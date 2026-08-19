Нидерлáнды истори́ческие
Нидерлáнды истори́ческие (нидерл. de Lage Landen bij de zee, de Nederlanden, het Nederland; фр. Pays-Bas, нем. Niederlanden; букв. «низины», «низинные земли») — впервые появившееся в XIV–XV вв. и позже закрепившееся в историографии название комплекса земель, расположенных на Северо-Западе Европы, главным образом на низменной равнине между Северным морем и Арденнами в бассейне Рейна, Мааса и Шельды (включавшего территорию совр. Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и части Северной Франции).
В Средние века нидерландские области — фактически самостоятельные феодальные княжества в формальном подчинении Священной Римской империи или Французскому королевству. В XIV–XV вв. бо́льшая их часть, впервые со времен Карла I Великого, была объединена в Государстве герцогов Бургундских, стала именоваться Нидерландами (Нижними землями). К концу XV в. перешли к Габсбургам (окончательно в 1482). В период правления Карла V формировали так называемый Бургундский округ (1512), объявленный на имперском сейме в Аугсбурге (1548) единым комплексом земель, наследуемым в дальнейшем только в нераздельном виде (закреплено Прагматической санкцией 4 ноября 1549). В него входило 17 провинций: герцогства Брабант, Лимбург, Люксембург, Гелдерн, графства Фландрия, Артуа, Геннегау (Эно), Голландия, Зеландия, Намюр, сеньории Фрисландия, Мехелен, Утрехт, Оверэйссел, Дренте, Гронинген, Лилль (с Дуэ и Орши). С 1556 Н. и. в составе Испанской монархии под властью короля Филиппа II. В результате Нидерландской революция XV в. северные провинции образовали самостоятельное государство — Республику Соединенных провинций. Южная часть Н. и. осталась под властью Испании (так называемые Испанские Н.), по итогам Войны за испанское наследство (1700–1714) отошла Австрии (так называемые Австрийские Н.). В 1810–1813 земли Н. и. входили на правах различных административных единиц в состав Французской империи. Решением Венского конгресса 1814–1815 из областей Н. и. образовано Королевство Объединенных Нидерландов, прекратившее свое существование в результате Бельгийской революции 1830. На территории Н. и. границы Бельгии, Нидерландов, как и современные границы Великого герцогства Люксембург, были определены Лондонским договором от 19 апреля 1839.
Лит.: Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.