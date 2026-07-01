НИДЕРМИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
НИДЕРМИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - российский военно-морской деятель, вице-адмирал (1908 год).
Из дворян. Окончил Морской корпус (1870 год) и Минный офицерский класс (1878 год). На военной службе с 1870 года.
В 1870-1873 годы совершил кругосветное плавание на клипере «Изумруд». В 1873-1879 годы изучал минное дело на заводе Р. Уайтхеда в Фиуме (Австро-Венгерская империя; ныне Риека, Хорватия). В 1879-1886 годы флагманский минный офицер по самодвижущимся минам Уайтхеда (см. Торпеда) в штабе заведующего минной частью Балтийского флота.
В 1883 годы проводил испытания самодвижущихся мин Уайтхеда в Севастополе. С 1886 года помощник заведующего Минным офицерским классом (Кронштадт), затем командующий миноносца № 13, с которым совершил переход из верфи в Германии в Севастополь.
В 1887-1890 годы старший офицер крейсера «Африка» и одновременно преподаватель Минного офицерского класса. С 1891 года командующий транспорта «Красная Горка», затем крейсера «Джигит», на котором в 1894 году совершил плавания в Средиземное море и Северно-Ледовитый океан.
В 1896-1898 годы заведующий Военно-морским учёным отделом, а с 1898 года командующий крейсера «Память Азова» эскадры Тихого океана. В 1899-1900 годы совершил на нём переход из Порт- Артура (ныне Люйшунь, КНР) в Кронштадт. В 1900-1901 годы командующий 12-го флотского экипажа, в 1901-1902 годы командующий эскадренного броненосца «Бородино» и одновременно командующий 18-го флотского экипажа.
С 1902 года начальник штаба при главном командире Кронштадтского порта. В 1903-1905 годы помощник начальника, в 1905-1906 годы и. д. начальника Главного морского штаба, член Совета государственной обороны (1905-1906 годы). С 1907 года председатель Комитета Добровольного флота. В 1908 году уволен с военной службы. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал.
Сочинения:
От Севастополя до Цусимы: русский флот за время с 1866 по 1906 гг. Рига, 1930.
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