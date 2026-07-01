НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (МУЗЫКА)
НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА - точнее франко-фламандская школа. Группа композиторов, работавших во второй трети XV - конца XVI веков. Деятельность школы разворачивалась в период после Арс Нова до конца эпохи Возрождения.
Музыканты нидерландской школы имели разную этническую принадлежность, происходили из исторических областей северо-западной Европы - Геннегау, Брабанта и Фландрии (территория совр. Бельгии, Северной Франции, Нидерландов). Работали они чаще не на родине, были придворными музыкантами у светской аристократии и католических иерархов (вплоть до папы Римского), руководили капеллами при соборах и церквах на территории современной Франции, Италии, Австрии, Испании, Германии.
Периодизация нидерландской школы восходит к австрийскому музыковеду Р.Г. Кизеветтеру (ему принадлежит и сам термин «Нидерландская школа»), который выделял 4 «периода расцвета» с их важнейшими представителями: это Й. Окегем, Жоскен Депре, А. Вилларт и О. ди Лассо. Позднее в понятие нидерладская школа музыковеды включили также раннюю «бургундскую школу» (по названию герцогства Бургундского, где служили композиторы), важнейшие представители которой - Г. Дюфаи и Ж. Беншуа. Совр. наука придерживается 5-частной периодизации нидерладской школы, условно (в дидактич. целях) выделяя границы периодов: 1420-1450, 1450-1485, 1485-1520, 1520-1560, 1560-1600 годы. Кроме упомянутых, к ниерландской школе относят следующих крупных композиторов (в хронологическом порядке): А. Бюнуа, Л. Компер, А. Агрикола, Х. Изак, П. де ла Рю, Я. Обрехт, А. Брюмель, Н. Гомберт, Я. Аркадельт, Я. Клеменс (Клеменс «не папа»), Ч. де Роре, Ф. де Монте, Жьяш де Верт, Я. Регнарт, Дж. де Маке (Жан де Мак).
Композиторов нидерландской школы объединяет стремление к разработке вокальной многоголосной музыки, прежде всего мессы (а также др. форм католического ординария и проприя) и мотета - «учёного» жанра, в котором музыкальные эксперименты франкофламандцев проявили себя с наибольшей интенсивностью. В церковной полифонии нидерландской школы сложился особый метод композиции, известный как строгий стиль. Композиционно-технические приёмы (особенно имитационной полифонии) распространились и на светскую музыку Ренессанса (итал. мадригал; французские и немецкие многоголосные песни, см. в статье Шансон). Нидерландская школа оказала огромное влияние на всю последующую историю музыки, оно прослеживается в сочинениях И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, С.И. Танеева, А. Веберна, И.Ф. Стравинского и многих других известнейших композиторов.
См. также литературу при статье Полифония.