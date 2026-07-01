НИИГАТА

НИИГАТА - го­род в Япо­нии , административный центр пре­фек­ту­ры Нии­га­та.

Население 811,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­пад­ном по­бе­ре­жье о. Хон­сю, на рав­ни­не Эти­го, при впа­де­нии рек Си­на­но и Ага­но в Япон­ское мо­ре. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ко­неч­ный пункт ли­нии «Дзё­э­цу» (То­кио - Нии­га­та) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» и ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей «Хо­ку­ри­ку» (Май­ба­ра - Нии­га­та), «Банъэ­цу» (Ива­ки - Нии­га­та) и строя­щей­ся (2013 год) «Ни­хон­кай-То­хо­ку» (Нии­га­та - Аки­та). Круп­ный морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с японскими го­ро­да­ми Цу­ру­га и Аки­та (западное по­бе­ре­жье о. Хон­сю), Ота­ру и То­ма­ко­май (о. Хок­кай­до), Са­до (на од­но­именном ост­ро­ве), так­же с пор­том Вон­сан (КНДР). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт (в 10 км к се­ве­ро-во­сто­ку от це­нт­ра го­ро­да).

Тер­ри­то­рия современного го­ро­да бы­ла за­се­ле­на пле­ме­на­ми эд­зо в VII веке; «Ни­хон сё­ки» да­ти­ру­ет этим же вре­ме­нем ос­но­ва­ние пер­вой кре­по­сти. С XVI века раз­ви­вал­ся как тор­го­вый порт Нии­га­та в устье р. Си­на­но. С 1858 года один из пя­ти пор­тов Япо­нии, от­кры­тых для внеш­ней тор­гов­ли (на­ча­лась с 1869 года). Ста­тус го­ро­да с 1889 года. В 1914 гоуд в со­став Ниигата вклю­чён пос. Нут­тари - порт в устье р. Ага­но. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны ис­поль­зо­вал­ся как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на пу­ти в Северо-Вост. Азию. В ию­не 1964 году силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния. В 2005 году тер­ри­то­рия Ниигата зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась за счёт вклю­че­ния в его со­став близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний.

Сре­ди ста­рей­ших со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний Ниигата - син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Ха­ку­санд­зинд­зя (XVI век), рас­по­ло­жен­ное в пар­ке Ха­ку­сан (1873 год). По­строй­ки XIX века: усадь­бы се­мей Са­са­га­ва (1826 год), Ито (1882-1890 годы; с 1946 года Му­зей се­вер­ной куль­ту­ры) и Са­ва в рус­ле тра­диционного японского зод­че­ст­ва, зда­ния та­мож­ни (1869 год; ны­не фи­ли­ал Городского ис­то­рического му­зея) и законодательной ассам­блеи пре­фек­ту­ры Нии­га­та (1883 год; ны­не Му­зей по­ли­тической ис­то­рии и Ме­мо­ри­аль­ный зал пра­ви­тель­ст­ва пре­фек­ту­ры Нии­га­та) в ду­хе ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры. Мост Бан­дай че­рез р. Си­на­но (1929 год) - один из сим­во­лов го­ро­да. Сре­ди со­ору­же­ний ру­бе­жа XX-XXI веков - Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств (1993-1998 годы, арх. Ха­сэ­га­ва Ицу­ко) и ком­плекс «Toki Messe» в сти­ле не­омо­дер­низ­ма (2003 год, арх. Ма­ки Фу­ми­хи­ко и др.; вклю­ча­ет вы­ста­воч­ный зал, кон­фе­ренц-центр, Ху­дож. му­зей Бан­дайд­зи­ма; офис­но-гос­ти­нич­ный кор­пус высотой 140 м - са­мое вы­со­кое зда­ние Ниигата). Сре­ди ту­ри­стических объ­ек­тов - т. н. дер. Фу­ру­са­то (тор­го­во-вы­ста­воч­ный центр, где пред­став­ле­ны тра­диционые про­мыс­лы и кух­ня пре­фек­ту­ры Нии­га­та). В западной час­ти го­ро­да - оз. Са­ка­та (с 1996 года со­глас­но Рам­сар­ской кон­вен­ции име­ет ста­тус вод­но-бо­лот­но­го уго­дья ме­ж­ду­народного зна­че­ния; ме­сто­оби­та­ние во­до­пла­ваю­щих птиц).

