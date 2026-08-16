Ниге́рия

Ниге́рия (Федеративная Республика Нигерия) — государство в Зап. Африке. Граничит с Бенином на западе, Нигером на севере, Чадом на северо-­востоке, Камеруном на востоке и юго-востоке, на юге омывается Гвинейским заливом Атлантического океана. Площадь — 923 768 кв. км. (31‑я территория в мире). Численность населения (2022) — 225 082 083 (6‑е место в мире). Этнический состав (2020): хауса — 25 %, йоруба — 21 %, игбо — 18 %, фульбе — 6 % и др. Государственный язык — английский; национальные языки — хауса, игбо, йоруба. Федеративное государство состоит из 36 штатов и одной федеральной столичной территории — Абуджа. Президентская республика. Президент избирается на 4 года и может занимать пост не более двух сроков подряд. Законодательная власть принадлежит двухпалатному Национальному собранию — Сенат (109 депутатов) и Палата представителей (360 чел.). Срок полномочий всех депутатов — 4 года. Исполнительная власть осуществляется президентом через федеративную администрацию, совмещает должности главы государства, правительства и командующего вооруженными силами.

Доколониальный период. Древнейшие следы деятельности людей на территории Н. в эпоху раннего неолита обнаружены в пещерных стоянках на плато Джос. К среднему палеолиту относят микролиты и каменные топоры, изготовленные африканской археологической культурой Санго. Наиболее изученный памятник позднего палеолита — поселение Гаджиганна (2‑я половина II — 1‑я половина I тысячелетия до н. э.) на северо-востоке близь оз. Чад. Основой хозяйства было животноводство, охота, рыболовство, сбор моллюсков. Земледелие (выращивание проса) началось с I тысячелетия до н. э. и постепенно стало основным занятием. Найдена керамика — округ­лые глиняные сосуды, украшенные нацарапанными горизонтальными линиями, — терракотовые антропо- и зооморфные фигурки, каменные зернотерки, скребки, остроги, проколки, бусины.

Переход от неолита к железному веку связан с появлением на территории Н. мигрантов из высохшей в результате изменения климата влажной саванны, покрывавшей Сахару. Наиболее ранней культурой железного века стала культура Нок (около V в. до н. э. (по некоторым оценкам, ранее) — III в. н. э.) на плато Джос в междуречье рек Нигер и Бенуэ. Характерны постройки из плетеных прутьев, обмазанных глиной, одни из древнейших в Черной Африке следы металлургии (выплавка олова и железа). В основе хозяйства — земледелие (просо, масличная пальма). Среди найденных артефактов каменные топоры, железные топоры и ножи, наконечники стрел, толстостенная обожженная керамика, бусы из кварца и олова, зернотерки, точильные камни. Мировую известность Нок принесли одни из древнейших в Тропической Африке терракотовые статуэтки. Большинство статуэток — изображения людей негроидной расы. Их высота от нескольких сантиметров до 1,2 м; головы непропорционально крупные, многие со сложными прическами, глаза со зрачком в углублении, со спрямленным верхним и подтреугольным нижним веком. Происхождение Нок не установлено, является предметом научных споров.

Очагом цивилизации и государственности на юго-западе Н. стали города-­государства йоруба. Их духовным центром был Ифе (см. Иле-­Ифе ). В 1‑й половине II тысячелетия выходцы из него основали города-­государства Ойо, Иджеша, Игбомина, Ову, Авори, Наго, Лагос, Кету, Шабе, Даса, Ондо, Махин, Ово, Эгба, Эгбадо, Экити. Их политическая организация была сходной. Большие полигинные семьи составляли домохозяйства на основе патрилиниджа во главе со старшим мужчиной. Домохозяйства объединялись в кварталы, главы которых составляли городской совет. Столичным городом управлял сакральный правитель оба, подчиненными ему городами — наместники (бале), которые обеспечивали сбор подношений, выполнение воинской повинности и общественных работ. Подавляющее большинство населения составляли лично свободные общинники. Существовало домашнее рабство (должников и военнопленных). Знать образовывала иерархию носителей титулов. Основой хозяйства было мотыжное земледелие. Велась торговля с Сев. Африкой. В XVI–XIX вв. йоруба участвовали как посредники в трансатлантической работорговле. Были развиты ремесла: выплавка и обработка металлов, ткачество, изготовление лепной керамики, бронзовых и терракотовых скульптур, стеклянных бус, резьба по дереву и слоновой кости. Система государств йоруба, связанных отношениями данничества или торговых и культурных контактов, сложилась в XVII в. В XVI–XVII вв. Ойо усилилось и возвысилось над другими государствами йоруба. Ойо первым в лесной части Зап. Африки создало боевую кавалерию, что во многом обеспечило его успешную территориальную экспансию и господствующее положение на проходивших через регион путей транссахарской и внутрисуданской торговли. На вершине могущества в XVII–XVIII вв. Ойо простиралось от р. Нигер на севере и северо-­востоке до современной Ганы на западе.

