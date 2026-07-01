НИГЕРИЯ (Federal Republic of Nigeria)

Фе­де­ра­тив­ная Рес­пуб­ли­ка Ни­ге­рия.

Об­щие све­де­ния

Н. – го­су­дар­ст­во в Зап. Аф­ри­ке. На юге омы­ва­ет­ся во­да­ми Гви­ней­ско­го зал. Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на. На за­па­де гра­ни­чит с Бе­ни­ном , на се­ве­ре – с Ни­ге­ром, на се­ве­ро-вос­то­ке – с Ча­дом, на вос­то­ке и юго- вос­то­ке – с Ка­ме­ру­ном. Пл. 923,8 тыс. км2. Нас. 170,1 млн. чел. (2012; 1-е ме­сто сре­ди стран Аф­ри­ки; 7-е ме­сто в ми­ре). Сто­ли­ца – Абуд­жа (с 1991; ста­тус гл. эко­но­мич. и куль­тур­но­го цен­тра стра­ны со­хра­ня­ет Ла­гос). Офиц. язык – анг­лий­ский [офи­ци­аль­ны­ми при­зна­ют­ся так­же язы­ки иг­бо (ибо), йо­ру­ба и хау­са]. Де­неж­ная еди­ни­ца – най­ра. В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Н. со­сто­ит из 36 шта­тов и фе­де­раль­ной сто­лич­ной тер­ри­то­рии (табл.).

Член ООН (1960), МВФ (1961), МБРР (1961), Афр. со­юза (1963; до 2002 ОАЕ), ОПЕК (1971), Эко­но­мич. со­об­ще­ст­ва стран Зап. Аф­ри­ки (ЭКОВАС, 1975), Орг-ции Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (ОИК; 1986), ВТО (1995).

Автор статьи: И. Г. Боль­шов.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Н. – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 5.5.1999. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва и пра­ви­тель­ст­ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 4 го­да (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен быть гра­ж­да­ни­ном Н. по ро­ж­де­нию, дос­тичь воз­рас­та 40 лет и быть чле­ном по­ли­тич. пар­тии, ко­то­рая и вы­дви­га­ет его на вы­бо­рах. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руж. си­ла­ми, на­зна­ча­ет выс­ших долж­но­ст­ных лиц, пред­став­ля­ет гос-во во внеш­них сно­ше­ни­ях и осу­ще­ст­в­ля­ет др. функ­ции гла­вы гос-ва.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Ниж­няя па­ла­та – Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей (360 мест). Де­пу­та­ты из­би­ра­ют­ся по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва. Верх­няя па­ла­та – Се­нат (109 мест). Се­на­то­ры из­би­ра­ют­ся по 3 от ка­ж­до­го из 36 шта­тов фе­де­ра­ции, а так­же 1 пред­ста­ви­тель от фе­де­раль­ной сто­лич­ной тер­ри­то­рии. Срок пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та 4 го­да.

Пра­ви­тель­ст­во – Ис­пол­нит. со­вет фе­де­ра­ции. Ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том, а за­тем ут­вер­жда­ют­ся Се­на­том.

Шта­ты, яв­ля­ясь субъ­ек­та­ми фе­де­ра­ции, не име­ют собств. гра­ж­дан­ст­ва, сво­ей кон­сти­ту­ции, не мо­гут вы­сту­пать в ка­че­ст­ве субъ­ек­тов ме­ж­ду­нар. пра­ва. Их ис­клю­чит. ком­пе­тен­ция – уго­лов­ное, гражд. и про­цес­су­аль­ное за­ко­но­да­тель­ст­во.

В Н. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии – Нар.-де­мо­кра­тич. пар­тия, Все­ни­ге­рий­ская нар. пар­тия, Аль­янс за де­мо­кра­тию.

При­ро­да

Бе­ре­га Н. низ­мен­ные. От зап. гра­ни­цы до дель­ты р. Ни­гер вдоль по­бе­ре­жья тя­нет­ся це­поч­ка пес­ча­ных ба­ров и кос (ши­ри­ной до 2 км), об­ра­зую­щих ла­гу­ны. Уз­ки­ми про­то­ка­ми ла­гу­ны со­еди­не­ны ме­ж­ду со­бой и с Гви­ней­ским зал., наи­бо­лее круп­ная из них – Ла­гос. Вос­точ­нее дель­ты Ни­ге­ра ла­гун­ный тип бе­ре­га сме­ня­ет­ся эс­ту­ар­ным.

Рель­еф. Б. ч. тер­ри­то­рии Н. за­ни­ма­ют цо­коль­ные пла­то. Об­шир­ное пла­то центр. час­ти ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пло­ским рель­е­фом, из­ред­ка ос­лож­нён­ным гра­нит­ны­ми ос­тан­ца­ми и хреб­та­ми, вклю­ча­ет вы­со­кие рав­ни­ны Хау­са (ср. выс. 750 м) и пла­то Джос (выс. до 1735 м). На за­па­де вы­со­та пла­то умень­ша­ет­ся (300–600 м), лишь го­ры Идан­ре под­ни­ма­ют­ся до 944 м. В вост. час­ти Н. вы­де­ля­ют­ся го­ры Ман­да­ра (выс. до 1162 м), пла­то Биу (до 821 м), го­ры Шеб­ши (до 2042 м, пик Фо­гель); юж­нее – го­ры Сон­ква­ла (до 1820 м) и Обан (до 1149 м) – зап. от­ро­ги гор Ада­ма­ва, в осе­вой час­ти, на гра­ни­це с Ка­ме­ру­ном, эти го­ры под­ни­ма­ют­ся до выс. 2418 м – наи­боль­шая в Н. Ак­ку­му­ля­тив­ные низ­мен­но­сти при­уро­че­ны к до­ли­нам рек Ни­гер, Бе­нуэ и по­бе­ре­жью стра­ны, макс. ши­ри­ны (до 250 км) они дос­ти­га­ют в при­мор­ских рай­онах. Пло­ские ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны рас­по­ло­же­ны на се­ве­ро-за­па­де, в бас­сей­не р. Со­ко­то; на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке – древ­не­озёр­ная рав­ни­на оз. Чад.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Б. ч. тер­ри­то­рии H. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Бе­нин-Ни­ге­рий­ско­го и Ка­ме­рун­ско­го вы­сту­пов фун­да­мен­та до­кем­брий­ской Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы, сло­жен­ных гра­ни­тог­ней­са­ми, миг­ма­ти­та­ми, гней­са­ми, кри­стал­лич. слан­ца­ми, чар­но­ки­та­ми ар­хей­ско­го воз­рас­та и ниж­не­про­те­ро­зой­ски­ми ме­тао­са­доч­ны­ми по­ро­да­ми. Фун­да­мент про­рван позд­не­про­те­ро­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми; в ря­де pайонов на не­го на­ло­же­ны уз­кие ме­ри­дио­наль­ные про­ги­бы, за­пол­нен­ные слан­ца­ми, квар­ци­та­ми, мра­мо­ра­ми, конг­ло­ме­ра­та­ми позд­не­го до­кем­брия. На пла­то Джос име­ет­ся ряд коль­це­вых ин­тру­зий ще­лоч­ных гра­ни­тов (позд­ний па­лео­зой – юра).

Ме­та­мор­фич. фун­да­мент в центр. час­ти стра­ны и на юге пе­ре­крыт оса­доч­ны­ми по­ро­да­ми ме­зо­зоя и кай­но­зоя, дос­ти­гаю­щи­ми наи­боль­шей мощ­но­сти в гра­бе­не Бе­нуэ и в пе­ри­кра­тон­ном про­ги­бе дель­ты p. Ни­гер. В гра­бе­не Бе­нуэ уг­ле­нос­ные ме­ло­вые от­ло­же­ния смя­ты в склад­ки, ос­лож­не­ны сбро­са­ми и про­рва­ны ин­тру­зия­ми основ­но­го со­ста­ва. При­мор­ская по­ло­са ши­ри­ной 50–250 км пе­ре­кры­та па­лео­ген-нео­ге­но­вы­ми мор. и чет­вер­тич­ны­ми ал­лю­ви­аль­ны­ми на­ко­п­ле­ния­ми.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые H. – нефть, при­род­ный го­рю­чий газ, ка­мен­ный уголь, ру­ды же­ле­за, оло­ва, нио­бия, тан­та­ла, при­род­ные стро­ит. ма­те­риа­лы. Име­ют­ся так­же ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд вольф­ра­ма, мо­либ­де­на, свин­ца, цин­ка, ме­ди, зо­ло­та, ура­на, мар­ган­ца, бу­ро­го уг­ля, хи­мич. и ин­ду­ст­ри­аль­но­го сы­рья. По под­твер­ждён­ным за­па­сам неф­ти и га­зо­кон­ден­са­та H. раз­де­ля­ет с Ли­ви­ей 1-е ме­сто в Аф­ри­ке (2008). На су­ше и на шель­фе на­счи­ты­ва­ет­ся неск. со­тен ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за, вхо­дя­щих в Гви­ней­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­ный бас­сейн. B осн. ме­сто­ро­ж­де­ния мел­кие. Важ­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния с круп­ны­ми на­чаль­ны­ми за­па­са­ми: неф­тя­ные – Йо­хо, Бон­ни, Мед­жи, Осо, Эс­к­ра­вос-Бич и др.; га­зо­неф­тя­ные – Дель­та, Фор­ка­дос-Йок­ри, Бон­га, Ме­рен, Убит, Бо­му и др.; неф­те­га­зо­вые – Нем­бе-Крик, Окан и др. Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля гл. обр. рас­по­ло­же­ны в центр. и юж. час­тях стра­ны и при­уро­че­ны к про­ги­бу Бе­нуэ; наи­бо­лее круп­ный ка­мен­но­уголь­ный бас­сейн – Эну­гу (зна­чит. ме­сто­ро­ж­де­ния – Ог­бойога, Эну­гу). Из­ве­ст­ны так­же ме­сто­рож­де­ния уг­ля в др. ра­йо­нах стра­ны (Афуд­жи, Ла­фиа-Оби). Вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния бу­ро­го уг­ля (Ог­ва­ши-Аса­ба). Оса­доч­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ша­мо­зит- си­де­рит-ли­мо­ни­то­вых же­лез­ных руд (Ак­бад­жа, Пат­ти) – круп­ные, ме­с­то­ро­ж­де­ния маг­не­тит-ге­ма­ти­то­вых руд, свя­зан­ных же­ле­зи­сты­ми квар­ци­та­ми (Итак­пе, Ад­жи­бо­но­ко и др.), – сред­ние и мел­кие по за­па­сам.

Оло­вян­но-ред­ко­ме­талль­ная ми­не­ра­ли­за­ция вы­яв­ле­на в цен­тре, на се­ве­ре и юго- вос­то­ке стра­ны. Пром. ме­сто­ро­ж­де­ния руд оло­ва, нио­бия и тан­та­ла, а так­же вольф­ра­ма, цир­ко­ния и др. рас­по­ло­же­ны на пла­то Джос. Б. ч. за­па­сов оло­вян­ных руд и зна­чит. часть за­па­сов нио­бие­вых руд со­сре­до­то­че­ны в мно­го­числ. рос­сып­ных кас­си­те­рит-ко­лум­би­то­вых ме­сто­рож­де­ни­ях (Фо­рум, Бу­ку­ру, Ропп-Тен­ти и др.). Име­ют­ся са­мо­сто­ят. ме­сто­ро­ж­де­ния тан­та­ло­нио­бие­вых руд (ме­сто­ро­ж­де­ние кор вы­вет­ри­ва­ния Kypy, ко­рен­ное ме­с­то­ро­ж­де­ние в мо­ло­дых гра­ни­тах Га­мауе). В 150 км к се­ве­ру от г. Джос рас­по­ло­же­но оло­во-цин­ко­во-вольф­ра­мо­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Ли­руе. Из­вест­ны отд. рос­сып­ные кас­си­те­ри­то­вые ме­сто­ро­ж­де­ния; круп­ное ко­рен­ное ме­сто­ро­ж­де­ние пи­ро­хло­ра с ура­но­вой ми­не­ра­ли­за­ци­ей Кеф­фи (Каф­фо). В юж. час­ти Н. со­сре­до­то­че­ны свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния; ру­ды не­ко­то­рых ме­сто­ро­ж­де­ний со­дер­жат так­же медь. Мел­кие ко­рен­ные (Иле­ша-Ифе, Се­ги­ло­ла) и рос­сып­ные (Лейк- Ши­ро­ро) ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та ло­ка­ли­зу­ют­ся на за­па­де, се­ве­ро-за­па­де и в цен­тре стра­ны. На вос­то­ке – пер­спек­тив­ные ру­до­про­яв­ле­ния ура­на (Гом­бе, Майо-Ло­пе и др.). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной со­ли, фос­фо­ри­тов, ба­ри­та, флюо­ри­та, ас­бе­ста, гра­фи­та, киа­ни­та, таль­ка, до­ло­ми­тов, из­вест­ня­ков, мра­мо­ров, квар­це­вых пес­ков и пес­ча­ни­ков, глин (в т. ч. као­ли­на).

Кли­мат. На б. ч. тер­ри­то­рии Н. кли­мат су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный, с до­воль­но вы­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми воз­ду­ха в те­че­ние все­го го­да и че­ре­до­ва­ни­ем влаж­но­го (се­ре­ди­на мар­та – но­ябрь на юге, май – ок­тябрь на се­ве­ре) и су­хо­го се­зо­нов. Юж. рай­оны на­хо­дят­ся под влия­ни­ем лет­не­го влаж­но­го юго-зап. мус­со­на, се­вер­ные – зим­не­го су­хо­го сев.-вост. пас­са­та (хар­ма­тан). В су­хой се­зон на се­ве­ре Н. рез­ко по­вы­ша­ют­ся темп-ры воз­ду­ха, час­ты пыль­ные бу­ри. Во внутр. рай­онах ср. темп-ра са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (ап­рель или май) от 25 до 33 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (де­кабрь или ян­варь) – от 20 до 27 °C. На при­бреж­ной рав­ни­не ср. темп-ра са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (март) ок. 28 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (ав­густ) – ок. 24 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков умень­ша­ет­ся с юга на се­вер. Боль­ше все­го их вы­па­да­ет в дель­те р. Ни­гер и в вост. час­ти по­бе­ре­жья (до 4000 мм в год), в центр. час­ти Н. 1000–1350 мм (на пла­то Джос – бо­лее 1500 мм), ми­ни­мум осад­ков (500 мм) при­хо­дит­ся на край­ний се­вер и се­ве­ро-вос­ток. Во влаж­ные се­зо­ны от­но­сит. влаж­ность воз­ду­ха на юге стра­ны вы­со­кая (80%), и да­же на се­ве­ре она не опус­ка­ет­ся ни­же 60%.

Внут­рен­ние во­ды. Для Н. ха­рак­тер­на вы­со­кая гус­то­та реч­ной се­ти, осо­бен­но на при­мор­ской рав­ни­не и пла­то Джос. Наи­бо­лее круп­ные ре­ки – Ни­гер (с при­то­ка­ми Бе­нуэ, Ка­ду­на, Со­ко­то), Кросс, Ошун, Огун (впа­да­ют в Гви­ней­ский зал.). К бас­сей­ну оз. Чад от­но­сят­ся р. Ко­ма­ду­гу-Йо­бе и ма­ло­вод­ные ре­ки, силь­но ме­лею­щие (вплоть до пе­ре­сы­ха­ния) в су­хой се­зон. В до­ли­нах рек рас­про­стра­не­ны мел­ко­вод­ные во­до­ёмы (фа­да­ма), за­та­п­ли­вае­мые во влаж­ный се­зон. Оз. Чад – од­но из важ­ней­ших вод­но-бо­лот­ных уго­дий стра­ны.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ресур­сы со­став­ля­ют 286,2 км3 (из них 214 км3 при­хо­дит­ся на по­верх­но­ст­ные во­ды), во­до­обес­пе­чен­ность 2252 м3/чел. в год; из­вле­ка­ет­ся 59 км3 под­зем­ных вод (гл. обр. в центр. час­ти стра­ны). Об­щий объ­ём во­до­хра­ни­лищ 45,6 км3, круп­ней­шее во­до­хра­ни­ли­ще Ка­инд­жи (на р. Ни­гер). Еже­год­ный во­до­за­бор со­став­ля­ет 8 км3, из них 69% ис­поль­зу­ет­ся в с. х-ве, 21% – в жи­лищ­но-ком­му­наль­ном хо­зяй­ст­ве, 10% – в пром-сти.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В це­лом поч­вы Н. не от­ли­ча­ют­ся вы­со­ким пло­до­ро­ди­ем. С юга на се­вер про­сле­жи­ва­ют­ся: крас­но-жёл­тые ла­те­рит­ные поч­вы по­сто­ян­но влаж­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов, крас­ные ла­те­рит­ные поч­вы тро­пич. ле­сов и вы­со­ко­трав­ных са­ванн, крас­но-бу­рые поч­вы су­хих са­ванн. На край­нем се­ве­ре стра­ны уз­кой по­ло­сой про­тя­ги­ва­ют­ся опес­ча­нен­ные крас­но­ва­то-бу­рые поч­вы опус­ты­нен­ных са­ванн. К югу и за­па­ду от оз. Чад вкли­ни­ва­ют­ся ареа­лы чёр­ных почв су­хих тро­пич. са­ванн, бо­лот­ных почв и со­лон­ча­ков. По по­бе­ре­жью Гви­ней­ско­го зал. уз­кой по­ло­сой про­тя­ги­ва­ют­ся поч­вы ман­гро­вых то­пей, по до­ли­нам рек – ал­лю­ви­аль­ные поч­вы.

В Н. пре­об­ла­да­ют са­ван­ны. Уз­кая по­ло­са по­бе­ре­жья за­ня­та ман­гро­вы­ми ле­са­ми; в дель­те р. Ни­гер – са­мый круп­ный уча­сток ман­гро­вых ле­сов в Аф­ри­ке. К се­ве­ру они сме­ня­ют­ся веч­но­зе­лё­ны­ми тро­пич. ле­са­ми. Ком­мерч. ле­со­за­го­тов­ки цен­ной дре­ве­си­ны и с.-х. дея­тель­ность при­ве­ли к рез­ко­му со­кра­ще­нию пло­ща­ди ле­сов (поч­ти в 3 раза). Вы­со­ко­стволь­ные ле­са со­хра­ни­лись гл. обр. в за­по­вед­ни­ках по пра­во­бе­ре­жью ниж­не­го те­че­ния р. Ни­гер и в до­ли­не р. Кросс. Ти­пич­ные пред­ста­ви­те­ли этих ле­сов – хайя (кайя), са­пе­ле, иро­ко, опе­пе, аг­ба; сре­ди ли­ан – кау­чу­ко­нос лан­доль­фия. Тро­пич. ле­са сме­ня­ют­ся са­ван­на­ми. Бо­лее 1/2 тер­ри­то­рии Н. за­ни­ма­ет т. н. гви­ней­ская са­ван­на, уча­ст­ки ко­то­рой че­ре­ду­ют­ся с пар­ко­вы­ми и га­ле­рей­ны­ми лис­то­пад­ны­ми ле­са­ми (тер­ми­на­лия, изо­бер­ли­ния, ло­фи­ра); тра­вя­ной по­кров са­ван­ны дос­ти­га­ет выс. 1,5–4 м. В ти­пич­ной са­ван­не на пла­то центр. час­ти Н. тра­во­стой ни­же, мно­го разл. ака­ций и кус­тар­ни­ков, встре­ча­ют­ся так­же бао­баб, паль­ма дум, сей­ба, ве­ер­ная паль­ма. Край­ний се­ве­ро-вос­ток Н. за­нят са­хель­ской са­ван­ной – пе­ре­ход­ной по­ло­сой от ти­пич­ной са­ван­ны к пус­тын­ной рас­ти­тель­но­сти Са­ха­ры. Рас­тит. по­кров раз­ре­жен; б. ч. го­да де­ре­вья (гл. обр. ака­ции) и кус­тар­ни­ки сто­ят без­ли­ст­ны­ми, зла­ки вы­го­ра­ют.

