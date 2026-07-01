НИКАРАГУА

НИКАРАГУА (República de Nicaragua) - республика Никарагуа.

Об­щие све­де­ния

Никарагуа - го­су­дар­ст­во в Центральной Аме­ри­ке. На за­па­де омы­ва­ет­ся Ти­хим ок., на вос­то­ке - Ка­риб­ским мо­рем. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Гон­ду­ра­сом, на юге - с Кос­та-Ри­кой. Площадь 130,37 тыс. км2 (в т. ч. внутренние во­ды 10,03 тыс. км2). Население 6,07 млн.человек (середина 2012 года). Сто­ли­ца - Ма­на­гуа . Официальный язык - ис­пан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - зо­ло­тая кор­до­ба. В адмиистративном от­но­ше­нии Никарагуа раз­де­ле­на на 15 департаментов и 2 ав­то­ном­ных ок­ру­га (вклю­ча­ют 153 му­ни­ци­па­ли­те­та), ко­то­рые объ­е­ди­не­ны в 3 ре­гио­на (табл.).

Никарагуа - член ООН (1945 год), МВФ (1946 год), МБРР (1946 год), ОАГ (1948 год), Организации центрально-американских го­су­дарств (1951 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Никарагуа - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 19 ноября 1986 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва го­су­дар­ст­ва и пра­ви­тель­ст­ва - пре­зи­дент, из­би­рае­мый сро­ком на 5 лет.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Национальная ас­самб­лея). Со­сто­ит из 92 де­пу­та­тов, из них 90 из­би­ра­ют­ся на­се­ле­ни­ем пря­мым все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем; кро­ме то­го, де­пу­та­та­ми ста­но­вят­ся ухо­дя­щий в от­став­ку по ис­те­че­нии ман­дат­но­го сро­ка прав­ле­ния пре­зи­дент стра­ны и кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты, за­няв­ший на по­след­них вы­бо­рах вто­рое ме­сто по чис­лу го­ло­сов. Срок пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та 5 лет.

Пра­ви­тель­ст­во - Со­вет ми­ни­ст­ров, на­зна­чае­мый пре­зи­ден­том.

В Никарагуа су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие пар­тии: Сан­ди­ни­ст­ский фронт национального ос­во­бо­ж­де­ния, Кон­сти­туционная ли­бе­раль­ная пар­тия, Ни­ка­рагуакский ли­бе­раль­ный аль­янс.

При­ро­да

Бе­ре­га Никарагуа в основном низ­мен­ные, сла­бо рас­чле­нён­ные и не­при­год­ные для строи­тель­ст­ва круп­ных пор­то­вых со­ору­же­ний; у Ти­хо­го океана - вы­ров­нен­ные, аб­ра­зи­он­ные, лишь на се­ве­ре Ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья глу­бо­ко вда­ёт­ся в су­шу южная бух­та зал. Фон­се­ка. Ка­риб­ское по­бе­режье, про­сти­раю­щее­ся с се­ве­ра на юг, ла­гун­ное с пес­ча­ны­ми ко­са­ми и мно­же­ст­вом ко­рал­ло­вых ост­ров­ков и ри­фов.

Рель­еф.

Северная и центральная час­ти стра­ны за­ни­ма­ет на­го­рье (высота до 1750 м, го­ра Ки­лам­бе), пред­став­ляю­щее со­бой об­шир­ную древ­нюю склад­ча­то-глы­бо­вую об­ласть, глу­бо­ко рас­чле­нён­ную ре­ка­ми. На­го­рье су­жа­ет­ся к югу, его юго-западный склон кру­то об­ры­ва­ет­ся к глу­бо­кой низ­мен­ной впа­ди­не-гра­бе­ну, про­тя­нув­шей­ся па­рал­лель­но бе­ре­гу Ти­хо­го ок., б. ч. ко­то­рой за­ни­ма­ют озё­ра Ма­на­гуа и Ни­ка­ра­гуа (сток в Ка­риб­ское м. по р. Сан-Ху­ан). Вдоль западной час­ти впа­ди­ны под­ни­ма­ет­ся цепь мно­го­численных по­тух­ших и дей­ст­вую­щих вул­ка­нов, фор­ми­руя сейс­мич­ный рай­он Никарагуа [вул­ка­ны Ко­си­гуи­на (859 м), Сан-Кри­сто­баль (1745 м), Мо­мо­том­бо (1280 м), Мом­ба­чо (1345 м), Кон­сеп­сь­он на о. Оме­те­пе в оз. Ни­ка­ра­гуа (1610 м) и др.]. На вос­то­ке пря­мо­ли­ней­ный ла­гун­ный Ка­риб­ский бе­рег об­рам­ля­ет ши­ро­кая по­ло­са (до 130 км) ал­лю­ви­аль­но-морской низ­мен­но­сти, по мас­шта­бам са­мая зна­чи­тель­ная в Центральной Аме­ри­ке, - Мос­ки­то­вый бе­рег. Вдоль Ти­хо­го ок. на юго-вос­ток от зал. Фон­се­ка так­же про­тя­ги­ва­ет­ся низ­мен­ность.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Тер­ри­то­рия Никарагуа рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ско­го сег­мен­та тек­то­нич. Ан­тиль­ско-Ка­риб­ской об­лас­ти. Бо́льшую, северо-восточную, часть стра­ны за­ни­ма­ет па­лео­зой­ский блок Чор­тис, ос­но­ва­ние ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­но ме­та­мор­фическими и ин­тру­зив­ны­ми по­ро­да­ми, че­хол пред­став­лен юр­ско-ме­ло­вы­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми (пес­ча­ни­ки, конг­ло­ме­ра­ты, из­вест­ня­ки), ко­то­рые час­тич­но пе­ре­кры­ты эо­цен-го­ло­це­но­вы­ми вул­ка­ническими по­ро­да­ми от ос­нов­но­го до ки­сло­го со­ста­ва. Име­ют­ся ин­тру­зии гра­ни­тои­дов ме­ло­во­го - па­лео­це­но­во­го воз­рас­та. Юго-западным ог­ра­ни­че­ни­ем бло­ка Чор­тис яв­ля­ет­ся риф­то­ген­ный про­гиб, к ко­то­ро­му при­уро­че­ны впа­ди­ны озёр Ма­на­гуа и Ни­ка­ра­гуа. В западной час­ти Никарагуа раз­ви­ты вул­ка­но­ген­но- тер­ри­ген­ные фор­ма­ции верх­не­го ме­ла - мио­це­на. Вдоль Ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья про­тя­ги­ва­ет­ся плио­цен-чет­вер­тич­ный вул­ка­нический по­яс, сфор­ми­ро­ван­ный над зо­ной под­дви­га (суб­дук­ции) океа­нической ли­то­сфер­ной пли­ты Ко­кос под Центральную Аме­ри­ку в Цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ском глу­бо­ко­вод­ном жё­ло­бе. Вул­ка­нич. по­яс вклю­ча­ет весь­ма ак­тив­ные стра­то­вул­ка­ны (Те­ли­ка, Кон­сеп­сь­он и др.), сло­жен­ные ла­ва­ми и ту­фа­ми ба­заль­тов, ан­де­зи­тов, да­ци­тов, а так­же шла­ко­вые ко­ну­сы, пи­рок­ла­стического по­ля, тре­щин­ные и щи­то­вые вул­ка­ны. Для юго-западной час­ти Никарагуа ха­рак­тер­на ин­тен­сив­ная сейс­мич­ность; силь­ные раз­ру­шительные зем­ле­тря­се­ния про­изош­ли в 1931 году (маг­ни­ту­да 6; 2500 по­гибших), 1951 год (маг­ни­ту­да 5,8; 1000 по­гиб­ших), 1972 год (маг­ни­ту­да 6,2; 5000 по­гиб­ших), 1992 (маг­ни­ту­да 7,6; 116 по­гибших). Силь­ные зем­ле­тря­се­ния слу­ча­ют­ся так­же вбли­зи Ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья стра­ны.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Никарагуа - ру­ды зо­ло­та и се­реб­ра. Из­вест­но несколько де­сят­ков зо­ло­то­руд­ных жиль­ных ме­сторо­ж­де­ний, б. ч. ко­то­рых при­уро­че­на к вул­ка­ническими фор­ма­ци­ям (ме­сто­ро­ж­де­ния Ли­мон, Сан­та-Пан­ча и Рин­кон-де-Гар­сия, Ла-Ли­бер­тад, Сан­то-До­мин­го, Ла-Ин­дия, Ла-Рей­на и др.). Име­ют­ся зо­ло­то­по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ния (Сью­на, груп­па ме­сто­ро­ж­де­ний Бо­нан­са). Ру­ды боль­шин­ст­ва зо­ло­то­руд­ных и зо­ло­то­по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ний со­дер­жат так­же се­реб­ро. В не­драх Никарагуа за­клю­че­ны круп­ные за­па­сы при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (из­вест­ня­ки, мра­мо­ры, гипс, ан­гид­рит, гли­ны, пес­ки, вул­ка­нические по­ро­ды). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд ме­ди (Ро­си­та, Эль-Коб­ре и др.), же­ле­за (Мон­те-Кар­ме­ло и др.), сурь­мы, рту­ти, при­бреж­но-морской рос­сы­пи маг­не­ти­та, иль­ме­ни­та (на Ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье). Шельф Ка­риб­ско­го м. пер­спек­тив­но неф­те­га­зо­но­сен.

Кли­мат Никарагуа по­все­ме­ст­но жар­кий: к се­ве­ро-вос­то­ку от впа­ди­ны-гра­бе­на тро­пический пас­сат­ный, к юго-за­па­ду – су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный. Ср. ме­сяч­ные температуры 24–32 °C (в го­рах по­ни­жа­ют­ся до 16–22 °C). Осад­ки вы­па­да­ют в основном в пе­ри­од с ию­ня по ок­тябрь. Восточные и северо-восточные на­вет­рен­ные по от­но­ше­нию к пас­са­ту скло­ны на­го­рья и Мос­ки­то­вый бе­рег по­лу­ча­ют 2000-6500 мм осад­ков в год, под­вет­рен­ные юго-западные рай­оны – 1000-1500 мм. Наи­бо­лее бла­го­при­ят­ное вре­мя на Ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье и в центральных рай­онах Никарагуа - су­хое и про­хлад­ное на­ча­ло зи­мы. На Ат­лан­ти­че­ском по­бе­ре­жье ком­форт­но круг­лый год, за ис­клю­че­ни­ем очень пыль­ных ап­ре­ля и мая.

Внут­рен­ние во­ды.

Для Никарагуа ха­рак­тер­на гус­тая реч­ная сеть. С восточных скло­нов в Ка­риб­ское м. сте­ка­ют от­но­си­тель­но длин­ные и пол­но­вод­ные ре­ки, по­ро­жи­стые в го­рах, час­тич­но су­до­ход­ные на низ­мен­но­сти: по­гра­нич­ная с Гон­ду­ра­сом Ко­ко, Прин­са­поль­ка, Рио-Гран­де-де-Ма­та­галь­па, Рио-Эс­кон­ди­до, Сан-Ху­ан, по кото­рой про­хо­дит гра­ни­ца с Кос­та-Ри­кой и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся сток из озёр Ма­на­гуа и Ни­ка­ра­гуа, об­ра­зуя прак­ти­че­ски сквоз­ной путь из Ти­хо­го ок. в Ат­лан­ти­че­ский. Ре­ки, те­ку­щие с зап. скло­нов на­го­рья в Ти­хий ок., ко­рот­кие и бур­ные.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 196,6 км3, во­до­обес­пе­чен­ность - 34,7 тыс.м3/человек в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 1,6 км3, из них 67% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды сельского хозяйства, 29% - на жи­лищ­но-ком­му­наль­ное во­до­снаб­же­ние и 4% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Ле­са в Никарагуа за­ни­ма­ют около 40% тер­ри­то­рии. Восточная низ­мен­ность и пред­го­рья (рай­он Ба­ха-дель-Ка­ри­бе) по­кры­ва­ют влаж­ные тро­пические, пре­имущественно веч­но­зе­лё­ные, ле­са на крас­но-жёл­тых и крас­ных ла­те­рит­ных (фер­рал­лит­ных и фер­рит­ных) поч­вах. Для них ха­рак­тер­ны различные паль­мы, эс­па­вель - ана­кар­ди­ум вы­со­кий, кау­чу­ко­но­сы ро­да кас­тил­лоа, ли­к­ви­дам­бар, аво­ка­до, крас­ное де­ре­во као­ба (ма­ха­го­ни). Мос­ки­то­вый бе­рег вдоль Ка­риб­ско­го м. об­рам­ля­ет ши­ро­кая по­ло­са низ­мен­но­стей, б. ч. за­бо­ло­чен­ных, обиль­но за­рос­ших ман­гро­вы­ми ле­са­ми и поч­ти не­про­хо­ди­мы­ми джунг­ля­ми. Эта об­ласть не при­вле­ка­ла вни­ма­ние испанских кон­ки­ста­до­ров, по­это­му здесь со­хра­ни­лись уча­ст­ки фло­ры и фау­ны, ха­рак­тер­ные для до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки. Зна­чительные уча­ст­ки за­ня­ты са­ван­на­ми, восточные скло­ны (с высоты 600-800 м) и центральная часть на­горья по­кры­ты сме­шан­ны­ми, пре­имущественно хвой­но-же­ст­ко­ли­ст­ны­ми, ле­са­ми на гор­ных крас­ных поч­вах. В них пре­об­ла­да­ют ду­бы и со­сны, встре­ча­ют­ся лавр, мирт, орех но­галь. На западных скло­нах на­го­рья про­изра­ста­ют су­хие, пре­им. лет­не-зе­лё­ные, силь­но све­дён­ные ле­са на гор­ных крас­ных поч­вах. В северной час­ти впа­ди­ны-гра­бе­на и на при­ле­гаю­щих ниж­них скло­нах на­го­рья, в при­ти­хо­оке­ан­ской по­ло­се рас­про­стра­не­ны ксе­ро­филь­ные ле­са и кус­тар­ни­ки (с изо­би­ли­ем как­ту­сов) на ко­рич­не­во-крас­ных ла­те­ри­зо­ван­ных поч­вах.