К востоку от йорубских городов-­государств в XIII–XIX вв. находилось государство народа эдо (бини) Бенин. В период наивысшего могущества (XV–XVII вв.) его территория расширилась на западе до Лагоса , на востоке до нижнего течения Нигера, на юге до побережья Атлантического океана. Бенин был непрочным военно-­политическим объединением. Только его центральная часть — территория собственно народа эдо — находилась под непосредственным контролем правителя (обы). На завоеванных землях создавались военные поселения, куда оба назначал правителей. Поселения были связаны со столицей (г. Бенин, ныне Бенин-­Сити) отношениями данничества. Основу экономики составляли подсечно-­огневое и мотыжное земледелие, ремесла, в том числе изготовление бронзовых голов методом «утраченной восковой модели». С конца XV в. продажа рабов европейцам стала основным источником государственных доходов. Расширение работорговли вызвало междоусобицы и обострение отношений с соседними государствами, привело к многолетней вой­не в 1‑й половине XVIII в.

В VIII–IX вв. предки народа канури и кочевники Юго-­Вост. Сахары (загава) создали государство Канем северо-­восточнее оз. Чад со столицей в г. Нджими. Оно располагалось на караванном пути между Египтом и средневековой Ганой. Через этот торговый путь на территорию Н. началось проникновение религии и культуры ислама. В 1085 ислам стал государственной религией Канема. В XI в. у власти утвердилась берберская династия Сейфува. Правящая группа включала правителя (маи), четырех наместников, совет знати. Канем достиг пика могущества в XIII в., его территория простиралась от р. Нигер до р. Нил на севере и от области Феццан до г. Диквы на юге. В конце XIII в. Канем фактически распался из-за распрей между претендентами на престол. В 1380‑е племена булала захватили Нджими и изгнали династию Сейфува, которая бежала в район к западу от оз. Чад, где основала государство Борну. Этническое ядро Борну составляли канури, первоначально оно занимало небольшую территорию в районе современного г. Геидаим. Столицей Борну приблизительно с 1470 до начала XIX в. был Нгазаргаму, с 1814 — Кукава, с 1893 — Диква. Политическая организация Борну не претерпела существенных изменений по сравнению с Канемом, знать продолжала исповедовать ислам и поддерживать тесные связи с Сев. Африкой. Маи Идрис Катагармабе (1503–1526) нанес поражение булала и восстановил конт­роль Сейфува над Канемом, который стал одним из вассальных владений Борну. В XVI–XVII вв. происходила территориальная экспансия Борну, его власть распространялась на районы Сахары, населенные берберами, нагорье Тибести, временами — на города-­государства хауса. Маи Идрис Алаум (Алума; 1561–1603) превратил Борну в крупнейшее мусульманское государство Центрального Судана, знать была окончательно исламизирована, утвердилась мусульманская система судопроизводства и административного управления. С середины XVIII в. начался период упадка Борну. В 1808 в ходе джихада Османа дан Фодио фульбе захватили и разграбили Нгазаргаму. Члены династии Сейфува бежали в Канем, где им оказал вооруженную помощь мусульманский проповедник Мухаммед аль-­Амин (аль-­Амин аль-­Канеми), власть Сейфува над Борну была восстановлена. В 1817 аль-­Амин лишил Сейфува реальной власти, его сын Умар в 1846 сверг Сейфува и принял титул шеху (шейх), основав новую правящую династию Борну. В 1893 Борну было завоевано суданским вое­начальником Раббахом, участником восстания махдистов в Вост. Судане. После поражения восстания Раббах со своим отрядом отступил в район оз. Чад, где в результате завоевательных походов создал исламское государство (по типу махдистского Судана), которое включало почти все Багирми (на территории современного Чада ), часть Вадаи (к востоку от оз. Чад), Борну. Раббах правил до 1900, когда потерпел поражение в сражении с французскими колониальными вой­сками при Куссери и был убит в бою.

