НИФОНТ
НИФОНТ - русский церковный деятель, архиепископ (по другим данным, епископ) Новгородский (1131-1156 годы), святой.
Предположение о том, что Нифонт был греком, не подтверждается. Вероятно, принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре (ныне Киево-Печерская лавра).
Прибыл в Новгород 1 января 1131 года, после отвержения от кафедры его предшественника - еп. Иоанна Попьяна (1110-1130 годы).
Новгородская первая летопись последовательно именует Нифонта архиепископом, такое же титулование содержится и в тексте на антиминсе 1148 года (освящён для храма Св. вмч. Георгия, находившегося в юрисдикции еп. Ростовского Нестора; обнаружен в 1854 году в Николо-Дворищенском соборе в Новгороде; некоторые исследователи высказывают сомнение в его подлинности). Однако в южно-русских летописях и патриарших посланиях Нифонт титулуется епископом. В историографии существуют различные версии о получении Нифонтом титула архиепископа: по одной из них, этот титул за Нифонта был признан Киевской митрополией, но не Константинопольским патриархатом; по другой -титул мог быть получен Нифонтом непосредственно от патриарха Константинопольского Николая IV (1147-1151 годы) за его принципиальную канонич. позицию.
В правление Нифонта имели место конфликты Новгорода с князьями (1132, 1136 и др. годы), знаменовавшие собой важный этап в становлении Новгородской республики. В январе 1136 года Нифонт, по всей видимости, был (вместе с митр. Киевским Михаилом) посредником при заключении мира на р. Супой (12 января 1136 год) между киевским кн. Ярополком Владимировичем и черниговским кн. Всеволодом Ольговичем. Во время Новгородского восстания 1136 года новгородцы удерживали кн. Всеволода Мстиславича на «епископском дворе» Нифонта, а в декабре того же года Нифонт отказался венчать брак кн. Святослава Ольговича. В 1141-1142 годы Нифонт находился под арестом в Киеве во время борьбы за новгородское княжение между киевским кн. Всеволодом Ольговичем и ростово-суздальским кн. Юрием Владимировичем Долгоруким. В 1147 году выступил против поставления по инициативе киевского кн. Изяслава Мстиславича собором русских епископов Климента Смолятича митрополитом Киевским без санкции патриарха Константинопольского. В результате в 1148 году Нифонт был вызван в Киев, где по приказу Изяслава Мстиславича заключён под стражу в Киево-Печерском мон. Владыка был освобождён осенью 1149 года, после захвата Киева кн. Юрием Владимировичем Долгоруким.
По инициативе Нифонта построены каменные Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Псков) и церковь Св. Климента (Старая Ладога, 1153 год, не сохр.), в новгородском Софийском соборе расписаны притворы (1144 год), устроена свинцовая крыша и побелены стены (1151 год). При Нифонте новгородское летописание перешло из-под контроля князя в руки архиепископа (по мнению А.А. Гиппиуса, в 1132 году), причём летописцем Нифот, вероятно, был Кирик Новгородец. Нифонт также один из авторов ответов на «Вопрошание» Кирика Новгородца.
Умер во время поездки в Киев, был похоронен в Киево-Печерском мон. Почитание Нифонта как святого существовало в Новгороде уже в середине XV века, общерусское почитание установлено в 1549 году. В 1558 году псковским книжником Василием (в иночестве Варлаам) на основе Киево-Печерского патерика написаны житие Нифонта и служба ему. День памяти по календарю РПЦ - 8(21) апреля.
Исторические источники:
Памятники древнерусского канонического права. 2-е изд. СПб., 1908. Ч. 1: Памятники XI–XV в. Стб. 21–62;
Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2. Стб. 307–308, 341, 483–484; М., 2000. Т. 3. С. 22–29.