - 11,8%.
Объём ВВП 19,89 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2012 год), в расчёте на душу населения 3,3 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,589 (2011 год; 129-е место среди 187 стран мира). Рост реального ВВП 3,7% (2012 год; около 3,3% в 2007-2008 годы). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 56,7%, пром-сти и строительства 24,5% (в т. ч. на обрабатывающие отрасли 17,9%), сельского, лесного хозяйства и рыболовства - 18,8% (2011 год).
Промышленность.
Никарагуа - одна из наименее промышленно развитых стран Латинской Америки. В структуре производства ведущая роль принадлежит обрабатывающим отраслям, гл. обр. пищевой и лёгкой.
Главная отрасль горнодобывающей промышленности - добыча золота (ведётся с конца XIX века; в 1960-1970-х годах одна из важнейших отраслей хозяйства). Объёмы добычи в начале XXI века снижались (3,67 т в 2005 году; 1,22 т в 2008 году), с 2009 года в связи с притоком иностранных (преимущественно канадских) инвестиций и ростом мировых цен на золото возрастают (1,34 т в 2009 году; св. 2 т в 2010 году). Основные месторождения: Бонанса (несколько месторождений в муниципалитете Бонанса, автономный окр. Атлантико-Норте; разрабатывается американских компанией «Hemco Nicaragua»), Лимон (деп-т Леон) и Ла-Либертад (департамент Чонталес) (два последних месторождения разрабатываются канадующей компанией «B2Gold Corp.»). Ведётся также незначитльная добыча серебра, гипса, морской соли. На востоке Нидерландов, в пределах Москитового берега и прилегающей шельфовой зоны Карибского м., активно ведётся разведка месторождений нефти и газа.
Потребности в топливе полностью покрываются за счёт импорта нефти из Венесуэлы. Производство электроэнергии 3,58 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. 67,4% - на ТЭС, около 16% - на ГЭС, 9,6% - на ГеоТЭС, около 7% вырабатывается альтернативными способами (гл. обр. путём сжигания отходов переработки сахарного тростника). Крупнейшие ТЭС (расположены близ столицы): «Nicaragua» (мощность 106 МВт), «Managua» (60 МВт); в 2010 году введена в эксплуатацию ТЭС «Solidaridad» в г. Нагароте (в 45 км к северо-западу от столицы; построена при участии Венесуэлы; мощность 54 МВт). ТЭС действуют также в городах Коринто («Corinto», 74 МВт), Типитапа («Tipitapa», 52 МВт) и др. Основные ГЭС - «Centroam ́erica» (на оз. Апанас, 50 МВт), «Santa Barbara» (54 МВт; в пределах речной системы Тума - Рио-Вьехо; обе - в департаменте Леон); имеется также ряд небольших ГЭС. Строится (2012 год) крупнейшая в стране ГЭС «Tumarín» на р. Рио- Гранде-де-Матагальпа [автономный округ Атлантико-Сур; проектная мощность 250 МВт; ввод в эксплуатацию намечен на 2014 году; строительство ведёт компания «Centrales Hidroeléctricas de Centroamérica, S. A.» (входит в состав бразованной группы компаний «Queiroz Galv ̃ao»)]. Крупнейшая ГеоТЭС - «Momotombo» (70 МВт). Разрабатываются проекты строительства новых ГЭС, ГеоТЭС (в т. ч. при участии России) и ветровых электростанций.
Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод находится в Манагуа (мощность около 21 тыс. барр./сут; принадлежит американской компании «Esso Standard Oil»).
Предприятия обрабатывающих отраслей сконцентрированы на западе Никарагуа, вдоль тихоокеанского побережья; около половины мощностей сосредоточено в департаменте Манагуа. Традиционно наиболее развиты пищевкусовая (включая производство алкогольных и безалкогольных напитков, сигарет) и лёгкая промышленность.
Бо́льшая часть производства текстильной продукции сконцентрирована в Манагуа (предприятия национальной компаний «Mundotex», «Presitex» и др.) и Леоне, кожевенных изделий и обуви - в Леоне. Металлообрабатывающие предприятия действуют в городах Манагуа, Леон, Типитапа, Матагальпа, Коринто; произвдство электротехнич. продукции, сельско-хозяйственого инвентаря - в Манагуа, Леоне, Матагальпе. Небольшие предприятия по производству минеральных удобрений, чистящих и моющих средств, обработке древесины и выпуску мебели, упаковочного картона и бумаги. Производство цемента ок. 0,5 млн. т в год; осноные предприятия - заводы мексиканской компании CEMEX в Сан-Рафаэль-дель-Сур (к юго-западу от Манагуа) и швейцарской «Holcim» в Нагароте (департамент Леон).
