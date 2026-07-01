НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ
НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ - крупнейшая в мире макросемья языков, многие из которых распространены в бассейнах рек Нигер и Конго.
Общее число говорящих около 500 млн. человек (начало 2010-х годов, оценка). Название ареала Нигеро-конголезских языков отражается в наименовании данного генетического объединения, которое предложил Дж. Гринберг (1949 год).
Макросемья Нигеро-конголезских языков во многом соответствует по своему составу «западной негритской семье» Д. Вестермана (1927 год). Для Гринберга Нигеро-конголезские языки составляли часть нигеро-кордофанской (конго-кордофанской) макросемьи (см. Нигеро-кордофанские языки). В современной африканистике для обозначения нигеро-кордофанской макросемьи Гринберга принято использовать назв. «Нигеро-конголезские языки», поскольку кордофанские языки более не считаются первой обособившейся семьёй Нигеро-конголезские зяки - языкам манде или догонским языкам придаётся тот же статус в классификации, что и кордофанским языкам, а это означает, что вынесение названия последних на высший таксономич. уровень утратило смысл.
Макросемья нигер-конго насчитывает около 1,5 тыс. языков, что составляет почти четверть всех языков мира. С точки зрения совр. африканистики включает 12 семей (неравноценных по числу входящих в них языков, которое колеблется от 1 тыс. в семье бенуэ-конго до 13 языков в иджоидной семье) и ок. 10 изолированных языков, которые также могут претендовать на статус отд. нигеро-конголезских семей.
В макросемью Нигеро-конголезских языков входят: семьи бенуэ-конго, ква, адамава, убанги, гбайя, гур, сенуфо, иджо, северноатлантическая, южноатлантическая (мель), манде, догон, кордофанская; изолиров. языки: лимба, суа, гола, лаал, прэ и др. Прародиной Нигеро-конголезских языков является, вероятно, территория современной Нигерии.
Существует ряд гипотез объединения семей Нигеро-конголезских язфков в более крупные генетические единицы, которые заключаются в следующем. Бенуэ-конголезские языки вместе с языками ква образуют генетич. объединение, которое принято называть «бенуэ- ква», «южные вольта» или «восточные вольта-конго». Языки гур объединяют с языками адамава в саваннские языки. Саваннские языки вместе с сенуфо, убанги-гбайя и кру образуют генетическое единство, за которым закрепились названия «северные вольта» или «западные вольта-конго». По предложению Дж. Стюарта (1976 год), гипотетическое генетическое единство, включающее северного и южного вольта (западного и восточного вольта-конго), называется «вольта-конго».
С учётом того, что существование перечисленных генетич. объединений не доказано, современную классификацию Нигеро-конголезских языков целесообразно ограничивать таксономическим уровнем семей с добавлением изолированных языков.
Компаративистика Нигеро-конголезких язфков относится к одной из наиболее активно развивающихся областей африканистики, и классификация макросемьи, отражающая результаты сравнительно-историч. исследований, постоянно меняется. Поэтому неизбежны противоречия между информацией, содержащейся в данной статье, и сведениями, отражёнными в ранее опубликованных статьях по отдельным семьям Николо-конголезских языков. Пересмотру их частных классификаций способствовал интенсивный обмен мнениями, который существенно расширился в XXI веке, во многом благодаря международным конференциям «Нигеро-конголезские языки» («Niger-Congo»; Париж, 2004 год), «Личные местоимения в нигеро- конголезских языках» («Personal pronouns in Niger-Congo languages»; Санкт-Петербург, 2010 год), 1-му международному конгрессу «К нигеро-конголезскому праязыку: проблемы сравнения и реконструкции» («Towards Proto-Niger-Congo: Comparison and Reconstruction»; Париж, 2012 год). Изучению изолированных Нигеро-конголезских языков способствовала и международная конференция «Языковые изоляты в Африке» («Language Isolates in Africa»; Лион, 2010 год).
Поскольку в классификации ряда семей Нигеро-конголезские языки в XXI веке были внесены значительные изменения, ниже рассматриваются некоторые детали этих классификаций.
