НИФОНТ

НИФОНТ - русский цер­ков­ный дея­тель, ар­хи­епи­скоп (по другим дан­ным, епи­скоп) Нов­го­род­ский (1131-1156 годы), свя­той.

Пред­по­ло­же­ние о том, что Нифонт был гре­ком, не под­твер­жда­ет­ся. Ве­ро­ят­но, при­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Кие­во-Пе­чер­ском монастыре (ны­не Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра).

При­был в Нов­го­род 1 января 1131 года, по­сле от­вер­же­ния от ка­фед­ры его пред­ше­ст­вен­ни­ка - еп. Ио­ан­на По­пья­на (1110-1130 годы).

Нов­го­род­ская пер­вая ле­то­пись по­сле­до­ва­тель­но име­ну­ет Нифонта ар­хи­епи­ско­пом, та­кое же ти­ту­ло­ва­ние со­дер­жит­ся и в тек­сте на ан­ти­мин­се 1148 года (ос­вя­щён для хра­ма Св. вмч. Ге­ор­гия, на­хо­див­ше­го­ся в юрис­дик­ции еп. Рос­тов­ско­го Не­сто­ра; об­на­ру­жен в 1854 году в Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ском со­бо­ре в Нов­го­ро­де; не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли вы­ска­зы­ва­ют со­мне­ние в его под­лин­но­сти). Од­на­ко в южно-русских ле­то­пи­сях и пат­ри­ар­ших по­сла­ни­ях Нифонт ти­ту­лу­ет­ся епи­ско­пом. В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ют различные вер­сии о по­лу­че­нии Нифонтом ти­ту­ла ар­хи­епи­ско­па: по од­ной из них, этот ти­тул за Нифонта был при­знан Ки­ев­ской ми­тро­по­ли­ей, но не Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том; по дру­гой -ти­тул мог быть по­лу­чен Нифонтом не­по­сред­ст­вен­но от пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ни­ко­лая IV (1147-1151 годы) за его прин­ци­пи­аль­ную ка­но­нич. по­зи­цию.

В прав­ле­ние Нифонта име­ли ме­сто кон­флик­ты Нов­го­ро­да с князь­я­ми (1132, 1136 и др. годы), зна­ме­но­вав­шие со­бой важ­ный этап в ста­нов­ле­нии Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. В январе 1136 года Нифонт, по всей ви­ди­мо­сти, был (вме­сте с митр. Киевским Ми­хаи­лом) по­сред­ни­ком при за­клю­че­нии ми­ра на р. Су­пой (12 января 1136 год) ме­ж­ду ки­ев­ским кн. Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем и чер­ни­гов­ским кн. Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем. Во вре­мя Нов­го­род­ско­го вос­ста­ния 1136 года нов­го­род­цы удер­жи­ва­ли кн. Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча на «епи­скоп­ском дво­ре» Нифонта, а в де­каб­ре то­го же го­да Нифонт от­ка­зал­ся вен­чать брак кн. Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча. В 1141-1142 годы Нифонт на­хо­дил­ся под аре­стом в Кие­ве во вре­мя борь­бы за нов­го­род­ское кня­же­ние ме­ж­ду ки­ев­ским кн. Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем и рос­то­во-суз­даль­ским кн. Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким. В 1147 году вы­сту­пил про­тив по­став­ле­ния по ини­циа­ти­ве ки­ев­ско­го кн. Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча со­бо­ром русских епи­ско­пов Кли­мен­та Смо­ля­ти­ча ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским без санк­ции пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. В ре­зуль­та­те в 1148 году Нифонт был вы­зван в Ки­ев, где по при­ка­зу Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча за­клю­чён под стра­жу в Кие­во-Пе­чер­ском мон. Вла­ды­ка был ос­во­бо­ж­дён осе­нью 1149 года, по­сле за­хва­та Кие­ва кн. Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким.

По ини­циа­ти­ве Нифонта по­строе­ны ка­мен­ные Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор Ми­ро­ж­ско­го мо­на­сты­ря (Псков) и церковь Св. Кли­мен­та (Ста­рая Ла­до­га, 1153 год, не сохр.), в нов­го­род­ском Со­фий­ском со­бо­ре рас­пи­са­ны при­тво­ры (1144 год), уст­рое­на свин­цо­вая кры­ша и по­бе­ле­ны сте­ны (1151 год). При Нифонте нов­го­род­ское ле­то­пи­са­ние пе­ре­шло из-под кон­тро­ля кня­зя в ру­ки ар­хи­епи­ско­па (по мне­нию А.А. Гип­пиу­са, в 1132 году), при­чём ле­то­пис­цем Нифот, ве­ро­ят­но, был Ки­рик Нов­го­ро­дец. Нифонт так­же один из ав­то­ров от­ве­тов на «Во­про­ша­ние» Ки­ри­ка Нов­го­род­ца.

Умер во вре­мя по­езд­ки в Ки­ев, был по­хо­ро­нен в Кие­во-Пе­чер­ском мон. По­чи­та­ние Нифонта как свя­то­го су­ще­ст­во­ва­ло в Нов­го­ро­де уже в середине XV века, об­ще­рус­ское по­чи­та­ние ус­та­нов­ле­но в 1549 году. В 1558 году псков­ским книж­ни­ком Ва­си­ли­ем (в ино­че­ст­ве Вар­ла­ам) на ос­но­ве Кие­во-Пе­чер­ско­го па­те­ри­ка на­пи­са­ны жи­тие Нифонта и слу­ж­ба ему. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 8(21) ап­ре­ля.

Исторические источники:

Па­мят­ни­ки древ­не­рус­ско­го ка­но­ни­че­ско­го пра­ва. 2-е изд. СПб., 1908. Ч. 1: Па­мят­ни­ки XI–XV в. Стб. 21–62;

Пол­ное со­бра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1998. Т. 2. Стб. 307–308, 341, 483–484; М., 2000. Т. 3. С. 22–29.