В северной части современной Н., на территории от р. Нигер до оз. Чад, в VIII–X вв. народ хауса создал вождества Даура, Кано, Кацина, Зариа, Гобир, Рано, Бирам (так называемые Семь хауса) и др. В XIII в. они были захвачены кочевниками с севера, которые образовали новые правящие династии, что ускорило становление государственности. В XIV в. началось распространение ислама. К XVI в. сложились ранние государства. Основную часть населения составляли полусвободные общинники и зависимые (рабы-военнопленные и их потомки). Правящий слой формировался из служилой знати, мусульманского духовенства (маламы). Правители носили титул сарки. Существенные поступления в казну приносила торговля с Сев. Африкой. Рабов, золото, выделанные кожи, ткани, орехи кола обменивали на соль и ремесленные изделия. В XV в. государства хауса находились в сфере влияния Мали древнего , в XVI в. — Сонгай . С падением Сонгай (1591) пути транссахарской торговли стали проходить в основном через земли хауса. К XVII в. сложилась экономически сильная, но политически ущемленная аристократия фульбе. Ислам оставался религией верхов, большинство населения сохраняло традиционные верования, не соблюдало нормы шариата, ограничивалось исполнением основных мусульманских обрядов. Государства хауса были завоеваны повстанцами фульбе и присоединившимися к ним хауса в ходе вооруженного восстания против хаусанских правителей, имевшего форму джихада (1804–1808) под руководством Османа дан Фодио. Большинство земель хауса вошли в созданный им халифат Сокото . Первоначально халифат был организован в соответствии с нормами ортодоксального суннитского ислама как военизированное государство во главе с халифом и его наместниками (эмирами). Были отменены многие налоги и поборы, введена установленная шариатом десятина (закка). Появились должности мусульманских судей (алькали). После смерти Османа дан Фодио в 1817 началась реставрация старых порядков. В эмиратах утвердился принцип престолонаследия, возникли новые правящие династии, которые возродили должность и титул сарки, были восстановлены все прежние налоги и поборы. Росла обособленность эмиратов, их связи с халифом стали ограничиваться даннической и военной зависимостью, нарастали центробежные тенденции. В конце XIX в. власть халифов стала номинальной.

Первыми из европейцев на территорию современной Н. проникли португальцы, достигнув залива Бенин в 1472. В XV в. торговые связи с населением прибрежных районов установили и другие европейцы — англичане, датчане, немцы. В XVII в. главным товаром стали рабы, их основными поставщиками были Ойо и Бенин. После запрета работорговли в 1807 экспортная торговля пере­ориентировалась на пальмовое масло, ядра пальмового ореха, слоновую кость. Их обменивали на европейские товары (ткани, соль, табак, алкоголь, ружья, порох). К середине 1880‑х Великобритания вытеснила с побережья современной Н. европейских конкурентов. В 1879 была учреждена Нигерская компания (с 1886 Королевская нигерская компания), монополизировавшая торговлю вверх по Нигеру до г. Локоджа.

Торговая экспансия и деятельность христианских миссионеров подготовила почву для территориальных захватов. В декабре 1851 английский десант при поддержке кораблей «Африканской эскадры» захватил о. Лагос, в январе 1852 местному правителю был навязан договор, установивший британский контроль над островом. В 1861 Лагос был объявлен владением британской короны. Берлинская конференция 1884–1885 признала особые интересы Великобритании на Масляных реках (южные районы Нижнего Нигера). В 1885 территории, которые контролировала Нигерская компания, были объявлены Протекторатом Масляных рек. В 1893 он был расширен за счет включения внутренних районов западной и восточной частей дельты Нигера и переименован в Протекторат нигерского побережья. В 1888 англичане навязали правителю Ойо договор о протекторате, использовав внутренние междоусобицы. По той же схеме в 1893 было покончено с независимостью Абеокуты, города-­государства эгба. В 1887 вооруженным путем было захвачено государство Опобо, в 1894–1895 — Брохеми и Брасс, в 1897 — Илорин и Бенин. В 1900 был образован Протекторат Южная Нигерия, в состав которого был включен Протекторат нигерского побережья. После провозглашения в 1900 Протектората Северная Нигерия начался военный захват халифата Сокото. В 1901 был аннексирован эмират Адамава, в 1902 захвачены Борну, Баучи, Зария и Гомбе. В 1903 после упорного сопротивления пали Сокото и Кано, в 1904 оккупирована Кацина. К 1906 Великобритания захватила всю современную Н. В 1914 Колония Лагос и Протекторат Южн. Нигерия были объединены с Протекторатом Северная Нигерия в Протекторат и колонию Нигерия.

