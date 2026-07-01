НИКАНОР
НИКАНОР (Бровкович Александр Иванович) - российский церковный деятель, проповедник, богослов, философ, архиепископ Одесский (с 1886 год).
Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1850 год), пострижен в монахи, рукоположен в иеродиаконы, затем в иеромонахи (1851 год). Оставлен в академии бакалавром по кафедре обличительного богословия (1851 год), позднее вёл курсы введения в православное богословие и обличения раскола. Магистр богословия (1852 год). Благодаря Никанору академическая библиотека приобрела около 5 тыс. рукописных старообрядческих сочинений.
В противовес сложившемуся схоластическому методу преподавания, Никанор практиковал нетрадиционный подход: проявляя интерес к философии, в лекционных курсах детально излагал и критически анализировал различные филосовские течения, в т. ч. атеистические. Это спровоцировало его конфликт с академической корпорацией.
Никанор был лишён права чтения основного богословия, впоследствии удалён из Санкт-Петербурга. Ректор Рижской (1856-1857/1858 годы), Саратовской (1857/1858-1865 годы), Полоцкой (1865-1868 годы) духовных семинарий, с 1856 года архимандрит. В Риге занимался описанием старообрядчески рукописей, в Саратове изучал местные течения старообрядчества. Никанор осуществил первое систематич. исследование памятников старообрядческой литературы. Ректор и профессор основного богословия Казанской духовной академии (1868-1876 годы), руководил преобразованием академии по новому уставу 1869 года. Доктор богословия (1869 год).
В 1871 году Никанор рукоположен в епископы с титулом Аксайский, викарий Донской епархии. В 1876-1883 годы епископ Уфимский и Мензелинский; увеличил в епархии количество приходов (с 200 до 300), церковных школ и миссионерских училищ, занимался проповедью среди татар, черемисов, вотяков. В 1883-1886 годы епископ Херсонский и Одесский, в 1886-1890/1891 годы архиеп. Одесский. Председатель Училищного совета при Синоде (1887-1889 годы), руководил расширением сети церковно-приходских школ. Награждён орденом Св. Александра Невского (1890 год).
Главный труд Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» (не завершён; 1875-1888 годы, т. 1-3) представляет собой филосовскую апологию христианства и критику позитивизма. Никанор получил известность написанными разговорно-литературным языком проповедями, которые были сходны с публицистическими статьями, поскольку откликались на все важнейшие события современной жизни: проповеди, посвящённые разоблачению нигилизма и антирелигиозных идей, распространению штундизма, проповеди о творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.С. Аксакова.
Отдельный цикл бесед Никонора посвящён критике религиозно-филосовского учения Л.Н. Толстого, разрушающего, по его словам, «основы общественного и государственного быта». Никанор принял участие в полемике с В.С. Соловьёвым по поводу защищаемой им теории развития догматов. Никанор также автор мемуарных очерков о жизни и быте россойского духовенства XIX века.
Сочинения:
Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола: В 2 т. СПб., 1861;
Полное собрание творений: В 7 т. 3-е изд. М., 1898–1899;
Биографические материалы. Од., 1900. Т. 1;
Поучения, беседы и речи: В 5 т. 2-е изд. Од., 1900–1901;
Против графа Толстого. Восемь бесед. 4-е изд. Од., 1903;
Минувшая жизнь: Из быта белого и монашествующего духовенства второй половины XIX в. Од., 1913. Т. 2.