Био­раз­но­об­ра­зие в Н. – од­но из са­мых вы­со­ких в Аф­ри­ке. Фло­ра на­счи­ты­ва­ет св. 4700 ви­дов выс­ших рас­те­ний, фау­на – св. 270 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (из них 27, в т. ч. рав­нин­ная го­рил­ла, шим­пан­зе, чёр­ный но­со­рог, жи­раф, кар­ли­ко­вый бе­ге­мот, на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), св. 280 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (из них 9, в т. ч. аф­ри­кан­ско­му страу­су, гро­зит ис­чез­но­ве­ние). Влаж­ные тро­пич. ле­са в бас­сей­не р. Кросс – центр ми­ро­во­го раз­но­об­ра­зия зем­но­вод­ных. В гви­ней­ской са­ван­не со­хра­ни­лись в не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве сло­ны и но­со­ро­ги. Из хищ­ни­ков наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны ле­о­пард, ша­кал, ди­кая кош­ка. Мно­го ан­ти­лоп (ок. 30 ви­дов). Тро­пич. ле­са – цар­ст­во обезь­ян, сре­ди ко­то­рых со­хра­ни­лись шим­пан­зе и го­рил­ла. В пой­мах рек во­дят­ся бе­ге­мо­ты. Из пре­смы­каю­щих­ся встре­ча­ют­ся кро­ко­ди­лы, раз­но­об­раз­ные яще­ри­цы, змеи. Мно­го­чис­лен­ны разл. на­се­ко­мые, в т. ч. мос­ки­ты (пе­ре­нос­чи­ки жёл­той ли­хо­рад­ки) и му­ха це­це.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 6% площади стра­ны. Их сеть вклю­ча­ет 1 био­сфер­ный ре­зер­ват, 7 нац. пар­ков (в т. ч. Кросс-Ри­вер, Ка­инд­жи, Га­ша­ка-Гум­ти), 445 лес­ных ре­зер­ва­тов, 12 за­по­вед­ни­ков и 28 за­каз­ни­ков.

Атвор статьи: О. А. Кли­ма­но­ва (фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк).

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния со­став­ля­ют на­ро­ды, го­во­ря­щие на ни­ге­ро-кон­го­лез­ских язы­ках (74,5%, в т. ч. йо­ру­ба – 20,5%, иг­бо – 16,1%, иби­био – 4,7%, тив – 2,2%, ид­жо – 1,8%, идо­ма – 1%, би­ни – 0,9%, ну­пе – 0,9%, ига­ла – 0,8%, гба­ри – 0,2%, бар­ба – 0,1% и др.) и жи­ву­щие на юге стра­ны. На се­ве­ре Н. про­жи­ва­ют фуль­бе (10,5%), а так­же хау­са (16%) и др. на­ро­ды, го­во­ря­щие на чад­ских язы­ках (20,1%): ан­гас, су­ра, ан­кве, бу­ра, ба­де, ка­ре­ка­ре, ба­ча­ма, ба­та, тан­га­ле, мар­ги, рон, бо­ле­ва, те­ра, нги­зим и др. На се­веро-за­па­де оби­та­ют близ­кие к сон­гай за­рма, или джер­ма (0,1%), и не­боль­шая груп­па туа­ре­гов (ок. 30 тыс. чел.), на се­ве­ро-вос­то­ке – ка­ну­ри (3,7%) и ара­бы-шоа (0,1%). 0,9% со­став­ля­ют кре­о­лы, в т. ч. са­ро (см. Крио­лы).

В Н. про­жи­ва­ет ок. 17% все­го на­се­ления Аф­ри­ки. В нач. 21 в. тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния со­кра­ща­лись (ок. 1,7% в 2012). Осн. при­чи­на – уве­ли­че­ние уров­ня смерт­но­сти (13,5 на 1000 жит. в 2012), вы­зван­ное эпи­де­ми­ей СПИДа. По чис­лу ВИЧ-ин­фи­ци­ро­ван­ных (3,3 млн. чел. в 2009) Н. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле ЮАР), смерт­ность от СПИДа – 220 тыс. чел. (2009). Уро­вень ро­ж­дае­мо­сти ос­та­ёт­ся вы­со­ким (30,2 на 1000 жит. в 2012). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 5,38 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Край­не вы­со­ка мла­ден­че­ская смерт­ность – 74,4 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2012; 16-е ме­сто в ми­ре). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) – 40,9%, лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) – 55,9%, лиц 65 лет и стар­ше – 3,2% (2011). В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 101 муж­чи­на (2011). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни очень низ­кая – 52,1 го­да (2012; муж­чи­ны – 49,0 лет, жен­щи- ны – 55,3 го­да).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния 184 чел./км2 (2012). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны тер­ри­то­рии на юго-за­па­де (штат и гор. аг­ло­ме­ра­ция Ла­гос) и юге стра­ны (рай­он дель­ты р. Ни­гер; шта­ты Анам­бра, Имо, Ак­ва-Ибом, Ри­верс, Эну­гу, Абиа, Эбо­ньи), наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в рай­онах су­хих и опус­ты­нен­ных са­ванн на се­ве­ре (здесь по плот­но­сти на­се­ле­ния вы­де­ля­ет­ся штат Ка­но, за­ни­маю­щий 1-е ме­сто в стра­не по чис­лу жи­те­лей). В го­ро­дах про­жи­ва­ет ок. 1/2 на­се­ле­ния (2010); тем­пы рос­та гор. на­се­ле­ния ок. 3,5% в год. Круп­ней­шие го­ро­да (с при­го­ро­да­ми, млн. чел.; 2012): Ла­гос (10,4), Иба­дан (5,5), Бе­нин-Си­ти (2,6), Ка­но (2,4), Порт-Хар­корт (2,3), Ка­ду­на (2,2), Аба (штат Абиа; 1,7), Абуд­жа (1,6), Май­ду­гу­ри (1,2), Ило­рин (1,2), Вар­ри (1,0). Все­го в эко­но­ми­ке за­ня­то 52,16 млн. чел. (2011; 11-е ме­сто в ми­ре). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 4,9% (2011; офиц. дан­ные). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет ок. 70% нас. стра­ны.

Авторы статьи:И. Г. Боль­шов, В. А. По­пов.

Ре­ли­гия

Св. 45% на­се­ле­ния Н. (2010, оцен­ка) – му­суль­ма­не (гл. обр. сун­ни­ты), ок. 40% – хри­стиа­не (пре­им. ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты разл. де­но­ми­на­ций), ок. 10% – при­вер­жен­цы тра­диц. ве­ро­ва­ний, име­ют­ся так­же адеп­ты аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­ти­че­ских куль­тов. Дей­ст­ву­ют 9 ми­тро­по­лий и 41 дио­цез Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции – Анг­ли­кан­ская цер­ковь Н. (1979; чл. Анг­ли­кан­ско­го со­дру­же­ст­ва; вклю­ча­ет 11 цер­ков­ных про­вин­ций и 142 дио­це­за), Ме­то­ди­ст­ская цер­ковь Н. (1962), Ни­ге­рий­ское бап­ти­ст­ское объ­е­ди­не­ние (ос­но­ва­но в 1914 как Бап­ти­ст­ская ас­со­циа­ция йо­ру­ба) и др. Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Ни­ге­рий­ской ми­тро­по­лии (ос­но­ва­на в 1997, ми­тро­по­лия с 2004) Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

До­ко­ло­ни­аль­ный и ко­ло­ни­аль­ный пе­рио­ды. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Н. от­но­сят к Аше­лю (ска­ла Ропп на пла­то Джос и ряд др. пе­щер­ных стоя­нок). В Сев. Н. есть на­ход­ки га­леч­ных ору­дий, но от­не­се­ние к ол­до­ва­ну (см. Ол­ду­вай­ская куль­ту­ра ) и да­же их ис­кус­ств. про­ис­хо­ж­де­ние вы­зы­ва­ют со­мне­ния. Сред­ний ка­мен­ный век пред­став­лен ма­те­риа­ла­ми кру­га ин­ду­ст­рии Сан­го, ха­рак­тер­ной для ря­да ре­гио­нов Центр. и Вост. Аф­ри­ки, где про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся тра­ди­ции Аше­ля. С эти­ми и др. па­мят­ни­ка­ми на тер­ри­то­рии Н. свя­за­ны на­ход­ки мик­ро­ли­тов, ино­гда – ка­мен­ных то­по­ров. Не­ко­то­рые пе­ще­ры про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка; есть на­ход­ки ке­ра­ми­ки в кон­тек­сте, да­ти­ро­ван­ном ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом ок. 3 и 1,5 тыс. лет до на­шей эры.

На се­ли­ще Кон­ду­га (севе­ро-вос­ток Н.) най­де­на ке­ра­ми­ка, да­ти­ро­ван­ная 2-й пол. 6-го тыс. до н. э. и от­но­си­мая к кру­гу древ­ней­ших в Зап. Аф­ри­ке. Один из опор­ных па­мят­ни­ков позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка на севе­ро-вос­то­ке Н. – по­се­ле­ние Гад­жи­ган­на да­ти­ро­ва­но 2-й пол. 2-го – 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. Оно со­сто­ит из двух жи­лых хол­мов выс. ок. 2 м и диа­мет­ром ок. 150 м; в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – ско­то­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, ко­зы), охо­та, ры­бо­лов­ст­во, сбор мол­лю­сков. С нач. 1-го тыс. до н. э. по­яв­ля­ет­ся и со вре­ме­нем при­об­ре­та­ет всё боль­шее зна­че­ние вы­ра­щи­ва­ние про­са. Для куль­ту­ры ре­гио­на позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка ха­рак­тер­ны ок­руг­лые со­су­ды из гли­ны с до­бав­ле­ни­ем ша­мо­та, ук­ра­шен­ные гре­бен­ча­тым ор­на­мен­том в ви­де го­ри­зон­таль­ных ли­ний, ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, пес­ты, то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки с во­гну­тым ос­но­ва­ни­ем, кос­тя­ные рез­цы, про­кол­ки, ост­ро­ги, бу­си­ны. Мно­го тер­ра­ко­то­вых ан­тропо- и зоо­морф­ных фи­гу­рок. На тер­ри­то­рии по­се­ле­ний из­вест­ны по­гре­бе­ния (тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку) без ин­вен­та­ря. Гл. обр. в сев. час­ти Н. об­на­ру­же­ны на­скаль­ная жи­во­пись и пет­рог­ли­фы.

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам же­лез­но­го ве­ка на тер­ри­то­рии Н. (её центр. и юго- вост. части) и Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры в це­лом от­но­сит­ся куль­ту­ра Нок (5 в. до н. э. – 2–3 вв. н. э.), ге­не­зис ко­то­рой, по не­ко­то­рым оцен­кам, вос­хо­дит к 9 в. до н. э. К опор­ным па­мят­ни­кам для её изу­че­ния от­но­сят­ся Та­ру­га (к юго-вос­то­ку от совр. г. Абуд­жа), где сле­ды ме­тал­лур­гии да­ти­ро­ва­ны ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом ок. 400 до н. э., Ка­ци­на- Ала (юго-вос­ток Н.), Са­мун-Ду­кия (до­ли­на Нок) и др. Во­прос о сте­пе­ни пре­ем­ст­вен­но­сти этих древ­но­стей с бо­лее позд­ни­ми па­мят­ни­ка­ми ре­гио­на ос­та­ёт­ся от­кры­тым. Куль­ту­ры ран­не­го же­лез­но­го ве­ка на юге тер­ри­то­рии Н. ис­сле­до­ва­ны сла­бо.

Во 2-й пол. 1-го тыс. н. э. на юго-за­па­де Н. воз­ник го­род-го­су­дар­ст­во Ифе. 8–10 вв. да­ти­ру­ет­ся ли­ния ук­ре­п­ле­ний Сун­гбо-Эре­до (штат Огун), от ко­то­рой со­хра­нились вал и ров (пе­ре­пад вы­сот до 20 м) дли­ной бо­лее 160 км. Ук­ре­п­ле­ния об­ра­зу­ют не­сомк­ну­тое коль­цо; счи­та­ет­ся, что дан­ный ком­плекс по­стро­ен в честь знат­ной жен­щи­ны Олойе Сун­гбо. В кон. 1-го – нач. 2-го тыс. в юж. рай­онах Н. сло­жил­ся еди­ный со­ци­аль­но-куль­тур­ный ре­ги­он, пред­став­лен­ный йо­ру­ба го­су­дар­ст­ва­ми (Ойо, Ид­же­ша, Эки­ти, Ову, Он­до, Ид­же­бу, Эг­ба и Эг­ба­до) и гос-вом Бе­нин.

Около кон. 1-го тыс. да­ти­ру­ет­ся ци­ви­ли­за­ция на юго-вост. зем­лях Н., пред­став­лен­ная куль­ту­рой Иг­бо-Ук­ву, есть точ­ка зре­ния о её свя­зи с куль­ту­рой гос-ва Нри, су­ще­ст­во­вав­шего с 10 в. в этом рай­оне.

В 8–9 вв. к се­ве­ру от оз. Чад пред­ка­ми на­ро­да ка­ну­ри об­ра­зо­ва­но гос-во Ка­нем, ста­нов­ле­нию и раз­ви­тию ко­то­ро­го спо­соб­ст­во­ва­ло удоб­ное гео­гра­фич. по­ло­же­ние на ка­ра­ван­ном пу­ти, со­еди­няв­шем Еги­пет со ср.-век. гос-вом Га­на. По это­му пу­ти с 9 в. на тер­ри­то­рию бу­ду­щей Н. ста­ли про­ни­кать ре­ли­гия и куль­ту­ра ис­ла­ма. В 1085 пра­ви­тель Ка­не­ма офи­ци­аль­но при­нял ис­лам в ка­че­ст­ве гос. ре­ли­гии. В кон. 13 в. под на­тис­ком пле­мён бу­ла­ла, на­сту­пав­ших на Ка­нем с вос­то­ка, пра­вя­щая ди­на­стия Сей­фу­ва (Се­фа­ва) бы­ла вы­ну­ж­де­на пе­ре­се­лить­ся в юго-зап. часть вла­де­ний Ка­не­ма, ос­но­вав гос-во Бор­ну.

Наи­бо­лее круп­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми т. н. Сред­не­го поя­са Н. в до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од бы­ли Бор­гу и Ига­ла (на тер­ри­то­рии по­след­не­го на­хо­дил­ся один из зап.- афр. цен­тров ху­дож. ли­тья из мед­ных спла­вов; см. также Игала). К се­ве­ру от Ига­лы, в рай­оне слия­ния рек Ни­гер и Ка­ду­на, сло­жи­лось гос-во Ну­пе.

К за­па­ду от Бор­ну в пе­ри­од ме­ж­ду 8–10 и 13 вв. сфор­ми­ро­ва­лись хау­са го­су­дар­ст­ва (Дау­ра, Ка­ци­на, Го­бир, Ка­но, За­рия, Ра­но, Би­рам). В 1808 в ре­зуль­та­те Ос­ма­на дан Фо­дио вос­ста­ния был соз­дан ха­ли­фат Со­ко­то, объ­е­ди­нив­ший раз­роз­нен­ные хау­сан­ские гос. об­ра­зо­ва­ния и ряд со­сед­них тер­ри­то­рий в тео­кра­тич. го­су­дар­ст­во, ор­га­ни­зо­ван­ное в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ор­то­док­саль­но­го сун­нит­ско­го ис­ла­ма.

В 1472 пор­туг. мо­ре­пла­ва­те­ли дос­тиг­ли зал. Бе­нин. В кон. 15 в. здесь поя­ви­лись англ., дат., франц. и нем. тор­гов­цы, вы­во­зив­шие пря­но­сти, яд­ра паль­мо­во­го оре­ха и сло­но­вую кость. В 17 в. в юж. рай­онах Н. по­лу­чи­ла раз­ви­тие ра­бо­тор­гов­ля, ак­тив­ным по­став­щи­ком ра­бов был Ойо. В 1809 Ве­ли­ко­бри­та­ния вве­ла в Бе­нин­ский зал. во­ен. эс­кад­ру; на юге Н. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность брит. хри­сти­ан­ских мис­сий.

Пер­вым объ­ек­том ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии Ве­ли­ко­бри­та­нии стал о. Ла­гос, за­ни­мав­ший важ­ное стра­те­гич. по­ло­же­ние. В янв. 1852 по окон­ча­нии ла­гос- анг­лий­ской вой­ны 1851 в со­от­вет­ст­вии с на­вя­зан­ным ме­ст­ным во­ж­дям до­го­во­ром над ост­ро­вом был ус­та­нов­лен брит. кон­троль. В 1861 Ла­гос объ­яв­лен вла­де­ни­ем брит. ко­ро­ны. В 1879 соз­да­на Ни­гер­ская ком­па­ния (с 1886 Ко­ро­лев­ская ни­гер­ская ком­па­ния), мо­но­по­ли­зиро­вав­шая тор­гов­лю вверх по Ни­ге­ру до г. Ло­код­жа. В 1887 кон­тро­ли­руе­мые ком­па­ни­ей рай­оны бы­ли про­воз­гла­ше­ны брит. про­тек­то­ра­том. В 1885 они офи­ци­аль­но объ­яв­ле­ны Про­тек­то­ра­том Мас­ля­ных рек (пе­ре­име­но­ван в 1893 в Про­тек­то­рат ни­гер­ско­го по­бе­ре­жья). В 1888 под­пи­сан до­го­вор об ус­та­нов­ле­нии про­тек­то­ра­та над Ойо. В 1893 под­чи­не­ны зем­ли Эг­ба, в 1894–95 за­хва­че­ны го­ро­да Бро­хе­ми и Брасс, в 1897 – Ило­рин и Бе­нин. В 1900 соз­да­ны Про­тек­то­рат Юж. Ни­ге­рии, вклю­чав­ший Про­тек­то­рат ни­гер­ско­го по­бе­ре­жья и час­тич­но Про­тек­то­рат рай­она Ни­гер, и Про­тек­то­рат Сев. Ни­ге­рии. В 1901 за­воё­ва­на За­риа, в 1902 – Бор­но, Бау­чи, Гом­бе. В 1903 ок­ку­пи­ро­ва­ны Со­ко­то и Ка­но, в 1904 – Ка­ци­на. В 1906 на тер­ри­то­рии Про­тек­то­ра­та Юж. Ни­ге­рия и Ко­ло­нии Ла­гос об­ра­зо­ва­на Ко­ло­ния и про­тек­то­рат Юж. Ни­ге­рии. В 1914 Ко­ло­ния и про­тек­то­рат Юж. Ни­ге­рии объ­е­ди­нён с Про­тек­то­ра­том Сев. Ни­ге­рия в Про­тек­то­рат и ко­ло­нию Ни­ге­рия. Вер­хов­ная власть над Н. со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра; бы­ла так­же вве­де­на сис­те­ма кос­вен­но­го управ­ле­ния, пре­вра­тив­шая ме­ст­ных пра­ви­те­лей в глав т. н. ту­зем­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Ус­та­нов­ле­ние ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей но­вых на­ло­го­вых сбо­ров ста­ло при­чи­ной сти­хий­ных кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний 1900-х гг. Осо­бен­но силь­ные вол­не­ния про­ис­хо­ди­ли на тер­ри­то­ри­ях, на­се­лён­ных иг­бо и иби­био, а так­же в пров. Бе­нин. В 1908 в Ла­го­се ос­но­ван Нар. со­юз для за­щи­ты прав аф­ри­кан­цев, бо­ров­ший­ся про­тив зе­мель­ных экс­про­приа­ций, на­ло­го­вой по­ли­ти­ки, стро­гой цен­зу­ры за афр. прес­сой.

