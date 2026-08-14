Нигéр

Нигéр (Республика Нигер) — государство в Зап. Африке. Название получило от одноименной реки, протекающей через юго-западные районы страны. Столица — г. Ниамей . Граничит с Алжиром и Ливией на севере, Чадом на востоке, Нигерией на юге, Мали на западе, Бенином и Буркина-­Фасо на юго-западе. Площадь — 1,267 млн кв. км. Численность населения — 23,5 млн человек (2022). Рождаемость составляет в среднем 7 детей на одну женщину. Одна из беднейших стран мира. Проживает более 20 этнических групп: хауса — 53 %, джерма и сонгай — 21 %, туареги – 11 %, фульбе — 6,5 % и др. Официальный язык — французский, также признаны 10 национальных языков. Население исповедует ислам (более 90 %, в основном суннитского толка), христианство (0,3 %, католицизм и протестантизм распространены среди городских жителей), сохраняются приверженцы традиционных африканских религий. Согласно Конституции 2010, Н. — унитарное государство со смешанной (полупрезидентской) формой правления. Президент избирается всеобщем голосованием на 5 лет (не более двух сроков), назначает лидера парламентского большинства премьер-­министром. Законодательную власть осуществляет Национальное собрание (113 депутатов), избирается на 5 лет.

Доколониальная история. В доисторические времена климат Сахары был более влажным, что обеспечивало благоприятные условия для охоты, а затем для сельского хозяйства и скотоводства. Эпоха неолита началась около Х тысячелетия до н. э.; этим периодом датируются появление гончарных изделий, распространение скотоводства и захоронение мертвых в каменных курганах. В VIII–VI тысячелетиях до н. э. на территории Н. сложилась Киффийская культура охотников и собирателей, представители более поздней Тенерийской культуры (ок. 5000–2500 до н. э.) были скотоводами, но также занимались охотой и рыболовством.

Около 1200 до н. э. на территории Н. и Буркина-­Фасо складывается культура Бура. Ее носители уже владели навыками обработки железа и латуни, сохранились также ритуальные керамическое сосуды и статуэтки. На ее базе сложилась более поздняя культура Асинда, с которой связывают древнейшие государства Сахеля.

К V в. до н. э. территория Н. стала зоной транссахарской торговли. В ней активное участие принимали племена туарегов, использовавшие верблюдов для перевозки грузов и верховой езды. Посредством торговых путей происходило не только перемещение товаров (слоновая кость, рабы, золото, пряности и т. д.), но распространение ислама. Этому способствовало арабское завоевание Сев. Африки в VII в. н. э.

Территория Н. в Средние века занимала скорее периферийное положение по отношению к главным политическим центрам Зап. Африки (средневековые Мали , Гана). В XIV в. на территории Н. возникли города-­государства хауса, вошедшие в империю Сонгай в XVI в., а к концу XVI в. ставшие частью государства Борну. В XVII–XIX вв. отдельные района Н. оказывались под властью туарегов и фульбе. В XIX в. на территории Н. появились европейские путешественники и исследователи (М. Парк, Х. Клаппертон, Г. Барт и др.).

Колониальный период. На Берлинской конференции 1884–1885 по вопросам раздела Африки район верхнего течения р. Нигер был объявлен зоной интересов Франции. Местное население, главным образом кочевники туареги и тубу, сопротивлялись французской колониальной экспансии. Подчинить их удалось только к 1922, когда население было ослаблено последствиями сильной засухи. В свою очередь, французские власти развили выращивание земляных орехов в Нигере и осуществили ряд мер по обеспечению продуктами питания местного населения в 1913, 1920 и 1931.

В 1900 была создана «военная автономная территория Зиндера», позже преобразованная в «военную территорию Нигер», которая стала частью Французской Западной Африки. Согласно конституции 1946 Н. стал частью «заморских территорий» Французского Союза, его представители получили места в Национальном собрании. Появилась прослойка так называемых эволюэ — выходцев из местного населения, получивших образование по французской модели и которых французские власти привлекали для работы в системе колониального управления. Начали формироваться политические партии: Нигерская прогрессивная партия — 1946, Нигерский демократический союз — 1957.

Период независимого развития. В 1958 была создана автономная республика Нигер в составе Французского сообщества, главой республики был избран А. Диори , ставший через два года первым президентом независимой Республики Нигер. В 1974 свергнут в результате военного переворота. К власти пришел полковник С. Кунче, управлявший Н. до своей смерти в 1987. При нем в стране начала развиваться инфраструктура, в частности, связанная с добычей урана, усилилась борьба с коррупцией, был ослаблен военный контроль. Однако падение цен на уран и снижение уровня жизни привели к волнениям в стране и череде военных переворотов в 1989.

