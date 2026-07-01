НИДЕРМИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

НИДЕРМИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - российский во­енно-морской дея­тель, ви­це-адмирал (1908 год).

Из дво­рян . Окон­чил Морской кор­пус (1870 год) и Мин­ный офи­цер­ский класс (1878 год). На во­енной служ­бе с 1870 года.

В 1870-1873 годы со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние на кли­пе­ре «Изум­руд». В 1873-1879 годы изу­чал мин­ное де­ло на за­во­де Р. Уайт­хе­да в Фиу­ме (Ав­ст­ро-Венгерская им­пе­рия; ны­не Рие­ка, Хор­ва­тия). В 1879-1886 годы флаг­ман­ский мин­ный офи­цер по са­мо­дви­жу­щим­ся ми­нам Уайт­хе­да (см. Тор­пе­да) в шта­бе за­ве­дую­ще­го мин­ной ча­стью Балтийского фло­та.

В 1883 годы про­во­дил ис­пы­та­ния са­мо­дви­жу­щих­ся мин Уайт­хе­да в Се­ва­сто­по­ле. С 1886 года по­мощ­ник за­ве­дую­ще­го Мин­ным офи­цер­ским клас­сом ( Крон­штадт ), за­тем командующий ми­но­нос­ца № 13, с ко­то­рым со­вер­шил пе­ре­ход из вер­фи в Гер­ма­нии в Се­ва­сто­поль.

В 1887-1890 годы стар­ший офи­цер крей­се­ра «Аф­ри­ка» и од­но­вре­мен­но пре­по­да­ва­тель Мин­но­го офи­цер­ско­го клас­са. С 1891 года командующий транс­пор­та «Крас­ная Гор­ка», за­тем крей­се­ра «Джи­гит», на ко­то­ром в 1894 году со­вер­шил пла­ва­ния в Сре­ди­зем­ное море и Северно-Ле­до­ви­тый океан.

В 1896-1898 годы за­ве­дую­щий Во­енно-морским учё­ным от­де­лом, а с 1898 года командующий крей­се­ра «Па­мять Азо­ва» эс­кад­ры Ти­хо­го океана. В 1899-1900 годы со­вер­шил на нём пе­ре­ход из Порт- Ар­ту­ра (ны­не Люй­шунь, КНР) в Крон­штадт. В 1900-1901 годы командующий 12-го флот­ско­го эки­па­жа, в 1901-1902 годы командующий эс­кад­рен­но­го бро­не­нос­ца «Бо­ро­ди­но» и од­но­вре­мен­но командующий 18-го флот­ско­го эки­па­жа.

С 1902 года начальник шта­ба при главном ко­ман­ди­ре Крон­штадт­ско­го пор­та. В 1903-1905 годы по­мощ­ник на­чаль­ни­ка, в 1905-1906 годы и. д. на­чаль­ни­ка Главного морского шта­ба, член Со­ве­та го­су­дар­ст­вен­ной обо­ро­ны (1905-1906 годы). С 1907 года председатель Комитета Доб­ро­воль­но­го фло­та. В 1908 году уво­лен с во­енной служ­бы. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года эмиг­ри­ро­вал.

Сочинения:

От Се­ва­сто­по­ля до Цу­си­мы: рус­ский флот за вре­мя с 1866 по 1906 гг. Ри­га, 1930.

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