Жи­вот­ный мир Никарагуа схо­ден с фау­ной Бра­зиль­ской по­доб­ла­сти Не­от­ро­пи­че­ской обл., но име­ет так­же при­месь северо-американских пред­ста­ви­те­лей, име­ют­ся эн­де­ми­ки (гл. обр. сре­ди гры­зу­нов, ле­ту­чих мы­шей и птиц). Ха­рак­тер­ны ши­ро­ко­но­сые обезь­я­ны, оле­ни ро­да ма­зам, пе­ка­ри, та­пи­ры, ягу­ар, бро­не­нос­цы, вам­пи­ры. Очень раз­но­об­раз­ны пти­цы (по­пу­гаи, ко­либ­ри, ке­цаль, ти­на­му, ту­ка­ны). Пти­ца гу­ар­да­бар­ран­ко яв­ля­ет­ся национальный сим­во­лом стра­ны. Мно­го­чис­лен­ны ядо­ви­тые змеи, игуа­ны, ядо­зу­бы, раз­но­об­ра­зен мир на­се­ко­мых. В оз. Ни­ка­ра­гуа во­дят­ся пре­сно­вод­ные аку­лы и меч-ры­ба.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии (все­го 78) за­ни­ма­ют около 20% пло­ща­ди стра­ны. Напр., национальный парк Ма­сая, во­круг од­но­им. вул­ка­на вбли­зи Ма­на­гуа, где ох­ра­няются при­род­ные ком­плек­сы тро­пич. и гор­ных лис­то­пад­ных ле­сов и аль­пий­ских лу­гов на скло­нах вул­ка­нического хреб­та. Фло­ра пар­ка на­счи­ты­ва­ет свыше 2 тыс. рас­те­ний, в т. ч. ред­кий цве­ток са­ку­ан­хо­че (плю­ме­рия крас­ная) - национальный сим­вол стра­ны, а так­же мно­же­ст­во различных ви­дов ор­хи­дей. В фау­не пред­став­ле­ны: кой­от, енот-но­су­ха, скунс, де­вя­ти­по­яс­ный бро­не­но­сец, трёх­па­лый му­равь­ед, бе­ло­хво­стый олень, ягу­ар, оце­лот, пу­ма; из птиц - по­пу­гаи (ара, ама­зон и др.) и ред­ко встре­чаю­щие­ся кве­зал, крас­ный аракс. Из пре­смы­каю­щих­ся во­дят­ся игуа­на и раз­но­об­раз­ные змеи. Наи­бо­лее круп­ный био­сфер­ный за­по­вед­ник - Бо­са­вас. Здесь со­сре­до­то­че­но 10% бо­гат­ст­ва тро­пической фло­ры и фау­ны Северной и Южной Аме­ри­ки. В стра­не соз­да­ны осо­бо ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии, ор­га­ни­зо­ван­ные для со­хра­не­ния отдельных эн­де­мич­ных ви­дов, напр. за­по­вед­ник Вул­кан Мом­ба­чо, где под ох­ра­ной на­хо­дят­ся не­ко­то­рые ви­ды са­ла­мандр и ди­ких ор­хи­дей.

На­се­ле­ние

Сре­ди ни­ка­ра­гу­ан­цев ме­ти­сы со­став­ля­ют свыше 70%, бе­лые - около 10%, аф­ро­ни­ка­ра­гу­ан­цы (на вос­то­ке) - около 10%. Ин­дей­цы на­счи­ты­ва­ют 311,7 тыс. человек, или 6% (2005 год, пе­ре­пись): на се­ве­ро-вос­то­ке про­жи­ва­ют мис­ки­то (120,8 тыс. человек) и род­ст­вен­ные им на­ро­ды ма­тагаль­па-ка­ка­опе­ра (15,2 тыс. человек) и су­мо (10,5 тыс. человек), на вос­то­ке - га­ри­фо­на (3,3 тыс. человек), на юго-вос­то­ке - ра­ма (4,2 тыс. человек; груп­па чиб­ча), на юго-за­па­де - ут­ра­тив­шие свой язык ин­дей­цы ото-ман­ге (чо­ро­те­га-ман­ге - 46 тыс. человек, суб­тиа­ва - 19,9 тыс. человек) и на­уа (ни­ка­рао - 11,1 тыс. человек).

В XIX - начале XXI веков население Никарагуа воз­рос­ло бо­лее чем в 11 раз (0,5 млн. человек в 1906 году; 1,05 млн. человек в 1950 году; 1,88 млн. человек в 1971 году; 4,48 млн. человек в 1995 году; 5,48 млн. человек в 2005 году; дан­ные пе­ре­пи­сей). Для Никарагуа ха­рак­тер­ны бо­лее бла­го­при­ят­ные де­мо­гра­фические по­ка­за­те­ли, чем для боль­шин­ст­ва стран Латинской Аме­ри­ки. В конце XX века тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния за­мед­ли­лись, гл. обр. из-за сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти (23,1 на 1000 жителей в 2011 году; 24,9 в 2005-2010 годы; 35,4 в 1990-1995 годы; средний по­ка­за­тель для стран Латинской Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на 10,0 в 2010 году). Уро­вень смерт­но­сти 4,6 на 1000 жителей (2011 год; 4,8 в 2005-2010 годы; 6,5 в 1990-1995 годы; ни­же сред­не­го для стран ре­гио­на); мла­ден­че­ская смерт­ность 21,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2012 год; 48 в 1990-1995 годы). Воз­рас­та­ет средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни - 74,5 го­да в 2011 году (72,9 в 2005-2010 годы; 66,05 в 1990-1995 годы; со­от­вет­ст­вен­но муж­чи­ны - 69,9 и 63,5 го­да; жен­щи­ны - 76 лет и 68,7 го­да). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,5 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2011 год; 4,5 в 1990-1995 годы). На­се­ле­ние стра­ны мо­ло­дое: сред­ний воз­раст 23,4 го­да (2012 год). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) со­став­ля­ет 30,8%, на­се­ле­ния в тру­до­спо­соб­ном воз­рас­те (15-65 лет) 64,6%, лиц стар­ше 65 лет 4,6% (2012 год). Чис­ло жен­щин и муж­чин при­мер­но рав­ное. С начала 1990-х годов на­блю­да­ет­ся воз­рас­таю­щий ми­гра­ци­он­ный от­ток на­се­ле­ния (в сред­нем около -3,4 на 1000 жителей в 2012 году), гл. обр. муж­чин тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та. По оцен­кам, около 1 млн. гра­ж­дан Никурагуа тру­дят­ся в других стра­нах (в т. ч. в Кос­та-Ри­ке ок. 0,6 млн. человек, в США около 0,35 млн. человек, а так­же в Мек­си­ке, Саль­ва­до­ре). Средняя плот­ность населения 46,6 чел./км2 (2012 год). Тер­ри­то­рия стра­ны за­се­ле­на не­рав­но­мер­но. Бо­лее по­ло­ви­ны на­се­ле­ния Никурагуа скон­цен­три­ро­ва­но в пре­де­лах Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на (средняя плот­ность населения 158 чел./км2; основных сгу­сток население - в его центральной час­ти, в департаментах Ма­на­гуа и Ма­сая), бо­лее тре­ти - в Цент­раль­но-Се­вер­ном ре­гио­не (свыше 78 чел./км2); наи­ме­нее плот­но за­се­лён Ат­лан­тич. ре­ги­он (около 12 чел./км2). В го­ро­дах про­жи­ва­ет 58,3% население (2010 год). Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. человек, 2012 год): Ма­на­гуа (928,6), Ле­он (147,2), Эс­те­ли (102,9), Ти­пи­та­па (98,4), Ма­та­галь­па (96,1), Ма­сая (92,7), Чи­нан­де­га (92,2), Гра­на­да (83,0).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 2,8 млн. человек (2011 год). Сре­ди имею­щих ра­бо­ту в сфе­ре ус­луг за­ня­то 53,2% (в т. ч. тор­гов­ля 23,2%, ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и лич­ные ус­лу­ги 20,9%, транс­порт и связь 4,3%, фи­нан­со­вые ус­лу­ги 3,9%), сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве 28,7%, промышленности 13,4%, строи­тель­ст­ве 4,7% (2010 год). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,3% (2011 год; официальные дан­ные).

Ре­ли­гия

Около 82% на­се­ле­ния - хри­стиа­не, в т. ч. около 58,5% - ка­то­ли­ки . На вос­то­ке стра­ны про­жи­ва­ют про­те­стан­ты (еван­ге­ли­сты - 21,6%, мо­рав­ские бра­тья - 1,6%, пя­ти­де­сят­ни­ки, бап­ти­сты и др.), а так­же сви­де­те­ли Иего­вы - 0,9%. Около 2% со­став­ля­ют при­вер­жен­цы др. ре­ли­гий (му­суль­ма­не, буд­ди­сты, иу­даи­сты и др.). Около 16% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­ли­гии (2005 год, пе­ре­пись). Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 6 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции: Ас­самб­леи Бо­га в Ни­ка­ра­гуа (ос­но­ва­на в 1912 году, са­мо­стоя­тель­но - с 1936 года), Мо­рав­ская цер­ковь (основана в 1974 году), Национальное бап­ти­ст­ское со­дру­же­ст­во Никарагуа (современый статус с 1974 год) и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Ни­ка­ра­гуа до ис­пан­ско­го за­вое­ва­ния. Древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва оби­та­ния че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии Никарагуа - от­пе­чат­ки че­ло­ве­чес­ких ног в вул­ка­нич. гли­не из Акау­а­лин­ка (рай­он в г. Ма­на­гуа), ко­то­рые да­ти­ру­ют около ру­бе­жа V и IV тысячилетий до н. э. Раз­ви­тие на рав­ни­нах, свя­зан­ных с Ат­лан­ти­че­ским ок., в основном шло обо­соб­лен­но от куль­тур рав­нин, вы­хо­дя­щих к Ти­хо­му океану [вме­сте с п-овом Ни­коя (Кос­та-Ри­ка) они вхо­дят в ис­то­рической области Гран-Ни­коя (Гран-Никойя)]. Осо­бая ис­то­ри­ко-куль­тур­ная об­ласть, пе­рио­ди­че­ски имев­шая свя­зи с куль­ту­ра­ми ре­гио­на Гран-Ни­коя, вы­де­ля­ет­ся в центральной гор­ной зо­не (аль­ти­пла­но).

Наи­бо­лее ран­няя ке­ра­ми­ка на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана да­ти­ру­ет­ся ру­бе­жом III и II тысячилетий до н. э. (ком­плекс Оро­си; около 2000-500 годов до н. э.). С твор­ца­ми ке­ра­мического ком­плек­са Тем­пи­ске (около 500 года до н. э. - 300 год н. э.) свя­за­но рас­про­стра­не­ние ран­не­зем­ле­дельческой куль­ту­ры. На се­ве­ре по­бе­ре­жья, вдоль совр. гра­ни­цы с Гон­ду­ра­сом, до III века н. э. су­ще­ст­во­вал ме­ст­ный ва­ри­ант ме­зо­аме­ри­кан­ской ке­ра­ми­ки ти­па Усу­лу­тан. Та­кая по­су­да в со­че­та­нии с им­порт­ной (с тер­ри­то­рии Гон­ду­ра­са) ха­рак­тер­на так­же для по­се­ле­ний на пе­ре­шей­ке Ри­вас (ме­ж­ду оз. Ни­ка­ра­гуа и Ти­хим ок.) и на тер­ри­то­рии современного департамента Гра­на­да.

В IV-VI веках на се­ве­ре ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья и на пе­ре­шей­ке Ри­вас про­ис­хо­дит фор­ми­ро­ва­ние во­ж­деств (пе­ри­од Ба­га­сес; около 300-800 годов). В их раз­ви­тии важ­ную роль иг­ра­ли свя­зи с цен­тра­ми Ко­ма­я­гуа (тер­ри­то­рия Гон­ду­ра­са) и Ке­ле­па (тер­ри­то­рия Саль­ва­до­ра), а че­рез них - с Ко­па­ном. Цен­тры во­ж­деств - круп­ные (ино­гда до со­тен га) по­се­ле­ния с зем­ля­ны­ми на­сы­пя­ми во­круг пло­ща­дей. Здесь кон­цен­три­ро­ва­лись им­порт­ные об­си­ди­ан (с ме­сто­ро­ж­де­ния Иш­те­пек, на тер­ри­то­рии Гватемалы), ке­ра­ми­ка (около 600 рас­про­стра­ня­ет­ся по­ли­хром­ная, ти­па Улуа). Ме­ст­ная по­ли­хром­ная ке­ра­ми­ка (рос­пись крас­ным или чёр­ным по кре­мо­во­му или свет­ло-оран­же­во­му ан­го­бу) пред­став­ле­на мам­ми­фор­ма­ми (со­су­да­ми на трёх по­лых нож­ках в ви­де жен­ских гру­дей), со­су­да­ми со слож­ным про­фи­лем.

Упа­док северных цен­тров пе­рио­да Ба­га­сес, оче­вид­но, свя­зан с упад­ком цен­тров на тер­ри­то­рии Гон­ду­ра­са (Ко­пан) и Саль­ва­до­ра (Ке­ле­па). На бо­лее южных тер­ри­то­ри­ях в пе­ри­од Са­поа (около 800-1350 годы) от­ме­ча­ет­ся де­мо­гра­фический рост, воз­ник­но­ве­ние но­вых по­ли­тич. цен­тров. Зем­ля­ные на­сы­пи на­чи­на­ют об­ли­цо­вы­вать­ся кам­нем. В ке­ра­ми­ке рас­про­стра­ня­ет­ся стиль «ни­коя по­ли­хром­ный» (рос­пись оран­же­вой, крас­ной, се­рой и чёр­ной крас­ка­ми по бе­ло-кре­мо­во­му ан­го­бу). С 9 в. скла­ды­ва­ют­ся ме­ст­ные сти­ли ка­мен­ной скульп­ту­ры. Ис­то­рическая тра­ди­ция, за­пи­сан­ная в ран­не­ко­ло­ни­аль­ное вре­мя, со­об­ща­ет, что в конца I - начла II тысячилетий на тер­ри­то­рию Никарагуа из Ме­зо­аме­ри­ки миг­ри­ро­ва­ли ни­ка­рао (на­род груп­пы на­уа), а так­же ман­ге, или чо­ро­те­га (подгруппа манге груп­пы ото-ман­ге). Од­на­ко бес­спор­ных ар­хео­ло­гич. сви­де­тельств ми­гра­ций нет. Воз­мож­но, военных от­ря­ды при­шель­цев бы­ли не­боль­ши­ми и со­ста­ви­ли эли­ту но­вых по­ли­тических объ­е­ди­не­ний.

На­ка­ну­не испанкого за­вое­ва­ния (пе­ри­од Оме­те­пе: около 1350-1550 годов) на­се­ле­ние зо­ны ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья со­став­ля­ло бо­лее 500 тыс. человек Ни­ка­рао жи­ли на пе­ре­шей­ке Ри­вас и бы­ли раз­де­ле­ны на неск. во­ж­деств [Куа­у­ка­поль­ка, Тесоатега (Те­коа­те­га), То­тоа­ка, Тео­ка, Мис­те­га (Мастега) и др.], чо­ро­те­га-манге - от зал. Фон­се­ка по при­бреж­ной рав­ни­не до современного г. Ма­на­гуа. В со­ста­ве этих во­ж­деств по­се­ле­ния управ­ля­лись на­след­ст­вен­ны­ми во­ж­дя­ми (у ни­ка­рао) или со­ве­том ста­рей­шин, из­би­рав­шим во­ж­дя (у чо­ро­те­га).

