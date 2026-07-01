НИДЕРЛЕ ЛЮБОР
НИДЕРЛЕ ЛЮБОР - чешский археолог, антрополог, этнограф, историк, академик Чешской АН (1906 год), иностранный член Петербургской АН (1906 год; с 1917 года - РАН; с 1925 года - АН СССР).
Сын филолога-классика И. Нидерле. Окончил Карлов университет в Праге (1887 год), где изучал классическую филологию и археологию, затем антропологию (включая первобытную историю), этнологию. Ученик Т. Масарика.
В 1889-1890, 1893 годы был в научных командировках в Мюнхене, Париже, Варшаве, Москве, Киеве и др. С 1891 года работал в Карловом университете [с 1898 года профессор, в 1907-1929 годы заведующий преисторическим отделом Археологического кабинета (с 1912 года института), в 1907-1908 годы декан Филосовского факультета; в 1927-1928 годы ректор].
Один из основателей Чехославянского этнографического музея (1895 год; директор в 1895-1998 годы, редактор его «Вестника» в 1896-1898 годы), Института археологии в Праге (1919 год; директор в 1919-1924 годы). Действенный член (по указу президента Чехословакии 1927 год), председатель (1928-1932 годы) Славянского института.
Редактор и член редколлегии ряда периодических изданий, в т. ч. журнала «Pam ́atky archeologické» (1914-1930 годы).
Труды в ряде областей археологии - в основном славянской и первобытной (в т. ч. обобщения), физической антропологии и этнографии Центральной Европы. Одним из первых выделил достоверные славянские раннесредневековые памятники в Центральной Европе. Продолжая линию П.Й. Шафарика, создал фундаментальные обобщения, составившие эпоху в мировом славяноведении, которые опубликовал в цикле книг «Славянские древности» («Slovanské starožitnosti», sv. 1-3, 1902-1919 годы, и «Жизнь древних славян» (« ̌Zivot starých Slovanů», sv. 1-3, 1911-1934 годы); их краткое изложение в нескольких версиях было переведено на ряд языков.
Будучи сторонником комплексного изучения археологических и др. источников, был одним из лидеров «университетской школы» в полемике с «музейной школой». Один из основателей современной чешской научной археологической школы.
Среди учеников Л. Нидерле - Я. Филип, Я. Эйснер, Я. Бём,
Сочинения:
Příspěvky k anthropologii zemí českých. Praha, 1891–1893. Sv. 1–2;
Lidstvo v době předhistorické. Praha, 1893;
Человечество в доисторические времена. СПб., 1898;
Этнографическая карта венгерских словаков составлена на основании переписи 1900 г. Прага, 1903;
Rukovět’ české archeologie. Praha, 1910 (s K. Buchtelа);
Manuel d’antiquité slave. P., 1923–1926. Sv. 1–2;
Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV–X století. Praha, 1930;
Славянские древности. М., 1956.