НИГЕРИЯ (Federal Republic of Nigeria)
Федеративная Республика Нигерия.
Общие сведения
Н. – государство в Зап. Африке. На юге омывается водами Гвинейского зал. Атлантического океана. На западе граничит с Бенином, на севере – с Нигером, на северо-востоке – с Чадом, на востоке и юго- востоке – с Камеруном. Пл. 923,8 тыс. км2. Нас. 170,1 млн. чел. (2012; 1-е место среди стран Африки; 7-е место в мире). Столица – Абуджа (с 1991; статус гл. экономич. и культурного центра страны сохраняет Лагос). Офиц. язык – английский [официальными признаются также языки игбо (ибо), йоруба и хауса]. Денежная единица – найра. В адм. отношении территория Н. состоит из 36 штатов и федеральной столичной территории (табл.).
Член ООН (1960), МВФ (1961), МБРР (1961), Афр. союза (1963; до 2002 ОАЕ), ОПЕК (1971), Экономич. сообщества стран Зап. Африки (ЭКОВАС, 1975), Орг-ции Исламская конференция (ОИК; 1986), ВТО (1995).
Автор статьи: И. Г. Большов.
Государственный строй
Н. – федеративное гос-во. Конституция принята 5.5.1999. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва и правительства – президент, избираемый всеобщим прямым тайным голосованием на 4 года (с правом одного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть гражданином Н. по рождению, достичь возраста 40 лет и быть членом политич. партии, которая и выдвигает его на выборах. Президент является главнокомандующим вооруж. силами, назначает высших должностных лиц, представляет гос-во во внешних сношениях и осуществляет др. функции главы гос-ва.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. Нижняя палата – Палата представителей (360 мест). Депутаты избираются по мажоритарной системе относительного большинства. Верхняя палата – Сенат (109 мест). Сенаторы избираются по 3 от каждого из 36 штатов федерации, а также 1 представитель от федеральной столичной территории. Срок полномочий парламента 4 года.
Правительство – Исполнит. совет федерации. Министры назначаются президентом, а затем утверждаются Сенатом.
Штаты, являясь субъектами федерации, не имеют собств. гражданства, своей конституции, не могут выступать в качестве субъектов междунар. права. Их исключит. компетенция – уголовное, гражд. и процессуальное законодательство.
В Н. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии – Нар.-демократич. партия, Всенигерийская нар. партия, Альянс за демократию.
Природа
Берега Н. низменные. От зап. границы до дельты р. Нигер вдоль побережья тянется цепочка песчаных баров и кос (шириной до 2 км), образующих лагуны. Узкими протоками лагуны соединены между собой и с Гвинейским зал., наиболее крупная из них – Лагос. Восточнее дельты Нигера лагунный тип берега сменяется эстуарным.
Рельеф. Б. ч. территории Н. занимают цокольные плато. Обширное плато центр. части характеризуется плоским рельефом, изредка осложнённым гранитными останцами и хребтами, включает высокие равнины Хауса (ср. выс. 750 м) и плато Джос (выс. до 1735 м). На западе высота плато уменьшается (300–600 м), лишь горы Иданре поднимаются до 944 м. В вост. части Н. выделяются горы Мандара (выс. до 1162 м), плато Биу (до 821 м), горы Шебши (до 2042 м, пик Фогель); южнее – горы Сонквала (до 1820 м) и Обан (до 1149 м) – зап. отроги гор Адамава, в осевой части, на границе с Камеруном, эти горы поднимаются до выс. 2418 м – наибольшая в Н. Аккумулятивные низменности приурочены к долинам рек Нигер, Бенуэ и побережью страны, макс. ширины (до 250 км) они достигают в приморских районах. Плоские аллювиальные равнины расположены на северо-западе, в бассейне р. Сокото; на крайнем северо-востоке – древнеозёрная равнина оз. Чад.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории H. расположена в пределах Бенин-Нигерийского и Камерунского выступов фундамента докембрийской Африканской платформы, сложенных гранитогнейсами, мигматитами, гнейсами, кристаллич. сланцами, чарнокитами архейского возраста и нижнепротерозойскими метаосадочными породами. Фундамент прорван позднепротерозойскими гранитоидами; в ряде pайонов на него наложены узкие меридиональные прогибы, заполненные сланцами, кварцитами, мраморами, конгломератами позднего докембрия. На плато Джос имеется ряд кольцевых интрузий щелочных гранитов (поздний палеозой – юра).
Метаморфич. фундамент в центр. части страны и на юге перекрыт осадочными породами мезозоя и кайнозоя, достигающими наибольшей мощности в грабене Бенуэ и в перикратонном прогибе дельты p. Нигер. В грабене Бенуэ угленосные меловые отложения смяты в складки, осложнены сбросами и прорваны интрузиями основного состава. Приморская полоса шириной 50–250 км перекрыта палеоген-неогеновыми мор. и четвертичными аллювиальными накоплениями.
Важнейшие полезные ископаемые H. – нефть, природный горючий газ, каменный уголь, руды железа, олова, ниобия, тантала, природные строит. материалы. Имеются также месторождения и проявления руд вольфрама, молибдена, свинца, цинка, меди, золота, урана, марганца, бурого угля, химич. и индустриального сырья. По подтверждённым запасам нефти и газоконденсата H. разделяет с Ливией 1-е место в Африке (2008). На суше и на шельфе насчитывается неск. сотен месторождений нефти и газа, входящих в Гвинейского залива нефтегазоносный бассейн. B осн. месторождения мелкие. Важнейшие месторождения с крупными начальными запасами: нефтяные – Йохо, Бонни, Меджи, Осо, Эскравос-Бич и др.; газонефтяные – Дельта, Форкадос-Йокри, Бонга, Мерен, Убит, Бому и др.; нефтегазовые – Нембе-Крик, Окан и др. Месторождения каменного угля гл. обр. расположены в центр. и юж. частях страны и приурочены к прогибу Бенуэ; наиболее крупный каменноугольный бассейн – Энугу (значит. месторождения – Огбойога, Энугу). Известны также месторождения угля в др. районах страны (Афуджи, Лафиа-Оби). Выявлены месторождения бурого угля (Огваши-Асаба). Осадочные месторождения шамозит- сидерит-лимонитовых железных руд (Акбаджа, Патти) – крупные, месторождения магнетит-гематитовых руд, связанных железистыми кварцитами (Итакпе, Аджибоноко и др.), – средние и мелкие по запасам.
Оловянно-редкометалльная минерализация выявлена в центре, на севере и юго- востоке страны. Пром. месторождения руд олова, ниобия и тантала, а также вольфрама, циркония и др. расположены на плато Джос. Б. ч. запасов оловянных руд и значит. часть запасов ниобиевых руд сосредоточены в многочисл. россыпных касситерит-колумбитовых месторождениях (Форум, Букуру, Ропп-Тенти и др.). Имеются самостоят. месторождения танталониобиевых руд (месторождение кор выветривания Kypy, коренное месторождение в молодых гранитах Гамауе). В 150 км к северу от г. Джос расположено олово-цинково-вольфрамовое месторождение Лируе. Известны отд. россыпные касситеритовые месторождения; крупное коренное месторождение пирохлора с урановой минерализацией Кеффи (Каффо). В юж. части Н. сосредоточены свинцово-цинковые месторождения; руды некоторых месторождений содержат также медь. Мелкие коренные (Илеша-Ифе, Сегилола) и россыпные (Лейк- Широро) месторождения руд золота локализуются на западе, северо-западе и в центре страны. На востоке – перспективные рудопроявления урана (Гомбе, Майо-Лопе и др.). Имеются месторождения каменной соли, фосфоритов, барита, флюорита, асбеста, графита, кианита, талька, доломитов, известняков, мраморов, кварцевых песков и песчаников, глин (в т. ч. каолина).
Климат. На б. ч. территории Н. климат субэкваториальный, с довольно высокими температурами воздуха в течение всего года и чередованием влажного (середина марта – ноябрь на юге, май – октябрь на севере) и сухого сезонов. Юж. районы находятся под влиянием летнего влажного юго-зап. муссона, северные – зимнего сухого сев.-вост. пассата (харматан). В сухой сезон на севере Н. резко повышаются темп-ры воздуха, часты пыльные бури. Во внутр. районах ср. темп-ра самого тёплого месяца (апрель или май) от 25 до 33 °C, самого холодного (декабрь или январь) – от 20 до 27 °C. На прибрежной равнине ср. темп-ра самого тёплого месяца (март) ок. 28 °C, самого холодного (август) – ок. 24 °C. Годовое количество осадков уменьшается с юга на север. Больше всего их выпадает в дельте р. Нигер и в вост. части побережья (до 4000 мм в год), в центр. части Н. 1000–1350 мм (на плато Джос – более 1500 мм), минимум осадков (500 мм) приходится на крайний север и северо-восток. Во влажные сезоны относит. влажность воздуха на юге страны высокая (80%), и даже на севере она не опускается ниже 60%.
Внутренние воды. Для Н. характерна высокая густота речной сети, особенно на приморской равнине и плато Джос. Наиболее крупные реки – Нигер (с притоками Бенуэ, Кадуна, Сокото), Кросс, Ошун, Огун (впадают в Гвинейский зал.). К бассейну оз. Чад относятся р. Комадугу-Йобе и маловодные реки, сильно мелеющие (вплоть до пересыхания) в сухой сезон. В долинах рек распространены мелководные водоёмы (фадама), затапливаемые во влажный сезон. Оз. Чад – одно из важнейших водно-болотных угодий страны.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 286,2 км3 (из них 214 км3 приходится на поверхностные воды), водообеспеченность 2252 м3/чел. в год; извлекается 59 км3 подземных вод (гл. обр. в центр. части страны). Общий объём водохранилищ 45,6 км3, крупнейшее водохранилище Каинджи (на р. Нигер). Ежегодный водозабор составляет 8 км3, из них 69% используется в с. х-ве, 21% – в жилищно-коммунальном хозяйстве, 10% – в пром-сти.
Почвы, растительный и животный мир. В целом почвы Н. не отличаются высоким плодородием. С юга на север прослеживаются: красно-жёлтые латеритные почвы постоянно влажных экваториальных лесов, красные латеритные почвы тропич. лесов и высокотравных саванн, красно-бурые почвы сухих саванн. На крайнем севере страны узкой полосой протягиваются опесчаненные красновато-бурые почвы опустыненных саванн. К югу и западу от оз. Чад вклиниваются ареалы чёрных почв сухих тропич. саванн, болотных почв и солончаков. По побережью Гвинейского зал. узкой полосой протягиваются почвы мангровых топей, по долинам рек – аллювиальные почвы.
В Н. преобладают саванны. Узкая полоса побережья занята мангровыми лесами; в дельте р. Нигер – самый крупный участок мангровых лесов в Африке. К северу они сменяются вечнозелёными тропич. лесами. Коммерч. лесозаготовки ценной древесины и с.-х. деятельность привели к резкому сокращению площади лесов (почти в 3 раза). Высокоствольные леса сохранились гл. обр. в заповедниках по правобережью нижнего течения р. Нигер и в долине р. Кросс. Типичные представители этих лесов – хайя (кайя), сапеле, ироко, опепе, агба; среди лиан – каучуконос ландольфия. Тропич. леса сменяются саваннами. Более 1/2 территории Н. занимает т. н. гвинейская саванна, участки которой чередуются с парковыми и галерейными листопадными лесами (терминалия, изоберлиния, лофира); травяной покров саванны достигает выс. 1,5–4 м. В типичной саванне на плато центр. части Н. травостой ниже, много разл. акаций и кустарников, встречаются также баобаб, пальма дум, сейба, веерная пальма. Крайний северо-восток Н. занят сахельской саванной – переходной полосой от типичной саванны к пустынной растительности Сахары. Растит. покров разрежен; б. ч. года деревья (гл. обр. акации) и кустарники стоят безлистными, злаки выгорают.