Одна из ведущих отраслей пищевой промышленности - мясоперерабатывающая (гл. обр. переработка говядины; упакованная и охлаждённая продукция экспортируется в США, Мексику, страны Центральной Америки). Крупнейшие мясокомбинаты (мощности рассчитаны на забой 1,1 млн. голов скота; используются на 60%, 2010 год): «Industrial Comercial San Martín, S. А.» (близ г. Нандайме, департамент Гранада); «Nuevo Carnic, S. A.» (в пределах городской агломерации Манагуа), «Matadero Central, S. A.» (близ г. Хуигальпа, департамент Чонталес) и «Novaterra, S. A.» (близ г. Типитапа, департамент Манагуа). Производство сахара (около 545 тыс. т в 2010 году, свыше 40% экспортируется); вырабатывается в основном в 4 агроиндустриальных комплексах. Среди других крупных предприятий - завод итальянской компании «Parmalat» (Манагуа; молочная и кисломолочная продукция), пивоваренный комбинат компании «Compa ̃ní a Cervecera de Nicaragua, S. A.» (Манагуа), ликёро-водочный завод компании «Compañía Licorera de Nicaragua, S. A.» (г. Чичигальпа; произ-во рома марки «флор-де-канья»). Основные центры произодства табачных изделий - Эстели, Халапа, Манагуа.
В стране действует 41 свободная экономическая зона (СЭЗ; 2010 год; всего около 150 предприятий, около 103 тыс. занятых, 2012 год). Б. ч. СЭЗ расположена в департаменте Манагуа, в т. ч. крупнейшая «Лас-Мерседес»; среди прочих - «Лас-Пальмерас» и «Койотепе» (деп-т Масая), «Интернасьональ Чинандега» (департамент Чинандега). Большинство действующих в СЭЗ предприятий принадлежит частным компаниям из США, Республики Корея, Никарагуа, Мексики. Основная производимая продукция - текстильные и швейные изделия, продукты питания и напитки, упаковочная бумага и картон, автозапчасти; б. ч. продукции экспортируется.
Сельское хозяйство.
Ведущая отрасль - растениеводство, в значительной степени ориентировано на производство экспортных культур: кофе и сахарного тростника, а также арахиса и кунжута, табака, бананов. По сбору кофе (около 75 тыс. т в 2000-2005 годы в среднем в год; свыше 90 тыс. т в 2010 году, или около 1,8 млн. 60-килограммовых мешков зелёных зёрен, 2010/2011 год; около 1,2% мирового производства) Никарагуа занимает 16-е место в мире. Никарагуа специализируется на выращивании кофе мягких сортов (всего насчитывается около 22 тыс. фермерских хозяйств, в основном мелких и средних). Общая площадь кофейных плантаций около 105 тыс. га. Основной район производства - север страны; свыше 90% сбора приходится на департаменты Хинотега, Матагальпа, Нуэва-Сеговия и Мадрис. Около 75% кофе экспортируется, гл. обр. в страны Европы (около 50%), Северной Америки (ок. 45%), Венесуэлу. Вторая по значимости культура - сахарный тростник. В 2009 году собрано 5,06 млн. т сахарного тростника (зелёная масса; на произвоство сахара использовано 3,66 млн. т, этанола - 1,4 млн. т). Основного хозяйства по выращиванию и переработке сахарного тростника находятся в Тихоокеанском регионе. Два крупнейших аграрно-энергетич. комплекса (оба - в департаменте Чинандега) - «San Antonio» [близ г. Чичигальпа; около 50% сбора сахарного тростника в 2009 году; принадлежит крупнейшей национальной агроиндустриальной компании «Nicaragua Sugar Estates Limited» (NSEL); мощности по производству сахара около 245 тыс. т в год; производство этанола около 32 млн. л в 2010 год; около 60 МВт генерирующих мощностей] и «Monte Rosa» (муниципалитет Эль-Вьехо; около 35% сбора; принадлежит гватем. группе «Pantaleon»); среди других - «Bendjamín Zeledón» (муниципалитет Потоси в департаменте Ривас; около 9% сбора; в составе «Compañía Azucarera del Sur») и «Montelimar» (деп-т Манагуа, в 65 км от столицы; около 6% сбора; принадлежит компании «Navinic»).
В Тихоокеанском регионе сконцентрированы также основные посадки арахиса (сбор более 50 тыс. т очищенного арахиса в год; около 93% урожая приходится на северо-западные департаменты Чинандега и Леон, около 7% - на юго-западные Карасо и Ривас) и кунжута (сбор ок. 5 тыс. т в год; около 84% сбора обеспечивают департаменты Чинандега и Леон, около 16% - Карасо и Ривас). Плантации бананов (сбор около 94 тыс. т в год) сконцентрированы на прибрежных низменностях департамента Чинандега. Табак выращивают гл. обр. на севере страны (около 50% сбора приходится на департемент Нуэва-Сеговия, около 48% - на департамент Эстели).