В 1991 была проведена Национальная суверенная конференция для определения направлений развития Н. и разработки плана создания переходного правительства. Правительство, сформированное по итогам выборов 1993 и возглавленное М. Усманом, разработало новую конституцию, предоставившую гражданам больше политических свобод. В 1996 произошел очередной военный переворот, приведший к власти начальника штаба вооруженных сил И. Майнассару, была принята новая конституция, запретившая в стране деятельность политических партий. Майнассара был убит в 1999, главой Совета национального примирения стал начальник его охраны Д. М. Ванке.

Президент Танджа, избранный в 1999 и переизбранный в 2004, к окончанию второго срока выступил с предложением изменить конституцию, что позволило бы ему баллотироваться на третий срок. Национальная ассамблея и Конституционный суд ответили отказом, за что они были распущены приказом президента. Несмотря на акции местной оппозиции и давление иностранных доноров, официальные результаты продемонстрировали, что 92 % населения одобрили переизбрание действующего президента на 3‑й срок, но в 2010 он был смещен в результате очередного военного переворота. Была принята новая конституция (7‑я в истории независимого Н.), на выборах 2011 победил М. Иссуфу, который отстранил от власти военных и объявил мирный переход к демократическому правлению, что открыло возможности для получения иностранной помощи.

В начале XXI в. в нигерском обществе преобладала идея введения судов шариата как способа решения внутренних конфликтов и сохранения мира и стабильности. С 2015 террористическая организация «Боко харам», базирующаяся в соседней Нигерии , предпринимала ряд нападений на Н., десятки тысяч беженцев из Сев. Нигерии осели в южных районах страны.

В 2013 состоялась крупная антиправительственная демонстрация. Демонстранты выступали против коррупции в правительстве, цензуры СМИ и низкого уровня жизни. В 2015 президент объявил о попытке государственного переворота, в результате значительная часть лидеров оппозиции и потенциальных кандидатов на президентские выборы 2016 были арестованы. Х. Амаду — лидер партии Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию, который вел свою избирательную кампанию, находясь в тюрьме, вышел на второй этап выборной кампании, так как действующему президенту не удалось набрать более 50 %. Партия Амаду решила далее бойкотировать выборы, так как они проводились с нарушениями, и Иссуфу удалось получить 92,5 % голосов избирателей и переизбраться на второй срок. За период правления Иссуфу удалось на 10 % повысить уровень жизни населения, однако проблему нападения исламских группировок из соседних стран решить не удалось.

На выборах 2020 с небольшим перевесом победил М. Базум, что стало первой в истории Н. передачей власти демократическим путем.

Хозяйственная жизнь Н. сохраняет в значительный степени традиционный характер. В пустынной зоне нет постоянных поселений, скотоводческие кочевые племена туарегов и фульбе продолжают жить в передвижных жилищах. Оседлые группы хауса, сонгай-­зарма и канури занимаются сельским хозяйством, выращивают просо, рис, кукурузу, арахис и хлопок. Из-за засух наблюдается тенденция перехода оседлого населения к кочевому образу жизни. На западе и востоке обнаружены мощные нефтеносные слои, на правом берегу р. Нигер открыты залежи железной руды. Страна занимает третье место в мире по добыче урана. Основные товары импорта — зерно, продовольственные товары, машины, нефть. Экспортируются шкуры, древесина пальм и смолы. Экономика Нигера зависит от осадков, и периоды засух вызывают необходимость импорта продовольствия и поставок гуманитарной помощи. Население хронически страдает от нехватки питьевой воды.

Лит. : Hama B., Guilhem M. Niger: Récits historiques. Cours élémentaire. Ligel, 1964; Fisher H. J. The Sahara and Central Sudan // The Cambridge History of Africa: Vol. 4: c. 1600 — c. 1790 / Ed. by J. D. Fage, R. Gray, R. A. Oliver. Cambridge, 1975. P. 58–141; Fuglestad F. History of Niger, 1850–1960, Cambridge, 1983; Низская Л. О. Республика Нигер. Справочник. М., 1989; Idrissa A., Decalo S. Historical Dictionary of Niger. Lanham (Md.), 2012. Л. В. Иванова.