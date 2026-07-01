НИКАНДР КОЛОФОНСКИЙ

НИКАНДР КОЛОФОНСКИЙ (Νίϰανδρος Κο­λοφώνιος) - греческий по­эт и грам­ма­тик.

Ис­пы­тал влия­ние Кал­ли­ма­ха и Ара­та.

Со­хра­ни­лись две на­пи­сан­ные гек­са­мет­ром ди­дак­тические по­эмы: «О жи­вот­ных» («Θηριαϰά», об уку­сах ядо­ви­тых жи­вот­ных) и «О про­ти­во­яди­ях» («’Αλεξιφάρμαϰα»).

Пред­по­ла­га­ет­ся, что медицинские зна­ния Никандр чер­пал из ра­бот Апол­ло­до­ра и Гип­по­кра­та. Ар­хаи­зи­ро­ван­ный стиль в со­че­та­нии с ус­лож­нён­но­стью в ду­хе алек­сан­д­рий­ской шко­лы час­то де­ла­ли про­из­ве­де­ния Никандра труд­ны­ми для по­ни­ма­ния.

Сре­ди не­со­хра­нив­ших­ся со­чи­не­ний: по­эмы ес­те­ст­вен­но-на­учной и медицинской те­ма­ти­ки - «О зме­ях» («’Οφιαϰά»), «О пчё­лах» («Μελισσου- ργιϰά»), а так­же по­эма «Ге­ор­ги­ки» («Γεωργιϰά»), ко­то­рую мог ис­поль­зо­вать в сво­их «Ге­ор­ги­ках» Вер­ги­лий; ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фические трак­та­ты в сти­хах - «Ким­ме­рий­цы» («Κιμμέριοι»), «Си­ци­лия» («Σιϰελία») и про­зе - «Ис­то­рия Это­лии» («Αἰτωλιϰά »), «Ис­то­рия Ко­ло­фо­на» («Κολοφωνιαϰά »); ми­фо­ло­гическая по­эма «Пре­вра­ще­ния» («̔Ετεροιούμενα»), по­слу­жив­шая, ве­ро­ят­но, од­ним из ис­точ­ни­ков для по­эмы «Ме­та­мор­фо­зы» Ови­дия; трак­тат «Об охо­те», став­ший об­раз­цом для Оп­пиа­на; эпи­грам­мы, про­за­ический трак­тат о глос­сах и др.

Тру­ды Никандра вы­со­ко це­нил Ци­це­рон (De orat., I 16); их не­од­но­крат­но ци­ти­ро­вал Пли­ний Стар­ший .

Сочинения:

[Эпи­та­фии] // Гре­че­ская эпи­грам­ма. СПб., 1993;

Theriaká; Alexiphármaka. Roma, 2007.