В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны Н. иг­ра­ла зна­чит. роль в снаб­же­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии ми­нер. и с.-х. сырь­ём. Неск. ты­сяч ни­ге­рий­цев бы­ли мо­би­ли­зо­ва­ны в ар­мию. В 1922 в Н. воз­ник­ла уме­рен­ная Нац.-де­мо­кра­тич. пар­тия, вы­сту­пав­шая за ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние Н. в рам­ках Брит. им­пе­рии. В 1933 со­зда­на пер­вая мас­со­вая по­ли­тич. ор­га­низа­ция – Дви­же­ние мо­ло­дё­жи Ла­го­са (с 1936 Дви­же­ние ни­ге­рий­ской мо­ло­дё­жи), ви­дев­шая сво­ей це­лью дос­ти­же­ние пол­ной ав­то­но­мии Н. в рам­ках Брит. им­пе­рии, фор­ми­ро­ва­ние еди­ной ни­ге­рий­ской на­ции, аф­ри­ка­ни­за­цию ад­ми­ни­стра­ции и пе­ре­строй­ку сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. В 1944 в Ла­го­се ос­но­ва­на пар­тия Нац. со­вет Ни­ге­рии и Ка­ме­ру­на (с 1962 Нац. со­вет ни­ге­рий­ских гра­ж­дан, НСНГ) во гла­ве с Б. Н. Ази­ки­ве, осн. тре­бо­ва­ни­ем ко­то­рой ста­ло про­воз­гла­ше­ние по­ли­тич. не­за­ви­си­мо­сти стра­ны.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ок. 100 тыс. ни­ге­рий­цев бы­ли мо­би­ли­зо­ва­ны и от­прав­ле­ны в Сев. и Вост. Аф­ри­ку, а так­же в Юго-Вост. Азию. Рез­ко ухуд­ши­лась про­до­вольств. си­туа­ция, сни­зи­лась ре­аль­ная за­ра­бот­ная пла­та ра­бо­чих и слу­жа­щих, уча­сти­лись за­бас­тов­ки. В по­сле­во­ен­ные го­ды тем­пы со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия Н. ус­ко­ри­лись. От­но­си­тель­но бы­ст­ро про­те­кал про­цесс скла­ды­ва­ния внутр. рын­ка, вы­рос­ла чис­лен­ность гор. на­се­ле­ния. В зап. рай­онах уве­ли­чи­лись объ­ё­мы про­из-ва ка­као, в вос­точ­ных – про­дук­тов мас­лич­ной паль­мы и кау­чу­ка, в се­вер­ных – ара­хи­са и хлоп­ка.

В 1947 в со­от­вет­ст­вии с при­ня­той кон­сти­ту­ци­ей Ри­чар­дса (гу­бер­на­тор Н.) стра­на бы­ла раз­де­ле­на на 3 адм. об­лас­ти: Зап. Н., Вост. Н., Сев. Н., в ка­ж­дой из ко­то­рых до­ми­ни­ро­ва­ла круп­ная эт­нич. груп­па (йо­ру­ба, иг­бо и хау­са со­от­вет­ст­вен­но). Осн. прин­ци­пы по­ли­ти­ки ре­гио­на­ли­за­ции бы­ли офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­ны в кон­сти­ту­ции 1951 (т. н. кон­сти­ту­ция Мак­фер­со­на). По ре­ше­ни­ям кон­сти­ту­ци­он­ной кон­фе­рен­ции 1953–54 Н. офи­ци­аль­но объ­яв­ле­на фе­де­ра­ци­ей. По­ли­ти­ка ре­гио­на­ли­за­ции со­дей­ст­во­ва­ла об­ра­зо­ва­нию но­вых по­ли­тич. пар­тий. В мар­те 1950 соз­да­на пар­тия Груп­па дей­ст­вия во гла­ве с О. Аво­ло­во. До сер. 1950-х гг. она раз­ви­ва­лась пре­им. в Зап. Н. как пар­тия йо­ру­ба. В 1951 куль­тур­ная ас­со­циа­ция Сев. нар. кон­гресс (СНК, ли­дер А. Бел­ло), вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы кон­сер­ва­тив­ной тор­го­во-фео­даль­ной, наи­бо­лее влия­тель­ной час­ти об­ще­ст­ва се­ве­ра стра­ны, офи­ци­аль­но пре­об­ра­зо­ва­на в по­ли­тич. пар­тию.

Ни­ге­рия по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти. 1.10.1960 пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии пре­дос­та­ви­ло Н. не­за­ви­си­мость. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во СНК – НСНГ во гла­ве с А. Т. Ба­ле­вой. Внут­ри­по­ли­тич. по­ло­же­ние ос­лож­ни­лось осе­нью 1965 во вре­мя вы­бо­ров в ре­гио­наль­ный пар­ла­мент Зап. Н. Пред­вы­бор­ная кам­па­ния и са­ми вы­бо­ры в этом ре­гио­не про­хо­ди­ли в об­ста­нов­ке не­пре­рыв­ных и ожес­то­чён­ных столк­но­ве­ний. 15.1.1966 в ре­зуль­та­те во­ен. пе­ре­во­ро­та власть в стра­не за­хва­тил ко­ман­дую­щий ни­ге­рий­ской ар­ми­ей ген.-м. Дж. Агийи-Ирон­си. В мае 1966 бы­ли об­на­ро­до­ва­ны дек­ре­ты о за­пре­ще­нии по­ли­тич. дея­тель­но­сти и пре­вра­ще­нии Н. в уни­тар­ное гос-во. В стра­не рез­ко уси­ли­лись три­ба­ли­ст­ские и се­па­ра­ти­ст­ские на­строе­ния.

В ию­не 1966 про­изо­шёл но­вый во­ен. пе­ре­во­рот, гла­вой гос-ва и пра­ви­тель­ства стал на­чаль­ник шта­ба су­хо­пут­ных войск под­полк. Я. Го­вон. В сент. 1966 пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло о воз­вра­ще­нии к фе­де­ра­тив­ной сис­те­ме. Во 2-й пол. сен­тяб­ря в сев. час­ти стра­ны на­ча­лись пре­сле­до­ва­ния вы­ход­цев из Вост. Н. В свою оче­редь, ре­гио­наль­ное пра­ви­тель­ст­во Вост. Н., ко­то­рое воз­гла­вил О. Од­жу­к­ву, при­ня­ло ре­ше­ние вы­слать из об­лас­ти всех се­ве­рян. 30.5.1967 Од­жу­к­ву про­воз­гла­сил об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Би­аф­ра.

В хо­де во­ен. столк­но­ве­ний сил фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва и би­афр­ской ар­мии (1967–70) се­па­ра­ти­сты по­лу­ча­ли по­мощь со сто­ро­ны США, Фран­ции, ЮАР, Пор­ту­га­лии, Из­раи­ля. Фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во под­дер­жи­ва­ли мн. не­за­ви­си­мые афр. гос-ва и стра­ны Вост. Ев­ро­пы. СССР по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал про­тив рас­па­да Н. и ока­зы­вал фе­де­раль­но­му пра­ви­тель­ст­ву ди­пло­ма­тич. и во­ен.- тех­нич. со­дей­ст­вие. В янв. 1970 би­афр­ская ар­мия ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. По раз­ным оцен­кам, в хо­де кон­флик­та по­гиб­ли св. 1 млн. чел.

В окт. 1970 Я. Го­вон об­на­ро­до­вал про­грам­му воз­вра­та стра­ны к гражд. прав­ле­нию. Гл. эле­мен­том по­ли­тич. кур­са ста­ла но­вая эко­но­мич. стра­те­гия, оп­ре­де­лив­шая со­дер­жа­ние двух пла­нов раз­ви­тия (на 1970–74 и 1975–80). В ка­че­ст­ве пер­во­оче­ред­ных бы­ли вы­дви­ну­ты за­да­чи со­з­да­ния в ко­рот­кие сро­ки от­рас­лей тя­жё- лой пром-сти, со­кра­ще­ния им­пор­та гл. пром. то­ва­ров, ус­та­нов­ле­ния нац. кон­тро­ля над клю­че­вы­ми сфе­ра­ми хо­зяй­ст­ва и др. В окт. 1974 Го­вон зая­вил об от­ка­зе пе­ре­дать власть гражд. ли­де­рам. 29.7.1975 про­изо­шёл во­ен. пе­ре­во­рот, Н. воз­гла­вил ген. М. Му­хам­мед. Но­вое пра­ви­тель­ст­во про­ве­ло мас­со­вые чи­ст­ки гос. ап­па­ра­та и ар­мии (уво­ле­но ок. 10 тыс. чел.). В 1976 объ­яв­ле­но о ни­ге­ри­за­ции св. 600 иностр. ком­па­ний, не вы­пол­нив­ших дек­ре­та о пе­ре­да­че ни­ге­рий­цам 40% ак­ций.

В ночь на 31.12.1983 в ре­зуль­та­те оче­ред­но­го во­ен. пе­ре­во­ро­та в Н. бы­ло при­ос­та­нов­ле­но дей­ст­вие мн. ста­тей кон­сти­ту­ции, рас­пу­ще­ны по­ли­тич. пар­тии. Выс­шая за­ко­но­дат. и ис­пол­нит. власть пе­ре­шла под кон­троль фе­де­раль­но­го во­ен. пра­ви­тель­ст­ва, вклю­чав­ше­го Выс­ший во­ен. со­вет (ВВС), Нац. гос. со­вет (НГС) и Фе­де­раль­ный ис­пол­нит. со­вет (ФИС). Гла­вой пра­ви­тель­ст­ва, ко­ман­дую­щим воо­руж. си­ла­ми, а так­же пред­се­да­те­лем ВВС, НГС и ФИС стал ген.-м. М. Бу­ха­ри. В авг. 1985 его сме­нил ген.-м. И. Ба­бан­ги­да, ру­ко­во­див­ший стра­ной как пред­се­да­тель Пра­вя­ще­го со­ве­та во­оруж. сил (ПСВС), ко­то­ро­му под­чи­ня­лись пра­ви­тель­ст­во и во­ен. гу­бер­на­то­ры шта­тов.

В янв. 1986 ПСВС дек­ла­ри­ро­вал на­ме­ре­ние пе­ре­дать гос. власть в ру­ки де­мо­кра­ти­че­ски из­бран­но­го пра­ви­тель­ст­ва. На­ча­лось вы­пол­не­ние Про­грам­мы по­этап­но­го пе­ре­хо­да к гражд. прав­ле­нию (на пе­ри­од 1987–92), фик­си­ро­вав­шей сро­ки про­ве­де­ния вы­бо­ров в ор­га­ны ис­пол­нит. вла­сти всех уров­ней, при­ня­тия но­вой кон­сти­ту­ции, соз­да­ния ко­мис­сии по на­ро­до­на­се­ле­нию. В 1989 И. Ба­бан­ги­да объ­я­вил о фор­ми­ро­ва­нии вла­стя­ми 2 пар­тий – пра­во­цен­три­ст­ско­го Нац. рес­пуб­ли­кан­ско­го кон­вен­та (НРК) и ле­во­цен­три­ст­ской Со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тии (СДП). Кан­ди­да­ты от этих пар­тий бал­ло­ти­ро­ва­лись на вы­бо­рах в ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (дек. 1990), в ас­самб­леи шта­тов (дек. 1991), Се­нат и Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей Нац. ас­самб­леи (июль 1992). В ре­зуль­та­те из­би­рат. кам­па­нии СДП несколько опе­ре­ди­ла НРК, по­лу­чив под­держ­ку элек­то­ра­та в юго- зап. час­ти стра­ны, на се­ве­ро-вос­то­ке и в рай­онах Сред­не­го поя­са. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 12.6.1993 по­бе­ду одер­жал кан­ди­дат от СДП М. Абио­ла. Под пред­ло­гом на­ру­ше­ний в про­цес­се го­ло­со­ва­ния Ба­бан­ги­да от­ка­зал­ся при­знать из­бра­ние Абио­лы.

В авг. 1993 Ба­бан­ги­да, ут­ра­тив­ший под­держ­ку ар­мии и гражд. по­ли­ти­ков, пе­ре­дал власть биз­нес­ме­ну Э. Шо­не­ка­ну, ко­то­рый воз­гла­вил Врем. нац. пра­ви­тель­ст­во, при­зван­ное под­го­то­вить и про­вес­ти вы­бо­ры пре­зи­ден­та. Реа­ли­за­ции этих пла­нов по­ме­ша­ли обо­ст­рив­шие­ся по­ли­тич. про­ти­во­ре­чия, ухуд­ше­ние эко­но­мич. си­туа­ции вслед­ст­вие то­п­лив­но- энер­ге­тич. кри­зи­са и вы­со­кой ин­фля­ции. Под дав­ле­ни­ем ар­мии 17.11.1993 Шо­не­кан ушёл в «доб­ро­воль­ную от­став­ку».

В пе­ри­од пре­бы­ва­ния у вла­сти пре­ем­ни­ка Э. Шо­не­ка­на С. Аба­чи по­лу­чил раз­ви­тие кон­фликт пра­ви­тель­ст­ва с ли­де­ра­ми на­род­но­сти ого­ни, в рай­оне про­жи­ва­ния ко­то­рой рас­по­ло­же­на зна­чит. часть неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний стра­ны. В 1993 соз­да­но Дви­же­ние за вы­жи­ва­ние на­род­но­сти ого­ни, вы­сту­пав­шее за по­ли­тич. ав­то­но­мию, уве­ли­че­ние до­ли ко­рен­ных жи­те­лей в неф­тя­ных до­хо­дах, бе­реж­ное от­но­ше­ние неф­тя­ных ком­па­ний к ок­ру­жаю­щей сре­де и ком­пен­са­цию ущер­ба, уже на­не­сён­но­го эко­ло­гии. В от­вет на эти тре­бо­ва­ния пра­ви­тель­ство уч­ре­ди­ло Спец. три­бу­нал по гражд. бес­по­ряд­кам в рай­оне про­жи­ва­ния ого­ни. По по­доз­ре­нию в убий­ст­ве ло­яль­ных ре­жи­му по­ли­тич. дея­те­лей-ого­ни бы­ли каз­не­ны ли­дер дви­же­ния из­вест­ный пи­са­тель К. Са­ро-Ви­ва и его бли­жай­шие спод­виж­ни­ки.

Ад­ми­ни­ст­ра­ция Аба­чи в осн. иг­но­ри­ро­ва­ла тре­бо­ва­ния оп­по­зиц. по­ли­тич. сил и при­дер­жи­ва­лась собств. Про­грам­мы пе­ре­хо­да к гражд. прав­ле­нию (ко­то­рую пред­по­ла­га­лось реа­ли­зо­вать к окт. 1998). Под кон­тро­лем спе­ци­аль­но об­ра­зо­ван­ной Нац. из­би­рат. ко­мис­сии Н. в мар­те 1996 со­стоя­лись вы­бо­ры в ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров в рай­он­ные со­ве­ты (март 1997), ас­самб­леи шта­тов (дек. 1997), а так­же в фе­де­раль­ный пар­ла­мент (апр. 1998) в стра­не сло­жи­лась но­вая парт.-по­ли­тич. кон­фи­гу­ра­ция. Ли­ди­рую­щие по­зи­ции за­ня­ли две про­пра­ви­тель­ств. пар­тии – Объ­е­ди­нён­ный ни­ге­рий­ский кон­гресс (пред. И. Ар­гун­гу) и Де­мо­кра­тич. пар­тия Ни­ге­рии (пред. Х. Са­лех). В ию­не 1998, по­сле смер­ти Аба­чи, гос-во воз­гла­вил ген.-м. А. Абу­ба­кар, ко­то­рый не­мед­лен­но при­сту­пил к пе­ре­го­во­рам с ве­ду­щи­ми по­ли­тич. дея­те­ля­ми о сро­ках и ус­ло­ви­ях пе­ре­да­чи вла­сти гражд. ли­цам. Ад­ми­ни­ст­ра­ция Абу­ба­ка­ра одоб­ри­ла про­ект но­вой Кон­сти­ту­ции, соз­да­ла Не­за­ви­си­мую нац. из­би­рат. ко­мис­сию и объ­я­ви­ла, что во­ен­ные не бу­дут бо­роть­ся на вы­бо­рах за клю­че­вые гос. по­сты. Во вре­мя вы­бо­ров (февр. 1999) по­бе­ду одер­жал О. Оба­сан­д­жо, под­дер­жан­ный элек­то­ра­том се­вер­ных и б. ч. из­би­ра­те­лей вост. рай­онов стра­ны (в 2003 пе­ре­из­бран на 2-й строк).

Внут­ри­по­ли­тич. курс Оба­санд­жо был на­прав­лен на обес­пе­че­ние де­мо­кра­тич. прав и сво­бод гра­ж­дан, со­вер­шен­ст­во­ва­ние парт.-по­ли­тич. струк­тур, про­ве­де­ние ре­фор­мы ар­мии и по­ли­ции, интен­сив­ное раз­ви­тие нар. хо­зяй­ст­ва, уси­ле­ние ро­ли Н. на ми­ро­вой аре­не; осо­бое зна­че­ние при­да­ва­лось борь­бе с кор­руп­ци­ей и ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью.

С сер. 2000 внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ция ухуд­ши­лась. В Н. пе­рио­ди­че­ски воз­ни­ка­ли пар­ла­мент­ские кри­зи­сы, кон­флик­ты ме­ж­ду ор­га­на­ми ис­пол­нит. и за­ко­но­дат. вла­сти, фе­де­раль­ным цен­тром и ру­ко­во­дством ре­гио­нов. Не­ста­биль­ность ре­жи­ма бы­ла обу­слов­ле­на так­же ак­ти­ви­за­ци­ей се­па­ра­ти­ст­ских и цен­тро­беж­ных сил. В стра­не про­во­ди­лась кам­па­ния за воз­ро­ж­де­ние Рес­пуб­ли­ки Би­аф­ра (март 2001), про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать ра­ди­каль­но на­стро­ен­ные ан­ти­пра­ви­тельств. ор­га­ни­за­ции – Дви­же­ние за ос­во­бо­ж­де­ние дель­ты Ни­ге­ра, Доб­ро­вольч. си­лы дель­ты Ни­ге­ра, Коа­ли­ция за бое­вые дей­ст­вия, Бри­га­ды му­че­ни­ков и др., ор­га­ни­зо­вы­вав­шие мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния за пе­ре­рас­пре­де­ле­ние неф­тя­ных до­хо­дов и рас­ши­ре­ние ре­гио­наль­ной ав­то­но­мии. В 1999–2003 за­мет­но уве­ли­чи­лось чис­ло ме­жэт­нич. столк­но­ве­ний в разл. рай­онах стра­ны (в ре­зуль­та­те кро­ва­вых сты­чек в шта­те Пла­то в 2001–04 по­гиб­ли неск. де­сят­ков ты­сяч ме­ст­ных жи­те­лей, ещё 200 тыс. чел. по­пол­ни­ли ря­ды бе­жен­цев и пе­ре­ме­щён­ных лиц), обо­стри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми осн. кон­фес­сий – му­суль­ман и хри­сти­ан, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность ан­ти­пра­ви­тельств. ор­га­ни­за­ций. С 2002 в стране начала действовать ра­дикальная исламистская группировка «Боко Хаарам», лидеры которой выступают против светского образования и требуют введения норм шариатского пра­ва на всей территории страны (дей­ствуют в ряде сев. штатов с 1980-х гг.). Не­ко­то­рые кри­зис­ные си­туа­ции бы­ли вы­зва­ны про­ти­во­стоя­ни­ем на­се­ле­ния и транс­на­цио­наль­ных ком­па­ний («Mobil», «Chevron», «Те­ха­со», «Shell»), иг­но­ри­ро­вав­ших эко­ло­гич., эко­но­мич. и иные тре­бо­ва­ния ме­ст­ных жи­те­лей (пре­ж­де все­го в рай­онах неф­те­до­бы­чи). В мар­те 2007 О. Оба­санд­жо объ­я­вил о на­ча­ле реа­ли­за­ции все­объ­ем­лю­щей дол­го­сроч­ной про­грам­мы раз­ви­тия дель­ты Ни­ге­ра.

