НИГЕРО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ

НИГЕРО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ - макросемья в классификации африканских языков Дж.Х. Гринберга, которую он подразделял на 2 семьи - нигеро-конголезскую и кордофанскую (кон­го-кор­до­фан­ские язы­ки).

Впо­след­ст­вии од­на из вет­вей кор­до­фан­ской се­мьи (ка­ду) бы­ла вы­ве­де­на из её со­ста­ва, ос­таль­ные вклю­че­ны в ни­ге­ро-кон­го­лез­ские язы­ки .

Таким образом, в современной линг­ви­сти­ке наз­ва­ния «нигеро-кордофанские языки» и «ни­ге­ро-кон­го­лез­ские язы­ки» фак­ти­чес­ки яв­ля­ют­ся си­но­ни­мич­ны­ми.

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