НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ

НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ - круп­ней­шая в ми­ре мак­ро­се­мья язы­ков, мно­гие из ко­то­рых рас­про­стра­не­ны в бас­сей­нах рек Ни­гер и Кон­го.

Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 500 млн. человек (начало 2010-х годов, оцен­ка). Название ареа­ла Нигеро-конголезских языков от­ра­жа­ет­ся в на­име­но­ва­нии дан­но­го ге­не­тического объ­еди­не­ния, ко­то­рое пред­ло­жил Дж. Грин­берг (1949 год).

Мак­ро­се­мья Нигеро-конголезских языков во мно­гом со­от­вет­ст­ву­ет по сво­ему со­ста­ву «западной нег­рит­ской се­мье» Д. Вес­тер­ма­на (1927 год). Для Грин­бер­га Нигеро-конголезские языки со­став­ля­ли часть ни­ге­ро-кор­до­фан­ской (кон­го-кор­до­фан­ской) мак­ро­се­мьи (см. Ни­ге­ро-кор­до­фан­ские язы­ки ). В современной аф­ри­ка­ни­сти­ке для обо­зна­че­ния ни­ге­ро-кор­до­фан­ской мак­ро­се­мьи Грин­бер­га при­ня­то ис­поль­зо­вать назв. «Нигеро-конголезские языки», по­сколь­ку кор­до­фан­ские язы­ки бо­лее не счи­та­ют­ся пер­вой обо­со­бив­шей­ся семь­ёй Нигеро-конголезские зяки - язы­кам ман­де или до­гонским языкам при­да­ёт­ся тот же ста­тус в клас­си­фи­ка­ции, что и кор­до­фан­ским язы­кам, а это оз­на­ча­ет, что вы­не­се­ние на­зва­ния по­след­них на выс­ший так­со­но­мич. уро­вень ут­ра­ти­ло смысл.

Мак­ро­се­мья ни­гер-кон­го на­счи­ты­ва­ет около 1,5 тыс. язы­ков, что со­став­ля­ет поч­ти чет­верть всех язы­ков ми­ра. С точ­ки зре­ния совр. аф­ри­ка­ни­сти­ки вклю­ча­ет 12 се­мей (не­рав­но­цен­ных по чис­лу вхо­дя­щих в них язы­ков, ко­то­рое ко­леб­лет­ся от 1 тыс. в се­мье бе­нуэ-кон­го до 13 язы­ков в ид­жо­ид­ной се­мье) и ок. 10 изо­ли­рованных язы­ков, ко­то­рые так­же мо­гут пре­тен­до­вать на ста­тус отд. ни­ге­ро-кон­го­лез­ских се­мей.

В мак­ро­се­мью Нигеро-конголезских языков вхо­дят: се­мьи бе­нуэ-кон­го, ква, ада­ма­ва, убан­ги, гбайя, гур, се­ну­фо, ид­жо, се­вер­но­ат­лан­ти­че­ская, юж­но­ат­лан­ти­че­ская (мель), ман­де, до­гон, кор­до­фан­ская; изо­ли­ров. язы­ки: лим­ба, суа, го­ла, ла­ал, прэ и др. Пра­ро­ди­ной Нигеро-конголезских языков яв­ля­ет­ся, ве­ро­ят­но, тер­ри­то­рия современной Ни­ге­рии.

Су­ще­ст­ву­ет ряд ги­по­тез объ­е­ди­не­ния се­мей Нигеро-конголезских язфков в бо­лее круп­ные ге­не­тические еди­ни­цы, ко­то­рые за­клю­ча­ют­ся в сле­дую­щем. Бе­нуэ-кон­го­лез­ские язы­ки вме­сте с язы­ка­ми ква об­ра­зу­ют ге­не­тич. объ­еди­не­ние, ко­то­рое при­ня­то на­зы­вать «бе­нуэ- ква», «юж­ные воль­та» или «вос­точ­ные воль­та-кон­го». Язы­ки гур объ­е­ди­ня­ют с язы­ка­ми ада­ма­ва в са­ванн­ские язы­ки. Са­ванн­ские язы­ки вме­сте с се­ну­фо, убан­ги-гбайя и кру об­ра­зу­ют ге­не­тическое един­ст­во, за ко­то­рым за­кре­пи­лись на­зва­ния «се­вер­ные воль­та» или «за­пад­ные воль­та-кон­го». По пред­ло­же­ни­ю Дж. Стю­ар­та (1976 год), ги­по­те­тическое ге­не­тическое един­ст­во, вклю­чаю­щее северного и южного воль­та (западного и восточного воль­та-кон­го), на­зы­ва­ет­ся «воль­та-кон­го».

С учё­том то­го, что су­ще­ст­во­ва­ние пе­ре­чис­лен­ных ге­не­тич. объ­е­ди­не­ний не до­ка­за­но, современную клас­си­фи­ка­цию Нигеро-конголезских языков це­ле­со­об­раз­но ог­ра­ни­чи­вать так­со­но­мическим уров­нем се­мей с до­бав­ле­ни­ем изо­ли­рованных язы­ков.