Наи­бо­лее изу­чен­ным ре­гио­ном в зо­не аль­ти­пла­но яв­ля­ет­ся Чон­та­лес. Фа­за Ма­я­лес (Майялес) I (около 500-200 годов до н. э.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ке­ра­ми­кой с би­хром­ной и по­ли­хром­ной (крас­ной и чёр­ной крас­кой по не­ан­го­би­ро­ван­ной гли­не) рос­пи­сью или с врез­ным ор­на­мен­том. От­ме­ча­ют­ся свя­зи с ре­гио­ном Гран-Ни­коя. По­гре­бе­ния - в ур­нах. В фа­зу Ма­я­лес II (около 200 года до н. э. - 400 год н. э.) рас­про­стра­ня­ет­ся рос­пись чёр­ным, ко­фей­ным, бе­лым, крас­ным цве­том по бе­же­во­му фо­ну. Мо­но­хром­ная ке­ра­ми­ка ук­ра­ше­на врез­ны­ми пря­мы­ми, вол­ни­сты­ми или зиг­за­го­об­раз­ны­ми ли­ня­ми. На фа­зе Куи­са­ла (около 400-800 годов) фик­си­ру­ют­ся ос­тат­ки зем­ля­ной ар­хи­тек­ту­ры в ви­де не­вы­со­ких (около 1 м) на­сы­пей круг­лой или эл­лип­тической фор­мы (Эль-Та­ма­рин­до). Ке­ра­ми­ка - мо­но­хром­ная с врез­ным и штам­по­ван­ным ор­на­мен­том, би­хром­ная крас­но-бе­лая, по­ли­хром­ная (чёр­ная, тём­но-се­рая и ко­фей­ная рос­пись по бе­ло­му фо­ну). На фа­зе По­тре­ро (около 800-1200 годы) чис­ло ме­ст­ной де­ко­ри­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки зна­чи­тель­но со­кра­ща­ет­ся, рас­про­стра­ня­ет­ся ке­ра­ми­ка из Гран-Ни­коя. Ар­хи­тек­ту­ра пред­став­ле­на не­вы­со­ки­ми (до 1,5 м) круг­лы­ми на­сы­пя­ми (Эль-Ко­ба­но); по­яв­ля­ет­ся ка­мен­ная скульп­ту­ра. В фа­зу Мо­но­та (1200-1550 годы) по-преж­не­му до­ми­ни­ру­ют ти­пы ке­ра­ми­ки из Гран-Ни­коя, к кон­цу пе­рио­да по­яв­ля­ют­ся ве­щи ев­роп. про­ис­хо­ж­де­ния. На круп­ней­шем по­се­ле­нии Ла-Па­чо­на (около 4 га) за­фик­си­ро­ва­но 30 бес­сис­тем­но рас­по­ло­жен­ных зем­ля­ных на­сы­пей эл­лип­ти­че­ской или оваль­ной фор­мы; ве­ро­ят­но, в цен­тре на­хо­ди­лась пло­щадь. На фа­зе Куа­па (1400-1600 годы) ке­ра­ми­ка ти­хо­оке­ан­ско­го кру­га прак­ти­че­ски ис­че­за­ет.

Наи­бо­лее ран­няя ке­ра­ми­ка на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье от­но­сит­ся к ком­плек­су Ран­няя Тро­на­до­ра (около 2500-500 годов до н. э.), центр его рас­про­стра­не­ния ло­ка­ли­зу­ет­ся на тер­ри­то­рии Кос­та-Ри­ки.

В 1970-х годах Р. Маг­нус (США) вы­де­лил 4 эта­па раз­ви­тия куль­ту­ры в рай­оне ла­гу­ны Пер­лас и близ совр. г. Блу­филдс. Этап Си­тейя (около 400 года до н. э. - ру­беж н. э.) пред­став­лен кьёк­кен­ме­дин­га­ми с ке­ра­ми­кой (в т. ч. с по­ли­хром­ной гео­мет­рической рос­пи­сью), ка­мен­ны­ми то­по­ра­ми-кель­та­ми, зер­но­тёр­ка­ми, ору­дия­ми из крем­ня. Су­дя по но­вей­шим ис­сле­до­ва­ни­ям, кьёк­кен­ме­дин­ги на вос­то­ке тер­ри­то­рии Никарагуа об­ра­зу­ют груп­пы, в ка­ж­дой из ко­то­рых пре­об­ла­да­ют свои ви­ды мол­лю­сков; наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки от­но­сят­ся ко второй половине II - началу I тысячилетия до н. э.; позд­ней­шие - к I тысячилетия н. э. Для эта­па Сма­лья (ру­беж н. э. - около 400 года н. э.) ха­рак­тер­ны ке­ра­ми­ка с врез­ным и то­чеч­ны­м ор­на­мен­том, крем­нё­вые ору­дия, зер­но­тёр­ки. Для эта­па Хар­кин (около 400-800/1200 годов) по­ка­за­тель­на в основном мо­но­хром­ная ке­ра­ми­ка, ред­ко ук­ра­шен­ная врез­ным или то­чеч­ным ор­на­мен­том; для эта­па Ку­кра-Пойнт (около 1200-1500 годов) - ке­ра­ми­ка с врез­ным и на­леп­ным ор­на­мен­том в ви­де гео­мет­рических фи­гур, змей, жи­вот­ных.

К I тысячилетию до н. э. про­ис­хо­дит ос­вое­ние зем­ле­дель­ца­ми рай­онов, уда­лён­ных от ат­лан­тического по­бе­ре­жья, фик­си­ру­ют­ся при­зна­ки фор­ми­ро­ва­ния во­ж­деств. Рас­по­ло­жен­ное близ Ка­риб­ско­го м. по­се­ле­ние Кас­каль-де-Флор-де-Пи­но (ме­ж­ду VIII и V веков до н. э. - V век н. э.) дос­ти­га­ет 6 га, вы­яв­ле­ны 3 мо­ну­мен­таль­ные зем­ля­ные плат­фор­мы, ис­поль­зо­ва­ние ба­заль­то­вых бло­ков и ко­лонн. По ке­ра­ми­ке мож­но го­во­рить о свя­зях с Ме­зо­аме­ри­кой (тер­ри­то­рия Бе­ли­за). Не­по­да­лё­ку, близ совр. г. Ку­кра-Хилл, в хо­де гра­би­тель­ских рас­ко­пок в первой половине XX века бы­ли об­на­ру­же­ны зо­ло­тые ук­ра­ше­ния, ка­мен­ные на­вер­шия бу­лав или жез­лов, ке­ра­ми­ка в сти­ле «ни­койя по­ли­хром­ный» и др. К пе­рио­ду по­яв­ле­ния ис­пан­цев слож­ные об­ще­ст­ва в зо­не ат­лан­тического по­бе­ре­жья уже ис­чез­ли. Испанские ав­то­ры опи­сы­ва­ли по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни ин­дей­цев уль­ва и ку­кра, не имев­ших раз­ви­той со­ци­аль­ной ие­рар­хии.

Ни­ка­ра­гуа от ис­пан­ско­го за­вое­ва­ния до про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти.

В сентябре 1502 года по­бе­ре­жье Никарагуа бы­ло от­кры­то Х. Ко­лум­бом. За­вое­ва­ние Никарагуа свя­за­но с име­нем испанского кон­ки­ста­до­ра Хи­ля Гон­са­ле­са Да­ви­лы, от­ряд ко­то­ро­го (в со­ста­ве 500 муж­чин и 17 жен­щин) в 1523-1524 годы по­ко­рил тер­ри­то­рии двух са­мых из­вест­ных ни­ка­рагских ка­си­ков (ин­дей­ских во­ж­дей): Ни­ка­рао (от его име­ни про­ис­хо­дит современное название стра­ны) и Ди­ри­ан­хе­на. В 1524 году Да­ви­ла ос­но­вал го­ро­да Ле­он и Гра­на­да, на­чал вы­во­зить зо­ло­то и ра­бов в Па­на­му.

В 1523 году тер­ри­то­рия Никарагуа вклю­че­на в со­став ау­ди­ен­сии Сан­то-До­мин­го, в 1539 году - ау­ди­ен­сии Па­на­ма, в 1573 году - ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла. Ко­рен­ное на­се­ле­ние Никарагуа бы­ло в зна­чительной сте­пе­ни ис­треб­ле­но; круп­ная груп­па ин­дей­цев ос­та­ва­лась лишь на Ка­риб­ском по­бе­ре­жье, из­вест­ном по на­зва­нию на­се­ляв­ших его мис­ки­то (мос­ки­то) как Мос­ки­то­вый бе­рег (с 1678 года по середину XIX века эти тер­ри­то­рии на­хо­ди­лись под британским про­тек­то­ра­том).

Главной от­рас­лью эко­но­ми­ки Никарагуа бы­ло сельское хозяйство; ко­ло­ния экс­пор­ти­ро­ва­ла ка­као-бо­бы и про­дук­ты жи­вот­но­вод­ст­ва. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла эн­комь­ен­да, с XVII века (в не­зна­чительных мас­шта­бах) ис­поль­зо­вал­ся труд нег­ров-ра­бов. На терри­то­рии Никарагуа не сло­жи­лось круп­ных го­ро­дов - куль­тур­ных и по­ли­тич. цен­тров; б. ч. городского на­се­ле­ния со­став­ля­ли эн­ко­мен­де­ро и испанские чи­нов­ни­ки различных ран­гов. По пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1778 года, в Никарагуа про­жи­ва­ли 106,9 тыс. человек; в 1821 году чис­лен­ность ни­ка­ра­гу­ан­цев воз­рос­ла до 207,3 тыс. человек Никарагуа не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям пи­ра­тов (1665, 1676, 1685, 1687, 1688, 1700 годы).

В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годов гла­ва гене­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­лы ис­па­нец Г. Гайн­са про­воз­гла­сил 15 сентября 1821 года не­за­ви­си­мость стран Центральной Аме­ри­ки. В 1822 году Никарагуа бы­ла при­сое­ди­не­на к Мексиканской им­пе­рии А. де Итур­би­де, в 1823-1838 годы вхо­ди­ла в со­став фе­де­ра­ции Со­еди­нён­ные про­вин­ции Цен­траль­ной Аме­ри­ки. В этот пе­ри­од в Никарагуа, как и в др. го­су­дар­ст­вах Латинской Аме­ри­ки, сло­жи­лись две по­ли­тические пар­тии - кон­сер­ва­то­ров (центр влия­ния - г. Гра­на­да) и ли­бе­ра­лов (Ле­он), вы­ра­жав­шие со­от­вет­ст­вен­но ин­те­ре­сы круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и фор­ми­рую­щей­ся бур­жуа­зии.

Ни­ка­ра­гуа по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти.

В апреле 1838 года про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мая рес­пуб­ли­ка Никарагуа Но­вое го­су­дар­ст­во сра­зу же пре­вра­ти­лось в аре­ну ост­ро­го со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ли дан­ный ре­ги­он как иде­аль­ный для строи­тель­ст­ва ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла. Ито­гом про­ти­во­стоя­ния Лон­до­на и Ва­шинг­то­на стал ком­про­мисс­ный Клей­то­на - Бул­ве­ра до­го­вор 1850 года о ней­тра­ли­те­те про­ек­ти­руе­мо­го ка­на­ла. Не­смот­ря на под­пи­сан­ное со­гла­ше­ние, США не ос­тав­ля­ли на­дежд уп­ро­чить свои по­зи­ции в Никарагуа. В 1854 году ни­ка­рагское пра­ви­тель­ст­во под дав­ле­ни­ем Ва­шинг­то­на бы­ло вы­ну­ж­де­но под­пи­сать до­ку­мент, раз­ре­шав­ший в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти про­ход войск США по ни­ка­рагской тер­ри­то­рии. В 1855 году в Никарагуа вторг­лись во­оруженные от­ря­ды американского аван­тю­ри­ста У. Уо­ке­ра (см. Уо­ке­ра аван­тю­ра), про­воз­гла­сив­ше­го се­бя при под­держ­ке кон­сер­ва­тив­ных сил пре­зи­ден­том Никарагуа. В 1857 году в ре­зуль­та­те со­вме­ст­ных во­енных дей­ст­вий Гва­те­ма­лы, Гон­ду­ра­са, Саль­ва­до­ра и Кос­та-Ри­ки Уо­кер был из­гнан из Центральной Аме­ри­ки.

По­сле раз­гро­ма У. Уо­ке­ра пре­зи­ден­том стра­ны стал генером Т. Мар­ти­нес (1857-1867 годы), в го­ды прав­ле­ния ко­то­ро­го бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние со­пер­ни­чаю­щих по­ли­тических цен­тров Ле­о­на и Гра­на­ды о пе­рено­се сто­ли­цы из Ле­о­на в г. Ма­на­гуа. В 1867-1893 году власть в Никарагуа на­хо­ди­лась в ру­ках кон­сер­ва­то­ров, под­дер­жи­вае­мых амер. ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. По­пыт­ка ли­де­ра ли­бе­ра­лов Х.С. Се­лае, за­няв­ше­го в 1897 году пре­зи­дент­ский пост, про­вес­ти в жизнь ряд про­грес­сив­ных ре­форм и ог­ра­ни­чить про­ник­но­ве­ние американского ка­пи­та­ла в эко­но­ми­ку стра­ны, встре­ти­ла ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние кон­сер­ва­тив­ных сил; под их дав­ле­ни­ем Се­лае в 1909 году был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. С 1910 году пре­зи­дент­ский пост за­ни­ма­ли амер. став­лен­ни­ки. В 1912 году Никарагуа ок­ку­пи­ро­ва­ли вой­ска США (вы­ве­де­ны в 1925 году, в 1927 году вве­де­ны по­втор­но); Никарагуа под­пи­са­ла Брай­а­на - Ча­мор­ро до­го­вор 1914 года, со­глас­но ко­то­ро­му США обес­пе­чи­ва­ли се­бе мо­но­поль­ное пра­во на по­строй­ку ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла на ни­ка­раг. тер­ри­то­рии.

В 1926 году ли­бе­раль­ная пар­тия Никарагуа под­ня­ла мя­теж про­тив американского став­лен­ни­ка пре­зи­ден­та Э. Ча­мор­ро, в 1927 году борь­бу про­тив американской ин­тер­вен­ции воз­гла­вил А.С. Сан­ди­но. Во гла­ве 6-ты­сяч­ной народной ар­мии он на­нёс ряд по­ра­же­ний аме­ри­кан­цам и за­ста­вил их в 1933 году вы­вес­ти свои вой­ска из стра­ны. В 1934 году при под­держ­ке пра­ви­тель­ст­ва США бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но убий­ст­во Сан­ди­но; в 1936 году к вла­сти в Никарагуа при­шёл се­мей­ный клан Со­мо­са во гла­ве с начальной Национальной гвар­дии ген. А. Со­мо­сой, фак­ти­че­ски ус­та­но­вив­шим во­ен­но-по­ли­цей­ский ре­жим.

