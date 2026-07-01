НИКАНОР (КЛЕМЕНТЬЕВСКИЙ)

Биография и служение церкви

Родился в семье священника Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Клементьеве. С 1797 г. обучался в Троицкой духовной семинарии. После ее успешного окончания в 1809 г. остается в семинарии в качестве учителя, преподавая греческий и еврейский языки, а также риторику. В 1812 г. принимает монашеский постриг. Год спустя становится соборным иеромонахом московского Донского монастыря.

C 1814 г. Никанор (Клементьевский) – архимандрит, настоятель Спасо-Вифанского монастыря в Сергиевом Посаде.

Четыре года спустя он становится профессором богословия и назначается ректором Вифанской семинарии, а также членом Московской консистории. За два года Никанор (Клементьевский) пребывал в двух монастырях: сначала это был Богоявленский Спасо-Голутвин монастырь в г. Коломна, а затем Высоко-Петровский монастырь в Москве.

В 1826 г. Никанор (Клементьевский) становится епископом Ревельским и викарием Петербургской епархии. Кроме того, ему было поручено управление Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустынью в Санкт-Петербурге. Был одним из ближайших сподвижников и помощников митрополита Серафима (Глаголевского).

С 1831 г. он перебирается в Калугу и становится епископом Калужским и Боровским. В Калуге Никанор (Клементьевский) пробыл три года, после чего его направили в Минск. С 1834 г. – епископ Минский и Гродненский. Год спустя Никанор (Клементьевский) становится архиепископом. За время его пребывания на минской кафедре более 15 тысяч жителей Северо-Западного края было обращено в православие.

В 1840 г. Никанор (Клементьевский) переезжает на Волынь и становится архиепископом Волынским и Житомирским, а также архимандритом Почаевской лавры.

Во время пребывания на Волыни Никанор (Клементьевский) оставил о себе добрую память. Благодаря ему в Почаевской лавре были обновлены монастырские строения, открыт придел во имя святителя Николая Чудотворца, чудотворная Почаевская икона Божией Матери драгоценной ризой. В Волынской епархии по инициативе Никанора (Клементьевского) проходили духовно-просветительские мероприятия для населения.

В 1842 г. он прибывает в Санкт-Петербург и становится членом Святейшего Синода. Одновременно он получает новое назначение, став архиепископом Варшавским и Новогеоргиевским.

В 1848 г. митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Антоний (Рафальский) по состоянию здоровья был отстранен от дел Новгородской епархии, и его место занял Никанор (Клементьевский), который был возведен в сан митрополита. В том же году он официально становится митрополитом Новгородским, Санкт-Петербургским, Эстляндским и Финляндским. В 1856 г. Никанор (Клементьевский) участвовал в коронации императора Александра II. Скончался в сентябре того же года.