Семья бенуэ-конго. Бенуэ-конголезским языкам принадлежит особая роль в нигеро-конголезском языкознании - как в связи с числом входящих в неё языков (ок. 1 тыс.), так и в силу их диахронич. изученности. Реконструкция праязыка бенуэ-конго представляет собой одну из наиболее разработанных областей нигеро-конголезского сравнительно-исторического языкознания. Это связано, во-первых, с тем, что одна из 11 ветвей семьи - бантоидные языки, в которые входят банту языки. Историч. грамматика языков банту - наиболее разработанная область афр. компаративистики и компаративистики в целом. Во второй половине XX века решающую роль в развитии исторической грамматики этих языков сыграла программа LOLEMI (в пер. с протобанту - язык), реализованная тервюренской школой (Тервюрен, Бельгия) под рук. А. Мееюссена (его основополагающие работы датируются 1967 и 1969 годы). Завершением программы стало создание базы данных «Лек- сическая реконструкция языков банту» [«Bantu Lexical Reconstructions» (BLR)], которая содержит 10 тыс. диалектных реконструкций лексики прабанту [редакторы последней версии (2003 год) - И. Бастен и Т. Шадеберг]. Их рефлексы в современных языках банту надёжно устанавливаются. Качество проработки диахронич. материалов банту сопоставимо с качеством индоевропейских этимологий, и они пользуются особым доверием специалистов по Нигеро-конголозским языкам. Во-вторых, реконструкция прабенуэ-конго во многом обязана созданной в 1966 году бенуэ-конголезской рабочей группе (Benue-Congo Working Group; К. Уильямсон, Дж. Стюарт, П. де Вольф и др.). В результате в Нигерии в 1970-х годах сложилась лингвистич. школа, которая активно развивает эту область наряду с др. традиционно сильными центрами изучения бенуэ-конголезских языков в Беркли (Л. Хаймен), Лионе (Ж.М. Омбер, Ж. Филиппсон, Д. Кресель), Париже (лаборатория «Языки и культуры Чёрной Африки» Национального центра научныз исследований - крупнейший в мире центр африканской лингвистики), Тервюрене и Лейдене (Лейденский ун-т). Бенуэ-конголезская рабочая группа внесла вклад в реконструкцию не только лексики пранигер-конго, но и его морфологии. Так, важнейшей работой, посвящённой классам именным пранигер-конго, является монография Вольфа (1971 год), в которой сопоставляются именные классы языков банту с именными классами др. нигеро-конголезских семей. В результате на практике любая надёжная лексическая или морфологическая параллель между бенуэ-конголезскими языками и языками одной из др. семей Нигеро-конголозских языков автоматически проецируется на древнейший нигеро-конголезский уровень.
Часто встречающийся в лингвистической литратуре термин «новые бенуэ-конго» (New Benue-Сongo) подчёркивает гл. изменение, внесённое в классификацию бенуэ- конголезских языков Дж. Гринберга, а именно расширение состава семьи за счёт включения в неё ряда Николо-конголозских языков, отнесённых Гринбергом к языкам ква (напр., йоруба). В названия многих групп семьи бенуэ-конго входит суффикс -оид- (-oid-): дефоидные, эдоидные, нупоидные и т. д. языки. По предложению Дж. Стюарта, этот суффикс указывает на то, что входящие в данные группы языки разделяют не менее 40% общей базовой лексики по стословному списку М. Сводеша (см. Глоттохронология).
Предполагаемый ареал праязыка бенуэ-конго находится в месте слияния рек Нигер и Бенуэ, на территории совр. Нигерии (лингвистическое обоснование изложено в статье К. Уильямсон, 1989 год).
Семья ква. Названиями «новые ква» (New Kwa) или «ква» в совр. африканистике обозначают выделенную Дж. Гринбергом семью ква без восточных языков, которые сегодня принято относить к бенуэ- конголезским языкам. Для компаративистики ква языков, которая успешно развивается в рамках классического сравнительно-историческогометода, характерно использование противоречивой терминологии для описания их генеалогич. классификации. Лучший обзор проблем классификации ква содержится в статье Дж. Стюарта (1989 год).
Семьи гур и сенуфо.
Классификации гур языков (назв. «вольтские языки» является устаревшим) и сенуфо языков, предложенные А. Наденом (1989 год), принципиально не изменились в XXI веке. Их последние уточнённые версии опубликованы в книге Г. Михе и К. Винкельман в 2007 году . Этот источник представляет собой крупный вклад в изучение именных классов языков гур и именных классов Нигеро-Конголозских языков в целом.
Семьи адамава, убанги и гбайя.
Уточнена классификация адамава-убангийских языков. По мнению, обоснованному, в частности, в работе И. Моньино (2012 год), языки гбайя и убанги, по-видимому, следует рассматривать как отдельные семьи в составе Нигеро-конголузских языков, независимые от семьи адамава. По-прежнему нуждается в обосновании и постулируемое единство собственно языков адамава. Так, лексико-статистич. подсчёты (2012 год) показывают, что языки ньянг и наиболее близкие к ним группы языков адамава имеют не более 20-25% общей базовой лексики (Т.И. Аникина, А.В. Ляхович, А.Ю. Желтов, 2012 год).
