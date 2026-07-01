НИХОН СЁКИ

НИХОН СЁКИ («Нихонги») - японский ис­то­ри­ко-литературный па­мят­ник (31 том), хро­ни­ка прав­ле­ний им­пе­ра­то­ров Япо­нии с древ­ней­ших вре­мён до 697 года. Написан на китайком языке, завершён к 720 году. Основным составителем «Нихон сёки» считается принц Тонэри

«Ни­хон­ги» («Ан­на­лы Япо­нии»), японский ис­то­ри­ко-литературный па­мят­ник (31 том), хро­ни­ка прав­ле­ний им­пе­ра­то­ров Япо­нии с древ­ней­ших вре­мён до 697 года.

На­пи­сан на китайском языком, за­вер­шён к 720 году.

Основным со­ста­ви­те­лем «Нихон сёки» счи­та­ет­ся принц То­нэ­ри (676-735 годы). По­стро­ен по хро­но­ло­гическому прин­ци­пу. Вклю­ча­ет японские ле­ген­ды и ми­фы (т. 1-2), соб­ст­вен­но ис­то­рическую ин­фор­ма­цию (т. 3-30). По­след­ний том, со­сто­яв­ший из ге­раль­дических за­пи­сей, был уте­рян.

При соз­да­нии «Нихон сёки» ис­поль­зо­ва­лись раз­но­об­раз­ные пись­мен­ные и уст­ные ма­те­риа­лы, в т. ч. пре­да­ния, по­год­ные за­пи­си пра­вя­ще­го до­ма и др. влия­тель­ных ро­дов, лич­ные за­пис­ки при­двор­ных, хра­мо­вые буд­дий­ские хро­ни­ки, а так­же вы­держ­ки из официальных японских до­ку­мен­тов, корейских и китайских ан­на­лов.

«Нихон сёки» - пер­вая из «шес­ти национальных ис­то­рий» (рик­ко­ку­си), со­став­лен­ных в VIII-X веках для под­твер­жде­ния ле­ги­тим­но­сти вла­сти пра­вя­ще­го императорского до­ма.

Про­дол­же­ни­ем «Нихон сёки» яв­ля­ют­ся «Сё­ку Ни­хон се­ки» [или «Сё­ку Ни­хон­ги» («Про­дол­же­ние ан­на­лов Япо­нии»)], ох­ва­ты­ваю­щие пе­ри­од с 697 по 791 годы.

Издания:

Ни­хон сё­ки. Ан­на­лы Япо­нии. СПб., 1997. Т. 1–2.

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