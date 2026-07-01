НИГИЛИЗМ
НИГИЛИЗМ (от лат. nihil - ничто) - термин, употребляющийся для обозначения разлинчых мировоззренческих направлений и социально-психологических установок, для которых характерно отрицание общепринятых ценностей, норм, традиций и устоев.
Истоки онтологического нигилизма можно усмотреть в сочинение Горгия «О том, чего нет, или О природе», в котором он в полемике с концепцией бытия Парменида исходил из понятия ничто.
В XII веке как нигилизм (nihilianismus) было оценено еретическое учение, отрицавшее человеческую природу Христа, в конце XVIII века понятие «нигилизм» использовалось для характеристики философии И. Канта и И.Г. Фихте (письмо Ф. Якоби к Фихте с оценкой его «абсолютного идеализма» как нигилизм положило начало дискуссии вокруг этого понятия в немецкой философии).
Понятие «нигилизм» встречается в эстетике Жан Поля, в историко-филосовских лекциях Ф. Шлегеля (применительно к пантеизму), в религиозно-филосовских сочинениях Ф.К. фон Баадера (атеистический «сциентистский» нигилизм) и др. Широкий культурно-исторический смысл оно получает у Ф. Ницше как выражение исторической судьбы европейской культуры, её всеобщего кризиса и упадка (décadence), преодолеть который Ницше надеется путём «переоценки всех ценностей»: «Что обозначает нигилизм? - то, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос "зачем?"» (Воля к власти. СПб., 2011 год. С. 27).
В России термин «нигилизм» впервые был употреблён Н.И. Надеждиным (статья «Сонмище нигилистов» с критикой романтизма, в т. ч. поэзии А.С. Пушкина, журнал «Вестник Европы», 1829 год, № 1-2), им пользовались С.П. Шевырёв, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов и др., однако широкое распространение он получил (отчасти благодаря М.Н. Каткову) после выхода в свет в 1862 году романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» с центральным образом «нигилиста» студента Базарова - человека, «который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип» (Отцы и дети. СПб., 2008 год. С. 25).
Нигилистами стали называть радикальную молодёжь, отвергавшую устои до- и пореформенной России - сословные порядки, религию, нормы морали и каноны идеалистические эстетики и проповедовавшую естественно-научный материализм и атеизм. Рупором этих идей в начале 1860-х годов стал журнал «Русское слово», ведущую роль в котором играл Д.И. Писарев, игнорировавший при этом термин «нигилизм» и называвший себя и своих единомышленников «реалистами». Если М.А. Бакунин, С.М. Кравчинский, П.А. Кропоткин вкладывали в термин «нигилизм» положит. содержание, то в консервативной публицистике и т. н. антинигилистич. романах А.Ф. Писемского («Взбаламученное море», 1863 год), Н.С. Лескова («Некуда», 1864 год), Ф.М. Достоевского («Бесы», 1871-1872 годы) он приобрёл обличительный смысл. К началу 1870-х годов слово «нигилист» почти исчезло из русской публицистики, однако в западно-европейской литературе стало употребляться как обозначение россиского революционного движения. В дальнейшем феномен русского нигилизма получил истолкование в работах С.Л. Франка (статья «Этика нигилизма» в сборнике «Вехи», 1909 год) и Н.А. Бердяева («Истоки и смысл русского коммунизма», 1937 год).
В циклической философии культуры О. Шпенглера нигилизм определяется как «чисто практическое миронастроение усталых обитателей большого города, имеющих за спиной завершённую культуру и не имеющих уже никакого внутреннего будущего» («Закат Европы». М., 1993 год. Т. 1. С. 543). В экзистенциальной философии М. Хайдеггера нигилизм вслед за Ницше рассматривается как «основное движение в истории Запада», коренящееся в метафизике, истоки которой восходят к древне-греческой философии (прежде всего к Платону) и которая с её расколом мира на «сущее» и «ценное» и проистекающим из этого «забвением бытия» определила всё развитие европейской цивилизации («Европейский нигилизм» - в его книге «Время и бытие». М., 1993 год. С. 63–176). Для А. Камю нигилизм связан с осознанием полной абсурдности человеческого существования, «бунт» против которой является единственным выражением человеческой солидарности. Характеризуя нигилизм как «погружение в безверие», К. Ясперс противопоставляет ему «философскую веру» в трансценденцию.
Дополнительная литература:
Страхов Н.Н. Из истории литературного нигилизма 1861–1865. СПб., 1890;
Алексеев А.И. К истории слова «нигилизм» // Сб. статей в честь академика А. И. Соболевского. Л., 1928;
Hingley R. Nihilists. Russian radicals and revolutionaries in the reign of Alexander II (1855–81). L., 1967;
Rauschning H. Revolution of nihilism. N. Y., 1972;
Der Nihilismus als Phänomen der Geistesgeschichte / Hrsg. von D. Arendt. Darmstadt, 1974.