Северноатлантическая и южноатлантическая семьи.
По-видимому, следует окончательно отвергнуть существование отд. семьи атлантических языков. Во-первых, не подтверждается единство северноатлантич.ескихязыков и южноатлантических языков (извеcтных также как языки мель). К.И. Поздняков (2012 год) и Г. Сежерер (2012 год) отводят им статус самостоятельных семей в макросемье Нигеро-конголозских языков. Во-вторых, по данным Позднякова и Сежерера, из семьи южноатлантических языков следует исключить языки лимба, суа и гола, которые, видимо, являются изолиров. языками в составе макросемьи нигер-конго (см. ниже). Семья южноатлантич. языков состоит из 2 ветвей - северной (яз. темне, большинство языков бага, яз. ландума) и южной [киси, шербро, буллом (крим), ммани]. Семья северноатлантических языков включает 3 ветви: северную [яз. волоф (представляющий собой первое отделение в данной ветви), группы буй-ньун, чангин, фула-серер, тенда-джаад-биафада], центральную [яз. биджого (первое отделение в этой ветви), группы балант, диола-манджак-манкань] и ветвь, включающую языки налу и бага Форе. Наиболее яркая инновация северной ветви северноатлантич. языков - формирование в её праязыке развитой системы чередований начального согласного корня, маркирующих грамматические функции числа, именного класса, размерности и др.
Семья манде. Благодаря усилиям санкт-петербургских мандеистов (В. Ф. Выдрина и его учеников) реконструкция праязыка манде языков приближается по степени проработки к реконструкции прабанту. Последние результаты представлены в работах Выдрина 2005, 2006 и 2009 годы. См. также Мандеистика.
Семья иджо.
Иджоидные языки - одна из наименее изученных семей Нигеро-конголозских языков. Многочисленные попытки показать их особую близость к какой-либо из др. нигеро-конголезских семей не увенчались успехом.
Семья догон.
Благодаря исследованиям Дж. Хита и К.Н. Прохорова (результаты изложены в их работе 2012 года) в распоряжении лингвистов имеется качественно новая база для сопоставления догонских языков с др. Нигеро-конголозскими языками. Хит и Прохоров установили, что догон представляют собой семью, включающую 21 язык, которые разделяются на 5 ветвей. По каждому из этих языков собраны уникальные лексические и грамматические материалы.
К таксономическому уровню семей нигер-конго относится и целый ряд изолированных языков. Ниже приводится характеристика некоторых из них.
Язык лаал.
Открыт (в 1977 году) и впервые описан П. Буальдьё (1982 год). Число говорящих 700 человек, живут в трёх деревнях в Чаде. Очевидно сильное влияние на лаал языков адамава и, с другой стороны, чадских языков (из которых заимствована, напр., система местоимений). В языке лаал очень интересно устроены корреляции по числу у одушевленных существительных. Форма ед. ч. имеет структуру «маркер одушевлённости n (no ‘человек’)+показатель рода a (муж. род)/i (жен. род)+корень», а форма мн. ч. - структуру «префикс именного класса+ + корень (+ суффикс именного класса)»; ср. n-a-m ‘брат’, n-i-m ‘сестра’, wu-m ‘братья, сёстры’; n-a-r ‘сын’, n-i-r ‘дочь’, yi-gə-r ‘сыновья, дочери’; n-a-my ‘дядя по материнской линии’, wu-my-a ̃n (мн. ч.). В результате создаётся иллюзия существования многочисл. супплетивных форм (см. Супплетивизм) в корреляциях по числу (К.И. Поздняков, 2010 год). Принадлежность языка лаал к семье адамава не доказана, однако нигеро-конголезское происхождение этого языка очевидно.
Язык прэ (пэрэ).