Ком­па­ра­ти­ви­сти­ка Нигеро-конголезких язфков от­но­сит­ся к од­ной из наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ваю­щих­ся об­лас­тей аф­ри­ка­ни­сти­ки, и клас­си­фи­ка­ция мак­ро­се­мьи, от­ра­жаю­щая ре­зуль­та­ты срав­ни­тель­но-ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний, по­сто­ян­но ме­ня­ет­ся. По­это­му не­из­беж­ны про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ин­фор­ма­ци­ей, со­дер­жа­щей­ся в дан­ной ста­тье, и све­де­ния­ми, от­ра­жён­ны­ми в ра­нее опуб­ли­ко­ван­ных стать­ях по отдельным семь­ям Николо-конголезских языков. Пе­ре­смот­ру их ча­ст­ных клас­си­фи­ка­ций спо­соб­ст­во­вал ин­тен­сив­ный об­мен мне­ния­ми, ко­то­рый су­ще­ст­вен­но рас­ши­рил­ся в XXI веке, во мно­гом бла­го­да­ря ме­ж­ду­народным кон­фе­рен­ци­ям «Ни­ге­ро-кон­го­лез­ские язы­ки» («Niger-Congo»; Па­риж, 2004 год), «Лич­ные ме­сто­име­ния в ни­ге­ро- кон­го­лез­ских язы­ках» («Personal pro­nouns in Niger-Congo languages»; Санкт-Пе­тер­бург, 2010 год), 1-му ме­ж­ду­народному кон­грес­су «К ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­му пра­язы­ку: про­бле­мы срав­не­ния и ре­кон­ст­рук­ции» («Towards Proto-Niger-Congo: Compari­son and Reconstruction»; Па­риж, 2012 год). Изу­че­нию изо­ли­ро­ван­ных Нигеро-конголезских языков спо­соб­ст­во­ва­ла и ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция «Язы­ко­вые изо­ля­ты в Аф­ри­ке» («Lan­guage Isolates in Africa»; Ли­он, 2010 год).

По­сколь­ку в клас­си­фи­ка­ции ря­да се­мей Нигеро-конголезские языки в XXI веке бы­ли вне­се­ны зна­чительные из­ме­не­ния, ни­же рас­смат­ри­ва­ют­ся не­ко­то­рые де­та­ли этих клас­си­фи­ка­ций.

Се­мья бе­нуэ-кон­го. Бе­нуэ-кон­го­лез­ским язы­кам при­над­ле­жит осо­бая роль в ни­ге­ро-кон­го­лез­ском язы­ко­зна­нии - как в свя­зи с числом вхо­дя­щих в неё язы­ков (ок. 1 тыс.), так и в си­лу их ди­а­хро­нич. изу­чен­но­сти. Ре­кон­ст­рук­ция пра­язы­ка бе­нуэ-кон­го пред­став­ля­ет со­бой од­ну из наи­бо­лее раз­ра­бо­тан­ных об­лас­тей ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­го срав­ни­тель­но-ис­то­рического язы­ко­зна­ния. Это свя­за­но, во-пер­вых, с тем, что од­на из 11 вет­вей се­мьи - бан­то­ид­ные язы­ки, в ко­то­рые вхо­дят бан­ту язы­ки. Ис­то­рич. грам­ма­ти­ка язы­ков бан­ту - наи­бо­лее раз­ра­бо­тан­ная об­ласть афр. ком­па­ра­ти­ви­сти­ки и ком­па­ра­ти­ви­сти­ки в це­лом. Во второй половине XX века ре­шаю­щую роль в раз­ви­тии ис­то­рической грам­ма­ти­ки этих язы­ков сыг­ра­ла про­грам­ма LOLEMI (в пер. с про­то­бан­ту - язык), реа­ли­зо­ван­ная тер­вю­рен­ской шко­лой (Тер­вю­рен, Бель­гия ) под рук. А. Мее­юс­се­на (его ос­но­во­по­ла­гаю­щие ра­бо­ты да­тируются 1967 и 1969 годы). За­вер­ше­ни­ем про­грам­мы ста­ло соз­да­ние ба­зы дан­ных «Лек- си­че­ская ре­кон­ст­рук­ция язы­ков бан­ту» [«Bantu Lexical Reconstructions» (BLR)], ко­то­рая со­дер­жит 10 тыс. диа­лект­ных ре­кон­ст­рук­ций лек­си­ки пра­бан­ту [ре­дак­то­ры по­след­ней вер­сии (2003 год) - И. Бас­тен и Т. Ша­де­берг]. Их реф­лек­сы в современных язы­ках бан­ту на­дёж­но ус­та­нав­ли­ва­ют­ся. Ка­че­ст­во про­ра­бот­ки ди­а­хро­нич. ма­те­риа­лов бан­ту со­пос­та­ви­мо с ка­че­ст­вом ин­до­ев­ро­пей­ских эти­мо­ло­гий, и они поль­зу­ют­ся осо­бым до­ве­ри­ем спе­циа­ли­стов по Нигеро-конголозским языкам. Во-вто­рых, ре­кон­ст­рук­ция пра­бе­нуэ-кон­го во мно­гом обя­за­на со­здан­ной в 1966 году бе­нуэ-кон­го­лез­ской ра­бо­чей груп­пе (Benue-Congo Working Group; К. Уиль­ям­сон, Дж. Стю­арт, П. де Вольф и др.). В ре­зуль­та­те в Ни­ге­рии в 1970-х годах сло­жи­лась лин­гвис­тич. шко­ла, ко­то­рая ак­тив­но раз­ви­ва­ет эту об­ласть на­ря­ду с др. тра­ди­ци­он­но силь­ны­ми цен­тра­ми изу­че­ния бе­нуэ-кон­го­лез­ских язы­ков в Берк­ли (Л. Хай­мен), Лио­не (Ж.М. Ом­бер, Ж. Фи­липп­сон, Д. Кре­сель), Па­ри­же (ла­бо­ра­то­рия «Язы­ки и куль­ту­ры Чёр­ной Аф­ри­ки» Национального цен­тра на­учныз ис­сле­до­ва­ний - круп­ней­ший в ми­ре центр африканской лин­гвис­ти­ки), Тер­вю­ре­не и Лей­де­не (Лей­ден­ский ун-т). Бе­нуэ-кон­го­лез­ская ра­бо­чая груп­па вне­сла вклад в ре­кон­ст­рук­цию не толь­ко лек­си­ки пра­ни­гер-кон­го, но и его мор­фо­ло­гии. Так, важ­ней­шей ра­бо­той, по­свя­щён­ной клас­сам имен­ным пра­ни­гер-кон­го, яв­ля­ет­ся мо­но­гра­фия Воль­фа (1971 год), в ко­то­рой со­пос­тав­ля­ют­ся имен­ные клас­сы язы­ков бан­ту с имен­ны­ми клас­са­ми др. ни­ге­ро-кон­го­лез­ских се­мей. В ре­зуль­та­те на прак­ти­ке лю­бая на­дёж­ная лек­сическая или мор­фо­ло­гическая па­рал­лель ме­ж­ду бе­нуэ-кон­го­лез­ски­ми язы­ка­ми и язы­ка­ми од­ной из др. се­мей Нигеро-конголозских языков ав­то­ма­ти­че­ски про­еци­ру­ет­ся на древ­ней­ший ни­ге­ро-кон­го­лез­ский уро­вень.

