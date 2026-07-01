НИКАНДР КОЛОФОНСКИЙ
НИКАНДР КОЛОФОНСКИЙ (Νίϰανδρος Κολοφώνιος) - греческий поэт и грамматик.
Испытал влияние Каллимаха и Арата.
Сохранились две написанные гексаметром дидактические поэмы: «О животных» («Θηριαϰά», об укусах ядовитых животных) и «О противоядиях» («’Αλεξιφάρμαϰα»).
Предполагается, что медицинские знания Никандр черпал из работ Аполлодора и Гиппократа. Архаизированный стиль в сочетании с усложнённостью в духе александрийской школы часто делали произведения Никандра трудными для понимания.
Среди несохранившихся сочинений: поэмы естественно-научной и медицинской тематики - «О змеях» («’Οφιαϰά»), «О пчёлах» («Μελισσου- ργιϰά»), а также поэма «Георгики» («Γεωργιϰά»), которую мог использовать в своих «Георгиках» Вергилий; историко-этнографические трактаты в стихах - «Киммерийцы» («Κιμμέριοι»), «Сицилия» («Σιϰελία») и прозе - «История Этолии» («Αἰτωλιϰά »), «История Колофона» («Κολοφωνιαϰά »); мифологическая поэма «Превращения» («̔Ετεροιούμενα»), послужившая, вероятно, одним из источников для поэмы «Метаморфозы» Овидия; трактат «Об охоте», ставший образцом для Оппиана; эпиграммы, прозаический трактат о глоссах и др.
Труды Никандра высоко ценил Цицерон (De orat., I 16); их неоднократно цитировал Плиний Старший.
Сочинения:
[Эпитафии] // Греческая эпиграмма. СПб., 1993;
Theriaká; Alexiphármaka. Roma, 2007.