Биоразнообразие в Н. – одно из самых высоких в Африке. Флора насчитывает св. 4700 видов высших растений, фауна – св. 270 видов млекопитающих (из них 27, в т. ч. равнинная горилла, шимпанзе, чёрный носорог, жираф, карликовый бегемот, находятся под угрозой исчезновения), св. 280 видов гнездящихся птиц (из них 9, в т. ч. африканскому страусу, грозит исчезновение). Влажные тропич. леса в бассейне р. Кросс – центр мирового разнообразия земноводных. В гвинейской саванне сохранились в небольшом количестве слоны и носороги. Из хищников наиболее распространены леопард, шакал, дикая кошка. Много антилоп (ок. 30 видов). Тропич. леса – царство обезьян, среди которых сохранились шимпанзе и горилла. В поймах рек водятся бегемоты. Из пресмыкающихся встречаются крокодилы, разнообразные ящерицы, змеи. Многочисленны разл. насекомые, в т. ч. москиты (переносчики жёлтой лихорадки) и муха цеце.
Охраняемые природные территории занимают 6% площади страны. Их сеть включает 1 биосферный резерват, 7 нац. парков (в т. ч. Кросс-Ривер, Каинджи, Гашака-Гумти), 445 лесных резерватов, 12 заповедников и 28 заказников.
Атвор статьи: О. А. Климанова (физико-географический очерк).
Население
Большинство населения составляют народы, говорящие на нигеро-конголезских языках (74,5%, в т. ч. йоруба – 20,5%, игбо – 16,1%, ибибио – 4,7%, тив – 2,2%, иджо – 1,8%, идома – 1%, бини – 0,9%, нупе – 0,9%, игала – 0,8%, гбари – 0,2%, барба – 0,1% и др.) и живущие на юге страны. На севере Н. проживают фульбе (10,5%), а также хауса (16%) и др. народы, говорящие на чадских языках (20,1%): ангас, сура, анкве, бура, баде, карекаре, бачама, бата, тангале, марги, рон, болева, тера, нгизим и др. На северо-западе обитают близкие к сонгай зарма, или джерма (0,1%), и небольшая группа туарегов (ок. 30 тыс. чел.), на северо-востоке – канури (3,7%) и арабы-шоа (0,1%). 0,9% составляют креолы, в т. ч. саро (см. Криолы).
В Н. проживает ок. 17% всего населения Африки. В нач. 21 в. темпы естеств. прироста населения сокращались (ок. 1,7% в 2012). Осн. причина – увеличение уровня смертности (13,5 на 1000 жит. в 2012), вызванное эпидемией СПИДа. По числу ВИЧ-инфицированных (3,3 млн. чел. в 2009) Н. занимает 2-е место в мире (после ЮАР), смертность от СПИДа – 220 тыс. чел. (2009). Уровень рождаемости остаётся высоким (30,2 на 1000 жит. в 2012). Показатель фертильности 5,38 ребёнка на 1 женщину. Крайне высока младенческая смертность – 74,4 на 1000 живорождённых (2012; 16-е место в мире). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) – 40,9%, людей трудоспособного возраста (15–64 года) – 55,9%, лиц 65 лет и старше – 3,2% (2011). В среднем на 100 женщин приходится 101 мужчина (2011). Ср. ожидаемая продолжительность жизни очень низкая – 52,1 года (2012; мужчины – 49,0 лет, женщи- ны – 55,3 года).
Ср. плотность населения 184 чел./км2 (2012). Наиболее плотно заселены территории на юго-западе (штат и гор. агломерация Лагос) и юге страны (район дельты р. Нигер; штаты Анамбра, Имо, Аква-Ибом, Риверс, Энугу, Абиа, Эбоньи), наименьшая плотность населения в районах сухих и опустыненных саванн на севере (здесь по плотности населения выделяется штат Кано, занимающий 1-е место в стране по числу жителей). В городах проживает ок. 1/2 населения (2010); темпы роста гор. населения ок. 3,5% в год. Крупнейшие города (с пригородами, млн. чел.; 2012): Лагос (10,4), Ибадан (5,5), Бенин-Сити (2,6), Кано (2,4), Порт-Харкорт (2,3), Кадуна (2,2), Аба (штат Абиа; 1,7), Абуджа (1,6), Майдугури (1,2), Илорин (1,2), Варри (1,0). Всего в экономике занято 52,16 млн. чел. (2011; 11-е место в мире). Уровень безработицы 4,9% (2011; офиц. данные). За чертой бедности проживает ок. 70% нас. страны.
Авторы статьи:И. Г. Большов, В. А. Попов.
Религия
Св. 45% населения Н. (2010, оценка) – мусульмане (гл. обр. сунниты), ок. 40% – христиане (преим. католики и протестанты разл. деноминаций), ок. 10% – приверженцы традиц. верований, имеются также адепты афрохристианских синкретических культов. Действуют 9 митрополий и 41 диоцез Римско-католич. церкви. Крупнейшие протестантские организации – Англиканская церковь Н. (1979; чл. Англиканского содружества; включает 11 церковных провинций и 142 диоцеза), Методистская церковь Н. (1962), Нигерийское баптистское объединение (основано в 1914 как Баптистская ассоциация йоруба) и др. Православные приходы находятся в юрисдикции Нигерийской митрополии (основана в 1997, митрополия с 2004) Александрийской православной церкви.
Исторический очерк
Доколониальный и колониальный периоды. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Н. относят к Ашелю (скала Ропп на плато Джос и ряд др. пещерных стоянок). В Сев. Н. есть находки галечных орудий, но отнесение к олдовану (см. Олдувайская культура) и даже их искусств. происхождение вызывают сомнения. Средний каменный век представлен материалами круга индустрии Санго, характерной для ряда регионов Центр. и Вост. Африки, где продолжали развиваться традиции Ашеля. С этими и др. памятниками на территории Н. связаны находки микролитов, иногда – каменных топоров. Некоторые пещеры продолжали использовать до раннего железного века; есть находки керамики в контексте, датированном радиоуглеродным методом ок. 3 и 1,5 тыс. лет до нашей эры.
На селище Кондуга (северо-восток Н.) найдена керамика, датированная 2-й пол. 6-го тыс. до н. э. и относимая к кругу древнейших в Зап. Африке. Один из опорных памятников позднего каменного века на северо-востоке Н. – поселение Гаджиганна датировано 2-й пол. 2-го – 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. Оно состоит из двух жилых холмов выс. ок. 2 м и диаметром ок. 150 м; в основе хозяйства – скотоводство (крупный рогатый скот, козы), охота, рыболовство, сбор моллюсков. С нач. 1-го тыс. до н. э. появляется и со временем приобретает всё большее значение выращивание проса. Для культуры региона позднего каменного века характерны округлые сосуды из глины с добавлением шамота, украшенные гребенчатым орнаментом в виде горизонтальных линий, каменные зернотёрки, песты, топоры, наконечники с вогнутым основанием, костяные резцы, проколки, остроги, бусины. Много терракотовых антропо- и зооморфных фигурок. На территории поселений известны погребения (трупоположения скорченные на боку) без инвентаря. Гл. обр. в сев. части Н. обнаружены наскальная живопись и петроглифы.
К древнейшим памятникам железного века на территории Н. (её центр. и юго- вост. части) и Африки южнее Сахары в целом относится культура Нок (5 в. до н. э. – 2–3 вв. н. э.), генезис которой, по некоторым оценкам, восходит к 9 в. до н. э. К опорным памятникам для её изучения относятся Таруга (к юго-востоку от совр. г. Абуджа), где следы металлургии датированы радиоуглеродным методом ок. 400 до н. э., Кацина- Ала (юго-восток Н.), Самун-Дукия (долина Нок) и др. Вопрос о степени преемственности этих древностей с более поздними памятниками региона остаётся открытым. Культуры раннего железного века на юге территории Н. исследованы слабо.
Во 2-й пол. 1-го тыс. н. э. на юго-западе Н. возник город-государство Ифе. 8–10 вв. датируется линия укреплений Сунгбо-Эредо (штат Огун), от которой сохранились вал и ров (перепад высот до 20 м) длиной более 160 км. Укрепления образуют несомкнутое кольцо; считается, что данный комплекс построен в честь знатной женщины Олойе Сунгбо. В кон. 1-го – нач. 2-го тыс. в юж. районах Н. сложился единый социально-культурный регион, представленный йоруба государствами (Ойо, Иджеша, Экити, Ову, Ондо, Иджебу, Эгба и Эгбадо) и гос-вом Бенин.
Около кон. 1-го тыс. датируется цивилизация на юго-вост. землях Н., представленная культурой Игбо-Укву, есть точка зрения о её связи с культурой гос-ва Нри, существовавшего с 10 в. в этом районе.
В 8–9 вв. к северу от оз. Чад предками народа канури образовано гос-во Канем, становлению и развитию которого способствовало удобное географич. положение на караванном пути, соединявшем Египет со ср.-век. гос-вом Гана. По этому пути с 9 в. на территорию будущей Н. стали проникать религия и культура ислама. В 1085 правитель Канема официально принял ислам в качестве гос. религии. В кон. 13 в. под натиском племён булала, наступавших на Канем с востока, правящая династия Сейфува (Сефава) была вынуждена переселиться в юго-зап. часть владений Канема, основав гос-во Борну.
Наиболее крупными государствами т. н. Среднего пояса Н. в доколониальный период были Боргу и Игала (на территории последнего находился один из зап.- афр. центров худож. литья из медных сплавов; см. также Игала). К северу от Игалы, в районе слияния рек Нигер и Кадуна, сложилось гос-во Нупе.
К западу от Борну в период между 8–10 и 13 вв. сформировались хауса государства (Даура, Кацина, Гобир, Кано, Зария, Рано, Бирам). В 1808 в результате Османа дан Фодио восстания был создан халифат Сокото, объединивший разрозненные хаусанские гос. образования и ряд соседних территорий в теократич. государство, организованное в соответствии с нормами ортодоксального суннитского ислама.
В 1472 португ. мореплаватели достигли зал. Бенин. В кон. 15 в. здесь появились англ., дат., франц. и нем. торговцы, вывозившие пряности, ядра пальмового ореха и слоновую кость. В 17 в. в юж. районах Н. получила развитие работорговля, активным поставщиком рабов был Ойо. В 1809 Великобритания ввела в Бенинский зал. воен. эскадру; на юге Н. активизировалась деятельность брит. христианских миссий.
Первым объектом колониальной экспансии Великобритании стал о. Лагос, занимавший важное стратегич. положение. В янв. 1852 по окончании лагос- английской войны 1851 в соответствии с навязанным местным вождям договором над островом был установлен брит. контроль. В 1861 Лагос объявлен владением брит. короны. В 1879 создана Нигерская компания (с 1886 Королевская нигерская компания), монополизировавшая торговлю вверх по Нигеру до г. Локоджа. В 1887 контролируемые компанией районы были провозглашены брит. протекторатом. В 1885 они официально объявлены Протекторатом Масляных рек (переименован в 1893 в Протекторат нигерского побережья). В 1888 подписан договор об установлении протектората над Ойо. В 1893 подчинены земли Эгба, в 1894–95 захвачены города Брохеми и Брасс, в 1897 – Илорин и Бенин. В 1900 созданы Протекторат Юж. Нигерии, включавший Протекторат нигерского побережья и частично Протекторат района Нигер, и Протекторат Сев. Нигерии. В 1901 завоёвана Зариа, в 1902 – Борно, Баучи, Гомбе. В 1903 оккупированы Сокото и Кано, в 1904 – Кацина. В 1906 на территории Протектората Юж. Нигерия и Колонии Лагос образована Колония и протекторат Юж. Нигерии. В 1914 Колония и протекторат Юж. Нигерии объединён с Протекторатом Сев. Нигерия в Протекторат и колонию Нигерия. Верховная власть над Н. сосредоточилась в руках генерал-губернатора; была также введена система косвенного управления, превратившая местных правителей в глав т. н. туземной администрации.
Установление колониальной администрацией новых налоговых сборов стало причиной стихийных крестьянских выступлений 1900-х гг. Особенно сильные волнения происходили на территориях, населённых игбо и ибибио, а также в пров. Бенин. В 1908 в Лагосе основан Нар. союз для защиты прав африканцев, боровшийся против земельных экспроприаций, налоговой политики, строгой цензуры за афр. прессой.