В 1941 году Никарагуа объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии, но не­по­сред­ст­вен­но в во­енных дей­ст­ви­ях не уча­ст­во­ва­ла. В по­сле­во­ен­ные го­ды Никарагуа про­во­ди­ла ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку в Центрально-американском ре­гио­не, в основном ори­ен­ти­ру­ясь на США. В 1955 году с тер­ри­то­рии Никарагуа бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но воо­руженное втор­же­ние в Кос­та-Ри­ку с це­лью вер­нуть к вла­сти бывшего кос­та-ри­кан­ско­го пре­зи­ден­та Р.А. Каль­де­ро­на Гу­ар­дию. В Никарагуа про­хо­ди­ли под­го­тов­ку ку­бинские оп­по­зи­цио­не­ры, пред­при­няв­шие не­удач­ную по­пыт­ку вы­са­дить­ся в начале 1961 года в рай­оне Плая-Хи­рон. В 1965 году ни­ка­рагские во­енные под­раз­де­ле­ния в со­ста­ве бри­га­ды «меж­аме­ри­кан­ских воо­руженных сил» уча­ст­во­ва­ли в уре­гу­ли­ро­ва­нии внутренего кон­флик­та в До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке.

В 1956 году в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния А. Со­мо­са был смер­тель­но ра­нен, пре­зи­дент­ское крес­ло за­нял его сын Л. Со­мо­са Де­бай­ле. В 1963-1966 годы на по­сту пре­зи­ден­та на­хо­дил­ся став­лен­ник се­мей­ст­ва Со­мо­са - Р. Шик Гуть­ер­рес. В 1967 году гла­вой го­су­дар­ст­ва стал вто­рой сын А. Со­мо­сы - Ана­ста­сио II Со­мо­са Де­бай­ле.

В 1970-х годах клан Со­мо­са пред­став­лял со­бой фак­ти­че­ски пра­ви­тель­ст­во стра­ны. Пре­зи­дент А. II Со­мо­са Де­бай­ле за­ни­мал ещё 8 важ­ней­ших гражданских по­стов и 2 во­ин­ские долж­но­сти. Основные на­прав­ле­ния внутреней и внеш­ней по­ли­ти­ки кон­тро­ли­ро­ва­ли 9 его бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков; им при­над­ле­жа­ли 50 круп­ней­ших пред­при­ятий и ком­па­ний, 3 бан­ка и ак­ции ря­да транс­на­цио­наль­ных кор­по­ра­ций.

В 1961 году для борь­бы с дик­та­ту­рой Со­мо­сы мо­ло­ды­ми вы­ход­ца­ми из сред­них сло­ёв во гла­ве с К. Фон­се­кой Ама­до­ром соз­да­но дви­же­ние «Но­вая Ни­ка­ра­гуа», че­рез 2 го­да пе­ре­име­но­ван­ное в Сан­ди­ни­ст­ский фронт национального ос­во­бо­ж­де­ния (СФНО). Во­круг это­го дви­же­ния сло­жил­ся об­ще­на­цио­наль­ный ан­ти­дик­та­тор­ский фронт, под­дер­жи­вае­мый ра­бо­чи­ми, кре­сть­я­на­ми, отдельнми пред­ста­ви­те­ля­ми на­цио­наль­ной и да­же круп­ной бур­жуа­зии, свя­зан­ной с транс­на­цио­наль­ным ка­пи­та­лом. Фак­ти­че­ски в Никарагуа бы­ла вос­про­из­ве­де­на мо­дель ан­ти­дик­та­тор­ской борь­бы пе­рио­да Ку­бин­ской ре­во­лю­ции.

Про­грам­ма-ми­ни­мум, об­на­ро­до­ван­ная в конце 1963 года, пред­по­ла­га­ла ос­во­бо­ж­де­ние стра­ны от эко­но­мического и по­ли­тического гос­под­ства американской мо­но­по­лий, свер­же­ние дик­та­ту­ры, пе­ре­да­чу зем­ли кре­сть­я­нам, не­за­ви­си­мое промышленное раз­ви­тие, соз­да­ние пра­ви­тель­ст­ва национального един­ст­ва во гла­ве с СФНО. Идей­ной ба­зой ан­ти­дик­та­тор­ско­го фрон­та ста­ло по­ли­тическое на­сле­дие Сан­ди­но, поль­зо­вав­ше­го­ся ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью в на­ро­де. В хо­де мно­го­лет­ней борь­бы СФНО пре­вра­тил­ся в главный объ­е­ди­няю­щий центр всех вли­ятельных по­ли­тических сил Ни­ка­ра­гуа.

В ре­зуль­та­те народного вос­ста­ния 19 июля 1979 года дик­та­ту­ра Со­мо­сы па­ла. Пра­ви­тель­ст­во национального воз­ро­ж­де­ния, сфор­ми­ро­ван­ное из сан­ди­ни­стов и пред­ста­ви­те­лей ан­ти­со­мо­сов­ской бур­жуа­зии, экс­про­прии­ро­ва­ло в те­че­ние ко­рот­ко­го сро­ка иму­ще­ст­во кла­на Со­мо­са, вве­ло государственную мо­но­по­лию на внеш­нюю тор­гов­лю, на­ча­ло про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло бан­ки, объ­я­ви­ло дос­тоя­ни­ем стра­ны все при­род­ные ре­сур­сы. Бы­ли вос­ста­нов­ле­ны де­мо­кра­тического пра­ва и сво­бо­ды, дек­ла­ри­ро­ва­но про­ве­де­ние не­за­ви­си­мой внеш­ней по­ли­ти­ки.

Сан­ди­ни­сты сде­ла­ли став­ку на раз­ви­тие т. н. сме­шан­ной эко­но­ми­ки. Бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны только пред­при­ятия, при­над­ле­жав­шие сто­рон­ни­кам Со­мо­сы или ли­цам, бе­жав­шим из стра­ны, а так­же эко­но­мич. объ­ек­ты, соз­дан­ные государством на иностранные ин­ве­сти­ции. Ча­ст­ный сек­тор, пред­став­лен­ный как на­цио­наль­ным, так и за­ру­беж­ным ка­пи­та­лом, пре­об­ла­дал в сельском хозяйстве, фаб­рич­но-за­во­дском про­изводстве, внутреней тор­гов­ле. Важ­ной от­ли­чительной чер­той государственого сек­то­ра в Никарагуа яв­ля­лось на­ли­чие в нём т. н. об­щественного сек­то­ра, ко­то­рый дол­жен был удов­ле­тво­рять основные по­треб­но­сти на­се­ле­ния стра­ны.

Свер­же­ние дик­та­ту­ры Со­мо­сы бы­ло не­га­тив­но вос­при­ня­то американским пра­ви­тель­ст­вом. Стре­мясь по­дор­вать сан­ди­ни­ст­ский ре­жим, США ока­зы­ва­ли во­енную по­мощь ни­ка­рагский кон­трас - про­тив­ни­кам сан­дини­стов, фи­нан­си­ро­ва­ли дея­тель­ность оп­по­зиц. пра­ви­тель­ст­ву пар­тий, дви­же­ний и СМИ.

Раз­вя­зан­ная в 1980 году кон­трас гражданская вой­на при­ве­ла к мно­го­численым жерт­вам. К началу 1988 года их чис­ло с обе­их сто­рон пре­вы­си­ло 25 тыс. человек. Сан­ди­ни­сты, не­смот­ря на слож­ную внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ку, ос­та­лись вер­ны де­мо­кра­тич. прин­ци­пам: в 1984 году бы­ли про­ве­де­ны пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, по­бе­ду на ко­то­рых одер­жал ли­дер СФНО Х.Д. Ор­те­га Саа­вед­ра, в 1986 году при­ня­та Кон­сти­ту­ция Ни­ка­ра­гуа.

Не­пре­кра­щаю­щая­ся гражданская вой­на, а так­же от­ток ино­стран­но­го, пре­ж­де все­го аме­ри­кан­ско­го, ка­пи­та­ла пре­пят­ст­во­ва­ли осу­ще­ст­в­ле­нию дек­ла­ри­ро­ван­ных сан­ди­ни­ста­ми ре­форм в эко­но­мической сфе­ре. Пра­ви­тель­ст­во Х.Д. Ор­те­ги Саа­вед­ры до­би­лось оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов лишь в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния, в со­кра­ще­нии без­ра­бо­ти­цы и на­де­ле­нии зем­лёй боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва ра­нее без­зе­мель­ных кре­сть­ян. Эти ус­пе­хи бы­ли во мно­гом обу­слов­ле­ны эко­но­мической по­мо­щью - государственными и ком­мерческими кре­ди­та­ми, пре­дос­тав­лен­ны­ми СССР Никарагуа, ко­то­рая ста­ла в этот пе­ри­од вто­рым по зна­че­нию (по­сле Ку­бы) стра­те­гическим парт­нё­ром Советского Сою­за в Латинской Аме­ри­ке. В 1980-х годов советско-ни­ка­рагский то­ва­ро­обо­рот пре­вы­шал 230 млн. долл. США в год.

Свёр­ты­ва­ние советско-ни­ка­рагских от­но­ше­ний в конце 1980-х годов (11 августа 1989 года пре­кра­ще­ны во­енные по­став­ки СССР в Никарагуа, в 1990 году за­вер­ши­лось дей­ст­вие кре­дит­ных со­гла­ше­ний, тор­го­во-эко­но­мические свя­зи бы­ли пе­ре­ве­де­ны на ком­мерческую ос­но­ву) при­ве­ло к обо­ст­ре­нию кри­зис­ных яв­ле­ний в эко­но­ми­ке стра­ны. В этих ус­ло­ви­ях на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 25 февраля 1990 года по­бе­ду одер­жа­ла кан­ди­дат от оп­по­зи­ци­он­ной пра­ви­тель­ст­ву пар­тии Национальный оп­по­зиционный со­юз - В. Бар­ри­ос де Ча­мор­ро, вдо­ва из­вест­но­го жур­на­ли­ста, вла­дель­ца газеты «La Prensa» П. Х. Ча­мор­ро, уби­то­го со­мо­сов­ца­ми в 1978 году. С при­хо­дом к вла­сти Бар­ри­ос де Ча­мор­ро на­чал­ся пе­ре­смотр прак­ти­че­ски всех за­ко­нов и по­ста­нов­ле­ний, при­ня­тых сан­ди­ни­ста­ми в эко­но­мической и со­ци­аль­ной сфе­рах. В 1997 году Бар­ри­ос де Ча­мор­ро у вла­сти сме­нил Х.А. Але­ман Ла­кайо, кан­ди­дат от Кон­сти­туционной ли­бе­раль­ной пар­тии, в 2002 году пост пре­зи­ден­та за­нял пред­ста­ви­тель этой же пар­тии Э.Х. Бо­лань­ос Гей­ер.

В 1990-2006 годы пра­ви­тель­ст­во стра­ны при­дер­жи­ва­лось не­оли­бе­раль­ной мо­де­ли раз­ви­тия эко­но­ми­ки, пред­по­ла­гав­шей по­лу­че­ние зна­чительноф по­мо­щи от стран-до­но­ров и ме­ж­ду­народных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций (еже­год­но Никарагуа по­лу­ча­ла от 250 млн. до 900 млн. долл. США).

В 2006 году сан­ди­ни­сты вер­ну­лись к вла­сти - пре­зи­ден­том стра­ны вновь стал Х.Д. Ор­те­га Саа­вед­ра (пе­ре­из­бран в 2011 году). Он объ­я­вил о про­дол­же­нии ры­ноч­ных ре­форм при уси­ле­нии ро­ли государственного сек­то­ра и со­хра­нил в си­ле все до­го­во­рён­но­сти с МВФ. По­ли­тическая ста­биль­ность, а так­же фи­нан­со­вая по­мощь стран-до­но­ров в це­лом спо­соб­ст­во­ва­ли улуч­ше­нию эко­но­мического по­ло­же­ния. При этом Никарагуа по-преж­не­му ос­та­ёт­ся од­ной из бед­ней­ших стран Латинской Аме­ри­ки. Раз­ви­ва­ют­ся в основном от­рас­ли аг­ро­про­мыш­лен­ной сфе­ры, в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах до­бы­ва­ют­ся зо­ло­то и се­реб­ро. В стра­не со­хра­ня­ет­ся вы­со­кий уро­вень без­ра­бо­ти­цы (50% тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния), около 1,5 млн. человек ра­бо­та­ют за гра­ни­цей.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР ус­та­нов­ле­ны в 1944 году, в 1980 гду про­из­ве­дён об­мен по­соль­ст­ва­ми. В но­ябре 2008 года в Ка­ра­ка­се в рам­ках Бо­ли­ва­ри­ан­ской аль­тернати­вы для Аме­рик (с 2009 года Бо­ли­ва­ри­ан­ский аль­янс для на­ро­дов на­шей Аме­ри­ки, АЛБА) со­стоя­лась встре­ча пре­зи­ден­та РФ Д.А. Мед­ве­де­ва и ни­ка­рагского лиде­ра Х.Д. Ор­те­ги Саа­вед­ры. В декабре 2008 года Ор­те­га Саа­вед­ра по­се­тил Мо­ск­ву с ра­бо­чим ви­зи­том. В 2010 году росский-ни­ка­рагский то­ва­ро­обо­рот со­ста­вил 16,2 млн. долл. США. Рос­сия экс­пор­ти­ру­ет в основном чёр­ные ме­тал­лы, транс­порт­ные сред­ст­ва, им­пор­ти­ру­ет про­до­вольств. то­ва­ры (ко­фе и ара­хис) и та­бач­ную про­дук­цию (си­га­ры).

Хо­зяй­ст­во

Никарагуа - од­на из са­мых бед­ных стран Латинской Аме­ри­ки (по оцен­кам, около 46% населения жи­вёт за чер­той бед­но­сти, конец 2000-х годов). Важ­ный ис­точ­ник до­хо­дов многих се­мей - де­неж­ные пе­ре­во­ды гра­ж­дан Никарагуа, ра­бо­таю­щих за гра­ни­цей (822,8 млн. долл. в 2010 году). Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сельское хозяйство; в начале XXI века рас­тёт зна­че­ние об­ра­ба­ты­вающей промышленности, ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся иностранный ту­ризм, мо­дер­ни­зи­ру­ет­ся транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра (в т. ч. за счёт иностранных ин­ве­сти­ций).