Национально научно-исследовательский институт ры­бо­лов­ст­ва в Япон­ском мо­ре, научно-исследовательский институт эко­но­ми­ки Северо- Восточной Азии (1993 год); эко­но­мические и ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры. Университет Ниигата (1919 год, современный ста­тус с 1949 года; не­го­сударственые ме­ди­цин­ские университеты: Сей­рё (1965 год, ста­тус университета с 2000 года), фар­ма­цев­ти­че­ский и при­клад­ных на­ук о жиз­ни (1977 год), здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пече­ния (2001 год); кам­пус Японского сто­ма­то­ло­гического университета (1972 год); Университет ме­ж­ду­народных и ин­фор­мационных ис­сле­до­ва­ний (1994 год). Сре­ди му­зе­ев - городской ис­то­рический «Ми­на­то­пия» (1972 год), нау­ки (1981 год), городской ху­до­же­ст­вен­ный (1985 год), бу­маж­ных зме­ев, неф­ти (в р-не Нии­цу, где в XX веке ве­лась неф­те­до­бы­ча). Те­атр Фу­ру­ма­ти. Куль­тур­ный центр пре­фек­ту­ры Нии­га­та (1967 год). Бо­та­нический сад пре­фек­ту­ры Нии­га­та. Океа­на­ри­ум (20 тыс. жи­вот­ных ок. 450 ви­дов). На ста­дио­не Ниигата («Биг Су­он»; 2001 год; около 42,3 тыс. мест) про­во­ди­лись мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу 2002 год. Раз в два ме­ся­ца про­во­дит­ся яр­мар­ка ко­мик­сов («Га­та­кет»; с 1983 года), еже­год­но - кон­курс японских ко­мик­сов «ман­га» (с 1998 года, в сен­тяб­ре).

Ниигата - важ­ный де­ло­вой и промышленный центр Япо­нии. Основая роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то свыше 80% ра­бо­таю­щих). В Ниигато рас­по­ла­га­ют­ся го­лов­ной офис ре­гио­наль­но­го бан­ка Daishi Bank (1873 год) и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ней­ших японских фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний, ком­па­нии по пре­дос­тав­ле­нию транс­порт­ных, тор­го­вых, ту­ри­стических ус­луг. Морской порт Ниигату - круп­ней­ший порт стра­ны на по­бе­ре­жье Япон­ско­го моря, вклю­ча­ет За­пад­ную (в устье р. Си­на­но) и Вос­точ­ную (на гра­ни­це с пос. Сей­ро - при­го­род Ниигата) час­ти. Гру­зо­обо­рот 27,8 млн. т (2009 год; 32,1 млн. т в 2008 год), из них внеш­не­тор­го­вые гру­зы 13,4 млн. т (св. 60% вво­за - сжи­жен­ный при­род­ный газ), ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки 14,4 млн. т (гл. обр. ав­то­мо­би­ли - 85,6% вы­во­за и 51,9% вво­за); 168,8 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ (2010 год; един­ст­вен­ный меж­ду­нар. кон­тей­нер­ный тер­ми­нал на по­бе­ре­жье Япон­ско­го моря); пас­са­жи­ро­обо­рот 1,5 млн. человек (2009 год). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. су­до­строе­ния) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, ме­тал­лур­гии, хи­ми­че­ской, тек­стиль­ной, бу­маж­ной и пи­ще­вой (ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка, про­из-во кон­ди­тер­ских из­де­лий, со­ево­го со­уса, са­ке и др.) промышленности. Из­го­тов­ле­ние ал­та­рей и уб­ран­ст­ва для буд­дий­ских хра­мов (ком­па­ния «Yoshiun­do»), тра­диционных ла­ки­ро­ван­ных из­де­лий. ТЭС «Нии­га­та» (мощ­ность 359 МВт); в пос. Сей­ро - ТЭС «Хи­га­си-Нии­га­та» (ра­бо­та­ет на при­род­ном га­зе; 4600 МВт). В пре­де­лах го­ро­да на зем­лях сельско-хозяйственного на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют рис (сбор 144,7 тыс. т в 2006 год; рав­ни­на Эти­го - главный ри­со­вод­че­ский рай­он стра­ны), цве­ты (в т. ч. тюль­па­ны - 7,4 млн. лу­ко­виц и 13,3 млн. сре­зан­ных цве­тов, ли­лии - 1,9 млн. лу­ко­виц), дре­вес­ные гор­шеч­ные рас­те­ния (11,8 млн. шт.), ово­щи и фрук­ты.

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