В эко­но­мич. сфе­ре пра­ви­тель­ст­во стре­ми­лось реа­ли­зо­вать но­вую нац. эко­но­мич. стра­те­гию, пред­по­ла­гав­шую уве­ли­че­ние ВВП как ми­ни­мум на 5%, сдер­жи­ва­ние ин­фля­ции (пре­им. пу­тём за­мо­ра­жи­ва­ния зар­пла­ты), мо­дер­ни­за­цию бан­ков­ской и на­ло­го­вой сис­тем, ста­би­ли­за­цию про­цент­ных ста­вок, ис­поль­зо­ва­ние но­вой фор­му­лы рас­пре­де­ле­ния неф­тя­ных до­хо­дов, по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния вы­пла­та­ми по внеш­не­му дол­гу. Внеш­не­по­ли­тич. при­ори­те­та­ми Н. ос­та­ва­лись кон­так­ты со стра­на­ми Аф­ри­ки и стра­на­ми – чле­на­ми ЭКОВАС. Н. при­ни­ма­ла не­по­средств. уча­стие в дея­тель­но­сти ми­ро­творч. кон­тин­ген­тов в Ли­бе­рии и Сьер­ра-Ле­о­не. Ни­ге­рий­ское пра­ви­тель­ст­во спо­соб­ст­во­ва­ло уре­гу­ли­ро­ва­нию во­ен. кон­флик­тов и по­ли­тич. кри­зи­сов в Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ке Кон­го, Кот- д’Ивуаре, Бу­рун­ди, Су­да­не, То­го, де­ле­ги­ро­ва­ло сво­их во­ен­но­слу­жа­щих в Ко­со­во, Аф­га­ни­стан и Гаи­ти.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2007 по­бе­дил под­дер­жи­вае­мый О. Оба­санд­жо кан­ди­дат от Нар.-де­мо­кра­тич. пар­тии У. Яр- Адуа. Про­грам­ма раз­ви­тия Н. но­во­го пре­зи­ден­та пред­по­ла­га­ла про­дол­же­ние ры­ноч­ных ре­форм, ус­ко­рен­ное раз­ви­тие с. х-ва, дос­ти­же­ние про­до­вольств. безо­пас­но­сти, улуч­ше­ние во­до­снаб­же­ния, по­вы­ше­ние стан­дар­тов об­ра­зо­ва­ния и рас­ши­ре­ние борь­бы с кор­руп­ци­ей.

В 2008–09 по­ли­тич. жизнь в Н. ха­рак­те­ри­зо­ва­лась ост­рой меж­пар­тий­ной борь­бой, но­вой се­ри­ей кон­флик­тов пред­ста­ви­те­лей разл. кон­фес­сий и эт­нич. общ­но­стей. В це­лях по­дав­ле­ния се­па­ра­ти­ст­ских и по­лу­кри­ми­наль­ных фор­ми­ро­ва­ний, а так­же вос­ста­нов­ле­ния неф­те­до­бы­чи в дель­те Ни­ге­ра пра­ви­тель­ст­во Яр-Адуа по­шло на про­ве­де­ние в 2009 пол­но­мас­штаб­ной ар­мей­ской опе­ра­ции. По её окон­ча­нии пре­зи­дент вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем ам­ни­сти­ро­вать тех по­встан­цев в дель­те Ни­ге­ра, ко­то­рые сло­жат ору­жие и бу­дут со­дей­ст­во­вать сни­же­нию уров­ня на­си­лия в рай­оне неф­те­до­бы­чи (дей­ст­вия бое­ви­ков ста­ли при­чи­ной со­кра­ще­ния про­из-ва неф­ти в 2009 поч­ти на чет­верть по срав­не­нию с объ­ё­мом до­бы­чи в 2006). Ру­ко­во­ди­те­ли дви­же­ния от­реа­ги­ро­ва­ли на об­ра­ще­ние пра­ви­тель­ст­ва врем. пре­кра­ще­ни­ем ог­ня.

В февр. 2010 в свя­зи с тя­жё­лой бо­лез­нью У.Яр-Адуа (умер 5 мая) дей­ст­вую­щим гла­вой гос-ва стал ви­це-пре­зи­дент Г. Джо­на­тан. 16.4.2011 Джо­на­тан из­бран пре­зи­ден­том стра­ны. Вы­бо­ры со­про­во­ж­да­лись вспыш­ка­ми на­си­лия на се­ве­ре Н., на­се­лён­ном пре­им. му­суль­ма­на­ми. Се­ве­ря­не на­стаи­ва­ли на сле­до­ва­нии за­фик­си­ро­ван­но­му в За­ко­не о вы­бо­рах по­ло­же­нию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пост пре­зи­ден­та по оче­ре­ди (на 8 лет) долж­ны за­ни­мать пред­ста­ви­те­ли му­сульм. се­ве­ра и хри­сти­ан­ско­го юга (по­сле смер­ти се­ве­ря­ни­на Яр-Адуа его пост за­нял южа­нин Джо­на­тан, то­гда как се­ве­ря­не мог­ли пре­тен­до­вать ещё на 5 лет пре­бы­ва­ния у вла­сти). В 2011 «Боко Хаарам» организовала ряд террористич. ак­тов в христианских церквах севера страны.

Пра­ви­тель­ст­во Джо­на­та­на про­во­дит по­ли­ти­ку, на­це­лен­ную на раз­ре­ше­ние кри­зи­са в дель­те Ни­ге­ра, борь­бу с кор­руп­ци­ей, раз­ви­тие неф­те­га­зо­вой от­рас­ли; им на­ме­че­но строи­тель­ст­во пред­при­ятий по до­бы­че, пе­ре­кач­ке и ис­поль­зо­ва­нию га­за.

Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду Н. и СССР ус­та­нов­ле­ны в 1960. В ию­не 2009 со­сто­ял­ся пер­вый в ис­то­рии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний ви­зит гла­вы рос. гос-ва Д. А. Мед­ве­де­ва в Н. Объ­ём рос.-ни­ге­рий­ских тор­го­вых свя­зей на­хо­дит­ся на не­вы­со­ком уров­не, то­ва­ро­обо­рот (на 2009) со­став­ля­ет 290 млн. долл. США. РФ экс­пор­ти­ру­ет в Н. чёр­ные ме­тал­лы, неф­те­про­дук­ты, удоб­ре­ния, бу­ма­гу, стро­ит. ма­те­риа­лы, ав­то­тех­ни­ку, им­пор­ти­ру­ет ка­као-бо­бы и про­дук­ты их пе­ре­ра­бот­ки.

Авторы статьи: Т. С. Де­ни­со­ва;Д. П. Шуль­га (ар­хео­ло­гия).

Хо­зяй­ст­во

Н. от­но­сит­ся к чис­лу круп­ных раз­ви­ваю­щих­ся стран с мно­го­от­рас­ле­вым и мно­го­ук­лад­ным хо­зяй­ст­вом. По об­ще­му объ­ё­му ВВП (418,7 млрд. долл.; по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2011) за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Аф­ри­ке (по­сле ЮАР и Егип­та); в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 2,6 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,459 (2011; 156-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП на до­лю с. х-ва при­хо­дит­ся 35,4%, пром-сти и строи­тель­ст­ва – 33,6%, сфе­ры ус­луг – 31,0% (2011).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки – до­бы­ча неф­ти и при­род­но­го га­за, обес­пе­чи­ваю­щая св. 95% ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний и ок. 80% бюд­жет­ных до­хо­дов стра­ны. По­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти эко­но­мич. раз­ви­тие Н. осу­ще­ст­в­ля­лось гл. обр. за счёт пром. ос­вое­ния ме­сто­ро­ж­де­ний уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья и рос­та объ­ё­мов его до­бы­чи. С на­ча­лом неф­тя­но­го бу­ма 1970-х гг. на­блю­дал­ся упа­док про­из-ва экс­порт­ной с.-х. про­дук­ции; Н. ут­ра­ти­ла роль од­но­го из ве­ду­щих ми­ро­вых по­став­щи­ков ка­као-бо­бов, ара­хи­са, паль­мо­во­го мас­ла и на­ту­раль­но­го кау­чу­ка. По­пыт­ки про­вес­ти ин­ду­ст­риа­ли­за­цию стра­ны (соз­дать ряд круп­ных пром. и ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов, не свя­зан­ных с неф­те­га­зо­вой пром-стью) во мно­гих слу­ча­ях не да­ли ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов. В нач. 21 в. при­ни­ма­ют­ся ме­ры по ди­вер­си­фи­ка­ции от­рас­ле­вой струк­ту­ры эко­но­ми­ки, в т. ч. ре­фор­ми­ро­ва­нию и раз­ви­тию ря­да от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (ме­тал­лур­гич., хи­мич. и др.), элек­тро­энер­ге­ти­ки, стро­ит. сек­то­ра, се­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций. В 2008 пра­ви­тель­ст­во Н. при­сту­пи­ло к осу­ще­ст­в­ле­нию раз­ра­бо­тан­но­го совм. с МВФ пла­на ры­ноч­ных ре­форм, пре­ду­смат­ри­ваю­ще­го мо­дер­ни­за­цию бан­ков­ской сис­те­мы, сдер­жи­ва­ние тем­пов ин­фля­ции, сгла­жи­ва­ние ре­гио­наль­ных дис­про­пор­ций в рас­пре­де­ле­нии до­хо­дов неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра эко­но­ми­ки, при­ва­ти­за­цию ря­да гос. пред­при­ятий и др. Объ­ём пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций 6,8 млрд. долл. в 2011 (5,8 млрд. долл. в 2009). В пер­вую оче­редь они на­прав­ля­ют­ся на раз­ви­тие неф­те­га­зо­вой пром-сти (ок. 30% в 2009, св. 40% в 1995–1999), в струк­ту­ре иностр. ка­пи­та­ло­вло­же­ний рас­тёт до­ля от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, строи­тель­ст­ва и сфе­ры ус­луг. Бла­го­да­ря вы­со­ким це­нам на нефть со­хра­ня­ют­ся зна­чит. тем­пы рос­та ВВП (7,2% в 2011, 6,8% в 2010, 5,6% в 2009). Су­ще­ст­вен­ны­ми про­бле­ма­ми эко­но­мич. раз­ви­тия ос­та­ют­ся внутр. по­ли­тич. не­ста­биль­ность, за­ви­си­мость от конъ­юнк­ту­ры ми­ро­вых цен на нефть, от­сут­ст­вие раз­ви­той ин­фра­струк­ту­ры эко­но­ми­ки и эф­фек­тив­но­го управ­ле­ния мак­ро­эко­но­мич. про­цес­са­ми, вы­со­кий уро­вень кор­руп­ции. С нач. 21 в. дея­тель­но­сти иностр. ком­па­ний пре­пят­ст­ву­ют разл. пов­стан­че­ские воо­руж. фор­ми­ро­ва­ния (дей­ст­ву­ют гл. обр. на юге стра­ны, в рай­оне дель­ты р. Ни­гер), осу­ще­ст­в­ляю­щие взры­вы пром. и ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов, а так­же за­хва­ты иностр. спе­циа­ли­стов в за­лож­ни­ки с це­лью вы­ку­па; мор. пи­рат­ст­во в при­бреж­ных во­дах Гви­ней­ско­го за­ли­ва.

Про­мыш­лен­ность. Важ­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки. Тем­пы рос­та пром. про­из-ва 2,5% (2011). Св. 2/3 стои­мо­сти пром. про­дук­ции при­хо­дит­ся на до­лю неф­те- и га­зо­до­бы­ваю­щей пром-сти.

То­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс. Нефть в Н. об­на­ру­же­на в 1901. Пром. раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний на­ча­лась в 1956, экс­порт неф­ти – в 1958. До­бы­ча неф­ти 122,9 млн. т в 2010 (10-е ме­сто в ми­ре и 1-е сре­ди стран Аф­ри­ки; 99,1 млн. т в 2009, 122,1 млн. т в 2005). Осн. рай­оны неф­те- и га­зо­до­бы­чи – дель­та р. Ни­гер и при­ле­гаю­щие ак­ва­то­рии мор. шель­фа. Дей­ст­ву­ют св. 2,3 тыс. неф­те­га­зо­вых сква­жин, 8 мор. бу­ро­вых плат­форм (2009). Ок. 65% объ­ё­мов до­бы­чи неф­ти со­став­ля­ют лёг­кие сор­та с низ­ким со­дер­жа­ни­ем се­ры. Стои­мость экс­пор­та неф­ти 59 млрд. долл. (2010). Об­щий объ­ём из­вле­чён­но­го при­род­но­го га­за (вклю­чая до­бы­вае­мые по­пут­но неф­тя­ные го­рю­чие га­зы) 50,7 млрд. м3 (2009; в пе­ре­счё­те на су­хой газ), из них 23,2 млрд. м3 от­прав­ле­но по­тре­би­те­лям, 14,2 млрд. м3 за­ка­ча­но в неф­тя­ные пла­сты, 13,3 млрд. м3 со­жже­но в фа­ке­лах. Экс­порт сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за 16,0 млрд. м3 (2009). За­во­ды по сжи­же­нию при­род­но­го га­за рас­по­ло­же­ны на мор. по­бе­ре­жье, на ост­ро­вах дель­ты р. Ни­гер – Бон­ни-Ай­ленд и Брасс-Ай­ленд.

До­бы­чей неф­ти и при­род­но­го га­за за­ни­ма­ют­ся со­вме­ст­ные пред­при­ятия нац. неф­тяной ком­па­нии Н. («Nigerian Na­tional Petroleum Corporation», NNPC; с под­раз­де­ле­ния­ми: «Nigerian Gas Com­pa­ny» – до­бы­ча, пе­ре­ра­бот­ка и тран­спор­ти­ров­ка при­род­но­го га­за, «Nigeria LNG» – про­из-во сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за и его эк­спорт) и ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ций – брит.-ни­дерл. «Royal Dutch Shell» (кон­тро­ли­ру­ет св. 1/2 до­бы­чи), амер. «Exxon Mobil», «Chevron» и «ConocoPhillips», итал. «Eni», франц. «Total», кит. «Ad­dax Petroleum». В неф­те­га­зо­вом сек­то­ре Н. ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся ком­па­нии, при­над­ле­жа­щие нац. ча­ст­но­му ка­пи­та­лу, – «Oando», «Zenon Petroleum & Gas», «Dangote Group», «Conoil»; в осн. они за­ни­ма­ют­ся реа­ли­за­ци­ей неф­те­га­зо­вой про­дук­ции и опе­ра­ция­ми по пе­ре­ра­бот­ке и транс­пор­ти­ров­ке уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья, а так­же на­прав­ля­ют ка­пи­та­ло­вло­же­ния в неф­те- и га­зо­до­бы­ваю­щие пред­при­ятия.

До­бы­ча ка­мен­ных уг­лей (ок. 8,2 тыс. т в 2010) ве­дёт­ся од­ним пред­при­яти­ем в Ог­бой­о­ге (штат Ко­ги), при­над­ле­жа­щим нац. ча­ст­но­му ка­пи­та­лу. Пра­ви­тель­ст­во Н. стре­мит­ся к воз­ро­ж­де­нию уголь­ной пром-сти (до­бы­ча ка­мен­ных уг­лей прак­ти­че­ски пре­кра­ще­на в кон. 1980-х гг.). На­чат про­цесс при­ва­ти­за­ции др. уг­ле­до­бы­ваю­щих пред­при­ятий, боль­шин­ст­во ко­то­рых на­хо­дит­ся под кон­тро­лем гос. кор­по­ра­ции «Nige­rian Coal Corp.».

Струк­ту­ра то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са от­ра­жа­ет в це­лом от­ста­лый аг­рар­ный ха­рак­тер эко­но­ми­ки: 79% об­ще­го объ­ё­ма внутр. энер­го­по­треб­ле­ния при­хо­дит­ся на энер­го­ре­сур­сы, за­го­тов­ляе­мые и ис­поль­зуе­мые на­се­ле­ни­ем гл. обр. для бы­то­вых нужд (в осн. дре­вес­ное то­п­ли­во), 9% – на нефть, 8% – на при­род­ный газ, 4% – на гид­ро­энер­гию (2008). Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций св. 8,6 тыс. МВт (2009), из них ге­не­ри­рую­щие мощ­но­сти в 6,9 тыс. МВт при­над­ле­жат гос-ву (на­хо­дят­ся под кон­тро­лем гос. ком­па­нии «Power Holding Compa­ny of Nigeria», PHCN). Из-за фи­зич. и мо­раль­но­го из­но­са энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ния (его воз­раст от 20 до 45 лет) зна­чит. часть мощ­но­стей не ис­поль­зу­ет­ся. Про­из-во элек­тро­энер­гии 20,1 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. 73% – на ТЭС (из них 58% – на ТЭС, ра­бо­таю­щих на при­род­ном га­зе, 15% – на уг­ле), 27% – на ГЭС. Круп­ней­шие ТЭС ра­бо­та­ют на при­род­ном га­зе – в Эг­би­не (штат Ла­гос; 1320 МВт); Угел­ли (штат Дель­та; 912 МВт); Афа­ме (штат Ри­верс; 623 МВт). Дей­ст­ву­ют 3 ГЭС: «Kainji» в шта­те Ни­гер (760 МВт) и «Jebba» в шта­те Ква­ра (578 МВт) – на р. Ни­гер, «Shiroro» в шта­те Ни­гер на р. Ка­ду­на (600 МВт).

Рост объ­ё­мов до­бы­чи и экс­пор­та уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья с сер. 1970-х гг. при­вёл к по­сте­пен­но­му упад­ку от­рас­лей гор­но­до­бы­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти, не свя­зан­ных с то­п­лив­но-энер­ге­тич. сек­то­ром эко­но­ми­ки (в нач. 2010-х гг. на их до­лю при­хо­дит­ся ок. 1% ВВП). В не­боль­ших объ­ё­мах до­бы­ва­ют ру­ды свин­ца и цин­ка, же­ле­за, нио­бия и тан­та­ла, кас­си­те­рит (ру­да оло­ва), зо­ло­то (ок. 200 кг в 2008; в 2011 на­ча­лась до­бы­ча в шта­те Ошун), а так­же ру­ды вольф­ра­ма, цир­ко­ния, то­рия и др. Осн. часть кон­цен­тра­тов руд от­прав­ля­ет­ся на экс­порт. До­бы­ча то­па­зов, ба­ри­та и др.

Из-за вы­со­ких та­мо­жен­ных та­ри­фов на им­порт сы­рья и ма­те­риа­лов, про­блем энер­го­снаб­же­ния и др. ко­ли­че­ст­во дей­ст­вую­щих пред­при­ятий об­ра­ба­ты­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти со­кра­ща­ет­ся. За 1980–2010 чис­ло пром. ком­па­ний – чле­нов Ас­со­циа­ции про­из­во­ди­те­лей Ни­ге­рии (Manufacturers Association of Ni­geria, MAN) умень­ши­лось с 4,85 тыс. до 2 тыс.; ср. за­груз­ка про­из­водств. мощ­но­стей пред­при­ятий об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти со­кра­ти­лась с 80% до 30%; ок. 800 ком­па­ний (вклю­чая ряд транс­на­цио­наль­ных) пол­но­стью или час­тич­но пе­ре­не­сли про­из-во за пре­де­лы стра­ны. Напр., в г. Ка­но за 1980–2010 бы­ло за­кры­то ок. 400 пром. пред­при­ятий, в т. ч. шин­ные за­во­ды (вклю­чая за­вод франц. ком­па­нии «Michelin») и зна­чит. чис­ло тек­стиль­ных фаб­рик.

Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти – неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая. Внутр. по­треб­но­сти в неф­те­про­дук­тах со­став­ля­ют 23,3 млн. т (2010; в т. ч. 3/4 – бен­зин), из них око­ло по­ло­ви­ны по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та. Объ­ём пе­ре­ра­бот­ки неф­ти ок. 12,5 млн. т (2009). Про­из-во неф­те­про­дук­тов лёг­ких фрак­ций (бен­зин и ке­ро­син) со­став­ля­ет ме­нее 10% об­ще­го объ­ё­ма вы­пус­ка, ос­таль­ное – тя­жё­лые фрак­ции про­дук­тов пря­мой пе­ре­гон­ки неф­ти (гл. обр. ма­зут). Мощ­но­сти неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий в ср. ис­поль­зу­ют­ся ме­нее чем на­по­ло­ви­ну. Име­ют­ся 4 гос. НПЗ, в т. ч. два – в г. Порт-Хар­корт (об­щей мощ­но­стью 10,5 млн. т сы­рой неф­ти в год), а так­же в го­ро­дах Вар­ри (штат Дель­та; 6,2 млн. т) и Ка­ду­на (5,5 млн. т).