Пря­мые иностранные ин­ве­сти­ции в эко­но­ми­ку Никарагуа со­ста­ви­ли 967,9 млн. долл. (2011 год; 434,2 млн. долл. в 2009 году), из них в об­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность на­прав­ле­но 23,4%, энер­ге­ти­ку 22,4%, сек­тор свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций - 16,6%, до­бы­ваю­щую пром-сть - 11,8%.

Объ­ём ВВП 19,89 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2012 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 3,3 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,589 (2011 год; 129-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра). Рост ре­аль­но­го ВВП 3,7% (2012 год; около 3,3% в 2007-2008 годы). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 56,7%, пром-сти и строи­тель­ст­ва 24,5% (в т. ч. на об­ра­ба­ты­ваю­щие от­рас­ли 17,9%), сель­ско­го, лес­но­го хозяйства и ры­бо­лов­ст­ва - 18,8% (2011 год).

Про­мыш­лен­ность.

Никарагуа - од­на из наи­ме­нее про­мыш­лен­но раз­ви­тых стран Латинской Аме­ри­ки. В струк­ту­ре про­изводства ве­ду­щая роль при­над­ле­жит об­ра­ба­ты­ваю­щим от­рас­лям, гл. обр. пи­ще­вой и лёг­кой.

Главная от­расль гор­но­до­бы­ваю­щей про­мыш­ленности - до­бы­ча зо­ло­та (ве­дёт­ся с конца XIX века; в 1960-1970-х годах од­на из важ­ней­ших от­рас­лей хо­зяй­ст­ва). Объ­ё­мы до­бы­чи в начале XXI века сни­жа­лись (3,67 т в 2005 году; 1,22 т в 2008 году), с 2009 года в свя­зи с при­то­ком иностранных (пре­имущественно ка­над­ских) ин­ве­сти­ций и рос­том ми­ро­вых цен на зо­ло­то воз­рас­та­ют (1,34 т в 2009 году; св. 2 т в 2010 году). Основные ме­сто­ро­ж­де­ния: Бо­нан­са (несколько ме­сто­рож­де­ний в му­ни­ци­па­ли­те­те Бо­нан­са, ав­то­ном­ный окр. Ат­лан­ти­ко-Нор­те; раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся американских ком­па­ни­ей «Hemco Nicaragua»), Ли­мон (деп-т Ле­он) и Ла-Ли­бер­тад (департамент Чон­та­лес) (два по­след­них ме­сто­ро­ж­де­ния раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ка­надующей ком­па­ни­ей «B2Gold Corp.»). Ве­дёт­ся так­же не­зна­читльная до­бы­ча се­реб­ра, гип­са, морской со­ли. На вос­то­ке Нидерландов, в пре­де­лах Мос­ки­то­во­го бе­ре­га и при­ле­гаю­щей шель­фо­вой зо­ны Ка­риб­ско­го м., ак­тив­но ве­дёт­ся раз­вед­ка ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за.

По­треб­но­сти в то­п­ли­ве пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та неф­ти из Ве­не­су­элы. Про­изводство элек­тро­энер­гии 3,58 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. 67,4% - на ТЭС, около 16% - на ГЭС, 9,6% - на Гео­ТЭС, около 7% вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся аль­тер­на­тив­ны­ми спо­со­ба­ми (гл. обр. пу­тём сжи­га­ния от­хо­дов пе­ре­ра­бот­ки са­хар­но­го тро­ст­ни­ка). Круп­ней­шие ТЭС (рас­по­ло­же­ны близ сто­ли­цы): «Nicaragua» (мощ­ность 106 МВт), «Managua» (60 МВт); в 2010 году вве­де­на в экс­плуа­та­цию ТЭС «So­lidaridad» в г. На­га­ро­те (в 45 км к се­веро-за­па­ду от сто­ли­цы; по­строе­на при уча­стии Ве­не­су­элы; мощ­ность 54 МВт). ТЭС дей­ст­ву­ют так­же в го­ро­дах Ко­рин­то («Corinto», 74 МВт), Ти­пи­та­па («Tipita­pa», 52 МВт) и др. Ос­нов­ные ГЭС - «Centroam ́erica» (на оз. Апа­нас, 50 МВт), «Santa Barba­ra» (54 МВт; в пре­де­лах реч­ной сис­те­мы Ту­ма - Рио-Вье­хо; обе - в департаменте Ле­он); име­ет­ся так­же ряд не­боль­ших ГЭС. Стро­ит­ся (2012 год) круп­ней­шая в стра­не ГЭС «Tumarín» на р. Рио- Гран­де-де-Ма­та­галь­па [ав­то­ном­ный округ Ат­лан­ти­ко-Сур; про­ект­ная мощ­ность 250 МВт; ввод в экс­плуа­та­цию на­ме­чен на 2014 году; строи­тель­ст­во ве­дёт ком­па­ния «Centra­les Hidroeléctricas de Centroa­mé­ri­ca, S. A.» (вхо­дит в со­став бразованной груп­пы ком­па­ний «Queiroz Galv ̃ao»)]. Круп­ней­шая Гео­ТЭС - «Momotombo» (70 МВт). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся про­ек­ты строи­тель­ст­ва но­вых ГЭС, Гео­ТЭС (в т. ч. при уча­стии Рос­сии) и вет­ро­вых элек­тро­стан­ций.

Един­ст­вен­ный в стра­не неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод на­хо­дит­ся в Ма­на­гуа (мощ­ность около 21 тыс. барр./сут; при­над­ле­жит американской ком­па­нии «Esso Stan­dard Oil»).

Пред­при­ятия об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей скон­цен­три­ро­ва­ны на за­па­де Никарагуа, вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья; око­ло по­ло­ви­ны мощ­но­стей со­сре­до­то­че­но в департаменте Ма­на­гуа. Тра­ди­ци­он­но наи­бо­лее раз­ви­ты пи­ще­вку­со­вая (вклю­чая про­изводство ал­ко­голь­ных и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, си­га­рет) и лёг­кая промышленность.

Бо́льшая часть про­изводства тек­стиль­ной про­дук­ции скон­цен­три­ро­ва­на в Ма­на­гуа (пред­при­ятия национальной ком­па­ний «Mundo­tex», «Presitex» и др.) и Ле­о­не, ко­же­вен­ных из­де­лий и обу­ви - в Ле­о­не. Ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Ма­на­гуа, Ле­он, Ти­пита­па, Ма­та­галь­па, Ко­рин­то; про­извдство элек­тро­тех­нич. про­дук­ции, сельско-хозяйственого ин­вен­та­ря - в Ма­на­гуа, Ле­о­не, Ма­та­галь­пе. Не­боль­шие пред­при­ятия по про­изводству ми­неральных удоб­ре­ний, чис­тя­щих и мою­щих средств, об­ра­бот­ке дре­ве­си­ны и вы­пус­ку ме­бе­ли, упа­ко­воч­но­го кар­то­на и бу­ма­ги. Про­изводство це­мен­та ок. 0,5 млн. т в год; осноные пред­при­ятия - за­во­ды мексиканской ком­па­нии CEMEX в Сан-Ра­фа­эль-дель-Сур (к юго-за­па­ду от Ма­на­гуа) и швей­цар­ской «Holcim» в На­га­ро­те (департамент Ле­он).

Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей пи­ще­вой промышленности - мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (гл. обр. пе­ре­ра­бот­ка го­вя­ди­ны; упа­ко­ван­ная и ох­ла­ж­дён­ная про­дук­ция экс­пор­ти­ру­ет­ся в США, Мек­си­ку, стра­ны Центральной Аме­ри­ки). Круп­ней­шие мя­со­ком­би­на­ты (мощ­но­сти рас­счи­та­ны на за­бой 1,1 млн. го­лов ско­та; ис­поль­зу­ют­ся на 60%, 2010 год): «Industrial Comercial San Martín, S. А.» (близ г. Нан­дай­ме, департамент Гра­на­да); «Nue­vo Carnic, S. A.» (в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции Ма­на­гуа), «Matadero Central, S. A.» (близ г. Хуи­галь­па, департамент Чон­та­лес) и «Novaterra, S. A.» (близ г. Ти­пи­та­па, департамент Ма­на­гуа). Про­изводство са­ха­ра (около 545 тыс. т в 2010 году, свыше 40% экс­пор­ти­ру­ет­ся); вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся в основном в 4 аг­ро­ин­ду­ст­ри­аль­ных ком­плек­сах. Сре­ди других круп­ных пред­при­ятий - за­вод итальянской ком­па­нии «Parmalat» (Ма­на­гуа; мо­лоч­ная и ки­сло­мо­лоч­ная про­дук­ция), пи­во­ва­рен­ный ком­би­нат ком­па­нии «Com­pa­ ̃ní a Cervecera de Nicaragua, S. A.» (Ма­на­гуа), ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод ком­па­нии «Com­pañía Licorera de Nicaragua, S. A.» (г. Чи­чи­галь­па; про­из-во ро­ма мар­ки «флор-де-ка­нья»). Основные цен­тры про­изодства та­бач­ных из­де­лий - Эс­те­ли, Ха­ла­па, Ма­на­гуа.

В стра­не дей­ст­ву­ет 41 сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на (СЭЗ; 2010 год; все­го около 150 пред­прия­тий, около 103 тыс. за­ня­тых, 2012 год). Б. ч. СЭЗ рас­по­ло­же­на в департаменте Ма­на­гуа, в т. ч. круп­ней­шая «Лас-Мер­се­дес»; сре­ди про­чих - «Лас-Паль­ме­рас» и «Кой­о­те­пе» (деп-т Ма­сая), «Ин­тер­нась­о­наль Чи­нан­де­га» (департамент Чи­нандега). Боль­шин­ст­во дей­ст­вую­щих в СЭЗ пред­при­ятий при­над­ле­жит ча­ст­ным ком­па­ни­ям из США, Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, Никарагуа, Мек­си­ки. Основная про­из­во­ди­мая про­дук­ция - тек­стиль­ные и швей­ные из­де­лия, про­дук­ты пи­та­ния и на­пит­ки, упа­ко­воч­ная бу­ма­га и кар­тон, ав­то­зап­ча­сти; б. ч. про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Ве­ду­щая от­расль - рас­те­ние­вод­ст­во, в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на про­изводство экс­порт­ных куль­тур: ко­фе и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, а так­же ара­хи­са и кун­жу­та, та­ба­ка, ба­на­нов. По сбо­ру ко­фе (около 75 тыс. т в 2000-2005 годы в сред­нем в год; свыше 90 тыс. т в 2010 году, или около 1,8 млн. 60-ки­ло­грам­мо­вых меш­ков зе­лё­ных зё­рен, 2010/2011 год; около 1,2% ми­ро­во­го про­изводства) Никарагуа за­ни­мает 16-е ме­сто в ми­ре. Никарагуа спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­ра­щи­ва­нии ко­фе мяг­ких сор­тов (все­го на­счи­ты­ва­ет­ся около 22 тыс. фер­мер­ских хо­зяйств, в основном мел­ких и сред­них). Об­щая пло­щадь ко­фей­ных план­та­ций около 105 тыс. га. Основной рай­он про­изводства - се­вер стра­ны; свыше 90% сбо­ра при­хо­дит­ся на департаменты Хи­но­те­га, Ма­та­галь­па, Ну­эва-Се­го­вия и Мад­рис. Около 75% ко­фе экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в стра­ны Ев­ро­пы (около 50%), Северной Аме­ри­ки (ок. 45%), Ве­не­су­элу. Вто­рая по зна­чимо­сти куль­ту­ра - са­хар­ный тро­ст­ник. В 2009 году со­б­ра­но 5,06 млн. т са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (зе­лё­ная мас­са; на про­извоство са­ха­ра ис­поль­зо­ва­но 3,66 млн. т, эта­нола - 1,4 млн. т). Основного хо­зяй­ст­ва по вы­ра­щи­ва­нию и пе­ре­ра­бот­ке са­хар­но­го тро­ст­ни­ка на­хо­дят­ся в Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не. Два круп­ней­ших аг­рар­но-энер­ге­тич. ком­плек­са (оба - в департаменте Чи­нан­де­га) - «San Antonio» [близ г. Чи­чи­галь­па; около 50% сбо­ра са­хар­но­го тро­ст­ни­ка в 2009 году; при­над­ле­жит круп­ней­шей национальной аг­ро­ин­ду­ст­ри­аль­ной ком­па­нии «Ni­caragua Sugar Estates Limited» (NSEL); мощ­ности по про­изводству са­ха­ра около 245 тыс. т в год; про­изводство эта­но­ла около 32 млн. л в 2010 год; около 60 МВт ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей] и «Monte Rosa» (му­ни­ци­па­ли­тет Эль-Вье­хо; около 35% сбо­ра; при­над­ле­жит гва­тем. груп­пе «Pantaleon»); сре­ди дру­гих - «Bendjamín Zeledón» (му­ни­ци­па­ли­тет По­то­си в департаменте Ри­вас; около 9% сбо­ра; в со­ста­ве «Compañía Azucarera del Sur») и «Montelimar» (деп-т Ма­на­гуа, в 65 км от сто­ли­цы; около 6% сбо­ра; при­над­ле­жит ком­па­нии «Navinic»).

В Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не скон­цен­три­ро­ва­ны так­же основные по­сад­ки ара­хи­са (сбор бо­лее 50 тыс. т очи­щен­но­го ара­хи­са в год; около 93% уро­жая при­хо­дит­ся на северо-западные департаменты Чи­нан­де­га и Ле­он, около 7% - на юго-за­пад­ные Ка­ра­со и Ри­вас) и кун­жу­та (сбор ок. 5 тыс. т в год; около 84% сбо­ра обес­пе­чи­ва­ют департаменты Чи­нан­де­га и Ле­он, около 16% - Ка­ра­со и Ри­вас). План­та­ции ба­на­нов (сбор около 94 тыс. т в год) скон­цен­три­ро­ва­ны на при­бреж­ных низ­мен­но­стях департамента Чи­нан­де­га. Та­бак вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. на се­ве­ре стра­ны (около 50% сбо­ра при­хо­дит­ся на департемент Ну­эва-Се­го­вия, около 48% - на департамент Эс­те­ли).

Про­изводство зер­но­вых обес­пе­чи­ва­ет около 35% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции. Главные по­тре­би­тель­ские куль­ту­ры - рис (сбор около 0,3 млн. т в год), ку­ку­ру­за (около 0,5 млн. т в год; гл. обр. в Ат­лан­тич. ре­гио­не), фа­соль (св. 180 тыс. т в год; департаменты Хи­но­те­га, Ма­та­галь­па, Ну­эва-Се­го­вия, Мад­рис, Эс­те­ли), сор­го (около 96 тыс. т в год; департаменты Ле­он, Ма­та­галь­па, Ма­на­гуа). Основные рай­оны вы­ра­щи­ва­ния зер­но­вых: сев. деп-ты Ма­та­галь­па, Хи­но­те­га, Ну­эва-Се­го­вия, Мад­рис и Эс­те­ли (бо­лее 1/5 всех по­се­вов), юго-вос­ток стра­ны (ав­то­ном­ный округ Ат­лан­ти­ко-Сур и департамент Рио-Сан-Ху­ан; бо­лее 1/5) и се­ве­ро-за­пад (департаменты Чи­нан­де­га и Ле­он).