Колониальный период. Верховной властью обладал генерал-­губернатор. Территория Н. была разделена на две группы провинций — северные и южные. Наряду с колониальной была создана «туземная» администрация, которая была организована на основе принципов косвенного управления, отличалась от доколониального прототипа и имела региональную специфику. Ее деятельность определялась тремя ордонансами — о «туземных» властях, судах и налогах. В Сев. Нигерии британцы использовали для нужд колониального управления аппарат власти, сложившийся в халифате Сокото. Они признали легитимными правителей фульбе, а не хаусанскую знать, которая находилась у власти до джихада Османа дан Фодио. Была сохранена иерархия правителей, порядок их избрания, мусульманское законодательство, традиционные привилегии знати. Основной территориально-­административной единицей стали эмираты, в каждом из которых была создана «туземная» администрация. В Южн. Нигерии был создан институт назначенных вождей, из которых формировались «туземные» суды — органы власти «туземной» администрации. В государствах йоруба местная власть, руководившая сопротивлением британской колониальной экспансии, поначалу была отстранена от управления, но в межвоенный период йорубских оба включили в «туземную» администрацию, восстановив часть их властных полномочий. В Колонии Лагос сохранился Законодательный совет — совещательный орган при губернаторе, который назначал его членов. Согласно вступившей в силу в 1922 конституции Клиффорда был создан Законодательный совет, чья юрисдикция распространялась на Южн. Нигерию. Он состоял из 46 членов, из которых четыре избирались: три от Лагоса и один от Калабара. Избирательное право ограничивалось высоким имущественным цензом.

В 1‑й четверти XX в. территория Н. была втянута в орбиту мирового капиталистического хозяйства и превращена в источник сырья для метрополии. Главными отраслями колониальной экономики были экспортные отрасли — товарное земледелие (продукты масличной пальмы, каучук, какао-бобы, арахис, хлопок) и горнодобывающая промышленность (добыча олова). В горной промышленности и инфраструктурных проектах широко применялся принудительный труд. Наиболее многочисленным слоем формировавшегося колониального общества Н. было крестьянство, состоявшее из отходников, мелких и средних производителей товарных культур, общинников, ведущих натуральное хозяйство. Деревенскую верхушку составляли вожди и торговцы-­посредники, скупавшие у крестьян экспортные культуры для иностранных оптовых фирм под кредиты, предоставленные этими фирмами. Образованная прослойка состояла в основном из клерков и учителей с начальным и средним образованием, обладатели дипломов европейских университетов были крайне немногочисленной элитарной группой. На вершине посреднической пирамиды между колонизаторами и местным населением была «туземная» администрация, самая влиятельная и состоятельная часть африканцев.

Антиколониальный протест принимал различные формы. Крестьянские восстания были направлены против введения новых налогов, произвола британских чиновников и «туземной» администрации. На рубеже XX в. появились первые общественные и политические организации, национальная пресса. Политический протест облекался в форму культурного национализма, отстаивание ценности и самобытности африканской культуры. После Первой мировой вой­ны 1914–1918 началось стачечное движение, появились первые профсоюзы.

Во 2‑й половине 1940‑х Н. переживала подъем социально­политической активности различных слоев населения. Возникали политические партии, происходили забастовки, митинги и демонстрации протеста, часто перераставшие в столкновения с полицией. Одним из средств стабилизации обстановки колониальные власти считали регионализацию. В 1947 в соответствии с конституцией Ричардса Н. была разделена на 3 административных области — Западную, Восточную и Северную, в каждой из них доминировал один из трех крупнейших народов Н. — йоруба, игбо и хауса соответственно. Регионализацию закрепила конституция Макферсона, вступившая в силу в 1951. Н. представляла собой рыхлую федерацию, состоявшую из трех областей и федеральной территории Лагос, где региональные правительства и парламенты обладали широкими полномочиями.

Нигерийские политические партии создавались и функционировали как этнорегиональные организации. Возникший в 1944 Национальный совет Нигерии и Камеруна (с 1961 — Национальный совет нигерийских граждан, НСНГ) возглавил Б. Н. Азикиве. Поначалу НСНГ претендовала на роль общенигерийской партии, но в 1950‑е в нем стали доминировать игбо. Азикиве заговорил о развитии других областей Н. за счет игбо, о божественной миссии своего народа по освобождению «детей Африки от вековых уз». В 1951 на базе этнической ассоциации йоруба «Общество сынов Одудувы» была создана Группа действия (ГД). Ее организатором и теоретиком был О. Аволово . Лозунги и цели партии были ориентированы на йоруба. В 1949 был учрежден Северный народный конгресс (СНК) — партия вождей и эмиров Сев. ­Нигерии. СНК возглавил А. Белло. СНК представляла себя партией, отстаивавшей исламские ценности и интересы северян. Ее лозунг гласил: «Единый Север, один народ независимо от чинов, религиозной или этнической принадлежности».

