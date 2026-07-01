НИФОНТОВА РУФИНА ДМИТРИЕВНА

НИФОНТОВА РУФИНА ДМИТРИЕВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР (1978 год).

В 1955 году окон­чи­ла ВГИК [мас­тер­ская Б.В. Би­би­ко­ва (см. Би­би­ко­вы) и О.И. Пы­жо­вой].

В 1955-1957 годы в Те­ат­ре-сту­дии ки­но­ак­тё­ра (Мо­ск­ва), с 1957 года в Ма­лом те­ат­ре. Уже в пер­вой ро­ли (Ило­на - «Ка­мен­ное гнез­до» Х. Вуо­лий­о­ки) по­ка­за­ла се­бя дос­той­ной парт­нёр­шей В.Н. Па­шен­ной и др.

Сре­ди луч­ших ро­лей: Ка­те­ри­на («Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го), Вар­ва­ра («Дач­ни­ки» М. Горь­ко­го ), Ко­мис­сар («Оп­ти­ми­сти­че­ская тра­ге­дия» В.В. Виш­нев­ско­го), Один­цо­ва («От­цы и де­ти» по И.С. Тур­ге­не­ву), тё­туш­ка Ру­ца («Пти­цы на­шей мо­ло­до­сти» И. Дру­цэ), Яро­вая («Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва), Фед­ра («Фед­ра» Ж. Ра­си­на), Гла­фи­ра («Хо­ло­пы» П.П. Гне­ди­ча), Тать­я­на Мар­ков­на Бе­реж­ко­ва («Об­рыв» по И.А. Гон­ча­ро­ву ).

В ки­но с 1956 года, пер­вые ра­бо­ты - ро­ли не­мо­ло­дых жен­щин с не­сло­жив­шей­ся судь­бой: Нас­тя («Воль­ни­ца», премия Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), Ва­ля Чер­ны­шё­ва («По­люш­ко-по­ле»).

В конце 1950-х годов боль­шой зри­тель­ский ус­пех при­нес­ло Р.Д. Нифонтовой ис­пол­не­ние ро­ли Ка­ти в ки­но­три­ло­гии Г. Л. Ро­ша­ля (совм. с М.И. Анд­жа­па­рид­зе) по ро­ма­ну «Хо­ж­де­ние по му­кам» А.Н. Тол­сто­го - «Сё­ст­ры», «Во­сем­на­дца­тый год» и «Хму­рое ут­ро».

Од­на из пер­вых советских ки­но­звёзд, об­ла­дав­шая ари­сто­кра­тической кра­со­той, Р.Д. Нифонтова во­плоти­ла на эк­ра­не дра­ма­тический об­раз жен­щи­ны утон­чён­ной, внут­рен­не силь­ной, ис­пы­тав­шей все тя­го­ты эпо­хи пе­ре­мен.

В конце 1960-х - 1970-х годоы яр­кие ки­но­уда­чи (Эве­ли­на Ган­ская - «Ошиб­ка Оно­ре де Баль­за­ка», Па­но­ва - «Лю­бовь Яро­вая») пред­вос­хи­ти­ли те­ле­ра­бо­ты, от­ме­чен­ные ори­ги­наль­ны­ми и сме­лы­ми крас­ка­ми: Мод Мок­ридж («Опас­ный по­во­рот»), Ра­нев­ская («Виш­нё­вый сад»). Сре­ди других филь­мов: «День, ко­гда ис­пол­ня­ет­ся 30 лет», «Рус­ский лес», «Па­ла­та», «Ин­тер­вен­ция», «Кон­троль­ная по спе­ци­аль­но­сти», «Снег на зе­лё­ном по­ле», «Вам и не сни­лось…», «Су­ма­сшед­шая лю­бовь», «Вре­мя и се­мья Кон­вей», т/ф «Не­из­вест­ная…».