В период 1-й мировой войны Н. играла значит. роль в снабжении Великобритании минер. и с.-х. сырьём. Неск. тысяч нигерийцев были мобилизованы в армию. В 1922 в Н. возникла умеренная Нац.-демократич. партия, выступавшая за местное самоуправление Н. в рамках Брит. империи. В 1933 создана первая массовая политич. организация – Движение молодёжи Лагоса (с 1936 Движение нигерийской молодёжи), видевшая своей целью достижение полной автономии Н. в рамках Брит. империи, формирование единой нигерийской нации, африканизацию администрации и перестройку системы образования. В 1944 в Лагосе основана партия Нац. совет Нигерии и Камеруна (с 1962 Нац. совет нигерийских граждан, НСНГ) во главе с Б. Н. Азикиве, осн. требованием которой стало провозглашение политич. независимости страны.
Во время 2-й мировой войны ок. 100 тыс. нигерийцев были мобилизованы и отправлены в Сев. и Вост. Африку, а также в Юго-Вост. Азию. Резко ухудшилась продовольств. ситуация, снизилась реальная заработная плата рабочих и служащих, участились забастовки. В послевоенные годы темпы социально-экономич. развития Н. ускорились. Относительно быстро протекал процесс складывания внутр. рынка, выросла численность гор. населения. В зап. районах увеличились объёмы произ-ва какао, в восточных – продуктов масличной пальмы и каучука, в северных – арахиса и хлопка.
В 1947 в соответствии с принятой конституцией Ричардса (губернатор Н.) страна была разделена на 3 адм. области: Зап. Н., Вост. Н., Сев. Н., в каждой из которых доминировала крупная этнич. группа (йоруба, игбо и хауса соответственно). Осн. принципы политики регионализации были официально закреплены в конституции 1951 (т. н. конституция Макферсона). По решениям конституционной конференции 1953–54 Н. официально объявлена федерацией. Политика регионализации содействовала образованию новых политич. партий. В марте 1950 создана партия Группа действия во главе с О. Аволово. До сер. 1950-х гг. она развивалась преим. в Зап. Н. как партия йоруба. В 1951 культурная ассоциация Сев. нар. конгресс (СНК, лидер А. Белло), выражавшая интересы консервативной торгово-феодальной, наиболее влиятельной части общества севера страны, официально преобразована в политич. партию.
Нигерия после провозглашения независимости. 1.10.1960 правительство Великобритании предоставило Н. независимость. Было сформировано коалиц. правительство СНК – НСНГ во главе с А. Т. Балевой. Внутриполитич. положение осложнилось осенью 1965 во время выборов в региональный парламент Зап. Н. Предвыборная кампания и сами выборы в этом регионе проходили в обстановке непрерывных и ожесточённых столкновений. 15.1.1966 в результате воен. переворота власть в стране захватил командующий нигерийской армией ген.-м. Дж. Агийи-Иронси. В мае 1966 были обнародованы декреты о запрещении политич. деятельности и превращении Н. в унитарное гос-во. В стране резко усилились трибалистские и сепаратистские настроения.
В июне 1966 произошёл новый воен. переворот, главой гос-ва и правительства стал начальник штаба сухопутных войск подполк. Я. Говон. В сент. 1966 правительство объявило о возвращении к федеративной системе. Во 2-й пол. сентября в сев. части страны начались преследования выходцев из Вост. Н. В свою очередь, региональное правительство Вост. Н., которое возглавил О. Оджукву, приняло решение выслать из области всех северян. 30.5.1967 Оджукву провозгласил образование независимой Республики Биафра.
В ходе воен. столкновений сил федерального правительства и биафрской армии (1967–70) сепаратисты получали помощь со стороны США, Франции, ЮАР, Португалии, Израиля. Федеральное правительство поддерживали мн. независимые афр. гос-ва и страны Вост. Европы. СССР последовательно выступал против распада Н. и оказывал федеральному правительству дипломатич. и воен.- технич. содействие. В янв. 1970 биафрская армия капитулировала. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли св. 1 млн. чел.
В окт. 1970 Я. Говон обнародовал программу возврата страны к гражд. правлению. Гл. элементом политич. курса стала новая экономич. стратегия, определившая содержание двух планов развития (на 1970–74 и 1975–80). В качестве первоочередных были выдвинуты задачи создания в короткие сроки отраслей тяжё- лой пром-сти, сокращения импорта гл. пром. товаров, установления нац. контроля над ключевыми сферами хозяйства и др. В окт. 1974 Говон заявил об отказе передать власть гражд. лидерам. 29.7.1975 произошёл воен. переворот, Н. возглавил ген. М. Мухаммед. Новое правительство провело массовые чистки гос. аппарата и армии (уволено ок. 10 тыс. чел.). В 1976 объявлено о нигеризации св. 600 иностр. компаний, не выполнивших декрета о передаче нигерийцам 40% акций.
В ночь на 31.12.1983 в результате очередного воен. переворота в Н. было приостановлено действие мн. статей конституции, распущены политич. партии. Высшая законодат. и исполнит. власть перешла под контроль федерального воен. правительства, включавшего Высший воен. совет (ВВС), Нац. гос. совет (НГС) и Федеральный исполнит. совет (ФИС). Главой правительства, командующим вооруж. силами, а также председателем ВВС, НГС и ФИС стал ген.-м. М. Бухари. В авг. 1985 его сменил ген.-м. И. Бабангида, руководивший страной как председатель Правящего совета вооруж. сил (ПСВС), которому подчинялись правительство и воен. губернаторы штатов.
В янв. 1986 ПСВС декларировал намерение передать гос. власть в руки демократически избранного правительства. Началось выполнение Программы поэтапного перехода к гражд. правлению (на период 1987–92), фиксировавшей сроки проведения выборов в органы исполнит. власти всех уровней, принятия новой конституции, создания комиссии по народонаселению. В 1989 И. Бабангида объявил о формировании властями 2 партий – правоцентристского Нац. республиканского конвента (НРК) и левоцентристской Социал-демократич. партии (СДП). Кандидаты от этих партий баллотировались на выборах в органы местного самоуправления (дек. 1990), в ассамблеи штатов (дек. 1991), Сенат и Палату представителей Нац. ассамблеи (июль 1992). В результате избират. кампании СДП несколько опередила НРК, получив поддержку электората в юго- зап. части страны, на северо-востоке и в районах Среднего пояса. На президентских выборах 12.6.1993 победу одержал кандидат от СДП М. Абиола. Под предлогом нарушений в процессе голосования Бабангида отказался признать избрание Абиолы.
В авг. 1993 Бабангида, утративший поддержку армии и гражд. политиков, передал власть бизнесмену Э. Шонекану, который возглавил Врем. нац. правительство, призванное подготовить и провести выборы президента. Реализации этих планов помешали обострившиеся политич. противоречия, ухудшение экономич. ситуации вследствие топливно- энергетич. кризиса и высокой инфляции. Под давлением армии 17.11.1993 Шонекан ушёл в «добровольную отставку».
В период пребывания у власти преемника Э. Шонекана С. Абачи получил развитие конфликт правительства с лидерами народности огони, в районе проживания которой расположена значит. часть нефтяных месторождений страны. В 1993 создано Движение за выживание народности огони, выступавшее за политич. автономию, увеличение доли коренных жителей в нефтяных доходах, бережное отношение нефтяных компаний к окружающей среде и компенсацию ущерба, уже нанесённого экологии. В ответ на эти требования правительство учредило Спец. трибунал по гражд. беспорядкам в районе проживания огони. По подозрению в убийстве лояльных режиму политич. деятелей-огони были казнены лидер движения известный писатель К. Саро-Вива и его ближайшие сподвижники.
Администрация Абачи в осн. игнорировала требования оппозиц. политич. сил и придерживалась собств. Программы перехода к гражд. правлению (которую предполагалось реализовать к окт. 1998). Под контролем специально образованной Нац. избират. комиссии Н. в марте 1996 состоялись выборы в местные органы власти. По результатам выборов в районные советы (март 1997), ассамблеи штатов (дек. 1997), а также в федеральный парламент (апр. 1998) в стране сложилась новая парт.-политич. конфигурация. Лидирующие позиции заняли две проправительств. партии – Объединённый нигерийский конгресс (пред. И. Аргунгу) и Демократич. партия Нигерии (пред. Х. Салех). В июне 1998, после смерти Абачи, гос-во возглавил ген.-м. А. Абубакар, который немедленно приступил к переговорам с ведущими политич. деятелями о сроках и условиях передачи власти гражд. лицам. Администрация Абубакара одобрила проект новой Конституции, создала Независимую нац. избират. комиссию и объявила, что военные не будут бороться на выборах за ключевые гос. посты. Во время выборов (февр. 1999) победу одержал О. Обасанджо, поддержанный электоратом северных и б. ч. избирателей вост. районов страны (в 2003 переизбран на 2-й строк).
Внутриполитич. курс Обасанджо был направлен на обеспечение демократич. прав и свобод граждан, совершенствование парт.-политич. структур, проведение реформы армии и полиции, интенсивное развитие нар. хозяйства, усиление роли Н. на мировой арене; особое значение придавалось борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С сер. 2000 внутриполитич. ситуация ухудшилась. В Н. периодически возникали парламентские кризисы, конфликты между органами исполнит. и законодат. власти, федеральным центром и руководством регионов. Нестабильность режима была обусловлена также активизацией сепаратистских и центробежных сил. В стране проводилась кампания за возрождение Республики Биафра (март 2001), продолжали действовать радикально настроенные антиправительств. организации – Движение за освобождение дельты Нигера, Добровольч. силы дельты Нигера, Коалиция за боевые действия, Бригады мучеников и др., организовывавшие массовые выступления за перераспределение нефтяных доходов и расширение региональной автономии. В 1999–2003 заметно увеличилось число межэтнич. столкновений в разл. районах страны (в результате кровавых стычек в штате Плато в 2001–04 погибли неск. десятков тысяч местных жителей, ещё 200 тыс. чел. пополнили ряды беженцев и перемещённых лиц), обострились противоречия между представителями осн. конфессий – мусульман и христиан, активизировалась деятельность антиправительств. организаций. С 2002 в стране начала действовать радикальная исламистская группировка «Боко Хаарам», лидеры которой выступают против светского образования и требуют введения норм шариатского права на всей территории страны (действуют в ряде сев. штатов с 1980-х гг.). Некоторые кризисные ситуации были вызваны противостоянием населения и транснациональных компаний («Mobil», «Chevron», «Техасо», «Shell»), игнорировавших экологич., экономич. и иные требования местных жителей (прежде всего в районах нефтедобычи). В марте 2007 О. Обасанджо объявил о начале реализации всеобъемлющей долгосрочной программы развития дельты Нигера.
В экономич. сфере правительство стремилось реализовать новую нац. экономич. стратегию, предполагавшую увеличение ВВП как минимум на 5%, сдерживание инфляции (преим. путём замораживания зарплаты), модернизацию банковской и налоговой систем, стабилизацию процентных ставок, использование новой формулы распределения нефтяных доходов, повышение эффективности управления выплатами по внешнему долгу. Внешнеполитич. приоритетами Н. оставались контакты со странами Африки и странами – членами ЭКОВАС. Н. принимала непосредств. участие в деятельности миротворч. контингентов в Либерии и Сьерра-Леоне. Нигерийское правительство способствовало урегулированию воен. конфликтов и политич. кризисов в Демократич. Республике Конго, Кот- д’Ивуаре, Бурунди, Судане, Того, делегировало своих военнослужащих в Косово, Афганистан и Гаити.
На президентских выборах 2007 победил поддерживаемый О. Обасанджо кандидат от Нар.-демократич. партии У. Яр- Адуа. Программа развития Н. нового президента предполагала продолжение рыночных реформ, ускоренное развитие с. х-ва, достижение продовольств. безопасности, улучшение водоснабжения, повышение стандартов образования и расширение борьбы с коррупцией.