Чёр­ная ме­тал­лур­гия име­ет зна­чит. по­тен­ци­ал раз­ви­тия. В Аф­ри­ке к югу от Са­ха­ры Н. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто (по­сле ЮАР) по про­из-ву и по­треб­ле­нию ста­ли и сталь­но­го про­ка­та. Еже­год­но в стра­не вы­плав­ля­ет­ся ок. 300 тыс. т ста­ли (в элек­тро­пе­чах). По­треб­ле­ние сталь­но­го про­ка­та и по­лу­фаб­ри­ка­тов – ок. 1,7 млн. т, им­порт – ок. 1,4 млн. т (2008). Боль­шин­ст­во пред­при­ятий от­рас­ли пред­став­ле­но ста­ле­пла­виль­ны­ми ми­ни-за­во­да­ми (ра­бо­та­ют на им­порт­ном и ме­ст­ном ло­ме чёр­ных ме­тал­лов) и ста­ле­про­кат­ны­ми про­из­вод­ст­ва­ми, при­над­ле­жа­щи­ми ча­ст­но­му нац. ка­пи­та­лу. Пред­при­ятия по вы­плав­ке ста­ли со­сре­до­то­че­ны в аг­ло­ме­ра­ции Ла­го­са – в го­ро­дах Икед­жа (за­во­ды ком­па­ний «Continental Iron & Steel Co.» и «Universal Steel» мощ­но­стью 50 тыс. т в год ка­ж­дый), От­та (штат Огун; пред­при­ятие ком­па­нии «Federa­ted Steel Indus­try», 50 тыс. т) и Ико­ро­ду (за­вод ком­па­нии «Kew Metal Indu­stries», 20 тыс. т). Сре­ди др. цен­тров чёр­ной ме­тал­лур­гии – го­ро­да Ошог­бо (за­вод ком­па­нии «Integrated Stell Plc.», под­раз­де­ле­ния «Dangote Group»; 400 тыс. т сталь­но­го прут­ка в год), Джос («Jos Stell Rolling Co.», с 2011 в со­ста­ве «Zu­ma Stell»; сталь­ные сте­рж­ни и про­во­да ка­ту­шек), Ка­ци­на («Katsina Stell Ro­l­ling Co.»; ка­тан­ка и сталь­ной пру­ток), Аса­ба (штат Дель­та; «General Steel Mills»; 50 тыс. т про­дук­ции в год), Ка­но («Ni­gerian Spanish Engineering»; 50 тыс. т) и Эну­гу («Nigersteel Co.»; 40 тыс. т). Круп­ней­шее сре­ди дей­ст­вую­щих пред­при­ятий от­рас­ли – ме­тал­лур­гич. за­вод «Delta Steel» в г. Вар­ри (1981), ра­бо­та­ет по тех­но­ло­гии пря­мо­го вос­ста­нов­ле­ния же­ле­за при­род­ным га­зом из им­порт­но­го аг­ло­ме­ра­та с по­сле­дую­щим про­из-вом ме­тал­ли­зи­ров. ока­ты­шей и вы­плав­кой ста­ли в элек­тро­пе­чах; мощ­ность за­во­да 1 млн. т ста­ли в год; из-за про­блем с по­став­ка­ми сы­рья и то­п­ли­ва, а так­же не­уме­ло­го ме­недж­мен­та и др. сред­не­го­до­вые объ­ё­мы про­из-ва со­став­ля­ют ок. 100 тыс. т. В г. Ад­жао­ку­та (штат Ко­ги) с 1979 до нач. 1990-х гг. рос. ком­па­ния «Тяж­пром­экс­порт» ве­ла строи­тель­ст­во круп­но­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та пол­но­го цик­ла (мощ­ность 1-й оче­ре­ди 1,3 млн. т ста­ли в год); ра­бо­та ком­би­на­та пла­ни­ро­ва­лась на ба­зе рас­по­ло­жен­ных не­по­да­лё­ку ме­сто­ро­ж­де­ний руд же­ле­за Итак­пе и кок­сую­щих­ся уг­лей Ла­фиа-Оби; из-за по­ли­тич. не­ста­биль­но­сти в стра­не и про­сроч­ки пла­те­жей строи­тель­ст­во не бы­ло за­вер­ше­но, од­на­ко б. ч. про­из­водств. обо­ру­до­ва­ния смон­ти­ро­ва­на, соз­да­на со­от­вет­ст­вую­щая ин­фра­струк­ту­ра пред­при­ятия; с кон. 2000-х гг. пра­ви­тель­ст­вом Н. пред­при­ни­ма­ют­ся по­пыт­ки реа­ни­ми­ро­вать про­ект и за­вер­шить строи­тель­ст­во ком­би­на­та.

Круп­ней­шее пред­при­ятие цвет­ной ме­тал­лур­гии – алю­ми­ние­вый за­вод в г. Икот- Аба­си в шта­те Ак­ва-Ибом на юге стра­ны, при­над­ле­жа­щий ком­па­нии «Alu­minium Smelter Company of Nige­ria» (ALSCON; с 2006 в соб­ст­вен­ности рос. ком­па­нии РУСАЛ); ра­бо­та­ет на ба­зе гли­но­зё­ма из Гви­неи (бок­си­то-гли­но­зём­ный комп­лекс «Friguia», так­же при­над­ле­жа­щий РУСАЛ) и элек­тро­энер­гии за­во­д­ской ТЭС на при­род­ном га­зе; мощ­ность пред­при­ятия 193 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в год; по­сле мо­дер­ни­за­ции обо­ру­до­ва­ния пер­вый ме­талл по­лу­чен в 2008, ряд про­блем (пе­ре­бои в по­став­ках га­за и др.) не по­зво­ля­ют вый­ти на про­ект­ную мощ­ность. В ря­де го­ро­дов стра­ны дей­ст­ву­ют неск. не­боль­ших пред­при­ятий по вы­плав­ке вто­рич­но­го алю­ми­ния и про­из-ву разл. ви­дов алю­ми­ние­во­го про­ка­та. В г. От­та (штат Огун) – за­вод по вы­плав­ке вто­рич­ной ме­ди. В не­боль­ших объ­ё­мах про­из­во­дит­ся ра­фи­ни­ров. сви­нец.

Ведущая отрасль ма­ши­но­строе­ния – произ-во транспортных средств. Об­щие ус­та­нов­лен­ные мощ­но­сти пред­прия­тий в 2010 (пре­об­ла­да­ют фи­лиа­лы ве­ду­щих иностр. ком­па­ний; мно­гие про­стаи­ва­ют) 108 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, 56 тыс. гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и ав­то­бу­сов, 1 млн. мо­то­цик­лов и 1 млн. ве­ло­си­пе­дов в год. Сре­ди них – за­во­ды «Peugeot Nigeria» (PAN; лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли; г. Ка­ду­на), «Volkswagen of Nigeria» (VWON; лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли; г. Ла­гос), «GM Ni­geria» (фур­го­ны и пи­ка­пы Isuzu; г. Лагос), «Leyland Nigeria» (гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли; с 2011 инд. ком­па­ни­ей «Asnok Leyland» ча­стич­но пе­ре­обо­ру­до­ван под про­из-во ав­то­бу­сов; г. Иба­дан), «Anam­bra Motor Manufacturing Co.» (ANAMMCO; гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли, ав­то­бу­сы и спец­тех­ни­ка – ци­стер­ны, по­жар­ные ма­ши­ны, ав­то­мо­би­ли ско­рой по­мо­щи и др.; г. Эну­гу), «National Trucks Manufactu­rers» (NTM; гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли и ав­то­бу­сы; г. Ка­но), «Steyr Nigeria» (гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли, ав­то­бу­сы, мо­то­цик­лы; г. Бау­чи). Так­же дей­ст­ву­ют за­во­ды по вы­пус­ку с.-х. тех­ни­ки (их мощ­но­сти поз­во­ля­ют про­из­во­дить 10 тыс. трак­то­ров в год), бы­то­вых элек­трич. и элек­трон­ных при­бо­ров, те­ле­ком­му­ни­кац. ап­па­ра­ту­ры. Хи­мич. пром-сть пред­став­ле­на про­из-вом азот­ных (Он­не, штат Ри­верс) и фос­фор­ных (Ка­ду­на) удоб­ре­ний, шин (Иба­дан, Бе­нин-Си­ти, Са­пе­ле в шта­те Дель­та), про­дук­тов бы­то­вой хи­мии, пла­ст­мас­со­вых из­де­лий и др. Пред­при­ятия фар­ма­цев­тич. и пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. пром-сти дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Аба (штат Абиа), Ла­гос, Апа­па (в аг­ло­ме­ра­ции Ла­го­са), Ка­но. Наи­бо­лее важ­ные цен­тры тек­стиль­ной пром-сти – Ла­гос, Ка­но, Ка­ду­на, Аба, Они­ча (штат Анам­бра). Центр ко­же­вен­но­го про­из­вод­ст­ва – Ка­но, где ра­бо­та­ют кожевенная и ко­же­вен­но-обув­ная фаб­ри­ки, ду­биль­ные за­во­ды, ре­мес­лен­ные мас­тер­ские по пер­вич­ной об­ра­бот­ке ко­жи. Ряд не­боль­ших обув­ных фаб­рик дей­ст­ву­ют на юге стра­ны – в Овер­ри (штат Имо), Ог­бо­мо­шо (штат Ойо), Са­пе­ле.

Тра­диц. от­расль – лес­ная и де­ре­во­обра­ба­ты­ваю­щая пром-сть. По­дав­ляю­щая часть за­го­тав­ли­вае­мой дре­ве­си­ны (до 90%) ис­поль­зу­ет­ся как то­п­ли­во для бы­то­вых нужд. Дей­ст­ву­ют лес­ные хо­зяй­ст­ва, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся на за­го­тов­ке ба­лан­со­вой дре­ве­си­ны и про­из-ве пи­ло­ма­те­риа­лов. Н. – круп­ный экс­пор­тёр дре­ве­си­ны, в т. ч. цен­ных тро­пич. по­род. Осн. рай­оны пром. ле­со­раз­ра­бо­ток – тро­пич. ле­са юга и юго-вос­то­ка стра­ны. За­го­тов­ка круг­ло­го ле­са 72,2 млн. м3, про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов 2 млн. м3 (2009). Ле­со­пиль­но-фа­нер­ные ком­би­на­ты – в Са­пе­ле (один из круп­ней­ших в Аф­ри­ке к югу от Са­ха­ры) и Эпе (в аг­ло­ме­ра­ции Ла­го­са). В круп­ных го­ро­дах рас­тёт чис­ло ме­бель­ных фаб­рик. Ра­бо­та­ют пред­при­ятия по про­из-ву спи­чек и бу­ма­ги (Ило­рин и Джеб­ба в шта­те Ква­ра, Аку­ре в шта­те Он­до).

Раз­ви­ва­ет­ся пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов. Про­из-во це­мен­та ок. 5 млн. т (2008). Ве­ду­щая ком­па­ния – «Dangote Cement» (в со­ста­ве «Dan­go­te Gro­up»). Круп­ные за­во­ды по вы­пус­ку це­мен­та, плос­ко­го ши­фе­ра, бе­тон­ных труб и др. рас­по­ло­же­ны на юге стра­ны, в Нка­ла­гу (штат Эбо­ньи), Порт-Хар­кор­те (штат Ри­верс), Абе­о­ку­те (штат Огун), Ка­ла­ба­ре (штат Кросс-Ри­вер), Эме­не (близ г. Эну­гу, штат Эну­гу) и др.

Око­ло по­ло­ви­ны стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся на до­лю про­из-ва про­до­вольств. то­ва­ров, на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий. В нач. 21 в. тем­пы рос­та в пи­ще­вку­со­вой пром-сти со­став­ля­ли ок. 10% в год, гл.обр. за счёт рос­та про­из-ва хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий и про­дук­тов бы­ст­ро­го при­го­тов­ле­ния для пред­при­ятий об­ществ. пи­та­ния. От­расль от­ли­ча­ет вы­со­кий уро­вень (60–70%) за­ви­си­мо­сти от им­пор­та сы­рья и по­лу­фаб­ри­ка­тов (на сум­му ок. 2 млрд. долл. еже­год­но). В му­ко­моль­ной, мас­ло­бой­ной, са­хар­ной и др. от­рас­лях пи­ще­вой пром-сти пре­об­ла­да­ют пред­при­ятия, при­над­ле­жа­щие нац. ка­пи­та­лу. В про­из-ве пи­ва, про­хла­дит. на­пит­ков и кон­ди­тер­ских из­де­лий зна­чи­тель­на роль иностр. ком­па­ний (аме­ри­кан­ские «Coca-Cola» и «Dr Pepper Snapple Group», швейц. «Nestl ́e» и др.). Тра­диц. круп­ней­шие цен­тры пи­ще­вку­со­вой пром-сти – Ла­гос, Иба­дан и Ка­но.

Раз­ви­ты ре­мёс­ла – резь­ба по де­ре­ву (в т. ч. фи­гур­ки из эбе­но­во­го и крас­но­го де­ре­ва) и сло­но­вой кос­ти, ли­тьё из брон­зы (Бе­нин-Си­ти), из­го­тов­ле­ние ук­ра­шен­ных ор­на­мен­том ко­жа­ных и рас­ши­тых тек­стиль­ных из­де­лий (Ка­но), тка­ней тра­диц. ок­ра­ски, рез­ных со­су­дов для пи­тья (штат Ойо), пле­тё­ных из­де­лий из ра­фии (Икот-Эк­пе­не, штат Ак­ва-Ибом) и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Ос­та­ёт­ся осн. ис­точ­ни­ком средств су­ще­ст­во­ва­ния при­мер­но для по­ло­ви­ны жи­те­лей стра­ны. Об­ла­дая боль­шим по­тен­циа­лом для раз­ви­тия с.-х. про­из-ва (бла­го­при­ят­ные при­род­но-кли­ма­тич. ус­ло­вия на б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны, зна­чит. раз­ме­ры при­год­ных для ис­поль­зо­ва­ния зе­мель­ных уго­дий и др.), Н. еже­год­но им­пор­ти­ру­ет про­до­вольств. то­ва­ры (пше­ни­ца, рис, са­хар, жи­вот­ные жи­ры, мо­ро­же­ная ры­ба и др.) на сум­му бо­лее 3 млрд. долл. Осн. мас­са с.-х. про­дук­ции про­из­во­дит­ся мел­ки­ми се­мей­ны­ми фер­мер­ски­ми хо­зяй­ст­ва­ми. Кре­сть­ян­ский се­мей­ный на­дел, как пра­ви­ло, со­сто­ит из не­сколь­ких уча­ст­ков, на­хо­дя­щих­ся в раз­ных мес­тах (их об­щая пло­щадь в юж. рай­онах стра­ны ред­ко пре­вы­ша­ет 0,4 га, в рай­онах лу­гов и па­ст­бищ на се­ве­ре – 1,2 га). Обыч­но кре­сть­ян­ские се­мьи обес­пе­чи­ва­ют се­бя про­дук­та­ми пи­та­ния и вы­ра­щи­ва­ют на про­да­жу од­ну или неск. то­вар­ных куль­тур. Фи­нан­со­вое со­стоя­ние та­ких хо­зяйств не по­зво­ля­ет ис­поль­зо­вать не­об­хо­ди­мое ко­ли­че­ст­во ми­нер. удоб­ре­ний, при­ме­нять совр. тех­ни­ку и тех­но­ло­гии. Про­бле­му ос­лож­ня­ет от­сут­ст­вие эф­фек­тив­ной гос. под­держ­ки с.-х. про­из­во­ди­те­лей. До кон. 2000-х гг. пра­ви­тель­ст­во стра­ны пред­по­чи­та­ло на­прав­лять сред­ст­ва на им­порт про­до­воль­ст­вия ли­бо на суб­си­ди­ро­ва­ние не­рен­та­бель­ных круп­ных гос. хо­зяйств (в т. ч. план­та­ци­он­ных – в рай­онах воз­де­лы­ва­ния экс­порт­ных куль­тур).

Ве­ду­щая от­расль сель­ско­го хо­зяй­ст­ва – рас­те­ние­вод­ст­во. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 40% зе­мель с.-х. на­зна­че­ния, из них на до­лю паш­ни при­хо­дит­ся св. 33%. Од­на из важ­ных про­до­вольств. куль­тур – ма­ни­ок (кас­са­ва), вы­ра­щи­ва­ет­ся по­все­ме­ст­но (пл. по­се­вов 3,8 млн. га; сбор 37,5 млн. т в 2010, 1-е ме­сто в ми­ре). В за­суш­ли­вых са­ван­нах сев. шта­тов Н. вы­ра­щи­ва­ют сор­го (пл. по­се­вов 7,6 млн. га; сбор 4,8 млн. т, 3-е ме­сто в ми­ре пос­ле Ин­дии и США) и про­со (4,9 млн. га; 4,1 млн. т, 2-е ме­сто в мире по­сле Ин­дии). Аре­ал вы­ра­щи­ва­ния ям­са (3,0 млн. га; 29,1 млн. т, 1-е ме­сто в ми­ре) – бо­лее влаж­ные гви­ней­ская са­ван­на и ле­со­саван­на. По­се­вы ку­ку­ру­зы (3,8 млн. га, 7,3 млн. т) встре­ча­ют­ся по­всю­ду, но пре­об­ла­да­ют на юго-за­па­де стра­ны. Рис (пл. по­се­вов 2,4 млн. га, сбор не­очи­щен­но­го ри­са 3,2 млн. т) во­шёл в пи­ще­вой ра­ци­он на­се­ле­ния срав­ни­тель­но не­дав­но и счи­та­ет­ся в Н. изы­скан­ным блю­дом. В сев. шта­тах рис вы­ра­щи­ва­ют на уча­ст­ках за­лив­ных зе­мель реч­ных до­лин (т. н. фа­да­мы) с ис­поль­зо­ва­ни­ем при­ми­тив­ных сис­тем оро­ше­ния. В юж. шта­тах рис не ну­ж­да­ет­ся в оро­ше­нии; его вы­ра­щи­ва­ют (час­то вме­сте с ку­ку­ру­зой) на не­вы­со­ких пла­то с го­до­вым ко­ли­че­ст­вом осад­ков 1200–1700 мм, на юго-вос­то­ке – в бо­ло­ти­стых рай­онах до­лин р. Кросс и её при­то­ков. По­се­вы бо­бо­вых куль­тур рас­про­ст­ра­не­ны на всей тер­ри­то­рии стра­ны; на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке вы­ра­щи­ва­ют ко­ро­вий го­рох – близ­кую к фа­со­ли и сое куль­ту­ру сем. бо­бо­вых (пл. по­се­вов 4,3 млн. га, сбор 2,2 млн. т), в бо­лее влаж­ных юж­ных райо­нах – окру (ба­мию; сбор ок. 1 млн. т). Важ­ное ме­сто в ра­цио­не пи­та­ния за­ни­ма­ют ба­тат (слад­кий кар­то­фель; сбор 2,7 млн. т), разл. ви­ды ово­щей (ок. 6 млн. т) и тро­пич. фрук­тов, цит­ру­со­вые (ок. 3,5 млн. т), ба­на­ны (2,7 млн. т), ана­на­сы (ок. 1 млн. т), па­пайя (св. 0,7 млн. т), ман­го, гуа­ва и др. Од­на из гл. экс­порт­ных куль­тур – ка­као (за вы­со­кие вку­со­вые ка­че­ст­ва ни­ге­рий­ские ка­као-бо­бы поль­зу­ют­ся вы­со­ким спро­сом на ми­ро­вом рын­ке). Де­ре­вья ка­као вы­ра­щи­ва­ют в зо­не тро­пич. ле­сов на юго-за­па­де стра­ны (пл. по­са­док 1115 тыс. га; сбор ка­као-бо­бов ок. 230 тыс. т в 2010, 4-е мес­то в ми­ре по­сле Кот-д’Ивуа­ра, Ин­до­не­зии и Га­ны). Для удов­ле­тво­ре­ния внутр. спро­са и на экс­порт вы­ра­щи­ва­ют ара­хис (гл. обр. в сев. шта­тах; сбор 2,6 млн. т, 3-е ме­сто в ми­ре пос­ле Ки­тая и Ин­дии), де­ре­вья ке­шью, ко­ла и ка­ри­те (по сбо­ру их пло­дов Н. за­ни­ма­ет 1-е мес­то в ми­ре). Экс­пор­ти­ру­ет­ся так­же часть про­из­во­ди­мо­го в стра­не паль­мо­во­го мас­ла (про­из-во 1,35 млн. т в 2010; осн. по­сад­ки – в зо­не тро­пич. ле­сов на юге, а так­же се­вер­нее, по до­ли­нам рек Ни­гер и Бе­нуэ), коп­ры (65,5 тыс. т), на­ту­раль­но­го кау­чу­ка (42,4 тыс. т), хлоп­ка (сбор хлоп­ка-сыр­ца 160 тыс. т), сои.

