НИЕНШАНЦ
НИЕНШАНЦ - шведская крепость XVII - начала XVIII веков, исторический и археологический памятник.
Располагалась у впадения р. Охта в р. Нева (ныне здесь Красногвардейская площадь г. Санкт-Петербург).
Первоначальная дерево-земляная крепость прямоугольной формы (гарнизон - до 500 человек) возведена в 1611 году по приказу шведского короля Карла IX во время Шведской интервенции начала XVII века. Находилась на месте шведской крепости Ландскрона (XIII век) и русского торгового поселения Невское устье (XVI век). По Столбовскому миру 1617 года осталась в составе Швеции.
Крепость получила название Нюэнсканс (Nyenskans - Невское укрепление), в Русском государстве называлась Канцы (от швед. Skanzen - «укрепление»), в XVIII веке в русском языке закрепился немецкий вариант названия крепости - Ниеншанц. В 1610-х годах на правом берегу р. Охта напротив крепости по приказу шведского короля Густава II Адольфа основан г. Ниен (в 1632-1642 годы получил полные городские права). Проекты перестройки крепости 1630-1650-х годов (авторы - Г. Швенгель и Ю. фон Роденбург) предусматривали возведение новой цитадели и сооружение укреплений вокруг уже сформировавшегося города с включением в них ещё не освоенных территорий на левом берегу р. Охта (впоследствии частично реализованы). На карте устья Невы (1643 год) крепость Ниеншанц изображена с внешними земляными укреплениями в виде неправильного шестиугольника с 3 бастионами. В 1656 году во время русско-шведской войны 1656-1658 годов Ниеншанц был взят и разрушен русским войсками, однако по условиям Кардисского мира 1661 года территория, где располагалась крепость, осталась в составе Швеции.
Вскоре крепость Ниеншанц и город Ниен были восстановлены. Строительство крепости велось по проекту 1652 года инж. Г. фон Зойленбергом. Цитадель, расположенная на мысу, имела форму звезды с 5 пустыми бастионами Карлов, Гельмфельтов, Гварн (Мельничный), Гамбле (Старый) и Мёртвый, а также 2 воротными равелинами. Главные ворота выходили к Охте, мост через которую связывал крепость с центром города. Диаметр окружности, описываемой по оконечностям цитадели, составлял около 245 м. Ширина бастионов достигала около 60 м, протяжённость куртин между бастионами - 50,4 м, ширина валов - около 19 м, ширина рва - 27 м.
В Ниене (население около 2 тыс. человек) жили шведы, немцы, русские и финны, занимавшиеся торговлей, ремёслами, земледелием, рыболовством и судовождением. В центре Ниена располагались Ратуша, шведскиой и немецкой церкви, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась по берегам рек Охта и Чёрная, а также вдоль дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Нотебургу. Паромной переправой Ниен был связан с городским предместьем - с. Спасское с православной церковью, населённым русскими и ижорцами (располагалось в районе бывшего Смольного монастыря).
В 1670-е годы концепция укреплений Ниеншанц была изменена. В проектах Э. Дальберга и К.М. Стюарта предлагалось перенести весь город на мыс между Невой и Охтой, защитив его внешней линией укреплений. Укрепления с 3 бастионами к югу от цитадели были построены только к началу Северной войны 1700-1721 годов. В октябре 1702 года шведское командование эвакуировало население Ниена, а город был сожжён. 25 апреля (6 мая) 1703 года корпус российских войск под командованием царя Петра I и генерал-фельдмаршла Б.П. Шереметева начал осаду Ниеншанца, который защищал гарнизон из 600 человек. После массированной бомбардировки, нанёсшей большой урон крепости, 1(12) мая шведы капитулировали. Ниеншанц был переименован царём Петром I в Шлотбург; здесь же на военном совете было принято решение строить новую крепость ближе к устью Невы. В 1704-1708 годы шведские войска несколько раз предпринимали попытки вернуть себе Ниеншанц, но были отбиты российскими войсками.
Считается, что Ниеншанц был частично разрушен уже в 1703 году, чтобы шведские войска не смогли его вновь использовать, однако следы укреплений крепости прослеживаются на картах Санкт-Петербурга XVIII - начала XIX веков. В XIX-XX века, когда на месте Ниеншанца существовала Охтинская верфь (в 1913-2000-х годах Петрозавод), остатки крепостных валов были снивелированы. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга (2003 год) на месте Ниеншанца сооружён памятный знак и открыт небольшой музей. В процессе археологических раскопок (2006-2009 годы) обнаружены крепостные рвы Ниеншанца (сохранились на глубину до 3,5 м; могут послужить основой ландшафтного археологического музея).