В 2008–09 политич. жизнь в Н. характеризовалась острой межпартийной борьбой, новой серией конфликтов представителей разл. конфессий и этнич. общностей. В целях подавления сепаратистских и полукриминальных формирований, а также восстановления нефтедобычи в дельте Нигера правительство Яр-Адуа пошло на проведение в 2009 полномасштабной армейской операции. По её окончании президент выступил с предложением амнистировать тех повстанцев в дельте Нигера, которые сложат оружие и будут содействовать снижению уровня насилия в районе нефтедобычи (действия боевиков стали причиной сокращения произ-ва нефти в 2009 почти на четверть по сравнению с объёмом добычи в 2006). Руководители движения отреагировали на обращение правительства врем. прекращением огня.
В февр. 2010 в связи с тяжёлой болезнью У.Яр-Адуа (умер 5 мая) действующим главой гос-ва стал вице-президент Г. Джонатан. 16.4.2011 Джонатан избран президентом страны. Выборы сопровождались вспышками насилия на севере Н., населённом преим. мусульманами. Северяне настаивали на следовании зафиксированному в Законе о выборах положению, в соответствии с которым пост президента по очереди (на 8 лет) должны занимать представители мусульм. севера и христианского юга (после смерти северянина Яр-Адуа его пост занял южанин Джонатан, тогда как северяне могли претендовать ещё на 5 лет пребывания у власти). В 2011 «Боко Хаарам» организовала ряд террористич. актов в христианских церквах севера страны.
Правительство Джонатана проводит политику, нацеленную на разрешение кризиса в дельте Нигера, борьбу с коррупцией, развитие нефтегазовой отрасли; им намечено строительство предприятий по добыче, перекачке и использованию газа.
Дипломатич. отношения между Н. и СССР установлены в 1960. В июне 2009 состоялся первый в истории двусторонних отношений визит главы рос. гос-ва Д. А. Медведева в Н. Объём рос.-нигерийских торговых связей находится на невысоком уровне, товарооборот (на 2009) составляет 290 млн. долл. США. РФ экспортирует в Н. чёрные металлы, нефтепродукты, удобрения, бумагу, строит. материалы, автотехнику, импортирует какао-бобы и продукты их переработки.
Авторы статьи: Т. С. Денисова;Д. П. Шульга (археология).
Хозяйство
Н. относится к числу крупных развивающихся стран с многоотраслевым и многоукладным хозяйством. По общему объёму ВВП (418,7 млрд. долл.; по паритету покупательной способности, 2011) занимает 3-е место в Африке (после ЮАР и Египта); в расчёте на душу населения ок. 2,6 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,459 (2011; 156-е место среди 187 стран мира). В структуре ВВП на долю с. х-ва приходится 35,4%, пром-сти и строительства – 33,6%, сферы услуг – 31,0% (2011).
Основа экономики – добыча нефти и природного газа, обеспечивающая св. 95% валютных поступлений и ок. 80% бюджетных доходов страны. После обретения независимости экономич. развитие Н. осуществлялось гл. обр. за счёт пром. освоения месторождений углеводородного сырья и роста объёмов его добычи. С началом нефтяного бума 1970-х гг. наблюдался упадок произ-ва экспортной с.-х. продукции; Н. утратила роль одного из ведущих мировых поставщиков какао-бобов, арахиса, пальмового масла и натурального каучука. Попытки провести индустриализацию страны (создать ряд крупных пром. и инфраструктурных объектов, не связанных с нефтегазовой пром-стью) во многих случаях не дали ожидаемых результатов. В нач. 21 в. принимаются меры по диверсификации отраслевой структуры экономики, в т. ч. реформированию и развитию ряда отраслей обрабатывающей пром-сти (металлургич., химич. и др.), электроэнергетики, строит. сектора, сети телекоммуникаций. В 2008 правительство Н. приступило к осуществлению разработанного совм. с МВФ плана рыночных реформ, предусматривающего модернизацию банковской системы, сдерживание темпов инфляции, сглаживание региональных диспропорций в распределении доходов нефтегазового сектора экономики, приватизацию ряда гос. предприятий и др. Объём прямых иностр. инвестиций 6,8 млрд. долл. в 2011 (5,8 млрд. долл. в 2009). В первую очередь они направляются на развитие нефтегазовой пром-сти (ок. 30% в 2009, св. 40% в 1995–1999), в структуре иностр. капиталовложений растёт доля отраслей обрабатывающей пром-сти, строительства и сферы услуг. Благодаря высоким ценам на нефть сохраняются значит. темпы роста ВВП (7,2% в 2011, 6,8% в 2010, 5,6% в 2009). Существенными проблемами экономич. развития остаются внутр. политич. нестабильность, зависимость от конъюнктуры мировых цен на нефть, отсутствие развитой инфраструктуры экономики и эффективного управления макроэкономич. процессами, высокий уровень коррупции. С нач. 21 в. деятельности иностр. компаний препятствуют разл. повстанческие вооруж. формирования (действуют гл. обр. на юге страны, в районе дельты р. Нигер), осуществляющие взрывы пром. и инфраструктурных объектов, а также захваты иностр. специалистов в заложники с целью выкупа; мор. пиратство в прибрежных водах Гвинейского залива.
Промышленность. Важнейший сектор экономики. Темпы роста пром. произ-ва 2,5% (2011). Св. 2/3 стоимости пром. продукции приходится на долю нефте- и газодобывающей пром-сти.
Топливно-энергетический комплекс. Нефть в Н. обнаружена в 1901. Пром. разработка месторождений началась в 1956, экспорт нефти – в 1958. Добыча нефти 122,9 млн. т в 2010 (10-е место в мире и 1-е среди стран Африки; 99,1 млн. т в 2009, 122,1 млн. т в 2005). Осн. районы нефте- и газодобычи – дельта р. Нигер и прилегающие акватории мор. шельфа. Действуют св. 2,3 тыс. нефтегазовых скважин, 8 мор. буровых платформ (2009). Ок. 65% объёмов добычи нефти составляют лёгкие сорта с низким содержанием серы. Стоимость экспорта нефти 59 млрд. долл. (2010). Общий объём извлечённого природного газа (включая добываемые попутно нефтяные горючие газы) 50,7 млрд. м3 (2009; в пересчёте на сухой газ), из них 23,2 млрд. м3 отправлено потребителям, 14,2 млрд. м3 закачано в нефтяные пласты, 13,3 млрд. м3 сожжено в факелах. Экспорт сжиженного природного газа 16,0 млрд. м3 (2009). Заводы по сжижению природного газа расположены на мор. побережье, на островах дельты р. Нигер – Бонни-Айленд и Брасс-Айленд.
Добычей нефти и природного газа занимаются совместные предприятия нац. нефтяной компании Н. («Nigerian National Petroleum Corporation», NNPC; с подразделениями: «Nigerian Gas Company» – добыча, переработка и транспортировка природного газа, «Nigeria LNG» – произ-во сжиженного природного газа и его экспорт) и междунар. корпораций – брит.-нидерл. «Royal Dutch Shell» (контролирует св. 1/2 добычи), амер. «Exxon Mobil», «Chevron» и «ConocoPhillips», итал. «Eni», франц. «Total», кит. «Addax Petroleum». В нефтегазовом секторе Н. активно развиваются компании, принадлежащие нац. частному капиталу, – «Oando», «Zenon Petroleum & Gas», «Dangote Group», «Conoil»; в осн. они занимаются реализацией нефтегазовой продукции и операциями по переработке и транспортировке углеводородного сырья, а также направляют капиталовложения в нефте- и газодобывающие предприятия.
Добыча каменных углей (ок. 8,2 тыс. т в 2010) ведётся одним предприятием в Огбойоге (штат Коги), принадлежащим нац. частному капиталу. Правительство Н. стремится к возрождению угольной пром-сти (добыча каменных углей практически прекращена в кон. 1980-х гг.). Начат процесс приватизации др. угледобывающих предприятий, большинство которых находится под контролем гос. корпорации «Nigerian Coal Corp.».
Структура топливно-энергетич. баланса отражает в целом отсталый аграрный характер экономики: 79% общего объёма внутр. энергопотребления приходится на энергоресурсы, заготовляемые и используемые населением гл. обр. для бытовых нужд (в осн. древесное топливо), 9% – на нефть, 8% – на природный газ, 4% – на гидроэнергию (2008). Установленная мощность электростанций св. 8,6 тыс. МВт (2009), из них генерирующие мощности в 6,9 тыс. МВт принадлежат гос-ву (находятся под контролем гос. компании «Power Holding Company of Nigeria», PHCN). Из-за физич. и морального износа энергетич. оборудования (его возраст от 20 до 45 лет) значит. часть мощностей не используется. Произ-во электроэнергии 20,1 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. 73% – на ТЭС (из них 58% – на ТЭС, работающих на природном газе, 15% – на угле), 27% – на ГЭС. Крупнейшие ТЭС работают на природном газе – в Эгбине (штат Лагос; 1320 МВт); Угелли (штат Дельта; 912 МВт); Афаме (штат Риверс; 623 МВт). Действуют 3 ГЭС: «Kainji» в штате Нигер (760 МВт) и «Jebba» в штате Квара (578 МВт) – на р. Нигер, «Shiroro» в штате Нигер на р. Кадуна (600 МВт).
Рост объёмов добычи и экспорта углеводородного сырья с сер. 1970-х гг. привёл к постепенному упадку отраслей горнодобывающей промышленности, не связанных с топливно-энергетич. сектором экономики (в нач. 2010-х гг. на их долю приходится ок. 1% ВВП). В небольших объёмах добывают руды свинца и цинка, железа, ниобия и тантала, касситерит (руда олова), золото (ок. 200 кг в 2008; в 2011 началась добыча в штате Ошун), а также руды вольфрама, циркония, тория и др. Осн. часть концентратов руд отправляется на экспорт. Добыча топазов, барита и др.
Из-за высоких таможенных тарифов на импорт сырья и материалов, проблем энергоснабжения и др. количество действующих предприятий обрабатывающей промышленности сокращается. За 1980–2010 число пром. компаний – членов Ассоциации производителей Нигерии (Manufacturers Association of Nigeria, MAN) уменьшилось с 4,85 тыс. до 2 тыс.; ср. загрузка производств. мощностей предприятий обрабатывающей пром-сти сократилась с 80% до 30%; ок. 800 компаний (включая ряд транснациональных) полностью или частично перенесли произ-во за пределы страны. Напр., в г. Кано за 1980–2010 было закрыто ок. 400 пром. предприятий, в т. ч. шинные заводы (включая завод франц. компании «Michelin») и значит. число текстильных фабрик.
Одна из ведущих отраслей обрабатывающей пром-сти – нефтеперерабатывающая. Внутр. потребности в нефтепродуктах составляют 23,3 млн. т (2010; в т. ч. 3/4 – бензин), из них около половины покрывается за счёт импорта. Объём переработки нефти ок. 12,5 млн. т (2009). Произ-во нефтепродуктов лёгких фракций (бензин и керосин) составляет менее 10% общего объёма выпуска, остальное – тяжёлые фракции продуктов прямой перегонки нефти (гл. обр. мазут). Мощности нефтеперерабатывающих предприятий в ср. используются менее чем наполовину. Имеются 4 гос. НПЗ, в т. ч. два – в г. Порт-Харкорт (общей мощностью 10,5 млн. т сырой нефти в год), а также в городах Варри (штат Дельта; 6,2 млн. т) и Кадуна (5,5 млн. т).