В начале XXI века всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ет жи­вот­но­вод­ст­во Главная от­расль - па­ст­бищ­ное мяс­ное ско­то­вод­ст­во, име­ет важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние; го­вя­ди­на - вто­рой по зна­чи­мо­сти про­дукт аг­рар­но­го сек­то­ра (около 17% стои­мо­сти то­вар­но­го экс­пор­та). Б. ч. жи­вот­но­водч. хо­зяйств скон­цен­три­ро­ва­ны на вос­то­ке (ав­то­ном­ные ок­ру­га Ат­лан­ти­ко-Нор­те и Ат­лан­ти­ко-Сур) и в центральной час­ти Никарагуа (департаменты Ма­та­галь­па и Хи­но­те­га). По по­го­ло­вью круп­но­го ро­га­то­го ско­та (бо­лее 5 млн., 2010 год; 1-е ме­сто сре­ди стран Центрльной Аме­ри­ки) вы­де­ля­ют­ся ав­то­ном­ный ок­руг Ат­лан­ти­ко-Сур (свыше 26% по­го­ло­вья), департаменты Чон­та­лес (свыше 12%), Ма­та­галь­па (около 10%) и Боа­ко (свыше 8%). Основные рай­он мо­лоч­но­го ско­то­вод­ст­ва - центральная часть стра­ны (департаменты: Чон­та­лес - около 13% национального про­изводства мо­ло­ка; Боа­ко - около 9%). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся пти­це­вод­ст­во; сви­но­вод­ст­во име­ет вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние. Про­изводство (тыс. т, 2008 год) го­вя­ди­ны 107, сви­ни­ны 7,1, мя­са пти­цы 80,5, мо­ло­ка свыше 260 млн. л.

Мор­ские во­ды Никарагуа бо­га­ты ры­бой (улов около 38 тыс. т в 2007 году); на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье - хо­зяй­ст­ва по вы­ра­щи­ва­нию кре­ве­ток (гл. обр. на экс­порт; об­щая стои­мость - свыше 70 млн. долл. в 2010 году).

Сфе­ра ус­луг.

В начале XXI века один из клю­че­вых и ак­тив­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров - иностранный ту­ризм. От­сут­ст­вие дли­тель­ных пе­ре­лё­тов, не­вы­со­кие це­ны на ту­ры, мас­штаб­ные рек­лам­ные про­грам­мы сде­ла­ли Никарагуа стра­ной, при­вле­ка­тель­ной для иностранных ту­ри­стов. Гор­ные ланд­шаф­ты и мас­си­вы тро­пических ле­сов, вул­ка­ны и чис­тые озё­ра спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию эко­ло­гического ту­риз­ма (один из основных объ­ек­тов - национальный парк Вул­кан Ма­сая близ г. Ма­сая), со­хра­нив­шие­ся ар­хитектурных па­мят­ни­ки и ме­ст­ные дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го (цен­тры - Ма­на­гуа, Гра­на­да, Ле­он, Ма­сая). В 2011 году Никарагуа по­се­ти­ли 1,12 млн. человек (560 тыс. чел. в 2002 году), из них около 60% из го­су­дарств Центрльной Аме­ри­ки, около 23% - из США и Ка­на­ды. До­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли 377 млн. долл. (135 млн. долл. в 2002 году).

При­ори­те­ты раз­ви­тия ту­ри­стического биз­не­са - рас­ши­ре­ние и мо­дер­ни­за­ция транс­порт­ной и ту­ри­стической ин­фра­струк­ту­ры, рас­ши­ре­ние кру­из­ных про­грамм. Наи­бо­лее зна­чи­мые реа­ли­зую­щие­ся про­ек­ты - ком­плек­сы «Guacalito de la Isla» на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье (му­ни­ци­па­ли­тет То­ла в департаменте Ри­вас) и «Ome­tepe» (о. Оме­те­пе на оз. Ни­ка­ра­гуа). Сре­ди но­вых ту­ри­стических мар­шру­тов - т. н. Ко­фей­ный путь (на се­ве­ре стра­ны; вклю­ча­ет по­се­ще­ние ко­фей­ных план­та­ций в департаментах Ма­та­галь­па и Хи­но­те­га), Та­бач­ный путь (по­се­ще­ние план­та­ций и та­бач­ных фаб­рик, основные цен­тры - Ха­ла­па и Эс­те­ли). Соз­да­ёт­ся (2012 год) но­вый тер­ми­нал для кру­из­ных су­дов в Сан-Ху­ан-дель-Сур (деп-т Ри­вас).

Стра­те­гической по­ло­же­ние Никарагуа в Центральной Аме­ри­ке, на­ли­чие ква­ли­фи­ци­рованных тру­до­вых ре­сур­сов со зна­ни­ем двух (ан­глий­ско­го и ис­пан­ско­го) язы­ков спо­соб­ст­во­ва­ли со­з­да­нию 3 кон­такт­ных цен­тров американской ком­па­нии «Sitel», од­но­го из ве­ду­щих в ми­ре по­став­щи­ков ус­луг аут­сор­син­га биз­нес-про­цес­сов для об­слу­жи­ва­ния анг­ло- и ис­па­ноя­зыч­ных по­ку­па­те­лей в США. Главной де­ло­вой центр стра­ны - Ма­на­гуа: здесь на­хо­дят­ся Banco Central de Nicaragua (1961 год; вы­пол­ня­ет функ­ции центрального бан­ка стра­ны) и Фон­до­вая бир­жа Никарагуа (1994 год).

Транс­порт.

Транс­порт­ная сеть раз­ви­та сла­бо. Внутренние пе­ре­воз­ки гру­зов и пас­са­жи­ров осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 19,1 тыс. км, из них с твёр­дым по­кры­ти­ем 2,0 тыс. км (2009 год). Большая часть ав­то­трасс ну­ж­да­ет­ся в ре­мон­те; в восточной час­ти стра­ны ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем прак­ти­че­ски нет. Од­на из луч­ших ав­то­до­рог - про­хо­дя­щий по тер­рито­рии Никарагуа уча­сток Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се (гра­ни­ца с Гон­ду­ра­сом/Эль-Эс­пи­но - Со­мо­то - Эс­те­ли - Ла-Три­ни­дад - Се­ба­ко - Сью­дад-Да­рио - Ти­пи­та­па - Ма­на­гуа - Эль-Кру­се­ро - Хи­но­те­пе - Ри­вас - Пень­яс-Блан­кас/гра­ни­ца с Кос­та-Ри­кой). Большая часть внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок про­из­во­дит­ся мор. транс­пор­том. Об­щий гру­зо­обо­рот морских пор­тов 3,44 млн. т (2011; 2,2 млн. т в 2000 году). Главные пор­ты ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья - Ко­рин­то (около 68% об­ще­го гру­зо­обо­ро­та) и Пу­эр­то-Сан­ди­но (департамент Ле­он; около 30%); ат­лан­ти­че­ско­го - Эль-Блафф (в 11 км от г. Блу­филдс), Пу­эр­то-Ка­бе­сас и Ра­ма (в 100 км от устья су­до­ход­ной р. Рио-Эс­кон­ди­до). Главый ту­ри­стический порт Никарагуа - Сан-Ху­ан-дель-Сур. Су­до­ход­ст­во по озёрам Ни­ка­ра­гуа и Ма­на­гуа, р. Рио-Эс­кон­ди­до (до пор­та Ра­ма). Ме­ж­ду­народые аэ­ро­пор­ты в Ма­на­гуа, Пу­эр­то-Ка­бе­сас, на о. Оме­те­пе (департамент Ри­вас), в Сан-Ху­ан-де-Ни­ка­ра­гуа (деп-т Рио-Сан-Ху­ан), Пун­та-Уэте (департамент Ма­на­гуа).

Внеш­няя тор­гов­ля.

В начале XXI века со­хра­ня­ет­ся ус­той­чи­вое от­ри­ца­тель­ное саль­до ба­лан­са: стои­мость экс­пор­та 4,06 млрд. долл., им­пор­та 6,13 млрд. долл. (2011 год). В струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют про­до­вольственные то­ва­ры и сельско-хозяйственное сы­рьё (все­го около 85% стои­мо­сти то­вар­но­го экс­пор­та, в т. ч. ко­фе 18,5%, мя­со 16,6%, мо­лоч­ные про­дук­ты 7,5%, са­хар около 7%, кре­вет­ки и лан­гу­сты около 5,5%, ара­хис 3,3%, кун­жут около 0,5%, ба­на­ны, жи­вой скот и др.), зо­ло­то (около 11,5%). Основные по­ку­па­те­ли (% стои­мо­сти, 2011 год): США 60,2%, Ка­на­да 8,3%, Саль­ва­дор 4,6%. В им­пор­те пре­об­ла­да­ет пром. про­дук­ция (ок. 60% стои­мо­сти), то­п­лив­но-энер­ге­тическое и ми­неральное сы­рьё (св. 22%), про­доволь­ст­вие и сельско-хозяйственное сы­рьё (около 18%). Основные по­став­щи­ки: США (22% стои­мо­сти, 2011 год), Ве­не­су­эла (14,5%), Кос­та-Ри­ка (9%), КНР (8,8%), Гва­те­ма­ла (8,3%), Мек­си­ка (7,2%).

Никарагуа - один из основных тор­го­во-эко­но­мических парт­нё­ров Рос­сии в Центральной Аме­ри­ке. Основные то­ва­ры росскийского экс­пор­та в Никараруга - ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва (гру­зо­ви­ки и зап­ча­сти к ним), ме­тал­лы и из­де­лия из них, ми­неральные удоб­ре­ния; им­пор­та - ара­хис, ко­фе, та­бач­ное сы­рьё, мо­ре­про­дук­ты.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Никарагуа на­счи­ты­ва­ют 12 тыс. человек (2011 год) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Во­ен. го­до­вой бюд­жет 38 млн. долл. (2010 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент, он же министр обо­ро­ны. Опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми воз­ло­же­но на ГШ. Ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС осу­ще­ст­в­ля­ют по­все­днев­ное управ­ле­ние вой­ска­ми и от­ве­ча­ют за бое­вую го­тов­ность.

СВ (около 10 тыс. человек) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и вклю­ча­ют 6 ре­гио­наль­ных ко­ман­до­ва­ний (в со­ста­ве од­но­го - 3 пехотных ба­таль­о­на, в ос­таль­ных - по 2), бое­вое ко­ман­до­ва­ние (бри­га­да специального на­зна­че­ния, отдельные ба­таль­о­ны - пе­хот­ный, ох­ра­ны, свя­зи), 2 пехотных от­ря­да, лёг­кую ме­ха­ни­зированную бри­га­ду, транс­порт­ный полк, инжинерный ба­таль­он. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся около 130 ос­нов­ных (в т. ч. 65 на хра­не­нии) и 10 лёг­ких тан­ков, 20 БРМ, 166 БТР (в т. ч. 102 на хра­не­нии), 151 РСЗО (в т. ч. 100 бук­си­руе­мых с од­ной на­прав­ляю­щей), 503 бук­си­руе­мых арт. ору­дия (в т. ч. 461 про­ти­во­тан­ко­вая пуш­ка), 607 ми­но­мё­тов, несколько ПТРК, свыше 200 ПЗРК. ВВС (1,2 тыс. человек) в сво­ём соста­ве име­ют транс­порт­ную и учеб­но-транс­порт­ную авиацианной эс­кад­ри­льи и до эс­кад­ри­льи вер­то­лё­тов. На воо­ру­же­нии транс­порт­ные са­мо­лё­ты, 16 бое­вых вер­то­лё­тов, 36 ору­дий зе­нит­ной ар­тил­ле­рии. На воо­ру­же­нии ВМС (800 чел.) со­сто­ят 3 пат­руль­ных ка­те­ра и 19 ма­лых пат­руль­ных ка­те­ров. Всё воо­ру­же­ние и во­енная тех­ни­ка иностранного про­изводства.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС на кон­тракт­ной ос­но­ве. Срок служ­бы 18-36 мес. Под­го­тов­ка ря­до­во­го и сер­жант­ско­го со­ста­ва - в час­тях и учеб­ных цен­трах, офи­це­ров - за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы 1,4 млн. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 804 тыс. человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Никарагуа на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 37 вра­чей, 107 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 4 сто­ма­то­ло­га (2003 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9,5% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 56,6%, ча­ст­ный сек­тор - 43,4%) (2009 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1986 год, поправки 2005 год); за­ко­ны: об ин­вали­дах (1995 год), о СПИДе (1996, 1999 годы), о нар­ко­ти­ках и пси­хо­троп­ных суб­стан­ци­ях (1999 год), об ок­ру­жаю­щей сре­де и при­род­ных ре­сур­сах (1999 год), о здо­ро­вье на­се­ле­ния (2002 год). Управ­ле­ние сис­те­мой здра­во­охра­не­ния воз­ло­же­но на Министерство здра­во­охра­не­ния (со­вме­ст­но с Институтом со­ци­аль­ной безо­пас­но­сти и Министерством обо­ро­ны по­кры­ва­ют 67% рас­хо­дов на медицинскую по­мощь). Дей­ст­ву­ет план Национальной по­ли­ти­ки раз­ви­тия здра­во­охра­не­ния на 2004-2015 годы. Медицинская по­мощь ока­зы­ва­ют на уров­не де­пар­та­мен­тов и му­ни­ци­па­ли­те­тов (бо­лее 30% - ча­ст­ный сек­тор). На всех уров­нях су­ще­ст­ву­ют национальные со­ве­ты по во­про­сам здо­ро­вья. Стра­хо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет со­юз кор­по­ра­ций по­став­щи­ков медицинских ус­луг. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции - бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит А, тиф, ли­хо­рад­ка ден­ге, ма­ля­рия, леп­тос­пи­роз (2009 год). Осн. при­чи­ны смер­ти: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, ту­бер­ку­лёз, ма­ля­рия (2008 год). При­мор­ские кли­ма­тические ку­рор­ты - По­чо­миль, Эль-Ве­ле­ро и др.

