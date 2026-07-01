НИКА (ВОССТАНИЕ)

НИ́КА - вос­ста­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле 11-19 января 532 года.

При­чи­на­ми вос­ста­ния яви­лись не­до­воль­ст­во фис­каль­ной по­ли­ти­кой имп. Юс­ти­ниа­на I и про­те­ст­ные на­строе­ния се­на­тор­ской ари­сто­кра­тии, при­ви­ле­гии ко­то­рой бы­ли ущем­ле­ны из-за вы­дви­же­ния вы­ход­цев из сред­них сло­ёв и цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния.

Во вре­мя ска­чек на ип­по­дро­ме при­вер­жен­цы цир­ко­вой пар­тии пра­си­нов («зе­лё­ных») по­тре­бо­ва­ли от­став­ки оди­оз­ных чи­нов­ни­ков. Ве­че­ром за­чин­щи­ки бес­по­ряд­ков, не толь­ко пра­си­ны, но и их про­тив­ни­ки - ве­не­ты («го­лу­бые»), бы­ли аре­сто­ва­ны. То­гда обе пар­тии ( ди­мы ) объ­е­ди­ни­лись, из­брав кли­чем-па­ро­лем сло­во νίϰα - «по­бе­ж­дай!».

На­ча­лось раз­граб­ле­ние бо­га­тых до­мов, ос­во­бо­ж­де­ние за­клю­чён­ных и под­жо­ги, в т. ч. пра­ви­тельств. зда­ний.

Юс­ти­ни­ан I при­нял тре­бо­ва­ния вос­став­ших и сме­стил наи­бо­лее не­на­ви­ст­ных при­бли­жён­ных, од­на­ко на­род на­стаи­вал на свер­же­нии им­пе­ра­то­ра. Про­тив вос­став­ших бы­ли на­прав­ле­ны вой­ска из на­ём­ни­ков-гер­ман­цев, но они бы­ли от­тес­не­ны во дво­рец. Им­пе­ра­тор пы­тал­ся при­ми­рить­ся с ди­ма­ми, обе­щая ам­ни­стию.

В от­вет со­брав­шие­ся на ип­по­дро­ме ко­ро­но­ва­ли как им­пе­ра­то­ра пле­мян­ни­ка императора Ана­ста­сия I - Ипа­тия. Юс­ти­ни­ан I был в от­чая­нии и уже при­го­то­вил­ся к бег­ст­ву, но его же­на Фео­до­ра на­стоя­ла на про­дол­же­нии со­про­тив­ле­ния. Под­ку­пом и по­су­ла­ми уда­лось от­ко­лоть от вос­ста­ния наи­бо­лее влия­тель­ную часть ве­не­тов.

18 января гер­ман­цы во­рва­лись на ип­по­дром, где в ре­зуль­та­те рез­ни и па­ни­ки по­гиб­ло до 35 тыс. человек. По­сле­до­ва­ли каз­ни и ссыл­ки с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва.

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