Чёрная металлургия имеет значит. потенциал развития. В Африке к югу от Сахары Н. занимает 2-е место (после ЮАР) по произ-ву и потреблению стали и стального проката. Ежегодно в стране выплавляется ок. 300 тыс. т стали (в электропечах). Потребление стального проката и полуфабрикатов – ок. 1,7 млн. т, импорт – ок. 1,4 млн. т (2008). Большинство предприятий отрасли представлено сталеплавильными мини-заводами (работают на импортном и местном ломе чёрных металлов) и сталепрокатными производствами, принадлежащими частному нац. капиталу. Предприятия по выплавке стали сосредоточены в агломерации Лагоса – в городах Икеджа (заводы компаний «Continental Iron & Steel Co.» и «Universal Steel» мощностью 50 тыс. т в год каждый), Отта (штат Огун; предприятие компании «Federated Steel Industry», 50 тыс. т) и Икороду (завод компании «Kew Metal Industries», 20 тыс. т). Среди др. центров чёрной металлургии – города Ошогбо (завод компании «Integrated Stell Plc.», подразделения «Dangote Group»; 400 тыс. т стального прутка в год), Джос («Jos Stell Rolling Co.», с 2011 в составе «Zuma Stell»; стальные стержни и провода катушек), Кацина («Katsina Stell Rolling Co.»; катанка и стальной пруток), Асаба (штат Дельта; «General Steel Mills»; 50 тыс. т продукции в год), Кано («Nigerian Spanish Engineering»; 50 тыс. т) и Энугу («Nigersteel Co.»; 40 тыс. т). Крупнейшее среди действующих предприятий отрасли – металлургич. завод «Delta Steel» в г. Варри (1981), работает по технологии прямого восстановления железа природным газом из импортного агломерата с последующим произ-вом металлизиров. окатышей и выплавкой стали в электропечах; мощность завода 1 млн. т стали в год; из-за проблем с поставками сырья и топлива, а также неумелого менеджмента и др. среднегодовые объёмы произ-ва составляют ок. 100 тыс. т. В г. Аджаокута (штат Коги) с 1979 до нач. 1990-х гг. рос. компания «Тяжпромэкспорт» вела строительство крупного металлургич. комбината полного цикла (мощность 1-й очереди 1,3 млн. т стали в год); работа комбината планировалась на базе расположенных неподалёку месторождений руд железа Итакпе и коксующихся углей Лафиа-Оби; из-за политич. нестабильности в стране и просрочки платежей строительство не было завершено, однако б. ч. производств. оборудования смонтирована, создана соответствующая инфраструктура предприятия; с кон. 2000-х гг. правительством Н. предпринимаются попытки реанимировать проект и завершить строительство комбината.
Крупнейшее предприятие цветной металлургии – алюминиевый завод в г. Икот- Абаси в штате Аква-Ибом на юге страны, принадлежащий компании «Aluminium Smelter Company of Nigeria» (ALSCON; с 2006 в собственности рос. компании РУСАЛ); работает на базе глинозёма из Гвинеи (боксито-глинозёмный комплекс «Friguia», также принадлежащий РУСАЛ) и электроэнергии заводской ТЭС на природном газе; мощность предприятия 193 тыс. т первичного алюминия в год; после модернизации оборудования первый металл получен в 2008, ряд проблем (перебои в поставках газа и др.) не позволяют выйти на проектную мощность. В ряде городов страны действуют неск. небольших предприятий по выплавке вторичного алюминия и произ-ву разл. видов алюминиевого проката. В г. Отта (штат Огун) – завод по выплавке вторичной меди. В небольших объёмах производится рафиниров. свинец.
Ведущая отрасль машиностроения – произ-во транспортных средств. Общие установленные мощности предприятий в 2010 (преобладают филиалы ведущих иностр. компаний; многие простаивают) 108 тыс. легковых автомобилей, 56 тыс. грузовых автомобилей и автобусов, 1 млн. мотоциклов и 1 млн. велосипедов в год. Среди них – заводы «Peugeot Nigeria» (PAN; легковые автомобили; г. Кадуна), «Volkswagen of Nigeria» (VWON; легковые автомобили; г. Лагос), «GM Nigeria» (фургоны и пикапы Isuzu; г. Лагос), «Leyland Nigeria» (грузовые автомобили; с 2011 инд. компанией «Asnok Leyland» частично переоборудован под произ-во автобусов; г. Ибадан), «Anambra Motor Manufacturing Co.» (ANAMMCO; грузовые автомобили, автобусы и спецтехника – цистерны, пожарные машины, автомобили скорой помощи и др.; г. Энугу), «National Trucks Manufacturers» (NTM; грузовые автомобили и автобусы; г. Кано), «Steyr Nigeria» (грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы; г. Баучи). Также действуют заводы по выпуску с.-х. техники (их мощности позволяют производить 10 тыс. тракторов в год), бытовых электрич. и электронных приборов, телекоммуникац. аппаратуры. Химич. пром-сть представлена произ-вом азотных (Онне, штат Риверс) и фосфорных (Кадуна) удобрений, шин (Ибадан, Бенин-Сити, Сапеле в штате Дельта), продуктов бытовой химии, пластмассовых изделий и др. Предприятия фармацевтич. и парфюмерно-косметич. пром-сти действуют в городах Аба (штат Абиа), Лагос, Апапа (в агломерации Лагоса), Кано. Наиболее важные центры текстильной пром-сти – Лагос, Кано, Кадуна, Аба, Онича (штат Анамбра). Центр кожевенного производства – Кано, где работают кожевенная и кожевенно-обувная фабрики, дубильные заводы, ремесленные мастерские по первичной обработке кожи. Ряд небольших обувных фабрик действуют на юге страны – в Оверри (штат Имо), Огбомошо (штат Ойо), Сапеле.
Традиц. отрасль – лесная и деревообрабатывающая пром-сть. Подавляющая часть заготавливаемой древесины (до 90%) используется как топливо для бытовых нужд. Действуют лесные хозяйства, специализирующиеся на заготовке балансовой древесины и произ-ве пиломатериалов. Н. – крупный экспортёр древесины, в т. ч. ценных тропич. пород. Осн. районы пром. лесоразработок – тропич. леса юга и юго-востока страны. Заготовка круглого леса 72,2 млн. м3, произ-во пиломатериалов 2 млн. м3 (2009). Лесопильно-фанерные комбинаты – в Сапеле (один из крупнейших в Африке к югу от Сахары) и Эпе (в агломерации Лагоса). В крупных городах растёт число мебельных фабрик. Работают предприятия по произ-ву спичек и бумаги (Илорин и Джебба в штате Квара, Акуре в штате Ондо).
Развивается пром-сть строит. материалов. Произ-во цемента ок. 5 млн. т (2008). Ведущая компания – «Dangote Cement» (в составе «Dangote Group»). Крупные заводы по выпуску цемента, плоского шифера, бетонных труб и др. расположены на юге страны, в Нкалагу (штат Эбоньи), Порт-Харкорте (штат Риверс), Абеокуте (штат Огун), Калабаре (штат Кросс-Ривер), Эмене (близ г. Энугу, штат Энугу) и др.
Около половины стоимости продукции обрабатывающей пром-сти приходится на долю произ-ва продовольств. товаров, напитков и табачных изделий. В нач. 21 в. темпы роста в пищевкусовой пром-сти составляли ок. 10% в год, гл.обр. за счёт роста произ-ва хлебобулочных изделий и продуктов быстрого приготовления для предприятий обществ. питания. Отрасль отличает высокий уровень (60–70%) зависимости от импорта сырья и полуфабрикатов (на сумму ок. 2 млрд. долл. ежегодно). В мукомольной, маслобойной, сахарной и др. отраслях пищевой пром-сти преобладают предприятия, принадлежащие нац. капиталу. В произ-ве пива, прохладит. напитков и кондитерских изделий значительна роль иностр. компаний (американские «Coca-Cola» и «Dr Pepper Snapple Group», швейц. «Nestl ́e» и др.). Традиц. крупнейшие центры пищевкусовой пром-сти – Лагос, Ибадан и Кано.
Развиты ремёсла – резьба по дереву (в т. ч. фигурки из эбенового и красного дерева) и слоновой кости, литьё из бронзы (Бенин-Сити), изготовление украшенных орнаментом кожаных и расшитых текстильных изделий (Кано), тканей традиц. окраски, резных сосудов для питья (штат Ойо), плетёных изделий из рафии (Икот-Экпене, штат Аква-Ибом) и др.
Сельское хозяйство. Остаётся осн. источником средств существования примерно для половины жителей страны. Обладая большим потенциалом для развития с.-х. произ-ва (благоприятные природно-климатич. условия на б. ч. территории страны, значит. размеры пригодных для использования земельных угодий и др.), Н. ежегодно импортирует продовольств. товары (пшеница, рис, сахар, животные жиры, мороженая рыба и др.) на сумму более 3 млрд. долл. Осн. масса с.-х. продукции производится мелкими семейными фермерскими хозяйствами. Крестьянский семейный надел, как правило, состоит из нескольких участков, находящихся в разных местах (их общая площадь в юж. районах страны редко превышает 0,4 га, в районах лугов и пастбищ на севере – 1,2 га). Обычно крестьянские семьи обеспечивают себя продуктами питания и выращивают на продажу одну или неск. товарных культур. Финансовое состояние таких хозяйств не позволяет использовать необходимое количество минер. удобрений, применять совр. технику и технологии. Проблему осложняет отсутствие эффективной гос. поддержки с.-х. производителей. До кон. 2000-х гг. правительство страны предпочитало направлять средства на импорт продовольствия либо на субсидирование нерентабельных крупных гос. хозяйств (в т. ч. плантационных – в районах возделывания экспортных культур).
Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство. Обрабатывается ок. 40% земель с.-х. назначения, из них на долю пашни приходится св. 33%. Одна из важных продовольств. культур – маниок (кассава), выращивается повсеместно (пл. посевов 3,8 млн. га; сбор 37,5 млн. т в 2010, 1-е место в мире). В засушливых саваннах сев. штатов Н. выращивают сорго (пл. посевов 7,6 млн. га; сбор 4,8 млн. т, 3-е место в мире после Индии и США) и просо (4,9 млн. га; 4,1 млн. т, 2-е место в мире после Индии). Ареал выращивания ямса (3,0 млн. га; 29,1 млн. т, 1-е место в мире) – более влажные гвинейская саванна и лесосаванна. Посевы кукурузы (3,8 млн. га, 7,3 млн. т) встречаются повсюду, но преобладают на юго-западе страны. Рис (пл. посевов 2,4 млн. га, сбор неочищенного риса 3,2 млн. т) вошёл в пищевой рацион населения сравнительно недавно и считается в Н. изысканным блюдом. В сев. штатах рис выращивают на участках заливных земель речных долин (т. н. фадамы) с использованием примитивных систем орошения. В юж. штатах рис не нуждается в орошении; его выращивают (часто вместе с кукурузой) на невысоких плато с годовым количеством осадков 1200–1700 мм, на юго-востоке – в болотистых районах долин р. Кросс и её притоков. Посевы бобовых культур распространены на всей территории страны; на севере и северо-востоке выращивают коровий горох – близкую к фасоли и сое культуру сем. бобовых (пл. посевов 4,3 млн. га, сбор 2,2 млн. т), в более влажных южных районах – окру (бамию; сбор ок. 1 млн. т). Важное место в рационе питания занимают батат (сладкий картофель; сбор 2,7 млн. т), разл. виды овощей (ок. 6 млн. т) и тропич. фруктов, цитрусовые (ок. 3,5 млн. т), бананы (2,7 млн. т), ананасы (ок. 1 млн. т), папайя (св. 0,7 млн. т), манго, гуава и др. Одна из гл. экспортных культур – какао (за высокие вкусовые качества нигерийские какао-бобы пользуются высоким спросом на мировом рынке). Деревья какао выращивают в зоне тропич. лесов на юго-западе страны (пл. посадок 1115 тыс. га; сбор какао-бобов ок. 230 тыс. т в 2010, 4-е место в мире после Кот-д’Ивуара, Индонезии и Ганы). Для удовлетворения внутр. спроса и на экспорт выращивают арахис (гл. обр. в сев. штатах; сбор 2,6 млн. т, 3-е место в мире после Китая и Индии), деревья кешью, кола и карите (по сбору их плодов Н. занимает 1-е место в мире). Экспортируется также часть производимого в стране пальмового масла (произ-во 1,35 млн. т в 2010; осн. посадки – в зоне тропич. лесов на юге, а также севернее, по долинам рек Нигер и Бенуэ), копры (65,5 тыс. т), натурального каучука (42,4 тыс. т), хлопка (сбор хлопка-сырца 160 тыс. т), сои.