Производство зерновых обеспечивает около 35% стоимости аграрной продукции. Главные потребительские культуры - рис (сбор около 0,3 млн. т в год), кукуруза (около 0,5 млн. т в год; гл. обр. в Атлантич. регионе), фасоль (св. 180 тыс. т в год; департаменты Хинотега, Матагальпа, Нуэва-Сеговия, Мадрис, Эстели), сорго (около 96 тыс. т в год; департаменты Леон, Матагальпа, Манагуа). Основные районы выращивания зерновых: сев. деп-ты Матагальпа, Хинотега, Нуэва-Сеговия, Мадрис и Эстели (более 1/5 всех посевов), юго-восток страны (автономный округ Атлантико-Сур и департамент Рио-Сан-Хуан; более 1/5) и северо-запад (департаменты Чинандега и Леон).
В начале XXI века всё большее значение приобретает животноводство Главная отрасль - пастбищное мясное скотоводство, имеет важное экспортное значение; говядина - второй по значимости продукт аграрного сектора (около 17% стоимости товарного экспорта). Б. ч. животноводч. хозяйств сконцентрированы на востоке (автономные округа Атлантико-Норте и Атлантико-Сур) и в центральной части Никарагуа (департаменты Матагальпа и Хинотега). По поголовью крупного рогатого скота (более 5 млн., 2010 год; 1-е место среди стран Центрльной Америки) выделяются автономный округ Атлантико-Сур (свыше 26% поголовья), департаменты Чонталес (свыше 12%), Матагальпа (около 10%) и Боако (свыше 8%). Основные район молочного скотоводства - центральная часть страны (департаменты: Чонталес - около 13% национального производства молока; Боако - около 9%). Активно развивается птицеводство; свиноводство имеет второстепенное значение. Производство (тыс. т, 2008 год) говядины 107, свинины 7,1, мяса птицы 80,5, молока свыше 260 млн. л.
Морские воды Никарагуа богаты рыбой (улов около 38 тыс. т в 2007 году); на тихоокеанском побережье - хозяйства по выращиванию креветок (гл. обр. на экспорт; общая стоимость - свыше 70 млн. долл. в 2010 году).
Сфера услуг.
В начале XXI века один из ключевых и активно развивающихся секторов - иностранный туризм. Отсутствие длительных перелётов, невысокие цены на туры, масштабные рекламные программы сделали Никарагуа страной, привлекательной для иностранных туристов. Горные ландшафты и массивы тропических лесов, вулканы и чистые озёра способствовали развитию экологического туризма (один из основных объектов - национальный парк Вулкан Масая близ г. Масая), сохранившиеся архитектурных памятники и местные достопримечательности – культурно-познавательного (центры - Манагуа, Гранада, Леон, Масая). В 2011 году Никарагуа посетили 1,12 млн. человек (560 тыс. чел. в 2002 году), из них около 60% из государств Центрльной Америки, около 23% - из США и Канады. Доходы от туризма составили 377 млн. долл. (135 млн. долл. в 2002 году).
Приоритеты развития туристического бизнеса - расширение и модернизация транспортной и туристической инфраструктуры, расширение круизных программ. Наиболее значимые реализующиеся проекты - комплексы «Guacalito de la Isla» на тихоокеанском побережье (муниципалитет Тола в департаменте Ривас) и «Ometepe» (о. Ометепе на оз. Никарагуа). Среди новых туристических маршрутов - т. н. Кофейный путь (на севере страны; включает посещение кофейных плантаций в департаментах Матагальпа и Хинотега), Табачный путь (посещение плантаций и табачных фабрик, основные центры - Халапа и Эстели). Создаётся (2012 год) новый терминал для круизных судов в Сан-Хуан-дель-Сур (деп-т Ривас).
Стратегической положение Никарагуа в Центральной Америке, наличие квалифицированных трудовых ресурсов со знанием двух (английского и испанского) языков способствовали созданию 3 контактных центров американской компании «Sitel», одного из ведущих в мире поставщиков услуг аутсорсинга бизнес-процессов для обслуживания англо- и испаноязычных покупателей в США. Главной деловой центр страны - Манагуа: здесь находятся Banco Central de Nicaragua (1961 год; выполняет функции центрального банка страны) и Фондовая биржа Никарагуа (1994 год).
Транспорт.