Гл. рай­он жи­вот­но­вод­ст­ва – су­дан­ская са­ван­на на се­ве­ре стра­ны, где нет му­хи це­це. Здесь раз­ви­то от­гон­но- па­ст­бищ­ное жи­вот­но­вод­ст­во в осн. мяс­но­го на­прав­ле­ния, в т. ч. ско­то­вод­ст­во (им за­ни­ма­ют­ся гл. обр. на­ро­ды фуль­бе и ка­ну­ри). Круп­ный ро­га­тый скот пред­став­лен не­сколь­ки­ми раз­но­вид­но­стя­ми по­ро­ды зе­бу (фульб­ские бе­лая и крас­ная, шу­ва араб­ская, гу­да­ли). В бас­сей­не оз. Чад раз­во­дят без­гор­бый скот (ку­ри или чад). Юж­нее, в гви­ней­ской са­ван­не, встре­ча­ют­ся ста­да кар­ли­ко­во­го ско­та (му­ту­ри), не­вос­при­им­чи­во­го к уку­сам му­хи це­це. На пло­до­род­ных па­ст­би­щах пла­то Джос и на фер­мах близ боль­ших го­ро­дов раз­во­дят мо­лоч­ный скот. По по­го­ло­вью круп­но­го ро­га­то­го ско­та (16,4 млн. го­лов в 2009) Н. зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дит др. стра­ны Зап. Аф­ри­ки. Коз (53,8 млн. го­лов в 2008) и овец (33,9 млн.) раз­во­дят по­все­ме­ст­но (в т. ч. для по­лу­че­ния кож). В юж. шта­тах вы­ра­щи­ва­ют сви­ней (6,9 млн. го­лов в 2008); ши­ро­ко рас­про­стра­не­но пти­це­вод­ст­во (175 млн. го­лов). В сев. шта­тах раз­ви­то ко­не­вод­ст­во (207,8 тыс. го­лов) и верб­лю­до­вод­ство. По­го­ло­вье ос­лов 1,1 млн. (2008).

Улов ры­бы 610,6 тыс. т (2008), в т. ч. св. 1/3 – реч­ная ры­ба (в ря­де шта­тов дей­ст­ву­ют хо­зяй­ст­ва, за­ни­маю­щие­ся раз­ве­де­ни­ем и лов­лей ры­бы во внутр. во­до­ёмах).

Сфе­ра ус­луг. Наи­бо­лее бы­ст­ро­рас­ту­щий сек­тор эко­но­ми­ки. От­рас­ле­вая струк­ту­ра сфе­ры ус­луг от­ра­жа­ет на­чаль­ный этап её раз­ви­тия. До­ми­ни­рую­щую роль иг­ра­ет роз­нич­ная тор­гов­ля. Раз­ви­ва­ют­ся бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма и сфе­ра стра­хо­вых ус­луг, сис­те­мы те­ле­ком­му­ни­ка­ций и свя­зи, в круп­ных го­ро­дах – се­ти пред­при­ятий об­ществ. пи­та­ния. В ве­де­нии го­су­дар­ст­ва – Центр. банк Н. (Cen­tral Bank of Nigeria) со штаб-квар­ти­рой в г. Абуд­жа, осу­ще­ст­в­ляю­щий эмис­си­он­ную и кре­дит­ную по­ли­ти­ку, об­щий кон­троль над фи­нан­со­вым рын­ком. Го­лов­ные офи­сы боль­шин­ст­ва круп­ней­ших нац. ком­мерч. бан­ков и стра­хо­вых ком­па­ний, а так­же до­чер­них фирм и от­де­ле­ний за­ру­беж­ных фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний рас­по­ло­же­ны в г. Ла­гос. Сре­ди круп­ней­ших бан­ков Н. (име­ют фи­лиа­лы в ря­де стран Аф­ри­ки и др. кон­ти­нен­тов) – First Bank of Nigeria (1894), Union Bank of Nigeria (1917), Afribank Nigeria (1959), Intercon­tinental Bank (1989), Oceanic Bank Inter­national (1990; штаб-квар­ти­ра – в г. Абуд­жа), FinBank (2006). В Ла­го­се дей­ст­ву­ет Ни­ге­рий­ская фон­до­вая бир­жа (1960).

Транс­порт. Гл. вид транс­пор­та – ав­то­мо­биль­ный. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 194,4 тыс. км, в т. ч. с твёр­дым по­кры­ти­ем 60,1 тыс. км (2009). В стра­не на­счи­ты­ва­ет­ся св. 7 млн. ав­то­транс­порт­ных средств (лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­бу­сов, мо­то­цик­лов, ску­те­ров и др.). Дли­на же­лез­ных до­рог 3505 км (2008; ши­ри­на ко­леи 1067 мм). Сеть же­лез­ных до­рог со­сто­ит из 2 ма­ги­ст­ра­лей, свя­зы­ваю­щих пор­ты по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го зал. с го­ро­да­ми на се­ве­ре стра­ны: за­пад­ной (Ла­гос – Иба­дан – Мин­на – Ка­ду­на с вы­хо­дом на За­риа, Ка­но и Нгу­ру) и вос­точ­ной (Порт-Хар­корт – Эну­гу – Ма­кур­ди – Джос – Май­ду­гу­ри), со­еди­нён­ных вет­кой Ка­ду­на – Ка­фан­чан. Раз­ра­бо­та­ны пла­ны строи­тель­ст­ва ок. 8 тыс. км ж.-д. ли­ний стан­дарт­ной ко­леи, ко­то­рые долж­ны со­еди­нить ряд круп­ней­ших го­ро­дов Н. Общая дли­на ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 10410 км, в т. ч. неф­те­про­во­ды 3441 км, га­зо­про­во­ды 2756 км, про­дук­то­про­во­ды 4090 км, тру­бо­про­во­ды для пе­ре­кач­ки сжи­жен­но­го по­пут­но­го неф­тя­но­го га­за 97 км, га­зо­во­го кон­ден­са­та – 26 км. Дей­ст­ву­ет ма­ги­ст­раль­ный га­зо­про­вод, со­еди­няю­щий ме­сто­ро­ж­де­ния Н. с по­тре­би­те­ля­ми в Бе­ни­не, То­го и Га­не (2007). Про­ек­ти­ру­ет­ся ряд но­вых ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов, в т. ч. транс­са­хар­ский (для по­ста­вок ни­ге­рий­ско­го при­род­но­го га­за в Ев­ро­пу че­рез мор. тер­ми­на­лы в Ал­жи­ре).

Мор. транс­порт обес­пе­чи­ва­ет осн. часть ме­ж­ду­нар. гру­зо­вых пе­ре­во­зок. Раз­ви­то ка­бо­таж­ное су­до­ход­ст­во вдоль по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го зал. Гл. мор. пор­то­вый ком­плекс Н. – в Ла­го­се (вклю­ча­ет порт Апа­па с круп­ней­шим в стра­не кон­тей­нер­ным тер­ми­на­лом). В дель­те р. Ни­гер – круп­ные уни­вер­саль­ные (Порт- Хар­корт, Вар­ри, Он­не, Ко­ко) и спе­циа­ли­зир. пор­ты (по от­груз­ке неф­ти – Бон­ни и Бу­ру­ту, дре­ве­си­ны – Са­пе­ле). Сре­ди дру­гих – круп­ный мор. порт Ка­ла­бар (близ гра­ни­цы с Ка­ме­ру­ном). По­дав­ляю­щая часть внеш­не­тор­го­вых гру­зов пе­ре­во­зит­ся иностр. су­да­ми. Под фла­гом Н. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 98 мор. тор­го­вых су­дов (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое), в т. ч. 60 неф­те­на­лив­ных тан­ке­ров, 30 тан­ке­ров для пе­ре­воз­ки неф­те­про­дук­тов и жид­ких хи­ми­ка­тов, 2 суд­на для пе­ре­воз­ки сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за (2010); 37 ни­ге­рий­ских тор­го­вых су­дов хо­дят под фла­га­ми др. стран (Бер­муд­ских Ост­ро­вов, Па­на­мы, Ли­бе­рии и др.). Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей 8,6 тыс. км (2009). Су­до­ход­ст­во по р. Ни­гер и её при­то­ку Бе­нуэ, р. Кросс и др., а так­же по оз. Чад. В стра­не 54 аэ­ро­пор­та, в т. ч. 38 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты в Ла­го­се (им. Мур­та­лы Му­хам­ме­да; в при­го­ро­де Икед­жа), Абуд­же (им. Ннам­ди Ази­ки­ве), Ка­но (им. Мал­ла­ма Ами­ну Ка­но), Порт-Хар­кор­те. Круп­ные аэ­ро­пор­ты в го­ро­дах Джос (им. Яку­бу Го­во­на), Йо­ла, Ка­ду­на, Ка­ла­бар (им. Мар­га­рет Эк­по), Май­ду­гу­ри, Со­ко­то (им. Са­ди­ка Абу­ба­ка­ра III), Эну­гу (им. Ака­ну Ибиа­ма). Ве­ду­щая авиа­ком­па­ния – ни­ге­рий­ско-брит. «Virgin Ni­geria Airways»; сре­ди 15 др. авиа­пе­ре­воз­чи­ков – «Arik Air», «Aero Contractors» (гру­зо­вые авиа­пе­ре­воз­ки), «Allied Air», «Associated Aviation».

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 173,4 млрд. долл. (2011; в т. ч. экс­порт 103,9 млрд., им­порт 69,5 млрд.). Гл. ме­сто в струк­ту­ре то­вар­но­го экс­пор­та за­ни­ма­ет уг­ле­во­до­род­ное сы­рьё – нефть и при­род­ный газ; экс­порт ка­као-бо­бов, паль­мо­во­го мас­ла, коп­ры, на­ту­раль­но­го кау­чу­ка и др. Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из Н. – США (28,9% в 2011), Ин­дия (12,0%), Бра­зи­лия (7,8%), Ис­па­ния (7,1%), Фран­ция (4,9%), Ни­дер­лан­ды (4,2%). Осн. ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та – ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва, неф­те­про­дук­ты и хи­ми­ка­ты, пром. то­ва­ры ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния, про­до­воль­ст­вие. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в Н. – Ки­тай (17,5% в 2011), США (9,1%), Ни­дер­лан­ды (4,9%), Ин­дия (4,7%), Рес­пуб­ли­ка Ко­рея (4,7%).

Авторы статьи: И. Г. Боль­шов, В. Ю. Зай­цев, Н. В. Ма­зе­ин (чёр­ная ме­тал­лур­гия).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) Н. на­счи­ты­ва­ют 80 тыс. чел. (2010) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС; кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния (82 тыс. чел.) – кор­пус безо­пас­но­сти и гражд. обо­ро­ны (80 тыс. чел.), пор­то­вая по­ли­ция (2 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет св. 1,5 млрд. долл. (2010, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, осу­ще­ст­в­ляю­щий об­щее ру­ко­во­дство че­рез Мин-во обо­ро­ны. Опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми воз­ло­же­но на штаб ВС, воз­глав­ляе­мый ми­ни­ст­ром обо­ро­ны. Ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС от­ве­ча­ют за бое­вую го­тов­ность, по­все­днев­ное управ­ле­ние вой­ска­ми, раз­ра­бот­ку мо­би­ли­зац. и опе­ра­тив­ных пла­нов в мир­ное вре­мя.

СВ (62 тыс. чел.) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют: 4 ди­ви­зии – бро­не­тан­ко­вую (в со­ста­ве 2 тан­ко­вых, арт. и инж. бри­гад), сме­шан­ную (2 мо­то­пе­хот­ные, ам­фи­бий­ная, арт. бри­га­ды, па­ра­шют­но-де­сант­ный ба­таль­он) и 2 ме­ха­ни­зи­ро­ван­ные (в ка­ж­дой – по 1 ме­ха­ни­зир., мо­то­пе­хот­ной и арт. бри­га­де); бри­га­ду пре­зи­дент­ской гвар­дии, зе­нит­ный арт. полк. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 433 тан­ка (в т. ч. 157 лёг­ких), 452 БРМ, ок. 500 БТР, 39 са­мо­ход­ных гау­биц, 25 РСЗО, 112 бук­си­руе­мых арт. ору­дий, св. 330 ми­но­мё­тов, про­ти­во­тан­ко­вые сред­ст­ва, 46 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок, 16 ЗРК и 48 ПЗРК. ВВС (10 тыс. чел.) в сво­ём со­ста­ве име­ют 3 ис­тре­битель­но-штур­мо­вые, 2 транс­порт­ные и 1 учеб­ную авиац. эс­кад­ри­льи, а так­же 3 вер­то­лёт­ные (в т. ч. 1 учеб­ная) эс­кад­ри­льи. На воо­ру­же­нии: 87 бое­вых, 53 транс­порт­ных и 83 учеб­ных са­мо­лё­та; 22 бое­вых, 5 транс­порт­ных и 18 учеб­ных вер­то­лё­тов. Уро­вень тех­нич. со­стоя­ния бое­вых ма­шин не­вы­со­кий. ВМС (8 тыс. чел., в т. ч. бе­ре­го­вая ох­ра­на) све­де­ны в 2 во­ен.-мор. ко­ман­до­ва­ния – Зап. (штаб в г. Апа­па) и Вост. (штаб в г. Ка­ла­бар). На воо­ру­же­нии со­сто­ят: фре­гат УРО, кор­вет, 3 ра­кет­ных ка­те­ра, 4 пат­руль­ных ко­раб­ля, 1 боль­шой и 15 ма­лых пат­руль­ных ка­те­ров, 2 мин­но-траль­ных ко­раб­ля, тан­ко­де­сант­ный ко­рабль, 1 гид­ро­гра­фич. и 8 вспо­мо­гат. су­дов, 5 вер­то­лё­тов мор. авиа­ции. Ба­зи­ро­ва­ние обес­пе­чи­ва­ют во­ен.-мор. ба­зы Вар­ри и Порт-Хар­корт. Воо­ру­же­ние и во­ен. тех­ни­ка в ос­нов­ном брит. и сов. про­из-ва.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС на кон­тракт­ной ос­но­ве. Ми­ним. срок служ­бы в СВ 6 лет, в ВВС и ВМС 10 лет. Под­го­тов­ка ря­до­во­го со­ста­ва – в час­тях и учеб­ных цен­трах, сер­жан­тов – в во­ен. шко­лах и кол­лед­жах, офи­це­ров – в ака­де­мии обо­ро­ны (г. Ка­ду­на), в ко­манд­но-штаб­ном и во­ен.-мор. кол­лед­жах, а так­же за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 30,3 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 17,8 млн. чел.

Автор статьи: В. Д. Не­стёр­кин.

Здра­во­охра­не­ние

В Н. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся вра­чей 39,5, лиц ср. мед. пер­со­на­ла и аку­ше­рок 160,5, сто­ма­то­ло­гов 2,7 (2008); боль­нич­ных ко­ек 1,7 на 1000 жит. (2003). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние 36,3%, ча­ст­ный сек­тор 63,7%) (2009). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1999); дек­ре­ты – о под­держ­ке ин­ва­ли­дов (1993), о Нац. сис­те­ме стра­хо­ва­ния здо­ро­вья (1999). Управ­ле­ние сис­те­мой здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во здра­во­охра­не­ния. С 2000 дей­ству­ет нац. план стра­хо­ва­ния здо­ро­вья, ко­то­рый ох­ва­ты­ва­ет гос­слу­жа­щих, ор­га­ни­зо­ван­ный ча­ст­ный сек­тор, де­тей до 5 лет, ин­ва­ли­дов. Мед. по­мощь ока­зы­ва­ют 4 тыс. ам­бу­ла­то­рий и мед­пунк­тов, 700 цен­тров здо­ро­вья, 1670 цен­тров ма­те­рин­ст­ва, 12 уни­вер­си­тет­ских кли­ник (2005). Гос. сис­те­ма мед. по­мо­щи ка­са­ет­ся кли­ник мед. ун-тов и боль­ниц об­ще­го про­фи­ля. Раз­ви­та сис­те­ма ча­ст­ных кли­ник (в т. ч. спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции – бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит А, тиф, ту­бер­ку­лёз, ма­ля­рия, жёл­тая ли­хо­рад­ка, ли­хо­рад­ка Лас­са, леп­тос­пи­роз, шис­то­со­ма­тоз, пти­чий грипп H5N1 (2009). Осн. при­чи­ны смер­ти: ту­бер­ку­лёз, ма­ля­рия (2008). Зо­ны от­ды­ха: Абуд­жа, Абе­о­ку­та, Бон­ни, Ти­на­ра и др.

Автор статьи: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Олим­пий­ский к-т соз­дан и при­знан МОК в 1951; с 1952 спорт­сме­ны Н. уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах. Наи­боль­ших ус­пе­хов до­би­лись в олим­пий­ских со­стя­за­ни­ях по бок­су, лёг­кой ат­ле­ти­ке и фут­бо­лу. Пер­вых олим­пий­ских на­град в ис­то­рии стра­ны бы­ли удо­стое­ны бок­сё­ры Н. Май­е­гун (То­кио, 1964) и И. Ик­ху­рие (Мюн­хен, 1972), вы­иг­рав­шие брон­зо­вые ме­да­ли. На 1.1.2013 спорт­сме­ны Н. за­вое­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах 23 ме­да­ли, в т. ч. 2 зо­ло­тые, 9 се­реб­ря­ных и 12 брон­зо­вых. Чем­пио­на­ми Олим­пий­ских игр в Ат­лан­те (1996) ста­ли лег­ко­ат­лет­ка Ч. Ажун­ва (р. 1970), вы­иг­рав­шая со­стя­за­ния в прыж­ке в дли­ну, и сбор­ная ко­ман­да стра­ны по фут­бо­лу. Фут­боль­ная ас­со­циа­ция Н. ос­но­ва­на в 1945 и при­ня­та в ФИФА в 1960. Сре­ди др. ус­пе­хов ни­ге­рий­ских фут­бо­ли­стов: по­бе­ды в Куб­ке афр. на­ций (1980, 1994, 2013), зо­ло­тые ме­да­ли на чем­пио­на­те ми­ра сре­ди юно­шей до 16 лет (1985) и до 17 лет (1993, 2007), уча­стие в 4 чем­пио­на­тах ми­ра (1994–2010), 2-е ме­сто на Олим­пиа­де в Пе­ки­не (2008). Наи­бо­лее из­вест­ные фут­бо­ли­сты: Д. Амо­ка­чи, Э. Аму­ни­ке, Т. Ба­бан­ги­да, Э. Ба­бая­ро, В. Ик­пе­ба, Н. Ка­ну, П. Одем­вин­ге, А. Око­ча, Р. Йеки­ни и др.

В 1972–2002 круп­ней­шим спор­тив­ным цен­тром стра­ны был Нац. ста­ди­он (пос­ле ре­кон­ст­рук­ции в 1999 вме­ща­ет 55 тыс. зри­те­лей) в Ла­го­се, где про­хо­ди­ли 2-е Все­аф­ри­кан­ские иг­ры (1973), Ку­бок афр. на­ций по фут­бо­лу (1980, 2000), мат­чи нац. сбор­ной стра­ны. Круп­ней­ший совр. ста­ди­он «Абуд­жа ста­ди­ум» (св. 60 тыс. мест) по­стро­ен к 8-м Все­аф­ри­кан­ским иг­рам (2003). В Н. ок. 50 фут­боль­ных ста­дио­нов (не ме­нее 10 тыс. мест).

