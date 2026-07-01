НИИГАТА
НИИГАТА - город в Японии, административный центр префектуры Ниигата.
Население 811,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на северо-западном побережье о. Хонсю, на равнине Этиго, при впадении рек Синано и Агано в Японское море. Важный транспортный узел. Конечный пункт линии «Дзёэцу» (Токио - Ниигата) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» и скоростных автомагистралей «Хокурику» (Майбара - Ниигата), «Банъэцу» (Иваки - Ниигата) и строящейся (2013 год) «Нихонкай-Тохоку» (Ниигата - Акита). Крупный морской порт; паромное сообщение с японскими городами Цуруга и Акита (западное побережье о. Хонсю), Отару и Томакомай (о. Хоккайдо), Садо (на одноименном острове), также с портом Вонсан (КНДР). Междунар. аэропорт (в 10 км к северо-востоку от центра города).
Территория современного города была заселена племенами эдзо в VII веке; «Нихон сёки» датирует этим же временем основание первой крепости. С XVI века развивался как торговый порт Ниигата в устье р. Синано. С 1858 года один из пяти портов Японии, открытых для внешней торговли (началась с 1869 года). Статус города с 1889 года. В 1914 гоуд в состав Ниигата включён пос. Нуттари - порт в устье р. Агано. В период Второй мировой войны использовался как перевалочный пункт на пути в Северо-Вост. Азию. В июне 1964 году сильно пострадал от землетрясения. В 2005 году территория Ниигата значительно увеличилась за счёт включения в его состав близлежащих поселений.
Среди старейших сохранившихся сооружений Ниигата - синтоистское святилище Хакусандзиндзя (XVI век), расположенное в парке Хакусан (1873 год). Постройки XIX века: усадьбы семей Сасагава (1826 год), Ито (1882-1890 годы; с 1946 года Музей северной культуры) и Сава в русле традиционного японского зодчества, здания таможни (1869 год; ныне филиал Городского исторического музея) и законодательной ассамблеи префектуры Ниигата (1883 год; ныне Музей политической истории и Мемориальный зал правительства префектуры Ниигата) в духе европейской архитектуры. Мост Бандай через р. Синано (1929 год) - один из символов города. Среди сооружений рубежа XX-XXI веков - Центр исполнительских искусств (1993-1998 годы, арх. Хасэгава Ицуко) и комплекс «Toki Messe» в стиле неомодернизма (2003 год, арх. Маки Фумихико и др.; включает выставочный зал, конференц-центр, Худож. музей Бандайдзима; офисно-гостиничный корпус высотой 140 м - самое высокое здание Ниигата). Среди туристических объектов - т. н. дер. Фурусато (торгово-выставочный центр, где представлены традиционые промыслы и кухня префектуры Ниигата). В западной части города - оз. Саката (с 1996 года согласно Рамсарской конвенции имеет статус водно-болотного угодья международного значения; местообитание водоплавающих птиц).
Национально научно-исследовательский институт рыболовства в Японском море, научно-исследовательский институт экономики Северо- Восточной Азии (1993 год); экономические и археологические исследовательские центры. Университет Ниигата (1919 год, современный статус с 1949 года; негосударственые медицинские университеты: Сейрё (1965 год, статус университета с 2000 года), фармацевтический и прикладных наук о жизни (1977 год), здравоохранения и социального обеспечения (2001 год); кампус Японского стоматологического университета (1972 год); Университет международных и информационных исследований (1994 год). Среди музеев - городской исторический «Минатопия» (1972 год), науки (1981 год), городской художественный (1985 год), бумажных змеев, нефти (в р-не Ниицу, где в XX веке велась нефтедобыча). Театр Фурумати. Культурный центр префектуры Ниигата (1967 год). Ботанический сад префектуры Ниигата. Океанариум (20 тыс. животных ок. 450 видов). На стадионе Ниигата («Биг Суон»; 2001 год; около 42,3 тыс. мест) проводились матчи чемпионата мира по футболу 2002 год. Раз в два месяца проводится ярмарка комиксов («Гатакет»; с 1983 года), ежегодно - конкурс японских комиксов «манга» (с 1998 года, в сентябре).
Ниигата - важный деловой и промышленный центр Японии. Основая роль в экономике города играет сфера услуг (занято свыше 80% работающих). В Ниигато располагаются головной офис регионального банка Daishi Bank (1873 год) и представительства крупнейших японских финансовых учреждений, компании по предоставлению транспортных, торговых, туристических услуг. Морской порт Ниигату - крупнейший порт страны на побережье Японского моря, включает Западную (в устье р. Синано) и Восточную (на границе с пос. Сейро - пригород Ниигата) части. Грузооборот 27,8 млн. т (2009 год; 32,1 млн. т в 2008 год), из них внешнеторговые грузы 13,4 млн. т (св. 60% ввоза - сжиженный природный газ), каботажные перевозки 14,4 млн. т (гл. обр. автомобили - 85,6% вывоза и 51,9% ввоза); 168,8 тыс. контейнеров ДФЭ (2010 год; единственный междунар. контейнерный терминал на побережье Японского моря); пассажирооборот 1,5 млн. человек (2009 год). Действуют предприятия машиностроения (в т. ч. судостроения) и металлообработки, металлургии, химической, текстильной, бумажной и пищевой (рыбопереработка, произ-во кондитерских изделий, соевого соуса, саке и др.) промышленности. Изготовление алтарей и убранства для буддийских храмов (компания «Yoshiundo»), традиционных лакированных изделий. ТЭС «Ниигата» (мощность 359 МВт); в пос. Сейро - ТЭС «Хигаси-Ниигата» (работает на природном газе; 4600 МВт). В пределах города на землях сельско-хозяйственного назначения выращивают рис (сбор 144,7 тыс. т в 2006 год; равнина Этиго - главный рисоводческий район страны), цветы (в т. ч. тюльпаны - 7,4 млн. луковиц и 13,3 млн. срезанных цветов, лилии - 1,9 млн. луковиц), древесные горшечные растения (11,8 млн. шт.), овощи и фрукты.