Открыт в 1985 году Д. Креселем. Он же составил наиболее полный лексический список по этому языку (620 слов) и описал его типологич. характеристики. По данным Креселя, на прэ говорят в трёх деревнях в центре Кот- д’Ивуара, в супрефектуре Тиенингбуе. По последним данным (У. Букари, 2009 год), носители языка (650 человек) остаются только в деревнях Ниатибо и Бондосо. Букари полагает, что прэ генетически ближе к языкам гур, чем к кру, однако указанный им процент сходств в базовой лексике прэ и гур (около 70%) представляется существенно завышенным - уже потому, что подсчёты автора методологически уязвимы: корни прэ сопоставляются с корнями разных языков гур, а поскольку в семье гур приблизительно 100 языков и сама семья крайне дивергентна, нетрудно подобрать в каком-либо из языков гур фонетически близкую параллель для любого корня прэ. Букари приводит и ряд интересных сближений прэ и ква. Вместе с тем вполне надёжные параллели обнаруживаются между прэ и языками практически любой др. нигеро- конголезской семьи. Напр., при сравнении систем личных местоимений яз. прэ и одного из языков центральной ветви северноатлантических языков (манджак), а также изолированного языка гола, который традиционно относят к южноатлантич. языкам, очевидно, что их парадигмы вполне сопоставимы (табл.). Отличие формы 3-го лица мн. ч. в языке гола объясняется тем, что местоимения 3-го лица ед. ч. и 3-го лица мн. ч. восходят к маркерам именных классов одуш. существительных, а в языке гола класс мн. ч. имеет форму «а». Оппозиция местоимений 2-го лица ед. ч. - 2-го лица мн. ч. в яз. прэ практически идентична такой же оппозиции в целом ряде убангийских языков (напр., в языке барамба mu - ñi соответственно). Все эти данные в совокупности свидетельствуют о статусе прэ как изолиров. нигеро-конголезского языка.
Язык бангери-ме (банги-ме). Распространён среди приблизительно 2 тыс. носителей в десятке деревень Мали на северо-западе территории расселения догонов. Безосновательно считался одним из говоров яз. догон. Происхождение бангери-ме определить крайне трудно, и не только потому, что он плохо описан. Наиболее полный лексич. список (ок. 500 слов) составлен Р. Бленчем (2005 год). В нём есть несколько десятков догонских корней (вероятно, заимствования), имеются, кроме того, корни манде и фула, а также гур. Основной же пласт лексики не обнаруживает системных параллелей с языками др. нигеро-конголезских семей. На этом основании Бленч вообще исключает бангери-ме из Нигеро-конголозских языков, относя его к изолиров. языкам Африки. Всё же более вероятной представляется гипотеза о нигеро-конголезском происхождении этого языка. В её пользу свидетельствует наличие в нём ряда наиболее устойчивых нигеро-конголезских корней.
Отнесение языков гола (Либерия, Сьерра-Леоне; 12 тыс. человек), лимба (Сьерра- Леоне, Гвинея, Гвинея-Бисау; 35 тыс. человек), суа (Гвинея-Бисау; 17 тыс. человек) к числу атлантических опирается в осн. на классич. работу Дж.Д. Сепира (США; 1971 год), и в частности на опубликованные им лексико-статистич. результаты (по стословному списку М. Сводеша). Сепир не приводит лексические списки, на основе которых производились подсчёты, но некоторые важные для классификации цифры явно недостоверны в свете уточнённых данных, которых не было в распоряжении Сепира. Так, для языка гола Сепир отмечает 25-31% сходств с южной ветвью южноатлантических языков, 21-23% - с их северной ветвью, а с северноатлантическими языками - менее 10% (вплоть до 4% с диола-кватай). Такое распределение однозначно указывало бы на принадлежность языка гола к южной ветви южноатлантических языков, однако по уточнённым спискам (К.И. Поздняков, Г. Сежерер) наиболее высокий процент сходств для языка гола - не 31%, а 17% [с яз. киси (южная ветвь южноатлантич. языков)], процент же сходств с языками сев. ветви южноатлантических языков - 12–13%, с буй - 15%, с биджого - 14%. Эти числа указывают на исключительно большую глубину отделения праязыка гола от северно- и южноатлантич. языков (приблизительно одинаковую и соответствующую, по данным глоттохронологии, VI тысячилетие до н. э.). При этом 10% сходств можно обнаружить между языком гола и практически любой др. нигеро-конголезской семьёй. Т. о., нет никаких реальных оснований (ни лексических, ни грамматических) относить яз. гола ни к южно-, ни к северноатлантич. языкам.
Язык лимба.