Вы­сту­пая на Все­аф­ри­кан­ских иг­рах (по 2011), ни­ге­рий­ские спорт­сме­ны за­вое­ва­ли 334 зо­ло­тые, 305 се­реб­ря­ных и 295 брон­зо­вых ме­да­лей, что яв­ля­ет­ся 2-м ре­зуль­та­том сре­ди нац. сбор­ных по­сле Егип­та.

Уро­же­нец Ла­го­са Х. А. Олад­жь­ю­вон (р. 1963) в со­ста­ве ко­ман­ды «Хью­стон Ро­кетс» стал 2-крат­ным чем­пио­ном НБА (1994 и 1995), в 1994 был при­знан «са­мым цен­ным иг­ро­ком» се­зо­на, один из луч­ших цен­тро­вых 1990-х гг. в НБА; с 2008 его имя – в За­ле Сла­вы бас­кет­бо­ла. Бла­го­да­ря ус­пе­хам Олад­жь­ю­во­на бас­кет­бол стал од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та в стра­не. Сбор­ная Н. три­ж­ды за­ня­ла 2-е ме­сто в чем­пио­на­тах Аф­ри­ки (1997, 1999, 2003), уча­ст­во­ва­ла в чем­пио­на­тах ми­ра по бас­кет­бо­лу в 1998 (13-е ме­сто) и 2006 (14-е).

Сре­ди др. по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та – на­столь­ный тен­нис, тен­нис, борь­ба, тя­жё- лая ат­ле­ти­ка, шах­ма­ты. Муж­ская сбор­ная по тен­ни­су при­ни­ма­ет уча­стие в Куб­ке Дэ­ви­са (с 1974), а муж­ская сбор­ная по шах­ма­там уча­ст­ву­ет во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (с 1980).

Автор статьи: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щий до­ку­мент в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния – За­кон о все­об­щем ба­зо­вом об­ра­зо­ва­нии (2004). Дей­ст­ву­ет Нац. ин-т пла­ни­ро­ва­ния об­ра­зо­ва­ния и управ­ле­ния в г. Он­до. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное об­ра­зо­ва­ние (с 2004 вхо­дит в про­грам­мы об­ще­го ба­зо­во­го об­ра­зо­ва­ния), 6-лет­нее обя­за­тель­ное бес­плат­ное на­чаль­ное обу­че­ние, 3-лет­нее не­пол­ное сред­нее и 3-лет­нее пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но (2010) 14% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем – 83%, сред­ним об­ра­зо­ва- ни­ем – 44%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 61,3% (дан­ные Ин-та ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). Проф. об­ра­зо­ва­ние на ба­зе не­пол­ной сред­ней шко­лы да­ют цен­тры с 2–3-лет­ним сро­ком обу­че­ния и 3-лет­ние тех­нич. кол­лед­жи. Выс­шее проф. об­ра­зо­ва­ние обес­пе­чи­ва­ют св. 90 ун-тов, ок. 100 по­ли­тех­нич. ин-тов и тех­но­ло­гич. кол­лед­жей, фе­де­раль­ных или на­хо­дя­щих­ся в ве­де­нии шта­тов. Гл. ун-ты, на­уч. уч­ре­ж­де­ния, му­зеи и б-ки на­хо­дят­ся в Ла­го­се [в т. ч. Ни­ге­рий­ская АН (1977), Нац. б-ка (1964), Нац. му­зей (1957)], За­рии, Иба­да­не, Ило­ри­не, Ка­ду­не. Сре­ди круп­ных ву­зов – ун-ты в го­ро­дах Нсук­ка (1960), Ифе им. Оба­фе­ми Ова­ло­во (1961, совр. назв. с 1987), Ка­но (1977, совр. ста­тус с 1980), Аба (1981, совр. назв. с 1995), Эк­по­ма (1981), Мор. ака­де­мия Н. в г. Орон (1979, совр. ста­тус с 1988). Нац. му­зеи на­хо­дят­ся так­же в го­ро­дах Джос (1952), Ифе (1954), Ка­но (1959), Орон (1959), Ка­ду­на (1975).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вые пе­рио­дич. из­да­ния поя­ви­лись в Н. в 1860-х гг. На 2011 в стра­не на­счи­ты­ва­лось св. 100 пе­рио­дич. из­да­ний на англ. и ме­ст­ных язы­ках об­щим ти­ра­жом 2,74 тыс. экз. Наи­бо­лее круп­ные еже­днев­ные га­зе­ты: «Daily Times» (вы­хо­дит с 1926, ти­раж 400 тыс. экз., вос­крес­ный вы­пуск 100 тыс. экз.), «National Concord» (с 1980, 200 тыс. экз.), «The Punch» (с 1976, 150 тыс. экз., все – г. Ла­гос), «Nigerian Observer» (г. Бе­нин- Си­ти, с 1968, 150 тыс. экз.), «Nigerian Tribune» (с 1949, 109 тыс. экз.), «Daily Sketch» (с 1964, 64 тыс. экз., обе – г. Иба­дан), «New Democrat» (100 тыс. экз.), «New Nigerian» (80 тыс. экз., вос­крес­ный вы­пуск 120 тыс. экз.; обе – г. Ка­ду­на), «Nigerian Standard» (г. Джос, 100 тыс. экз.); «Nigerian Chronicle» (г. Ка­ла­бар, 50 тыс. экз., вос­крес­ный вы­пуск 163 тыс. экз.).

Ра­дио­ве­ща­ние с 1930-х гг. Транс­ля­цию ра­дио­пе­ре­дач на англ. и ме­ст­ных язы­ках осу­ще­ст­в­ля­ет «Federal Radio Corporation of Nigeria» (FRCN; ос­но­ва­на в 1957; совр. назв. и ста­тус с 1978). В 1959 в Иба­да­не соз­дан пер­вый в Аф­ри­ке те­ле­ви­зи­он­ный центр. В 1977 уч­ре­ж­де­но Ни­ге­рий­ское те­ле­ви­зи­он­ное управ­ле­ние – «Nige­rian Television Autho­rity» (NTA; име­ет 44 от­де­ле­ния, са­мая боль­шая те­ле­ви­зи­он­ная сеть в Аф­ри­ке). С 2004 дей­ст­ву­ет ни­ге­рий­ская спут­ни­ко­вая те­ле­стан­ция «Africa Independent Television» (AIT), транс­ли­рую­щая пе­ре­да­чи на весь Афр. кон­ти­нент. Нац. ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ст­во – News Agency of Nigeria (NAN; c 1976).

Автор статьи: Т. С. Де­ни­со­ва.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра на­ро­дов Н. раз­ви­ва­ет­ся пре­им. на англ. яз., а так­же на ме­ст­ных язы­ках – йо­ру­ба, ибо, хау­са и др. Сре­ди пер­вых анг­лоя­зыч­ных пи­са­те­лей – От­то­ба Ку­га­но (кни­га вос­по­ми­на­ний «Мыс­ли и чув­ст­ва», изд. в Лон­до­не в 1787), Ула­де Экиа­но, Фи­лис Уит­ли и др. В кон. 19 – нач. 20 вв. за­ро­ди­лась пуб­ли­ци­сти­ка, раз­ви­вав­шая пре­им. про­све­ти­тель­ские идеи и слу­жив­шая за­да­чам ос­во­бо­дит. дви­же­ния (Д. Уиль­ямс, Н. Ази­ки­ве, Д. Джек­сон, Э. У. Блай­ден, И. Хо и др.). Гражд. па­фос ха­рак­те­рен для по­эзии 1-й пол. 20 в.: Д. Оса­де­бай (сб. «Аф­ри­ка по­ёт», созд. в 1930–40-е гг., изд. в 1952), М. Дей-Ананг, Р. Ар­ма­ту, К. Ба­ло­гун, А. Блэнк­сон, К. Окед­жи и др. Ши­ро­кую из­вест­ность за пре­де­ла­ми Н. сни­ска­ло твор­че­ст­во А. Ту­туо­лы, во мно­гом опи­рав­ше­го­ся на тра­ди­ции рас­про­стра­няв­шей­ся на книж­ных ба­за­рах лу­боч­ной ли­те­ра­ту­ры: цик­лы по­вес­тей «Лю­би­тель паль­мо­во­го ви­на» (1952, в рус. пер. «Пу­те­ше­ст­вие в го­род Мёрт­вых», 1973), «Храб­рая аф­ри­кан­ская охот­ни­ца» (1958) и др. Ос­но­во­по­лож­ни­ком жан­ра ро­ма­на стал С. Эк­вен­зи: «Лю­ди го­ро­да» (1954), «Джа­гуа На­на» (1961) и др. Круп­ней­ший про­за­ик 2-й пол. 20 в. – Чинуа Аче­бе; со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка со­че­та­ет­ся с фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми в про­зе О. Нзе­к­ву (ро­ма­ны «Пер­вый уче­ник», 1962; «Та­нец яще­риц», 1965), Ф. Нва­пы (ро­ман «Эфу­ру», 1966), Э. Ама­ди (ро­ман «Боль­шие пру­ды», 1969). У ис­то­ков де­тек­тив­но­го жан­ра – ро­ман «Афер­са­та» С. Сел­лас­сие (1969). По­вы­шен­ный ин­те­рес к на­сущ­ным про­бле­мам совр. ни­ге­рий­ско­го об­ще­ст­ва, жиз­нен­но­му ук­ла­ду, пси­хо­ло­гии аф­ри­кан­цев от­ли­ча­ет про­зу О. Эг­бу­ны (ро­ман «Де­ло о же­нить­бе», 1964), Т. Алу­ко (ро­ма­ны «Од­но­му муж­чи­не – од­ну же­ну», 1959, «Род­ст­вен­ни­ки», 1966) и др. Бы­то­пи­са­тель­ские тен­ден­ции от­чёт­ли­во во­пло­ти­лись в про­зе Дж. Му­но­ни (ро­ма­ны «Един­ст­вен­ный сын», 1966, «Лю­би­мец фор­ту­ны», 1974). За­мет­ный вклад в раз­ви­тие дра­ма­тур­гии, до 1960-х гг. пред­став­лен­ной ис­клю­чи­тель­но пье­са­ми на биб­лей­ские сю­же­ты, вне­сли Х. Огун­де, Дж. П. Кларк, В. Шой­ин­ка, обо­га­тив­шие её свет­ски­ми сю­же­та­ми. Боль­шой ре­зо­нанс в 1970–90-е гг. в Н. и за её пре­де­ла­ми име­ла про­за Шой­ин­ки, по­ло­жив­шая на­ча­ло мно­го­числ. фор­маль- но-сти­ли­стич. экс­пе­ри­мен­там. Из­вест­ные по­эты и дра­ма­тур­ги кон. 20 – нач. 21 вв. – Дж. П. Кларк, К. Окиг­бо, Г. Ока­ра, Дж. Ве­рис­си­мо, Т. Эд­вел-Габ­ри­эль, К. Аба­ни, Н. Азуо­ни, У. Нду­ка, про­заи­ки – Н. Нван­кво, Р. Эсе­ха­гу, А. И. Бар­рет, Б. Ок­ри, Б. Эме­че­та, Ч. Униг­ве (ро­ман «На ули­це Чёр­ных Се­ст­ри­чек», 2009) и др.

Сре­ди ли­те­ра­тур на ме­ст­ных язы­ках наи­бо­лее зна­чи­тель­на сло­вес­ность на йо­ру­ба. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ла про­за и по­эзия Д. Фа­гун­ве (по­весть «Лес ты­ся­чи де­мо­нов», 1968; по­этич. сб. «По­эзия йо­ру­ба», 1970), Д. Огун­ле­си, Ф. Одун­жо, А. Фа­ле­ти, А. Ба­ба­ло­лы, а так­же дра­ма­тур­гия Х. Огун­де, К. Огун­мо­лы, Д. Ла­ди­по и др.

Издания:

По­эты Ни­ге­рии. М., 1966;

По­эзия Аф­ри­ки. М., 1973;

Чу­де­са со­вер­ша­ют­ся не сра­зу: Рас­ска­зы ни­ге­рий­ских пи­са­те­лей. М., 1983.

Автор статьи: А. П. Го­ро­хо­ва.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Куль­ту­ра на тер­ри­то­рии совр. Н. име­ет древ­ние тра­ди­ции (см. Нок, Бе­нин, Ифе). С сер. 19 в. ар­хи­тек­ту­ра юго-зап. Н. обо­га­ти­лась эле­мен­та­ми браз. ба­рок­ко, прив­не­сён­ны­ми ре­пат­ри­ан­та­ми из Бра­зи­лии: в жи­лом строи­тель­ст­ве – ге­раль­дич. скульп­ту­ра, ба­лю­ст­ра­ды, узор­ные же­лез­ные ре­шёт­ки; ме­че­ти с 2 ми­на­ре­та­ми, флан­ки­рую­щи­ми гл. фа­сад с фи­гур­ным за­вер­ше­ни­ем, а так­же ха­рак­тер­ным леп­ным де­ко­ром сна­ру­жи и в ин­терь­е­ре на­по­ми­на­ют ка­то­лич. хра­мы браз. шта­та Ба­ия (ме­четь в Абе­о­ку­те, 20 в.). С нач. 20 в. стро­ят­ся зда­ния в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (быв. ре­зи­ден­ция брит. гу­бер­на­то­ра Лу­гард-холл в Ка­ду­не, 1914; об­ществ. центр Ма­по-холл в Иба­да­не, 1925, арх. Р. Джонс; ев­роп. жи­лой рай­он в Порт- Хар­кор­те, 1926–36, и др.), в не­ко­то­рых из них ис­поль­зо­ва­ны ме­ст­ные ма­те­риа­лы и ме­то­ды строи­тель­ст­ва (ц. Св. Вар­фо­ло­мея в быв. анг­ли­кан­ской мис­сии в Ву­са­се близ За­рии, 1929).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в Н. по­яв­ля­ют­ся зда­ния в сти­ле мо­дер­низ­ма, учи­ты­ваю­щие ме­ст­ные кли­ма­тич. ус­ло­вия: ан­самбль уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа в Иба­да­не с солн­це­за­щит­ны­ми эк­ра­на­ми, кры­ша­ми с боль­шим вы­но­сом, сис­те­мой ес­теств. вен­ти­ля­ции (ны­не ун-т; про­ект с 1948; 1953–59, ар­хи­тек­то­ры М. Фрай, Дж. Дру и др.), кор­пу­са Ла­гос­ско­го ун-та с бе­тон­ны­ми «солн­це­ре­за­ми» на фа­са­дах (1975, ар­хи­тек­то­ры Дж. Го­двин, Дж. Хоп­вуд) и др. По­сле 1960 в Н. ра­бо­та­ют ме­ст­ные ар­хи­тек­то­ры (С. И. Ко­ла-Бан­ко­ле, А. Эк­ве­ме и др.), стро­ят­ся го­ро­да – Нью-Бус­са (1962–68, ар­хи­тек­то­ры Фрай, Дру и др.), но­вая сто­ли­ца Н. Абуд­жа (ген­план 1979, ар­хит. объ­е­ди­не­ние IPA; план центр. райо­на, 1979–81, арх. К. Тан­гэ), воз­во­дят­ся по­строй­ки в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (не­бо­скрёб «Ко­ко-ха­ус» в Иба­да­не, 1962, ар­хит. бю­ро «Nickson and Borys», ре­кон­ст­руи­ро­ван; ком­плекс сек­ре­та­риа­та шта­та Со­ко­то в Со­ко­то, 1975, ар­хит. бю­ро «Dar Al-Handasah»). Стро­ят­ся зда­ния, вдох­нов­лён­ные ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми (те­ат­раль­ная мас­тер­ская A. B. U., 1977, арх. С. Эр­лих; куль­тур­ный центр в Бе­нин-Си­ти, 1995, арх. Д. Нво­ко), круп­ные об­ществ. со­ору­же­ния в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (Кан­це­ля­рия пре­зи­ден­та, 1992, арх. А. Шпе­ер-млад­ший; Нац. ас­самб­лея, 1999, ар­хит. бю­ро «SMI In­ternational», оба – в Абуд­же).

Проф. изо­бра­зит. иск-во по­яв­ля­ет­ся в Н. с нач. 20 в. В 1-й пол. – сер. 20 в. ра­бо­та­ли опи­рав­шие­ся на ев­роп. тра­ди­цию жи­во­пис­цы А. Она­бо­лу и А. Ла­се­кан, а так­же скульп­тор и гра­фик Б. Эн­вон­ву, ори­ен­ти­ро­вав­ший­ся как на до­сти­же­ния совр. зап. иск-ва, так и на ме­ст­ную тра­ди­цию. В 1950-х гг. с иде­ей «при­род­но­го син­те­за», со­еди­няю­ще­го мо­дер­низм и тра­диц. ни­ге­рий­ское иск-во, вы­сту­пи­ли жи­во­пис­цы У. Оке­ке и Д. Нво­ко, при­чём Оке­ке так­же вы­пол­нял скульп­ту­ры из де­ре­ва, а Нво­ко – из тер­ра­ко­ты и за­ни­мал­ся сце­но­гра­фи­ей. Сре­ди гра­вё­ров ве­ду­щее ме­сто за­ня­ли Б. Оноб­рак­пайе и И. Ван­гбо­же. С дре­ве­си­ной чёр­но­го де­ре­ва ра­бо­тал скульп­тор Ф. Иду­бор, в т. ч. вы­пол­няв­ший ук­ра­шен­ные рель­е­фа­ми две­ри для об­ществ. зда­ний. Его сти­ли­за­тор­ские приё­мы раз­вил Э. Эмок­пайе.

Про­дол­жа­ют­ся тра­ди­ции ху­дож. ре­мё­сел: из­го­тов­ле­ние рез­ных та­бу­ре­тов, брас­ле­тов, на­бив­ных и вы­ши­тых тка­ней, раз­но­об­раз­ных по фор­ме гон­чар­ных, стек­лян­ных и ко­жа­ных со­су­дов.

Му­зы­ка

Муз. куль­ту­ра Н. не­од­но­род­на, пред­став­ле­на тра­ди­ция­ми йо­ру­ба, хау­са, фуль­бе, иг­бо, би­ни, иби­био и др. мно­го­числ. на­ро­дов; му­зы­кой, ис­пы­тав­шей влия­ние куль­ту­ры ис­ла­ма (гл. обр. у хау­са и час­ти йо­ру­ба) и хри­сти­ан­ст­ва (у иг­бо, час­ти йо­ру­ба и др.); сме­шан­ны­ми фор­ма­ми совр. гор. му­зы­ки.

В пор­туг. хро­ни­ках и за­пис­ках ев­роп. и араб. пу­те­ше­ст­вен­ни­ков на­чи­ная с 15–16 вв. со­дер­жат­ся упо­ми­на­ния муз. ин­ст­ру­мен­тов в гос-ве Бе­нин и в со­сед­них с ним му­сульм. рай­онах, све­де­ния о при­двор­ных ска­зи­те­лях (аро­ки­нах), пев­цах, тан­цо­рах, ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лях и ор­ке­ст­рах (вклю­ча­ли до 200 му­зы­кан­тов), об ис­пол­не­нии (ре­чи­та­ции) ге­неа­ло­гич. хро­ник, му­зы­каль­но-тан­це­валь­ных пред­став­ле­ни­ях в мас­ках эгун­гун (про­об­раз совр. те­ат­ра алаа­ринд­жо) в йо­ру­ба го­су­дар­ст­вах.

