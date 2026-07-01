НИКАНОР

НИКАНОР (Бров­ко­вич Алек­сандр Ива­но­вич) - российский цер­ков­ный дея­тель, про­по­вед­ник, бо­го­слов, фи­ло­соф, ар­хи­епи­скоп Одес­ский (с 1886 год).

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1850 год), по­стри­жен в мона­хи, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­диа­ко­ны, за­тем в ие­ро­мо­на­хи (1851 год). Ос­тав­лен в ака­де­мии ба­ка­лав­ром по ка­фед­ре об­ли­чи­тель­но­го бо­го­сло­вия (1851 год), позд­нее вёл кур­сы вве­де­ния в пра­во­слав­ное бо­го­сло­вие и об­ли­че­ния рас­ко­ла. Ма­гистр бо­го­сло­вия (1852 год). Бла­го­да­ря Никанору ака­де­мическая библиотека при­об­ре­ла около 5 тыс. ру­ко­пис­ных ста­ро­об­рядческих со­чи­не­ний.

В про­ти­во­вес сло­жив­ше­му­ся схо­ла­стическому ме­то­ду пре­по­да­ва­ния, Никанор прак­ти­ко­вал не­тра­диционный под­ход: про­яв­ляя ин­те­рес к фи­ло­со­фии, в лек­ци­он­ных кур­сах де­таль­но из­ла­гал и кри­ти­че­ски ана­ли­зи­ро­вал различные фи­лосовские те­че­ния, в т. ч. атеи­сти­че­ские. Это спро­во­ци­ро­ва­ло его кон­фликт с ака­де­мической кор­по­ра­ци­ей.

Никанор был ли­шён пра­ва чте­ния ос­нов­но­го бо­го­сло­вия, впо­след­ст­вии уда­лён из Санкт-Пе­тер­бур­га. Рек­тор Риж­ской (1856-1857/1858 годы), Са­ра­тов­ской (1857/1858-1865 годы), По­лоц­кой (1865-1868 годы) ду­хов­ных се­ми­на­рий, с 1856 года ар­хи­ман­д­рит. В Ри­ге за­ни­мал­ся опи­са­ни­ем ста­ро­об­рядчески ру­ко­пи­сей, в Са­ра­то­ве изу­чал мест­ные те­че­ния ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. Никанор осу­ще­ст­вил пер­вое си­сте­ма­тич. ис­сле­до­ва­ние па­мят­ни­ков ста­ро­об­рядческой литературы. Рек­тор и профессор ос­нов­но­го бо­го­сло­вия Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1868-1876 годы), ру­ко­во­дил пре­об­ра­зо­ва­ни­ем ака­де­мии по но­во­му ус­та­ву 1869 года. Док­тор бо­го­сло­вия (1869 год).

В 1871 году Никанор ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Ак­сай­ский, ви­ка­рий Дон­ской епар­хии . В 1876-1883 годы епископ Уфим­ский и Мен­зе­лин­ский; уве­ли­чил в епар­хии ко­ли­че­ст­во при­хо­дов (с 200 до 300), цер­ков­ных школ и мис­сио­нер­ских учи­лищ, за­ни­мал­ся про­по­ве­дью сре­ди та­тар, че­ре­ми­сов, во­тя­ков. В 1883-1886 годы епископ Хер­сон­ский и Одес­ский, в 1886-1890/1891 годы ар­хи­еп. Одес­ский. Пред­се­да­тель Учи­лищ­но­го со­ве­та при Си­но­де (1887-1889 годы), ру­ко­во­дил рас­ши­ре­ни­ем се­ти цер­ков­но-при­ход­ских школ. На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1890 год).

Главный труд Никанора «По­зи­тив­ная фи­ло­со­фия и сверх­чув­ст­вен­ное бы­тие» (не за­вер­шён; 1875-1888 годы, т. 1-3) пред­став­ля­ет со­бой фи­лосовскую апо­ло­гию хри­сти­ан­ст­ва и кри­ти­ку по­зи­ти­виз­ма. Никанор по­лу­чил из­вест­ность на­пи­сан­ны­ми разговорно-литературным язы­ком про­по­ве­дя­ми, ко­то­рые бы­ли сход­ны с пуб­ли­ци­стическими стать­я­ми, по­сколь­ку от­кли­ка­лись на все важ­ней­шие со­бы­тия современной жиз­ни: про­по­ве­ди, по­свя­щён­ные ра­зо­бла­че­нию ни­ги­лиз­ма и ан­ти­ре­ли­ги­оз­ных идей, рас­про­стра­не­нию штун­диз­ма, про­по­ве­ди о твор­че­ст­ве А.С. Пуш­ки­на , Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, И.С. Ак­са­ко­ва.

Отдельный цикл бе­сед Никонора по­свя­щён кри­ти­ке ре­лигиозно-фи­лосовского уче­ния Л.Н. Тол­сто­го, раз­ру­шаю­ще­го, по его сло­вам, «ос­но­вы об­ще­ст­вен­но­го и го­су­дар­ст­вен­но­го бы­та». Никанор при­нял уча­стие в по­ле­ми­ке с В.С. Со­ловь­ё­вым по по­во­ду за­щи­щае­мой им тео­рии раз­ви­тия дог­ма­тов. Никанор так­же ав­тор ме­му­ар­ных очер­ков о жиз­ни и бы­те россойского ду­хо­вен­ст­ва XIX века.

Сочинения:

Опи­са­ние не­ко­то­рых со­чи­не­ний, на­писан­ных рус­ски­ми рас­коль­ни­ка­ми в поль­зу рас­ко­ла: В 2 т. СПб., 1861;

Пол­ное со­б­ра­ние тво­ре­ний: В 7 т. 3-е изд. М., 1898–1899;

Био­гра­фи­че­ские ма­те­риа­лы. Од., 1900. Т. 1;

По­уче­ния, бе­се­ды и ре­чи: В 5 т. 2-е изд. Од., 1900–1901;

Про­тив гра­фа Тол­сто­го. Во­семь бе­сед. 4-е изд. Од., 1903;

Ми­нув­шая жизнь: Из бы­та бе­ло­го и мо­на­ше­ст­вую­ще­го ду­хо­вен­ст­ва вто­рой по­ло­ви­ны XIX в. Од., 1913. Т. 2.