Час­то встре­чаю­щий­ся в лин­гвис­тической литратуре тер­мин «но­вые бе­нуэ-кон­го» (New Benue-Сongo) под­чёр­ки­ва­ет гл. из­ме­не­ние, вне­сён­ное в клас­си­фи­ка­цию бе­нуэ- кон­го­лез­ских язы­ков Дж. Грин­бер­га, а имен­но рас­ши­ре­ние со­ста­ва се­мьи за счёт вклю­че­ния в неё ря­да Николо-конголозских языков, от­не­сён­ных Грин­бер­гом к язы­кам ква (напр., йо­ру­ба). В на­зва­ния многих групп се­мьи бе­нуэ-кон­го вхо­дит суф­фикс -оид- (-oid-): де­фо­ид­ные, эдо­ид­ные, ну­по­ид­ные и т. д. языки. По пред­ло­же­нию Дж. Стю­ар­та, этот суф­фикс ука­зы­ва­ет на то, что вхо­дя­щие в дан­ные груп­пы язы­ки раз­де­ля­ют не ме­нее 40% об­щей ба­зо­вой лек­си­ки по сто­слов­но­му спи­ску М. Сво­де­ша (см. Глот­то­хро­но­ло­гия).

Пред­по­ла­гае­мый аре­ал пра­язы­ка бе­нуэ-кон­го на­хо­дит­ся в мес­те слия­ния рек Ни­гер и Бе­нуэ, на тер­ри­то­рии совр. Ни­ге­рии (лин­гвис­тическое обос­но­ва­ние из­ло­же­но в ста­тье К. Уиль­ям­сон, 1989 год).

Се­мья ква. На­зва­ния­ми «но­вые ква» (New Kwa) или «ква» в совр. аф­ри­ка­ни­сти­ке обо­зна­ча­ют вы­де­лен­ную Дж. Грин­бер­гом се­мью ква без восточных язы­ков, ко­то­рые се­го­дня при­ня­то от­но­сить к бе­нуэ- кон­го­лез­ским язы­кам. Для ком­па­ра­ти­ви­сти­ки ква язы­ков, ко­то­рая ус­пеш­но раз­ви­ва­ет­ся в рам­ках клас­сического срав­ни­тель­но-ис­то­рическогоме­то­да, ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние про­ти­во­ре­чи­вой тер­ми­но­ло­гии для опи­са­ния их ге­неа­ло­гич. клас­си­фи­ка­ции. Луч­ший об­зор про­блем клас­си­фи­ка­ции ква со­дер­жит­ся в ста­тье Дж. Стю­ар­та (1989 год).

Се­мьи гур и се­ну­фо.

Клас­си­фи­ка­ции гур язы­ков (назв. «вольт­ские язы­ки» яв­ля­ет­ся ус­та­рев­шим) и се­ну­фо язы­ков, пред­ло­жен­ные А. На­де­ном (1989 год), прин­ци­пи­аль­но не из­ме­ни­лись в XXI веке. Их по­след­ние уточ­нён­ные вер­сии опуб­ли­ко­ва­ны в кни­ге Г. Михе и К. Вин­кель­ман в 2007 году . Этот ис­точ­ник пред­став­ля­ет со­бой круп­ный вклад в изу­че­ние имен­ных клас­сов язы­ков гур и имен­ных клас­сов Нигеро-Конголозских языков в це­лом.

Се­мьи ада­ма­ва, убан­ги и гбайя.

Уточ­не­на клас­си­фи­ка­ция ада­ма­ва-убан­гий­ских язы­ков. По мне­нию, обос­но­ван­но­му, в ча­ст­но­сти, в ра­бо­те И. Моньи­но (2012 год), язы­ки гбайя и убан­ги, по-ви­ди­мо­му, сле­ду­ет рас­смат­ри­вать как отдельные се­мьи в со­ста­ве Нигеро-конголузских языков, не­за­ви­си­мые от се­мьи ада­ма­ва. По-преж­не­му ну­ж­да­ет­ся в обос­но­ва­нии и по­сту­ли­руе­мое един­ство соб­ст­вен­но язы­ков ада­ма­ва. Так, лек­си­ко-ста­ти­стич. под­счё­ты (2012 год) по­ка­зы­ва­ют, что язы­ки ньянг и наи­бо­лее близ­кие к ним груп­пы язы­ков ада­ма­ва име­ют не бо­лее 20-25% об­щей ба­зо­вой лек­си­ки (Т.И. Ани­ки­на, А.В. Ля­хо­вич, А.Ю. Жел­тов, 2012 год).

Се­вер­но­ат­лан­ти­че­ская и юж­но­ат­лан­ти­че­ская се­мьи.

