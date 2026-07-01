НИКА (ВОССТАНИЕ)
НИ́КА - восстание в Константинополе 11-19 января 532 года.
Причинами восстания явились недовольство фискальной политикой имп. Юстиниана I и протестные настроения сенаторской аристократии, привилегии которой были ущемлены из-за выдвижения выходцев из средних слоёв и централизации управления.
Во время скачек на ипподроме приверженцы цирковой партии прасинов («зелёных») потребовали отставки одиозных чиновников. Вечером зачинщики беспорядков, не только прасины, но и их противники - венеты («голубые»), были арестованы. Тогда обе партии (димы) объединились, избрав кличем-паролем слово νίϰα - «побеждай!».
Началось разграбление богатых домов, освобождение заключённых и поджоги, в т. ч. правительств. зданий.
Юстиниан I принял требования восставших и сместил наиболее ненавистных приближённых, однако народ настаивал на свержении императора. Против восставших были направлены войска из наёмников-германцев, но они были оттеснены во дворец. Император пытался примириться с димами, обещая амнистию.
В ответ собравшиеся на ипподроме короновали как императора племянника императора Анастасия I - Ипатия. Юстиниан I был в отчаянии и уже приготовился к бегству, но его жена Феодора настояла на продолжении сопротивления. Подкупом и посулами удалось отколоть от восстания наиболее влиятельную часть венетов.
18 января германцы ворвались на ипподром, где в результате резни и паники погибло до 35 тыс. человек. Последовали казни и ссылки с конфискацией имущества.