Транспортная сеть развита слабо. Внутренние перевозки грузов и пассажиров осуществляются автомобильным транспортом. Общая протяжённость автодорог 19,1 тыс. км, из них с твёрдым покрытием 2,0 тыс. км (2009 год). Большая часть автотрасс нуждается в ремонте; в восточной части страны автодорог с твёрдым покрытием практически нет. Одна из лучших автодорог - проходящий по территории Никарагуа участок Панамериканского шоссе (граница с Гондурасом/Эль-Эспино - Сомото - Эстели - Ла-Тринидад - Себако - Сьюдад-Дарио - Типитапа - Манагуа - Эль-Крусеро - Хинотепе - Ривас - Пеньяс-Бланкас/граница с Коста-Рикой). Большая часть внешнеторговых грузоперевозок производится мор. транспортом. Общий грузооборот морских портов 3,44 млн. т (2011; 2,2 млн. т в 2000 году). Главные порты тихоокеанского побережья - Коринто (около 68% общего грузооборота) и Пуэрто-Сандино (департамент Леон; около 30%); атлантического - Эль-Блафф (в 11 км от г. Блуфилдс), Пуэрто-Кабесас и Рама (в 100 км от устья судоходной р. Рио-Эскондидо). Главый туристический порт Никарагуа - Сан-Хуан-дель-Сур. Судоходство по озёрам Никарагуа и Манагуа, р. Рио-Эскондидо (до порта Рама). Международые аэропорты в Манагуа, Пуэрто-Кабесас, на о. Ометепе (департамент Ривас), в Сан-Хуан-де-Никарагуа (деп-т Рио-Сан-Хуан), Пунта-Уэте (департамент Манагуа).
Внешняя торговля.
В начале XXI века сохраняется устойчивое отрицательное сальдо баланса: стоимость экспорта 4,06 млрд. долл., импорта 6,13 млрд. долл. (2011 год). В структуре экспорта преобладают продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырьё (всего около 85% стоимости товарного экспорта, в т. ч. кофе 18,5%, мясо 16,6%, молочные продукты 7,5%, сахар около 7%, креветки и лангусты около 5,5%, арахис 3,3%, кунжут около 0,5%, бананы, живой скот и др.), золото (около 11,5%). Основные покупатели (% стоимости, 2011 год): США 60,2%, Канада 8,3%, Сальвадор 4,6%. В импорте преобладает пром. продукция (ок. 60% стоимости), топливно-энергетическое и минеральное сырьё (св. 22%), продовольствие и сельско-хозяйственное сырьё (около 18%). Основные поставщики: США (22% стоимости, 2011 год), Венесуэла (14,5%), Коста-Рика (9%), КНР (8,8%), Гватемала (8,3%), Мексика (7,2%).
Никарагуа - один из основных торгово-экономических партнёров России в Центральной Америке. Основные товары росскийского экспорта в Никараруга - машины и оборудование, транспортные средства (грузовики и запчасти к ним), металлы и изделия из них, минеральные удобрения; импорта - арахис, кофе, табачное сырьё, морепродукты.
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Никарагуа насчитывают 12 тыс. человек (2011 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Воен. годовой бюджет 38 млн. долл. (2010 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент, он же министр обороны. Оперативное управление войсками возложено на ГШ. Командующие видами ВС осуществляют повседневное управление войсками и отвечают за боевую готовность.
СВ (около 10 тыс. человек) являются основой ВС и включают 6 региональных командований (в составе одного - 3 пехотных батальона, в остальных - по 2), боевое командование (бригада специального назначения, отдельные батальоны - пехотный, охраны, связи), 2 пехотных отряда, лёгкую механизированную бригаду, транспортный полк, инжинерный батальон. На вооружении СВ находятся около 130 основных (в т. ч. 65 на хранении) и 10 лёгких танков, 20 БРМ, 166 БТР (в т. ч. 102 на хранении), 151 РСЗО (в т. ч. 100 буксируемых с одной направляющей), 503 буксируемых арт. орудия (в т. ч. 461 противотанковая пушка), 607 миномётов, несколько ПТРК, свыше 200 ПЗРК. ВВС (1,2 тыс. человек) в своём составе имеют транспортную и учебно-транспортную авиацианной эскадрильи и до эскадрильи вертолётов. На вооружении транспортные самолёты, 16 боевых вертолётов, 36 орудий зенитной артиллерии. На вооружении ВМС (800 чел.) состоят 3 патрульных катера и 19 малых патрульных катеров. Всё вооружение и военная техника иностранного производства.
Комплектование регулярных ВС на контрактной основе. Срок службы 18-36 мес. Подготовка рядового и сержантского состава - в частях и учебных центрах, офицеров - за рубежом. Мобилизационные ресурсы 1,4 млн. человек, в т. ч. годных к военной службе 804 тыс. человек.
