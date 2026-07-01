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НИГЕРО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ
НИГЕРО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ - макросемья в классификации африканских языков Дж.Х. Гринберга, которую он подразделял на 2 семьи - нигеро-конголезскую и кордофанскую (конго-кордофанские языки).
Впоследствии одна из ветвей кордофанской семьи (каду) была выведена из её состава, остальные включены в нигеро-конголезские языки.
Таким образом, в современной лингвистике названия «нигеро-кордофанские языки» и «нигеро-конголезские языки» фактически являются синонимичными.
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