Гл. район животноводства – суданская саванна на севере страны, где нет мухи цеце. Здесь развито отгонно- пастбищное животноводство в осн. мясного направления, в т. ч. скотоводство (им занимаются гл. обр. народы фульбе и канури). Крупный рогатый скот представлен несколькими разновидностями породы зебу (фульбские белая и красная, шува арабская, гудали). В бассейне оз. Чад разводят безгорбый скот (кури или чад). Южнее, в гвинейской саванне, встречаются стада карликового скота (мутури), невосприимчивого к укусам мухи цеце. На плодородных пастбищах плато Джос и на фермах близ больших городов разводят молочный скот. По поголовью крупного рогатого скота (16,4 млн. голов в 2009) Н. значительно превосходит др. страны Зап. Африки. Коз (53,8 млн. голов в 2008) и овец (33,9 млн.) разводят повсеместно (в т. ч. для получения кож). В юж. штатах выращивают свиней (6,9 млн. голов в 2008); широко распространено птицеводство (175 млн. голов). В сев. штатах развито коневодство (207,8 тыс. голов) и верблюдоводство. Поголовье ослов 1,1 млн. (2008).
Улов рыбы 610,6 тыс. т (2008), в т. ч. св. 1/3 – речная рыба (в ряде штатов действуют хозяйства, занимающиеся разведением и ловлей рыбы во внутр. водоёмах).
Сфера услуг. Наиболее быстрорастущий сектор экономики. Отраслевая структура сферы услуг отражает начальный этап её развития. Доминирующую роль играет розничная торговля. Развиваются банковско-кредитная система и сфера страховых услуг, системы телекоммуникаций и связи, в крупных городах – сети предприятий обществ. питания. В ведении государства – Центр. банк Н. (Central Bank of Nigeria) со штаб-квартирой в г. Абуджа, осуществляющий эмиссионную и кредитную политику, общий контроль над финансовым рынком. Головные офисы большинства крупнейших нац. коммерч. банков и страховых компаний, а также дочерних фирм и отделений зарубежных финансовых учреждений расположены в г. Лагос. Среди крупнейших банков Н. (имеют филиалы в ряде стран Африки и др. континентов) – First Bank of Nigeria (1894), Union Bank of Nigeria (1917), Afribank Nigeria (1959), Intercontinental Bank (1989), Oceanic Bank International (1990; штаб-квартира – в г. Абуджа), FinBank (2006). В Лагосе действует Нигерийская фондовая биржа (1960).
Транспорт. Гл. вид транспорта – автомобильный. Общая протяжённость автомобильных дорог 194,4 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 60,1 тыс. км (2009). В стране насчитывается св. 7 млн. автотранспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, скутеров и др.). Длина железных дорог 3505 км (2008; ширина колеи 1067 мм). Сеть железных дорог состоит из 2 магистралей, связывающих порты побережья Гвинейского зал. с городами на севере страны: западной (Лагос – Ибадан – Минна – Кадуна с выходом на Зариа, Кано и Нгуру) и восточной (Порт-Харкорт – Энугу – Макурди – Джос – Майдугури), соединённых веткой Кадуна – Кафанчан. Разработаны планы строительства ок. 8 тыс. км ж.-д. линий стандартной колеи, которые должны соединить ряд крупнейших городов Н. Общая длина магистральных трубопроводов 10410 км, в т. ч. нефтепроводы 3441 км, газопроводы 2756 км, продуктопроводы 4090 км, трубопроводы для перекачки сжиженного попутного нефтяного газа 97 км, газового конденсата – 26 км. Действует магистральный газопровод, соединяющий месторождения Н. с потребителями в Бенине, Того и Гане (2007). Проектируется ряд новых магистральных газопроводов, в т. ч. транссахарский (для поставок нигерийского природного газа в Европу через мор. терминалы в Алжире).
Мор. транспорт обеспечивает осн. часть междунар. грузовых перевозок. Развито каботажное судоходство вдоль побережья Гвинейского зал. Гл. мор. портовый комплекс Н. – в Лагосе (включает порт Апапа с крупнейшим в стране контейнерным терминалом). В дельте р. Нигер – крупные универсальные (Порт- Харкорт, Варри, Онне, Коко) и специализир. порты (по отгрузке нефти – Бонни и Буруту, древесины – Сапеле). Среди других – крупный мор. порт Калабар (близ границы с Камеруном). Подавляющая часть внешнеторговых грузов перевозится иностр. судами. Под флагом Н. зарегистрировано 98 мор. торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое), в т. ч. 60 нефтеналивных танкеров, 30 танкеров для перевозки нефтепродуктов и жидких химикатов, 2 судна для перевозки сжиженного природного газа (2010); 37 нигерийских торговых судов ходят под флагами др. стран (Бермудских Островов, Панамы, Либерии и др.). Протяжённость внутр. водных путей 8,6 тыс. км (2009). Судоходство по р. Нигер и её притоку Бенуэ, р. Кросс и др., а также по оз. Чад. В стране 54 аэропорта, в т. ч. 38 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос. Междунар. аэропорты в Лагосе (им. Мурталы Мухаммеда; в пригороде Икеджа), Абудже (им. Ннамди Азикиве), Кано (им. Маллама Амину Кано), Порт-Харкорте. Крупные аэропорты в городах Джос (им. Якубу Говона), Йола, Кадуна, Калабар (им. Маргарет Экпо), Майдугури, Сокото (им. Садика Абубакара III), Энугу (им. Акану Ибиама). Ведущая авиакомпания – нигерийско-брит. «Virgin Nigeria Airways»; среди 15 др. авиаперевозчиков – «Arik Air», «Aero Contractors» (грузовые авиаперевозки), «Allied Air», «Associated Aviation».
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 173,4 млрд. долл. (2011; в т. ч. экспорт 103,9 млрд., импорт 69,5 млрд.). Гл. место в структуре товарного экспорта занимает углеводородное сырьё – нефть и природный газ; экспорт какао-бобов, пальмового масла, копры, натурального каучука и др. Гл. импортёры товаров из Н. – США (28,9% в 2011), Индия (12,0%), Бразилия (7,8%), Испания (7,1%), Франция (4,9%), Нидерланды (4,2%). Осн. статьи товарного импорта – машины, оборудование и транспортные средства, нефтепродукты и химикаты, пром. товары широкого потребления, продовольствие. Гл. поставщики товаров в Н. – Китай (17,5% в 2011), США (9,1%), Нидерланды (4,9%), Индия (4,7%), Республика Корея (4,7%).
Авторы статьи: И. Г. Большов, В. Ю. Зайцев, Н. В. Мазеин (чёрная металлургия).
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) Н. насчитывают 80 тыс. чел. (2010) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС; кроме того, имеются военизир. формирования (82 тыс. чел.) – корпус безопасности и гражд. обороны (80 тыс. чел.), портовая полиция (2 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет св. 1,5 млрд. долл. (2010, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – президент, осуществляющий общее руководство через Мин-во обороны. Оперативное управление войсками возложено на штаб ВС, возглавляемый министром обороны. Командующие видами ВС отвечают за боевую готовность, повседневное управление войсками, разработку мобилизац. и оперативных планов в мирное время.
СВ (62 тыс. чел.) являются основой ВС и организационно включают: 4 дивизии – бронетанковую (в составе 2 танковых, арт. и инж. бригад), смешанную (2 мотопехотные, амфибийная, арт. бригады, парашютно-десантный батальон) и 2 механизированные (в каждой – по 1 механизир., мотопехотной и арт. бригаде); бригаду президентской гвардии, зенитный арт. полк. На вооружении СВ находятся 433 танка (в т. ч. 157 лёгких), 452 БРМ, ок. 500 БТР, 39 самоходных гаубиц, 25 РСЗО, 112 буксируемых арт. орудий, св. 330 миномётов, противотанковые средства, 46 зенитных арт. установок, 16 ЗРК и 48 ПЗРК. ВВС (10 тыс. чел.) в своём составе имеют 3 истребительно-штурмовые, 2 транспортные и 1 учебную авиац. эскадрильи, а также 3 вертолётные (в т. ч. 1 учебная) эскадрильи. На вооружении: 87 боевых, 53 транспортных и 83 учебных самолёта; 22 боевых, 5 транспортных и 18 учебных вертолётов. Уровень технич. состояния боевых машин невысокий. ВМС (8 тыс. чел., в т. ч. береговая охрана) сведены в 2 воен.-мор. командования – Зап. (штаб в г. Апапа) и Вост. (штаб в г. Калабар). На вооружении состоят: фрегат УРО, корвет, 3 ракетных катера, 4 патрульных корабля, 1 большой и 15 малых патрульных катеров, 2 минно-тральных корабля, танкодесантный корабль, 1 гидрографич. и 8 вспомогат. судов, 5 вертолётов мор. авиации. Базирование обеспечивают воен.-мор. базы Варри и Порт-Харкорт. Вооружение и воен. техника в основном брит. и сов. произ-ва.
Комплектование регулярных ВС на контрактной основе. Миним. срок службы в СВ 6 лет, в ВВС и ВМС 10 лет. Подготовка рядового состава – в частях и учебных центрах, сержантов – в воен. школах и колледжах, офицеров – в академии обороны (г. Кадуна), в командно-штабном и воен.-мор. колледжах, а также за рубежом. Мобилизац. ресурсы 30,3 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 17,8 млн. чел.
Автор статьи: В. Д. Нестёркин.
Здравоохранение
В Н. на 100 тыс. жит. приходится врачей 39,5, лиц ср. мед. персонала и акушерок 160,5, стоматологов 2,7 (2008); больничных коек 1,7 на 1000 жит. (2003). Общие расходы на здравоохранение составляют 5,8% ВВП (бюджетное финансирование 36,3%, частный сектор 63,7%) (2009). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1999); декреты – о поддержке инвалидов (1993), о Нац. системе страхования здоровья (1999). Управление системой здравоохранения осуществляет Мин-во здравоохранения. С 2000 действует нац. план страхования здоровья, который охватывает госслужащих, организованный частный сектор, детей до 5 лет, инвалидов. Мед. помощь оказывают 4 тыс. амбулаторий и медпунктов, 700 центров здоровья, 1670 центров материнства, 12 университетских клиник (2005). Гос. система мед. помощи касается клиник мед. ун-тов и больниц общего профиля. Развита система частных клиник (в т. ч. специализированных). Наиболее распространённые инфекции – бактериальная дизентерия, гепатит А, тиф, туберкулёз, малярия, жёлтая лихорадка, лихорадка Ласса, лептоспироз, шистосоматоз, птичий грипп H5N1 (2009). Осн. причины смерти: туберкулёз, малярия (2008). Зоны отдыха: Абуджа, Абеокута, Бонни, Тинара и др.
Автор статьи: В. С. Нечаев.
Спорт
Олимпийский к-т создан и признан МОК в 1951; с 1952 спортсмены Н. участвуют в Олимпийских играх. Наибольших успехов добились в олимпийских состязаниях по боксу, лёгкой атлетике и футболу. Первых олимпийских наград в истории страны были удостоены боксёры Н. Майегун (Токио, 1964) и И. Икхурие (Мюнхен, 1972), выигравшие бронзовые медали. На 1.1.2013 спортсмены Н. завоевали на Олимпийских играх 23 медали, в т. ч. 2 золотые, 9 серебряных и 12 бронзовых. Чемпионами Олимпийских игр в Атланте (1996) стали легкоатлетка Ч. Ажунва (р. 1970), выигравшая состязания в прыжке в длину, и сборная команда страны по футболу. Футбольная ассоциация Н. основана в 1945 и принята в ФИФА в 1960. Среди др. успехов нигерийских футболистов: победы в Кубке афр. наций (1980, 1994, 2013), золотые медали на чемпионате мира среди юношей до 16 лет (1985) и до 17 лет (1993, 2007), участие в 4 чемпионатах мира (1994–2010), 2-е место на Олимпиаде в Пекине (2008). Наиболее известные футболисты: Д. Амокачи, Э. Амунике, Т. Бабангида, Э. Бабаяро, В. Икпеба, Н. Кану, П. Одемвинге, А. Окоча, Р. Йекини и др.
В 1972–2002 крупнейшим спортивным центром страны был Нац. стадион (после реконструкции в 1999 вмещает 55 тыс. зрителей) в Лагосе, где проходили 2-е Всеафриканские игры (1973), Кубок афр. наций по футболу (1980, 2000), матчи нац. сборной страны. Крупнейший совр. стадион «Абуджа стадиум» (св. 60 тыс. мест) построен к 8-м Всеафриканским играм (2003). В Н. ок. 50 футбольных стадионов (не менее 10 тыс. мест).