Независимая Нигерия. Независимость была провозглашена 1 октября 1960. На парламентских выборах в декабре 1959 победу одержал СНК. Вместе с НСНГ он сформировал коалиционное правительство. Премьер-­министром стал А. Балева . Экономическая политика была направлена на всемерное поощрение притока в страну иностранных инвестиций. Основная их часть шла в нефтедобычу (крупные месторождения были разведаны в дельте Нигера), к середине 1960‑х нефть стала ведущей статьей нигерийского экспорта. Внешняя политика являлась прозападной, но под давлением НСНГ и ГД между Н. и СССР были установлены дипломатические отношения 15 ноября 1960. Между политическими партиями разгорелась ожесточенная борьба за власть, в ход шли вопиющие подтасовки результатов переписи населения и выборов в федеральный и региональные парламенты, разжигание этнической розни, подкуп, насилие, убийства. Раскол на Север-­Запад-­Восток углублялся.

15 января 1966 группа молодых офицеров-игбо осуществила попытку военного переворота. Заговорщики убили всех ключевых фигур правившего режима, включая Балеву, многих старших офицеров. Уцелевший волею случая командующий вооруженными силами генерал-­майор Джонсон Агийи-­Иронси (игбо) установил контроль над армией и подавил путч. Власть в Н. перешла к военному правительству, его главой стал Иронси. Он запретил политические партии и организации, упразднил федеральное устройство Н., имея в виду создание унитарного государства, что могло лишить привилегий эмиров и вождей Северной Нигерии. За правительством Иронси на Севере утвердилась репутация «проигбовского». В мае 1966 в Сев. Нигерии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых были убиты сотни проживавших там игбо.

29 июля 1966 произошел новый военный переворот, Иронси был убит, власть перешла к подполковнику Якубу Говону (ангас — одно из этнических меньшинств Сев. Нигерии, христианин). В конце сентября 1966 в Сев. и Зап. Нигерии прокатилась вторая волна погромов игбо. Точных цифр убитых (от 5 до 30 тыс.) и тех, кто вынужден был бежать на Восток (от 700 тыс. до 2 млн), нет. 27 мая 1967 Говон подписал указ, упразднивший деление Н. на 4 провинции. Вместо них было создано 12 штатов. На Севере и Западе их границы совпадали с расселением основных этнических групп. Восточные же штаты были нарезаны таким образом, что крупные нефтяные месторождения располагались в штатах, где игбо не составляли большинства населения. Говон заявил, что на территории Н. вводится чрезвычайное положение и он сосредотачивает в своих руках «всю полноту власти».

Губернатор Вост. Нигерии подполковник Чуквуэмека Оджукву отказался признавать Говона главой военного федерального правительства. В области было создано региональное военное правительство, аналогичное центральному, сформирована армия, введен самостоятельный сбор налогов и пошлин без отчислений в федеральный бюджет. Восточная область занимала всего 8 % территории Н. (76 тыс. кв. км), но была наиболее развитым в экономическом отношении регионом, где сосредоточились 4/5 запасов нефти, существовала развитая транспортная инфраструктура, находилось 90 % квалифицированной рабочей силы. В 1966 в Вост. Нигерии было добыто 15 млн т нефти (60 % всей добычи в Н.). 30 мая 1967 Оджукву провозгласил независимость Республики Биафра.

6 июля 1967 федеральная армия вступила на территорию Биафры, началась гражданская вой­на, длившаяся два с половиной года. В мае 1968 пал последний морской порт Биафры — Порт-­Харкорт. Началась блокада мятежной территории, разразился массовый голод. Бедственное положение игбо стало одной из главных тем мировых СМИ. В июне 1969 Биафра представляла собой изолированную от внешнего мира территорию площадью 2 тыс. кв. км, где было сосредоточено 5 млн человек, терпящих лишения и голод. В декабре последовало решающее наступление федералов, биафриийская армия была разгромлена, Оджукву бежал в Кот-д’Ивуар. 15 января 1970 состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции. В ходе гражданской вой­ны погибло свыше 1 млн человек.

Международная реакция на нигерийский кризис явила не блоковый, не типичный для холодной вой­ны расклад. СССР поддержал территориальную целостность Н., оказал федеральному правительству всестороннюю помощь, в том числе военную. Наряду с СССР, правительство Говона поддержали Великобритания, социалистические страны Вост. Европы, арабские страны, большинство стран Черной Африки. США официально заняли нейтральную позицию, но администрация не препятствовала американским фирмам оказывать финансовую и военную помощь сепаратистам. На стороне Биафры, гласно или негласно, выступали Франция, Португалия, ЮАР, КНР, Израиль. Четыре африканские страны (Габон, Замбия, Кот-д’Ивуар, Танзания) и Гаити официально признали независимость Биафры.