По-ви­ди­мо­му, сле­ду­ет окон­ча­тель­но от­верг­нуть су­ще­ст­во­ва­ние отд. се­мьи ат­лан­ти­че­ских язы­ков. Во-пер­вых, не под­твер­жда­ет­ся един­ст­во се­вер­ноат­лан­тич.ескихязы­ков и юж­но­ат­лан­тических язы­ков (извеcтных так­же как язы­ки мель). К.И. Позд­ня­ков (2012 год) и Г. Се­же­рер (2012 год) от­во­дят им ста­тус са­мо­сто­ятельных се­мей в мак­ро­се­мье Нигеро-конголозских языков. Во-вто­рых, по дан­ным Позд­ня­ко­ва и Се­же­ре­ра, из се­мьи юж­но­ат­лан­тических язы­ков сле­ду­ет ис­клю­чить язы­ки лим­ба, суа и го­ла, ко­то­рые, ви­ди­мо, яв­ля­ют­ся изо­ли­ров. язы­ка­ми в со­ста­ве мак­ро­се­мьи ни­гер-кон­го (см. ни­же). Се­мья юж­но­ат­лан­тич. язы­ков со­сто­ит из 2 вет­вей - се­вер­ной (яз. тем­не, боль­шин­ст­во язы­ков ба­га, яз. лан­ду­ма) и юж­ной [ки­си, шер­бро, бул­лом (крим), мма­ни]. Се­мья се­вер­но­ат­лан­тических язы­ков вклю­ча­ет 3 вет­ви: се­вер­ную [яз. во­лоф (пред­став­ляю­щий со­бой пер­вое от­де­ле­ние в дан­ной вет­ви), груп­пы буй-ньун, чан­гин, фу­ла-се­рер, тен­да-джа­ад-биа­фа­да], цен­траль­ную [яз. бид­жо­го (пер­вое от­де­ле­ние в этой вет­ви), груп­пы ба­лант, дио­ла-манд­жак-ман­кань] и ветвь, вклю­чаю­щую язы­ки на­лу и ба­га Фо­ре. Наи­бо­лее яр­кая ин­но­ва­ция северной вет­ви се­вер­но­ат­лан­тич. язы­ков - фор­ми­ро­ва­ние в её пра­язы­ке раз­ви­той сис­те­мы че­ре­до­ва­ний на­чаль­но­го со­глас­но­го кор­ня, мар­ки­рую­щих грам­ма­тические функ­ции чис­ла, имен­но­го клас­са, раз­мер­но­сти и др.

Се­мья ман­де. Бла­го­да­ря уси­ли­ям санкт-пе­тер­бург­ских ман­деи­стов (В. Ф. Вы­дри­на и его уче­ни­ков) ре­кон­ст­рук­ция пра­язы­ка ман­де язы­ков при­бли­жа­ет­ся по сте­пе­ни про­ра­бот­ки к ре­кон­ст­рук­ции пра­бан­ту. По­след­ние ре­зуль­та­ты пред­став­ле­ны в ра­бо­тах Вы­дри­на 2005, 2006 и 2009 годы. См. так­же Ман­деи­сти­ка.

Се­мья ид­жо.

Ид­жо­ид­ные язы­ки - од­на из наи­ме­нее изу­чен­ных се­мей Нигеро-конголозских языков. Мно­го­численные по­пыт­ки по­ка­зать их осо­бую бли­зость к ка­кой-ли­бо из др. ни­ге­ро-кон­го­лез­ских се­мей не увен­ча­лись ус­пе­хом.

Се­мья до­гон.

Бла­го­да­ря ис­сле­до­ва­ни­ям Дж. Хи­та и К.Н. Про­хо­ро­ва (ре­зуль­та­ты из­ло­же­ны в их ра­бо­те 2012 года) в рас­по­ря­же­нии лин­гвис­тов име­ет­ся ка­че­ст­вен­но но­вая ба­за для со­пос­тав­ле­ния до­гон­ских язы­ков с др. Нигеро-конголозскими языками. Хит и Про­хо­ров ус­та­но­ви­ли, что до­гон пред­став­ля­ют со­бой се­мью, вклю­чаю­щую 21 язык, ко­то­рые раз­де­ля­ют­ся на 5 вет­вей. По ка­ж­до­му из этих язы­ков со­б­ра­ны уни­каль­ные лек­сические и грам­ма­тические ма­те­риа­лы.

К так­со­но­мическому уров­ню се­мей ни­гер-кон­го от­но­сит­ся и це­лый ряд изо­ли­рованных язы­ков. Ни­же при­во­дит­ся ха­рак­те­ри­сти­ка не­ко­то­рых из них.

Язык ла­ал.

От­крыт (в 1977 году) и впер­вые опи­сан П. Бу­аль­дьё (1982 год). Чис­ло го­во­ря­щих 700 человек, жи­вут в трёх де­рев­нях в Ча­де. Оче­вид­но силь­ное влия­ние на ла­ал язы­ков ада­ма­ва и, с дру­гой сто­ро­ны, чад­ских язы­ков (из ко­то­рых за­им­ст­во­ва­на, напр., сис­те­ма ме­сто­име­ний). В языке ла­ал очень ин­те­рес­но уст­рое­ны кор­ре­ля­ции по чис­лу у одушевленных су­ще­ст­ви­тель­ных. Фор­ма ед. ч. име­ет струк­ту­ру «мар­кер оду­шев­лён­но­сти n (no ‘человек’)+по­ка­за­тель ро­да a (муж. род)/i (жен. род)+ко­рень», а фор­ма мн. ч. - струк­ту­ру «пре­фикс имен­но­го клас­са+ + ко­рень (+ суф­фикс имен­но­го клас­са)»; ср. n-a-m ‘брат’, n-i-m ‘сестра’, wu-m ‘бра­тья, сёстры’; n-a-r ‘сын’, n-i-r ‘дочь’, yi-gə-r ‘сы­но­вья, дочери’; n-a-my ‘дя­дя по ма­те­рин­ской линии’, wu-my-a ̃n (мн. ч.). В ре­зуль­та­те соз­да­ёт­ся ил­лю­зия су­ще­ст­во­ва­ния мно­го­числ. суп­пле­тив­ных форм (см. Суп­пле­ти­визм) в кор­ре­ля­ци­ях по чис­лу (К.И. Позд­ня­ков, 2010 год). При­над­леж­ность языка ла­ал к се­мье ада­ма­ва не до­ка­за­на, од­на­ко ни­ге­ро-кон­го­лез­ское про­ис­хо­ж­де­ние это­го язы­ка оче­вид­но.

Язык прэ (пэ­рэ).

