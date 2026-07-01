НИЕНШАНЦ

НИЕНШАНЦ - шведская крепость XVII - начала XVIII веков, исторический и археологический памятник.

Рас­по­ла­га­лась у впа­де­ния р. Ох­та в р. Не­ва (ны­не здесь Крас­но­гвар­дей­ская площадь г. Санкт-Пе­тер­бург ).

Пер­во­на­чаль­ная де­ре­во-зем­ля­ная кре­пость пря­мо­уголь­ной фор­мы (гар­ни­зон - до 500 человек) воз­ве­де­на в 1611 году по при­ка­зу шведского ко­ро­ля Кар­ла IX во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. На­хо­ди­лась на мес­те шведской кре­по­сти Ланд­скро­на (XIII век) и русского тор­го­во­го по­се­ле­ния Нев­ское устье (XVI век). По Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года ос­та­лась в со­ста­ве Шве­ции.

Кре­пость по­лу­чи­ла на­зва­ние Ню­эн­сканс (Nyens­kans - Нев­ское ук­ре­п­ле­ние), в Русском государстве на­зы­ва­лась Кан­цы (от швед. Skan­zen - «ук­ре­п­ле­ние»), в XVIII веке в русском языке за­кре­пил­ся немецкий ва­ри­ант на­зва­ния кре­по­сти - Ниеншанц. В 1610-х годах на пра­вом бе­ре­гу р. Ох­та на­про­тив кре­по­сти по при­ка­зу шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа ос­но­ван г. Ни­ен (в 1632-1642 годы по­лу­чил пол­ные го­род­ские пра­ва). Про­ек­ты пе­ре­строй­ки кре­по­сти 1630-1650-х годов (ав­то­ры - Г. Швен­гель и Ю. фон Ро­ден­бург) пре­ду­смат­ри­ва­ли воз­ве­де­ние но­вой ци­та­де­ли и со­ору­же­ние ук­ре­п­ле­ний во­круг уже сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся го­ро­да с вклю­че­ни­ем в них ещё не ос­во­ен­ных тер­ри­то­рий на ле­вом бе­ре­гу р. Ох­та (впо­след­ст­вии час­тич­но реа­ли­зо­ва­ны). На кар­те устья Не­вы (1643 год) кре­пость Ниеншанц изо­бра­же­на с внеш­ни­ми зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми в ви­де не­пра­виль­но­го шес­ти­уголь­ни­ка с 3 бас­тио­на­ми. В 1656 году во вре­мя русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов Ниеншанц был взят и раз­ру­шен русским вой­ска­ми, од­на­ко по ус­ло­ви­ям Кар­дис­ско­го ми­ра 1661 года тер­ри­то­рия, где рас­по­ла­га­лась кре­пость, ос­та­лась в со­ста­ве Шве­ции .

Вско­ре кре­пость Ниеншанц и го­род Ниен бы­ли вос­станов­ле­ны. Строи­тель­ст­во кре­по­сти ве­лось по про­ек­ту 1652 года инж. Г. фон Зой­лен­бер­гом. Ци­та­дель, рас­по­ло­жен­ная на мы­су, име­ла фор­му звез­ды с 5 пус­ты­ми бас­тио­на­ми Кар­лов, Гельм­фель­тов, Гварн (Мель­нич­ный), Гамб­ле (Ста­рый) и Мёрт­вый, а так­же 2 во­рот­ны­ми ра­ве­ли­на­ми. Главные во­ро­та вы­хо­ди­ли к Ох­те, мост че­рез ко­то­рую свя­зы­вал кре­пость с цен­тром го­ро­да. Диа­метр ок­руж­но­сти, опи­сы­вае­мой по око­неч­но­стям ци­та­де­ли, со­став­лял около 245 м. Ши­ри­на бас­тио­нов дос­ти­га­ла около 60 м, про­тя­жён­ность кур­тин ме­ж­ду бас­тио­на­ми - 50,4 м, ши­ри­на ва­лов - около 19 м, ши­ри­на рва - 27 м.