Спорт

Олим­пий­ский комитет Никарагуа ос­но­ван и при­знан МОК в 1959 году. Спорт­сме­ны Никарагуа с 1960 года уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах; при­зо­вых мест не за­воё­ва­но. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: бейс­бол, лёг­кая и тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, бокс, дзю­до, борь­ба, ве­ло­спорт, на­столь­ный тен­нис, пла­ва­ние, соф­тбол, стрель­ба, фут­бол, шах­ма­ты. В 1966 году в Га­ва­не сбор­ная ко­ман­да Никарагуа по шах­ма­там де­бю­ти­ро­ва­ла во Все­мир­ной шах­мат­ной олим­пиа­де.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство об­ра­зо­ва­ния. Основной рег­ла­мен­ти­рую­щий до­ку­мент в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния - Об­щий за­кон об об­ра­зо­ва­нии (2006 год). Современная сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния в Никарагуа вклю­ча­ет до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния для де­тей в воз­рас­те 3-6 лет, обя­за­тель­ные бес­плат­ные на­чаль­ные шко­лы для де­тей 7-12 лет (в го­ро­дах 6-лет­ние, в сель­ской ме­ст­но­сти час­то 4-лет­ние), средние бес­плат­ные 5-лет­ние об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы (с 3-лет­ним ба­зо­вым и 2-лет­ним за­вер­шаю­щим цик­ла­ми), профессионального училища (вклю­чая пе­да­го­ги­че­ские), ву­зы. На ба­зе 6-лет­ней на­чаль­ной шко­лы ра­бо­та­ют профессионально-тех­нические училища (срок обу­че­ния от 3 до 5 лет): сельско-хозяйственные, промышленные, тор­го­вые, медицинские, пе­да­го­гические и др. специальные учебные за­ве­де­ния. Сред­нее пе­да­го­гическое об­ра­зо­ва­ние да­ют низ­шие (5 лет обу­че­ния на ба­зе на­чаль­ной шко­лы) и сред­ние (3 го­да на ба­зе не­пол­ной сред­ней шко­лы) училища. Окон­ча­ние пе­да­го­гического училища да­ёт пра­во по­сту­п­ле­ния в Выс­шую пе­да­го­гическую шко­лу при Национальном ав­то­ном­ном университете, ко­то­рая яв­ля­ет­ся основным уч­ре­ж­де­ни­ем по под­го­тов­ке учи­те­лей для сис­те­мы сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. До­шко­ль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 55% де­тей, на­чаль­ным - 92%, сред­ним - 46%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 91,4% (2010 год; дан­ные Института ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи Никарагуа на­хо­дят­ся в Ма­на­гуа, в т. ч. АН Ни­ка­ра­гуа (2009 год), Университет Ма­на­гуа (1998 год), Национальная библиотека «Ру­бен Да­рио» (1880 год), Национальный му­зей «Ди­ок­ле­сиа­но Ча­вес» (1896 год).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щие еже­днев­ные пе­рио­дические из­дания - га­зе­ты «La Prensa» (с 1926 года, 42 тыс. экз.), «El Nuevo Diario» (с 1980 года, 50 тыс. экз.; обе - в Ма­на­гуа). Сре­ди еже­не­дель­ных из­да­ний: га­зе­ты «Bolsa de Noticias» (с 1974 года, эко­но­мические но­во­сти), «Confidencial», «7 Dí as», «El Semina­rio» и др. Те­ле­ви­де­ние с 1956 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­про­грамм осу­ще­ст­в­ля­ют ком­па­нии: «Televicentro de Nicaragua» (основана в 1965 году), «Telenica» (1989 год), «Radio y Televisión de Nicaragua», «Ra­dio Nicaragua» (с 1979 года) и др.

Ли­те­ра­ту­ра

Литература на­ро­да Никарагуа раз­ви­ва­ет­ся на испанском языке с первой тре­ти XIX века. На про­тя­же­нии XIX века в по­эзии до­ми­ни­ро­вал ро­ман­тизм (А. Ара­гон, Л. Ан­хель Ви­лья, К. Ди­ас), в про­зе - кос­тум­бризм: твор­че­ст­во Х.Д. Га­ме­са, А. Фле­тес Ба­лань­о­са, Г. Гус­ма­на (ро­ман «В Па­ри­же», 1893 год). Ши­ро­кую из­вест­ность в начале XX века сни­ска­ла ли­ри­ка Р. Да­рио, за­чи­на­те­ля ис­па­ноа­ме­ри­кан­ско­го мо­дер­низ­ма. В 1930-е годы в по­эзии сфор­ми­ро­вал­ся аван­гар­дизм, при­вер­жен­цы ко­то­ро­го - по­эты П.А. Ку­ад­ра, Х. Па­сос, Л.А. Каб­ра­лес, А. Ор­донь­ес Ар­гу­э­льо, по­эт и про­за­ик М. Ку­ад­ра со­ста­ви­ли литературное объ­е­ди­не­ние «Ни­ка­рагскуая ан­ти­ака­де­мия» во гла­ве с по­этом и эс­сеи­стом Х. Ко­ро­не­лем Ур­те­чо. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись ан­ти­во­ен­ная ли­ри­ка С. де ла Сель­вы (сборник «Не­из­вест­ный сол­дат», 1922 год) и мо­дер­ни­ст­ская по ду­ху по­эзия А. Кор­те­са (по­этические сборники «Сти­хи», 1931 год, «Элев­син­ские сти­хи», 1935 год, и др.). В первой половине XX века за­ро­дил­ся со­ци­аль­ный ро­ман: «Кровь в тро­пи­ках» (1930 год), «Ду­ши­те­ли» (1933 год) Э. Роб­ле­то, «Свя­тая кровь» (1940 год) А. Ка­ле­ро Оро­ско. Аван­гар­ди­ст­ские приё­мы по­ве­ст­во­вательной тех­ни­ки, в т. ч. внут­рен­ний мо­но­лог и кол­лаж, пер­вым при­ме­нил М. Ку­ад­ра (сборник рас­ска­зов «Про­тив Сан­ди­но в го­рах», 1942 год).

По­эзия середины XX века пред­став­ле­на про­ник­ну­тым со­ци­аль­ны­ми мо­ти­ва­ми твор­че­ст­вом Э. Кар­де­на­ля (сборник «Час О», 1960 год); офи­ци­аль­но про­па­ган­ди­руе­мым сти­лем стал по­этический до­ку­мен­та­лизм («экс­те­рио­ризм»), на­прав­лен­ный на объ­ек­тив­ное от­ра­же­ние ре­аль­но­сти. Сре­ди наи­бо­лее за­мет­ных по­этов второй половины XX века - Э. Гуть­ер­рес, ак­тив­но раз­ви­вав­ший ан­тич­ные сю­же­ты (сборник «Те­мы Эл­ла­ды», 1973 год), Э. Ме­хия Сан­чес, склон­ный к раз­ра­бот­ке биб­лей­ской те­ма­ти­ки и мо­ра­ли­за­тор­ст­ву.

За­слу­га об­нов­ле­ния национальной про­зы во второй половине XX века при­над­ле­жит Л. Ча­ве­су Аль­фа­ро, пре­одо­лев­ше­му кос­тум­бри­ст­ские сте­рео­ти­пы и об­ра­тив­ше­му­ся к трак­тов­ке нациоальной про­бле­ма­ти­ки в уни­вер­са­ли­ст­ском клю­че (сборник рас­ска­зов «Обезь­я­ны из Сан-Тель­мо», 1963 год). Зна­чительным яв­ле­ни­ем ста­ли про­ни­зан­ные ан­ти­ти­ра­ническим па­фо­сом ро­ма­ны «Ты бо­ишь­ся кро­ви?» (1975 год), «Та­нец ма­сок» (1995 год) С. Ра­мире­са. Гражданская вой­на в Никарагуа спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию до­ку­мен­таль­ной про­зы: книга «Го­ра - это не­что боль­шее, чем не­обо­зри­мая зе­лёная степь» О. Ка­бе­са­са (1982 год).

По­эзия конца XX - начала XXI веков от­ме­че­на стрем­ле­ни­ем к ин­ди­ви­ду­аль­но­му са­мо­вы­ра­же­нию; её фор­ма вновь ус­лож­ня­ет­ся за счёт ин­тен­сив­но­го ис­поль­зо­ва­ния ме­та­фор, уси­ле­ния иг­ро­во­го на­ча­ла (М. На­хлис, Н. Ур­би­на, Э. Агир­ре и др.). На ру­бе­же XX-XXI веков про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние жен­ской про­зы: Дж. Бе­льи (ро­ман «Оби­тае­мая жен­щи­на», 1988 год), Р. Аги­лар (ро­ман «Па­лом­ни­ца», 2001 год) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам искусства на тер­ри­то­рии Никарагуа от­но­сит­ся ор­на­мен­ти­рованная ке­ра­ми­ка. Около середины I тысячилетия рас­про­стра­ня­ет­ся рас­пис­ная по­су­да, вы­пол­нен­ная в ря­де ме­ст­ных и за­им­ст­во­ван­ных сти­лей. Для не­ко­то­рых куль­тур по­ка­за­тель­на ке­ра­ми­ка с врез­ным и на­леп­ным гео­мет­рическим и зоо­морф­ным ор­на­мен­том. Ар­хитектурного со­ору­же­ния пред­став­ле­ны зем­ля­ны­ми на­сы­пя­ми, не­ред­ко кон­цен­три­рую­щи­ми­ся близ центральной пло­ща­ди круп­ных по­се­ле­ний. На­ход­ки зо­ло­тых ук­ра­ше­ний про­ис­хо­дят в основном из не­санк­цио­ни­ро­ван­ных рас­ко­пок.

С IX века на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Нкарагуа скла­ды­ва­ют­ся два сти­ля ка­мен­ной скульп­ту­ры. Стиль «суб­тиа­ба» от­ме­чен силь­ным ме­зо­аме­ри­кан­ским влия­ни­ем, вклю­ча­ет вы­пол­нен­ные в на­ту­ра­ли­стической ма­не­ре ко­ле­но­пре­кло­нён­ные или си­дя­щие ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры на низ­ких пье­де­ста­лах. Стиль «лейк» пред­став­лен че­тырь­мя ти­па­ми: «оме­те­пе» (си­дя­щий на ска­ме­еч­ке ан­тро­по­морф­ный пер­со­наж с на­ви­саю­щей свер­ху зоо­морф­ной фи­гу­рой, не­ред­ко ор­ни­то­морф­ной), «са­по­те» (из­вая­ния на вы­со­ких пье­де­ста­лах, прак­ти­че­ски иден­тич­ные па­мят­ни­кам Гва­те­ма­лы), «са­па­те­ро» (муж­ские и жен­ские фи­гу­ры в мас­ках или шле­мах зоо­морф­но­го об­ли­ка с вы­тя­ну­тым го­лов­ным убо­ром), «пен­са­ко­ла» (стоя­щие или си­дя­щие на кор­точ­ках ан­тро­по­морф­ные пер­со­на­жи с фи­гу­ра­ми жи­вот­ных, рас­пла­став­ши­ми­ся по их спи­нам).

Для центральных (гор­ных) об­лас­тей Никарагуа по­ка­за­тель­ны из­вая­ния сти­ля «чон­та­лес», да­ти­рую­щие­ся ме­ж­ду 800 и 1200. Это ци­лин­д­рические или приз­ма­тические ба­заль­то­вые ко­лон­ны высоты 2-2,65 м, на ко­то­рых в тех­ни­ке низ­ко­го рель­е­фа вы­ре­за­ны схе­ма­тич­ные ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры с со­гну­ты­ми ру­ка­ми, дер­жа­щи­ми ору­жие. Поя­са, на­бед­рен­ные по­вяз­ки и го­лов­ные убо­ры ук­ра­ше­ны гео­мет­рическим ор­на­мен­том. Часть скульп­тур име­ют за­вер­ше­ния в ви­де зоо­морф­ных фи­гур, ко­то­рые ин­тер­пре­ти­ру­ют как ду­хов-спут­ни­ков.

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од строи­лись го­ро­да (Ле­он, Гра­на­да) с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц, озе­ле­нён­ны­ми пло­ща­дя­ми, низ­ки­ми од­но­этаж­ны­ми до­ма­ми из адо­бы с тол­сты­ми по­бе­лён­ны­ми сте­на­ми и че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми, дво­ри­ка­ми-па­тио и вхо­да­ми на уг­лах, ук­ра­шен­ны­ми ба­роч­ны­ми пор­та­ла­ми. Встре­ча­ют­ся до­ма, ок­ру­жён­ные га­ле­рея­ми на де­ревянных стол­бах с рез­ны­ми кон­со­ля­ми. В цер­ков­ной и гражданской ар­хи­тек­ту­ре Никарагуа свое­об­раз­но пре­тво­ри­лись влия­ния испанского зод­че­ст­ва XVI-XVIII веков (сти­лей иса­бел­ли­но, му­де­хар, пла­те­ре­ско, эр­ре­ре­ско, ба­рок­ко). Пря­мо­уголь­ные в пла­не церк­ви (ча­ще все­го без тран­сеп­та и вы­сту­паю­щих ап­сид), пе­ре­кры­тые сво­да­ми или на­бор­ны­ми по­тол­ка­ми «ар­те­со­на­до», име­ют при­зе­ми­стые баш­ни: со­бор (XVI век, пе­ре­стро­ен в конце XIX-XX веков), ба­зи­ли­ка Ла-Мер­сед с ба­роч­ны­ми фрон­то­на­ми (1534-1539 годы, окон­че­на в начле 1780-х гдоов, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1862 году), мо­на­стыр­ская церковь Сан-Фран­си­ско (XVI-XVII и конца XVIII века, клас­си­ци­стический фа­сад - 1862 год) - в Гра­на­де; церк­ви Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста (ос­но­ва­на в 1560 году, строи­лась в 1698-1710 годы; ре­кон­струк­ция начала XX века и 1994 года) и Ла-Мер­сед (1685 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1723 и 1820-1821 годы), 5-неф­ный ка­фед­раль­ный со­бор (1747-1780-е годы, ар­хи­тек­то­ры Д. де Пор­рес, П. де Ави­ла, Ф. Гуть­ер­рес; баш­ни и западный фа­сад - около 1814-1824 годов) и церковь Ла-Ре­ко­лек­сь­он с 4-ярус­ным фа­са­дом и мощ­ной баш­ней (1786-1795 годы) - в Ле­о­не; цер­ковь с 3-ча­ст­ным фа­са­дом и мощ­ны­ми баш­ня­ми в Хи­но­те­пе (XVIII век) и др. Тра­ди­ции ба­рок­ко удер­жа­лись в Никарагуа и в XIX веке, но фа­са­ды (с конца XVIII века) при­об­ре­ли бо­лее спо­кой­ные фор­мы клас­си­циз­ма. В XVII-XVIII веках строи­лись фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния (по­ли­го­наль­ные в пла­не кре­по­сти Ин­ма­ку­ла­да-Кон­сеп­сь­он и Сан-Кар­лос на р. Сан-Ху­ан). Сре­ди гражданских со­ору­же­ний - дво­рец епи­ско­па (1679 год, вос­ста­нов­лен в 1935 году), Городской те­атр в сти­ле не­оба­рок­ко (1884-1885 годы, фа­сад ре­кон­струи­ро­ван в 1913 году; вос­ста­нов­лен пос­ле по­жа­ра 1956 года) в Ле­о­не.

