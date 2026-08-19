НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Шев­цов) - русский про­за­ик.

Дво­ря­нин . Дет­ст­во про­вёл в Кры­му. Учил­ся в Московском ин­же­нер­ном училище (1897-1898 годы) и Санкт-Пе­тербургском лес­ном институте (1898-1899 годы); за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га.

Ра­бо­тал учи­те­лем в Са­ра­тов­ской и Перм­ской гу­бер­ни­ях. С 1900 года со­сто­ял в Со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии; за ан­ти­пра­ви­тельств. дея­тель­ность не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и ссыл­кам. Вы­ну­ж­ден был скры­вать­ся, в 1910-1914 годы в эмиг­ра­ции (Швей­ца­рия, Ита­лия , Фран­ция). В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годы жил в Се­ва­сто­по­ле, за­тем в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик в 1902 году. Яр­кий са­ти­рический та­лант Н.Н. Никандрова и жи­вой, раз­го­вор­ный язык его рас­ска­зов при­влек­ли вни­ма­ние А.И. Ку­при­на, ока­зав­ше­го Н.Н. Никандрову со­дей­ст­вие с пуб­ли­ка­ци­ей в сто­лич­ных жур­на­лах.

Уже в ран­них рас­ска­зах, во­шед­ших в сб-ки «Бе­ре­го­вой ве­тер» (1915 год) и «Лес» (1917 год), обо­зна­чи­лись ве­ду­щие те­мы твор­че­ст­ва Н.Н.Никандрова: быт, пси­хо­ло­гия тол­пы, про­ти­во­стоя­ние био­ло­гического и со­ци­аль­но­го на­чал в че­ло­ве­ке, вос­соз­да­вае­мые в экс­прес­сив­но-на­ту­ра­ли­стической ма­не­ре. В по­вес­тях «Про­фес­сор Се­реб­ря­ков» (1923 год), «Ры­нок люб­ви» (1924 год), «Лю­бовь Ксе­нии Дмит­ри­ев­ны», «Ско­ти­на» (обе 1925 год) по­ка­зал рост обы­ва­тель­ских на­строе­ний в ра­бо­чей сре­де, фор­ми­ро­ва­ние но­вой, сов. бю­ро­кра­тии и при­тес­не­ние ин­тел­ли­ген­ции , что бы­ло вос­при­ня­то официальной кри­ти­кой как кле­ве­та на со­вет­ский строй. Н.Н. Никандров об­ви­ня­ли в «чис­то ле­вац­ких из­вра­ще­ни­ях», в ре­дук­ции че­ло­ве­че­ской сущ­но­сти к фи­зио­ло­гии, в сма­ко­ва­нии мел­ко­го и низ­мен­но­го, в пре­зре­нии к ра­бо­че­му клас­су.

Спа­са­ясь от рас­пра­вы, Н.Н. Никандров в начале 1930-х годов уехал кор­рес­пон­ден­том на Се­вер, стал пи­са­те­лем-ма­ри­ни­стом (по­вес­ти «Крас­ная ры­ба», 1930 год, «Ко­чев­ни­ки мо­ря», 1934 год), а в середине 1930-х годов и во­все пе­ре­стал пуб­ли­ко­вать­ся.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1928–1929. Т. 1–5;

Бе­ре­го­вой ве­тер. По­вес­ти. Рас­ска­зы. М., 1978;

Путь к жен­щи­не. Ро­ман, по­вес­ти, рас­ска­зы. СПб., 2004;

По вол­чь­е­му би­ле­ту: По­весть // Ли­те­ра­тур­ная уче­ба. 2006. № 6.