После окончания вой­ны Говон обнародовал программу возвращения к гражданскому правлению. Она предусматривала, в частности, кардинальные меры по модернизации экономики, благоприятные условия для реализации которых создавал нигерийский «нефтяной бум» — быстрое наращивание добычи и экспорта нефти (с 21 млн т в 1966 до 54 в 1970 и 111 млн т в 1974). В 1969 Н. вступила в ОПЕК. Была поставлена задача ускоренного экономического роста при значительной роли государственного сектора и за счет нигеризации управления и собственности иностранных компаний. Приоритет отдавался созданию национальной тяжелой промышленности и сокращению импорта промышленных товаров. Предусматривалось расширение торгово-экономического сотрудничества с СССР и другими социалистическими странами. Выполнение экономической программы тормозилось непоследовательностью ограничительных мер в отношении иностранного капитала и тотальной коррупцией.

В октябре 1974 Говон заявил об отказе передать власть гражданским, 29 июля 1975 — смещен в результате бескровного военного переворота, к власти пришел бригадный генерал Муртала Мухаммед. Новые власти форсировали нигеризацию экономики, провели массовую чистку государственного аппарата и армии от коррумпированных элементов. Во внешней политике доминирующим стал африканский вектор, обозначилась ее антиимпериалистическая и антиколониальная направленность. 13 февраля 1976 Мухаммед был убит во время неудавшейся попытки государственного переворота. Подавивший путч генерал-­лейтенант Олусегун Обасанджо возглавил Н., он подтвердил преемственность политического курса и намерение передать власть гражданскому правительству.

В сентябре 1978 было отменено чрезвычайное положение, действовавшее с 1966, снят запрет на политическую деятельность и организацию партий. 1 октября 1979 вступила в силу новая конституция, провозгласившая Н. президентской республикой. На всеобщих выборах в августе 1979 победу одержал лидер Национальной партии Шеху Шагари, северянин-­мусульманин. Успешно была выполнена программа значительного увеличения производства продовольствия, но в целом экономическая политика оказалась провальной из-за понижения доходов от продажи по­дешевевшей на мировом рынке нефти. Напряженность в отношении с соседними странами вызвало выдворение в 1983 2 млн западноафриканцев для повышения занятости среди нигерийцев. Рост коррупции и обострение межрегиональных и межконфессиональных конфликтов способствовали падению популярности Шеху Шагари. 6 августа 1983 он победил на президентских выборах, сопровождавшихся многочисленными нарушениями.

31 декабря 1983 военные совершили очередной переворот. Действие части статей конституции было приостановлено, политические партии распущены. Главой военного правительства стал генерал-­майор Мухаммаду Бухари. Ему не удалось улучшить ситуацию в экономике и обуздать коррупцию. 27 августа 1985 в результате военного переворота власть захватил генерал-­майор Ибрагим Бабангида. В 1986 он запустил программу реформ по либерализации экономики, разработанную Международным валютным фондом и Всемирным банком. Реформы стимулировали развитие экспортных отраслей, но привели к резкому снижению реальной заработной платы и сокращению государственных расходов на социальные нужды. В 1986 была принята пятилетняя программа переходного периода — дорожная карта передачи власти военными демократически избранному правительству. В 1989 подконтрольная правительству комиссия создала две партии, считалось, что их будет достаточно. Народно-республиканский конвент (НРК) должен был быть, по определению Бабангиды, «немного правее центра», а Социал-­демократическая партия (СДП) — «немного левее». На президентских выборах 12 июня 1993 согласно предварительным результатам победу одержал кандидат от СДП йорубский предприниматель-­миллионер и общественный деятель Мошуд Абиола. Не дожидаясь объявления официальных итогов выборов, Бабангида 23 июня 1993 аннулировал их итоги якобы из-за серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании, что отрицали международные наблюдатели. За этим решением стояло нежелание политической элиты Сев. Нигерии передать власть южанину. 12 июня 1994 Абиола провозгласил себя президентом, был арестован по обвинению в измене родине. В период тюремного заключения Абиолы при невыясненных обстоятельствах была застрелена его жена, деловую империю расхитили чиновники. В 1998 он умер в тюрьме от сердечного приступа накануне освобождения.

