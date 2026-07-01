НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (МУЗЫКА)

НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА - точ­нее фран­ко-фла­манд­ская шко­ла. Группа композиторов, работавших во второй трети XV - конца XVI веков. Деятельность школы разворачивалась в период после Арс Нова до конца эпохи Возрождения.

Му­зы­кан­ты нидерландской школы име­ли раз­ную эт­ническую при­над­леж­ность, про­ис­хо­ди­ли из ис­то­рических об­лас­тей северо-западной Ев­ро­пы - Ген­не­гау, Бра­бан­та и Флан­д­рии (тер­ри­то­рия совр. Бель­гии, Северной Фран­ции, Ни­дер­лан­дов). Ра­бо­та­ли они ча­ще не на ро­ди­не, бы­ли при­двор­ны­ми му­зы­кан­та­ми у свет­ской ари­сто­кра­тии и ка­то­лических ие­рар­хов (вплоть до па­пы Рим­ско­го), ру­ко­во­ди­ли ка­пел­ла­ми при со­бо­рах и церк­вах на тер­ри­то­рии современной Фран­ции, Ита­лии, Ав­ст­рии, Ис­па­нии, Гер­ма­нии.

Пе­рио­ди­за­ция нидерландской школы вос­хо­дит к австрийскому му­зы­ко­ве­ду Р.Г. Ки­зе­вет­те­ру (ему при­над­ле­жит и сам тер­мин «Нидерландская школа»), ко­то­рый вы­де­лял 4 «пе­рио­да рас­цве­та» с их важ­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми: это Й. Оке­гем, Жос­кен Де­пре, А. Вил­ларт и О. ди Лас­со. Позд­нее в по­ня­тие нидерладская школа му­зы­ко­ве­ды вклю­чи­ли так­же ран­нюю «бур­гунд­скую шко­лу» (по названию гер­цог­ст­ва Бур­гунд­ско­го, где слу­жи­ли ком­по­зи­то­ры), важ­ней­шие пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой - Г. Дю­фаи и Ж. Бен­шуа. Совр. нау­ка при­дер­жи­ва­ет­ся 5-ча­ст­ной пе­рио­ди­за­ции нидерладской школы, ус­лов­но (в ди­дак­тич. це­лях) вы­де­ляя гра­ни­цы пе­рио­дов: 1420-1450, 1450-1485, 1485-1520, 1520-1560, 1560-1600 годы. Кро­ме упо­мя­ну­тых, к ниерландской школе от­но­сят сле­дую­щих круп­ных ком­по­зи­то­ров (в хро­но­ло­гическом по­ряд­ке): А. Бю­нуа, Л. Ком­пер, А. Аг­ри­ко­ла, Х. Изак, П. де ла Рю, Я. Об­рехт, А. Брю­мель, Н. Гом­берт, Я. Ар­ка­дельт, Я. Кле­менс (Кле­менс «не па­па»), Ч. де Ро­ре, Ф. де Мон­те, Жьяш де Верт, Я. Рег­нарт, Дж. де Ма­ке (Жан де Мак).

Ком­по­зи­то­ров нидерландской школы объ­е­ди­ня­ет стрем­ле­ние к раз­ра­бот­ке во­каль­ной мно­го­голос­ной му­зы­ки, пре­ж­де все­го мес­сы (а так­же др. форм ка­то­лического ор­ди­на­рия и про­прия) и мо­те­та - «учё­но­го» жан­ра, в ко­то­ром музыкальные экс­пе­ри­мен­ты фран­ко­фла­манд­цев про­яви­ли се­бя с наи­боль­шей ин­тен­сив­но­стью. В цер­ков­ной по­ли­фо­нии нидерландской школы сло­жил­ся осо­бый ме­тод ком­по­зи­ции, из­вест­ный как стро­гий стиль. Ком­по­зи­ци­он­но-тех­нические приё­мы (осо­бен­но ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии) рас­про­стра­ни­лись и на свет­скую му­зы­ку Ре­нес­сан­са (итал. мад­ри­гал; французские и немецкие мно­го­го­лос­ные пес­ни, см. в статье Шан­сон). Нидерландская школа ока­за­ла ог­ром­ное влия­ние на всю по­сле­дую­щую ис­то­рию му­зы­ки, оно про­сле­жи­ва­ет­ся в со­чи­не­ни­ях И.С. Ба­ха, Г.Ф. Ген­де­ля , С.И. Та­нее­ва, А. Ве­бер­на, И.Ф. Стра­вин­ско­го и многих других из­вест­ней­ших ком­по­зи­то­ров.

См. так­же литературу при статье По­ли­фония.

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