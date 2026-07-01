НИДЕРЛЕ ЛЮБОР

НИДЕРЛЕ ЛЮБОР - чешский ар­хео­лог, ан­тро­по­лог, эт­но­граф, ис­то­рик, академик Чешской АН (1906 год), иностранный член Пе­тербургской АН (1906 год; с 1917 года - РАН; с 1925 года - АН СССР ).

Сын фи­ло­ло­га-клас­си­ка И. Ни­дер­ле. Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге (1887 год), где изу­чал клас­сическую фи­ло­ло­гию и ар­хео­ло­гию, за­тем ан­тро­по­ло­гию (вклю­чая пер­во­быт­ную ис­то­рию), эт­но­ло­гию. Уче­ник Т. Ма­са­ри­ка .

В 1889-1890, 1893 годы был в на­учных ко­ман­ди­ров­ках в Мюн­хе­не, Па­ри­же, Вар­ша­ве, Мо­ск­ве, Кие­ве и др. С 1891 года ра­бо­тал в Кар­ло­вом университете [с 1898 года профессор, в 1907-1929 годы заведующий пре­ис­то­ри­че­ским от­де­лом Ар­хео­ло­гического ка­би­не­та (с 1912 года института), в 1907-1908 годы де­кан Фи­лосовского факультета; в 1927-1928 годы рек­тор].

Один из ос­но­ва­те­лей Че­хо­сла­вянс­ко­го эт­но­гра­фического му­зея (1895 год; ди­рек­тор в 1895-1998 годы, редактор его «Вест­ни­ка» в 1896-1898 годы), Института ар­хео­ло­гии в Пра­ге (1919 год; ди­рек­тор в 1919-1924 годы). Действенный член (по ука­зу пре­зи­ден­та Че­хо­сло­ва­кии 1927 год), председатель (1928-1932 годы) Славянского института.

Ре­дак­тор и член ред­кол­ле­гии ря­да пе­рио­дических из­да­ний, в т. ч. журнала «Pam ́atky ar­cheo­logické» (1914-1930 годы).

Тру­ды в ря­де об­лас­тей ар­хео­ло­гии - в основном сла­вян­ской и пер­во­быт­ной (в т. ч. обоб­ще­ния), фи­зической ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии Центральной Ев­ро­пы. Од­ним из пер­вых вы­де­лил дос­то­вер­ные славянские ран­не­сред­не­ве­ко­вые па­мят­ни­ки в Центральной Ев­ро­пе. Про­дол­жая ли­нию П.Й. Ша­фа­ри­ка, соз­дал фун­даментальные обоб­ще­ния, со­ста­вив­шие эпо­ху в ми­ро­вом сла­вя­но­ве­де­нии, ко­то­рые опуб­ли­ко­вал в цик­ле книг «Сла­вян­ские древ­но­сти» («Slo­vanské starožitnosti», sv. 1-3, 1902-1919 годы, и «Жизнь древ­них сла­вян» (« ̌Zi­vot starých Slovanů», sv. 1-3, 1911-1934 годы); их крат­кое из­ло­же­ние в не­сколь­ких вер­си­ях бы­ло пе­ре­ве­де­но на ряд язы­ков.

Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком ком­плекс­но­го изу­че­ния ар­хео­ло­гических и др. ис­точ­ни­ков, был од­ним из ли­де­ров «уни­вер­си­тет­ской шко­лы» в по­ле­ми­ке с «му­зей­ной шко­лой». Один из ос­но­ва­те­лей современной чешской на­уч­ной ар­хео­ло­гической шко­лы.

Сре­ди уче­ни­ков Л. Нидерле - Я. Фи­лип, Я. Эйс­нер, Я. Бём,

Сочинения:

Příspěvky k anthropologii zemí českých. Praha, 1891–1893. Sv. 1–2;

Lidstvo v době před­historické. Praha, 1893;

Че­ло­ве­че­ст­во в до­исто­ри­че­ские вре­ме­на. СПб., 1898;

Эт­но­гра­фи­че­ская кар­та вен­гер­ских сло­ва­ков со­став­ле­на на ос­но­ва­нии пе­ре­пи­си 1900 г. Пра­га, 1903;

Rukovět’ české archeologie. Praha, 1910 (s K. Buchtelа);

Manuel d’antiquité slave. P., 1923–1926. Sv. 1–2;

Příspěvky k vývoji by­zantských šper­ků ze IV–X století. Praha, 1930;

Сла­вян­ские древ­но­сти. М., 1956.