В Ние­не (население около 2 тыс. человек) жи­ли шве­ды, нем­цы, рус­ские и фин­ны, за­ни­мав­шие­ся тор­гов­лей, ре­мёс­ла­ми, зем­ле­де­ли­ем, ры­бо­лов­ст­вом и су­до­во­ж­де­ни­ем. В цен­тре Ние­на рас­по­ла­га­лись Ра­ту­ша, шведскиой и немецкой церк­ви, шко­ла, порт и тор­го­вая пло­щадь. За­строй­ка фор­ми­ро­ва­лась по бе­регам рек Ох­та и Чёр­ная, а так­же вдоль до­рог, ве­ду­щих к Вы­бор­гу, Кекс­голь­му и Но­те­бур­гу. Па­ром­ной пе­ре­пра­вой Ни­ен был свя­зан с городским пред­ме­сть­ем - с. Спас­ское с пра­во­слав­ной цер­ко­вью, на­се­лён­ным рус­ски­ми и ижор­ца­ми (рас­по­ла­га­лось в рай­оне бывшего Смоль­но­го монастыря).

В 1670-е годы кон­цеп­ция ук­ре­п­ле­ний Ниеншанц бы­ла из­ме­не­на. В про­ек­тах Э. Даль­бер­га и К.М. Стю­ар­та пред­ла­га­лось пе­ре­не­сти весь го­род на мыс ме­ж­ду Не­вой и Ох­той, за­щи­тив его внеш­ней ли­ни­ей ук­ре­п­ле­ний. Ук­ре­п­ле­ния с 3 бас­тио­на­ми к югу от ци­та­де­ли бы­ли по­строе­ны толь­ко к на­ча­лу Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. В октябре 1702 года шведское ко­ман­до­ва­ние эва­куи­ро­ва­ло на­се­ле­ние Ние­на, а го­род был со­жжён. 25 апреля (6 мая) 1703 года кор­пус российских войск под ко­мандованием ца­ря Пет­ра I и генерал-фельдмаршла Б.П. Ше­ре­ме­те­ва на­чал оса­ду Ниеншанца, ко­то­рый за­щи­щал гар­ни­зон из 600 человек. По­сле мас­си­ро­ван­ной бом­бар­ди­ров­ки, на­нёс­шей боль­шой урон кре­по­сти, 1(12) мая шве­ды ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли. Ниеншанц был пе­ре­име­но­ван ца­рём Пет­ром I в Шлот­бург; здесь же на во­енном со­ве­те бы­ло при­ня­то ре­ше­ние стро­ить но­вую кре­пость бли­же к устью Не­вы. В 1704-1708 годы шведские вой­ска несколько раз пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки вер­нуть се­бе Ниеншанц, но бы­ли от­би­ты российскими вой­ска­ми.

Счи­та­ет­ся, что Ниеншанц был час­тич­но раз­ру­шен уже в 1703 году, что­бы шведские вой­ска не смог­ли его вновь ис­поль­зо­вать, од­на­ко сле­ды ук­ре­п­ле­ний кре­по­сти про­сле­жи­ва­ют­ся на кар­тах Санкт-Пе­тер­бур­га XVIII - начала XIX веков. В XIX-XX века, ко­гда на мес­те Ниеншанца су­ще­ст­во­ва­ла Ох­тин­ская верфь (в 1913-2000-х годах Пет­ро­за­вод), ос­тат­ки кре­пост­ных ва­лов бы­ли сни­ве­ли­ро­ва­ны. К 300-лет­не­му юби­лею Санкт-Пе­тер­бур­га (2003 год) на мес­те Ниеншанца со­ору­жён па­мят­ный знак и от­крыт не­боль­шой му­зей. В про­цес­се ар­хео­ло­гических рас­ко­пок (2006-2009 годы) об­на­ру­же­ны кре­по­ст­ные рвы Ниеншанца (со­хра­ни­лись на глу­би­ну до 3,5 м; мо­гут по­слу­жить ос­но­вой ланд­шафт­но­го ар­хео­ло­гического му­зея).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)