Со­хра­ня­ет спе­ци­фи­ку тра­диц. му­зы­ка раз­ных со­ци­аль­ных групп. Во мно­гих рай­онах Н. со­хра­ня­ют­ся кас­ты му­зы­кан­тов: уча­ст­ни­ки по­хо­рон­но­го об­ря­да в шта­те Ада­ма­ва; ис­пол­ни­те­ли тра­диц. ре­лиг. му­зы­ки у иби­био, свет­ской ав­тор­ской му­зы­ки у иби­био и тив, хва­леб­ных пе­сен эниг­ба у ну­пе; ан­самб­ли ба­ра­бан­щи­ков у би­ни; стран­ст­вую­щие му­зы­кан­ты и ак­тё­ры ку­коль­но­го те­ат­ра у тив и ого­ни. Про­дол­жа­ет­ся тра­ди­ция «му­зы­ки пред­ков». Зна­чит. ме­сто при­над­ле­жит куль­то­вой му­зы­ке, в т. ч. му­зы­ке тай­ных сою­зов. Об­ря­ды бо­ри у хау­са со­про­во­ж­да­ют­ся зву­ча­ни­ем ан­самб­ля (смыч­ко­вый или щип­ко­вый ин­ст­ру­мент ти­па лют­ни и идио­фон – по­лу­круг­лый скре­бок из вы­су­шен­ной бу­ты­лоч­ной ты­к­вы), ко­то­рое до­во­дит уча­ст­ни­ков до экс­та­тич. со­стоя­ния и по­мо­га­ет им «пе­ре­во­пло­тить­ся» в ге­ро­ев-жи­вот­ных. Жен­щи­ны иг­ра­ют на идио­фо­нах во вре­мя мн. ре­лиг. це­ре­мо­ний и ри­ту­аль­ных тан­цев. Му­зы­ка со­про­во­ж­да­ет тру­до­вые про­цес­сы, ка­лен­дар­ные и се­мей­ные об­ря­ды, при этом со­хра­ня­ет­ся ряд за­пре­тов, напр. на иг­ру на оп­ре­де­лён­ных ви­дах ин­ст­ру­мен­тов во вре­мя со­зре­ва­ния зер­но­вых в за­суш­ли­вых рай­онах. Прак­ти­ку­ет­ся соль­ное ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние для собств. раз­вле­че­ния (у де­тей и по­жи­лых лю­дей). В ус­ло­ви­ях су­ще­ст­во­ва­ния в Н. то­наль­ных язы­ков, с це­лью пе­ре­да­чи раз­но­го ро­да ин­фор­ма­ции (от при­вет­ст­вий и по­хвал до раз­вёр­ну­тых со­обще­ний) ис­поль­зу­ют­ся ими­ти­рую­щие речь ин­то­на­ци­он­но-рит­мич. фор­му­лы, ко­то­рые иг­ра­ют­ся на «го­во­ря­щих» ба­ра­ба­нах, а так­же на идио­фо­нах (кси­ло­фо­ны, по­гре­муш­ки) и не­ко­то­рых аэ­ро­фо­нах и хор­до­фо­нах.

Традиц. му­зы­ка Н. гл. обр. ан­самб­ле­вая во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная и ин­ст­ру­мен­таль­ная, ос­но­ва ла­до­вой ор­га­ни­за­ции – пен­та­то­ни­ка. Осн. муз. ин­ст­ру­мен­ты – идио­фо­ны и мем­бра­но­фо­ны. Для со­про­во­ж­де­ния тан­цев, пе­ния, це­ре­мо­ний по­все­ме­ст­но ис­поль­зу­ют­ся по­гре­муш­ки и скреб­ки из вы­су­шен­ной ты­к­вы. Рас­про­стра­не­ны двух­сто­рон­ние ба­ра­ба­ны в фор­ме пе­соч­ных ча­сов (на них иг­ра­ют ру­ка­ми) и в фор­ме бо­чон­ка (иг­ра­ют па­лоч­ка­ми), в юж. рай­онах – ще­ле­вые ба­ра­ба­ны боль­шо­го раз­ме­ра из ство­ла де­ре­ва и ма­лень­кие бам­бу­ко­вые. В юж. и юго-вост. рай­онах ис­поль­зу­ют­ся кси­ло­фо­ны центр.-афр. ти­па (на од­ном иг­ра­ют од­но­вре­мен­но неск. че­ло­век), в сев.- вост. рай­онах – кси­ло­фо­ны с ре­зо­на­то­ра­ми из ко­ровь­их ро­гов с от­вер­стия­ми, в ко­то­рых за­кре­п­ле­ны мир­ли­то­ны; у иг­бо – боль­шие кси­ло­фо­ны с кла­ви­ша­ми- брёв­на­ми, на ко­то­рых иг­ра­ют жен­щи­ны. В юж. и центр. рай­онах ши­ро­ко из­вест­ны ла­мел­ла­фо­ны. Сре­ди хор­до­фо­нов на се­ве­ре Н. од­ним из са­мых пре­стиж­ных яв­ля­ет­ся од­но­струн­ный смыч­ко­вый, на вос­то­ке и в центр. рай­онах по­пу­ляр­на 5–6-струн­ная ду­го­вая ар­фа, у хау­са и ка­ну­ри су­ще­ст­ву­ют раз­но­вид­но­сти лют­ни. Как об­ря­до­вый ин­ст­ру­мент со­хра­ня­ет­ся музы­каль­ный лук (ис­поль­зу­ет­ся в се­зон со­зре­ва­ния зер­но­вых), сре­ди раз­вле­ка­тель­ных вы­де­ля­ет­ся цит­ра. Ри­ту­аль­ные длин­ные тру­бы и ба­ра­ба­ны в фор­ме пе­соч­ных ча­сов – сим­во­лы вла­сти. В ри­туа­лах и как сиг­наль­ные ин­ст­ру­мен­ты ис­поль­зу­ют­ся тру­бы из ро­га ан­ти­ло­пы, ко­ро­вы или их ими­та­ция из де­ре­ва. Сре­ди др. аэ­ро­фо­нов – флей­ты и языч­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты. В тан­це­валь­ных дей­ст­вах тай­ных об­ществ, а так­же в ка­че­ст­ве охот­ничь­их ман­ков при­ме­ня­ют­ся раз­но­го ро­да уст­рой­ст­ва, по­зво­ляю­щие ме­нять че­ло­ве­че­ский го­лос до не­уз­на­вае­мо­сти (де­рев. и гли­ня­ные ме­га­фо­ны, ока­ри­ны, де­рев. и бам­бу­ко­вые труб­ки с мем­бра­ной).

Воз­дей­ст­вие араб. куль­ту­ры вы­ра­зи­лось в рас­про­стра­не­нии зи­кра, ре­чи­та­тив­но­го пе­ния во вре­мя Ра­ма­да­на, уст­ной эпич. по­эзии (у хау­са и ка­ну­ри не­ред­ко ис­пол­ня­ет­ся сле­пы­ми пев­ца­ми и му­зы­кан­та­ми), боль­ших це­ре­мо­ни­аль­ных ан­самб­лей, отд. муз. ин­ст­ру­мен­тов (гон­ги, брон­зо­вые ко­ло­коль­чи­ки, языч­ко­вый аль­гаи­та и др.). Сре­ди му­сульм. на­се­ле­ния на се­ве­ре Н. вы­со­кий со­ци­аль­ный ста­тус по­ны­не име­ют проф. му­зы­кан­ты; в ка­че­ст­ве ри­ту­аль­ных при­ме­ня­ют­ся длин­ные ме­тал­лич. тру­бы араб. про­ис­хо­ж­де­ния.

Сис­те­ма­тич. изу­че­ние муз. куль­ту­ры Н. ве­дёт­ся с кон. 19 в. Со 2-й пол. 20 в. оно со­сре­до­то­че­но в Цен­тре ис­сле­до­ваний ни­ге­рий­ской куль­ту­ры в За­риа, в ун-тах и ин-тах Н. Зна­чит. ко­ли­че­ст­во за­пи­сей тра­диц. му­зы­ки сде­ла­но в 1960–80-е гг. Ин-том афр. ис­сле­до­ва­ний в Иба­да­не, об­раз­цы му­зы­ки сев.- вост. рай­онов стра­ны хра­нят­ся в ар­хи­вах Про­ек­та муз. до­ку­мен­та­ции Бор­но в Май­ду­гу­ри.

На­ча­ло ев­роп. влия­ния на му­зы­ку Н. свя­за­но с дея­тель­но­стью хри­сти­ан­ских мис­сий в 19 в., бла­го­да­ря ко­то­рым рас­про­стра­ни­лось хо­ро­вое пе­ние. При этом в анг­ли­кан­скую служ­бу про­ник­ли ме­ст­ные муз. ин­ст­ру­мен­ты, тан­цы в мас­ках. С 20 в. раз­ви­ва­ет­ся ком­по­зи­тор­ское твор­че­ст­во, со­еди­няю­щее шко­лу ев­роп. об­раз­ца и ме­ст­ные тра­ди­ции, сре­ди ком­по­зи­то­ров – Дж. Т. Ран­со­ме-Ку­ти, А. Т. Ола Олу­де, Т. К. Экун­дайо-Фи­липс, а так­же Фе­ла Со­лан­де, Акин Эу­ба, Айо Бан­кое, Ла­за­рус Эк­ву­эме. В 1930–50-е гг. в Н. про­ник­ла зап. эс­т­рад­ная му­зы­ка, лат.-амер. и аф­роа­ме­ри­кан­ские му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные фор­мы и жан­ры (в т. ч. джаз), ги­та­ра, син­те­за­тор. По­все­ме­ст­но рас­про­стра­ни­лись по­пу­ляр­ные пес­ни на англ. яз. и язы­ках хау­са, йо­ру­ба, иг­бо. Из ис­пол­ни­те­лей 2-й пол. 20 в. из­вест­ны Фе­ла Ку­ти, Сан­ни Аде, Боб­би Бен­сон (Бер­нард Ола­банд­жи).

Автор статьи: А. С. Ал­па­то­ва.

Те­атр

Ос­но­вы проф. те­ат­ра за­кла­ды­ва­лись с сер. 19 в. Цер­ковь и мис­сио­нер­ские ор­га­ни­за­ции ис­поль­зо­ва­ли те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния для при­вле­че­ния ве­рую­щих. В шко­лах по­лу­чил раз­ви­тие те­атр ев­роп. ти­па. В 1944–45 в Ла­го­се пе­вец и ре­жис­сёр Х. Огун­де ор­га­ни­зо­вал пе­ре­движ­ной те­атр на яз. йо­ру­ба (с 1960 про­фес­сио­наль­ный; ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли пье­сы-прит­чи, аги­тац. пье­сы). Эту тра­ди­цию в нач. 1950-х гг. про­дол­жил дра­ма­тург К. Огун­мо­ла, соз­дав­ший в Ла­го­се пе­ре­движ­ную труп­пу с ре­пер­туа­ром, ос­но­ван­ным на фольк­ло­ре. В кон. 1950-х гг. в Иба­дан­ском ун-те англ. реж. Дж. Ак­свор­си ор­га­ни­зо­вал дра­ма­тич. об-во, за­да­чей ко­то­ро­го бы­ла про­па­ган­да те­ат­раль­но­го иск-ва. Адап­ти­ро­ван­ная пье­са «Плут­ни Ска­пе­на» Моль­е­ра шла под назв. «Этот мо­шен­ник Су­бе­ру»; так­же здесь ста­ви­ли «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» У. Шек­спи­ра, муз. ко­ме­дию «Дан­да» по но­вел­ле Н. Нква­к­во, и др. В 1955 при об­ще­ст­ве по­строе­но спец. по­ме­ще­ние для «Артс-ти­этр». В 1962 при Иба­дан­ском ун-те соз­да­на шко­ла дра­мы (в 1968 при шко­ле об­ра­зо­ва­на по­сто­ян­ная труп­па; луч­ший спек­такль – «Со­тво­ре­ние ми­ра» по мо­ти­вам нар. ска­за­ний). В ун-те по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние ве­ду­щие те­ат­раль­ные дея­те­ли Н. (в т. ч. дра­ма­тур­ги В. Шой­ин­ка, Дж. П. Кларк, реж. Ш. Олу­шо­ла и др.). В 1960 в Иба­да­не Шой­ин­ка ос­но­вал труп­пу «Мас­ки-1960», в 1964 там же – «Ори­зун-ти­этр». В 1962 в Ошог­бо ор­га­ни­зо­ва­на труп­па «На­цио­наль­ный те­атр Ду­ро» (под рук. те­ат­раль­но­го дея­те­ля Д. Ла­ди­по). С 1958 в Ла­го­се дей­ст­ву­ет Со­вет ис­кусств Н. (ока­зы­ва­ет со­дей­ст­вие раз­ви­тию лю­би­тель­ско­го те­ат­ра). Про­во­ди­лись те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: Все­ни­ге­рий­ский фес­ти­валь ис­кусств (Ла­гос, 1970; Иба­дан, 1971; Ка­ду­на, 1972), 2-й Все­мир­ный фес­ти­валь нег­ро­аф­ри­кан­ско­го иск-ва и куль­ту­ры (Ла­гос, 1977). В 1986 Х. Огун­де ос­но­вал в Ла­го­се Нац. те­атр. Те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы су­ще­ст­ву­ют во всех шта­тах и при круп­ных ун-тах стра­ны (в т. ч. в Ифе, За­рии, Ка­ла­ба­ре и др.). С нач. 1990-х гг. в Н. дей­ст­ву­ют 3 ти­па те­ат­ра: тра­ди­ци­он­ный (в ме­ст­ных об­щи­нах), со­вре­мен­ный (в ре­пер­туа­ре в т. ч. тра­диц. пред­став­ле­ния; гос. под­держ­ка), ча­ст­ный (проф.). Со­дей­ст­вие те­ат­ру в Н. ока­зы­ва­ют Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ный ин-т, Об-во ни­ге­рий­ских ар­ти­стов, Нац. ас­со­циа­ция проф. ар­ти­стов, Нац. ас­со­циа­ция ни­ге­рий­ских дея­те­лей те­ат­раль­но­го иск-ва. Тем не ме­нее с 2000-х гг. в свя­зи с не­спо­соб­но­стью кон­ку­ри­ро­вать с ви­део- и ки­но­про­дук­ци­ей, а так­же из-за не­дос­та­точ­но­го гос. фи­нан­си­ро­ва­ния те­атр в Н. пе­ре­жи­ва­ет ост­рый кри­зис.

Автор статьи: Н. И. Львов, Б. Г. Пет­рук.

Ки­но

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од ки­но Н. раз­ви­ва­лось в осн. при со­дей­ст­вии иностр. ка­пи­та­ла. Об­ра­зо­ван­ный в 1939 в Лон­до­не От­дел ко­ло­ни­аль­ных филь­мов вы­пус­кал пре­им. про­па­ган­ди­ст­ские до­ку­мен­таль­ные лен­ты и хро­ни­ку о жиз­ни стра­ны. В 1949 в Ла­го­се ор­га­ни­зо­ван Фе­де­раль­ный от­дел ки­не­ма­то­гра­фии. В это вре­мя ки­но ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лось в це­лях рек­ла­мы. С по­мо­щью пе­ре­движ­ных ки­но­ус­та­но­вок по всей стра­не де­мон­ст­ри­ро­ва­лись иностр. раз­вле­ка­тель­ные филь­мы. В 1959 в Ла­го­се бы­ла ос­но­ва­на пер­вая на Афр. кон­ти­нен­те нац. те­ле­стан­ция, ин­фор­ма­цию для ко­то­рой го­то­ви­ли ни­ге­рий­ские ре­жис­сё­ры О. Ба­ло­гун, Х. Огун­де и др. Пер­вые иг­ро­вые пол­но­мет­раж­ные филь­мы – «Сын Аф­ри­ки» С. Олу­со­лы (1970) и «Уро­жай Кон­ги» Ф. Ола­де­ле (по од­но­им. пье­се В. Шой­ин­ки, 1971). В 1970-х – нач. 1980-х гг. вы­шли филь­мы Ба­ло­гу­на на англ. яз., а так­же на язы­ках иг­бо, йо­ру­ба и др.: «Ама­ди» (1975), «Ад­жа­ни-Огун», «Мью­зик-мен» (оба 1976), «Чёр­ная бо­ги­ня» (1977, совм. с Бра­зили­ей), «Борь­ба за сво­бо­ду» (1978), «Айе» (1979), «Власть де­нег» (1981). В 1980-е гг. ни­ге­рий­ские филь­мы на­ча­ли за­воё­вы­вать по­пу­ляр­ность в Зап. Аф­ри­ке и за пре­де­ла­ми кон­ти­нен­та. Од­на­ко раз­ви­тие ки­не­ма­то­гра­фа тор­мо­зи­ли от­сут­ст­вие ин­фра­струк­ту­ры внут­ри стра­ны и жё­ст­кая кон­ку­рен­ция с ино­стран­ной, пре­ж­де все­го ин­дий­ской, ки­но­про­дук­ци­ей. В ус­ло­ви­ях эко­но­мич. кри­зи­са и во­ен. ре­жи­ма в Н. за­кры­ва­лись ки­но­те­ат­ры. Тем не ме­нее в 1979 бы­ла соз­да­на Нац. ки­но­кор­по­ра­ция (г. Джос). Сре­ди филь­мов 1960-х – нач. 1990-х гг. – «Ма­ма ус­вои­ла уро­ки» (1963), «Не­вес­та-ди­тя» и «Ша­ху Гар­бай» (оба 1971), «Две судь­бы» (1972), «Па­па­ша Ло­рай» (1973), «Празд­ник Ову-Ару­сун» (1974) А. Ха­ли­лу; «Ля­гуш­ка-бык на солн­це» Ола­де­ле (по ро­ма­нам «И при­шло раз­ру­ше­ние» и «По­коя боль­ше нет» Ч. Аче­бе, 1972), «Воз­вы­ше­ние и па­де­ние док­то­ра Оэну­си» (1976), «Ма­дам бе­рёт на­лич­ны­ми» (1980), «Неф­тя­ной бум» (1981) Э. Уг­бо­ма; «Блюз для рас­то­чи­те­ля» Шой­ин­ки (1984), «Ка­сар­му Се: это на­ша зем­ля» С. Та­фа­ва Ба­ле­ва (1991), «Об­ви­не­ние не­ви­нов­но­го» Б. Ше­ху (1992). В цен­тре вни­ма­ния ки­не­ма­то­гра­фи­стов Н. – кор­руп­ция, пра­ва жен­щин, СПИД, ре­ли­гия, нрав­ст­вен­ные те­мы. Стре­ми­тель­ное раз­ви­тие циф­ро­во­го ви­део в кон. 20 – нач. 21 вв., с од­ной сто­ро­ны, вы­зва­ло зна­чит. подъ­ём ки­но­про­из­вод­ст­ва (по ана­ло­гии с Гол­ли­ву­дом ни­ге­рий­ский ки­но­биз­нес на­ча­ли на­зы­вать Нол­ли­ву­дом), а с дру­гой – при­ве­ло к сни­же­нию ху­дож. ка­че­ст­ва филь­мов. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла ком­мерч. раз­вле­ка­тель­ная ви­део­про­дук­ция (в т. ч. «Ос­корб­лён­ные» А. Иг­ве, 1998; «До­ми­тил­ла. Ис­то­рия про­сти­тут­ки» З. Эд­жи­ро, 1999). На­ря­ду с этим сре­ди мо­ло­дых ре­жис­сё­ров, за­дав­ших­ся це­лью кон­ку­ри­ро­вать с Гол­ли­ву­дом не толь­ко в ко­ли­че­ст­ве, но и в ка­че­ст­ве кар­тин, за­ро­ди­лось дви­же­ние «Но­вое ни­ге­рий­ское ки­но». Сре­ди филь­мов, по­лу­чив­ших меж­ду­нар. при­зна­ние, – «Жизнь в не­во­ле» К. Не­буэ (1992), «На­ко­пи­тель­ный кол­лек­тор» (1995/96) и «Во имя тра­ди­ции» (1997/98) Л. Ла­де­бо, «Удар мол­нии» Ке­ла­ни и «Не­ис­тов­ст­во» (оба 2001), «Эз­ра» (2007) Н. Адуа­ка. Сре­ди ак­тё­ров: С. Да­ма­сус-Або­де­рин, Ф. Акин­де­ле, Р. Ас­киа, Л. Бен­сон, Т. Ди­ке, Р. Мо­фе Да­мид­жо, Р. До­ми­ник, П. Эдо­чи, О. Джа­ла­де, Д. Эл­ли­от, О. Ихе­ме, О. Ке­че­ре, Дж. Ко­со­ко, Ж. Ннад­жи, О. Окойе, З. Орд­жи, Н. Ово, Б. Су­ве, Д. Уна­чу­к­ву.

Авторы статьи: Б. Г. Пет­рук, И. Т. Ка­та­го­щи­на.

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