В августе 1993 Бабангида самоустранился от управления страной, и оно перешло к гражданскому лицу — руководителю Временного национального правительства Эрнсту Шонекану. Через 82 дня под давлением военных он ушел в «добровольную отставку», власть перешла к генералу Сане Абаче. Он сосредоточил в своих руках всю полноту власти и установил жесткий режим личной диктатуры: распустил представительные органы и политические партии, издал декрет, который вывел его и его правительство из-под юрисдикции судов, запретил политическую деятельность, уволил многих старших армейских офицеров, установил контроль над прессой. Создал личную службу безопасности численностью 3 тыс. человек, прошедших подготовку в КНДР, подавлял инакомыслие, преследовал и уничтожал оппозиционеров. По обвинению в подготовке государственного переворота был арестован О. Обасанджо. Из страны был выслан лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка. Наиболее жестоким деянием режима Абачи стала казнь через повешение писателя и политика Кен Саро-­Вивы и 8 его соратников по сфабрикованному обвинению в убийстве (1994). Cаро-­Виво основал в 1992 Движение за выживание огони (небольшой этнической группы народа ибибио), которое критиковало британско-­голландскую компанию «Shell — BP» за пренебрежение экологическими нормами при добыче нефти в дельте Нигера, что наносило непоправимый ущерб окружающей среде, и требовал увеличения денежной компенсации местному населению. Приведение 10 ноября 1995 приговора в исполнение вызвало резкие протесты международной общественности и правозащитных организаций, членство Н. в Содружестве Наций было приостановлено на следующий день. Репрессии не помешали Абаче в 1995 выступить с инициативой проведения комплекса реформ по «демократизации», центральное место в котором занимала трехлетняя программа перехода к гражданскому правлению. По мере ее реализации стало очевидным, что затея с переходным периодом была не более чем прикрытием намерения Абачи укрепить собственную власть. Партии создавались сверху, финансировались из бюджета, их деятельность строго регламентировалась, оппозиция подвергалась репрессиям. В начале 1998 все 5 официальных партий выдвинули Абачу кандидатом на пост президента. Кандидаты только этих партий были допущены к выборам в законодательные органы власти, проходившие в апреле 1998. В голосовании приняли участие 10 % избирателей. Правительству удавалось контролировать инфляцию и курс национальной валюты, однако реального экономического роста не было. Серьезной тому помехой была тотальная коррупция властей. Абача замкнул все финансовые потоки на себя, нефтяные доходы шли не в казну, а в карманы диктатора и его ближайшего окружения, сумма украденных семьей Абачи активов точно не установлена, оценивается в 1–4 млрд долларов США. Из-за нарушений прав человека США ввели против Н. экономические санкции, в 1997 военные разогнали участников приема в честь отбывавшего на родину посла США в Н., вопиющим образом нарушив дипломатический протокол.

На фоне ухудшавшихся отношений с западными странами все более акцентированным и успешным становился африканский вектор внешней политики, Н. стала региональным лидером Зап. Африки. Нигерийские вой­ска составили костяк миротворческих сил (ЭКОМОГ — Группа по наблюдению за прекращением огня), созданных государствами — участниками Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Они внесли большой вклад в стабилизацию ситуации во время гражданских вой­н в Либерии (1989–1997) и Сьерра-­Леоне (1991–2001).

8 июня 1998 Абача скоропостижно умер от инфаркта. Администрация сменившего его генерал-майора Абду­салами Абубакара приняла новый график перехода к гражданскому правлению, создала независимую избирательную комиссию, гарантировала, что военные не будут претендовать на ключевые государственные посты, освободила политических заключенных, не препятствовала возвращению политических эмигрантов. На президентских выборах 27 февраля 1999 победил кандидат Народно-­демократической партии (НДП) бывший глава государства, генерал в отставке, политик и крупный предприниматель-­йоруба О. Обасанджо (в 2003 переизбран на второй срок).