Выступая на Всеафриканских играх (по 2011), нигерийские спортсмены завоевали 334 золотые, 305 серебряных и 295 бронзовых медалей, что является 2-м результатом среди нац. сборных после Египта.
Уроженец Лагоса Х. А. Оладжьювон (р. 1963) в составе команды «Хьюстон Рокетс» стал 2-кратным чемпионом НБА (1994 и 1995), в 1994 был признан «самым ценным игроком» сезона, один из лучших центровых 1990-х гг. в НБА; с 2008 его имя – в Зале Славы баскетбола. Благодаря успехам Оладжьювона баскетбол стал одним из самых популярных видов спорта в стране. Сборная Н. трижды заняла 2-е место в чемпионатах Африки (1997, 1999, 2003), участвовала в чемпионатах мира по баскетболу в 1998 (13-е место) и 2006 (14-е).
Среди др. популярных видов спорта – настольный теннис, теннис, борьба, тяжё- лая атлетика, шахматы. Мужская сборная по теннису принимает участие в Кубке Дэвиса (с 1974), а мужская сборная по шахматам участвует во Всемирных шахматных олимпиадах (с 1980).
Автор статьи: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры
Осн. регламентирующий документ в области образования – Закон о всеобщем базовом образовании (2004). Действует Нац. ин-т планирования образования и управления в г. Ондо. Система образования включает дошкольное образование (с 2004 входит в программы общего базового образования), 6-летнее обязательное бесплатное начальное обучение, 3-летнее неполное среднее и 3-летнее полное среднее образование. Дошкольным образованием охвачено (2010) 14% детей, начальным обучением – 83%, средним образова- нием – 44%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 61,3% (данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Проф. образование на базе неполной средней школы дают центры с 2–3-летним сроком обучения и 3-летние технич. колледжи. Высшее проф. образование обеспечивают св. 90 ун-тов, ок. 100 политехнич. ин-тов и технологич. колледжей, федеральных или находящихся в ведении штатов. Гл. ун-ты, науч. учреждения, музеи и б-ки находятся в Лагосе [в т. ч. Нигерийская АН (1977), Нац. б-ка (1964), Нац. музей (1957)], Зарии, Ибадане, Илорине, Кадуне. Среди крупных вузов – ун-ты в городах Нсукка (1960), Ифе им. Обафеми Овалово (1961, совр. назв. с 1987), Кано (1977, совр. статус с 1980), Аба (1981, совр. назв. с 1995), Экпома (1981), Мор. академия Н. в г. Орон (1979, совр. статус с 1988). Нац. музеи находятся также в городах Джос (1952), Ифе (1954), Кано (1959), Орон (1959), Кадуна (1975).
Средства массовой информации
Первые периодич. издания появились в Н. в 1860-х гг. На 2011 в стране насчитывалось св. 100 периодич. изданий на англ. и местных языках общим тиражом 2,74 тыс. экз. Наиболее крупные ежедневные газеты: «Daily Times» (выходит с 1926, тираж 400 тыс. экз., воскресный выпуск 100 тыс. экз.), «National Concord» (с 1980, 200 тыс. экз.), «The Punch» (с 1976, 150 тыс. экз., все – г. Лагос), «Nigerian Observer» (г. Бенин- Сити, с 1968, 150 тыс. экз.), «Nigerian Tribune» (с 1949, 109 тыс. экз.), «Daily Sketch» (с 1964, 64 тыс. экз., обе – г. Ибадан), «New Democrat» (100 тыс. экз.), «New Nigerian» (80 тыс. экз., воскресный выпуск 120 тыс. экз.; обе – г. Кадуна), «Nigerian Standard» (г. Джос, 100 тыс. экз.); «Nigerian Chronicle» (г. Калабар, 50 тыс. экз., воскресный выпуск 163 тыс. экз.).
Радиовещание с 1930-х гг. Трансляцию радиопередач на англ. и местных языках осуществляет «Federal Radio Corporation of Nigeria» (FRCN; основана в 1957; совр. назв. и статус с 1978). В 1959 в Ибадане создан первый в Африке телевизионный центр. В 1977 учреждено Нигерийское телевизионное управление – «Nigerian Television Authority» (NTA; имеет 44 отделения, самая большая телевизионная сеть в Африке). С 2004 действует нигерийская спутниковая телестанция «Africa Independent Television» (AIT), транслирующая передачи на весь Афр. континент. Нац. информационное агентство – News Agency of Nigeria (NAN; c 1976).
Автор статьи: Т. С. Денисова.
Литература
Лит-ра народов Н. развивается преим. на англ. яз., а также на местных языках – йоруба, ибо, хауса и др. Среди первых англоязычных писателей – Оттоба Кугано (книга воспоминаний «Мысли и чувства», изд. в Лондоне в 1787), Уладе Экиано, Филис Уитли и др. В кон. 19 – нач. 20 вв. зародилась публицистика, развивавшая преим. просветительские идеи и служившая задачам освободит. движения (Д. Уильямс, Н. Азикиве, Д. Джексон, Э. У. Блайден, И. Хо и др.). Гражд. пафос характерен для поэзии 1-й пол. 20 в.: Д. Осадебай (сб. «Африка поёт», созд. в 1930–40-е гг., изд. в 1952), М. Дей-Ананг, Р. Армату, К. Балогун, А. Блэнксон, К. Океджи и др. Широкую известность за пределами Н. снискало творчество А. Тутуолы, во многом опиравшегося на традиции распространявшейся на книжных базарах лубочной литературы: циклы повестей «Любитель пальмового вина» (1952, в рус. пер. «Путешествие в город Мёртвых», 1973), «Храбрая африканская охотница» (1958) и др. Основоположником жанра романа стал С. Эквензи: «Люди города» (1954), «Джагуа Нана» (1961) и др. Крупнейший прозаик 2-й пол. 20 в. – Чинуа Ачебе; социальная тематика сочетается с фольклорными мотивами в прозе О. Нзекву (романы «Первый ученик», 1962; «Танец ящериц», 1965), Ф. Нвапы (роман «Эфуру», 1966), Э. Амади (роман «Большие пруды», 1969). У истоков детективного жанра – роман «Аферсата» С. Селлассие (1969). Повышенный интерес к насущным проблемам совр. нигерийского общества, жизненному укладу, психологии африканцев отличает прозу О. Эгбуны (роман «Дело о женитьбе», 1964), Т. Алуко (романы «Одному мужчине – одну жену», 1959, «Родственники», 1966) и др. Бытописательские тенденции отчётливо воплотились в прозе Дж. Мунони (романы «Единственный сын», 1966, «Любимец фортуны», 1974). Заметный вклад в развитие драматургии, до 1960-х гг. представленной исключительно пьесами на библейские сюжеты, внесли Х. Огунде, Дж. П. Кларк, В. Шойинка, обогатившие её светскими сюжетами. Большой резонанс в 1970–90-е гг. в Н. и за её пределами имела проза Шойинки, положившая начало многочисл. формаль- но-стилистич. экспериментам. Известные поэты и драматурги кон. 20 – нач. 21 вв. – Дж. П. Кларк, К. Окигбо, Г. Окара, Дж. Вериссимо, Т. Эдвел-Габриэль, К. Абани, Н. Азуони, У. Ндука, прозаики – Н. Нванкво, Р. Эсехагу, А. И. Баррет, Б. Окри, Б. Эмечета, Ч. Унигве (роман «На улице Чёрных Сестричек», 2009) и др.
Среди литератур на местных языках наиболее значительна словесность на йоруба. Широкую популярность снискала проза и поэзия Д. Фагунве (повесть «Лес тысячи демонов», 1968; поэтич. сб. «Поэзия йоруба», 1970), Д. Огунлеси, Ф. Одунжо, А. Фалети, А. Бабалолы, а также драматургия Х. Огунде, К. Огунмолы, Д. Ладипо и др.
Издания:
Поэты Нигерии. М., 1966;
Поэзия Африки. М., 1973;
Чудеса совершаются не сразу: Рассказы нигерийских писателей. М., 1983.
Автор статьи: А. П. Горохова.
Архитектура и изобразительное искусство
Культура на территории совр. Н. имеет древние традиции (см. Нок, Бенин, Ифе). С сер. 19 в. архитектура юго-зап. Н. обогатилась элементами браз. барокко, привнесёнными репатриантами из Бразилии: в жилом строительстве – геральдич. скульптура, балюстрады, узорные железные решётки; мечети с 2 минаретами, фланкирующими гл. фасад с фигурным завершением, а также характерным лепным декором снаружи и в интерьере напоминают католич. храмы браз. штата Баия (мечеть в Абеокуте, 20 в.). С нач. 20 в. строятся здания в колониальном стиле (быв. резиденция брит. губернатора Лугард-холл в Кадуне, 1914; обществ. центр Мапо-холл в Ибадане, 1925, арх. Р. Джонс; европ. жилой район в Порт- Харкорте, 1926–36, и др.), в некоторых из них использованы местные материалы и методы строительства (ц. Св. Варфоломея в быв. англиканской миссии в Вусасе близ Зарии, 1929).
После 2-й мировой войны в Н. появляются здания в стиле модернизма, учитывающие местные климатич. условия: ансамбль университетского колледжа в Ибадане с солнцезащитными экранами, крышами с большим выносом, системой естеств. вентиляции (ныне ун-т; проект с 1948; 1953–59, архитекторы М. Фрай, Дж. Дру и др.), корпуса Лагосского ун-та с бетонными «солнцерезами» на фасадах (1975, архитекторы Дж. Годвин, Дж. Хопвуд) и др. После 1960 в Н. работают местные архитекторы (С. И. Кола-Банколе, А. Эквеме и др.), строятся города – Нью-Бусса (1962–68, архитекторы Фрай, Дру и др.), новая столица Н. Абуджа (генплан 1979, архит. объединение IPA; план центр. района, 1979–81, арх. К. Тангэ), возводятся постройки в русле позднего модернизма (небоскрёб «Коко-хаус» в Ибадане, 1962, архит. бюро «Nickson and Borys», реконструирован; комплекс секретариата штата Сокото в Сокото, 1975, архит. бюро «Dar Al-Handasah»). Строятся здания, вдохновлённые местными традициями (театральная мастерская A. B. U., 1977, арх. С. Эрлих; культурный центр в Бенин-Сити, 1995, арх. Д. Нвоко), крупные обществ. сооружения в стиле постмодернизма (Канцелярия президента, 1992, арх. А. Шпеер-младший; Нац. ассамблея, 1999, архит. бюро «SMI International», оба – в Абудже).
Проф. изобразит. иск-во появляется в Н. с нач. 20 в. В 1-й пол. – сер. 20 в. работали опиравшиеся на европ. традицию живописцы А. Онаболу и А. Ласекан, а также скульптор и график Б. Энвонву, ориентировавшийся как на достижения совр. зап. иск-ва, так и на местную традицию. В 1950-х гг. с идеей «природного синтеза», соединяющего модернизм и традиц. нигерийское иск-во, выступили живописцы У. Океке и Д. Нвоко, причём Океке также выполнял скульптуры из дерева, а Нвоко – из терракоты и занимался сценографией. Среди гравёров ведущее место заняли Б. Онобракпайе и И. Вангбоже. С древесиной чёрного дерева работал скульптор Ф. Идубор, в т. ч. выполнявший украшенные рельефами двери для обществ. зданий. Его стилизаторские приёмы развил Э. Эмокпайе.
Продолжаются традиции худож. ремёсел: изготовление резных табуретов, браслетов, набивных и вышитых тканей, разнообразных по форме гончарных, стеклянных и кожаных сосудов.
Музыка
Муз. культура Н. неоднородна, представлена традициями йоруба, хауса, фульбе, игбо, бини, ибибио и др. многочисл. народов; музыкой, испытавшей влияние культуры ислама (гл. обр. у хауса и части йоруба) и христианства (у игбо, части йоруба и др.); смешанными формами совр. гор. музыки.