Здравоохранение
В Никарагуа на 100 тыс. жителей приходится 37 врачей, 107 лиц среднего медицинского персонала и акушерок, 4 стоматолога (2003 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 9,5% ВВП (бюджетное финансирование - 56,6%, частный сектор - 43,4%) (2009 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1986 год, поправки 2005 год); законы: об инвалидах (1995 год), о СПИДе (1996, 1999 годы), о наркотиках и психотропных субстанциях (1999 год), об окружающей среде и природных ресурсах (1999 год), о здоровье населения (2002 год). Управление системой здравоохранения возложено на Министерство здравоохранения (совместно с Институтом социальной безопасности и Министерством обороны покрывают 67% расходов на медицинскую помощь). Действует план Национальной политики развития здравоохранения на 2004-2015 годы. Медицинская помощь оказывают на уровне департаментов и муниципалитетов (более 30% - частный сектор). На всех уровнях существуют национальные советы по вопросам здоровья. Страхование осуществляет союз корпораций поставщиков медицинских услуг. Наиболее распространённые инфекции - бактериальная дизентерия, гепатит А, тиф, лихорадка денге, малярия, лептоспироз (2009 год). Осн. причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, туберкулёз, малярия (2008 год). Приморские климатические курорты - Почомиль, Эль-Велеро и др.
Спорт
Олимпийский комитет Никарагуа основан и признан МОК в 1959 году. Спортсмены Никарагуа с 1960 года участвуют в Олимпийских играх; призовых мест не завоёвано. Наиболее популярные виды спорта: бейсбол, лёгкая и тяжёлая атлетика, бокс, дзюдо, борьба, велоспорт, настольный теннис, плавание, софтбол, стрельба, футбол, шахматы. В 1966 году в Гаване сборная команда Никарагуа по шахматам дебютировала во Всемирной шахматной олимпиаде.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляет Министерство образования. Основной регламентирующий документ в области образования - Общий закон об образовании (2006 год). Современная система образования в Никарагуа включает дошкольные учреждения для детей в возрасте 3-6 лет, обязательные бесплатные начальные школы для детей 7-12 лет (в городах 6-летние, в сельской местности часто 4-летние), средние бесплатные 5-летние общеобразовательной школы (с 3-летним базовым и 2-летним завершающим циклами), профессионального училища (включая педагогические), вузы. На базе 6-летней начальной школы работают профессионально-технические училища (срок обучения от 3 до 5 лет): сельско-хозяйственные, промышленные, торговые, медицинские, педагогические и др. специальные учебные заведения. Среднее педагогическое образование дают низшие (5 лет обучения на базе начальной школы) и средние (3 года на базе неполной средней школы) училища. Окончание педагогического училища даёт право поступления в Высшую педагогическую школу при Национальном автономном университете, которая является основным учреждением по подготовке учителей для системы среднего образования. Дошкольным образованием охвачено 55% детей, начальным - 92%, средним - 46%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 91,4% (2010 год; данные Института статистики ЮНЕСКО). Главные вузы, научные учреждения, библиотеки и музеи Никарагуа находятся в Манагуа, в т. ч. АН Никарагуа (2009 год), Университет Манагуа (1998 год), Национальная библиотека «Рубен Дарио» (1880 год), Национальный музей «Диоклесиано Чавес» (1896 год).
Средства массовой информации
Ведущие ежедневные периодические издания - газеты «La Prensa» (с 1926 года, 42 тыс. экз.), «El Nuevo Diario» (с 1980 года, 50 тыс. экз.; обе - в Манагуа). Среди еженедельных изданий: газеты «Bolsa de Noticias» (с 1974 года, экономические новости), «Confidencial», «7 Dí as», «El Seminario» и др. Телевидение с 1956 года. Трансляцию теле- и радиопрограмм осуществляют компании: «Televicentro de Nicaragua» (основана в 1965 году), «Telenica» (1989 год), «Radio y Televisión de Nicaragua», «Radio Nicaragua» (с 1979 года) и др.
Литература
Литература народа Никарагуа развивается на испанском языке с первой трети XIX века. На протяжении XIX века в поэзии доминировал романтизм (А. Арагон, Л. Анхель Вилья, К. Диас), в прозе - костумбризм: творчество Х.Д. Гамеса, А. Флетес Баланьоса, Г. Гусмана (роман «В Париже», 1893 год). Широкую известность в начале XX века снискала лирика Р. Дарио, зачинателя испаноамериканского модернизма. В 1930-е годы в поэзии сформировался авангардизм, приверженцы которого - поэты П.А. Куадра, Х. Пасос, Л.А. Кабралес, А. Ордоньес Аргуэльо, поэт и прозаик М. Куадра составили литературное объединение «Никарагскуая антиакадемия» во главе с поэтом и эссеистом Х. Коронелем Уртечо. Популярностью пользовались антивоенная лирика С. де ла Сельвы (сборник «Неизвестный солдат», 1922 год) и модернистская по духу поэзия А. Кортеса (поэтические сборники «Стихи», 1931 год, «Элевсинские стихи», 1935 год, и др.). В первой половине XX века зародился социальный роман: «Кровь в тропиках» (1930 год), «Душители» (1933 год) Э. Роблето, «Святая кровь» (1940 год) А. Калеро Ороско. Авангардистские приёмы повествовательной техники, в т. ч. внутренний монолог и коллаж, первым применил М. Куадра (сборник рассказов «Против Сандино в горах», 1942 год).