Он проводил правоцентристский курс, энергично боролся с коррупцией и организованной преступностью, провел масштабную приватизацию. Благодаря высоким ценам на нефть добился увеличения темпов экономического роста с 3 до 6 % в год и существенного увеличения валютных резервов. В 2005 Парижский клуб стран-кредиторов списал Н. 60 % задолженности. Администрация ­Обасанджо столкнулась с внутренними конфликтами, которые создали реальную угрозу территориальной целостности страны. На протяжении 1980–1990‑х в дельте Нигера на фоне растущей безработицы и набиравшей силу организованной преступности нарастали настроения против международных нефтяных корпораций и федеральных властей. Выдвигались требования предоставить местному населению право контролировать добычу природных ресурсов, увеличить из федеральной казны финансирование социальной сферы и строительства инфраструктуры, восстановить экологию и выплатить компенсации за нанесенный природе урон. В начале 2000‑х криминальные группы из банд, сект, этнических отрядов получили новые источники дохода за счет контрабанды нефти, которую добывали путем незаконных врезок в нефтепроводы. На вырученные средства закупалось современное оружие. Террористы нападали на объекты нефтяной инфраструктуры, захватывали сотрудников иностранных компаний в заложники за выкуп, регулярно устраивали перестрелки с военными. В 2006 преступные группы объединились в зонтичную организацию Движение за освобождение дельты Нигера (МЕНД) для скоординированного отпора федеральной власти. В сентябре 2008 боевики объявили «тотальную войну» международным нефтяным корпорациям. В марте 2007 Обасанджо провозгласил начало реализации всеобъемлющей долгосрочной программы развития дельты Нигера.

21 апреля 2007 на президентских выборах победу одержал кандидат от НДП Умару Яр-­Адуа, бывший губернатор северного штата Кацина. Это был первый случай мирного перехода власти от одного демократически выборного президента к другому в истории Н. Программа Яр-­Ауды предполагала продолжения экономического курса Обасанджо. В 2009 после проведения армейской операции против повстанцев в дельте Нигера начался успешный процесс мирного урегулирования. В феврале 2010 в связи с тяжелой болезнью Яр-­Ауды Сенат назначил вице-президента Гудлака Джонатана, христианина-иджо (один из народов дельты Нигера), временно исполняющим обязанности главы государства. 5 мая 2010 Яр-­Ауда скончался, новым президентом стал Джонатан.

Приоритетом экономической политики администрации Джонатана стало развитие нефтегазового сектора. В 2014 Н. вышла на 1‑е место в Африке по темпам экономического роста и объему ВВП. Ставка на экстенсивное освоение углеводородных ресурсов как основы экономики привела к упадку сельского хозяйства, сокращению производства экспортных и продовольственных культур. Страна оказалась в устойчивой зависимости от импорта риса, пшеницы, сахара, рыбы. В правление Джонатана стала реальной угроза раскола Н. на мусульманский Север и христианский Юг. В 1999 местные власти стали вводить законы шариата в северных штатах (в настоящее время действуют в 9 штатах и практикуются в районах с преобладающим мусульманским населением трех штатов). Еще в начале 2000 в штатах с мусульманским большинством прокатилась волна протестов немусульманских меньшинств против жизни по законам шариата, в ходе которых погибли сотни человек. Ситуация ухудшилась в 2010 из-за деятельности исламистской террористической организации «Боко харам» (в переводе с языка хауса означает «Западное образование — грех», официальное название в переводе с арабского — «Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада»). Сторонники являются салафитами, приверженцами одного из течений в суннитском исламе, призывают сохранить чистоту раннего ислама, выступают за полное искоренение западного образа жизни и создание на севере Н. исламского государства. Боко харам широко использует террористические методы — убийства мирных жителей в ходе нападений на населенные пункты и христианские церкви, взрывы в людных местах (часто используются террористы-­смертники, в том числе несовершеннолетние дети) и т. д. Наиболее резонансной акцией стало похищение в 2014 276 девочек в штате Борну. К 2014 Боко харам конт­ролировала обширные районы Сев. Нигерии.

На президентских выборах 28–29 марта 2015 победу одержал кандидат от партии Конгресс всех прогрессивных сил Мухаммаду Бухари, глава военного правительства в 1983–1985. В мае 2017 правительство Бухари утвердило План экономического восстановления и роста (2017–2020) — программу структурных реформ, направленную на увеличение темпов экономического роста за счет налогово-­бюджетного стимулирования, стабилизации обменного курса национальной валюты, диверсификации экономики, снижения зависимости от импорта. Удалось добиться экономического подъема, снизить инфляцию. Наступил перелом в противостоянии с Боко харам. В 2015–2016 силы ­Многонациональной совместной оперативной группы, куда входят под­разделения из Н., Нигера, Бенина, Камеруна и Чада освободили от боевиков большую часть контролировавшихся ими районов на северо-востоке Н. В декабре 2016 Бухари заявил о «технической победе» над террористами. Однако они продолжают сопротивление, систематически совершают вылазки и террористические акты на территории Н. и соседних стран.

Бухари выиграл президентские выборы 23 февраля 2019. Приоритетами своего правительства он назвал борьбу с бедностью и безработицей, стимулирование экономического роста через привлечение инвестиций и модернизацию инфраструктуры.

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