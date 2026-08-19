Нидерлáнды истори́ческие

Нидерлáнды истори́ческие ( нидерл. de Lage Landen bij de zee, de Nederlanden, het Nederland; фр. Pays-­Bas, нем. Niederlanden; букв . «низины», «низинные земли») — впервые появившееся в XIV–XV вв. и позже закрепившееся в историографии название комплекса земель, расположенных на Северо-­Западе Европы, главным образом на низменной равнине между Северным морем и Арденнами в бассейне Рейна, Мааса и Шельды (включавшего территорию совр. Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и части Северной Франции).

В Средние века нидерландские области — фактически самостоятельные феодальные княжества в формальном подчинении Священной Римской империи или Французскому королевству. В XIV–XV вв. бо́льшая их часть, впервые со времен Карла I Великого , была объединена в Государстве герцогов Бургундских , стала именоваться Нидерландами (Нижними землями). К концу XV в. перешли к Габсбургам (окончательно в 1482). В период правления Карла V формировали так называемый Бургундский округ (1512), объявленный на имперском сейме в Аугсбурге (1548) единым комплексом земель, наследуемым в дальнейшем только в нераз­дельном виде (закреплено Прагматической санкцией 4 ноября 1549). В него входило 17 провинций: герцогства Брабант, Лимбург, Люксембург, Гелдерн, графства Фландрия, Артуа, Геннегау (Эно), Голландия, Зеландия, Намюр, сеньории Фрис­ландия, Мехелен, Утрехт, Оверэйссел, Дренте, Гронинген, Лилль (с Дуэ и Орши). С 1556 Н. и. в составе Испанской монархии под властью короля Филиппа II. В результате Нидерландской революция XV в. северные провинции образовали самостоятельное государство — Республику Со­единенных провинций . Южная часть Н. и. осталась под властью Испании (так называемые Испанские Н. ), по итогам Вой­ны за испанское наследство (1700–1714) отошла Австрии (так называемые Австрийские Н. ). В 1810–1813 земли Н. и. входили на правах различных административных единиц в состав Французской империи. Решением Венского конгресса 1814–1815 из областей Н. и. образовано Королевство Объединенных Нидерландов, прекратившее свое существование в результате Бельгийской революции 1830 . На территории Н. и. границы Бельгии, Нидерландов, как и современные границы Великого герцогства Люксембург, были определены Лондонским договором от 19 апреля 1839.

Лит. : Шатохина-­Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.