Поэзия середины XX века представлена проникнутым социальными мотивами творчеством Э. Карденаля (сборник «Час О», 1960 год); официально пропагандируемым стилем стал поэтический документализм («экстериоризм»), направленный на объективное отражение реальности. Среди наиболее заметных поэтов второй половины XX века - Э. Гутьеррес, активно развивавший античные сюжеты (сборник «Темы Эллады», 1973 год), Э. Мехия Санчес, склонный к разработке библейской тематики и морализаторству.
Заслуга обновления национальной прозы во второй половине XX века принадлежит Л. Чавесу Альфаро, преодолевшему костумбристские стереотипы и обратившемуся к трактовке нациоальной проблематики в универсалистском ключе (сборник рассказов «Обезьяны из Сан-Тельмо», 1963 год). Значительным явлением стали пронизанные антитираническим пафосом романы «Ты боишься крови?» (1975 год), «Танец масок» (1995 год) С. Рамиреса. Гражданская война в Никарагуа способствовала развитию документальной прозы: книга «Гора - это нечто большее, чем необозримая зелёная степь» О. Кабесаса (1982 год).
Поэзия конца XX - начала XXI веков отмечена стремлением к индивидуальному самовыражению; её форма вновь усложняется за счёт интенсивного использования метафор, усиления игрового начала (М. Нахлис, Н. Урбина, Э. Агирре и др.). На рубеже XX-XXI веков происходит становление женской прозы: Дж. Бельи (роман «Обитаемая женщина», 1988 год), Р. Агилар (роман «Паломница», 2001 год) и др.
Архитектура и изобразительное искусство
К древнейшим памятникам искусства на территории Никарагуа относится орнаментированная керамика. Около середины I тысячилетия распространяется расписная посуда, выполненная в ряде местных и заимствованных стилей. Для некоторых культур показательна керамика с врезным и налепным геометрическим и зооморфным орнаментом. Архитектурного сооружения представлены земляными насыпями, нередко концентрирующимися близ центральной площади крупных поселений. Находки золотых украшений происходят в основном из несанкционированных раскопок.
С IX века на тихоокеанском побережье Нкарагуа складываются два стиля каменной скульптуры. Стиль «субтиаба» отмечен сильным мезоамериканским влиянием, включает выполненные в натуралистической манере коленопреклонённые или сидящие антропоморфные фигуры на низких пьедесталах. Стиль «лейк» представлен четырьмя типами: «ометепе» (сидящий на скамеечке антропоморфный персонаж с нависающей сверху зооморфной фигурой, нередко орнитоморфной), «сапоте» (изваяния на высоких пьедесталах, практически идентичные памятникам Гватемалы), «сапатеро» (мужские и женские фигуры в масках или шлемах зооморфного облика с вытянутым головным убором), «пенсакола» (стоящие или сидящие на корточках антропоморфные персонажи с фигурами животных, распластавшимися по их спинам).
Для центральных (горных) областей Никарагуа показательны изваяния стиля «чонталес», датирующиеся между 800 и 1200. Это цилиндрические или призматические базальтовые колонны высоты 2-2,65 м, на которых в технике низкого рельефа вырезаны схематичные антропоморфные фигуры с согнутыми руками, держащими оружие. Пояса, набедренные повязки и головные уборы украшены геометрическим орнаментом. Часть скульптур имеют завершения в виде зооморфных фигур, которые интерпретируют как духов-спутников.
В колониальный период строились города (Леон, Гранада) с прямоугольной сетью улиц, озеленёнными площадями, низкими одноэтажными домами из адобы с толстыми побелёнными стенами и черепичными крышами, двориками-патио и входами на углах, украшенными барочными порталами. Встречаются дома, окружённые галереями на деревянных столбах с резными консолями. В церковной и гражданской архитектуре Никарагуа своеобразно претворились влияния испанского зодчества XVI-XVIII веков (стилей исабеллино, мудехар, платереско, эрререско, барокко). Прямоугольные в плане церкви (чаще всего без трансепта и выступающих апсид), перекрытые сводами или наборными потолками «артесонадо», имеют приземистые башни: собор (XVI век, перестроен в конце XIX-XX веков), базилика Ла-Мерсед с барочными фронтонами (1534-1539 годы, окончена в начле 1780-х гдоов, реставрирована в 1862 году), монастырская церковь Сан-Франсиско (XVI-XVII и конца XVIII века, классицистический фасад - 1862 год) - в Гранаде; церкви Сан-Хуан-Баутиста (основана в 1560 году, строилась в 1698-1710 годы; реконструкция начала XX века и 1994 года) и Ла-Мерсед (1685 год, реконструирована в 1723 и 1820-1821 годы), 5-нефный кафедральный собор (1747-1780-е годы, архитекторы Д. де Поррес, П. де Авила, Ф. Гутьеррес; башни и западный фасад - около 1814-1824 годов) и церковь Ла-Реколексьон с 4-ярусным фасадом и мощной башней (1786-1795 годы) - в Леоне; церковь с 3-частным фасадом и мощными башнями в Хинотепе (XVIII век) и др. Традиции барокко удержались в Никарагуа и в XIX веке, но фасады (с конца XVIII века) приобрели более спокойные формы классицизма. В XVII-XVIII веках строились фортификационные сооружения (полигональные в плане крепости Инмакулада-Консепсьон и Сан-Карлос на р. Сан-Хуан). Среди гражданских сооружений - дворец епископа (1679 год, восстановлен в 1935 году), Городской театр в стиле необарокко (1884-1885 годы, фасад реконструирован в 1913 году; восстановлен после пожара 1956 года) в Леоне.
