НИХОН СЁКИ
НИХОН СЁКИ («Нихонги») - японский историко-литературный памятник (31 том), хроника правлений императоров Японии с древнейших времён до 697 года. Написан на китайком языке, завершён к 720 году. Основным составителем «Нихон сёки» считается принц Тонэри
«Нихонги» («Анналы Японии»), японский историко-литературный памятник (31 том), хроника правлений императоров Японии с древнейших времён до 697 года.
Написан на китайском языком, завершён к 720 году.
Основным составителем «Нихон сёки» считается принц Тонэри (676-735 годы). Построен по хронологическому принципу. Включает японские легенды и мифы (т. 1-2), собственно историческую информацию (т. 3-30). Последний том, состоявший из геральдических записей, был утерян.
При создании «Нихон сёки» использовались разнообразные письменные и устные материалы, в т. ч. предания, погодные записи правящего дома и др. влиятельных родов, личные записки придворных, храмовые буддийские хроники, а также выдержки из официальных японских документов, корейских и китайских анналов.
«Нихон сёки» - первая из «шести национальных историй» (риккокуси), составленных в VIII-X веках для подтверждения легитимности власти правящего императорского дома.
Продолжением «Нихон сёки» являются «Сёку Нихон секи» [или «Сёку Нихонги» («Продолжение анналов Японии»)], охватывающие период с 697 по 791 годы.
Издания:
Нихон сёки. Анналы Японии. СПб., 1997. Т. 1–2.