От­крыт в 1985 году Д. Кре­се­лем. Он же со­ста­вил наи­бо­лее пол­ный лек­сический спи­сок по это­му язы­ку (620 слов) и опи­сал его ти­по­ло­гич. ха­рак­те­ри­сти­ки. По дан­ным Кре­се­ля, на прэ го­во­рят в трёх де­рев­нях в цен­тре Кот- д’Ивуара, в су­пре­фек­ту­ре Тие­нин­гбуе. По по­след­ним дан­ным (У. Бу­ка­ри, 2009 год), но­си­те­ли язы­ка (650 человек) ос­та­ют­ся толь­ко в де­рев­нях Ниа­ти­бо и Бон­до­со. Бу­ка­ри по­ла­га­ет, что прэ ге­не­ти­че­ски бли­же к язы­кам гур, чем к кру, од­на­ко ука­зан­ный им про­цент сходств в ба­зо­вой лек­си­ке прэ и гур (около 70%) пред­став­ля­ет­ся су­ще­ст­вен­но за­вы­шен­ным - уже по­то­му, что под­счё­ты ав­то­ра ме­то­до­ло­ги­че­ски уяз­ви­мы: кор­ни прэ со­пос­тав­ля­ют­ся с кор­ня­ми раз­ных язы­ков гур, а по­сколь­ку в се­мье гур при­бли­зи­тель­но 100 язы­ков и са­ма се­мья край­не ди­вер­гент­на, не­труд­но по­доб­рать в каком-либо из язы­ков гур фо­не­ти­че­ски близ­кую па­рал­лель для лю­бо­го кор­ня прэ. Бу­ка­ри при­во­дит и ряд ин­те­рес­ных сбли­же­ний прэ и ква. Вме­сте с тем впол­не на­дёж­ные па­рал­ле­ли об­на­ру­жи­ва­ют­ся ме­ж­ду прэ и язы­ка­ми прак­ти­че­ски лю­бой др. ни­ге­ро- кон­го­лез­ской се­мьи. Напр., при срав­не­нии сис­тем лич­ных ме­сто­име­ний яз. прэ и од­но­го из язы­ков центральной вет­ви се­вер­но­ат­лан­тических язы­ков (манд­жак), а так­же изо­ли­рованного языка го­ла, ко­то­рый тра­ди­ци­он­но от­но­сят к юж­но­ат­лан­тич. язы­кам, оче­вид­но, что их па­ра­диг­мы впол­не со­по­ста­ви­мы (табл.). От­ли­чие фор­мы 3-го ли­ца мн. ч. в языке го­ла объ­яс­ня­ет­ся тем, что ме­сто­име­ния 3-го ли­ца ед. ч. и 3-го ли­ца мн. ч. вос­хо­дят к мар­ке­рам имен­ных клас­сов одуш. су­ще­ст­ви­тель­ных, а в языке го­ла класс мн. ч. име­ет фор­му «а». Оп­по­зи­ция ме­сто­име­ний 2-го ли­ца ед. ч. - 2-го ли­ца мн. ч. в яз. прэ прак­ти­че­ски иден­тич­на та­кой же оп­по­зи­ции в це­лом ря­де убан­гий­ских язы­ков (напр., в языке ба­рам­ба mu - ñi со­от­вет­ст­вен­но). Все эти дан­ные в со­во­куп­но­сти сви­де­тель­ству­ют о ста­ту­се прэ как изо­ли­ров. ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­го язы­ка.

Язык бан­ге­ри-ме (бан­ги-ме). Рас­про­стра­нён сре­ди при­бли­зи­тель­но 2 тыс. но­си­те­лей в де­сят­ке де­ре­вень Ма­ли на се­ве­ро-за­па­де тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния до­го­нов. Без­ос­но­ва­тель­но счи­тал­ся од­ним из го­во­ров яз. до­гон. Про­ис­хо­ж­де­ние бангери-ме оп­ре­де­лить край­не труд­но, и не толь­ко по­то­му, что он пло­хо опи­сан. Наи­бо­лее пол­ный лек­сич. спи­сок (ок. 500 слов) со­став­лен Р. Блен­чем (2005 год). В нём есть несколько де­сят­ков до­гон­ских кор­ней (ве­ро­ят­но, за­им­ст­во­ва­ния), име­ют­ся, кро­ме то­го, кор­ни ман­де и фу­ла, а так­же гур. Ос­нов­ной же пласт лек­си­ки не об­на­ру­жи­ва­ет сис­тем­ных па­рал­ле­лей с язы­ка­ми др. ни­ге­ро-кон­го­лез­ских се­мей. На этом ос­но­ва­нии Бленч во­об­ще ис­клю­ча­ет бан­ге­ри-ме из Нигеро-конголозских языков, от­но­ся его к изо­ли­ров. язы­кам Аф­ри­ки. Всё же бо­лее ве­ро­ят­ной пред­став­ля­ет­ся ги­по­те­за о ни­ге­ро-кон­го­лез­ском про­ис­хо­ж­де­нии это­го язы­ка. В её поль­зу сви­де­тель­ст­ву­ет на­ли­чие в нём ря­да наи­более ус­той­чи­вых ни­ге­ро-кон­го­лез­ских кор­ней.

