НИФОНТОВА РУФИНА ДМИТРИЕВНА
НИФОНТОВА РУФИНА ДМИТРИЕВНА - российская актриса, народная артистка СССР (1978 год).
В 1955 году окончила ВГИК [мастерская Б.В. Бибикова (см. Бибиковы) и О.И. Пыжовой].
В 1955-1957 годы в Театре-студии киноактёра (Москва), с 1957 года в Малом театре. Уже в первой роли (Илона - «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки) показала себя достойной партнёршей В.Н. Пашенной и др.
Среди лучших ролей: Катерина («Гроза» А.Н. Островского), Варвара («Дачники» М. Горького), Комиссар («Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского), Одинцова («Отцы и дети» по И.С. Тургеневу), тётушка Руца («Птицы нашей молодости» И. Друцэ), Яровая («Любовь Яровая» К.А. Тренёва), Федра («Федра» Ж. Расина), Глафира («Холопы» П.П. Гнедича), Татьяна Марковна Бережкова («Обрыв» по И.А. Гончарову).
В кино с 1956 года, первые работы - роли немолодых женщин с несложившейся судьбой: Настя («Вольница», премия Мкф в Карлови-Вари), Валя Чернышёва («Полюшко-поле»).
В конце 1950-х годов большой зрительский успех принесло Р.Д. Нифонтовой исполнение роли Кати в кинотрилогии Г. Л. Рошаля (совм. с М.И. Анджапаридзе) по роману «Хождение по мукам» А.Н. Толстого - «Сёстры», «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро».
Одна из первых советских кинозвёзд, обладавшая аристократической красотой, Р.Д. Нифонтова воплотила на экране драматический образ женщины утончённой, внутренне сильной, испытавшей все тяготы эпохи перемен.
В конце 1960-х - 1970-х годоы яркие киноудачи (Эвелина Ганская - «Ошибка Оноре де Бальзака», Панова - «Любовь Яровая») предвосхитили телеработы, отмеченные оригинальными и смелыми красками: Мод Мокридж («Опасный поворот»), Раневская («Вишнёвый сад»). Среди других фильмов: «День, когда исполняется 30 лет», «Русский лес», «Палата», «Интервенция», «Контрольная по специальности», «Снег на зелёном поле», «Вам и не снилось…», «Сумасшедшая любовь», «Время и семья Конвей», т/ф «Неизвестная…».