Основания для объединения лимба с южноатлантическими языками не просматриваются даже по данным Дж.Д. Сепира. По Сепиру, данный язык демонстрирует с ними 10-16% сходств, а с северноатлантическими языками - менее 10%, вплоть до 4% с языками манджак и биджого. По уточнённым данным К.И. Позднякова - Г. Сежерера, сходства лимба с южноатлантическими языками колеблются в пределах 6-12%, а с северноатлантическими - в пределах 4% (с манджак) - 14% (с карон) (манджак и карон относятся к одной подгруппе языков - бак). 11% сходств демонстрирует язык лимба с языком гола. Без ступенчатой реконструкции (а она отсутствует) лексикостатистика на таких хронологич. глубинах не работает, но и др. критерии генетической классификаций не дают никаких оснований для сближения языка лимба с атлантич. языками. К тому же, как отмечено выше, нет достаточных оснований объединять северно- и южноатлантические языки: напр., по Сепиру, язык темне и язык волоф дают 3% сходств в базовой лексике, что, учитывая принятые Сепиром критерии сближения, в точности соответствует проценту случайных сходств в неродственных языках.
Нет достаточных оснований для отнесения к двум атлантическим семьям и язык суа. Максимум сходств (по 19%) он показывает с южноатлантическим язык шербро и с северноатлантическим яз. биафада. 15% сходств наблюдаются у язык суа с языком киси, а с языками басари и бедик - соответственно 17 и 16% (К.И. Поздняков - Г. Сежерер). В данных Дж.Д. Сепира сближения языка суа с северноатлантическими языками существенно занижены, отчего и возникает иллюзия большей близости языка суа к южноатлантическими языкам.
Выделяют и ряд др. изолированных Нигеро-конголозских языков: вара-натьоро, вьемо, тьефо, тусья, бариба (баатонум), джалаа и т. д. По-видимому, по мере развития нигеро- конголезской историч. грамматики, количество таких языков будет увеличиваться, а конфигурация нигеро-конголезского генеалогического древа - усложняться.
Относительно структуры Нигеро-конголозских языков существует ряд противоречивых гипотез. Большинство специалистов при этом согласны в следующем.
Нигеро-конголезский праязык был тональным (имел 2 тона). Его вокализм включал 10 гласных - 2 подсистемы по 5 фонем, с гармонией гласных (см. Сингармонизм) по признаку наличие/отсутствие «продвинутости корня языка», или [ATR]. Неясным остаётся вопрос о носовых фонемах в Нигеро-конголозских язках. Большинство языков имеет носовые сонанты. В то же время во многих Нигеро-конголозских языках носовые сонанты встречаются только рядом с носовыми гласными и не имеют статуса отдельным фонем, что является веским аргументом для реконструкции системы без носовых сонантов и соответственно – с дополнительной подсистемой носовых гласных. Последняя гипотеза позволяет объяснить и наличие во многих Нигеро-конголозских языках серии преназализованных звонких согласных: по мнению К. Уильямсон, в нигеро-конголезском праязыке *(C)ṼCV>(C)ṼNC (C - согласный, V - гласный, ̃V - носовой гласный, NC - преназализованный согласный). В целом для корня нигеро-конголезского праязыка реконструируется структура CVCV. Консонантизм включал 5 рядов согласных, в т. ч. ряд велярных лабиализованных (/kw/, /gw/, /xw/) или лабиовелярных (/kp/, /gb/). Для него было характерно системное противопоставление сильных и слабых согласных - для серий как глухих, так и звонких согласных.
Судя по многим данным, основная морфологическая характеристика нигеро-конголезского праязыка - развитая система именных классов (15-20 согласовательных классов), противопоставляемых в т. ч. в корреляции по числу. Попытки отнести процесс формирования именных классов к более позднему этапу, т. е. к праязыку одной из ветвей Нигеро-конголозских языков, неубедительны. Представляется более вероятным, что в языках манде и догон именные классы исчезли, оставив некоторые следы, в т. ч. и в формах местоимений 3-го лица, в функции которых в нигеро-конголезском праязыке употреблялись маркеры именных классов. Некоторые префиксы именных классов реконструируются достаточно легко, напр. *ba-/*be- для класса мн. ч. людей, *ma- для названий масс, и в частности жидкостей (вне корреляции по числу), *ku- для небольшого класса ед. ч., включавшего названия для руки, ноги, уха, колена и луны, *di-/*li- для класса сингулятивов (предмет, выделенный из двух однородных предметов/из группы однородных предметов), в котором в нигеро-конголезском праязыке были, в частности, слова со значениями ‘глаз’, ‘звезда’, ‘камень’, ‘женская грудь’, ‘зуб’, *ø-класс с нулевым маркером, включающий некоторые термины родства, а также заимствования. По реконструкции маркеров др. именных классов ведётся дискуссия. Основная системная проблема здесь - интерпретация регулярного соответствия носовых согласных в ряде классных маркеров языков банту неносовым согласным в большинстве др. семей Нигеро-конголозских языков. Напр., префикс бантуского праязыка *mu- для класса ед. ч. одуш. существительных соответствует префиксу *ku- в атлантических языках. Системы именных классов в Нигеро-конголозских языках часто нестабильны и подвержены многочисленным перестройкам, в частности в результате системных процессов изменений по аналогии. Периодически те или иные классы утрачивают продуктивность и бывшие префиксы класса входят в состав корня, в то время как новые префиксы класса присоединяются к таким расширенным основам. Эта особенность делает исключительно сложной реконструкцию лексики Нигеро-конголозских языков, поскольку лингвисты вынуждены часто сопоставлять формы с изменённым морфемным членением, в которых исходные корни часто «спрятаны» в середине слов.