От­не­се­ние язы­ков го­ла (Ли­бе­рия, Сьер­ра-Ле­о­не; 12 тыс. человек), лим­ба (Сьер­ра- Ле­о­не, Гви­нея, Гви­нея-Би­сау; 35 тыс. человек), суа (Гви­нея-Би­сау; 17 тыс. человек) к чис­лу ат­лан­ти­че­ских опи­ра­ет­ся в осн. на клас­сич. ра­бо­ту Дж.Д. Се­пи­ра ( США ; 1971 год), и в ча­ст­но­сти на опуб­ли­ко­ван­ные им лек­си­ко-ста­ти­стич. ре­зуль­та­ты (по сто­слов­но­му спи­ску М. Сво­де­ша). Се­пир не при­во­дит лек­сические спи­ски, на ос­но­ве ко­то­рых про­из­во­ди­лись под­счё­ты, но не­ко­то­рые важ­ные для клас­си­фи­ка­ции циф­ры яв­но не­дос­то­вер­ны в све­те уточ­нён­ных дан­ных, ко­то­рых не бы­ло в рас­по­ря­же­нии Се­пи­ра. Так, для языка го­ла Се­пир от­ме­ча­ет 25-31% сходств с южной вет­вью юж­но­ат­лан­тических язы­ков, 21-23% - с их северной вет­вью, а с се­вер­но­ат­лан­тическими язы­ка­ми - ме­нее 10% (вплоть до 4% с дио­ла-ква­тай). Та­кое рас­пре­де­ле­ние од­но­знач­но ука­зы­ва­ло бы на при­над­леж­ность языка го­ла к южной вет­ви юж­но­ат­лан­тических язы­ков, од­на­ко по уточ­нён­ным спи­скам (К.И. Позд­ня­ков, Г. Се­же­рер) наи­бо­лее вы­со­кий про­цент сходств для языка го­ла - не 31%, а 17% [с яз. ки­си (южная ветвь юж­но­ат­лан­тич. язы­ков)], про­цент же сходств с язы­ка­ми сев. вет­ви юж­но­ат­лан­тических язы­ков - 12–13%, с буй - 15%, с бид­жо­го - 14%. Эти чис­ла ука­зы­ва­ют на ис­клю­чи­тель­но боль­шую глу­би­ну от­де­ле­ния пра­язы­ка го­ла от се­вер­но- и юж­но­ат­лан­тич. язы­ков (при­бли­зи­тель­но оди­на­ко­вую и со­от­вет­ст­вую­щую, по дан­ным глот­то­хро­но­ло­гии, VI тысячилетие до н. э.). При этом 10% сходств мож­но об­на­ру­жить ме­ж­ду языком го­ла и прак­ти­че­ски лю­бой др. ни­ге­ро-кон­го­лез­ской семь­ёй. Т. о., нет ни­ка­ких ре­аль­ных ос­но­ва­ний (ни лек­си­че­ских, ни грам­ма­ти­че­ских) от­но­сить яз. го­ла ни к юж­но-, ни к се­вер­но­ат­лан­тич. язы­кам.

Язык лим­ба.

Ос­но­ва­ния для объ­е­ди­не­ния лим­ба с юж­но­ат­лан­тическими язы­ка­ми не про­смат­ри­ва­ют­ся да­же по дан­ным Дж.Д. Се­пи­ра. По Се­пи­ру, дан­ный язык де­мон­ст­ри­ру­ет с ни­ми 10-16% сходств, а с се­вер­но­ат­лан­тическими язы­ка­ми - ме­нее 10%, вплоть до 4% с язы­ка­ми манд­жак и бид­жо­го. По уточ­нён­ным дан­ным К.И. Позд­ня­ко­ва - Г. Се­же­ре­ра, сход­ст­ва лим­ба с юж­но­ат­лан­тическими язы­ка­ми ко­леб­лют­ся в пре­де­лах 6-12%, а с се­вер­но­ат­лан­ти­че­ски­ми - в пре­де­лах 4% (с манд­жак) - 14% (с ка­рон) (манд­жак и ка­рон от­но­сят­ся к од­ной под­груп­пе язы­ков - бак). 11% сходств де­мон­стри­ру­ет язык лим­ба с языком го­ла. Без сту­пен­ча­той ре­кон­ст­рук­ции (а она от­сут­ст­ву­ет) лек­си­ко­ста­ти­сти­ка на та­ких хро­но­ло­гич. глу­би­нах не ра­бо­та­ет, но и др. кри­те­рии ге­не­тической клас­си­фи­ка­ций не да­ют ни­ка­ких ос­но­ва­ний для сбли­же­ния языка лим­ба с ат­лан­тич. язы­ка­ми. К то­му же, как от­ме­че­но вы­ше, нет дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний объ­е­ди­нять се­вер­но- и юж­но­ат­лан­тические язы­ки: напр., по Се­пи­ру, язык тем­не и язык во­лоф да­ют 3% сходств в ба­зо­вой лек­си­ке, что, учи­ты­вая при­ня­тые Се­пи­ром кри­те­рии сбли­же­ния, в точ­но­сти со­от­вет­ст­ву­ет про­цен­ту слу­чай­ных сходств в не­род­ст­вен­ных язы­ках.

Нет дос­таточ­ных ос­но­ва­ний для от­не­се­ния к двум ат­лан­тическим семь­ям и язык суа. Мак­си­мум сходств (по 19%) он по­ка­зы­ва­ет с юж­но­ат­лан­ти­че­ским язык шер­бро и с се­вер­но­ат­лан­ти­че­ским яз. биа­фа­да. 15% сходств на­блю­да­ют­ся у язык суа с языком ки­си, а с язы­ка­ми ба­са­ри и бе­дик - со­от­вет­ст­вен­но 17 и 16% (К.И. Позд­ня­ков - Г. Се­же­рер). В дан­ных Дж.Д. Се­пи­ра сбли­же­ния языка суа с се­вер­но­ат­лан­тическими язы­ка­ми су­ще­ст­вен­но за­ни­же­ны, от­че­го и воз­ни­ка­ет ил­лю­зия боль­шей бли­зо­сти языка суа к юж­но­ат­лан­тическими язы­кам.

Вы­де­ля­ют и ряд др. изо­ли­ро­ван­ных Нигеро-конголозских языков: ва­ра-нать­о­ро, вье­мо, тье­фо, ту­сья, ба­ри­ба (баа­то­нум), джа­лаа и т. д. По-ви­ди­мо­му, по ме­ре раз­ви­тия ни­ге­ро- кон­го­лез­ской ис­то­рич. грам­ма­ти­ки, ко­ли­че­ст­во та­ких язы­ков бу­дет уве­ли­чи­вать­ся, а кон­фи­гу­ра­ция ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­го ге­неа­ло­гического дре­ва - ус­лож­нять­ся.

От­но­си­тель­но струк­ту­ры Нигеро-конголозских языков су­ще­ст­ву­ет ряд про­ти­во­ре­чи­вых ги­по­тез. Боль­шин­ст­во спе­циа­ли­стов при этом со­глас­ны в сле­дую­щем.

