НИГИДИЙ ФИГУЛ, ПУБЛИЙ (Publius Nigidius Figulus)

Римский философ-неопифагореец, ученый, мистик и писатель.

Нигидий был эдилом в 60 г. до н.э., возможно, народным трибуном 59 г., претором 58 г., легатом в Азии в 52/51 г. Он был другом Цицерона, активно поддерживал Помпея в его противостоянии с Цезарем, умер в изгнании. Авл Геллий отзывается о Нигидии Фигуле как о самом образованном человеке после Варрона. По легенде, он предсказал отцу Августа, узнав о времени рождения ребенка, что его сын станет «повелителем всего земного круга» (Suet. Aug. 94), а Апулей рассказывал, что он при помощи магии нашел потерянные деньги (Apul. Apol. 42). В конце I книги «Фарсалии» Лукана Нигидий произносит страшные пророчества, основанные на астрологии ; о нем Лукан говорит: «В наблю­де­нии звезд был ост­рей, чем еги­пет­ский Мемфис» (Luc. Phars. I, 641).

Сохранились фрагменты его трудов «О богах», «О человеческой природе», «О животных», «От ветрах», «Сфера [небесная]», «О снах» и пр. Ему принадлежит большой труд о грамматике (Commentarii grammatici). Современники и потомки часто оценивали его сочинения как трудные для понимания. Цицерон говорит, что Нигидий Фигул ввел в римское общество неопифагореизм с его интересом к мистике, астрологии и мантике. Возможно, пифагорейство самого Нигидия Фигула носило характер любознательного интереса (как и у Варрона), а познакомился он с ним благодаря сочинениям Александра Полигистора об истории философии и пифагорейских символах. В отличие от стоицизма, пифагореизм в Риме не ассоциировался с какой-то политической позицией: Публий Ватиний, один из самых известных римских пифагорейцев, был ярым сторонником Цезаря.

Иллюстрация :

Прориросовка греческого гороскопа на папирусе. Египет, первые века н.э.