Ар­хи­тек­ту­ра XX века со­сре­до­то­че­на в г. Ма­на­гуа, по­лу­чив­шем по­сле зем­ле­тря­се­ния 1931 года ре­гу­ляр­ный план и но­вую за­строй­ку: со­бор Сан­ть­я­го (т. н. Ста­рый со­бор, 1930-е годы) и зда­ние Ка­пи­то­лия (Па­ла­сио-Нась­о­наль, 1935 год; оба - арх. П. Дам­бах) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, Ка­са-де-лос-Пу­эб­лос (Пре­зи­дент­ский дво­рец, 1930-е годы) в рус­ле эк­лек­тиз­ма, Па­ла­сио-де-Ко­му­ни­кась­о­нес в сти­ле ар деко (1936 год), ка­фед­раль­ный со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия (Ин­ма­ку­ла­да-Кон­сеп­сьон; т. н. Но­вый со­бор; 1993 год, мекс. арх. Р. Ле­гор­ре­та). В де­рев­нях и на городских ок­раи­нах пре­об­ла­да­ют са­ман­ные и де­ревянные до­ма, тро­ст­ни­ко­вые ин­дей­ские хи­жи­ны. Ар­хи­тек­ту­ра об­щественных зда­ний по­след­ней тре­ти XX века при­об­ре­ла ла­ко­нич­ные, по­рой уп­ро­щён­ные фор­мы, не по­те­ряв вме­сте с тем сво­ей тра­ди­ци­он­но­сти (бан­ки, оте­ли и др.).

В об­лас­ти изо­бра­зительного искусства в Никарагуа до середины XIX века раз­ви­ва­лась ис­клю­чи­тель­но ре­лигиозная те­ма­ти­ка (ху­дож­ни­ки ев­роп. стран, Гва­те­ма­лы и др.). Лишь во второй половине XIX века поя­ви­лись ме­ст­ные ху­дож­ни­ки, соз­да­вав­шие свои про­из­ве­де­ния в жан­рах порт­ре­та и ис­то­рической жи­во­пи­си (Х. Хе­рес, Т. Пе­рес, А.Л. Каль­де­ра), в Никарагуа ра­бо­тал в это вре­мя ко­лум­бий­ский художник С. Па­ра­мо. В начале XX века ве­ду­щи­ми мас­те­ра­ми ста­но­вят­ся Х.Б. Ку­ад­ра, А. Сар­рия и скульп­тор Х. На­вас. Из­вест­ность за пре­де­ла­ми стра­ны пер­вы­ми по­лу­ча­ют А. Алон­со Ро­чи, ав­тор цве­точ­ных на­тюр­мор­тов и пей­за­жей, и скульп­тор Р. де ла Сель­ва, со­зда­вав­ший вы­ре­зан­ные из де­ре­ва порт­ре­ты-ти­пы кре­сть­ян. Так­же сре­ди зна­чительных жи­во­пис­цев - П. Ор­тис де Ма­сая, Р. Ку­ад­ра де Ле­он и Э. Бра­ун (ос­но­ва­тель Круж­ка изящ­ных ис­кусств, 1937 год). В 1939 году скульп­тор Х. Ама­дор Ли­ра ос­но­вал в Ма­на­гуа Национальную шко­лу изящ­ных ис­кусств (ди­рек­тор и пре­по­да­ва­тель - художник Р. Пень­яль­ба). Из­вест­ность по­лу­чи­ли скульп­тур­ные ра­бо­ты Ф. Са­ра­вия, Д. Се­кей­ры, Э. Грон, от­час­ти воз­ро­ж­дав­ших приё­мы до­ко­лум­бо­ва искусства, ис­то­рические кар­ти­ны и пей­за­жи А. Гиль­ен в сти­ле при­ми­ти­виз­ма, кси­ло­гра­фии на фольк­лор­ные те­мы С. Ба­рао­ны. Кра­соч­ные сти­ли­зованые об­ра­зы народной жиз­ни соз­да­ва­ли жи­во­пис­цы О. де Ле­он и пос­ле­до­ва­тель аван­гар­ди­ст­ских те­че­ний А. Мо­ра­лес. Пер­вым ху­дожественным объ­е­ди­не­ни­ем ни­ка­рагских мас­те­ров бы­ла груп­па «Pra­xis» (1963-1972 годы) во гла­ве с А. Аро­сте­ги и О. Со­баль­вар­ро. По­сле ре­во­лю­ции 1979 года бур­но раз­ви­ва­ют­ся га­зет­ная и жур­наль­ная по­ли­тическая гра­фи­ка, пла­кат. В 1980 году был соз­дан Национальный со­юз ху­дож­ни­ков, объ­еди­нив­ший мас­те­ров ни­ка­раг. му­ра­лиз­ма, гра­фи­ков и др., ве­ду­щий ак­тив­ную вы­ста­воч­ную дея­тель­ность. В 1990-1991годы груп­па мас­те­ров (Р. Кин­та­ни­лья, Т. Ко­ди­на, Х. Бау­ти­ста, Д. Ок­кон, П. Бе­льи, А. Ар­то­ла) соз­да­ла объ­е­ди­не­ние «Artefacto­ria», из­даю­щее журнал «Artefacto», по­свя­щён­ный но­вей­ше­му искуству Никарагуа. Со­хра­ня­ют зна­че­ние тра­диционного народного ре­мёс­ла - гон­чар­ст­во, резь­ба по де­ре­ву, вы­шив­ка.

Му­зы­ка

С первой полоывины XIX века в го­ро­дах рас­про­стра­ни­лись баль­ные тан­цы (вальс и др.) и са­лон­ное му­зи­ци­ро­ва­ние, в музыкальных шко­лах ве­лось обу­че­ние му­зы­ке ев­ропейские тра­ди­ции. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ли труп­пы, пред­став­ляв­шие сар­су­элы. Пер­вые из­вест­ные му­зы­кан­ты (вторая половина XIX - начало XX веков) - П. Ве­га-и-Рау­дес (ди­ри­жи­ро­вал ду­хо­вы­ми ор­ке­ст­ра­ми, ос­но­вал музыкальная шко­лу в Ле­о­не), ком­по­зи­то­ры Х. де ла Крус Ме­на и А. Ве­га Ма­тус. Сын по­след­не­го Р. Ве­га Хи­ме­нес ру­ко­во­дил ор­ке­ст­ром Национальной гвар­дии и др. кол­лек­ти­ва­ми, со­чи­нял мес­сы, опе­рет­ты, увер­тю­ры. Скри­пач и ком­по­зи­тор Ф. Лу­на Хи­ме­нес (конец XIX - первая половина XX веков) - ав­тор месс, сим­фо­ниче­ских («Эль то­ро гуа­ко» - пер­вое про­из­ве­де­ние, ос­но­ван­ное на фольк­ло­ре Никарагуа) и ка­мер­ных про­из­ве­де­ний. Му­зы­кант с ми­ро­вой из­вест­но­стью - пиа­нист, ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр Л.А. Дель­га­ди­льо (1887-1961 годы), ди­рек­тор пер­вой в Никарагуа. Национальные шко­лы му­зы­ки (с 1937 года) и Национального сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Ма­на­гуа, ав­тор многих со­чи­не­ний в раз­ных жан­рах, в ко­то­рых опи­рал­ся на ста­рин­ный и современый фольк­лор на­ро­дов Центральной Аме­ри­ки (наи­бо­лее «ни­ка­ра­гу­ан­ски­ми» по ха­рак­те­ру при­зна­ны ор­ке­ст­ро­вые со­чи­не­ния «Ober­tura indiana», 1915 год, и «Sinfonía indíge­na», 1921 год). Сре­ди др. ком­по­зи­то­ров XX века: Х.М. Ме­на Мо­ре­но, ос­но­ва­тель и ди­рек­тор Национального хо­ра Никарагуа, ав­тор хо­ро­вых про­из­ве­де­ний; П. Бу­ит­ра­го. В Ма­на­гуа функ­цио­ни­ру­ют так­же ис­пол­ни­тель­ские кол­лек­ти­вы: Ни­ка­рагский ка­мер­ный ор­кестр, Ка­ме­ра­та-Бах, Ду­хо­вой фи­лар­мо­нический ор­кестр. Для му­зы­каль­но-те­ат­раль­ной жиз­ни го­ро­дов ха­рак­тер­ны еже­год­ные празд­ни­ки в честь свя­тых - хра­ни­те­лей го­ро­да (фие­ста па­тро­наль) с ше­ст­вия­ми и вы­сту­п­ле­ния­ми фольк­лор­ных ан­самб­лей.

Театр

Пер­вая национальная дра­ма­тическая труп­па воз­ник­ла в 1859 году в Ма­сае. Ста­нов­ле­ние ни­ка­рагской дра­ма­тур­гии свя­за­но с име­нем Р. Да­рио (ко­ме­дия «Ры­бак ры­ба­ка…», дра­ма «Ма­ну­эль Аку­нья», обе пост. в 1896 году). Сре­ди дра­ма­тур­гов конца XIX - начала XX веков: П. Ор­тис, М. Блас Са­енс, Р. Май­ор­га Ри­вас, А. Фле­тес Бо­лань­о­са, Э. Роб­ле­то, С. Ар­гу­э­льо, Ф. Ме­ди­на, М. Ро­са­лес. Важ­ной ве­хой в раз­ви­тии ни­ка­раг. те­ат­ра ста­ла по­ста­нов­ка в 1936 году пье­сы П.А. Ку­ад­ры «Бре­дут по до­ро­гам кре­сть­я­не» (спек­такль по­став­лен в те­ат­ре «Ло­пе», соз­дан­ном в Гра­на­де в 1935 году груп­пой «Ван­гу­ар­дия»). Нац. и совр. за­пад­ная тра­ди­ции со­еди­ни­лись в дра­ме Х. Па­со­са и Х. Ко­ро­не­ля Ур­те­чо «Бур­жу­аз­ная ка­ка­фо­ния» (1939 год). Во второй половине XX века для те­ат­ра пи­са­ли Р. Стей­нер («Юдифь», 1957 год; «Ан­ти­го­на в аду», 1958 год; «Дверь», 1971 год), О. Пе­нья («Мо­гиль­щик», 1969 год; «Че­ло­век», 1970 год; «Охот­ник», 1974 год), О. Роб­ле­то («Здесь про­шёл сол­дат», 1975 год; «Пусть сте­ны не слы­шат», 1981 год), А. Больт («По­те­рян­ный рай: век XX», 1971 год; «Труд­но уми­рать», 1980 год) и др. Круп­ней­ший те­атр стра­ны Нациоальный те­атр «Ру­бен Да­рио» ос­но­ван в Ма­на­гуа в 1964 году. На его сце­нич. пло­щад­ках про­хо­дят дра­ма­тич., му­зы­каль­ные, опер­ные и ба­лет­ные пред­став­ле­ния. В 1976 году в Ма­на­гуа ос­но­ва­на Нациоальная ас­со­циа­ция дея­те­лей нар. те­ат­ров. В 1981 году об­ра­зо­ван пер­вый профессиональный дет­ский те­атр «Гуа­чи­пи­лин». Цен­тром те­ат­раль­ной жиз­ни ру­бе­жа XX-XXI веков яв­ля­ет­ся те­атр «Ху­сто Ру­фи­но Га­рай» (ос­но­ван в 1979 году в Ма­на­гуа), на ба­зе ко­то­ро­го с 1995 года про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ный фес­ти­валь. В рам­ках про­ек­та «Гра­ж­дан­ское уча­стие: те­атр как сред­ст­во об­ще­ст­вен­ной ком­му­ни­ка­ции» те­атр и его ру­ко­во­ди­тель Л. Ми­льян соз­да­ют пье­сы об ак­ту­аль­ных про­бле­мах современного ни­ка­рагского об­ще­ст­ва: на­си­лии, ми­гра­ции и т. п. Сре­ди по­ста­но­вок: «Слад­кая ком­паш­ка» Л. Рес­т­ре­по (2002 год), «Вздох люб­ви, но не лю­би ме­ня так силь­но» Л. Ми­льян (2009 год), «Мя­теж» С. Сер­ра­но (2010 год).

Кино

В 1970 году соз­да­на ком­па­ния «Produci­ne», вы­пус­кав­шая гл. обр. про­па­ган­ди­ст­скую хро­ни­ку, учеб­ные, во­ен­ные кар­ти­ны и рек­лам­ные ро­ли­ки для ТВ. С конца 1970-х годов раз­ви­тие по­лу­чи­ло до­ку­мен­таль­ное ки­но, соз­да­вае­мое в основном при уча­стии за­ру­беж­ных фирм и ки­не­ма­то­гра­фи­стов. В 1979 году ре­жис­сё­ры Л. Пор­ти­льо и Н. Сер­ра­но (Мек­си­ка) совместно с Л. Пе­ре­са (Ку­ба) сня­ли иг­ро­вой фильм «По­сле зем­ле­тря­се­ния». Ста­нов­ле­ние национальное ки­но на­ча­лось в 1979 году с от­кры­ти­ем в Ма­на­гуа Ни­ка­рагского института ки­но («Ин­си­не»). По­яви­лись пе­ре­движ­ные ки­но­груп­пы, си­не­ма­те­ка. Пер­вый пол­но­мет­раж­ный фильм, пол­но­стью соз­дан­ный ни­ка­рагскими ки­не­ма­то­гра­фи­ста­ми, - «Жен­щи­ны с гра­ни­цы» И. Ар­гу­э­льо (1987 год). На­ря­ду с не­мно­го­численными иг­ро­вы­ми и ани­ма­ци­он­ны­ми лен­та­ми ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла ки­но­до­ку­мен­та­ли­сти­ка: «Воо­ру­жён­ные жен­щи­ны» (1981 год), «Тео­те­ка­си­не, 83, огонь при­хо­дит с се­ве­ра» (1983 год), «Вос­по­ми­на­ния вет­ра» (1992 год), «Ки­но­те­атр Аль­ка­зар» (1997 год), «Моё серд­це, мой сон» (2009 год). Ме­ж­ду­нар. при­зна­ние за­вое­вал иг­ро­вой фильм «Юма» Ф. Хау­хей (2009 год; Никарагуа совместно с Фран­ци­ей, Мек­си­кой и Ис­па­ни­ей). Сре­ди ки­не­ма­то­гра­фи­стов Никарагуа: Р. Ла­кайо, Р. Ру­ис, А. Хи­ме­нес, А. Кар­ра­ско, Э. Род­ри­гес, Ф. Су­ри­та.

Издания:

Poesía nicaragűense. La Habana, 1973;

Cuento nicaragűense. B. Aires, 1985.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)