С 2010-х годов наметился прогресс в реконструкции серий личных местоимений Нигеро-конголозских языков [прежде всего благодаря обширной базе данных по местоимениям, созданной Г. Сежерером (описана в его работе 2009 год), и циклу работ К.В. Бабаева (в частности, двух работ 2012 год), посвящённых местоимениям]. Реконструкция местоимений Нигеро-конголозских языков, так же как и системы глагольной деривации, осложняется многочисл. изменениями по аналогии внутри отд. парадигм. Так, подавляющее большинство суффиксов глагольной деривации в Нигеро-конголозских языках имеют структуру CV или VC и при этом включают один из дентальных согласных, что открывает простор для практически любых этимологич. сближений.
Ряд корней Нигеро-конголозских языков обнаруживает поразительную устойчивость: рефлексы этих корней легко найти в языках практически всех их семей. Наиболее устойчивые корни не всегда входят в стослов- ный список базовой лексики М. Сводеша. К 20 наиболее стабильным корням Нигеро-конголозских языков, рефлексы которых устанавливаются в большинстве семей, относятся: *nai/*naγi ‘четыре’, *Tati/‘*Tatu ‘три’, *ba-di ‘два’, *dem/*lem- ‘язык (анатомический)’, *te/*ti ‘дерево’, *buha ‘собака’, *Di ‘есть’, *na/*ni ‘мать’, *pu(D) ‘белый’, *kwoto ‘кожа’, *nak ‘корова’, *nu/*ni ‘человек’, *bi(D)/*biN ‘чёрный’, * ̌coke ‘курица’, *mama ‘дед/бабка, внук/ внучка’, *niŋ ‘зуб’, *to ‘молоть, толочь’, *tu ‘чихать’, * ̌cengi ‘песок’, *dum-/*lum ‘кусать’.
Дополнительная литература:
Westermann D. Die westlichen Sudansprachen und ihre Beziehungen zum Bantu. B., 1927;
Greenberg J.H. Studies in African linguistic classification. Branford, 1955;
Meeussen A.E. Bantu grammatical reconstructions // Africana Linguistica. 1967. Vol. 3;
idem. Bantu lexical reconstructions. Tervuren, 1980;
Sapir J.D. West Atlantic: an inventory of the languages, their noun class systems and consonant alternation // Current trends in linguistics. The Hague; P., 1971. Vol. 7:
Linguistics in sub-Saharan Africa; Wolf P.P. de. The noun class system of proto-Benue-Congo. The Hague; P., 1971;
Stewart J.M. Towards Volta-Congo reconstruction. Leiden, 1976;
idem. The potential of Proto-Potou-Akanic-Bantu as a pilot for Proto-Niger-Congo, and the reconstructions updated // Journal of African Languages and Linguistics. 2002. № 23-2;
Boyeldieu P. Deux études laal (Moyen-Chari, Tchad). B., 1982;
The Niger-Congo languages: a classification and description of Africa’s largest language family. N. Y.; L., 1989;
Williamson K. Niger- Congo overview // The Niger-Congo languages: a classification and description of Africa’s largest language family. N. Y.; L., 1989;
idem. Benue-Congo overview // Ibid; Naden A.J. Gur // Ibid; Reconstructions lexicales bantoues 3-Bantu lexical reconstructions 3. Tervuren, 2003;
Blench R. Baŋgi me, a language of unknown affiliation in Northern Mali. [Camb.], 2005;
Vydrine V. Reconstruction of initial consonants in Proto-South Mande // Studies in African comparative linguistics, with special focus on Bantu and Mande: essays in honour of Yvonne Bastin and Claire Grégoire. Tervuren, 2005;
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