В португ. хрониках и записках европ. и араб. путешественников начиная с 15–16 вв. содержатся упоминания муз. инструментов в гос-ве Бенин и в соседних с ним мусульм. районах, сведения о придворных сказителях (арокинах), певцах, танцорах, инструментальных ансамблях и оркестрах (включали до 200 музыкантов), об исполнении (речитации) генеалогич. хроник, музыкально-танцевальных представлениях в масках эгунгун (прообраз совр. театра алааринджо) в йоруба государствах.
Сохраняет специфику традиц. музыка разных социальных групп. Во многих районах Н. сохраняются касты музыкантов: участники похоронного обряда в штате Адамава; исполнители традиц. религ. музыки у ибибио, светской авторской музыки у ибибио и тив, хвалебных песен энигба у нупе; ансамбли барабанщиков у бини; странствующие музыканты и актёры кукольного театра у тив и огони. Продолжается традиция «музыки предков». Значит. место принадлежит культовой музыке, в т. ч. музыке тайных союзов. Обряды бори у хауса сопровождаются звучанием ансамбля (смычковый или щипковый инструмент типа лютни и идиофон – полукруглый скребок из высушенной бутылочной тыквы), которое доводит участников до экстатич. состояния и помогает им «перевоплотиться» в героев-животных. Женщины играют на идиофонах во время мн. религ. церемоний и ритуальных танцев. Музыка сопровождает трудовые процессы, календарные и семейные обряды, при этом сохраняется ряд запретов, напр. на игру на определённых видах инструментов во время созревания зерновых в засушливых районах. Практикуется сольное инструментальное музицирование для собств. развлечения (у детей и пожилых людей). В условиях существования в Н. тональных языков, с целью передачи разного рода информации (от приветствий и похвал до развёрнутых сообщений) используются имитирующие речь интонационно-ритмич. формулы, которые играются на «говорящих» барабанах, а также на идиофонах (ксилофоны, погремушки) и некоторых аэрофонах и хордофонах.
Традиц. музыка Н. гл. обр. ансамблевая вокально-инструментальная и инструментальная, основа ладовой организации – пентатоника. Осн. муз. инструменты – идиофоны и мембранофоны. Для сопровождения танцев, пения, церемоний повсеместно используются погремушки и скребки из высушенной тыквы. Распространены двухсторонние барабаны в форме песочных часов (на них играют руками) и в форме бочонка (играют палочками), в юж. районах – щелевые барабаны большого размера из ствола дерева и маленькие бамбуковые. В юж. и юго-вост. районах используются ксилофоны центр.-афр. типа (на одном играют одновременно неск. человек), в сев.- вост. районах – ксилофоны с резонаторами из коровьих рогов с отверстиями, в которых закреплены мирлитоны; у игбо – большие ксилофоны с клавишами- брёвнами, на которых играют женщины. В юж. и центр. районах широко известны ламеллафоны. Среди хордофонов на севере Н. одним из самых престижных является однострунный смычковый, на востоке и в центр. районах популярна 5–6-струнная дуговая арфа, у хауса и канури существуют разновидности лютни. Как обрядовый инструмент сохраняется музыкальный лук (используется в сезон созревания зерновых), среди развлекательных выделяется цитра. Ритуальные длинные трубы и барабаны в форме песочных часов – символы власти. В ритуалах и как сигнальные инструменты используются трубы из рога антилопы, коровы или их имитация из дерева. Среди др. аэрофонов – флейты и язычковые инструменты. В танцевальных действах тайных обществ, а также в качестве охотничьих манков применяются разного рода устройства, позволяющие менять человеческий голос до неузнаваемости (дерев. и глиняные мегафоны, окарины, дерев. и бамбуковые трубки с мембраной).
Воздействие араб. культуры выразилось в распространении зикра, речитативного пения во время Рамадана, устной эпич. поэзии (у хауса и канури нередко исполняется слепыми певцами и музыкантами), больших церемониальных ансамблей, отд. муз. инструментов (гонги, бронзовые колокольчики, язычковый альгаита и др.). Среди мусульм. населения на севере Н. высокий социальный статус поныне имеют проф. музыканты; в качестве ритуальных применяются длинные металлич. трубы араб. происхождения.
Систематич. изучение муз. культуры Н. ведётся с кон. 19 в. Со 2-й пол. 20 в. оно сосредоточено в Центре исследований нигерийской культуры в Зариа, в ун-тах и ин-тах Н. Значит. количество записей традиц. музыки сделано в 1960–80-е гг. Ин-том афр. исследований в Ибадане, образцы музыки сев.- вост. районов страны хранятся в архивах Проекта муз. документации Борно в Майдугури.
Начало европ. влияния на музыку Н. связано с деятельностью христианских миссий в 19 в., благодаря которым распространилось хоровое пение. При этом в англиканскую службу проникли местные муз. инструменты, танцы в масках. С 20 в. развивается композиторское творчество, соединяющее школу европ. образца и местные традиции, среди композиторов – Дж. Т. Рансоме-Кути, А. Т. Ола Олуде, Т. К. Экундайо-Филипс, а также Фела Соланде, Акин Эуба, Айо Банкое, Лазарус Эквуэме. В 1930–50-е гг. в Н. проникла зап. эстрадная музыка, лат.-амер. и афроамериканские музыкально-танцевальные формы и жанры (в т. ч. джаз), гитара, синтезатор. Повсеместно распространились популярные песни на англ. яз. и языках хауса, йоруба, игбо. Из исполнителей 2-й пол. 20 в. известны Фела Кути, Санни Аде, Бобби Бенсон (Бернард Олабанджи).
Автор статьи: А. С. Алпатова.
Театр
Основы проф. театра закладывались с сер. 19 в. Церковь и миссионерские организации использовали театральные представления для привлечения верующих. В школах получил развитие театр европ. типа. В 1944–45 в Лагосе певец и режиссёр Х. Огунде организовал передвижной театр на яз. йоруба (с 1960 профессиональный; репертуар составляли пьесы-притчи, агитац. пьесы). Эту традицию в нач. 1950-х гг. продолжил драматург К. Огунмола, создавший в Лагосе передвижную труппу с репертуаром, основанным на фольклоре. В кон. 1950-х гг. в Ибаданском ун-те англ. реж. Дж. Аксворси организовал драматич. об-во, задачей которого была пропаганда театрального иск-ва. Адаптированная пьеса «Плутни Скапена» Мольера шла под назв. «Этот мошенник Суберу»; также здесь ставили «Укрощение строптивой» У. Шекспира, муз. комедию «Данда» по новелле Н. Нквакво, и др. В 1955 при обществе построено спец. помещение для «Артс-тиэтр». В 1962 при Ибаданском ун-те создана школа драмы (в 1968 при школе образована постоянная труппа; лучший спектакль – «Сотворение мира» по мотивам нар. сказаний). В ун-те получили образование ведущие театральные деятели Н. (в т. ч. драматурги В. Шойинка, Дж. П. Кларк, реж. Ш. Олушола и др.). В 1960 в Ибадане Шойинка основал труппу «Маски-1960», в 1964 там же – «Оризун-тиэтр». В 1962 в Ошогбо организована труппа «Национальный театр Дуро» (под рук. театрального деятеля Д. Ладипо). С 1958 в Лагосе действует Совет искусств Н. (оказывает содействие развитию любительского театра). Проводились театральные фестивали: Всенигерийский фестиваль искусств (Лагос, 1970; Ибадан, 1971; Кадуна, 1972), 2-й Всемирный фестиваль негроафриканского иск-ва и культуры (Лагос, 1977). В 1986 Х. Огунде основал в Лагосе Нац. театр. Театральные коллективы существуют во всех штатах и при крупных ун-тах страны (в т. ч. в Ифе, Зарии, Калабаре и др.). С нач. 1990-х гг. в Н. действуют 3 типа театра: традиционный (в местных общинах), современный (в репертуаре в т. ч. традиц. представления; гос. поддержка), частный (проф.). Содействие театру в Н. оказывают Междунар. театральный ин-т, Об-во нигерийских артистов, Нац. ассоциация проф. артистов, Нац. ассоциация нигерийских деятелей театрального иск-ва. Тем не менее с 2000-х гг. в связи с неспособностью конкурировать с видео- и кинопродукцией, а также из-за недостаточного гос. финансирования театр в Н. переживает острый кризис.
Автор статьи: Н. И. Львов, Б. Г. Петрук.
Кино
В колониальный период кино Н. развивалось в осн. при содействии иностр. капитала. Образованный в 1939 в Лондоне Отдел колониальных фильмов выпускал преим. пропагандистские документальные ленты и хронику о жизни страны. В 1949 в Лагосе организован Федеральный отдел кинематографии. В это время кино активно использовалось в целях рекламы. С помощью передвижных киноустановок по всей стране демонстрировались иностр. развлекательные фильмы. В 1959 в Лагосе была основана первая на Афр. континенте нац. телестанция, информацию для которой готовили нигерийские режиссёры О. Балогун, Х. Огунде и др. Первые игровые полнометражные фильмы – «Сын Африки» С. Олусолы (1970) и «Урожай Конги» Ф. Оладеле (по одноим. пьесе В. Шойинки, 1971). В 1970-х – нач. 1980-х гг. вышли фильмы Балогуна на англ. яз., а также на языках игбо, йоруба и др.: «Амади» (1975), «Аджани-Огун», «Мьюзик-мен» (оба 1976), «Чёрная богиня» (1977, совм. с Бразилией), «Борьба за свободу» (1978), «Айе» (1979), «Власть денег» (1981). В 1980-е гг. нигерийские фильмы начали завоёвывать популярность в Зап. Африке и за пределами континента. Однако развитие кинематографа тормозили отсутствие инфраструктуры внутри страны и жёсткая конкуренция с иностранной, прежде всего индийской, кинопродукцией. В условиях экономич. кризиса и воен. режима в Н. закрывались кинотеатры. Тем не менее в 1979 была создана Нац. кинокорпорация (г. Джос). Среди фильмов 1960-х – нач. 1990-х гг. – «Мама усвоила уроки» (1963), «Невеста-дитя» и «Шаху Гарбай» (оба 1971), «Две судьбы» (1972), «Папаша Лорай» (1973), «Праздник Ову-Арусун» (1974) А. Халилу; «Лягушка-бык на солнце» Оладеле (по романам «И пришло разрушение» и «Покоя больше нет» Ч. Ачебе, 1972), «Возвышение и падение доктора Оэнуси» (1976), «Мадам берёт наличными» (1980), «Нефтяной бум» (1981) Э. Угбома; «Блюз для расточителя» Шойинки (1984), «Касарму Се: это наша земля» С. Тафава Балева (1991), «Обвинение невиновного» Б. Шеху (1992). В центре внимания кинематографистов Н. – коррупция, права женщин, СПИД, религия, нравственные темы. Стремительное развитие цифрового видео в кон. 20 – нач. 21 вв., с одной стороны, вызвало значит. подъём кинопроизводства (по аналогии с Голливудом нигерийский кинобизнес начали называть Нолливудом), а с другой – привело к снижению худож. качества фильмов. Широкое распространение получила коммерч. развлекательная видеопродукция (в т. ч. «Оскорблённые» А. Игве, 1998; «Домитилла. История проститутки» З. Эджиро, 1999). Наряду с этим среди молодых режиссёров, задавшихся целью конкурировать с Голливудом не только в количестве, но и в качестве картин, зародилось движение «Новое нигерийское кино». Среди фильмов, получивших междунар. признание, – «Жизнь в неволе» К. Небуэ (1992), «Накопительный коллектор» (1995/96) и «Во имя традиции» (1997/98) Л. Ладебо, «Удар молнии» Келани и «Неистовство» (оба 2001), «Эзра» (2007) Н. Адуака. Среди актёров: С. Дамасус-Абодерин, Ф. Акинделе, Р. Аскиа, Л. Бенсон, Т. Дике, Р. Мофе Дамиджо, Р. Доминик, П. Эдочи, О. Джаладе, Д. Эллиот, О. Ихеме, О. Кечере, Дж. Косоко, Ж. Ннаджи, О. Окойе, З. Орджи, Н. Ово, Б. Суве, Д. Уначукву.
Авторы статьи: Б. Г. Петрук, И. Т. Катагощина.