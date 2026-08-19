НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Шевцов) - русский прозаик.
Дворянин. Детство провёл в Крыму. Учился в Московском инженерном училище (1897-1898 годы) и Санкт-Петербургском лесном институте (1898-1899 годы); за участие в студенческих волнениях выслан из Санкт-Петербурга.
Работал учителем в Саратовской и Пермской губерниях. С 1900 года состоял в Социалистов-революционеров партии; за антиправительств. деятельность неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Вынужден был скрываться, в 1910-1914 годы в эмиграции (Швейцария, Италия, Франция). В период Гражданской войны 1917-1922 годы жил в Севастополе, затем в Москве.
Дебютировал как прозаик в 1902 году. Яркий сатирический талант Н.Н. Никандрова и живой, разговорный язык его рассказов привлекли внимание А.И. Куприна, оказавшего Н.Н. Никандрову содействие с публикацией в столичных журналах.
Уже в ранних рассказах, вошедших в сб-ки «Береговой ветер» (1915 год) и «Лес» (1917 год), обозначились ведущие темы творчества Н.Н.Никандрова: быт, психология толпы, противостояние биологического и социального начал в человеке, воссоздаваемые в экспрессивно-натуралистической манере. В повестях «Профессор Серебряков» (1923 год), «Рынок любви» (1924 год), «Любовь Ксении Дмитриевны», «Скотина» (обе 1925 год) показал рост обывательских настроений в рабочей среде, формирование новой, сов. бюрократии и притеснение интеллигенции, что было воспринято официальной критикой как клевета на советский строй. Н.Н. Никандров обвиняли в «чисто левацких извращениях», в редукции человеческой сущности к физиологии, в смаковании мелкого и низменного, в презрении к рабочему классу.
Спасаясь от расправы, Н.Н. Никандров в начале 1930-х годов уехал корреспондентом на Север, стал писателем-маринистом (повести «Красная рыба», 1930 год, «Кочевники моря», 1934 год), а в середине 1930-х годов и вовсе перестал публиковаться.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1928–1929. Т. 1–5;
Береговой ветер. Повести. Рассказы. М., 1978;
Путь к женщине. Роман, повести, рассказы. СПб., 2004;
По волчьему билету: Повесть // Литературная учеба. 2006. № 6.