Архитектура XX века сосредоточена в г. Манагуа, получившем после землетрясения 1931 года регулярный план и новую застройку: собор Сантьяго (т. н. Старый собор, 1930-е годы) и здание Капитолия (Паласио-Насьональ, 1935 год; оба - арх. П. Дамбах) в стиле неоклассицизма, Каса-де-лос-Пуэблос (Президентский дворец, 1930-е годы) в русле эклектизма, Паласио-де-Комуникасьонес в стиле ар деко (1936 год), кафедральный собор Непорочного зачатия (Инмакулада-Консепсьон; т. н. Новый собор; 1993 год, мекс. арх. Р. Легоррета). В деревнях и на городских окраинах преобладают саманные и деревянные дома, тростниковые индейские хижины. Архитектура общественных зданий последней трети XX века приобрела лаконичные, порой упрощённые формы, не потеряв вместе с тем своей традиционности (банки, отели и др.).
В области изобразительного искусства в Никарагуа до середины XIX века развивалась исключительно религиозная тематика (художники европ. стран, Гватемалы и др.). Лишь во второй половине XIX века появились местные художники, создававшие свои произведения в жанрах портрета и исторической живописи (Х. Херес, Т. Перес, А.Л. Кальдера), в Никарагуа работал в это время колумбийский художник С. Парамо. В начале XX века ведущими мастерами становятся Х.Б. Куадра, А. Саррия и скульптор Х. Навас. Известность за пределами страны первыми получают А. Алонсо Рочи, автор цветочных натюрмортов и пейзажей, и скульптор Р. де ла Сельва, создававший вырезанные из дерева портреты-типы крестьян. Также среди значительных живописцев - П. Ортис де Масая, Р. Куадра де Леон и Э. Браун (основатель Кружка изящных искусств, 1937 год). В 1939 году скульптор Х. Амадор Лира основал в Манагуа Национальную школу изящных искусств (директор и преподаватель - художник Р. Пеньяльба). Известность получили скульптурные работы Ф. Саравия, Д. Секейры, Э. Грон, отчасти возрождавших приёмы доколумбова искусства, исторические картины и пейзажи А. Гильен в стиле примитивизма, ксилографии на фольклорные темы С. Бараоны. Красочные стилизованые образы народной жизни создавали живописцы О. де Леон и последователь авангардистских течений А. Моралес. Первым художественным объединением никарагских мастеров была группа «Praxis» (1963-1972 годы) во главе с А. Аростеги и О. Собальварро. После революции 1979 года бурно развиваются газетная и журнальная политическая графика, плакат. В 1980 году был создан Национальный союз художников, объединивший мастеров никараг. мурализма, графиков и др., ведущий активную выставочную деятельность. В 1990-1991годы группа мастеров (Р. Кинтанилья, Т. Кодина, Х. Баутиста, Д. Оккон, П. Бельи, А. Артола) создала объединение «Artefactoria», издающее журнал «Artefacto», посвящённый новейшему искуству Никарагуа. Сохраняют значение традиционного народного ремёсла - гончарство, резьба по дереву, вышивка.