Ни­ге­ро-кон­го­лез­ский пра­язык был то­наль­ным (имел 2 то­на). Его во­ка­лизм вклю­чал 10 глас­ных - 2 под­сис­те­мы по 5 фо­нем, с гар­мо­ни­ей глас­ных (см. Син­гар­мо­низм) по при­зна­ку на­ли­чие/от­сут­ст­вие «про­дви­ну­то­сти кор­ня язы­ка», или [ATR]. Не­яс­ным ос­та­ёт­ся во­прос о но­со­вых фо­не­мах в Нигеро-конголозских язках. Боль­шин­ст­во язы­ков имеет но­со­вые со­нан­ты. В то же вре­мя во мно­гих Нигеро-конголозских языках но­со­вые со­нан­ты встре­ча­ют­ся толь­ко ря­дом с но­со­вы­ми глас­ны­ми и не име­ют ста­ту­са отдельным фо­нем, что яв­ля­ет­ся вес­ким ар­гу­мен­том для ре­кон­ст­рук­ции сис­те­мы без но­со­вых со­нан­тов и со­от­вет­ст­вен­но – с до­пол­нительной под­сис­те­мой но­со­вых глас­ных. По­след­няя ги­по­те­за по­зво­ля­ет объ­яс­нить и на­ли­чие во мно­гих Нигеро-конголозских языках се­рии пре­на­за­ли­зо­ван­ных звон­ких со­глас­ных: по мне­нию К. Уиль­ям­сон, в ни­ге­ро-кон­го­лез­ском пра­язы­ке *(C)ṼCV>(C)ṼNC (C - со­глас­ный, V - глас­ный, ̃V - но­со­вой глас­ный, NC - пре­на­за­ли­зо­ван­ный со­глас­ный). В це­лом для кор­ня ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­го пра­язы­ка ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся струк­ту­ра CVCV. Кон­со­нан­тизм вклю­чал 5 ря­дов со­глас­ных, в т. ч. ряд ве­ляр­ных ла­биа­ли­зо­ван­ных (/kw/, /gw/, /xw/) или ла­био­ве­ляр­ных (/kp/, /gb/). Для не­го бы­ло ха­рак­тер­но сис­тем­ное про­ти­во­пос­тав­ле­ние силь­ных и сла­бых со­глас­ных - для се­рий как глу­хих, так и звон­ких со­глас­ных.

Су­дя по мно­гим дан­ным, основная мор­фо­ло­гическая ха­рак­те­ри­сти­ка ни­ге­ро-кон­го­лез­ско­го пра­язы­ка - раз­ви­тая сис­те­ма имен­ных клас­сов (15-20 со­гла­со­ва­тель­ных клас­сов), про­ти­во­пос­тав­ляе­мых в т. ч. в кор­ре­ля­ции по чис­лу. По­пыт­ки от­не­сти про­цесс фор­ми­ро­ва­ния имен­ных клас­сов к бо­лее позд­не­му эта­пу, т. е. к пра­язы­ку од­ной из вет­вей Нигеро-конголозских языков, не­убе­ди­тель­ны. Пред­став­ля­ет­ся бо­лее ве­ро­ят­ным, что в язы­ках ман­де и до­гон имен­ные клас­сы ис­чез­ли, ос­та­вив не­ко­то­рые сле­ды, в т. ч. и в фор­мах ме­сто­име­ний 3-го ли­ца, в функ­ции ко­то­рых в ни­ге­ро-кон­го­лез­ском пра­язы­ке упот­реб­ля­лись мар­ке­ры имен­ных клас­сов. Не­ко­то­рые пре­фик­сы имен­ных клас­сов ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся дос­та­точ­но лег­ко, напр. *ba-/*be- для клас­са мн. ч. лю­дей, *ma- для на­зва­ний масс, и в ча­ст­но­сти жид­ко­стей (вне кор­ре­ля­ции по чис­лу), *ku- для не­боль­шо­го клас­са ед. ч., вклю­чав­ше­го на­зва­ния для ру­ки, но­ги, уха, ко­ле­на и лу­ны, *di-/*li- для клас­са син­гу­ля­ти­вов (пред­мет, вы­де­лен­ный из двух од­но­род­ных пред­ме­тов/из груп­пы од­но­род­ных пред­ме­тов), в ко­то­ром в ни­ге­ро-кон­го­лез­ском пра­язы­ке бы­ли, в ча­ст­но­сти, сло­ва со зна­че­ния­ми ‘глаз’, ‘звезда’, ‘камень’, ‘жен­ская грудь’, ‘зуб’, *ø-класс с ну­ле­вым мар­ке­ром, вклю­чаю­щий не­ко­то­рые тер­ми­ны род­ст­ва, а так­же за­им­ст­во­ва­ния. По ре­кон­ст­рук­ции мар­ке­ров др. имен­ных клас­сов ве­дёт­ся дис­кус­сия. Основная сис­тем­ная про­бле­ма здесь - ин­тер­пре­та­ция ре­гу­ляр­но­го со­от­вет­ст­вия но­со­вых со­глас­ных в ря­де класс­ных мар­ке­ров язы­ков бан­ту не­но­со­вым со­глас­ным в боль­шин­ст­ве др. се­мей Нигеро-конголозских языков. Напр., пре­фикс бан­ту­ско­го пра­язы­ка *mu- для клас­са ед. ч. одуш. су­ще­ст­ви­тель­ных со­от­вет­ст­ву­ет пре­фик­су *ku- в ат­лан­тических язы­ках. Сис­те­мы имен­ных клас­сов в Нигеро-конголозских языках час­то не­ста­биль­ны и под­вер­же­ны мно­го­численным пе­ре­строй­кам, в ча­ст­но­сти в ре­зуль­та­те сис­тем­ных про­цес­сов из­ме­не­ний по ана­ло­гии. Пе­рио­ди­че­ски те или иные клас­сы ут­ра­чи­ва­ют про­дук­тив­ность и бывшие пре­фик­сы клас­са вхо­дят в со­став кор­ня, в то вре­мя как но­вые пре­фик­сы клас­са при­сое­ди­ня­ют­ся к та­ким рас­ши­рен­ным ос­но­вам. Эта осо­бен­ность де­ла­ет ис­клю­чи­тель­но слож­ной ре­кон­ст­рук­цию лек­си­ки Нигеро-конголозских языков, по­сколь­ку лин­гвис­ты вы­ну­ж­де­ны час­то со­пос­тав­лять фор­мы с из­ме­нён­ным мор­фем­ным чле­не­ни­ем, в ко­то­рых ис­ход­ные кор­ни час­то «спря­та­ны» в се­ре­ди­не слов.

С 2010-х годов на­ме­тил­ся про­гресс в ре­кон­ст­рук­ции се­рий лич­ных ме­сто­име­ний Нигеро-конголозских языков [пре­ж­де все­го бла­го­да­ря об­шир­ной ба­зе дан­ных по ме­сто­име­ни­ям, соз­дан­ной Г. Се­же­ре­ром (опи­са­на в его ра­бо­те 2009 год), и цик­лу ра­бот К.В. Ба­бае­ва (в ча­ст­но­сти, двух ра­бот 2012 год), по­свя­щён­ных ме­сто­име­ни­ям]. Ре­кон­ст­рук­ция ме­сто­име­ний Нигеро-конголозских языков, так же как и сис­те­мы гла­голь­ной де­ри­ва­ции, ос­лож­ня­ет­ся мно­го­числ. из­ме­не­ния­ми по ана­ло­гии внут­ри отд. па­ра­дигм. Так, по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во суф­фик­сов гла­голь­ной де­ри­ва­ции в Нигеро-конголозских языках име­ют струк­ту­ру CV или VC и при этом вклю­ча­ют один из ден­таль­ных со­глас­ных, что от­кры­ва­ет про­стор для прак­ти­че­ски лю­бых эти­мо­ло­гич. сбли­же­ний.

Ряд кор­ней Нигеро-конголозских языков об­на­ру­жи­ва­ет по­ра­зи­тель­ную ус­той­чи­вость: реф­лек­сы этих кор­ней лег­ко най­ти в язы­ках прак­ти­че­ски всех их се­мей. Наи­бо­лее ус­той­чи­вые кор­ни не все­гда вхо­дят в сто­слов- ный спи­сок ба­зо­вой лек­си­ки М. Сво­де­ша. К 20 наи­бо­лее ста­биль­ным кор­ням Нигеро-конголозских языков, реф­лек­сы ко­то­рых ус­та­нав­ли­ва­ют­ся в боль­шин­ст­ве се­мей, от­но­сят­ся: *nai/*naγi ‘четыре’, *Tati/‘*Tatu ‘три’, *ba-di ‘два’, *dem/*lem- ‘язык (ана­то­ми­че­ский)’, *te/*ti ‘дерево’, *buha ‘собака’, *Di ‘есть’, *na/*ni ‘мать’, *pu(D) ‘белый’, *kwoto ‘кожа’, *nak ‘корова’, *nu/*ni ‘человек’, *bi(D)/*biN ‘чёр­ный’, * ̌coke ‘курица’, *mama ‘дед/баб­ка, внук/ внучка’, *niŋ ‘зуб’, *to ‘мо­лоть, толочь’, *tu ‘чихать’, * ̌cengi ‘песок’, *dum-/*lum ‘кусать’.

Дополнительная литература:

Westermann D. Die westlichen Sudan­sprachen und ihre Beziehungen zum Bantu. B., 1927;

Greenberg J.H. Studies in African lin­guistic classification. Branford, 1955;

Meeus­sen A.E. Bantu grammatical reconstructions // Africana Linguistica. 1967. Vol. 3;

idem. Ban­tu lexical reconstructions. Tervuren, 1980;

Sa­pir J.D. West Atlantic: an inventory of the languages, their noun class systems and conso­nant alternation // Current trends in linguis­tics. The Hague; P., 1971. Vol. 7:

Linguistics in sub-Saharan Africa; Wolf P.P. de. The noun class system of proto-Benue-Congo. The Ha­gue; P., 1971;

Stewart J.M. Towards Volta-Congo reconstruction. Leiden, 1976;

idem. The poten­tial of Proto-Potou-Akanic-Bantu as a pilot for Proto-Niger-Congo, and the reconstructions updated // Journal of African Languages and Linguistics. 2002. № 23-2;

Boyeldieu P. Deux études laal (Moyen-Chari, Tchad). B., 1982;

The Niger-Congo languages: a classification and description of Africa’s largest language family. N. Y.; L., 1989;

Williamson K. Niger- Congo overview // The Niger-Congo languages: a classification and description of Africa’s lar­gest language family. N. Y.; L., 1989;

idem. Benue-Congo overview // Ibid; Naden A.J. Gur // Ibid; Reconstructions lexicales bantoues 3-Bantu lexical reconstructions 3. Tervuren, 2003;

Blench R. Baŋgi me, a language of un­known affiliation in Northern Mali. [Camb.], 2005;

Vydrine V. Reconstruction of initial consonants in Proto-South Mande // Studies in African comparative linguistics, with special focus on Bantu and Mande: essays in honour of Yvonne Bastin and Claire Grégoire. Tervuren, 2005;

idem. On the problem of the Proto- Mande homeland // Во­про­сы язы­ко­во­го род­ст­ва. 2009. № 1;

Вы­дрин В.Ф. К ре­кон­ст­рук­ции фо­но­ло­ги­че­ско­го ти­па и имен­ной мор­фо­ло­гии пра-ман­де // Acta Linguistica Petropo­litana – Тру­ды Ин­сти­ту­та лин­гвис­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний. СПб., 2006. Т. 2. Ч. 2;

Noun class systems in Gur Languages / Ed. G. Miehe, K. Winkelmann. Köln, 2007. Vol. 1:

South­western Gur languages (without Gurunsi); Boukari Ou. La position du pré: kru ou gur? // Proceedings of the 6th World Congress of Afri­can Linguistics. Köln, 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)