Музыка
С первой полоывины XIX века в городах распространились бальные танцы (вальс и др.) и салонное музицирование, в музыкальных школах велось обучение музыке европейские традиции. Гастролировали труппы, представлявшие сарсуэлы. Первые известные музыканты (вторая половина XIX - начало XX веков) - П. Вега-и-Раудес (дирижировал духовыми оркестрами, основал музыкальная школу в Леоне), композиторы Х. де ла Крус Мена и А. Вега Матус. Сын последнего Р. Вега Хименес руководил оркестром Национальной гвардии и др. коллективами, сочинял мессы, оперетты, увертюры. Скрипач и композитор Ф. Луна Хименес (конец XIX - первая половина XX веков) - автор месс, симфонических («Эль торо гуако» - первое произведение, основанное на фольклоре Никарагуа) и камерных произведений. Музыкант с мировой известностью - пианист, композитор и дирижёр Л.А. Дельгадильо (1887-1961 годы), директор первой в Никарагуа. Национальные школы музыки (с 1937 года) и Национального симфонического оркестра в Манагуа, автор многих сочинений в разных жанрах, в которых опирался на старинный и современый фольклор народов Центральной Америки (наиболее «никарагуанскими» по характеру признаны оркестровые сочинения «Obertura indiana», 1915 год, и «Sinfonía indígena», 1921 год). Среди др. композиторов XX века: Х.М. Мена Морено, основатель и директор Национального хора Никарагуа, автор хоровых произведений; П. Буитраго. В Манагуа функционируют также исполнительские коллективы: Никарагский камерный оркестр, Камерата-Бах, Духовой филармонический оркестр. Для музыкально-театральной жизни городов характерны ежегодные праздники в честь святых - хранителей города (фиеста патрональ) с шествиями и выступлениями фольклорных ансамблей.
Театр
Первая национальная драматическая труппа возникла в 1859 году в Масае. Становление никарагской драматургии связано с именем Р. Дарио (комедия «Рыбак рыбака…», драма «Мануэль Акунья», обе пост. в 1896 году). Среди драматургов конца XIX - начала XX веков: П. Ортис, М. Блас Саенс, Р. Майорга Ривас, А. Флетес Боланьоса, Э. Роблето, С. Аргуэльо, Ф. Медина, М. Росалес. Важной вехой в развитии никараг. театра стала постановка в 1936 году пьесы П.А. Куадры «Бредут по дорогам крестьяне» (спектакль поставлен в театре «Лопе», созданном в Гранаде в 1935 году группой «Вангуардия»). Нац. и совр. западная традиции соединились в драме Х. Пасоса и Х. Коронеля Уртечо «Буржуазная какафония» (1939 год). Во второй половине XX века для театра писали Р. Стейнер («Юдифь», 1957 год; «Антигона в аду», 1958 год; «Дверь», 1971 год), О. Пенья («Могильщик», 1969 год; «Человек», 1970 год; «Охотник», 1974 год), О. Роблето («Здесь прошёл солдат», 1975 год; «Пусть стены не слышат», 1981 год), А. Больт («Потерянный рай: век XX», 1971 год; «Трудно умирать», 1980 год) и др. Крупнейший театр страны Нациоальный театр «Рубен Дарио» основан в Манагуа в 1964 году. На его сценич. площадках проходят драматич., музыкальные, оперные и балетные представления. В 1976 году в Манагуа основана Нациоальная ассоциация деятелей нар. театров. В 1981 году образован первый профессиональный детский театр «Гуачипилин». Центром театральной жизни рубежа XX-XXI веков является театр «Хусто Руфино Гарай» (основан в 1979 году в Манагуа), на базе которого с 1995 года проводится Междунар. театральный фестиваль. В рамках проекта «Гражданское участие: театр как средство общественной коммуникации» театр и его руководитель Л. Мильян создают пьесы об актуальных проблемах современного никарагского общества: насилии, миграции и т. п. Среди постановок: «Сладкая компашка» Л. Рестрепо (2002 год), «Вздох любви, но не люби меня так сильно» Л. Мильян (2009 год), «Мятеж» С. Серрано (2010 год).
Кино
В 1970 году создана компания «Producine», выпускавшая гл. обр. пропагандистскую хронику, учебные, военные картины и рекламные ролики для ТВ. С конца 1970-х годов развитие получило документальное кино, создаваемое в основном при участии зарубежных фирм и кинематографистов. В 1979 году режиссёры Л. Портильо и Н. Серрано (Мексика) совместно с Л. Переса (Куба) сняли игровой фильм «После землетрясения». Становление национальное кино началось в 1979 году с открытием в Манагуа Никарагского института кино («Инсине»). Появились передвижные киногруппы, синематека. Первый полнометражный фильм, полностью созданный никарагскими кинематографистами, - «Женщины с границы» И. Аргуэльо (1987 год). Наряду с немногочисленными игровыми и анимационными лентами широкое распространение получила кинодокументалистика: «Вооружённые женщины» (1981 год), «Теотекасине, 83, огонь приходит с севера» (1983 год), «Воспоминания ветра» (1992 год), «Кинотеатр Альказар» (1997 год), «Моё сердце, мой сон» (2009 год). Междунар. признание завоевал игровой фильм «Юма» Ф. Хаухей (2009 год; Никарагуа совместно с Францией, Мексикой и Испанией). Среди кинематографистов Никарагуа: Р. Лакайо, Р. Руис, А. Хименес, А. Карраско, Э. Родригес, Ф. Сурита.
Издания:
Poesía nicaragűense. La Habana, 1973;
Cuento nicaragűense. B. Aires, 1985.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)